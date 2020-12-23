Казань. Было-стало - 35

Первая часть Вторая часть Третья часть Четвёртая часть Пятая часть
До 1918 года эта часть улицы Карла Маркса называлась Воздвиженской, по Крестовоздвиженской церкви при Первой мужской гимназии.
В 1807 году городские власти выкупили дом помещика и аристократа Порфирия Львовича Молоствова для размещения мужской гимназии. Дом Молоствова построил в 1790-х губернский архитектор Филипп Емельянович Емельянов. Спустя четыре года после выкупа бывший архитектор Нижнего Новгорода Смирнов и наш Яков Михайлович Шелковников перестраивают дом и расширяют его, приспосабливая для учёбы.
В Первую Отечественную войну 1812 года в гимназию из Москвы переехали эвакуированные. Здесь учились великие люди: химик Бутлеров, первооткрыватель Антарктиды Симонов, поэт Державин, великий живописец Шишкин.
В 1932 году здание отдали только что учрежденному Казанскому авиационному институту. Церковь уничтожили, а на освободившемся месте пристроили новое крыло по проекту Ахмеда Гадиевича Бикчантаева и Всеволода Андреевича Дубровина.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 130 лет.
Этому дому почти 250 лет. Его построил архитектор Василий Иванович Кафтырев в 1770-х годах для президента Казанского губернского магистрата Петра Григорьевича Каменева. Значительно перестроил архитектор Пятницкий в 1843-м. Тогда дом уже принадлежал семье Крупенниковых.
В начале XX века он был собственностью торгового дома «Д.
На старинной карточке видно, что по улице идет трамвай. Линию запустили весной 1905 года.
Сейчас в доме находится министерство образования и науки Татарстана. В Казани не так много домов 250-летнего возраста. К сожалению, чиновники минобраза испортили фасад, навесив на него 25 кондиционеров. 25 раз стены старинного дома разрушали, чтобы повесить неуместные для фасада устройства.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей больше 110 лет.
Улица Воскресенская (она же Кремлевская). Гостиный двор с разницей в 90 лет.
Обе фотографии сделаны с одной точки.
Памятник Николая Баумана перенесли в 1930-е из сквера на Кольце в сквер перед бывшим ветеринарным училищем на Арском поле (ныне здесь завод «Электроприбор»). Бауман учился в ветеринарном, и выбор места для статуи был предопределен.
Автор скульптуры Исаак Абрамович Менделевич, один из первых советских скульпторов, автор типовых памятников Ленину. Массовое советское, коммунистическое искусство предполагало дешевые и доступные материалы. На памятники шел гипс. Некоторые советские памятники простояли несколько суток, но Бауман продержался до начала 2000-х.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 70 лет.
Одно из самых изменившихся за последние 50 лет мест в Казани — улица Пушкина (в советские времена Куйбышева) и нависающая над ней улица Университетская. Все изменения скорее к лучшему. Хотя одно здание в самом центре нижнего снимка явно не к месту. Это четырехэтажный бывший комплекс Потребкооперации, построенный в 1970-е. Те, кто жил в советской Казани, помнят, что на первом этаже, где сейчас отделение Сбербанка, был известный магазин «Дары природы», а на втором этаже — ресторан (там потом долгое время был ночной клуб «Арена»).
Корпус полностью закрыл вид на дом купца-старообрядца Агафона Васильевича Афанасьева. Он хорошо виден на старом снимке. Это один из первых и красивейших домов в Казани, возведенных из белого кирпича. Афанасьев владел первым в Казани заводом песчано-известкового кирпича.
Сейчас в его доме кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии.
Верхняя карточка сделана в 1950-е, во время первомайской демонстрации. Нижний снимок с того же места 70 лет спустя.
Эти ворота были разрушены в советские годы: мешали проезду транспорта.
Ворота вместе с домом проектировал в 1830-х великий Петр Григорьевич Пятницкий, архитектор Казанского университета. Дом этот, хоть и сильно перестроенный, сохранился. Сейчас здесь учебный корпус университета.
В советское время здесь располагалось профтехучилище №110. В галерее, что видна во дворе, действовал учебный цех.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей больше 120 лет.
Мы посмотрели ворота дома, а теперь сам дом на углу Петропавловской улицы и Булака (нынешние Тази Гиззата и Лево-Булачная).
Известно, что его проектировал в 1830-е Петр Григорьевич Пятницкий, архитектор Казанского университета. Это была городская усадьба купеческой семьи Кабатовых.
