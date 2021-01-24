Казань. Было-стало - 37

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Тридцать пятая часть Тридцать шестая часть

Продолжаем путешествие...

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Казанскую психиатрическую больницу спроектировал Андрей Тимофеевич Жуковский. Стройка началась в 1866 году далеко за городом, на Сибирском тракте (сейчас это улица Ершова). В том же году брат Жуковского — Павел Тимофеевич ушел с должности архитектора Казани. Закончили строительство в 1869-м, открылась больница летом того же года.

Первый главный врач больницы Александр Устинович Фрезе объездил с архитектором всю Европу, изучая, как устроены немецкие и голландские, французские и датские психушки.

В итоге Жуковский построил чудесные больничные корпуса — они служат уже полтора века без перерыва.

Больница называлась окружной, потому что обслуживала не только Казань, но и соседние губернии — Вятку, Нижний, Пензу, Самару, Саратов и даже, кажется, Тобольск.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет.

Мало кто уже помнит, что на вокзальной площади, прямо напротив главного входа, была гипсовая статуя Ленина. На старом снимке можно увидеть. Это была копия известной работы скульптора Георгия Дмитриевича Алексеева. Такая же копия алексеевского Ленина стояла перед Казанским вокзалом в Москве. Недалеко, ближе к улице Чернышевского, стояла также гипсовая фигура Сталина (ее убрали в 1961 году).

Перед зданием вокзала росли деревья, сейчас их нет. Несмотря на благоустройство, площадь стала неуютной и практически мертвой.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Улица Эсперанто (самое первое ее имя — Поперечно-Большая) каких-то 30 лет назад — узенькая, грязная, плохо асфальтированная дорога, по обочинам которой долгое время сохранялась еще старая застройка бывшей Суконной слободы. Улицу Эсперанто не один раз пытались вычеркнуть из топонимики Казани. Долгое время улица носила имя Андрея Андреевича Жданова.

После ввода развязки в 2011–2013 годах это одна из самых загруженных дорог города, а всего 20 лет назад это было очень тихое место. Деревянные дома — это старая застройка Суконной слободы.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

На черно-белом снимке русло Казанки плавно огибает Федоровский бугор. Сейчас современная набережная идет по этому старому руслу, повторяя его изгибы. Казанка после затопления середины 1950-х течет немного по-другому — на фотографиях заметна эта разница.

Новая Казанка затопила всю пойму. Заливные луга использовали как место для покоса близлежащие деревни. На старом фото видны заготовленные на зиму стога сена.

Если сильно приблизить старый снимок, на другом берегу Казанки отчетливо видны сосновый бор и высокая колокольня Кизического монастыря. От бора теперь остался парк у ДК химиков, а колокольню с монастырем сломали еще в 1930-е годы.

На месте, где сейчас Национальная библиотека (бывший Ленинский мемориал), стоял Свято-Троице-Федоровский монастырь. Его тоже снесли вместе с монастырским кладбищем. Место, конечно, изменилось потрясающе.

Обе фотографии сделаны с одного места с разницей больше 120 лет.

Внутренний двор жилых домов №74, 74а, 72/19 по улице Достоевского (она когда-то называлась улицей Солдатской). Здесь стояла когда-то церковь во имя преподобного Серафима Саровского. Храм построили в 1916-м или 1917 году. Предполагается, что это старый деревянный Трехсвятительский храм, который перенесли на новое место и заново освятили. По данным Георгия Фролова, церковь в 1930-е годы, после закрытия всех казанских храмов, некоторое время была кафедральным собором, то есть здесь размещалась кафедра казанского архиерея. По рассказам жителей, полуразрушенный храм стоял до 1960-х и был разобран. Место его вычислено по старым спутниковым снимкам. Обе фотографии сделаны с одного места.

Дом на Воскресенской улице, вошедший в историю Казани в связи с именем Зинаиды Николаевны Ушковой. Это, пожалуй, один из самых известных домов в Казани. Но мало кто знает, как он выглядел до того, как в начале 1900-х годов гений Карла Мюфке преобразил его. До перестройки он был обычным старым двухэтажным, семи окон по фасаду, и стоял между сквером Лобачевского и домом Крупенникова (его снесли в 1970-х).

