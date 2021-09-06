Казань. Было-стало - 41

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Продолжаем путешествие...

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Панорама Ново-Татарской слободы с железнодорожной насыпи. Иногда эту насыпь по ошибке называют Полянинской дамбой. Это неверно. Дамба, защищающая слободу от весенних наводнений, шла перпендикулярно железной дороге. По сути, современная улица Девятаева лежит на Полянинской дамбе.

Прокопий Кириллович Полянин, купец, промышленник, он владел нефтеперерабатывающим заводом на окраине Ново-Татарской слободы и дал денег на строительство дамбы.

Сохранился его дом, больше известный как дом «Мазута».

Кажется, что на месте нынешнего автовокзала когда-то было озеро. Но это не озеро, а мокрый сенокос. Вся слобода находится в старой пойме Волги, её постоянно затапливало.

На верхнем снимке идёт трамвай №6. Линию в слободу проложили со строительством мехкомбината в 1930 году. В 2007 или 2008 году движение трамваев прекратилось.

На верхнем снимке вдали можно разглядеть ещё живой минарет 11-й соборной мечети.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Железнодорожный вокзал. Практически ничего, что мы видим на черно-белой фотографии, нет на нижнем снимке. Остался только уходящий вдаль железнодорожный путь. Если увеличить старинный снимок, можно увидеть довольно резкий поворот влево и Адмиралтейскую дамбу с двумя мостами. Этот поворот фактически сохранился до сих пор на Кировской дамбе. Только мосты исчезли вместе со старой Адмиралтейской насыпью.

На дальнем плане верхней фотографии слева, можно разглядеть высокий церковный силуэт. Без сомнения, это Смоленско-Дмитриевская церковь. К сожалению, она была разрушена.

Не скажу, что обе фотографии сделаны с одной точки. Но это точно одно и то же место с разницей чуть меньше 120 лет.

С 1930-х до 1960-х годов на улице Татарстан, от дома Валтреста (больше известного как дом Татваленка) до перекрёстка с улицей Нариманова, шуршал листьями бульвар, огороженный штакетным забором. По центру бульвара двигался трамвай; можно было открыть окно и протянуть руку к деревьям. Это воспоминание часто встречается у казанцев, заставщих то время. Бульвар вырубили после открытия нового речного порта, когда улицу Татарстан и Портовую (ныне Девятаева) стали превращать в проспект. К сожалению, в процессе снесли старую Казаковскую мечеть и всю старинную застройку. Обе фотографии сделаны с одной точки на углу Татарстана и Нариманова с разницей около 60 лет.

Сенная мечеть. Так она выглядела в советские годы, когда у неё снесли минарет. Черно-белая фотография, скорее всего, снята в 1970-е. До 1972 года в мечети был клуб глухонемых. Потом он переехал на Даурскую. На освободившееся место перевели музыкальный отдел Ленинской городской библиотеки (вместе с фонотекой). Здесь можно было взять ноты и послушать в отдельной кабинке классическую музыку в наушниках. Кто-то ещё помнит это.

В каждой слободе была своя Большая улица. На этих фотографиях Большая улица в Суконной слободе (сейчас Тихомирнова). Осталась, кстати, улица Большая в Адмиралтейской слободе. И в Красной слободе тоже (она называется Большой Красной).

Ничего практически не сохранилось от прежней Суконки. Но по старым фотографиям, по расположению домов прежнее место съёмки вычислено с точностью до метра. Это перекресток с улицей Мостовой (ныне Туфана Минуллина). Слева отчётливо виден двуэтажный ТРАКТИРЪ. На его месте ныне театр «Экият».

Впрочем, одна старинная постройка сохранилась. Это дом святителя Иоасафа. Он стоит дальше метров на двести. В 2013 году его передвинули на новую красную линию, когда улицу Тихомирнова расширяли. Когда-то в этом месте был знаменитый Сорочий рынок. Остатки рынка снесли буквально на днях — старый советский торговый павильон.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.

Перекресток Екатерининской и Поперечно-Екатерининской улиц, сейчас это улицы Тукая и Ахтямова. Церковь Бориса и Глеба и святой великомученицы Екатерины была возведена еще в 1816 году. Улицу назвали Екатерининской по этой церкви. Когда-то здесь было село Плетени или Плетни, и церковь также часто упоминалась как Борисоглебская в Плетенях. Закрыли храм в начале 1930 года. Какое-то время пытались приспособить под рабочий клуб, но потом было решено церковь разобрать, церковное кладбище срыть. На освободившемся месте был разбит сквер перед новым клубом меховщиков (для сотрудников мехкомбината имени Ямашева). Кладбище, впрочем, уничтожили не до конца, там до сих там пор кости лежат. Огороженный профилированным листом угол Ахтямова и Тукая — это и есть кладбище.

