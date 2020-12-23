Казань. Было-стало - 35

На старинной фотографии на первом плане старая шатровая двухъярусная колокольня, возведенная еще в XVIII веке (то ли в 1730-х, то ли в 1740-х годах) при Богоявленской церкви.

К концу 1890-х колокольня изветшала и была разобрана, поскольку со стороны Большой Проломной в 1897 году была построена новая, высоченная колокольня, которую все хорошо знают.

Богоявленскую церковь перестраивали, а в наше время восстанавливали. В 1935 году церковь закрыли и наполовину разрушили, какое-то время там был спортзал Казанского университета.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 90 лет.

Ничего от старого пейзажа не осталось. Цирк сгорел еще в 1960-е. Три года назад на этом месте появился жилой дом Odette компании «Камастройинвест». Застройку по улице Дзержинского снесли в 2000-е.

В 1920-е годы его перестроили — расширили и переименовали в честь восьмилетия образования Татарской республики. Верхняя фотография сделана, вероятно, в начале 1930-х годов. Вход в цирк украшала надпись на русском и татарском. Причем, татарский был в двух исполнениях — арабской вязью и латиницей.

Черноозерский парк. Если быть точным, верхняя фотография парка сделана в то время, когда он носил имя Феликса Дзержинского. На дальнем плане виден старый цирк братьев Дмитрия, Акима и Петра Никитиных. После 1917 года цирк был национализирован и стал государственным предприятием — Госцирком.

Запармия была неплохо экипирована и вооружена. Личному составу выдавали позаимствованную царскую форму с остроконечными шлемами, которые потом назовут буденновками. На вооружении у казанцев были новейшие фугасные огнеметы и британские танки Mark I. На фото — новобранцы.

На фото военнослужащие — одеты неряшливо, не единообразно, без опознавательных знаков. Значит, это 1920 год. 27 сентября 101 год назад в Казани были расквартированы штаб и части Запасной армии большевиков под командованием Бориса Гольдберга. Через год, в сентябре 1920-го, армия была переброшена на Южный фронт, в Крым. Шла Перекопско-Чонгарская наступательная операция красных, после которой пал Крым и начался знаменитый Русский Исход.

Ильинская церковь на Большой Проломной (она же Баумана) стояла на месте, где сейчас здание Академии наук Татарстана — бывший Дом политпросвещения Татарского обкома КПСС.

Место, с которого сделан верхний снимок, не сохранилось. Это второй этаж кафе «Гайка».

Судя по киноафише у церковной ограды — «С утра рано зелье копала», фильм вышел в прокат в 1968 году, — это одна из последних фотографий Ильинской церкви. Если приглядеться, вдали можно увидеть еще целую Успенскую церковь. Ее тоже снесли через несколько лет. На этом месте теперь «Пирамида».

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей более полувека.

Историческое название этого места — Толчок — это Толкучий рынок у Гостиного двора, 1930-е годы, ул. Профсоюзная (бывш. Малая Проломная). Он тянулся от перекрестка с современной улицей Чернышевского и заканчивался у стен Иоанно-Предтеченского монастыря. Толчок был центром городской жизни, ну примерно как сегодняшнее Кольцо.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Старинная монастырская ограда давно разобрана из-за ветхости.

Памятник Гавриилу Романовичу Державину на дальнем плане верхнего снимка говорит, что старинная фотография сделана до 1870 года. Место для статуи во дворе университета выбрал император Николай I, когда в 1838 году приезжал в Казань. Спустя девять лет, в 1847-м, Державин был установлен.

Обустройством памятника по проекту архитектора Константина Андреевича Тона и скульптора Самуила Ивановича Гальберга занимался Михаил Петрович Коринфский. Он же построил в 1836 году здание химической лаборатории, что на двух снимках на первом плане слева.

В Державинский сад памятник перенесли в 1870 году, а в 1932-м его снесли. В начале 2000-х была сделана копия памятника, что теперь стоит у Лядского сада.

Разница между снимками больше полутора веков.

Спасская башня Казанского Кремля в конце 1890-х и спустя 130 лет.

