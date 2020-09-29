Казань. Было-стало - 25

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Двадцать третья часть Двадцать четвёртая часть
Продолжаем путешествие.
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Великий русский архитектор Иван Егорович Старов, автор знаменитого Таврического дворца в Питере, построил главный храм Казанского Богородицкого женского монастыря. Произошло это на рубеже XVIII и XIX веков: начинали при императоре Павле Петровиче в 1798 году и закончили при его старшем сыне Александре Первом в 1808-м.
Монастырь закрыли, храм и колокольню взорвали в начале 1930-х, а образовавшийся после разрушения пустырь отдали под табачную фабрику. На фундаменте храма был построен производственный корпус, который простоял до начала нулевых годов. С 2016 года храм восстанавливают — он очень похож на прежний, только центральный купол кажется чуть больше, чем был.
Улица Достоевского называлась когда-то Поперечно-Академической, здесь в конце 1900-х архитектор Фердинанд Амлонг (или, на русский манер, Федор Романович) построил дом для известного в Казани коммерсанта Петра Ионовича Климова — торговца часами и ювелирными украшениями. Имя Климова украшало пассаж на Воскресенской улице — там у коммерсанта были магазины.
Сейчас дом находится в частных руках, им владеет строитель и даже содержит памятник в приличном состоянии.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей, наверное, 90 лет.
Улица Айвазовского. На вершине горы, которая когда-то называлась Первой горой, а сейчас улицей Ульянова, стоит не самый лучший проект архитекторов Токаревых — ЖК «Вишневый сад». Ради этого строительства разрушили красивый исторический квартал, там же сгинул деревянный домик Флавиана Флавицкого. На верхнем снимке он выглядывает из-за деревьев.
Очень жаль, что в этой части исторической Казани почти ничего исторического не осталось.
Обе фотографии сделаны с одной точки.
Первая гора (сейчас Ульянова-Ленина) почти исчезла в нулевые годы. Сохранился деревянный дом Перимова на правой стороне улицы, построенный в 1870-х годах архитектором Владимиром Кузьмичом Бечко-Друзиным. Здесь несколько месяцев в 1887−1888 годах жил студент Володя Ульянов. Сейчас дом необитаем и требует реставрации.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 90 лет.
Арское поле (нынешняя улица Ершова). Три здания на верхнем снимке, к счастью, сохранились. Самое большое — главный корпус Казанской духовной академии, возведенный Александром Ивановичем Песке в 1840-е, в годы царствования императора Николая Павловича.
Слева и справа — флигели академии с квартирами для преподавателей. Если левый флигель дошел до нас в первозданном виде, то правый был надстроен в 1930-е архитектором Владимиром Дубровиным. В двух домах, которые строил Дубровин, жил Муса Джалиль.
Духовная академия в Казани открывалась дважды: в 1790-е, а затем, после закрытия в 1818-м, в 1842 году. До постройки здания на Арском поле учащиеся ютились в Спасо-Преображенском монастыре в Кремле. Летом 1917 года академия была закрыта, а в здании открылся госпиталь, теперь - университетская больница.
Прежний ракурс закрыл отель «Корстон», потому обе фотографии сделаны не с одной точки, но с максимально близких позиций. С разницей больше 120 лет.
Улица Большая Лядская сейчас носит имя писателя Максима Горького. Чуть больше 100 лет назад существовавшее тогда в Казани Общество служащихъ въ правительственныхъ и общественныхъ учрежденіяхъ заказало прекрасному архитектору Федору Романовичу Амлонгу (настоящее имя Фердинанд-Юлиус Адольф Фридрих Амлонг) перестроить один из бывших домов то ли аристократа Молоствова, то ли отставного военного Вячеслава Манасеина.
В Казани к тому времени существовали дворянское и купеческое собрания (клубы) и еще несколько десятков разных обществ, от пчеловодов до приказчиков, потому общество канцеляристов, чтобы как-то выделяться, назвало свое собрание Новым клубом или Новым театром.