Трамвайный бульвар на улице Татарстан и старая застройка на месте, где ныне стоят бывшие корпуса швейной фабрики №3 (в одном из них сейчас резиденция «Штаб»).

Оба снимка сделаны с одной точки.

Разница между фотографиями около 90 лет.

Угол Тихвинской и Сенной (ныне Тукая и Парижской Коммуны). Библиотека, книжный магазин и типография братьев Каримовых.

Угловой дом возведён в 1880-х по проекту Петра Ивановича Романова. Первый владелец — купец Валей Мусич Яушев. Каримовы купят его в 1900 году. Спустя семь лет они пристроят к дому красивый магазин (слева, с двумя куполами).

Мухаметзян, Шарифзян, Хасан Мингазетдиновичи Каримовы — богатейшее семейство, поднявшееся на книготорговле и книгопечатании. В 1906 году в угловой дом переехала недавно открывшаяся библиотека «Китапхани исламия», для которой братья выделили помещения и пожертвовали в книжный фонд несколько сотен книг.

После революции имущество и дело Каримовых было национализировано. В библиотеке даже открылся музей: большевики тайно печатали у Каримовых нелегальную газету и хотели сохранить для пропаганды это место.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей больше 90 лет

Угол набережной Кабана и Поперечно-Захарьевской улицы (ныне Марджани и Зайни Султана). Дом Валиуллы Гыйззетуллина. Экскурсоводы часто говорят, что проектировал дом архитектор Александр Кириллович Шмидт. Дом был возведен в 1820-х и перестраивался в 1890-е. Пишут, что первым его хозяином был мещанин Ядыгар Ишимов. Ближе к концу XIX века дом приобрёл Вали Ата или купец второй гильдии Валиулла Гыйззәтуллин. Одно из самых красивых строений в слободе. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей что-то около 120 лет. Позади дома видна мечеть Марджани.

Набережная Кабана, сейчас улица Марджани. Как много территории отвоевали у озера за последнее столетие.

По фотографии хорошо видно, где стояла трамвайная электростанция — одноэтажное здание с большой трубой (топили углем). На месте дома Валтреста — церковь Четырех Евангелистов. По ней называлась целая улица — Евангелистовская, сейчас это улица Татарстан. Вдали и тогда и сейчас видна Сенная мечеть. Правда минареты разные, хотя и очень похожие.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет.

Лавки, лабазы и гостиницы Сенного базара. Самое начало прошлого века. Улица тогда тоже называлась Сенной. Вдали Сенная мечеть, на её фоне просматривается церковь Четырех Евангелистов.

Видно, что ещё не построена гостиница «Амур» (в ней будет жить Тукай). Соседний с «Амуром» дом тоже принадлежал братьям Юнусовым. К сожалению, в наши дни он медленно разрушается. Дому более полутора веков, от него остались только внешние стены, да несущие перекрытия, кровля разобрана. По левой стороне улицы не уцелело ничего.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Это одно место, но точки съёмки немного разные. Сделать фотографию с прежней точки уже нельзя, там все заставлено-застроено торговыми павильонами. Нижний снимок ближе метров на десять к месту, где раньше стояла Смоленско-Варлаамская церковь.

В отличие от большинстаа казанских церквей и храмов, Варлаамская стояла под углом к красной линии. Это улица Московская. Она и сейчас так называется по церкви Московских Чудотворцев — её колокольня хорошо просматривается на верхнем снимке на дальнем плане.

Первое упоминание о Смоленско-Варлаамской относится к 1720-м годам. Построена она была значительно раньше, но когда именно, уже никто не знает. Разрушили ее в 1930-е годы. Улицу Варлаамскую переименовали в Межлаука. Под снос попали и могилы — рядом с храмом хоронили священство, хотя самого погоста у Варлаамской не было.

На месте церкви теперь парковка Центрального рынка.

Обе фотографии с разницей около 140 лет.

Угол двух несуществующих ныне улиц Ярмарочной и Ташаяк. От Ташаяк осталась одна проезжая часть. Когда-то здесь стоял очень красивый дом — бывшие казармы. Большинству казанцев, кто ещё помнит старую улицу Ташаяк, дом известен как швейная фабрика «Динамо»; часть здания, что ближе Кремлю, занимал детский дом.

