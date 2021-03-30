Казань. Было-стало - 39

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Тридцать седьмая часть Тридцать восьмая часть

Продолжаем путешествие...

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Улица Кирова (сейчас Московская, а в царские времена Успенская). Верхняя фотография сделана ровно 50 лет назад — в 1971-м. Через год на этом месте начали строительство Центрального универмага (ЦУМа) и весь квартал постепенно снесли.

В 1930-е и 1940-е годы в этом доме размещалось мужское отделение средней школы №1 станции Казань Казанской железной дороги. Девочки этой школы учились в другом здании — на углу Нариманова и Тази Гиззата.

В 1959 году для школы №1 построили новое здание на Булаке, раздельное обучение мальчиков и девочек прекратили, и школьники переехали на Булак.

Если вспоминать историю дома еще раньше, то в начале 1900-х здесь находились дешевые меблированные номера Ольги Владимировны Ратнер.

Дом был построен в 1860-е годы и принадлежал купеческой семье Корюкиных. Архитектор Фома Иванович Петонди.

О том, что фотографии сделаны с одного места, напоминает лишь дальний план справа — там видна часть футбольного стадиона.

Улица Успенская (в советские времена Кирова, а сейчас Московская). Нижняя фотография в чуть меньшем масштабе, чтобы можно было увидеть здание, возведенное на месте старинного дома купца первой гильдии Василия Никитича Никитина. Построил дом архитектор Павел Тимофеевич Жуковский в 1880-х.

Никитин был женат на дочери Ивана Жаркова, и улицы Успенская и Триумфальная, а также набережная Булака были их вотчиной.

В 1900-е годы дом был выкуплен иудейской общиной для иешивы — религиозной школы. После революции иешиву закрыли, здесь какое-то время была советская еврейская школа.

Дом снесли относительно недавно. На его месте теперь стоит бизнес-центр, чей фасад стилистически повторяет бывшую иешиву.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки.

Спуск к Рыбнорядской площади — он шел по одноименной улице. Сейчас улица носит имя Пушкина и по-прежнему спускается к площади, но уже площади Тукая.

На дальнем плане за дорогой видна бывшая бывшая Кузнечная площадь. Летом 1890 года на ней проходила Всероссийская научно-промышленная выставка. После на этом месте решили устроить сквер, которому дали имя Николаевский. В 1894 году Общество водоснабжения установило в сквере третий в Казани замечательный фонтан с амурчиками. Он стоит до сих пор.

Перед началом Первой мировой войны на краю сквера было возведено городское начальное училище. Проектировал архитектор Михаил Николаевич Трифонов. При советской власти здесь были средняя школа, пединститут и филармония, а сейчас консерватория. Склон дороги хорошо сохранился, но уровень ее сильно поднялся.

Улица Большая Красная сохранила историческое название со времен Красной слободы, что была в этих местах когда-то. Улицу один раз переименовали на короткое время в честь министра иностранных дел СССР Вячеслава Молотова, но в 1957 году вернули прежнее имя.

Старая фотография сделана в 1928 году. На проезжей части дороги колонна демонстрантов. Кажется, это работники текстильного комбината. Позади них стоит очень старый дом известной казанский семьи Геркен. Кажется удивительным, что он сохранился до нашего времени. Причём сохранился в деталях, включая ажурные решётки ограждения, чугунное крыльцо. Даже остатки старинного фонтана во дворе. Несколько лет назад первый этаж облицевали плиткой, но это поправимая беда. Не сохранились лишь старинные ворота (правый край старого снимка) бывшего дома Казанской общины сестер милосердия Красного Креста (сейчас там родильный дом РКБ-3).

Зелёный дом профессора Николая Александровича Геркена по центру двух снимков — это улица Большая Красная, 49. На старинной фотографии за домом Геркена видна одноэтажная постройка — дом Ивана Степанова. Он был построен в 1880-х и снесен в 2009 году. В советские времена тут был детский сад.За ним ещё не надстроеное здание бывшего женского училища с начальной школой Лидии Петровны Шумковой.Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 93 года.