Лавки Сенного базара с огромной вывеской «Азiатская обувь Мусина». Здание возведено в 1880-е годы. На его фоне фотографировалась траурная процессия с телом Габдуллы Тукая в апреле 1913 года.

Лавки благополучно пережили революции и потрясения, даже в 1990-е годы, когда в центре Казани сносили многое, здание уцелело.

Лавкам не удалось пережить 2012 год. Тогда началась нынешняя эпоха «построим такое же, только лучше». Здание вывели из реестра памятников и снесли за один день. В том же 2012 году на этом месте появился железобетонный монолит «такого же, только лучше».

Это перекрёсток Московской и Парижской Коммуны. Больше 100 лет назад обе улицы в этом месте назывались Сенными. Только если свернуть налево и пройти метров двести одна из Сенных превращалась в улицу Московскую.

Казанский модерн. Перед вами дом Николая Николаевича Киселева на улице Новокомиссариатской (она же Комлева, а сейчас — Муштари). Дом в последние годы выживал, притворившись мертвым. Но на прошлой неделе было объявлено о выделении кредита на реставрацию.

Немного об истории. Киселев продавал в Казани бытовую химию, тогда она называлась москательным товаром. У него был брат Василий Николаевич, он также продавал бытовую химию и аптечные товары. Проект дома Киселев заказал в 1909 году Олешкевичу. У дома богатая история, и не всегда хорошая: кровь тут лилась рекой.

Автор известного бюста Льва Толстого (в скверике Толстого на улице Толстого) — Вениамин Борисович Пинчук — придворный советский скульптор, создатель памятников Ленину и Сталину.

Толстой получился у Пинчука прекрасным. В прошлом году исполнилось ровно 70 лет, как скульптура встала на свое место и появился сквер.

Бюсту не всегда везло. Как минимум один раз его роняли — трактор Горводзеленхоза мимо неудачно проезжал. После ремонта бюст немного изменился.

У прекрасной усадьбы на Новокомиссариатской улице (сейчас Муштари) сложная история. Официально утверждается, что этот дом построил в 1907 году архитектор Константин Саввинович Олешкевич для Михаила Оконишникова. Но это неверные данные.

Дом построен на 10 лет раньше, в 1890-х, и принадлежал семье начальника Казанского округа путей сообщения действительного статского советника Василия Андреевича Макарова. Более того, дом спроектировал сам Макаров, у него было инженерное образование с правом проектировки зданий. Макаров скончался в 1904 году. После его смерти дом выкупил Михаил Оконишников, сын известного фабриканта Ивана Петровича, сколотившего капитал на торговле зерном и крупами. Дом он перестроил. И вполне вероятно, руку к этому приложил Олешкевич.

После 1917 года имущество было национализировано. Усадьбу превратили в детдом № 16, а затем во 2-ю детскую больницу Ефима Моисеевича Лепского. Во время чудовищного голода в Поволжье здесь лечили заболевших цингой детишек.

Дом №30 на улице Муштари, который тянется почти через весь квартал от улицы Горького до Карла Маркса. Внешне он выглядит как одна из обычных сталинских жилых построек, но в его основе дом Ольги Александровны Боратынской, вдовы Николая Евгеньевича Боратынского. Дом спроектировал в начале 1900-х Степан Владимирович Бечко-Друзин.

К сожалению, не найдена старинная фотография дома, каким он был до перестройки, вернее, надстройки. Но есть копия чертежа, она вполне подходит для сравнения.

Когда в 1940 году начали строить дом (по проекту Михаила Поспехова) для сотрудников нового авиаинститута, он поглотил дом Боратынской. Сверху были надстроены два этажа: старая постройка растворилась, хотя фасад и форма окон, конечно, выделяются.

Улица Лобачевского, 6/27. В годы, когда он был построен, адрес был по Николаевской площади, так называлось место, где сейчас разбит Ленинский сад.

Дом, конечно, тогда выглядел по-другому. Третий антресольный этаж и роскошные фронтоны появились много позднее.

Первым его хозяином был Иван Александрович Сахаров, окружной инспектор Казанского учебного округа, бывший директор 1-й Казанской мужской гимназии. После его смерти в доме жила генеральская вдова Анна Ивановна Головина. Затем были другие хозяева, они пристраивали и перестраивали дом.

