Казань. Было-стало - 25

Великий русский архитектор Иван Егорович Старов, автор знаменитого Таврического дворца в Питере, построил главный храм Казанского Богородицкого женского монастыря. Произошло это на рубеже XVIII и XIX веков: начинали при императоре Павле Петровиче в 1798 году и закончили при его старшем сыне Александре Первом в 1808-м.

Монастырь закрыли, храм и колокольню взорвали в начале 1930-х, а образовавшийся после разрушения пустырь отдали под табачную фабрику. На фундаменте храма был построен производственный корпус, который простоял до начала нулевых годов. С 2016 года храм восстанавливают — он очень похож на прежний, только центральный купол кажется чуть больше, чем был.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.

Улица Достоевского называлась когда-то Поперечно-Академической, здесь в конце 1900-х архитектор Фердинанд Амлонг (или, на русский манер, Федор Романович) построил дом для известного в Казани коммерсанта Петра Ионовича Климова — торговца часами и ювелирными украшениями. Имя Климова украшало пассаж на Воскресенской улице — там у коммерсанта были магазины.

Сейчас дом находится в частных руках, им владеет строитель и даже содержит памятник в приличном состоянии.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей, наверное, 90 лет.

Улица Айвазовского. На вершине горы, которая когда-то называлась Первой горой, а сейчас улицей Ульянова, стоит не самый лучший проект архитекторов Токаревых — ЖК «Вишневый сад». Ради этого строительства разрушили красивый исторический квартал, там же сгинул деревянный домик Флавиана Флавицкого. На верхнем снимке он выглядывает из-за деревьев. Очень жаль, что в этой части исторической Казани почти ничего исторического не осталось. Обе фотографии сделаны с одной точки. Первая гора (сейчас Ульянова-Ленина) почти исчезла в нулевые годы. Сохранился деревянный дом Перимова на правой стороне улицы, построенный в 1870-х годах архитектором Владимиром Кузьмичом Бечко-Друзиным. Здесь несколько месяцев в 1887−1888 годах жил студент Володя Ульянов. Сейчас дом необитаем и требует реставрации. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 90 лет. Арское поле (нынешняя улица Ершова). Три здания на верхнем снимке, к счастью, сохранились. Самое большое — главный корпус Казанской духовной академии, возведенный Александром Ивановичем Песке в 1840-е, в годы царствования императора Николая Павловича. Слева и справа — флигели академии с квартирами для преподавателей. Если левый флигель дошел до нас в первозданном виде, то правый был надстроен в 1930-е архитектором Владимиром Дубровиным. В двух домах, которые строил Дубровин, жил Муса Джалиль. Духовная академия в Казани открывалась дважды: в 1790-е, а затем, после закрытия в 1818-м, в 1842 году. До постройки здания на Арском поле учащиеся ютились в Спасо-Преображенском монастыре в Кремле. Летом 1917 года академия была закрыта, а в здании открылся госпиталь, теперь - университетская больница. Прежний ракурс закрыл отель «Корстон», потому обе фотографии сделаны не с одной точки, но с максимально близких позиций. С разницей больше 120 лет. Улица Большая Лядская сейчас носит имя писателя Максима Горького. Чуть больше 100 лет назад существовавшее тогда в Казани Общество служащихъ въ правительственныхъ и общественныхъ учрежденіяхъ заказало прекрасному архитектору Федору Романовичу Амлонгу (настоящее имя Фердинанд-Юлиус Адольф Фридрих Амлонг) перестроить один из бывших домов то ли аристократа Молоствова, то ли отставного военного Вячеслава Манасеина. В Казани к тому времени существовали дворянское и купеческое собрания (клубы) и еще несколько десятков разных обществ, от пчеловодов до приказчиков, потому общество канцеляристов, чтобы как-то выделяться, назвало свое собрание Новым клубом или Новым театром. После 1917 года все собрания были закрыты, какое-то время здание Нового клуба было Красноармейским дворцом (смотрите вывеску на верхней фотографии), а с 1922 года здесь находился Татарский театр, пока ему не построили новое здание на берегу Кабана. Обе фотографии сделаны с одной точки. Улица Горького, она же Большая Лядская. На верхнем снимке дом ректора Казанской духовной академии, профессора богословия, логики и психологии Казанского Императорского университета Александра Поликарповича Владимирского. Был снесен для реконструкции здания бывшей хирургической клиники, где теперь находится банк «Ак барс». Дом обещали восстановить к 2014 году. Госпитальный переулок (сейчас часть улицы Курашова) до недавнего времени был уютным местом, лежащим между улицами Новогоршечной (Бутлерова) и Второй горой (Волкова). От былого уюта не осталось и следа с появлением в 2011 году жилого комплекса.

