Казань. Было-стало - 46

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35 часть 36 часть 37 часть 38 часть 39 часть 40 часть

41 часть 42 часть 43 часть 44 часть 45 часть

Продолжаем путешествие...

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Бывший доходный дом Недорезовых с мясной лавкой на первом этаже. Посадская улица (с 1955 года улица Тази Гиззата). Дом вместе с прилегающим кварталом снесён. На этом месте теперь парковка ТЦ «Модная семья». Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 60 лет.

Улица Восстания на перекрёстке с Кулахметова. Верхний снимок — 1972 год. Нижняя фотография — 50 лет спустя. Восстания начали застраивать ещё перед войной, но большая часть улицы возведена в 1966, 1967, 1968-м. Девятиэтажка, что в центре двух снимков, построена в 1968 году. На месте пустыря, где раньше был базарчик, теперь стоит павильон Burger King.

Обратите внимание, как расширилась проезжая часть за половину века.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Разница между фотографиями небольшая.

Всего 37 лет. Верхний снимок датируется 1985 годом.

На нём запечатлена улица исчезнувшей Пороховой слободы (в советские годы слобода Восстания). Кажется, она называлась улицей Татпросвета. Деревянные домики стояли до начала 2000-х.

На дальнем плане двух снимков корпуса 11, 13, 15 по улице Серова. Они были возведены в 1984 году. Это типовые дома, но к этому проекту приложил руку архитектор Ильдус Асадуллин.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

ДК химиков на улице Декабристов. Верхний снимок — 1972 год. Нижняя фотография — 50 лет спустя.

ДК химиков 1969 года постройки — типовой проект клуба 169-129, разработанный Ленинградским проектным институтом №5 в 1959 году. Такие дворцы культуры широко строились в СССР.

Над фасадами Дворца химиков трудились Сергей Михайлович Бубеннов и Виктор Кронидович Фёдоров. Они украсили наружные стены панно «Посадим сады! Весна — утверждение жизни».

Дворец химиков зачем-то реконструировали в начале 2000-х, чем сильно упростили и изуродовали здание. За полвека на площади перед ДК исчезли почти все сосны.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

То, что мы знаем сейчас как улицу Чистопольскую, выглядело вот так всего 37 лет назад — большое стрекочущее поле на границе Савиновки.

Верхний снимок сделан осенью 1985 года Георгием Николаевичем Хитровым. Прежняя точка съёмки вычислена по радиомачте — в левой части чёрно-белого снимка. Мачта торчала в начале улицы Мусина (это бывшая Мирная). Рашид Мусинович Мусин был руководителем Татарстана — первым секретарём Татарского обкома КПСС. Он скончался осенью 1982 года.

Вдали видны уже сформированный проспект Хусаина Ямашева и высокие башни, что на перекрёстке с Амирхана. Они тоже сыграли свою роль в определении прежней точки. Хорошо видна грунтовая дорога — улица Рабочая. Её часть сейчас стала улицей Сибгата Хакима.

Перекрёсток улиц Кирова и Пионерской (ныне Московская и Чернышевского). Верхний снимок сделан Львом Поповым, вероятно, в 1966 году. Спустя 56 лет на перекрёстке сохранились два купеческих дома на втором плане. Это дома Сергея Евсеевича Александрова, затем они принадлежали его дочери Ольге Сергеевне (в замужестве Гейнс).

На углу стоит старинная одноэтажная лавка со складом. В 1960-е здесь была «Бакалея» и «Гастроном».

Обратите внимание, как расширилась проезжая часть за счёт изменения красной линии нечётной стороны.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Улица Николая Ершова. Верхняя фотография сделана, вероятно, в 1955-м или 1956 году. Самое интересное — деревянные дома Клыковской Стройки (или Клыковской слободы). Клыковка стала частью города в 1920-х, а в 1960-е бывшую слободу застроили хрущёвками.

Обратите внимание на ширину дороги и на трамвай, что идёт по правому краю проезжей части, а не посредине, как обычно.