Фабрика работала с войны, ей было передано оборудование одного из эвакуированных производств. Выпускали все подряд: спортивные костюмы, куртки, трико, мужские спортивные труселя (в просторечии "семейные"). Производство закрылось в 2000-е годы — банкротство. В сети до сих пор висит несуществующий адрес фабрики, хотя больше 15 лет прошло как под Кремлём снесли все.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Посмотрите в центр старинной фотографии и на дальнем плане увидите красивую Триумфальную арку. Она была поставлена в конце 1870-х и посвящена победе в войне с Оттоманской империей. Арка стояла недалеко от места, где пересекались улицы Успенская и Триумфальная. Сейчас Успенская называется Московской. Улица Триумфальная не сохранилась; от неё осталась небольшая аллея рядом с «Пирамидой» между Лево-Булачной и Московской.

Нижний снимок сделан от парковки Центрального стадиона. Раньше улица Успенская выходила прямо на Адмиралтейскую дамбу. С постройкой стадиона этот выезд был упразднен. Сама арка была разобрана в годы Гражданской войны. За аркой хорошо виден Успенский храм (на его месте теперь стоит «Пирамида»).

Вдали видны (слева направо) Гостинодворский храм), Николо-Ляпуновская церковь, Петропавловский собор. На правом крае верхнего снимка хорошо просматриваются купола Николо-Вешняковская церкви.

Улица Восстания с разницей 60 лет. Слишком широкая проезжая часть даже для сегодняшнего трафика. На самом деле, улица Восстания проектировалась как бульвар. Если вы увеличите верхний снимок, то увидите, что левую и правую полосы движения разделяет широкий газон со штакетным забором и прогулочными дорожками.

Автомобильное движение здесь не интенсивное, так что бульвар можно вернуть.

Улица Восстания почти вся застроена типовыми зданиями. Особенно выделяются трехэтажные дома серии 1-204-6 архитектора Алисы Юрьевны Заболотной.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Дом №9 для сотрудников Компрессорного завода на Сибирском тракте. Напротив стоит дом-близнец №7, возведенный по этому же проекту.

Оба угловых дома построены в начале 1950-х на пересечении с улицей Пионерской (тогда она была Второй Поперечной, а Пионерской стала только в 1960 году). Район назывался Жилплощадкой.

Сибирский тракт до 1940-х годов служил границей Казани. Дом неплохо сохранился.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Улица Большая, слобода Бишбалта. Нынешний Кировский район, рядом со следственным изолятором.

Одна из немногих казанских улиц, сохранившая историческое название и старинную деревянную застройку. Когда смотришь на неё, первый вопрос у многих: почему же она Большая? Потому что самая большая улица слободы. Больше неё была только параллельная ей Большая Московская улица Адмиралтейской слободы (сейчас улица Цеткин).

Значительная часть деревянных домов Бишбалты исчезла. Включая Вторую соборную мечеть. Её минарет виден немного на дальнем плане.

Сгинувший во времени деревянный Жарковский мост на Булаке, соединявший исчезнувшие ныне улицы — Кузнечную и Триумфальную. Если бы мост дожил до наших дней, то назывался бы Кремлёвским. В 1926 году улица Триумфальная была переименована в Кремлевскую, и мост официально стал называться Кремлевским. Он носил имя купца Ивана Степановича Жаркова. Тот недолго служил городским головой Казани и построил на свои деньги единственный в городе разводной мост. Потом мост сгорел в сильном пожаре 1815 года и был восстановлен как обычный, неразводной. В 1950-е он был разобран окончательно. Обе фотографии сделаны с одной точки. Малая Казанская улица она же Бехтерева с разницей меньше 110 лет. От старинной застройки улицы сохранился только домик Варвары Дружининой на углу с Кошачьим переулком (сейчас эта улица мученицы Зои Космодемьянской) и корпус Духовного женского училища (его окна видны с левого края двух снимков). Вдали виден прекрасный Казанский Богородицкий собор — старый и воссозданный. Обе фотографии сделаны с одной точки.

Завершён ремонт фасада бывшей Виноградовской клиники на углу Ново-Горшечной и Поперечно-Горшечной улиц (они же Бутлерова и Маяковского). Конечно, ни о каком воссоздании исторического облика речи не идёт. Более позднюю советскую надстройку сохранили и даже стилизовали под старину. Декоративные элементы фасада — это покрытый штукатуркой пенопласт.

Клиника построена в 1910-е на деньги Казанского университета. Профессор Николай Андреевич Виноградов умер в 1886 году. В память о великом враче, основателе казанской терапевтической школы, клинику назвали его именем. В 1930-е годы здание было надстроено на один этаж. Потом здесь поселился исполком совета народных депутатов Бауманского района. С 1990-х до 2000-х годов — администрация Вахитовского района Казани.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.