По справочнику Суворина, изданному в 1890-е, известно, что Алексей Родионович Кабатов занимался в Казанской губернии речными перевозками, у него было собственное пароходство. Его сын Алексей, судя по всему, продолжал дело отца и деда. Он входил в попечительский совет Казанского речного училища (владельцы пароходств курировали училище — им нужны были кадры оттуда). Кроме того, он же входил в церковно-приходское попечительство при Макарьевской церкви, а она стояла у волжских пристаней.
Дом Кабатовых был надстроен, расширен в 1930-е архитектором Бикчантаевым. Лепнина и декор фасада были разбиты. Сейчас здесь корпус университета.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.
Берег Кабана, на котором совсем недавно открыли прогулочную набережную, использовался для больших и малых хозяйственных нужд 100 лет назад.
На старых фотографиях самое ценное — это детали ушедшей жизни. Тут деталей много: деревянный плот, на нем женщины полощут белье. Извозчик загнал экипаж в воду и моет свою пролетку. Впрочем, и сейчас некоторые так моют свои машины. На первом плане телега с бочкой — водовоз едет от водопровода или к нему, а потом развозит эту воду казанцам.
На месте, где сейчас театр Камала, в районе его служебного входа, осенью 1899 года была построена электростанция под нужды трамвайного движения. Электростанция работала на мазуте, а после 1917 года на дровах. Когда в 1980-е годы будут возводить театр Камала, берег Кабана закроют в бетон.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 110 лет.
Верхний снимок сделан со старого татарского моста.
Сегодня от старого пейзажа остались Булак и заброшенная Никольская единоверческая церковь со сломанной шатровой колокольней. Более или менее сохранилась левая сторона реки: вдали видны Первая мужская гимназия, реальное училище и купола церкви Московских чудотворцев. Все остальное изменилось до неузнаваемости.
По снимкам хорошо видно, как сильно расширили эту часть улицы. Реконструкция Булака прошла относительно недавно — в начале 1980-х. До этого проезжая часть Право-Булачной не сильно отличалась по ширине от того, что вы видите на верхнем снимке.
Деревянный мост был заменен на железобетонный в 1940-е годы — при второй советской реконструкции Булака.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей больше 110 лет.
Мы на Евангелистовской (так называлась улица Татарстан до 1924 года). Имя улице дал храм Четырех Евангелистов, возведенный в стиле барокко.
Построенный в годы правления Екатерины Второй, в 1769 году, на деньги купца Ивана Васильевича Шемякина, храм простоял 160 лет и был уничтожен в начале 1930-х годов. На этом месте возведен жилой дом Татваленка. От Евангелистовской церкви осталось единственное напоминание — двухэтажный флигель на углу с улицей Захарьевской (с 1930 года улица Насыри; в 1953-м к фамилии добавили имя и улица стала Каюма Насыри).
Флигель проектировал в 1879 году выдающийся казанский архитектор Петр Иванович Романов.
Сейчас здесь очень оживленное движение — одна из центральных городских трасс. А больше 100 лет назад здесь шла бойкая торговля.
Если посмотреть на верхний снимок, можно увидеть сани, заваленные тюками. Именно тут торговали сеном, и благодаря этой торговле Сенной базар назван Сенным. Чуть дальше — в сторону нынешнего театра Камала — шла торговля запчастями для телег и саней (колеса, хомуты, полозья и прочая).
Кстати, о театре Камала. На дальнем плане слева видна труба городской электростанции. Она была построена на месте, где сейчас служебный вход в театр. Электростанцию ввели в эксплуатацию в 1899 году. Она обеспечивала питание трамвайных линий.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет.
Старинная улица Бассейная за последние 20 лет изменилась полностью. От нее осталось только название.
Названа улица так еще в XIX веке из-за искусственного водоема — бассейна, где хранили запас воды для противопожарных нужд. В 1895 году бассейн засыпали и построили электростанцию по проекту архитектора Руша. В советские времена электростанцию переделали сначала в биржу труда, потом в завод «Пишмаш». В конце 1950-х здание снесли и возвели корпус Татарского обкома КПСС (на этом месте сейчас стоит здание правительства Татарстана).
В 1981 году позади обкомовского здания возвели второй корпус (там сейчас находится Госсовет Татарстана).