Театральная площадь со стороны Большой Казанской улицы — сейчас это площадь Свободы и улица Большая Красная.

В 1895 году позади городского театра возвели красивую электростанцию по проекту архитектора Генриха-Якоба Бернардовича Руша. После революции ей дали имя «Красная заря». В 1925 году электростанцию закрыли. В здание переехала биржа труда, а затем фабрика имени Самеда-Ага Агамалы-оглы, где выпускали пишущие машинки со шрифтом Яналиф для тюркских республик СССР.

Сейчас на месте электростанции Руша подъездная площадка и лестница, ведущая к зданию кабмина. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей меньше 100 лет. Посмотрим на общую застройку Рабочей слободы завода №40 имени Ленина. Слободу начали активно застраивать с конца 1920-х жилыми домами конструктивистского стиля. В 1930-е на смену конструктивизму пришел нарождающийся советский стиль, который позднее назовут сталинским.Красивый четырехэтажный жилой дом для сотрудников 40-го завода и, стоящий напротив него дом-близнец, спроектировал Андрей Эмильевич Спориус. В самом начале 1930-х он был архитектором Порохового завода. Спроектированные им дома с полукруглыми фасадами возвели в 1938 году.На старой фотографии рядом с аркой видна небольшая избушка и деревянные ворота в парк имени Петрова. Сама арка украшена агитацией к выборам в Верховный Совет Российской Федерации 9 февраля 1947 года. Значит разница между снимками 74 года. Обе фотографии сделаны с одной точки. Верхняя фотография сделана в 1920-е годы. Электростанция «Красная заря» (она посередине верхнего снимка) уже закрыта. В здании ведутся строительные работы. Если приглядеться, то можно увидеть деревянный покатый настил со второго этажа. По нему на стройплощадку поднимались строители.Бывшую электростанцию тогда надстраивали. В 1920-е и 1930-е года многие здания надстраивали из-за нехватки квадратных метров. По всей стране работали специальные строительные тресты, так называемые «надстрои».В 1950-е фабрика переехала. Старинное здание сломали. На освободившемся месте начали строить высотный корпус Татарского областного комитета КПСС по проекту архитекторов Саначина и Солдатова. Корпус не достроили — началась хрущевская кампания по борьбе с архитектурными излишествами. В начале 2000-х годов здание разобрали и возвели на его месте нынешнюю высотку кабмина РТ — очень отдалённо повторяющую нереализованный проект.Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей меньше 100 лет.Один из главных символов Заречья — красная юбилейная арка. Возведена к 100-летию Казенного порохового завода в 1888 году по проекту архитектора завода Ивана Петровича Котелова.Архитектор был уже в почтенном возрасте, в год, когда он проектировал арку, ему исполнилось 75 лет.Слева и права на ней — вензели императрицы Екатерины II, в чье царствование завод был основан, и императора Александра III — при нем справляли юбилей.Она неплохо сохранилась. Только венчающего двуглавого чугунного орла сбили после революции. Сейчас арку снова венчает орёл, но не тот и не из чугуна, а из полимера. Заметно, что за 130 лет она сильно вросла в землю.Когда-то здесь был березовый парк. Век спустя от него осталось всего несколько берез. Сейчас это парк имени Романа Ефимовича Петрова — героя Гражданской войны. 29-летний рабочий и боевик, он был расстрелян во время недолгой оккупации Казани Чехословацким корпусом летом 1918 года.Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 110 лет.

Перекрёсток улиц Саид-Галеева и Рустема Яхина. Верхняя фотография сделана в 1966-м, нижняя — в 2021 году.

Саид-Галеева — это бывшая Мокрая улица. В 1940-е годы она называлась Товарной, а с 1964 года носит имя первого главы правительства Татарской республики.

Улица Яхина — бывшая Поперечно-Мокрая. В конце 1920-х годов её переименовали в честь двух итало-американских анархистов, казненных в 1927 году в США по ложному обвинению в вооруженном ограблении — Николы Сакко и Барта Ванцетти. В 2005-м городские власти решили, что пришло время отправить анархистов на свалку истории: улица Сакко и Ванцетти стала улицей Рустема Яхина.