При советской власти он был национализирован и превращен в коммунальное жилье. А позже здесь находилось Татарское республиканское отделение Всесоюзного общества трезвости. Исламские мотивы на фасаде появились, когда здесь была резиденция Духовного управления мусульман РТ.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей больше 100 лет.

Улица Горького с разницей примерно 60 лет. Первое, на что следует обратить внимание, — деревья по обе стороны дороги. Им повезло, они выжили. Но можно представить, сколько времени требуется одному дереву, чтобы вырасти на два-три метра, — больше полувека.

На старой фотографии дом на другой стороне улицы. Он был построен в 1860-х годах по проекту архитектора Владимира Кузьмича Бечко-Друзина и спустя полтора века, в 2010 году, снесен. Сейчас на этом месте заканчивают новодел старинного дома (ЖК «Капри»), он выглядит почти так же, как снесенный.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Улица Ленина (сейчас Кремлевская) перед главным зданием Казанского государственного (сейчас федерального) университета с разницей почти в половину века.

Когда в середине 1970-х начинали строить 17-этажную высотку мехмата (ее завершили в 1977 году), чтобы обеспечить проезд строительной техники, снесли старинный дом Крупенникова. Он на втором плане верхней фотографии. Сотрудники университета возмущались, но сделать ничего не могли.

В 1973 году сдали первую высотку — физического факультета. Для обеспечения подъездных путей снесли здание первой полицейской и пожарной части Казани с 25-метровой каланчой.

Перед университетом росли деревья. Их вырубили в 1987 году — к столетию студенческой сходки молодого Владимира Ульянова - Ленина. Тогда кому-то показалось, что университет выглядит неряшливо с деревьями.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Большая Проломная (она же Баумана). Торговый центр «Свита-холл» — один из немногих примеров, когда капромантизм органично заполнил пустое пространство и даже улучшил вид.

До конца 1990-х годов на месте «Свита-холла» стояли впритык две очень старые постройки: дом Петрова и дом Ульяновой и Платоновой.

В первом при советской власти на бельэтаже работал известный в Казани хозяйственный магазин. Во втором доме — хлебный. До революции же здесь были номера, а на первом этаже кабак. Гостиницы и кабаки до сих пор самый распространенный на Баумана бизнес.

Говорят, что в кабаке (и в номерах даже) бывали молодые Горький, Шаляпин и Ульянов.

Кстати, на верхней фотографии слева видна глухая стена номеров Колесникова (она же первая гостиница «Татарстан»).

Оба снимка сделаны с одной точки с разницей 25 лет.

Копия всегда менее ценна, чем подлинник. Подлинный дом городского головы Платона Степановича Суханова был уничтожен в 2005 году. В 2016-м на этом же месте была закончена (вполне хорошая) копия.

Он был возведен в конце XVIII века предположительно архитектором Василием Кафтыревым.

Суханов был городским головой до 1817 года (он умер в 1820-м), но дом оставался за его семьей вплоть до продажи в 1881 году Богородицкому монастырю. Фома Петонди перестроил его после большого казанского пожара 1842 года, по заказу купца второй гильдии Бориса Мурзаева (он был родственником Суханова).

В годы советской власти дом разделили на квартиры. Двухсотлетний памятник истории уничтожили в нулевые.

В воссозданной копии дома теперь музей казанской иконы. Улица Большая Красная, 10.

Улица Вишневского. Разница между фотографиями — 20 лет. Осенью 2004 года здесь началось строительство тоннеля и дороги к мосту Миллениум.

Улицы Ершова и Вишневского тогда перекрыли на несколько месяцев. Транспорт пустили в обход по Достоевского — это была еще старая и узкая улица. Ее расширили только летом 2008 года, а тогда пробки на ней стояли жуткие. Работы по строительству тоннеля и дороги завершили летом 2005 года, незадолго до празднования 1000-летия Казани.

К сожалению, вся нечетная сторона Вишневского (на верхнем снимке) пошла под снос. Дорога на Миллениум также «съела» приличную часть парка Горького и стадион «Трудовые резервы». Стадион пришлось переносить вглубь парка.