Верхняя карточка сделана до строительства второго корпуса: еще целы жилые дома. Их снесут в 1979 году, чтобы освободить место для площади перед зданием (ее сейчас используют как парковку). Старинную застройку на дальнем плане Бассейной снесут уже в 1990-е и 2000-е годы.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 50 лет.
Дом на углу Большой Проломной и Университетской был возведен около 200 лет назад и в памяти Казани связан с именами Ивана Ивановича Бренинга и его сына Арнольда Ивановича. С 1860-х в доме беспрерывно работает аптека. Иоганн Бренинг, или, на русский манер, Иван Иванович, выкупил сначала часть первого этажа, а потом и весь дом под свое дело.
Аптечный бизнес в Российской империи крепко и почти монопольно держали немцы. В 1894 году старший Бренинг скончался. Его дело унаследовал сын Арнольд.
В 1913 году аптека перестраивается и становится такой, какой мы ее видим сейчас. В годы советской власти она была национализирована. Арнольд Бренинг успел поработать в КХТИ. Он создал большую коллекцию фотографий Казани. Был осужден и расстрелян в 1937 году. Его семья жила в квартире на втором этаже чуть ли не до 2012 года.
Аптека недавно реставрирована, и даже старая вывеска вернулась на фасад вместе с имперским орлом. Разница между снимками около 120 лет.
На старинной фотографии на первом плане старая шатровая двухъярусная колокольня, возведенная еще в XVIII веке (то ли в 1730-х, то ли в 1740-х годах) при Богоявленской церкви.
К концу 1890-х колокольня изветшала и была разобрана, поскольку со стороны Большой Проломной в 1897 году была построена новая, высоченная колокольня, которую все хорошо знают.
Богоявленскую церковь перестраивали, а в наше время восстанавливали. В 1935 году церковь закрыли и наполовину разрушили, какое-то время там был спортзал Казанского университета.
На фото военнослужащие — одеты неряшливо, не единообразно, без опознавательных знаков. Значит, это 1920 год. 27 сентября 101 год назад в Казани были расквартированы штаб и части Запасной армии большевиков под командованием Бориса Гольдберга. Через год, в сентябре 1920-го, армия была переброшена на Южный фронт, в Крым. Шла Перекопско-Чонгарская наступательная операция красных, после которой пал Крым и начался знаменитый Русский Исход.
Запармия была неплохо экипирована и вооружена. Личному составу выдавали позаимствованную царскую форму с остроконечными шлемами, которые потом назовут буденновками. На вооружении у казанцев были новейшие фугасные огнеметы и британские танки Mark I. На фото — новобранцы.
Черноозерский парк. Если быть точным, верхняя фотография парка сделана в то время, когда он носил имя Феликса Дзержинского. На дальнем плане виден старый цирк братьев Дмитрия, Акима и Петра Никитиных. После 1917 года цирк был национализирован и стал государственным предприятием — Госцирком.
В 1920-е годы его перестроили — расширили и переименовали в честь восьмилетия образования Татарской республики. Верхняя фотография сделана, вероятно, в начале 1930-х годов. Вход в цирк украшала надпись на русском и татарском. Причем, татарский был в двух исполнениях — арабской вязью и латиницей.
Ничего от старого пейзажа не осталось. Цирк сгорел еще в 1960-е. Три года назад на этом месте появился жилой дом Odette компании «Камастройинвест». Застройку по улице Дзержинского снесли в 2000-е.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 90 лет.
Ильинская церковь на Большой Проломной (она же Баумана) стояла на месте, где сейчас здание Академии наук Татарстана — бывший Дом политпросвещения Татарского обкома КПСС.
Место, с которого сделан верхний снимок, не сохранилось. Это второй этаж кафе «Гайка».
Судя по киноафише у церковной ограды — «С утра рано зелье копала», фильм вышел в прокат в 1968 году, — это одна из последних фотографий Ильинской церкви. Если приглядеться, вдали можно увидеть еще целую Успенскую церковь. Ее тоже снесли через несколько лет. На этом месте теперь «Пирамида».
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей более полувека.
Историческое название этого места — Толчок — это Толкучий рынок у Гостиного двора, 1930-е годы, ул. Профсоюзная (бывш. Малая Проломная). Он тянулся от перекрестка с современной улицей Чернышевского и заканчивался у стен Иоанно-Предтеченского монастыря. Толчок был центром городской жизни, ну примерно как сегодняшнее Кольцо.
Обе фотографии сделаны с одной точки. Старинная монастырская ограда давно разобрана из-за ветхости.