Соболевское подворье в Мокрой слободе, возведено в конце 1860-х архитектором Павлом Евграфовичем Аникиным по заказу купца 1-й гильдии Ивана Николаевича Соболева, основателя купеческой биржи в Казани.

Большая гостиница (доходный дом), общественный банк в длинном пристрое и бани. По центру снимка красивое здание бывших соболевских бань. В 2008-м или в 2009 году старинное здание снесли. На его месте теперь отель «Кристалл». Наверное меломаны вспомнят, что в полуподвале старинного здания в начале 2000-х был музыкальный магазинчик.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 55 лет.

Это улица Коротченко, бывшая 1-я Мокрая улица и бывшая Мокрая площадь. Сто лет назад здесь три раза в неделю, в так называемые конные дни, проходил конный торг. Сейчас это довольно заброшенное место между ЦУМом и бывшим комбинатом бытовых услуг (он хорошо виден на нижней фотографии).

Благодаря снимку, мы можем очень точно определить место, где стояла церковь Ильи Пророка (она немного видна с правого края старинной фотографии). Церковь снесли в 1930-е. Рядом с этим местом теперь находится McDonald's.

Имена владельцев домов, что на верхнем снимке: трехэтажный принадлежал Шпакштейну, следующий за ним двухэтажный протяженный дом Башарина, далее дома Галиакберова и Казановской. Во всех, кроме дома Галиакберова, работали полулегальные бордели. Да, их до революции было не мало.

Разница между фотографиями 94 года.

Дом связи в Соцгороде был возведён на углу Сталинградской (сейчас улица Копылова) и Белинского в 1936 году. На первых порах с площадями в Соцгороде была проблема, потому в Доме связи (кроме почты, телефона и телеграфа) на первом этаже разместился клуб имени Орджоникидзе при заводе №124 (будущем заводе №22 имени Горбунова).До лета 1960 года, пока не построили Дом культуры имени Ленина, заводской клуб размещался здесь. Потом здание целиком занял детский ДК имени Гайдара. К дому была сделана пристройка для размещения кинозала.В 1970-е здесь на первом этаже была известная станция юных техников с авиамодельным, судомодельными кружками и собственной детской киностудией, где дети снимали фильмы.Верхний снимок сделан до войны. Долгое время фасад не был оштукатурен, и дом сверкал белым силикатным кирпичом, который производили на местном силикатном заводе имени 1-го мая. Этот завод, кстати, сохранился, сейчас это предприятие называется КЗССМ. Угол улиц Айвазовского и Волкова. Бывшая земская школа для образования народных учительниц. Айвазовского когда-то называлась улицей Лихачевской, а еще раньше — Поперечной Второй и Третьей горы. Улица Волкова, собственно, и была Второй горой.Здание школы возведено в 1870-х годах. Когда в Казани в 1889-м учредили Епархиальное женское училище, то некоторое время оно располагалось здесь. Потом для училища построили отдельное здание, в нем сейчас школа №18.В земскую школу принимали девушек с 14 лет, в основном крестьянского сословия. После четырехгодичного обучения выпускницы становились учительницами народных училищ. Архивы свидетельствуют, что в 1906 году здесь обучались две татарские девочки. При школе была своя домовая церковь — Введения во храм Пресвятой Богородицы.За полтора века здание сохранило назначение — здесь всегда учились. С 1967 года тут работает вечерняя школа №34 для глухих детей.

Школа №1 — одна из немногих уцелевших старых построек в этой части Лево-Булачной улицы. А ведь она совсем не старая — здание построили в 1959-м; школа переехала в него всего 61 год назад. Это типовой проект 1952 года архитекторов Степанова и Андрея Чалдымова.

Рядом одноэтажный деревянный дом — в советские годы там был детсад. Во дворе с 1930-х работал Казанский кетгутный завод — филиал Казанской химико-фармацевтической фабрики. Первое и единственное в СССР производство хирургических нитей из бараньих кишок. Кроме того, здесь же выпускали препараты анестезии. Кетгутом из Казани в войну спасли десятки тысяч жизней.