После 1917 года все собрания были закрыты, какое-то время здание Нового клуба было Красноармейским дворцом (смотрите вывеску на верхней фотографии), а с 1922 года здесь находился Татарский театр, пока ему не построили новое здание на берегу Кабана.
Обе фотографии сделаны с одной точки.
Улица Горького, она же Большая Лядская. На верхнем снимке дом ректора Казанской духовной академии, профессора богословия, логики и психологии Казанского Императорского университета Александра Поликарповича Владимирского. Был снесен для реконструкции здания бывшей хирургической клиники, где теперь находится банк «Ак барс».
Дом обещали восстановить к 2014 году.
Госпитальный переулок (сейчас часть улицы Курашова) до недавнего времени был уютным местом, лежащим между улицами Новогоршечной (Бутлерова) и Второй горой (Волкова). От былого уюта не осталось и следа с появлением в 2011 году жилого комплекса.
На верхнем снимке вдали стоит церковь Кирилла и Мефодия на улице Муратовской (ныне Лесгафта). Ее снесли в 1937 году. Вообще от прежнего пейзажа не осталось ничего. Пожалуй, только рельеф местности.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей что-то около 110 лет.
Летом 1889 года Казанская городская дума выделила Императорскому Казанскому университету землю на Арском поле под строительство новой клиники (старая размещалась в здании, где теперь сидят Высшая школа журналистики и другие факультеты). Участок определили между улицами Новогоршечной, Старогоршечной и Институтской (ныне Бутлерова, Щапова и Толстого). Проекты красивых краснокирпичных зданий с больничной церковью разрабатывал московский архитектор Константин Михайлович Быковский.
Зимой 1900 года открылись четыре клиники — хирургическая, акушерская, глазная, дерматовенерологическая и детская. Все здания пережили XX век, а из четырех клиник на своих местах остались акушерская, детская и дерматовенерологическая.
На верхнем снимке хирургическая клиника на Новогоршечной (она же Бутлерова). Там сейчас урологическая клиника. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей что-то около 120 лет.
Улица Петропавловская, она же улица Мусы Джалиля. Спуск к Большой и Малой Проломным улицам (они же Баумана и Профсоюзная). Слева видны часть корпуса Мариинской гимназии и дом Тихонова — Никитина, сейчас, к сожалению, полуразрушенный.
Вдали слева четко просматривается Николо-Вешняковская церковь с уже снятым главным куполом. В 1929 году ее уничтожили. Церковь стояла на улице Вознесенской (теперь Островского) и была одной из самых старых в Казани.
Справа — купол номеров Щетинкина. Это здание частично сохранилось — вернее, от него осталась только фасадная стена, что выходит на улицу Баумана.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей в 90 лет.
Казань, 1910 год. Наш великий архитектор Василий Андреевич Трифонов строит на Воскресенской улице торговый дом для купца 2-й гильдии из Гороховца Михаила Федоровича Сапожникова, разбогатевшего на торговле тканями и готовым платьем. Меньше чем через два года после окончания строительства Михаил Федорович скончается. Случится это 11 апреля 1913 года. Владелицей дома стала его вдова Серафима Ивановна Сапожникова. У пары было четыре сына и семь дочерей.
В годы Первой мировой в доме Сапожникова размещается госпиталь, а на первом этаже был открыт магазин тканей. Всего в торговый дом Сапожникова входили пять магазинов по торговле тканями: два в Казани, два в Самаре и один в Астрахани.
После 1917 года в доме разместились почта и телеграф. На верхнем снимке хорошо заметны следы от старой вывески САПОЖНИКОВЪ и новая вывеска на русском и старотатарском языках «Почта».
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей что-то около 90 лет.
Улица Островского раньше называлась Вознесенской по имени церкви Вознесения Господня, что занимала большой участок на углу с Поперечно-Воскресенской улицей (ныне Кави Наджми). За церковью числились три каменных храма. Один из них — освященный во имя мученика Иоанна Воина — располагался под колокольней (на старинном снимке).