Дом с бельведером на углу Ершова и Красного Студента (сейчас улица Абжалилова) возведён в 1954-м как рабочее общежитие для стройтреста №40. В народе назывался Пентагон из-за бельведера.

Проект разрабатывал Михаил Сергеевич Калинин, а завершал Рашид Мусаевич Муртазин на правах начальника проектной мастерской.

Ровно 20 лет назад одна из секций дома со стороны Абжалилова обрушилась, погиб один человек. Здание привели в порядок, но сейчас оно практически необитаемо. Выявленный объект культурного наследия.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

40 лет как построена эстакада проспекта Ямашева на пересечении с проспектом Ибрагимова. Она была торжественно запущена к празднику 7 ноября 1982 года. Верхняя фотография сделана летом 1977 года; еще до начала строительства.

Справа на двух снимках корпус бассейна «Оргсинтез», возведенный в 1973-м. На дальнем плане справа еще строят дом №15 по Ямашева.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 45 лет.

Угол Горького и Толстого. Когда-то на месте модернистской громады комбината студенческого питания стояла деревянная двухэтажная школа №109 (восьмилетка). В ней учился будущий актер Герман Качин (его голосом говорит папа дяди Фёдора из Простоквашина).

Здание было возведено ещё до революции как начальное училище. В годы советской власти здесь работала школа №19 имени Белинского. В середине 1930-х она перешла на 10-классное обучение и переехала в соседнее трехэтажное здание. Школа №109 проработала здесь с 1935-го до 1960-го.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 70 лет.

Улица Карла Маркса. Перекрёсток с улицей Гоголя. Верхняя фотография — начало 1990-х. Нижний снимок — почти 30 лет спустя.

Единственная видимая потеря — одноэтажное здание на углу. Это школа Казанского общества призрения и образования глухонемых детей. Её открыл в 1886 году купец по второй гильдии Иван Яковлевич Павловский. Оба его ребенка родились глухими, а учить в Казани их было негде. В первый год здесь занимались всего восемь детей.

Здание школы потом было жильём. В конце 1980-х там было очень крутое кафе «Художник» (молодежь тех лет называла кафе «Картинка»). Бывшую школу снесли в 1993 году. На этом месте выстроили добротное здание для банка.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Парк имени Горького. Послевоенная Казань 1949 года.

В 1936-м, перед открытием, у входа в парк была поставлена деревянная арка, которую потом сменили красивые ворота с профилем пролетарского писателя. До наших дней они не дожили, равно как и здание Казанского убежища и училища для слепых, где в советские годы была вторая инфекционная больница.

Училище для слепых на Арском поле построили в самом конце 1890-х Иван Никитич Колмаков и Лев Казимирович Хрщонович. При училище была домовая церковь — шатровая башенка с куполом по центру. В 2005 году красивое здание было снесено; на освободившемся месте так ничего и не построено.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей в 73 года.

Позади Дворянского собрания (ныне это Городская ратуша) в 1868 году была поставлена часовня в память о «чудесном спасении» императора Александра II.

В апреле 1866 года в Петербурге 25-летний студент Дмитрий Каракозов стрелял в гуляющего императора, но не попал. Каракозова судили и повесили. Он жил несколько лет в Казани и учился в казанском университете. В память о том покушении в России в нескольких городах появились похожие часовни. Император был убит через 13 лет, часовня разрушена в 1930-е.

Проектировал её губернский архитектор Николай Иванович Ужумедский-Грицевич.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Взгляд на Булак, Кремль и улицу Кузнечную с Жарковского моста. Деревянный мост у Кремля простоял 160 лет почти и был разобран летом 1956 года, когда Булак кардинально заковали в бетон.

Мост соединял две улицы: Триумфальную (она была позади фотографа) и Кузнечную (она тянулась от подножия кремлёвского холма). Мост был назван по имени человека, что дал деньги на его постройку — Иван Степанович Жарков.

В 1926 году улица Триумфальная была переименована в Кремлевскую, и мост официально стал называться Кремлевским. Но в народе он был и оставался Жарковским.