Вдали справа на старой фотографии виден купол храма Успения Пресвятой Богородицы. В советское время церковь превратили в гараж пассажирского АТП. В 1972 году снесли колокольню, а в 1978-м саму церковь — на ее месте планировали построить кинотеатр, но не получилось.

Старинные дома в этой части Лево-Булачной были снесены еще в 1980-е годы. Обе фотографии сделаны с одной точки.

Султановская мечеть, или Усмановская, или Солтан-Усмановская, она же Красная, Алая или Восьмая соборная стоит на перекрестке Тихвинской и Поперечно-Тихвинской улиц (они же Тукая и Камала).

Ее построили почти 160 лет назад, в 1860-х на деньги купца Зиганши бин Бикмухаммед бин Госман аль-Кариле Усманова. У неё счастливая судьба — мечеть могли снести ещё в XIX веке, она мозолила глаза епархиальному духовенству. Её также могли снести при советской власти, но просто закрыли в ноябре 1931 году. Минарет снесли одновременно с минаретом Сенной мечети. Одно время в мечети было профтехучилище. В 1994 году её вернули умме. На старой и новой фотографии очень заметна разница между историческим и воссозданным минаретами. Новый кажется изящнее.

При восстановлении мечеть выкрасили в зеленый цвет, хотя даже исторические названия указывают на другую цветовую гамму. До сих пор ее называют Усмановской, но официальное имя Солтан или Султановская.

Обе фотографии с разницей 90 лет.

Это взгляд на Право-Булачную улицу и Кремль со стороны «Пирамиды». Слева трехэтажный дом 1878 года постройки купца 1-й гильдии Устина Феофилактовича Бочарова. Справа двухэтажный дом с высоким аттиком-парапетом, который некогда принадлежал Порфирию Фёдоровичу Михалеву.

Обе постройки вместе с остальными домами квартала были снесены при строительстве станции метро «Кремлевская» в 1990-е и зачистке так называемой Ярмарочной площади. Они мешали подъезду техники.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 40 лет.

Взгляд на улицу Клары Цеткин с железнодорожного моста. Улица Большая Московская в Адмиралтейской слободе в 1927 году была переименована в честь Клары Айснер Цеткин. На старой фотографии колонна трудящихся Кировского района направляется на ноябрьскую демонстрацию. Судя по транспаранту «Руки прочь от Вьетнама», — это 1960-е.Спустя 60 лет исчезла деревянная застройка улицы, закрылись заводы, убрали трамвайные пути — трамваям просто некого стало возить. От старого пейзажа остались лишь часовня Иконы Божией Матери Казанской, возведенная в 1880-х архитектором Фёдором Николаевичем Малиновским, и конструктивистская трансформаторная будка (они видны на дальнем плане по центру).

С деиндустриализацией произошла депопуляция и деградация этой части Казани. В 2000-е годы на улице Клары Цеткин закрыли и пустили на металлолом и кирпичи два крупных завода — «Серп и Молот» (единственное в СССР предприятие, выпускавшее канатные дороги) и «Сантехприбор».

Недавно закрылась и продана площадка вертолетного завода — это эвакуированный в Казань бывший Ленинградский авиационный завод. С исчезновением производств исчезли люди, с ними трамвайное движение. На улице закрылся единственный кинотеатр. Адмиралтейская слобода теперь транзитное место — через улицу проходит транспортный поток, людей почти нет.

Улица Волкова в послевоенные 1940-е. До 1927 года она называлась Второй горой, а до 1960-х была замощена, и, кажется, старая мостовая до сих пор где-то сохранилась под слоями асфальта.

На дальнем плане виден красивый корпус психиатрической клиники при медицинском факультете Казанского Императорского университета. Она была заложена в мае 1912 года и вот уже почти 110 лет сохраняет медицинское назначение. В годы двух мировых войн клиника была военным госпиталем.