На верхнем снимке вдали стоит церковь Кирилла и Мефодия на улице Муратовской (ныне Лесгафта). Ее снесли в 1937 году. Вообще от прежнего пейзажа не осталось ничего. Пожалуй, только рельеф местности. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей что-то около 110 лет. Летом 1889 года Казанская городская дума выделила Императорскому Казанскому университету землю на Арском поле под строительство новой клиники (старая размещалась в здании, где теперь сидят Высшая школа журналистики и другие факультеты). Участок определили между улицами Новогоршечной, Старогоршечной и Институтской (ныне Бутлерова, Щапова и Толстого). Проекты красивых краснокирпичных зданий с больничной церковью разрабатывал московский архитектор Константин Михайлович Быковский. Зимой 1900 года открылись четыре клиники — хирургическая, акушерская, глазная, дерматовенерологическая и детская. Все здания пережили XX век, а из четырех клиник на своих местах остались акушерская, детская и дерматовенерологическая. На верхнем снимке хирургическая клиника на Новогоршечной (она же Бутлерова). Там сейчас урологическая клиника. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей что-то около 120 лет. Улица Петропавловская, она же улица Мусы Джалиля. Спуск к Большой и Малой Проломным улицам (они же Баумана и Профсоюзная). Слева видны часть корпуса Мариинской гимназии и дом Тихонова — Никитина, сейчас, к сожалению, полуразрушенный. Вдали слева четко просматривается Николо-Вешняковская церковь с уже снятым главным куполом. В 1929 году ее уничтожили. Церковь стояла на улице Вознесенской (теперь Островского) и была одной из самых старых в Казани. Справа — купол номеров Щетинкина. Это здание частично сохранилось — вернее, от него осталась только фасадная стена, что выходит на улицу Баумана. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей в 90 лет.

Казань, 1910 год. Наш великий архитектор Василий Андреевич Трифонов строит на Воскресенской улице торговый дом для купца 2-й гильдии из Гороховца Михаила Федоровича Сапожникова, разбогатевшего на торговле тканями и готовым платьем. Меньше чем через два года после окончания строительства Михаил Федорович скончается. Случится это 11 апреля 1913 года. Владелицей дома стала его вдова Серафима Ивановна Сапожникова. У пары было четыре сына и семь дочерей.

В годы Первой мировой в доме Сапожникова размещается госпиталь, а на первом этаже был открыт магазин тканей. Всего в торговый дом Сапожникова входили пять магазинов по торговле тканями: два в Казани, два в Самаре и один в Астрахани.

После 1917 года в доме разместились почта и телеграф. На верхнем снимке хорошо заметны следы от старой вывески САПОЖНИКОВЪ и новая вывеска на русском и старотатарском языках «Почта».

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей что-то около 90 лет.

Улица Островского раньше называлась Вознесенской по имени церкви Вознесения Господня, что занимала большой участок на углу с Поперечно-Воскресенской улицей (ныне Кави Наджми). За церковью числились три каменных храма. Один из них — освященный во имя мученика Иоанна Воина — располагался под колокольней (на старинном снимке).

Колокольня была построена в конце 1820-х годов. В 1930-е церковь закрыли, а зимой 1932 года отдел коммунального хозяйства Казгорсовета разрешил тресту «Коммунжилстрой» уничтожить церковь. До этого была снесена соседняя с Вознесенской Николо-Вешняковская церковь.

На месте Вознесенской ныне стоит жилой дом, кажется, архитектора Всеволода Дубровина.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Всегда было интересно узнать, как выглядел угол Большой Казанской улицы и Театральной площади (сейчас улица Большая Красная и площадь Свободы) до того, как в 1952 году здесь построили известный дом «Миру — миру».

Сейчас это место не узнать, но единственное здание с верхнего снимка сохранилось до наших дней — дом слева. Кажется, это номера Бергмана, одна из старейших построек на этой улице, знавшая многих актеров — они тут часто останавливались, ибо театр был под боком.

Справа на верхнем снимке выглядывает угол красивейшей электростанции, что в 1920-е превратили в завод пишущих машин.