Иван Степанович Жарков недолго служил городским головой Казани и построил мост у крепости на свои деньги. Это был единственный в городе разводной мост. Булак в те годы был судоходным, с сильным торговым трафиком.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 100 лет.

Верхний снимок — улица Куйбышева. Трамвайная остановка «Ленинский сад». Знаменитая клумба-календарь показывает, что на дворе сентябрь 1962 года.

Нижний снимок — спустя 60 лет. Теперь это улица Пушкина. Остановка упразднена. Трамвай убран. Дома снесены. Клумба частично сохранилась.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Дом, что на чёрно-белом снимке, был возведён на улице Рыбнорядской в 1913 году в стилистике популярного тогда модерна. Всю свою почти столетнюю жизнь дом был жилым. К 2005 году он был выселен и приговорён к сносу. Поначалу предполагалось сохранить фасад. В 2005 году фасадная стена очень недолго простояла, но перед праздником 30 августа её обрушили, чтобы она не портила вид гостям города (в тот год отмечалось 1000-летие Казани). Спустя шесть лет, в 2012-м, на освободившемся месте началось строительство торгово-офисного железобетонного куба с огромным панорамным окном. Строительство, скорее всего, довели бы до конца. Но проект пришлось изменить из-за журналистов. Шум дошёл до Минниханова. В итоге застройщику пришлось строить стилизацию под стилизацию. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей более 30 лет. Улица Островского (до 1924 года Вознесенская). Верхняя фотография сделана больше 30 лет назад. По улице до 2005 года ходил трамвай. На другой стороне дороги ещё виден исчезнувший в 2000-е квартал — улица Пески (она же Дегтярная). На этом месте после сноса старинной застройки наспех соорудили парк 1000-летия Казани. Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Железнодорожный вокзал. Чёрно-белая фотография сделана в 1920-е. Нижний снимок — 100 лет спустя. Здание возведено в 1890-е и сохранилось практически в первозданном виде. Обе фотографии сделаны с одной точки.

Улица Островского. Бывшая Суконная слобода. С разницей 20 лет.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки.

В этом году исполнилось 60 лет, как был построен корпус нового Казанского речного вокзала. Старый речпорт вместе с жилым посёлком на Дальнем Устье ушли под воду в 1956 году, когда началось заполнение Куйбышевского водохранилища.

Новый речной вокзал спроектировали Исмагил Галеевич Гайнутдинов и Михаил Пантелеймонович Константинов в 1956 году. Это была типичная постройка экономливого хрущёвского времени без архитектурных излишеств. Тем не менее Гайнутдинов спроектировал прекрасные интерьеры и большой зал ожидания, украшенный художественным панно. Фасад вокзала также был украшен панно и татарским национальным орнаментом.

К 1000-летию Казани здание начали реконструировать, одели в уродливый вентфасад, надстроили; но деньги закончились, и реконструкцию бросили. Речной вокзал уже 17 лет стоит заброшенным и закрытым.

Улицы Павлюхина и Эсперанто появляются на карте Казани в конце 1920-х. Когда-то это была Дальне-Архангельская слобода, по сути, загородное, дачное место, особенно ближе к Кабану и зооботаническому саду. На верхней фотографии видны остатки некогда богатой деревянной застройки. Она пошла под снос для расширения дороги.

Судя по тому, что уже возведены три девятиэтажных корпуса, черно-белая карточка сделана после 1972 года. То есть еще каких-то 40 лет назад это шумное ныне место было более или менее уютным, зеленым уголком Казани с узкими дорогами и слабым движением по ним.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей почти полвека.

Гостинодворская улица (она же Пионерская, она же ныне Чернышевского). На первом плане доходный дом Василия Ивановича Заусайлова.

Заусайлов — человек без сомнения выдающийся. В историю Казани он вошёл меценатом, коллекционером и собирателем древностей. Но при жизни прославился на всю Россию на другом поприще. Вдвоём с партнёром Василием Васильевичем Мартинсоном они организовали банкирский дом. Бизнес оформили на мать Заусайлова, Анастасию Афанасьевну Печёнкину (она была третьим участником дела). Получилось Товарищество А.А. Печёнкина и К.