Колокольня была построена в конце 1820-х годов. В 1930-е церковь закрыли, а зимой 1932 года отдел коммунального хозяйства Казгорсовета разрешил тресту «Коммунжилстрой» уничтожить церковь. До этого была снесена соседняя с Вознесенской Николо-Вешняковская церковь.
На месте Вознесенской ныне стоит жилой дом, кажется, архитектора Всеволода Дубровина.
Обе фотографии сделаны с одной точки.
Всегда было интересно узнать, как выглядел угол Большой Казанской улицы и Театральной площади (сейчас улица Большая Красная и площадь Свободы) до того, как в 1952 году здесь построили известный дом «Миру — миру».
Сейчас это место не узнать, но единственное здание с верхнего снимка сохранилось до наших дней — дом слева. Кажется, это номера Бергмана, одна из старейших построек на этой улице, знавшая многих актеров — они тут часто останавливались, ибо театр был под боком.
Справа на верхнем снимке выглядывает угол красивейшей электростанции, что в 1920-е превратили в завод пишущих машин.
В 1952 году архитектор Ахмед Гадиевич Бикчантаев заполнил пустующее место домом для сотрудников завода «Радиоприбор».
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей что-то около 100 лет.
На месте, где сейчас стоит здание правительства Татарстана, когда-то был искусственный пруд — бассейн, где хранили запас воды для противопожарных нужд. В 1895 году пруд засыпали и построили красивую электростанцию по проекту архитектора Генриха-Якоба Бернардовича Руша. А в память о бассейне осталась только улица Бассейная.
После 1917 года электростанцию переименовали в «Красную зарю», а в 1925 году ее закрыли. В здании поселилась фабрика имени Самеда-Ага Агамалы-оглы, и выпускала она пишущие машинки собственной конструкции. 40 процентов всех машинок в СССР были из Казани. Их экспортировали в Китай, Турцию, Монголию и ещё половину мира.
В 1950-е фабрика переехала. На месте построили здание Совмина ТАССР. Если присмотреться, то можно заметить, что сохранился рельеф дороги — уклон в сторону нынешней улицы Тельмана.
Обе фотографии сделаны с одной точки.
Дворянин Константин Саввинович Олешкевич был выдающимся казанским архитектором. Он построил немного зданий, но только шедевры. Например, Дом дворянства, где сейчас располагается консерватория, или знаменитая Шамовская больница, или дом Смоленцева на Большой Проломной.
Этот дом на улице Комиссариатской (сейчас улица Муштари, раньше она называлась Абрама Комлева) тоже хорошо известен. Главным образом из-за страшной химеры, которая сидит под эркером.
Свой дом Олешкевич выстроил в 1915 году в модном тогда стиле модернъ. При советской власти в него въехал обком комсомола, а потом здесь обосновалась больница, которая находится по сей день. Олешкевич после 1917 года устроился преподавателем в Казанский политехнический институт, а в 1931 году стал одним из районных архитекторов Казани.
Его дом неплохо сохранился, но почему-то заложили парадный вход, а черный вход превратили в парадный.
Обе фотографии сделаны с одной точки.
До 1890-х годов это место называлось Николаевской площадью или плацем, а до этого — Кузнечной площадью, с небольшим водоемом посредине. Его засыпали, Кузнечную облагородили и дали имя тогдашнего императора Николая Павловича. Летом 1890 года в Казани проходила Всероссийская научно-промышленная выставка.
Основная часть павильонов выставки была возведена на площади. После на этом месте решили устроить сквер. В 1894 году Общество водоснабжения Казани установило здесь третий в Казани замечательный фонтан с амурчиками. Чудом фонтан пережил XX век и сохранился. Первый фонтан, в Лядском саду, был восстановлен в 2016 году, второй фонтан, в Черноозерском саду, еще ждет своего восстановления. За 130 лет Николаевский сквер почти не изменился, только аллеи переложили.
