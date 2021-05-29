Казань. Было-стало - 40

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Тридцать восьмая часть Тридцать девятая часть

Продолжаем путешествие...

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Театральная площадь. Она же площадь Свободы.

Зданию фабрично-заводского ученичества имени Сталина на улице Тукая в этом году исполняется 90 лет. Это памятник конструктивизма — один из немногих в Казани. Приказом Минкультуры Татарстана внесён в список выявленных объектов культурного наследия.

Фабрично-заводское ученичество было открыто на территории завода «Красный молот» и готовило квалифицированных рабочих для комбината имени Вахитова, а также для пищевой и металлугической промышленности.

В 1950-м в здание переехала профессионально-техническая школа по подготовке портных и закройщиков, будущее СПТУ №42. Сейчас здесь колледж малого предпринимательства и бизнеса.

Это здание на улице Толстого начали строить в 1940 году для Казанского медицинского института. Война сорвала планы и по срокам ввода, и по назначению. В 1941 году недостроенный корпус передали Казанскому авиаинституту вместе со зданием бывшей Казанской художественной школы на улице Карла Маркса. Школа стала вторым учебным корпусом, а достроенный через год корпус на Толстого — третьим.

Если бы изначальные планы реализовались, то весь квартал на Толстого занимал мединститут. После войны медикам возвели здание ещё лучше этого на улице Бутлерова.

Третий корпус построил младший из братьев Дубровиных, Всеволод Андреевич. Архитектор Татпланпроекта. В 1943 году он уехал в Москву.

Жилой дом на углу нынешних улиц Лесгафта и Айвазовского стоит на месте разрушенного храма святых Кирилла и Мефодия. Фактически это два дома, а не один. Строили их в разное время и предназначались они для разных организаций. Левое крыло, что на улице Лесгафта, возвели до войны для инженерно-технических работников треста «Союзмука». Архитектор Семен Степанович Копец.

Правое крыло (на двух снимках) — возвели после войны, в начале 1950-х, для сотрудников МВД ТАССР. На первом этаже был ведомственный эмвэдэшный детсад. Проектировала эту часть архитектор Виктория Владимировна Мальковская. Она же соединила оба дома изящным балконом и аркой. Дом богато украшен декором.

Разница между фотографими меньше 70 лет.

Одно из печальных мест Казани. Задворки сквера Баки Урманче на улице Большой Красной. Ещё недавно здесь стоял дом — один из самых старых в городе. Его возвели как тюремный замок. Говорили, что здесь держали не известного никому казака Емельяна Пугачева в 1773 году. Возможно, миф.

Потом здесь были армейские склады. Улица, что начиналась от тех складов, сейчас называется Муштари, а при царях была Комиссариатской, потому что интендантским делом в Русской армии ведал Комиссариатский департамент.

Управление казанского интендантского вещевого склада располагалось в этом доме больше 100 лет. Даже в советские годы, когда склады были отданы под жилье, рядом было организовано хранение для нужд армии.

Внутри дома был большой закрытый двор, что практически не встречается в казанских постройка. Здание было без жалости снесено в конце нулевых. На его месте больше 10 лет пустырь.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Самая несчастная улица Казани. Первая гора. Сразу после революции она была переименована в улицу Ленина, поскольку молодой Владимир Ильич жил на ней. Потом имя Ленина забрали для улицы, которая сейчас называется Кремлёвской, а бывшую Первую гору снова переименовали. На этот раз в улицу Ульяновых. После развала СССР её переименовали в третий раз — в Ульянова-Ленина.

Когда в 2013 году строили трассу Тихомирнова, улицу сильно разрезали. Теперь две части фактически двух разных улиц, никак между собой не связанных, носят одно и то же имя. В той части, где мы сейчас, не осталось ни одного жилого дома, и людей здесь не осталось.

Верхняя фотография сделана в мае 1933 года. Нижняя спустя почти 88 лет. От всего, что есть на верхнем снимке, сохранился только Покровский старообрядческий собор. Больше не сохранилось ничего.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Бывшее Казанское отдѣленіе Государственнаго банка на углу Черноозерской и Поперечно-Вознесенской улиц (ныне Дзержинского и Кави Наджми). Построено в 1876 году по проекту 29-летнего инженера-архитектора Ивана Александровича Васенкова. В здании были рабочие помещения Госбанка плюс жилье для банковских служащих, включая квартиру для управляющего отделением. Рядом жили контролер, кассир, бухгалтер, помощник и нижние чины. Банк находился здесь около 20 лет, но к началу 1900-х года отделению стало тесно. В 1911 году Петербург разрешил построить в Казани новое здание — на Большой Проломной.