Проектировал здание Ипполит Ипполитович Брюно (в 1915 году исполнял обязанности архитектора Казанского университета).

Его сын Александр Ипполитович также стал архитектором и участвовал в проектировании многих известных зданий советской Казани. Она работал над проектом ЦУМа, и Казанского цирка, и гостиницы «Татарстан» на Кольце и многих городских предприятий.

Жилой пятиэтажный дом слева был построен в 1967 году. Вероятно, тогда же была снесена милая избушка на первом плане.

Трамвайное депо №3. На этом месте теперь стоит гипермаркет «Лента». Улица Копылова.

Дворец культуры Ленинского района по первоначальным планам должен быть крупнее раза в два. Его строительство наметили ещё до войны, но приступили лишь в начале 1950-х. К тому времени в стране началась объявленная Хрущевым борьба с архитектурными излишествами, и ДК приказали стать скромнее.

Проект был кардинально пересмотрен в 1956 году проектировщиками Гипроавиапрома (госинститут по проектированию заводов авиационной промышленности). Гипроавиапром делал почти все, что связано с Казанским авиазаводом: от жилья до заводских корпусов. Над ДК работал целый коллектив. Завершили строительство в 1960 году к 90-летию Ленина и 40-летию ТАССР. В 2017 году ДК отреставрировали.

В Казани не так много домов, которым почти два века, и совсем не осталось промышленной архитектуры этого возраста. Дом на фото возведён ориентировочно в 1830-е или 1840-е годы. Архитектор (предположительно Пётр Григорьевич Пятницкий) построил его для кожевенного завода Ивана Николаевича Котелова. Он стоит во дворе бывшего Льнокомбината на улице Гладилова позади известного дома Котелова.

Фасад увенчан красивой двухъярусной башенкой. Она служила колокольней — звоном её колокола начинался и заканчивался рабочий день. Семья Котеловых — бывшие крепостные крестьяне, поднявшиеся на кожевенном производстве. Одно время они были крупной купеческой фамилией в Казани. В 1860-х бизнес Котеловых вместе с недвижимостью выкупили Иван Алафузов с тестем Александровым. Здесь размещался цех Алафузовского завода, в советские времена был красильно-пропиточный цех Льнокомбината.

Дом неплохо сохранился, но много лет пустует.

Редко изменяю правилу делать фото с одной точки, но здесь тот случай, когда никак. Перед войной вид на дом Котелова загородил большой заводской корпус со стороны улицы Гладилова. Он встал так близко, что увидеть дом теперь можно лишь сбоку. Его построил Пётр Григорьевич Пятницкий в 1830-е годы для купца Ивана Николаевича Котелова, большого казанского кожевенного заводчика. Когда Котелов продал свое дело молодому Ивану Алафузову и его тестю Сергею Евсеевичу Александрову, дом стал заводоуправлением. К 1917 году здесь было крупнейшее в России текстильное предприятие, обслуживающее Русскую армию. Ей поставляли почти все из Казани: от брезента и обмундирования, до сухарей и седел. В советские годы алафузовский завод стал Льнокомбинатом имени Ленина. Он закрылся в трагические 1990-е. Территория охраняется и посмотреть над дом вблизи нельзя. Разница между фотографиями около 140 лет. Торговые ряды на Рыбнорядской площади в 1900-х годах. Спустя 110 лет площадь поменяла три имени (Кооперативная, Куйбышева, Тукая), но не сменила торговое назначение. Здесь по-прежнему торгуют, но уже не на улицах, и не в лавках, а в ТЦ. Вся старинная застройка на дальнем плане — жилые дома, склады и лабазы пошли под снос в 1990-е годы. Снесли даже флигель дома Лисицина, где родился великий бас Фёдор Иванович Шаляпин. Сам дом Лисицина виден на двух фотографиях. Можно рассмотреть с левого края, если увеличить. На месте снесенного уже почти 20 лет стоит капромовская громада Пенсионного фонда. Обе фотографии сделаны с одного места. Дом Мильтиада Панагиотовича Марко на улице Гоголя у Лядского сада. Был возведен в 1904 году архитектором Степаном Владимировичем Бечко-Друзиным — он был женат на дочери Марко, Екатерине Мильтиадовне и построил дом для своего тестя. Марко — этнический грек, был влиятельным человеком своего времени: купец 1-й гильдии, член совета Казанского купеческого банка. Его сын — Дмитрий Мильтиадович в советские годы стал очень известным химиком. Внук Дмитрия Мильтиадовича — Андрей Парин рассказывал, что первый этаж сдавали внаем маркизу Виктору Александровичу Паулуччи. В 1918 году семейство Марко бежало из Казани, спасаясь от красных. В их доме обосновалась Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Сначала была городская ЧК, потом фронтовая, потом губернская. В 1940-1950-х здесь размещалась паталого-анатомическая кафедра Казанского мединститута. Сейчас здесь Государственный симфонический оркестр Татарстана. Первый квартал Соцгорода на улице Сталинградской (сейчас улица Копылова).