Памятник Гавриилу Романовичу Державину на дальнем плане верхнего снимка говорит, что старинная фотография сделана до 1870 года. Место для статуи во дворе университета выбрал император Николай I, когда в 1838 году приезжал в Казань. Спустя девять лет, в 1847-м, Державин был установлен.
Обустройством памятника по проекту архитектора Константина Андреевича Тона и скульптора Самуила Ивановича Гальберга занимался Михаил Петрович Коринфский. Он же построил в 1836 году здание химической лаборатории, что на двух снимках на первом плане слева.
В Державинский сад памятник перенесли в 1870 году, а в 1932-м его снесли. В начале 2000-х была сделана копия памятника, что теперь стоит у Лядского сада.
Разница между снимками больше полутора веков.
Спасская башня Казанского Кремля в конце 1890-х и спустя 130 лет.
Лавки Сенного базара с огромной вывеской «Азiатская обувь Мусина». Здание возведено в 1880-е годы. На его фоне фотографировалась траурная процессия с телом Габдуллы Тукая в апреле 1913 года.
Лавки благополучно пережили революции и потрясения, даже в 1990-е годы, когда в центре Казани сносили многое, здание уцелело.
Лавкам не удалось пережить 2012 год. Тогда началась нынешняя эпоха «построим такое же, только лучше». Здание вывели из реестра памятников и снесли за один день. В том же 2012 году на этом месте появился железобетонный монолит «такого же, только лучше».
Это перекрёсток Московской и Парижской Коммуны. Больше 100 лет назад обе улицы в этом месте назывались Сенными. Только если свернуть налево и пройти метров двести одна из Сенных превращалась в улицу Московскую.
Казанский модерн. Перед вами дом Николая Николаевича Киселева на улице Новокомиссариатской (она же Комлева, а сейчас — Муштари). Дом в последние годы выживал, притворившись мертвым. Но на прошлой неделе было объявлено о выделении кредита на реставрацию.
Немного об истории. Киселев продавал в Казани бытовую химию, тогда она называлась москательным товаром. У него был брат Василий Николаевич, он также продавал бытовую химию и аптечные товары. Проект дома Киселев заказал в 1909 году Олешкевичу. У дома богатая история, и не всегда хорошая: кровь тут лилась рекой.
Автор известного бюста Льва Толстого (в скверике Толстого на улице Толстого) — Вениамин Борисович Пинчук — придворный советский скульптор, создатель памятников Ленину и Сталину.
Толстой получился у Пинчука прекрасным. В прошлом году исполнилось ровно 70 лет, как скульптура встала на свое место и появился сквер.
Бюсту не всегда везло. Как минимум один раз его роняли — трактор Горводзеленхоза мимо неудачно проезжал. После ремонта бюст немного изменился.
У прекрасной усадьбы на Новокомиссариатской улице (сейчас Муштари) сложная история. Официально утверждается, что этот дом построил в 1907 году архитектор Константин Саввинович Олешкевич для Михаила Оконишникова. Но это неверные данные.
Дом построен на 10 лет раньше, в 1890-х, и принадлежал семье начальника Казанского округа путей сообщения действительного статского советника Василия Андреевича Макарова. Более того, дом спроектировал сам Макаров, у него было инженерное образование с правом проектировки зданий. Макаров скончался в 1904 году. После его смерти дом выкупил Михаил Оконишников, сын известного фабриканта Ивана Петровича, сколотившего капитал на торговле зерном и крупами. Дом он перестроил. И вполне вероятно, руку к этому приложил Олешкевич.
После 1917 года имущество было национализировано. Усадьбу превратили в детдом № 16, а затем во 2-ю детскую больницу Ефима Моисеевича Лепского. Во время чудовищного голода в Поволжье здесь лечили заболевших цингой детишек.
Дом №30 на улице Муштари, который тянется почти через весь квартал от улицы Горького до Карла Маркса. Внешне он выглядит как одна из обычных сталинских жилых построек, но в его основе дом Ольги Александровны Боратынской, вдовы Николая Евгеньевича Боратынского. Дом спроектировал в начале 1900-х Степан Владимирович Бечко-Друзин.
К сожалению, не найдена старинная фотография дома, каким он был до перестройки, вернее, надстройки. Но есть копия чертежа, она вполне подходит для сравнения.
Когда в 1940 году начали строить дом (по проекту Михаила Поспехова) для сотрудников нового авиаинститута, он поглотил дом Боратынской. Сверху были надстроены два этажа: старая постройка растворилась, хотя фасад и форма окон, конечно, выделяются.