Перед вами церковная колокольня на улице Карла Маркса (до 1918 года эта часть улицы называлась Воздвиженской, по Крестовоздвиженской церкви при Первой мужской гимназии. Первую мужскую гимназию построили бывший нижегородский городской архитектор Василий Андреевич Смирнов, помощник Кафтырева Михаил Емельянович Емельянов и Яков Михайлович Шелковников. Воздвиженскую церковь к гимназии прикрепил лично император Николай I, привыкший решать все, даже самые мелкие вопросы.
Церковь благополучно простояла до XX века и была уничтожена. Здание бывшей мужской гимназии было перестроено архитекторами Бикчантаевым и Дубровиным в 1930-е годы.
Обе фотографии сделаны с одной точки.
Так выглядели река Казанка и противоположный берег еще до затопления Казани в 1957 году из-за строительства Куйбышевской ГЭС. На верхнем снимке река Казанка в своем естественном состоянии. Сейчас, пожалуй, только изгиб старого русла напоминает о прежнем пейзаже. Все изменилось неузнаваемо.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 80 лет.
Улица Свердлова и улица Жданова в 1950-х годах. Сейчас они называются Петербургской и Эсперанто.
До начала 2000-х годов нынешняя Петербургская была почти вся деревянной. Сейчас от старой городской застройки не осталось ничего, только новостройки и пустота.
Точная дата верхнего снимка — 1956 год. В этот год закончили строительство жилого дома. На старой карточке дом еще строят, но видно, что работы в финальной стадии.
Обе фотографии сделаны с одной точки.
Так выглядели Фуксовский сад и обрывистый склон, ведущий к берегу Казанки. За более чем 100 лет эти места сильно изменились, но узнать их можно. Например, на верхней фотографии на втором плане отчетливо виден краснокирпичный дом Макарова. Он был построен в 1880-х и дожил до нашего времени (на новой карточке он проглядывает сквозь деревья). Сейчас здесь хозяйственное управление правительства Татарстана. Рядом с домом Макарова в 1900-х годах был возведен второй дом, он тоже сохранился, но на старинной карточке его ещё нет — значит, это самое начало 1900-х годов. Красивая беседка продержалась до середины XX века.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей что-то около 120 лет.
Это место преображалось несколько раз и последние изменения случились совсем недавно, когда перед зданием бывшего Ленинского мемориала построили подземную парковку. Сейчас уже почти ничего не напоминает о Старом городище и Федоровском бугре — крутом обрыве на левом берегу Казанки. На его вершине до 1930-х годов стоял Казанский Свято-Троице-Феодоровский монастырь, а вообще в этом месте хоронили в начале XIX века холерных.
Рядом с монастырский оградой пытался свести счеты с жизнью 19-летний Алексей Пешков — будущая писательская громада Максим Горький.
После 1917 года монастырь еще какое-то время существовал, но в 1930-е был закрыт, порушен и перестроен, а потом разобран окончательно. Затем тут был рынок, а в 1980-е стали строить мемориал Ленина. К окончанию строительства советская власть испарилась, и сейчас мемориал Ильича переделывают в библиотеку. Живописные места изменились до неузнаваемости, но, кажется, мне удалось точно вычислить прежнюю точку съемки.
Улица Ершова. Бывшая Академическая слобода, названная так по Казанской духовной академии, в чьем здании теперь больница университета. Последние дома Академической слободы разрушили в начале 2000-х, а начинали разбирать в конце 1970-х годов.
На месте старинной застройки архитектор Ильдус Шавкатович Асадуллин в 1978 году построил известный девятиэтажный жилой дом с мансардой для художников.
Обе фотографии сделаны с одной точки.
2 декабря 1903 года в только что построенном здании новой художественной школы на улице Грузинской случился пожар. Школу начали строить в мае 1901 года и к ноябрю 1903-го строительство было практически завершено. Огонь чуть поменял планы: сгорела кровля, был повреждён большой купол и шатры. Архитектором был заведующий художественной школой — наш великий Карл Людвигович Мюфке. Пожар заставил его чуть пересмотреть проект: он, например, заменил купол на стеклянный и, кажется, поменял форму шатров.