Дом на Черноозерской стал исключительно жилым. Он до сих пор хранит конторскую планировку, литые перила широких лестниц и даже мозаичные полы парадного с восьмиконечными звездами.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 140 лет.

9 апреля исполнилось 84 года со дня смерти архитектора и родоначальника казанского модерна Константина Саввиновича Олешкевича.

Этот дом на улице Комиссариатской (сейчас улица Муштари) принадлежал ему и был построен им самим в 1915 году. Олешкевичу тогда было 43 года. Он уже построил дом Смоленцева, Шамовскую больницу, Дом дворянства, дом Чукашевых, дом Прибытковой, чайный домик Варвары Дружининой, дом Киселева, дом Адольфа Пора и многие другие здания.

В 1917 году Олешкевич станет архитектором Казанского порохового завода. После революции дом на Комиссариатской улице у него забрали. Он работал преподавателем в Казанском политехническом институте, а в 1922 году стал деканом архитектурного факультета. В 1931 году назначен районным архитектором Казани, но был арестован, обвинён в контрреволюционной деятельности, чудом избежал расстрела. Скончался и похоронен в Москве.

Его дом неплохо сохранился, как и остальные постройки.

Первая гора или улица Ульянова-Ленина. На верхней фотографии видно, что общая дорога, поднимающаяся на холм, когда-то делала улицу единой. В 2013 году, с открытием трассы Тихомирнова, образовалась фактически новая улица, лежащая между Тихомирнова и Петербургской. У неё прежнее название — Ульянова-Ленина, и это вносит путаницу в городскую топонимику.

Нечетная сторона улицы Декабристов. Дома №191, 189, 187, 185 и 183. Этот квартал был запроектирован и застроен в самом начале 1950-х годов красивыми типовыми домами 11-й серии. Впрочем, типовыми были не все. На дальнем плане двух снимков виден монументальный дом №183, возведенный для сотрудников мелькомбината. Его проектировали Павел Алексеевич Саначин и Георгий Иванович Солдатов. Дом №185 проектировала Виктория Владимировна Мальковская. Есть дома других архитекторов.

Здесь мало что изменилось за последние почти 70 лет. Разве что нельзя, как раньше, ходить по проезжей части.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Перекрёсток Кремлёвской, Астрономической и Лобачевского. Здание Химического факультета строили очень долго. До 1930-х на этом месте стоял Воскресенский собор. Перед войной его снесли, а на освободившемся месте начали строительство. Но успели возвести стены только до первого этажа. Затем работы остановились — грянула война. После войны стройку долго не могли начать. Проект был кардинально пересмотрен Ахмедом Гадыевичем Бикчантаевым. К 1953 году здание в стиле сталинского классицизма было закончено. С тех здесь мало что изменилось.

Булак с Батуринского моста. Верхняя фотография сделана весной между 1946 и 1948 годами. Это послевоенная Казань. Нижний снимок почти с того же места: Батуринский мост из деревянного стал железобетонным.

Относительно сохранилась левая сторона набережной, чего не скажешь о правой стороне, она вся перестроена не один раз.

Церковь Великомученицы Варвары у Арской заставы. Верхний снимок сделан примерно 130 лет назад. Варваринскую перестроили в 1901−1907 годах про проекту Федора Николаевича Малиновского.

Дом Варвары Александровны Дружининой на углу Малой Казанской улицы и Кошачьего переулка (сейчас это улицы Бехтерева и Зои Космодемьянской). Деревянный модерн — единственный сохранившийся в Казани образец.

На фотографиях дом Дружининой с одного и того же ракурса с разницей примерно 70 лет.

Разлив Комаровки каждую весну превращал район вокруг нынешнего проспекта Ибрагимова в море разливанное. Жители пересаживались на лодки.

Сейчас это место не узнать. Комаровку давно засыпали и закопали.

На старом снимке единственное здание (на втором плане слева) помогает идентифицировать место. Это кинотеатр «Октябрь», переделанный из Смоленской церкви. Если увеличить верхний снимок, на кровле вполне читается вывеска «Октябрь».

Речка Комаровка текла от болот нынешнего парка Победы мимо Кизического монастыря, пересекала Декабристов и заканчивалась озером, от которого сейчас во дворе Энергоуниверситета осталось большое сырое место.