Компаньоны покупали, продавали процентные бумаги, облигации и билеты займов, давали ссуды, занимались денежными переводами; быстро разбогатели, расширились, перенесли офис в столицу — Санктъ-Петербургъ и обанкротились в 1904-м, чем шокировали своих вкладчиков. В доме Заусайлова, кстати, работал писарем молодой Шаляпин.

К сожалению, дом был разрушен. На его месте в 2012-м была выстроена копия.

Обе фотографии с одной точки с разницей около 110 лет.

В минувшем августе завершилась реставрация известного сграффито на торце дома по улице Космонавтов. Даже в лучшие времена оно не выглядело так торжественно, как выглядит сейчас. Во многом это из-за того, что закрашены стыки между плитами. На сграффито изображены космонавт в скафандре, канонический силуэт космической ракеты на фоне диска планеты и первый искусственный спутник Земли.

Правая сторона улицы Космонавтов была застроена в начале 1960-х. Эти три панельных дома ( №4, №6, №8) были построены одновременно в 1963 году, всего два года спустя после полёта Юрия Гагарина. В следующем году им исполнится 60 лет.

Это самые обычные и массовые панельные пятиэтажки серии 1-464, которые строились с 1958 года по всей стране, за исключением Москвы.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей в половину века.

Чёрно-белая фотография — 1933 год. Улица Международная. Нижний снимок с той же точки 89 лет спустя. Теперь улица носит имя Кави Наджми. Скорее всего, это Первомай 1933 года. Перед камерой позирует колонна ударников хлебной торговли. Позади них построенный в 1932 году Дом печати (нынешний отель «Ногай»). Четыре окна справа на первом плане с надписью по фасаду «Гран...» — это известный в своё время в Казани Гранд-отель. До революции гостиница называлась «Никольские номера». Между Домом печати и Гранд-отелем стоит ещё не надстроенный дом Александра Никифоровича Свешникова. В советские годы в бывшем Гранд-отеле было театральное общежитие. Три десятилетия (с 1934-го по 1966 год) тут жила артистка Камаловского театра Гульсум Болгарская. Гранд-отель значится в реестре объектов культурного наследия, но, к сожалению, с каждым годом разрушается. Ко дню сегодняшнему от него остались только стены.

Улица Татарстан до разрушения Казаковской мечети и после. Её лишили статуса памятника и разрушили в 1975 году. По мнению проектировщиков, она вносила диссонанс в строящийся жилой район и мешала строительству типового дома серии 1-447. На улице Татарстан он значится под несчастливым номером 13. Дом завершили в 1977 году. Место, где стояла мечеть, теперь занимают дорога, газон и часть парковки перед магазином «Магнит».

Верхняя карточка изначально черно-белая, ее колоризировал Георгий Цыпцын.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей больше полувека.

Здание Казанского аэропорта 1954 года постройки — типовой проект института «Аэропроект» (архитектор Николай Макарени). Аэропорта давно нет, но здание признано памятником.

Первая воздушная станция в Казани была открыта 27 марта 1929 года для воздушной трассы Москва — Иркутск. В 1933 году в Казани стали базироваться первые советские пассажирские суда АНТ-9 и К-5. Но полноценный аэропорт Казань получила лишь спустя 20 лет.

Аэропорт долгое время был центром Молотовского района Казани. После 1957 года район стал Советским.

В 1979-м в Лаишевском районе открылся новый аэропорт — Казанский объединенный авиаотряд ушел туда. Старый переименовали в Казань-2, он служил только для местных перелетов. Последний рейс здесь был в 2001 году. Значительная часть взлетно-посадочной полосы стала проспектом Камалеева.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Улица Гладилова. Одноимённая остановка общественного транспорта.

Когда-то на этом месте стоял хромово-кожевенный завод «Кзыл-Кунче». Впрочем, завод — громко сказано. Обычный деревянный двухэтажный дом. Это было небольшое кожевенное предприятие. До революции принадлежало Андрею Александровичу Жулину. Здесь трудились всего 15 рабочих.