В 1952 году архитектор Ахмед Гадиевич Бикчантаев заполнил пустующее место домом для сотрудников завода «Радиоприбор».

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей что-то около 100 лет.

На месте, где сейчас стоит здание правительства Татарстана, когда-то был искусственный пруд — бассейн, где хранили запас воды для противопожарных нужд. В 1895 году пруд засыпали и построили красивую электростанцию по проекту архитектора Генриха-Якоба Бернардовича Руша. А в память о бассейне осталась только улица Бассейная. После 1917 года электростанцию переименовали в «Красную зарю», а в 1925 году ее закрыли. В здании поселилась фабрика имени Самеда-Ага Агамалы-оглы, и выпускала она пишущие машинки собственной конструкции. 40 процентов всех машинок в СССР были из Казани. Их экспортировали в Китай, Турцию, Монголию и ещё половину мира. В 1950-е фабрика переехала. На месте построили здание Совмина ТАССР. Если присмотреться, то можно заметить, что сохранился рельеф дороги — уклон в сторону нынешней улицы Тельмана. Обе фотографии сделаны с одной точки. Дворянин Константин Саввинович Олешкевич был выдающимся казанским архитектором. Он построил немного зданий, но только шедевры. Например, Дом дворянства, где сейчас располагается консерватория, или знаменитая Шамовская больница, или дом Смоленцева на Большой Проломной. Этот дом на улице Комиссариатской (сейчас улица Муштари, раньше она называлась Абрама Комлева) тоже хорошо известен. Главным образом из-за страшной химеры, которая сидит под эркером. Свой дом Олешкевич выстроил в 1915 году в модном тогда стиле модернъ. При советской власти в него въехал обком комсомола, а потом здесь обосновалась больница, которая находится по сей день. Олешкевич после 1917 года устроился преподавателем в Казанский политехнический институт, а в 1931 году стал одним из районных архитекторов Казани. Его дом неплохо сохранился, но почему-то заложили парадный вход, а черный вход превратили в парадный. Обе фотографии сделаны с одной точки. До 1890-х годов это место называлось Николаевской площадью или плацем, а до этого — Кузнечной площадью, с небольшим водоемом посредине. Его засыпали, Кузнечную облагородили и дали имя тогдашнего императора Николая Павловича. Летом 1890 года в Казани проходила Всероссийская научно-промышленная выставка. Основная часть павильонов выставки была возведена на площади. После на этом месте решили устроить сквер. В 1894 году Общество водоснабжения Казани установило здесь третий в Казани замечательный фонтан с амурчиками. Чудом фонтан пережил XX век и сохранился. Первый фонтан, в Лядском саду, был восстановлен в 2016 году, второй фонтан, в Черноозерском саду, еще ждет своего восстановления. За 130 лет Николаевский сквер почти не изменился, только аллеи переложили.

Перед вами церковная колокольня на улице Карла Маркса (до 1918 года эта часть улицы называлась Воздвиженской, по Крестовоздвиженской церкви при Первой мужской гимназии. Первую мужскую гимназию построили бывший нижегородский городской архитектор Василий Андреевич Смирнов, помощник Кафтырева Михаил Емельянович Емельянов и Яков Михайлович Шелковников. Воздвиженскую церковь к гимназии прикрепил лично император Николай I, привыкший решать все, даже самые мелкие вопросы.

Церковь благополучно простояла до XX века и была уничтожена. Здание бывшей мужской гимназии было перестроено архитекторами Бикчантаевым и Дубровиным в 1930-е годы.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Так выглядели река Казанка и противоположный берег еще до затопления Казани в 1957 году из-за строительства Куйбышевской ГЭС. На верхнем снимке река Казанка в своем естественном состоянии. Сейчас, пожалуй, только изгиб старого русла напоминает о прежнем пейзаже. Все изменилось неузнаваемо.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 80 лет.

Улица Свердлова и улица Жданова в 1950-х годах. Сейчас они называются Петербургской и Эсперанто.

До начала 2000-х годов нынешняя Петербургская была почти вся деревянной. Сейчас от старой городской застройки не осталось ничего, только новостройки и пустота.

Точная дата верхнего снимка — 1956 год. В этот год закончили строительство жилого дома. На старой карточке дом еще строят, но видно, что работы в финальной стадии.

Обе фотографии сделаны с одной точки.