По сути, сама улица Декабристов была дамбой. В районе изгиба улицы под дорогой лежала большая труба, через которую Комаровка текла в сторону Казанки.

Нижняя фотография сделана с разделительного газона проспекта Ибрагимова. Разница между снимками около 60 лет.

Это было страшное наводнение в Казани в мае 1926 года. Фотограф снимал улицу Георгиевскую (в 1930-х ей дадут имя Якова Свердлова, а сейчас это улица Петербургская) и Георгиевский храм. К сожалению, его снесли в те же 1930-е годы.

Сейчас нам больше интересны два сохранившихся каменных двухэтажных дома. Они слева на дальнем плане. Зеленый — дом Марии Ивановны Елкиной (в советские годы там был магазин «Юный техник»). За ним едва виден бежево-красный дом Тимофея Денисова. Дома Елкиной и Денисова — единственные старинные постройки на Петербургской-Георгиевской в квартале от Кольца до улицы Айдинова.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 95 лет.

Улица Баумана за последние 20 лет потеряла около полкилометра своей длины. Сейчас улица начинается от станции метро «Кремлевская». Совсем недавно она начиналась от моста через Казанку.

Улица сократилась из-за сноса в 2000-е годы целого квартала, лежащего под Кремлём. В небытие ушли все старинные постройки до бывшего дома Политпросвещения (сейчас там Академия наук Татарстана).

На верхнем снимке хорошо виден этот уходящий вдаль, а ныне снесенный квартал. Слева на старинной фотографии дом причта Николо-Ляпуновской церкви и церковная ограда. Все это снесли вместе с малой Ильинской церковью в 1960-е годы под строительство дома Политпросвещения.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет.

Дом политпросвещения при Татарском обкоме КПСС был построен в 1966 году. Его спроектировали Павел Алексеевич Саначин и Андрей Эмильевич Спориус. Здание не самое плохое и сейчас его уже можно назвать историческим. Современная отделка несколько испортила фасад и лишила дом идентичности.

В советское время Дома политпросвещения строили в каждом областном центре. После распада СССР и запрета Коммунистической партии, они были закрыты по всей стране, затем их стали перестраивать — дом отдали Академии наук Татарстана. Со стороны Булака к нему пристроили корпус казначейства. Дом стоит на месте бывшей Николо-Ляпуновской церкви.

Верхняя фотография сделана в 1960-е. По улице Баумана тогда ездили троллейбусы.

Начало улицы Баумана, она же Большая Проломная. рассмотрим две постройки, что стояли подле Ивановского спуска. Ближний дом известен по имени первого хозяина — Родиона Гогулина в начале XIX века. Побывал в собственности многих известных казанских фамилий. Последним частным владельцем его был Александр Никифорович Свешников.

На втором плане здание длинное словно казарма. Это был дом призрения инвалидов войны 1812 года. В Казани его называли — Лебедевскими казармами. Из-за Александра Евграфовича Лебедева, Лаишевского уездного предводителя дворянства — он владел им в 1840-е. С Великой Отечественной войны и до 1990-х там работала текстильная фабрика. 200-летнее здание было лишено каких-либо архитектурных изысков, но внутри были красивые сводчатые перекрытия. Оба дома снесли из-за строительства метро.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

95 лет со дня Большого Казанского наводнения 1926 года. Оно продолжалось с 1 по 17 мая, и эти две с лишним недели город был парализован насмерть. Оценить масштаб бедствия вы можете по верхнему снимку. Это вышел из берегов Булак. Все мосты были снесены водой, ибо все, кроме каменного Лебедевского, были деревянными. Один Лебедевский и выдержал. Булак ту пору он соединялся с Казанкой и Кабаном, потому затопило всех. Президиум Татарского ЦИК создал комиссию по борьбе с паводком. Особую опасность представляли выгребные ямы. В Казани ещё не было канализации, потому нечистоты могли запросто вызвать эпидемию. Но обошлось.

На верхнем снимке вдали слева высокий силуэт. Это Ильинская церковь в Мокрой слободе. Отчётливо виден железнодорожный состав. По сути, ветка железной дороги единственное, что осталось от того пейзажа 1926 года. Всё остальное ушло.

Обе фотографии сделаны с одной точки Кремлёвского бульвара.