На верхней фотографии, сделанной в 1904 году, дом незадолго до перестройки, ателье Felser G., в то время в этих зданиях, их всего 3, располагался госпиталь, затем надобность в госпитале отпала, и в 1907-1908 годах Мюфке и сотворил свой шедевр, объединив 3 дома в один, со двора, кстати, все три дома ясно читаются, ибо дворовые фасады не перестраивали. К тому моменту он уже принадлежал Ушковым (Алексею исполнилось 25 лет) и был оборудован как больница. На его фасаде видна надпись: Госпиталь для раненныхъ воиновъ учрежденный членами Краснаго креста при Императорскомъ Казанскомъ университетѣ А. и З. Ушковыми. Тогда шла русско-японская война.

Алексей Ушков и Зинаида Высоцкая поженились будучи студентами, поэтому Красный крест при университете, где оба учились.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 116 лет.

Когда мы говорим про дом Зинаиды Ушковой, надо понимать, что чета Ушковых занимала не весь дом, а одну его квартиру — самую роскошную, с большим парадным залом. Первый этаж дома занимали книжный магазин и кафе. А правое крыло целиком состояло из съемных квартир. Причем люди жили там вплоть до 1970-х годов. То есть дом половину своей жизни был жилым.

Если увеличить верхнюю фотографию, можно разглядеть вывески «Cafe Bristol — Кафе Бристоль» (довольно популярное название для кафе даже в наше время). Еще одна вывеска — «Книжный магазинъ», принадлежавший компаньонам Шаронову и Маркелову. Они работали вплоть до 1917 года. До сих пор в интернете можно найти старинные книги с их фирменным штампом.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.

Большая Каменная мечеть, или 11-я соборная казанская. Ей скоро исполнится 220 лет. Первая, еще деревянная татарская мечеть на этом месте появилась в XVIII веке. Она стоит на углу улиц Меховщиков и Кызыл Татарстан — это Ново-Татарская слобода. Здесь все и навсегда изменилось на рубеже 1920-х и 1930-х годов, когда на территории слободы развернулся первый советский промышленный центр Казани — меховой комбинат имени Хусаина Ямашева. Гигантское для своего времени предприятие, состоящее из нескольких фабрик и заводов. Сначала слобода превратилась в промзону, а после СССР — в депрессивный район.

Мечеть закрыли постановлением Татарского центрисполкома в 1929 году. В 1930 году снесли минарет. Здесь была татарская школа для девочек, а затем учебный цех 1-й Казанской меховой фабрики и техникум имени Крупской.

Разница между снимками меньше 100 лет.

Улица Грузинская (сегодня - Карла Маркса). В этом декабре исполняется 120 лет, как в Казани прекратила работать конная железная дорога и утвердился электрический трамвай. Маршруты тогда делили не по номерам. У первых линий были свои названия: Воскресенская, Проломная. Вагон на старинном фото идет по Грузинской линии. Она тянулась от Арского поля по Грузинской, пересекала Театральную (ныне площадь Свободы), далее сворачивала на улицу Лобачевского, затем у Черноозерского парка сворачивала еще раз и шла к Кремлю.

Трамваем в Казани владело Бельгийское анонимное (по-нашему, открытое акционерное) общество конно-железных дорог. Компания заказала новые моторные вагоны из Бельгии — это двухосные холодные вагоны, часто без бортов, для удобства посадки пассажиров.

Бельгийцы также построили на берегу Кабана электростанцию для трамваев. На ее месте теперь стоит театр имени Камала.

Интересно посмотреть, как менялась панорама Казанского Кремля за последнюю половину века. Цветная фотография сделана в 1972 году. Значит, разница между двумя снимками почти 49 лет.

◽️Сильно перестроен со сносом четвертого этажа юнкерский корпус (справа). Теперь это запасная резиденция президента Татарстана и так называемый Пушечный двор.

◽️Фактически перестроен Губернаторский дворец. От старого дворца остались только стены, да и те перекрасили из светло-бежевого в зеленый.

◽️Построены заново крепостные стены.

◽️Возведен шатер над Тайницкой башней.

◽️Построена мечеть Кул-Шариф.

◽️Вернулись купола на Благовещенский собор.

◽️Кардинально изменилась линия берега. Исчезла старая защитная дамба. Появилась набережная.

Здание общежития для студентов Казанского авиационного института на углу Красина (сейчас Япеева) и Большой Красной. Закончили в 1937 году. Строили по проекту Ивана Еремеевича Чернядьева. В тот же 1937 год он стал главным архитектором Казани. Ему было всего 27 лет.