Угол Первой горы и Лихачевского переулка (сейчас улица Ульяновых и Айвазовского). На спуске возвышается одноэтажный деревянный дом Еврейновых. Он сохранился до наших дней только потому что в 1884 году здесь около месяца жил Алексей Максимович Пешков — будущая писательская громада Максим Горький. С Николаем Еврейновым Алексей Максимович познакомился в Нижнем Новгороде и решил переехать в Казань, поступать в университет. В 1884 году ему исполнилось 16 лет. Казань Горького перепахала: учится он не поступил, устроился грузчиком, потом пекарем. Здесь он неудачно стрелялся из-за депрессии. Спустя три года в соседнем с Еврейновыми доме поселился 17-летний Владимир Ульянов, будущий основатель Советского государства и будущий знакомец Горького. Дому Еврейновых полтора века. Он медленно сползает со склона: нужно укреплять фундамент. Не сохранились деревянные ворота. Улица Большая Проломная (она же Баумана с 1930 года). На первом этаже бывших номеров Колесникова хорошо читается вывеска — «СТОЛОВАЯ КЦРК». КЦРК (QYEK на яналиф) — это Казанский центральный рабочий кооператив. Он просуществовал с небольшим перерывом с 1918-го по 1932 год. С 1925 года кооператив занимался организацией рабочего питания, то есть заведовал столовыми. Трамвай с улицы Баумана убрали в 1933 году. Так что, скорее всего, старинная фотография сделана в самом конце 1920-х или в самом начале 1930-х. Не сохранился только дом Докучаева. В советские времена на первом этаже там работал известный в Казани магазин «Спорттовары». Дом снесли в 2000-е, а на его месте теперь стоит ГУМ, вполне приличной архитектуры. На первом плане известная казанская лужа. В любой дождь и таяние снегов, она всегда собирается здесь. Обе фотографии сделаны с одной точки. Поперечно-Вознесенская улица недалеко от перекрёстка с Большой Проломной (ныне это улицы Кави Наджми и Баумана). На верхней фотографии стоянка барабусов у хлебного базара. На том же месте спустя 120 лет выход на улицу Баумана под галереей бывшего Дома печати. На дальнем плане виден ещё не перестроенный дом Воронкова (большинству он известен как магазин «Д'эЛь»). Значит это самое начало прошлого века. В 1913−1915 годах здание перестроил в стиле модерн новый собственник по фамилии Калягин. За домом Калягина видна красивая колокольня в итальянском стиле — это Вознесенская церковь, уничтоженная в начале 1930-х. На месте хлебного базара стоит конструктивистский Дом печати, возведенный по проекту известного архитектора Семена Самойловича Пэна. Обе фотографии сделаны с одной точки. Место, где когда-то стояла Вторая соборная мечеть в Бишбалте. Сейчас это Кировский район, улица Большая. За последние 50 лет здесь все так сильно изменилось, что потребовалось немало времени, чтобы найти точное место. Мечеть возвели в конце 1890-х на деньги Сулеймана Аитова, сына Мухаметзяна. Богатый купеческий род Аитовых много жертвовал на нужды исламской общины в Казани. В 1929 году Татарский Центральный исполнительный комитет постановил закрыть Вторую соборную мечеть. После закрытия снесли два красивых минарета. Здание использовали как детский сад. Мечеть сохранялась вплоть до 1970-х годов, пока не была снесена окончательно. Улица Кави Наджми. До 1957 года — Международная. При царях — Поперечно-Воскресенская. До 1930-х годов большой участок на углу с улицей Вознесенской (ныне Островского) занимала церковь Вознесения Господня. За ней числились три каменных храма. Один из них — освященный во имя мученика Иоанна Воина — располагался под колокольней. Он виден на старинном снимке. Колокольня была построена в конце 1820-х годов. В 1930-е церковь закрыли, а