На верхней фотографии школа сразу после пожара. На нижней фотографии спустя 116 лет — сейчас в одном из красивейших зданий Казани идет реставрация.
Кстати, Казанская художественная школа была первым в Россiйской Имперiи средним специальным учебным заведением, открытым при кураторстве Императорской Академии художеств. Первоначально школа ютилась в здании гимназии Софии Вагнер на Большой Лядской (ныне Горького), сейчас там школа № 3.
Обе фотографии сделаны с одной точки.
Еще одна фотография сгоревшей 2 декабря 1903 года художественной школы на Грузинской улице. Верхняя карточка сделана в январе 1904 года. Нижний снимок — почти 116 лет спустя.
Видно, как изменились окрестности. Плац у Родионовского института превратился в сквер Льва Толстого.
Само здание школы практически не изменилось, если не считать надстройки, сделанной в советские времена на месте стеклянной галереи.
Церковь Параскевы Пятницы в самом начале Большой Казанской улицы (сейчас Большая Красная). Верхний снимок сделан в 1930-е. Уже уничтожены главный храм и колокольня Богородицкого монастыря, это произошло в 1931 году. Но над самой Параскевой стоят кресты — церковь еще открыта. Ее закроют в 1937-м и переделают в тюрьму.
Со временем за церковью была разрушена каменная монастырская ограда, и на ее месте выстроены жилые дома.
В 1950-е годы разрушили колокольню; ту, что вы видите на нижней фотографии, выстроили в 1990-е. Она несколько отличается от оригинальной.
Обе фотографии сделаны с одной точки.
Самый конец улицы Большой Проломной (она же Баумана). Верхняя карточка сделана в то время, когда Кольцо было настоящим кольцом, по которому разворачивались трамваи. Окружность кольца проходила по нынешнему входу в подземный переход. Судя по надписям на доме Колесникова на татарском языке латиницей, черно-белая карточка сделана в 1930-е годы. Ведь латиницу упразднили к концу 1930-х, да и трамваи прекратили ходить по Кольцу к 1940 году.
Рядом с домом Колесникова стоят невзрачные лавки Рыбнорядской площади. На их месте в 1949 году архитекторы Павел Алексеевич Саначин и Георгий Иванович Солдатов начали строить жилой дом.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть меньше 90 лет.
Улица Ершова в начале 1950-х. Бывший Сибирский тракт, который начинался от Арского поля. В 1928 году поле переименовали в честь большевика Николая Ершова, руководившего революцией 1917 года в Казани, потом поле переименовали в площадь.
На правом краю верхнего снимка отчетливо видно здание ветеринарного института, оно было возведено в 1940-е.
Когда-то по улице Ершова можно было ходить пешком. Сейчас это невозможно из-за постоянного потока автомобилей.
Обе фотографии сделаны с одной точки.
В начале 1930-х в Казани десятками уничтожали храмы и церкви, уродовали мечети и медресе. На верхней фотографии — нынешняя улица Шаляпина, в те годы она называлась Первой Оренбургской. Идет уничтожение церкви Гурия, Варсонофия, Германа и патриарха Гермогена. Ее построил архитектор Федор Николаевич Малиновский в 1909–1912 годах.
После сноса храма место несколько десятилетий пустовало, а в 1960 году на нем появилась жилая пятиэтажка.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 87 лет.
Чудом сохранившийся дом Петра Ионовича Климова на 3-й Поперечно-Академической улице (сейчас Достоевского) в следующем году справит 110-летний юбилей.
Я изменил своему правилу не делать сравнения летних снимков зимой, но бурная растительность летом очень сильно мешает разглядеть, как изменились эти места. А изменились они чудовищно. В 1930-е была сломана церковь Кирилла и Мефодия на Муратовской улице (сейчас Лесгафта). На верхнем снимке видны колокольня и главный купол храма. В нулевые уютный малоэтажный казанский уголок был уничтожен монстрами ЖК.
Обе фотографии сделаны с одной точки.