Чернядьев много строил для казанских вузов. Можно вспомнить дом для профессорско-преподавательского состава КХТИ на Достоевского. Но в Казани не прижился по известным обстоятельствам и перед войной покинул город. Ему повезло — он прошел Великую Отечественную, выжил и после нее преобразил Челябинск как главный архитектор города.

Общежитие КАИ построили на территории Богородицкого монастыря. В 1930-е годы монастырь был уже закрыт и сильно разрушен. Его территорию намеревались отдать под павильоны Татаркино, но война спутала планы.

В основе общежития лежит небольшое здание бывшей церковно-приходской школы, но это не точно. Один из ярких образцов сталинского стиля.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Одна из самых интересных фотографий исчезнувшей старой Казани — колокольня Покровского собора. Он стоял на углу нынешних улиц Карла Маркса и Карла Фукса (раньше и они назывались Покровская и Поперечно-Покровская).

Храм начали строить в 1868 году на месте старой изветшавшей церкви. Проект предложил городской архитектор Павел Евграфович Аникин. Потом долгие годы он служил в этом храме старостой.

Возводили храм долго. Закончили только в середине 1870-х, то есть строительство шло около семи лет. Отделывали вплоть до 1880-х. Тогда же, в 1870-е, появилась маленькая часовня на углу. Она хорошо видна на старой фотографии.

Храм снесли в 1933 году, чтобы освободить место для строительства жилого дома для сотрудников НКВД ТАССР. Его спроектировал главный архитектор Татпроекта Дмитрий Валентинович Федоров.

От церковного ансамбля сохранилась только Владимирская библиотека. Недавно в комитет Татарстана по охране памятников было отправлено заявление о признании здания библиотеки памятником.

В Черноозерском парке открылся каток. Самый старый из всех казанских ледовых катков на сегодня. Катаются на нем около полутора веков. На верхней фотографии очень интересны детали. Если увеличить черно-белый снимок, то за дальней оградой парка виден первый в Казани цирк — братьев Никитиных (он стоял на углу нынешних улиц Дзержинского и Чернышевского). Хорошо видны людские очереди.

В левом углу за деревьями проглядывает арка первого в Казани подземного пешеходного перехода — он вел из цирка прямо в парк. Переход засыпали в советское время, но арку еще несколько лет назад можно было увидеть — она торчала из-под земли. Ее окончательно сломали, когда ставили новую парковую ограду.

Особенно умиляют два маленьких сарая на краю катка. В самом большом можно было переодеться. По краям стояли лавочки для отдыха. Неплохой уровень комфорта для конца XIX века.

Современный каток красивый. Только жаль, что закрыт вид на Спасскую башню.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 130 лет.

Перекресток Чернышевского и Профсоюзной можно назвать перекрестком новоделов. Три его угла занимают воссозданные копии разрушенных памятников: это лавки Курманаева, номера Щетинкина, а тот, что вы видите на фото, — доходный дом Герасима Семеновича Потехина, спроектированный Фомой Ивановичем Петонди и возведенный в 1830-х.

В 2011 году 180-летний дом Потехина был разрушен. Прокуратура даже возбудила уголовное дело по факту уничтожения памятника, но виновных найти не смогли. На верхней фотографии — дом Потехина как раз перед сносом. На нижней — его копия (не самая плохая, впрочем).

Потехин был влиятельным купцом. Его брат Василий Семенович в 1820-х годах был казанским городским головой (что-то вроде мэра) при губернаторе Александре Яковлевиче Жмакине (что-то вроде нынешнего президента).

В этом году известному дому часовщика Климова на улице Достоевского исполнилось 110 лет. Улица Достоевского 100 лет назад называлась Поперечно-Академической. Еще в 1990-е местные жители называли этот спуск с Достоевского Климкиной горкой, по имени владельца дома, хотя Петр Ионович Климов жил здесь всего несколько лет и после революции потерял свое имущество. Зимой с этой горки любили кататься дети. Архитектор дома Фердинанд Амлонг (или, на русский манер, Федор Романович). В 2000-е годы, когда ломали старую Казань, дом Климова чудом уцелел. Его выкупил и сохранил девелопер Мурат Фахрутдинов. При этом он же сильно испортил памятник многоэтажной застройкой. Стоящий вплотную дом слева построен Фахрутдиновым. Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей чуть больше 100 лет.