Продолжаем изучать уничтоженный квартал улицы Баумана под Кремлем. За Лебедевскими казармами стоял Журавлёвский ночлежный приют (жёлтое здание на верхнем снимке). Иван Николаевич Журавлев, чьим именем приют назван, не был инициатором его строительства. Эта идея принадлежала губернатору Леониду Ивановичу Черкасову. Но Журавлев организовал и содержал приют до своей кончины, а после дело мужа продолжала его вдова. Сейчас трудно понять почему ночлежка для бездомных возведена на престижном месте у Кремля. Скорее всего, так пожелал Черкасов.

В 1885 году архитектор Павел Евграфович Аникин перестроил старинное здание XVIII века. Открылся приют в сентябре 1886 года. Он был расчитан на две сотни мужчин и полсотни женщин (их запускали с отдельного входа). При ночлежке была даже собственная библиотека. Двери открывали только вечером. Утром обитателей выпроваживали. Денег за койку не брали. Ночлежка была закрыта после революции. В начале 2000-х дом снесли.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Сразу за домом Зинаиды Ушковой на Кремлёвской начинается непонятная пустота. Она образовалась ровно 45 лет назад, когда в мае 1976 года варварски снесли один из примечательных домов Казани, связанных с именем Леонтия Филипповича Крупенникова. Он был известным в губернии купцом по 1-й гильдии, а в молодости побывал в плену у Емельяна Пугачева. Этот факт свёл Крупенникова с Александром Сергеевичем Пушкиным. Когда в сентябре 1833 года поэт приезжал в Казань, то навещал 79-летнего Крупенникова именно в этом доме на улице Воскресенской.

В советские годы в доме работал аэроклуб с собственными мастерскими (они занимали флигель). Многие считали это строгое двухэтажное здание частью архитектурного ансамбля университета. Но нужен был свободный проезд к строящейся второй высотке КГУ. Она видна на нижней фотографии на втором плане. Сотрудники университета возмущались, но сделать ничего не могли. Дом снесли за один день.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 90 лет.

Разрушенный квартал улицы Баумана. Одноэтажный дом с мезонином, принадлежащий Николаю Фёдоровичу Андреянову стоял почти на углу с улицей Ташаяк (уничтоженной в 2000-е).

Из-за того, что дом возвели на склоне, подвал был очень высоким и создавалось впечатление, что дом двухэтажный. Это был образцовой проект (сейчас бы сказали типовой) в стиле классицизма с красивыми воротами и надворными постройками (тогда их называли службами). Очень знакомый силуэт для всех, кто хоть немного знает русскую архитектуру XIX века.

Дом Андреянова был внесён в реестр памятников истории и архитектуры. Его снесли летом 2000 года с оговоркой, что здание исторической и архитектурной ценности не имеет.

На верхней фотографии справа видна часть (два окна) дома Геркена — его адрес улица Баумана, 8.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 40 лет.

Вот какой была улица Баумана (она же Большая Проломная). Оба снимка сделаны с Кремлёвского бульвара у подножия Безымянной башни. Дом с мезонином принадлежал купцу Андреянову. Последний его официальный адрес — улица Баумана, 10. С небольшим флигелем он занимал угол с улицей Ташаяк. На нижней фотографии виден заасфальтированный спуск — это все, что от Ташаяк осталось, а имя было отдано другой улице.

Очень необычно вместо нынешней пустоты Ярмарочной площади видеть много деревьев. Над верхнем снимке за домом Андреянова выглядывает колокольня Успенского храма, что стоял на нынешней улице Московской у современной «Пирамиды». Храм и колокольню снесли в 1970-х. Дом Андреянова разобрали перед праздником 30 августа 2000 года.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Улица Гагарина на углу с улицей Красного Знамени (сейчас Тунакова). Гагарина получила свое имя 15 апреля 1961 года — три дня спустя первого полёта в космос. До этого называлась 11-й Союзной.

Застраивать эту часть города начали в 1950-х типовыми домами 11-й серии. Но не все дома успели украсить лепниной и облицевать красивой жёлтой плиткой. Дом на первом плане возвели в 1957 году. К тому времени в стране бушевала хрущевская кампания борьбы с архитектурными излишествами, и лепнину с облицовкой уже не ставили, а иногда и обдирали уже поставленное.

На дальнем плане двух снимков видны дома-башни на улице Декабристов. Они стоят по обе стороны дороги и служат своеобразными воротами в сторону Авиазавода. Распространённое архитектурное решение в 1950-х. Их проектировали Евгений Круковский и Ольга Шиндановина. О них мы ещё поговорим.

Улица практически не изменилась за 60 лет. Машин на дорогах было мало, люди свободно ходили по проезжей части.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Сибирский тракт до 1940-х годов служил границей Казани. Слева — город; дорогу перешёл, а там пустота до горизонта — город закончился.