Улица Татарстан. Когда-то это был край Старо-Татарской слободы, и место, на котором стоит мечеть, определили под погост. В XVIII веке слобода сильно расширилась, появилась Ново-Татарская, и кладбище перенесли совсем на окраину. Старый зират, на котором упокоились представители почти всех известных в Казани татарских родов, оказался почти заброшенным. Чтобы сохранить хотя бы память и не превращать кладбище совсем в пустырь, купец Мухамедзян Аитов по поручению общины в 1874 году выкупил эту часть земли у властей города.
Примерно в это же время живший в слободе купец Мухамедзян Казаков обратился к Шигабутдину Марджани за помощью: он хочет построить мечеть, но не знает, где это лучше всего сделать. Марджани показал ему на только что выкупленный участок. Марджани определил киблу для мечети и даже назначил день начала строительства — в мае 1875 года. Через полтора года она была открыта. Ровно через сто лет, в 1975 году, мечеть снесли.
Обе фотографии сделаны с одной точки.
А теперь посмотрим, как она смотрелась мечеть Казакова в перспективе улицы Татарстан. На верхнем снимке мечеть запечатлена незадолго до сноса в 1975 году. Перед этим ее исключили из реестра памятников.
Обе фотографии сделаны с одной точки.
Дом братьев Юнусовых на Екатерининской улице (ныне улица Тукая) был национализирован после 1917 года, а в 1930 году его до неузнаваемости перестроили по проекту архитектора Татпроекта Спориуса. Объединили с соседним домом Бурнаевых, добавили три этажа и назвали Домом для рабочих.
Дом Юнусовых — одна из старейших каменных усадеб в слободе. Когда-то дом здесь принадлежал известным мурзам Аитовым. Потом участок выкупил Ибрахим Юнус. Чуть дальше, в конце этого квартала, братья учредили мусульманский детский приют (он тоже сохранился). Дом неоднократно перестраивался с 1850-х годов: например, после 1871 года из-за пожара. Юнусовы были почитаемыми в Казани. Главная слободская площадь называлась их именем — Юнусовская.
Дом вернули к первоначальному облику и не стали сохранять этажи, надстроенные в годы советской власти.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей что-то около 90 лет.
Улица Большая Казанская, она же Большая Красная. Дом Казанской общины сестер милосердия Красного Креста с домовым храмом Общины во имя св. великомученицы Екатерины.
Одно из старейших каменных зданий на этой улице. Трудно сказать, когда оно было построено, но в 1850 году губернский архитектор Иннокентий Платонович Бессонов перестроил его для жены помещика Карпова. В 1898 году дом приобрела Казанская община сестер милосердия. Владимир Кузьмич Бечко-Друзин перестроил его в классическом виде.
Уже больше 100 лет сестринский дом используется как больница, роддом, а во время войны — как госпиталь.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей что-то около 120 лет.
Улица Пушкина, а до этого Куйбышева, а еще раньше Рыбнорядская. Верхняя карточка подписана на русском и татарском: «Казань, сад и школа имени Ленина».
Школа имени Ленина — это здание слева. Сейчас там консерватория, а построено оно было в 1914 году как городское начальное училище нашим замечательным архитектором Михаилом Николаевичем Трифоновым.
Старую застройку правой стороны улицы наполовину заместили новые дома. Если не считать ТЦ «Колизей» (он лезет в кадр слева), то улица более или менее сохранилась.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей что-то около 90 лет.
Зеленая сталинка на углу Владимирской и Гостинодворской (ныне эти улицы называются Московская и Чернышевского). До 1930-х на этом месте стоял большой Владимирский собор с высокой колокольней.
Церковь на верхнем снимке построена в 1820-е годы (после того, как сгорела старая церквушка) и была освящена как Рождественская с приделом в честь Положения Ризы Господней. Был в истории Казани такой эпизод: персидский шах Аббас Великий через посла передал русскому царю Федору Михайловичу ризу Христа. Посол по пути в Москву останавливался в Казани, и одну ночь риза находилась в храме, стоявшем на месте того, что вы видите на верхнем снимке.
В 1930-е латышский полк взорвал Владимирский собор.