Улица Петербургская в советские годы называлась Свердлова. Примерно в том месте, где её пересекает улица Айдинова, был разбит сквер, в котором с 1949 года стоял бронзовый бюст Карлу Марксу, работы известного красного скульптора Исаака Абрамовича Менделевича. Архитектором памятника был Ахмед Гадыевич Бикчантаев.

Бюст пропал в 1990-е со строительством метро. Это был не просто бюст, не кусок бронзы. Он был внесён в список памятников имеющих всесоюзное значение (постановление Совета министров ТАССР от 30.10.1959 №591).

О том, что обе фотографии сделаны примерно с одной точки напоминает старинная усадьба Чемезовых на холме. Она единственное, что уцелело со старого снимка.

Парковка на улице Хади Такташа. То самое место, где до 1933 года стояла церковь Михаила Архангела. Бывшая Архангельская слобода. Храм мог бы сохраниться, если бы Казгорсовет в 1931 году принял решение переделать его в рабочий клуб Казэнергостроя. Тогда бы снесли колокольню, перестроили трапезную и алтарь, а лет через 80-90, уже в наши дни, храм бы восстановили наши реставраторы. Но было решено иначе, — храм закрыть и разобрать на стройматериалы. Место, где он стоял известно по картам и вычисляется по трассировке улицы Хади Такташа, которая до 1949 года улица носила имя Лозовского, а при царях была Дальне-Архангельской.

Храм был построен очень давно, когда эти места ещё были пригородным архиерейским селом Архангельское на берегу озера Кабан.

Обе фотографии сделаны примерно с одной точки с небольшой погрешностью в несколько метров и с разницей больше 140 лет.

Дом с барельефами на углу улиц Серп и Молот и Клары Цеткин. Его многие знают по гипсовой скульптуре советских времен — «Остановим войну» — она стоит перед фасадом. Третий этаж украшен гипсовыми досками с цветочными барельефами. Дом называют «воротами» в Адмиралтейскую слободу.

Построен в 1948 году по проекту известного татарского архитектора Махмута Камаловича Игламова. Дом изначально двух этажей, но в 1950-х его надстроили, он стал трехэтажным. Стены из силикатного кирпича, внутри большая железная лестница (большая редкость для жилья такого типа).



Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 70 лет.

Улица Татарстан. Разрушение Казаковской мечети в 1975 году. На том же месте спустя 46 лет.

Её разрушили перед строительством многоквартирного дома №13. На месте мечети парковка и газон.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки.

90 лет назад, в августе 1931 года, в Пролетарском районе, на улице Первого мая началось строительство дворца культуры завода №40, больше известного как ДК имени 10-летия ТАССР (заложили 25 июня 1930-го в первый юбилей Татреспублики).

Ныне от ДК остались лишь ступеньки парадной лестницы и заставленный машинами пустырь. Уцелело одно крыло (оно чуть заметно на нижнем снимке).

Проектировал Андрей Эмильевич Спориус, архитектор порохового завода. Это было уникальное и сложное здание с большим зрительным залом и даже с собственной парашютной вышкой и фонтаном. Открыли к ноябрьским праздникам 1932 года. Через три года, в 1935-м, позади ДК был разбит парк имени Петрова.

Жизнь здесь прекратилась к середине 2000-х, ДК был заброшен, разграблен, а в октябре 2008 года его подожгли. Шансов уцелеть в огне не было: на первом этаже располагался магазин фейерверков и полыхало так, что весь город видел.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки.