Группа врачей позирует перед главным входом в Государственный институт для усовершенствования врачей имени Ленина (знаменитый ГИДУВ). Это перекресток улиц Бутлерова и Комлева (сейчас Муштари). Отчетливо видно, как по Бутлерова идет грузовик — это ГАЗ АА (известный как полуторка, потому что кузов вмещал полторы тонны груза). Значит, верхняя фотография сделана после 1932 года.

Здание ГИДУВа — это бывший Дворянский земельный банк, возведенный накануне Первой мировой. Здание неплохо сохранилось, но в 2017 году компания «Восток-С», производившая реставрацию ГИДУВа, в буквальном смысле выпилила старинные дубовые двери на главном входе и заменила их на копию.

Санный обоз идет по Воскресенской улице. Спустя сто с лишним лет на этой же улице не изменилось почти ничего. Асфальт закрыл брусчатку. Сама улица трижды меняла имя. Сначала ее переименовали в Чернышевского, потом в улицу Ленина, а в 1990-е годы в Кремлевскую.

На втором плане виден двухэтажный дом с антресолями, где некогда размещалась одна из известных гостиниц Казани — номера «Францiя». Дом возведен в 1800-е. Весь XIX век угадывается в его облике. Например, три маленьких окна антресолей. Подобным образом строили только в те годы.

Справа в кадре едва проглядывает угол Александровского пассажа.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Лазаретъ Россiйскаго Общества Краснаго Креста имени императрицы Марiи Александровны. Он стоял между Родионовским институтом и Варваринской церковью, что на Арской заставе. Институт давно закрылся. Там давно Суворовское училище. Арская застава исчезла. Исчез и лазарет, его снесли в 1999 году. На этом месте теперь пустырь, заваленный бетонными блоками.

Лазарет для раненных воинов Великой войны организовали бывшие воспитанницы Казанского Родионовского института. Скорее всего, институт предоставил для нужд лазарета свои павильоны. Под госпитали отдавали много зданий в Казани в те годы. Например, в корпусе Духовной академии открылся госпиталь, что предопределило всю судьбу здания: там до сих пор больница.

На старом фото военные столпились у входа для памятного снимка. Слева видна бричка с военным кучером. От старого пейзажа с фотографии осталась только колокольня.

Сейчас уже не вспоминают, что в Лядском саду, там, где находится памятник поэту Гавриилу Романовичу Державину, стоял другой памятник — великому писателю Максиму Горькому.

В 2000-е, когда скульптор Махмуд Гасимов воссоздал уничтоженный в 1930-е памятник Державину, обсуждался вариант возвратить его на историческое место на Театральной площади. Был второй вариант: поставить Державина на другое историческое место — в университетский двор. Тем более что университет тогда собирался праздновать 200-летие. Но от этих идей отказались.

Бюст Горького перенесли в самое незаметное место — в конец улицы его имени. Там, где он незаметен. Памятник в ужасном состоянии.

Почти нет старых ночных фотографий зимней Казани. Известны единицы. Перед вам одна из таких вечерних зимних фотографии. Дом командующего войсками Казанского военного округа. Часто его не совсем правильно называют усадьбой Сандецкого. Разумеется это никакая не усадьба, и Александр Генрихович Сандецкий никогда домом не владел. Последние 50 лет здесь государственный музей изобразительных искусств. Черно-белая фотография сделана, скорее всего, в 1960-е годы, когда в доме ещё размещался туберкулезный диспансер. На старых снимках очень важны детали, а здесь интересная деталь — белый тополь, что растёт за оградой палисадника. Это дерево-долгожитель. Ему больше 110 лет. На старой фотографии видно, что ствол ещё светлый — тополь относительно молодой. На сегодняшней фотографии ствол уже весь тёмный. Тоже памятник, как ни крути.

Черноозерский сад сохранился почти без изменений, если смотреть на размеры, планировку и аллеи. Но в самом саду не осталось ни одной старинной постройки.

Например, на старинном снимке 1895 года слева виден большой причудливый теремок — это Черноозерскiй вокзалъ — ресторан Владимира Ильича Ожегова. В те годы слово «вокзал» означало не только железнодорожную станцию, но еще и место увеселений. Вокзал построил архитектор Владимир Кузьмич Бечко-Друзин в 1880-х годах. Зимой вход в ресторан был со стороны улицы (в те годы она называлась Правой Черноозерской) напротив здания Госбанка.

Как сообщала реклама, «въ большомъ двухсветномъ залѣ ресторана имѣется оркестронъ, а по вечерамъ играетъ дамскій оркестръ. У г. Ожегова можно получать завтраки, ужины и обѣды отъ 50 копъ. (за три блюда) до 1 р. (за пять блюдъ)».