Улица Лобачевского, 6/27. В годы, когда он был построен, адрес был по Николаевской площади, так называлось место, где сейчас разбит Ленинский сад.
Дом, конечно, тогда выглядел по-другому. Третий антресольный этаж и роскошные фронтоны появились много позднее.
Первым его хозяином был Иван Александрович Сахаров, окружной инспектор Казанского учебного округа, бывший директор 1-й Казанской мужской гимназии. После его смерти в доме жила генеральская вдова Анна Ивановна Головина. Затем были другие хозяева, они пристраивали и перестраивали дом.
При советской власти он был национализирован и превращен в коммунальное жилье. А позже здесь находилось Татарское республиканское отделение Всесоюзного общества трезвости. Исламские мотивы на фасаде появились, когда здесь была резиденция Духовного управления мусульман РТ.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей больше 100 лет.
Улица Горького с разницей примерно 60 лет. Первое, на что следует обратить внимание, — деревья по обе стороны дороги. Им повезло, они выжили. Но можно представить, сколько времени требуется одному дереву, чтобы вырасти на два-три метра, — больше полувека.
На старой фотографии дом на другой стороне улицы. Он был построен в 1860-х годах по проекту архитектора Владимира Кузьмича Бечко-Друзина и спустя полтора века, в 2010 году, снесен. Сейчас на этом месте заканчивают новодел старинного дома (ЖК «Капри»), он выглядит почти так же, как снесенный.
Обе фотографии сделаны с одной точки.
Улица Ленина (сейчас Кремлевская) перед главным зданием Казанского государственного (сейчас федерального) университета с разницей почти в половину века.
Когда в середине 1970-х начинали строить 17-этажную высотку мехмата (ее завершили в 1977 году), чтобы обеспечить проезд строительной техники, снесли старинный дом Крупенникова. Он на втором плане верхней фотографии. Сотрудники университета возмущались, но сделать ничего не могли.
В 1973 году сдали первую высотку — физического факультета. Для обеспечения подъездных путей снесли здание первой полицейской и пожарной части Казани с 25-метровой каланчой.
Перед университетом росли деревья. Их вырубили в 1987 году — к столетию студенческой сходки молодого Владимира Ульянова - Ленина. Тогда кому-то показалось, что университет выглядит неряшливо с деревьями.
Обе фотографии сделаны с одной точки.
Большая Проломная (она же Баумана). Торговый центр «Свита-холл» — один из немногих примеров, когда капромантизм органично заполнил пустое пространство и даже улучшил вид.
До конца 1990-х годов на месте «Свита-холла» стояли впритык две очень старые постройки: дом Петрова и дом Ульяновой и Платоновой.
В первом при советской власти на бельэтаже работал известный в Казани хозяйственный магазин. Во втором доме — хлебный. До революции же здесь были номера, а на первом этаже кабак. Гостиницы и кабаки до сих пор самый распространенный на Баумана бизнес.
Говорят, что в кабаке (и в номерах даже) бывали молодые Горький, Шаляпин и Ульянов.
Кстати, на верхней фотографии слева видна глухая стена номеров Колесникова (она же первая гостиница «Татарстан»).
Оба снимка сделаны с одной точки с разницей 25 лет.
Копия всегда менее ценна, чем подлинник. Подлинный дом городского головы Платона Степановича Суханова был уничтожен в 2005 году. В 2016-м на этом же месте была закончена (вполне хорошая) копия.
Он был возведен в конце XVIII века предположительно архитектором Василием Кафтыревым.
Суханов был городским головой до 1817 года (он умер в 1820-м), но дом оставался за его семьей вплоть до продажи в 1881 году Богородицкому монастырю. Фома Петонди перестроил его после большого казанского пожара 1842 года, по заказу купца второй гильдии Бориса Мурзаева (он был родственником Суханова).
В годы советской власти дом разделили на квартиры. Двухсотлетний памятник истории уничтожили в нулевые.
В воссозданной копии дома теперь музей казанской иконы. Улица Большая Красная, 10.
Улица Вишневского. Разница между фотографиями — 20 лет. Осенью 2004 года здесь началось строительство тоннеля и дороги к мосту Миллениум.