Капитально застраивать тракт начали в самом начале 1950-х.

Тогда этот микрорайон официально называли Жилплощадкой. Потом имя перекочевало на другую строящуюся окраину Казани, да там и осталось навсегда. Но тогда даже трамвайная остановка на углу Сибирского тракта с улицей Пионерской называлась Жилплощадкой. Трамвай по тракту пустили в 1955 году.

Дома, что на верхнем снимке, построили для сотрудников Компрессорного завода в 1953 году. Они стоят на углу с Пионерской под №7 и №9.

Чётную сторону тракта застроили уже в начале 1960-х типовыми хрущевскими коробками.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 70 лет.

Два помпезных дома на углу Декабристов и Гагарина. Слева №164/91, справа №191/93. Их называли въездными воротами в город. Дома прекрасно смотрятся, когда идёшь со стороны Авиазавода. Но немногие знают, что они не завершены. По проекту, башни должны увенчивать бельведеры.

Проектировали эти кварталы в начале 1950-х архитекторы Гипроавиапрома (госинститут по проектированию заводов авиационной промышленности). Гипроавиапром делал все, что связано с казанским авиазаводом по его же заказу: от жилья до заводских корпусов. Дома возвели в 1955 году, но курирующее Министерство авиационной промышленности СССР запретило бельведеры. В 1955 году уже действовал запрет на так называемые «излишества в проектировании и строительстве».

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 60 лет.

Слева проект дома №191/93. Так должны выглядеть обе башни с бельведерами. Справа — реализация без бельведера. Вместо них по углам кровли двух зданий поставили небольшие шпили. Их сняли по ветхости несколько лет назад.

Большая Проломная (она же Баумана). Обе фотографии сделаны с одной точки Кремлёвского бульвара. Верхняя — в дни половодья 1930 года, потому Казанка так сильно разлилась.

С холма видно, как невероятно поменялась Казань за прошедшие 90 лет. Но интересуют нас исчезнувшие домики на Баумана. В прошлый раз мы рассматривали дом Андреянова. Владелец следующего за андреяновским дома — Александр Владимирович Геркен (на верхнем снимке с левого края). Его последний официальный адрес: улица Баумана, 8. Дом был в реестре памятников, но его все равно снесли в 1990-е.

За домом Геркена находилась усадьба с надворными постройками. Усадьбу разобрали после войны. На месте главного дома теперь общественный туалет.

Сибирскbq тракт. Недалеко от перекрестка с улицей Восьмого марта. Тракт застраивали с 1950-х годов и сначала возводили нечётную сторону. На черно-белой фотографии справа виден пятиэтажный торец. Это левое крыло большого жилого дома №23, возведенного в 1957 году по проекту Саначина-Солдатова.

Чётная сторона тракта появилась уже в 1960-х. На верхней фотографии слева на углу с улицей Восьмого марта достраивается типовая пятиэтажка (проект 1-418). Современный адрес: Сибирский тракт №22/6. Этот дом, как две пятиэтажки за ним возвели ровно в 1960 году. Сама улица Восьмого марта образовалась в мае того же 1960 года.

Справа кирпичный забор, ограждающий территорию КазхимНИИ. Кажется, он стоит до сих пор. Обратите внимание, какой узкой была проезжая часть.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей в 61 год.

Дворец культуры оптико-механического завода в Дербышках заложен в 1952 году. Строили его долгих восемь лет. Введен в эксплуатацию в 1959-м.

В 1974 году Дворцу присвоено имя председателя Совета народных комиссаров ТАССР Сахибгарея Саид-Галиева. В прошлом году в ДК сделали хорошую реставрацию.

На верхней фотографии электростанция имени 3-й годовщины Татарской республики. Сейчас на этом месте неоконструктивистское здание театра Галиаскара Камала. Электростанцию начали стоить ещё до революции рядом с первой тягловой электростанцией, введенной в строй в 1899 году для нужд Казанского трамвайного движения. Из-за начавшейся в 1914 году Великой войны работы по строительству затянулись. Достраивали и доукомплектовывали её уже при советской власти. Из соседней Симбирской губернии перевезли генератор на 1000 кВт. Электростанция вошла в систему «Татэлектро».

В 1925-м или в 1926 году закрылась первая городская электростанция «Красная заря», в 1928-м окончила работу и трамвайная станция. Имени третьей годовщины была в строю дольше всех. Пока в 1970-х её не разобрали.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 90 лет.