Кажется, вокзал сгорел

Обе фотографии с разницей 126 лет.

Спуск с Университетской улицы в сторону Профсоюзной и Баумана.

Старая фотография сделана в 1960-е годы. Жилой пятиэтажный дом, что виден слева, построен в 1960-м. Значит, разница между снимками около 60 лет.

Напротив пятиэтажки — справа на двух снимках — виден старинный двухэтажный угловой дом Филиппа Лапина со скошенным углом. Его построил в 1869 году архитектор Павел Евграфович Аникин. Когда-то он был жилым. Сейчас в нем кафе.

Это один из более или менее сохранившихся уголков старой Казани. Изменения за полвека тут минимальные. Бросаются в глаза лишь надстройка над домом Смоленцева и чуть изменившиеся купола гостиницы «Совет» (сейчас отель «Шаляпин»).

Мы на бывшей Мокрой площади. Сейчас это задворки ЦУМа. За Мокрой площадью во второй половине XIX века едва не закрепилось название Конная площадь, т.к. здесь три раза в неделю, в так называемые конные дни, проходил конный торг. За право ввода своей лошади на торг с хозяина брали пять копеек. В рождественские дни на конный торг привозили вообще любую животину и колотые туши скота.

В середине площади выставляли только лошадей. Их набиралось не менее сотни. На дальнем конце площади, где сейчас задворки Дворца спорта, стояли кузницы и торговали железным хламом.

Вдали слева виден единственный сохранившийся доходный дом купца 1-й гильдии Ивана Николаевича Соболева. Он сохранился, но в плохом состоянии.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей, наверное, 110 или 120 лет.

Казань. 1960-е годы. Вид от Юго-западной башни Кремля на улицы Профсоюзную и Баумана. На старой фотографии справа еще виден маленький купол Ильинской церкви. Ее разобрали в конце 1960-х, чтобы освободить место для огромного корпуса Дома политпросвещения при Татарском обкоме КПСС (сейчас в этом здании обитает Академия наук Татарстана). На Профсоюзной видна знаменитая «Гайка» — небольшое двухэтажное кафе. «Гайку» давно снесли. Теперь там вестибюль станции метро «Кремлевская». Четная сторона старинного квартала на Баумана практически вся потеряна за последние полвека. Остальное более или менее сохранилось, а что-то даже реставрировалось. Например, восстановлен купол бывшего городского магистрата, он теперь скрывает с этого ракурса вид на колокольню Никольского собора. На старой фотографии слева видны остатки Иоанно-Предтеченского монастыря. Сейчас монастырь почти не видно из-за елей.

Оба снимка сделаны с одной точки с разницей более полувека.

Анатомический театр возведен в период, когда архитектором университета был Михаил Петрович Коринфский, наш великий зодчий. Театр завершили в 1836 году, почти одновременно со зданием химической лаборатории.

Старая фотография сделана спустя 50 лет после этого строительства — в 1886 году. Позади театра слева еще не возвышается Богоявленская колокольня, ее построят спустя 10 лет.

Неприбранный участок перед театром до 1870 года занимал памятник Гавриилу Романовичу Державину. Место для монумента выбрал и указал лично Николай I, когда приезжал в Казань. Непонятно, почему этот пятачок ему приглянулся.

Державина переместили на Театральную площадь уже после смерти Николая с разрешения его сына, императора Александра II.

Через какие-то полтора десятилетия театру будет 200 лет. В Казани не так много зданий с двухвековой историей.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей больше 135 лет.

Улица Волгоградская. Одно и то же место с разницей ровно 60 лет.

Почти весь нынешний Московский район вплоть до конца 1940-х годов назывался слободой Восстания. По большей части слобода была деревянной. Капитально застраивать ее начали на заре 1960-х. Волгоградская должна была стать образцовой, потому ее проектировали как бульвар.

Для начала в ноябре 1961 года улице присвоили новое имя Волгоградская. До этого она называлась Ленинградской.

С 1956-го по 1962 год в СССР шла борьба с наследием Сталина, и власти переименовывали все, что было связано с ним. В Казани в Ленинском районе (в нынешнем Авиастроительном) была большая улица Сталинградская. В том же ноябре 1961 года ее переименовали в Ленинградскую. По логике, раз район носит имя Ленина, то пусть и главная его улица называется так же. А бывшую Ленинградскую в бывшей слободе Восстания назвали Волгоградской.