В 1919 году завод был национализирован. В 1927 году передан в ведение Татарского спортивного общества «Динамо». Шили обувь для гимнастов, велосипедистов, детей. В 1960-е завод вошёл в состав кожкомбината имени Ленина.

На чёрно-белой фотографии, очевидно, первомайская демонстрация. Это 1930-е годы.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей более 80 лет.

Улица Тукая (ранее Тукаевская) недалеко от перекрёстка с улицей Татарстан. Верхний снимок, вероятно, сделан в конце 1950-х. Нижний в сентябре 2022-го. На этом участке улицы ничего не сохранилось. Только трамвайный путь. Обе фотографии сделаны с одной точки. Улица Декабристов. В этом году ровно 50 лет как на пригорке бывшей Кизической слободы были возведены две 14-этажки. В народе их называли Дом обуви — по магазину, что работал в одной из башен. Оба корпуса возведены по одному типовому проекту. В историю советского градостроительства он вошёл под названием «Башни Вулыха» по имени разработавшего их архитектора Ефима Пинхосовича Вулыха. Улица Декабристов в этом месте когда-то называлась Большой Кизической. Чёрно-белая фотография сделана в 1960-м. На ней — избушки бывшей Кизической слободы. От прежнего пейзажа сохранился только рельеф. Нижняя фотография сделана чуть дальше изначальной точки съёмки, чтобы вы смогли увидеть масштаб изменений.

Разница между снимками 62 года.

Улица Болотникова (бывшая Фурштадская).

Чёрно-белая фотография — 1976 год. Старая застройка Пороховой слободы.

На том же месте 46 лет спустя. Город наступил.

На днях были убраны последние леса и забор с фасада бывших «Коммерческих номеров» Колесникова на улице Баумана. Здание было возведено в 1907 году. В советские годы здесь размещалась гостиница «Татарстан».

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть больше 90 лет.

Угол Патриса Лумумбы и Гвардейской (или Ершова, там не разобрать). Здание школы кулинарного ученичества с рестораном «Акчарлак». Считался лучшим рестораном позднесоветской Казани и одновременно одним из самых бандитских мест города.

Здание проектировал в конце 1970-х Ильдус Шавкатович Асадуллин.

«Акчарлак» снесён в 2010 году. Якобы из-за ветхости, хотя зданию было всего чуть больше 30 лет. Обещали построить на его месте что-то многоэтажное и «многофункциональное», но не случилось.

На месте школы кулинарного ученичества и ресторана до сих пор пустырь.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Центральный вход и лестница в Черноозёрский парк. Старая фотография сделана в 1940 году. Нижний снимок с того же места — 82 года спустя.

На чёрно-белой карточке видна деревянная входная арка. Эту арку и лестницу проектировал архитектор Игорь Николаевич Герасимов перед реконструкцией Черноозёрского парка в 1936 году. В то время парк носил имя Феликса Дзержинского из-за соседства с республиканским управлением НКВД СССР.

В 1950-е годы на этом месте арки уже не было — простые ворота из штакетника. Знаменитая арка влюблённых была поставлена в начале 1960-х. Её тоже ставили как временную. Во всяком случае, под ней не было фундамента. Относительно недавно арка была реставрирована. Конструкцию укрепили.

Николо-Гостинодворская церковь. Верхний снимок сделан, вероятно, в 1910-е годы. Нижняя фотография с той же точки около 110 лет спустя.

Храм был возведён в 1560-х на месте, где шла торговля: «на торгу». Освящён во имя Николая Чудотворца.

В 1580-х в церкви служил будущий патриарх Московский Гермоген, избранный в разгар Смутного времени. Гостинодворская церковь с годами ветшала, и её хотели вовсе разобрать. Но в 1860-х на деньги меценатов она была восстановлена и частью перестроена.

В 1929 году, уже при Советской власти, шатры были разрушены, церковь закрыта и приспособлена под другие нужды. До 2015-го здесь размещался архив. В наше время церковные службы возобновились. Храм ждёт реставрация.