Слобода Восстания (бывшая Удельная слобода). 9-я Союзная улица, ныне улица Восстания. 4-этажный жилой дом для инженерно-технического состава фабрики киноплёнки № 8 имени Валериана Куйбышева (будущая «ТАСМА»). Построен в 1939−1940 годах по проекту Андрея Эмильевича Спориуса. Это был первый дом такого масштаба в округе, правильнее называть его жилым комплексом. Большинство квартир на момент заселения — коммунальные. На первом этаже аптека, гастроном и банк. По улице еще до войны проложили киноплёнковскую трамвайную линию, и остановка у дома называлась «Ленинский банк» из-за районного отделения. Во дворе был летний кинотеатр со скамейками и детский сад. Дом задал архитектурный тон всему будущему Ленинскому району. На старом снимке вдали видны каркасные дома для рабочих фабрики. Они были значительно попроще. Их снесли 20 лет назад. Обе фотографии сделаны с одной точки. Угол Большой Красной и Миславского. Один из прекрасных домов старой Казани. Здесь жил ректор Императорского Казанского университета Евграф Григорьевич Осокин. Некогда это был флигель большой усадьбы Никифора Степановича Урванцова (главный её дом стоит на углу Карла Маркса и Миславского). Флигель в один этаж возведён в 1820-е (может быть и раньше), а последующие годы достраивался и пристраивался. Осокин избирался ректором университета дважды. Последний срок очень недолго, всего четыре года: с 1876 года до внезапной кончины Евграфа Григорьевича в марте 1880-го. В советское время домик был разбит на коммунальное жилье. В последние годы его неплохо восстановили. Верхняя фотография сделана, вероятно, в 1930 годы — до строительства студенческого общежития КАИ, его завершили в конце 1930-х. Оба снимка сделаны с одной точки. Улица Большая Казанская (сейчас Большая Красная). За 90 лет снесена и восстановлена колокольня Пятницкой церкви. Снесен и восстанавливается исторический квартал улицы. На нижнем фото видны строительные леса. На старинном снимке ещё видна колокольня Благовещенского собора в Кремле. Её снесли в 1930-е годы. Планов восстановления нет. А вот старые башни ограды Богородицкого монастыря, возможно, восстановят. Белая башенка, что на старинной фотографии, была разобрана в 1960-х из-за строительства трех жилых пятиэтажек по Большой Красной. Одна из этих пятиэтажек вошла в кадр на нижнем снимке. До нашего времени дошла одна из башенок. Она в плохом состоянии и ждёт реставрации. Монастырская ограда тянулась по Большой Казанской от Пятницкой церкви до перекрестка с нынешней улицей Япеева (она же Поперечно-Казанская). Стена опоясывала территорию Богородицкого монастыря. Лево-Булачная улица. Обе фотографии сделаны с Право-Булачной. На верхнем снимке домовладение семьи Жарковых. Двухэтажный с мезонином — это главный дом, где жили Иван Степанович и его жена Мария Матвеевна. Рядом флигель дома. Жарковым принадлежала обширная территория в границах нынешних улиц Ташаяк, Лево-Булачная, Московская и переулок Кирова. По традиции той эпохи, рядом с домами хозяев располагались принадлежащие им производства: мыловаренное и свечное. Кажется, ещё пивоваренный завод. Очень удобно: отходы сбрасывались прямо в реку и речная логистика: по Булаку можно отправить грузы куда угодно. Дома были снесены в 1980-е для строительства нового квартала, но началась Перестройка, потом развал Союза. На пустыре в 1999 году здесь начали строить «Пирамиду». Обе фотографии сделаны с одной точки. Улица Клары Цеткин (она же Большая Московская). Первая трамвайная линия Казани (а до неё конно-железная дорога) прошла именно здесь. Рельсы на улице положили в 1870-х, а убрали в 2007 году. Трамваи шли от речных пристаней на Ближнем Устье до центра города и обратно. Линию прокладывали — связать порт с городом, в расчёте на большой поток, Когда пристани закрыли в середине 1950-х, трамвай обслуживал производства: 387-й завод (будущий КВЗ), «Сантехприбор» и «Серп и Молот». К 2007 году заводы фактически кончились: два из трёх распилили на металлолом. Возить на трамвае стало некого и некуда. Верхняя фотография сделана вероятно в 1950-х. Об этом говорит трехэтажный дом на Клары Цеткин, 17. Он возведён в 1951 году — типовой послевоенный проект (№1-201-7) с магазином на первом этаже. Обе фотографии сделаны с одной точки. Улица Георгиевская (ныне Петербургская). На верхней фотографии двухэтажный дом причта Георгиевской церкви (она стояла совсем рядом). Причтом назывались служащие при храме. Дом возведён в 1890-е по проекту Казанского городского архитектора Михаила Ниловича Литвинова. Кроме жилья, две комнаты занимала небольшая церковно-приходская школа для мальчиков и девочек из бедных семей. Снесли дом в 1990-е, на его месте к 2009 году вырос бизнес-центр в стиле капромантизма. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 56 лет. Номера Николая Федоровича Банарцева на улице Дзержинского снесены 10 лет, назад. Это трехэтажный дом на первом плане верхней фотографии. Банарцев построил гостиницу в 1880-х. У него была швейная фабрика. Долгие годы он был членом городской управы. После революции в гостинице разместилось студенческое общежитие, потом обычное жилье. Здание охранялось законом как памятник. Это последний в Казани снесенный памятник из реестра объектов культурного наследия. Сейчас на месте номеров стоит новодел на основе монолита. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 90 лет.

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