Оба снимка как нельзя лучше дают представление, что случилось с улицей Вишневского. На обеих фотографиях на втором плане виден дом №11, построенный в 1998 году. Первые шесть лет дом стоял на второй линии улицы. Но после расширения дороги в два с лишним раза оказался на первой линии. Стоящую перед ней старинную застройку снесли еще на этапе закладки фундамента. К началу 2000 года уцелел лишь деревянный двухэтажный домик с садом. Его пустили под ковш экскаватора в 2004 году. Теперь на месте прежней красной линии съезд на развязку. Старые тополя и липы росли вдоль улицы еще с царских времен, когда Вишневского называлась Академической. Улица еще недавно вся была зеленой. Сейчас это забетонированная пустыня. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей ровно 20 лет.

Трудно поверить, что по улице Дзержинского (Лево1) когда-то ездили трамваи. Одна из центральных улиц старой Казани. На ней когда-то стоял офис Казанского отделения Государственного банка Империи.

В мае следующего года будет ровно 120 лет, как открылся и с тех пор беспрерывно работает цветочный магазин Михаила Николаевича Квасникова (вон он справа). Первые 20 лет его фасад украшала надпись «М.Н. Квасникова». Если приблизить верхнюю фотографию, то можно разобрать другие надписи: «Садоводство», «Цвѣточныя сѣмена», «Огородныя...», «Депо металлическихъ...»

Обратите внимание на трамвай. Чтобы вписаться в поворот на узкой улице, пути были положены так, что трамваи начинали разворачиваться еще до перекрестка. Вагон шел по улице Лобачевской, затем сворачивал на Покровскую (она же Карла Маркса) и выходил на Театральную площадь (сейчас площадь Свободы).

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.

До 1930-х годов участок нынешней улицы Московской (от Тази Гиззата до переулка Кирова) назывался улицей Владимирской. Это имя она получила от Владимирского собора, что стоял на углу сегодняшних Чернышевского и Московской. 50-метровую колокольню со шпилем в народе называли Святым Владимиром. Это был известный ориентир, как сегодня часы на Баумана: «встречаемся у Святого Владимира».

Владимирский собор построили еще при Петре Первом, в 1690-х, в 1774-м ее разграбили лихие мужики Пугачева. В 1836–1847-м архитектор Фома Петонди построил знаменитую пятиярусную колокольню со шпилем. Деньги на нее дал 2-й гильдии купец Петр Герасимович Корюкин, который и был похоронен под колокольней в 1843 году, а в 1854-м — его жена Марина Матвеевна.

Собор снесли в апреле 1936 года. Взрывал, кстати, латышский полк — почти все храмы в Казани взрывали они. В честь полка в Казани потом улицу назвали — Латышских Стрелков. Последние постройки собора разбивали уже в 1960-е годы. В 1937 году на освободившемся месте начали строить дом для сотрудников завода обозных деталей (№169) по проекту Виктора Дубровина.

Часовню в ограде, построенную в память об убитом народовольцами Александре II, уничтожили последней, ибо ее занимал прораб. От прежней улицы уцелел лишь дом Александрова. Он чуть виден слева.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей больше 120 лет.

От бывшей Казанской духовной академии остались только это здание и название соседней улицы — Академическая. Когда-то весь район нынешней улицы Вишневского назывался Академической слободой, и все улицы здесь имели в своем имени слово «Академическая». Академия была главным богословским вузом Казани.

Здание напротив парка «Русская Швейцария» (это нынешний парк Горького) спроектировал Александр Иванович Песке в 1848 году. Специально построили на окраине Казани — подальше от соблазнов города.

Летом 1917 года в здании разместились кадетский корпус и военный госпиталь (еще шла Первая мировая). Долгие годы здесь была больница скорой помощи, а теперь больница университета.

В этом году здесь завершили двухлетний ремонт. Многое, конечно, сделали во вред историческому облику, но это теперь бюджетное учреждение — университетская больница, а им не до облика. Хотя старинная чугунная лестница должна сохраниться.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.

___________

Ну, пока остановимся, продолжение следует...https://t.me/arhitekturasi