Улицы Ершова и Вишневского тогда перекрыли на несколько месяцев. Транспорт пустили в обход по Достоевского — это была еще старая и узкая улица. Ее расширили только летом 2008 года, а тогда пробки на ней стояли жуткие. Работы по строительству тоннеля и дороги завершили летом 2005 года, незадолго до празднования 1000-летия Казани.
К сожалению, вся нечетная сторона Вишневского (на верхнем снимке) пошла под снос. Дорога на Миллениум также «съела» приличную часть парка Горького и стадион «Трудовые резервы». Стадион пришлось переносить вглубь парка.
Оба снимка как нельзя лучше дают представление, что случилось с улицей Вишневского. На обеих фотографиях на втором плане виден дом №11, построенный в 1998 году. Первые шесть лет дом стоял на второй линии улицы. Но после расширения дороги в два с лишним раза оказался на первой линии.
Стоящую перед ней старинную застройку снесли еще на этапе закладки фундамента. К началу 2000 года уцелел лишь деревянный двухэтажный домик с садом. Его пустили под ковш экскаватора в 2004 году. Теперь на месте прежней красной линии съезд на развязку.
Старые тополя и липы росли вдоль улицы еще с царских времен, когда Вишневского называлась Академической. Улица еще недавно вся была зеленой. Сейчас это забетонированная пустыня.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей ровно 20 лет.
Трудно поверить, что по улице Дзержинского (Лево1) когда-то ездили трамваи. Одна из центральных улиц старой Казани. На ней когда-то стоял офис Казанского отделения Государственного банка Империи.
В мае следующего года будет ровно 120 лет, как открылся и с тех пор беспрерывно работает цветочный магазин Михаила Николаевича Квасникова (вон он справа). Первые 20 лет его фасад украшала надпись «М.Н. Квасникова». Если приблизить верхнюю фотографию, то можно разобрать другие надписи: «Садоводство», «Цвѣточныя сѣмена», «Огородныя...», «Депо металлическихъ...»
Обратите внимание на трамвай. Чтобы вписаться в поворот на узкой улице, пути были положены так, что трамваи начинали разворачиваться еще до перекрестка. Вагон шел по улице Лобачевской, затем сворачивал на Покровскую (она же Карла Маркса) и выходил на Театральную площадь (сейчас площадь Свободы).
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.
До 1930-х годов участок нынешней улицы Московской (от Тази Гиззата до переулка Кирова) назывался улицей Владимирской. Это имя она получила от Владимирского собора, что стоял на углу сегодняшних Чернышевского и Московской. 50-метровую колокольню со шпилем в народе называли Святым Владимиром. Это был известный ориентир, как сегодня часы на Баумана: «встречаемся у Святого Владимира».
Владимирский собор построили еще при Петре Первом, в 1690-х, в 1774-м ее разграбили лихие мужики Пугачева. В 1836–1847-м архитектор Фома Петонди построил знаменитую пятиярусную колокольню со шпилем. Деньги на нее дал 2-й гильдии купец Петр Герасимович Корюкин, который и был похоронен под колокольней в 1843 году, а в 1854-м — его жена Марина Матвеевна.
Собор снесли в апреле 1936 года. Взрывал, кстати, латышский полк — почти все храмы в Казани взрывали они. В честь полка в Казани потом улицу назвали — Латышских Стрелков. Последние постройки собора разбивали уже в 1960-е годы. В 1937 году на освободившемся месте начали строить дом для сотрудников завода обозных деталей (№169) по проекту Виктора Дубровина.
Часовню в ограде, построенную в память об убитом народовольцами Александре II, уничтожили последней, ибо ее занимал прораб. От прежней улицы уцелел лишь дом Александрова. Он чуть виден слева.
От бывшей Казанской духовной академии остались только это здание и название соседней улицы — Академическая. Когда-то весь район нынешней улицы Вишневского назывался Академической слободой, и все улицы здесь имели в своем имени слово «Академическая». Академия была главным богословским вузом Казани.
Здание напротив парка «Русская Швейцария» (это нынешний парк Горького) спроектировал Александр Иванович Песке в 1848 году. Специально построили на окраине Казани — подальше от соблазнов города.
Летом 1917 года в здании разместились кадетский корпус и военный госпиталь (еще шла Первая мировая). Долгие годы здесь была больница скорой помощи, а теперь больница университета.
В этом году здесь завершили двухлетний ремонт. Многое, конечно, сделали во вред историческому облику, но это теперь бюджетное учреждение — университетская больница, а им не до облика. Хотя старинная чугунная лестница должна сохраниться.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.