зимой 1932 года отдел коммунального хозяйства Казгорсовета разрешил тресту «Коммунжилстрой» уничтожить церковь. До этого была снесена соседняя с Вознесенской Николо-Вешняковская церковь. На месте Вознесенской в 1939 году возвели жилой Дом коммунальщиков. По проекту архитектора Виктора Андреевича Дубровина. О том, что это одно и то же место, свидетельствует фрагмент трехэтажного дома в правой части старинного снимка. В феврале 1900 года в Казани открылся Бактериологический институт. Второй в Российской Империи. Здание для института на улице Большой Красной спроектировал Лев Казимирович Хрщонович. Построили за три года. Основатель и первый директор — Николай Фёдорович Высоцкий, профессор Императорского Казанского университета. Он добился у царя Николая II решения об открытии и финансирования института. Большинство казанцев знают дочь Высоцкого — Зинаиду Николаевну, в замужестве Ушкову. Именно ей супруг подарил знаменитый дом на Воскресенской улице, построенный Карлом Мюфке, ныне известный как дом Зинаиды Ушковой. Институт считался фундаментальным и прикладным подразделением университета по изучению и борьбе с опасными инфекциями. В 1920-х он был переименован в Краевой микробиологический институт Наркомздрава ТАССР. До сих пор работает, под другим именем правда. В прошлом году снесли деревянное здание лаборатории. Оно чуть видно на старинной фотографии с левого края. Церковь во имя иконы Смоленскія Божіей Матери в селе Караваево Каймарской волости Казанского уезда. Сейчас это Авиастроительный район Казани. Здесь так сильно изменилось за последние 80 лет, потому о точности до метра речи нет никакой. Но место, где стояла церковь, более менее известно. Сейчас здесь трамвайное кольцо между улицами Дементьева и Академика Павлова. Церковь возвели в 1907 году на частные пожертвования. В начале 1930-х, когда у Караваево развернулась гигантская всесоюзная стройка Казанского авиакомбината, Смоленскую переоборудовали под рабочую столовую. Незадолго до войны её снесли полностью за ненадобностью. Церковь простояла всего 30 лет. Караваево было типичным русским небогатым селом: 1700 жителей, большинство из которых составляли крестьяне. Священника и псаломщика содержали жители. Улица Айвазовского — до революции Поперечная Первой и Второй горы. На углу с улицей Муратовской (сейчас она называется Лесгафта) стоял храм во имя святых Кирилла и Мефодия. Больше 100 лет назад это была рабочая окраина Суконной слободы. В 1880-х годах архиепископ Казанский и Свияжский Палладий (он короновал в мае 1894 года Николая II и Александру Федоровну) предложил возвести здесь большой храм, поскольку церквей в округе почти не было. Организовали конкурс. Выиграл проект архитектора Павла Евграфовича Аникина. Деньги на строительство, как было тогда принято, собирали всем мiром. Большую часть дали купеческие семьи — Стахеевы и Осокины. Весной 1885-го был заложен первый камень, а через три года строительство закончили. В 1937 году храм был снесен. На его месте теперь стоит жилой дом треста «Союзмука» — дом с аркой, памятник сталинской архитектуры. Его проектировал архитектор Казгорисполкома Семен Степанович Копец. До войны построили только одно крыло, то, что выходит на Лесгафта. В конце 1940-х возвели второе крыло по проекту Валентины Мальковской. По улице ещё до революции ходил трамвай. Рельсы отчётливо видны на верхнем снимке. Айвазовского до сих пор сохраняет свой рельеф. Единственное, что напоминает об истории этого места. За последние 20 лет на Айвазовского снесли всю деревянную застройку — не осталось ни одного деревянного дома. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Несмотря на кажущуюся сохранность места, от всего, что есть на верхней фотографии, остался только дом и флигель купца 1-й гильдии Агафона Васильевича Афанасьева. Он справа на втором плане двух снимков. Это Щербаковская улица. Одна из немногих, что сохранила свое старинное имя. На втором плане улица Пушкина (в год, когда был сделан верхний снимок, это была улица Куйбышева). Слева на старой фотографии видна часть здания Татпотребсоюза. Его снесли в 2005 году (вместе с бывшими номерами Музурова) ради строительство «Кольца». На месте Татпотребсоюза теперь парковка торгового центра. Слева на втором плане трехэтажный дом Галкина 1911 года постройки. Его тоже снесли в начале нулевых. На этом месте бизнес-центр и вторая очередь ГУМа. Толпа на верхнем снимке — это, скорее всего, холодная майская демонстрация. 1960-е годы. Значит, разница между фотографиями около 60 лет. Дом «Татсоюза» или «Татпотребсоюза» простоял на площади Куйбышева (она же площадь Тукая) чуть больше полувека. Строительство начали в 1950-м и закончили в 1952-м. Спустя 52 года, в 2004-м, было решено снести дом под строительство двухуровневой развязки на Кольце. Развязку не построили, но дом все равно снесли. В 2005 году начали строить торговый центр «Кольцо». Дом проектировал Владимир Петрович Дроздов. Забытый сейчас архитектор, прошедший войну. В Казани сохранилась только одна постройка Дроздова — на улице Павлюхина. Помпезное здание с колоннадой, где сейчас заседает министерство экологии РТ. Дроздов удачно вписал дом в старинную застройку площади. На всех фотографиях он очень органично смотрится. На его месте теперь парковка торгового центра. Казанское соединенное промышленное училище на Грузинской улице — ныне корпус «Б» КНИТУ-КХТИ на Карла Маркса. В прошлом году было 130-летие со дня основания. 14 июля 1890 года император Александр III подписал указ об открытии нескольких промышленных училищ в России (в Казани, Петрозаводске, Екатеринославе, Златоусте). Объединенным оно называлось, потому что училищ, по сути, было несколько — среднее химико-техническое и низшее техническое с механической, химической и строительной специализациями. Летом 1896 года на Арском поле у Варварской церкви началось строительство трёх учебных корпусов. В сентябре 1897-го работы завершились. Руководил ими архитектор Казанского учебного округа 39-летний Степан Владимирович Бечко-Друзин. Проектировал — Константин Саввинович Олешкевич. Первый директор училища — Николай Григорьевич Грузов. В апреле 1919 года училище было преобразовано в Казанский политехнический институт, затем в КХТИ. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Улица Хади Такташа. Недалеко от места, где до 1933 года стоял храм Михаила Архангела. Прежде чем посмотреть на храм вблизи, взглянем как здесь всё было 100 лет назад. До 1949 года улица носила имя Лозовского, а при царях была Дальне-Архангельской. На верхней фотографии видна колокольня и маковка храма Михаила Архангела. Храм дал название улице и всей Архангельской слободе. Его разобрали на кирпичи в годы борьбы с религией. На месте храма теперь парковка. До сих пор одна из местных улиц носит имя Дальняя. Слово «Архангельская» вычеркнули из топонимики при советской власти. Старое название осталось только у Архангельского кладбища. Верхняя фотография сделана в самом конце апреля или в начале мая 1926 года. Тогда воды Кабана, Булака, Казанки и Волги затопили треть города и остановили нормальное течение жизни, а жители пересели на лодки. ___________

Ну, пока остановимся, продолжение следует...

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