Когда-то разделяющий современную улицу газон занимали избушки.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Улица Академика Королева (бывшая 13-я Союзная). В начале 1930-х годов со строительством авиакомбината на этом месте появилась жилищная коммуна со странным названием «Цемент». Тут селились иностранные инженеры — они помогали строить авиазавод. С 1934-го (или с 1936 года) здесь начали возводить компактный поселок имени Моисея Урицкого для инженерно-технических работников (ИТР) завода и рабочих Казавиастроя. Около 15 типовых кирпичных двухэтажных домов для ИТР и столько же деревянных бараков для рабочих. Архитектор Татьяна Николаевна Дружинина.

В доме, что слева, с 1941 года и вплоть до своей гибели в 1942-м жил великий авиаконструктор Владимир Михайлович Петляков.

Поселок Урицкого — важное историческое место. Но ни один из домов не находится под охраной.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 80 лет.

Еще один взгляд на дом авиаконструктора Владимира Михайловича Петлякова в поселке имени Урицкого. Каким он был и каким стал спустя 80 лет после постройки. Современный адрес: улица Академика Королева, 28. Типовой проект жилых домов поселка был разработан московским архитектором Татьяной Николаевной Дружининой в 1930-е годы. Этим же проектом, например, застроен бывший поселок имени Свердлова в соседнем Авиастроительном районе. Но там большая часть домов уже снесена или готовится к сносу. Поселок имени Урицкого уцелел почти полностью. Кроме деревянных бараков (один из них виден на втором плане верхнего снимка) — их снесли в начале 2000-х. Освободившиеся места заняли точечной застройкой. Старые дома недавно откапремонтили, что хорошо для жителей, но, наверное, нехорошо для истории. Потому что со временем их могут реконструировать до неузнаваемости. В 1933 году в квадрате улиц Городской, 8-й Союзной (сейчас Восход), 9-й Союзной (Восстания) и 14-й Союзной (Исаева) началось строительство поселка, или соцгородка для сотрудников фабрики кинопленки №8 имени Валериана Куйбышева. Поселок так и назывался: Кинопленка-8. Фабрику кинопленки в Казани начали строить в том же 1933-м. Она была третьей в СССР и должна была стать вдвое больше, чем фабрики в украинской Шостке и Переславле-Залесском вместе взятые. Одно из самых крупных предприятий по выпуску кинопленки в мире. Два одинаковых кирпичных дома для инженерно-технических сотрудников (один из них на фото) были возведены в 1938-м. Еще один главный корпус, на углу улиц Восстания и Восход, закончили перед войной. Для рабочих поставили деревянные трехэтажные каркасные дома. От поселка ныне остались только дома ИТР. Бараки давно снесены, освободившиеся места застроены или будут застраиваться. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей больше 80 лет. Один из двух домов ИТР фабрики кинопленки №8 во время строительства в 1936 году и спустя 85 лет. Улица 8-я Союзная (нынешний адрес: Восход, 21). Бывший поселок Кинопленка-8. Все дома в поселке проектировал архитектор КБ фабрики Андрей Эмильевич Спориус. Он же проектировал здания самой фабрики. Один из известных проектов Спориуса — конструктивистский дом для рабочих на бывшей Екатерининской улице (ныне улица Тукая). Тогда Спориус перестроил старинную усадьбу Юнусовых. На старинном снимке можно увидеть лошадь и телегу, управляемую грабарем — забытое уже ремесло. Грабари занимались копкой и вывозом грунта для строительства. В те годы, когда экскаваторов еще не было, их труд был незаменим. В Авиастроительном районе был целый поселок грабарей, которые строили авиакомбинат. В Казани в 1930-е был установлен грабарский рекорд, не побитый, кажется, до сих пор. Максим Казик выкопал за восьмичасовую смену 30 кубометров грунта — это примерно три самосвала КАМАЗ.

Третья гора (она же улица Калинина), фото в точности повторяет ракурс января 1936 года. Разница между верхней и нижней фотографиями 85 лет.

За последние два десятилетия улица лишилась почти всей своей богатой деревянной и каменной застройки. Сохранились единицы. Например, чудом уцелел тот же дом Пашковского — он на двух фотографиях крайний справа. Дом выселен и пустует.

Обе фотографии сделаны с одной точки

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Ну, пока остановимся, продолжение следует...

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