Обе фотографии сделаны с одной точки.
Перекресток Университетской и Вознесенской улиц (сейчас Островского). Верхняя карточка сделана в конце 1967 года, еще до строительства знаменитого комбината «Здоровье». Сам комбинат снесли совсем недавно, и теперь на этом месте строят Luciano, которое по завершении будет доминировать надо всем перекрестком.
В угловом двухэтажном здании, что на старой карточке, когда-то была Казанская фильмотека, а до 1917 года здесь располагался магазин кондитера Кондратия Григорьевича Пирогова с производством.
Жаль, что не сохранили советскую вывеску «ЦВЕТЫ» на фасаде пятиэтажки.
Обе фотографии сделаны с одной точки.
Лев Казимирович Хрщонович — один из самых производительных и удачливых казанских архитекторов. Большинство его построек дошло до нашего времени. В 1899 году Хрщонович строит сразу два важнейших для Казани здания. Первое перед вами — Александринский детский приют на Ново-Горшечной улице (ныне Бутлерова). Второе — училище для слепых на Арском поле (снесено в 2005-м).
В Казани с середины XIX века действовали два детских приюта: Николаевский и Александринский. Оба числились по Вѣдомству Учрежденій Императрицы Маріи θедоровны. Была в Империи такая структура по благотворительной деятельности. Александринский приют был открыт на деньги семьи Крупенниковых, которая много занималась благотворительностью.
Деньги на постройку нового здания приюта, рассчитанного на 100 детей, дала Ольга Сергеевна Александрова-Гейнс.
Приют был закрыт в 1917-м. В советские годы здесь был Дом учёных; ныне институт археологии имени Альфреда Халикова.
Продолжаем идти по Ново-Горшечной (она же Бутлерова). Очень жаль уничтоженный чуть больше 10 лет назад дом Казанского городского архитектора Ивана Никитича Колмакова.
Сам архитектор жил на улице Лобачевского, в 4-м доме. Но был богат и владел еще тремя домами, в том числе тем, что вы видите на верхней фотографии. По выходе в отставку Колмаков учредил собственное архитектурное бюро и, вместе с врачом Готлибом Цейнером и его братом, Товарищество Волжско-Камского парового завода песчано-известкового кирпича — первое в Казани производство силиката. Скончался Иван Никитич в 1908 году, если не ошибаюсь, в Казанской психиатрической больнице.
Его дом на Лобачевского до сих пор стоит, а тот, что на Бутлерова, — снесли.
Обе фотографии сделаны с одной точки.
Угол Вознесенской и Мостовой улиц (ныне Островского и Миннуллина). На нечетной стороне стоял красивый дом в стиле модерн, построенный в 1907 году для купеческой семьи Софроновых. Они владели домом до 1918 года и покинули Казань в сентябре 1918 года вместе с Белой армией.
После установления в Казани советской власти в доме Софроновых находился Клуб коммунистов.
Красивейший дом Софроновых, как и весь квартал, снесли в 1990-е ради строительства автосалона.
Обе фотографии сделаны с одной точки.
Здание финансово-экономического института из-за войны превратилось в долгострой, его возводили больше 15 лет. Впрочем, из-за войны остановились многие большие стройки в Казани: театр оперы и балета на площади Свободы, химфак университета на Лобачевского. Их медленно достраивали уже после войны.
33-летний Юлий Юльевич Савицкий, московский архитектор, приступил к проектированию КФЭИ в середине 1930-х. Летом 1945 года сильно недостроенное здание уже начали использовать. В 1949 году построили известную лестницу из 80 ступеней — в этом году она справила 70-летний юбилей, — а в 1951-м институт завершили. Интерьеры и замечательные капители-светильники выполнил Анатолий Михайлович Густов.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей что-то около 70 лет.
Рыбнорядская площадь (сейчас Тукая). Обе фото сделаны с одной точки с разницей 120 лет. Со старинного фото до наших дней дошли только дом Колесникова и аптека Бренинга (её закрывает краснобус).
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Ну, пока остановимся, продолжение следует...
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