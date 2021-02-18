Казань. Было-стало - 38

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Продолжаем путешествие...

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Перекресток улиц Татарстан и Тукаевской (сейчас Тукая) в 1977 году и спустя почти 44 года. В середине 1980-х это место сильно преобразила башня известного казанского архитектора Германа Алексеевича Бакулина — девятиэтажный производственный корпус швейной фабрики №3. Образец редкого в Казани стиля неоконструктивизм необходимо включить в охранный реестр — это памятник советской архитектуры.

Старинный двухэтажный дом, что был на месте башни (в советские времена здесь был популярный продуктовый магазин), стилистически повторяет стоящую на параллельной улице Парижской Коммуны библиотеку Каримовых.

Больше всего жалко деревянные дома, что стоят на перекрестке слева. Их снесли в 1978 году при строительстве нового корпуса школы №80.

Третья гора (она же с 1927 года улица Калинина) с разницей более 80 лет. Это одно из самых драматичных изменений в Казани. На Калинина за последние 20 лет снесено несколько памятников, включая дом поэта Велимира Хлебникова.

На первом плане старинного снимка дом, которым владел Алексей Прокопьевич Полянин. Алексей Полянин — сын Прокопия Кирилловича, казанского нефтепереработчика, строителя Полянинской дамбы в Ново-Татарской слободе и владельца дома, больше известного как дом «Мазута». Полянин-младший пошел по отцовским стопам и занимался купеческим делом.

Красивый дом на Третьей горе снесли при строительстве новых корпусов Казанского инженерно-строительного института (нынешнего КГАСУ). На улице до сих пор много пустырей от снесенных домов.

Большая парковка у торгового центра «Тандем» когда-то была частью Кизической слободы. Место топкое, каждую весну его затапливала исчезнувшая ныне речка Комаровка (она шла вдоль нынешнего проспекта Ибрагимова). Дома стояли только вдоль улицы Декабристов (бывшая Большая Кизическая). Вторая линия избушек шла ближе к месту, что занимает сейчас «Тандем». Саму улицу издавна строили на возвышении — она считалась дамбой. До сих пор сохраняется перепад высоты, стоит только с Декабристов свернуть. Сейчас, когда вы на автомобиле с Декабристов заезжаете на территорию «Тандема», вы едете примерно по бывшей улице Объездной. Улица Проектируемая тянулась примерно вдоль фасада ТЦ. Часть улицы Горсоветской сейчас занимает выезд с территории «Тандема». На заднем плане старого снимка видны два дома по проспекту Ибрагимова; 10-этажный дом №83а и 14-этажный №63а. Оба были возведены в 1978 году. Со старой точки съемки сейчас виден только 14-этажный дом. Разница между фотографиями чуть больше 40 лет.

Сейчас из Казани на Крещение в основном ездят на Раифское озеро, а еще 100 лет назад далеко ездить было не надо — прорубь-иордань ставили на Казанке, и народ валом валил к Кремлю. Наверное, сейчас это уже невозможно, хотя небольшую прорубь на Казанке ставят ближе к храму-памятнику. На старой фотографии вдали видна большая четырехэтажная изба — это мукомольная мельница 1909 года постройки с собственной плотиной и каналом. Она принадлежала Казанскому городскому обществу и сдавалась в аренду купцам, торговавшим зерном и крупой. Мельница проработала довольно долго, ее можно увидеть на фотографиях 1930-х годов. Останки ее до сих пор покоятся подле современной набережной. Когда уходит вода, можно увидеть то, что осталось. Практически не изменился рельеф кремлевского холма. Чего не скажешь о крепостных стенах — они значительно выросли после многочисленных реконструкций.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 110 лет.

Вспомним дом купца Федора Егоровича Постникова, что до недавнего времени стоял на углу улицы Миславского, 8/1. На этом доме должна была висеть мемориальная доска, что здесь с 1924-го по 1931 год жила наша великая поэтесса Вероника Михайловна Тушнова. Ее отец Михаил Павлович Тушнов — знаменитый русский ученый-микробиолог, академик. Не все знают имя Вероники Тушновой, но стихи слышали все. Особенно те, что переложены на музыку: «Не отрекаются, любя», «А знаешь, все еще будет!..», «Сто часов счастья».

Дом был построен в 1870 году по проекту Павла Евграфовича Аникина. В советские времена на первом этаже был хлебный магазин.

Когда в 2000-е сносили старую Казань, уничтожили дом на Большой Красной, где родилась Тушнова, и второй дом на улице Миславского, где она провела юность. На месте дома теперь дорога и парковка.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Проспект Ибрагимова на перекрестке с улицей Волгоградской. Разница между снимками меньше 40 лет. Обратите внимание, что за это время большие пешеходные площади как были, так и остались неиспользованными. Даже с учетом поздних расширений проезжей части.

Проспект родился в марте 1962 года, когда переименовали бывшую улицу Песчаную. Застраивали Ибрагимова от улицы Воровского с тех же 1960-х годов. Продолжали все 1970-е и 1980-е. Закончили фактически с открытием ТЦ «Тандем» в 2006-м.

Угловую девятиэтажку слева на двух фотографиях построили в 1972 году. Следующую за ней — в 1973-м. Белое поле на двух снимках справа — это так и не построенный до конца бульвар на Волгоградской.

Ибрагимова проектировали с разделительным газоном и широкой пешеходной частью, но со временем машин стало больше, а пешеходов больше не стало.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

От улицы Кузнечной, что была под Кремлем, теперь даже намека не осталось. Она была снесена в начале 2000-х годов, когда зачищали так называемую Ярмарочную площадь. Кузнечная тянулась от подножия холма и выходила на деревянный мост через Булак. Назывался мост, правда, не Кузнецким, а Жарковским, по имени человека, что дал деньги на его постройку, — купца Ивана Степановича Жаркова. Далее по мосту можно было выйти на другую, тоже, к сожалению, исчезнувшую улицу — Триумфальную.

Угловой дом слева — известные Лебедевские казармы. В советские времена это был один из корпусов Казанской плетельной фабрики, а затем Казанской швейной фабрики.

Несохранившийся Жарковский мост через Булак, соединявший Триумфальную и Кузнечную улицы получил имя Ивана Степановича Жаркова. Посмотрим на дом четы Жарковых — Ивана Степановича и Марии Матвеевны. Двухэтажный с мезонином.

Он стоял по линии моста и сохранялся, кажется, до 1985 года. Тогда власти Казани снесли его и весь исторический квартал по линии реки. Остатки квартала со стороны нынешней Московской улицы разбирали уже в наше время, чтобы видом своим не портили фасад нового отеля Мираж.

Жарков был успешным купцом своего времени. Будучи человеком самостоятельным и признанным, Иван Степанович избирался городским главой. Предполагают, что именно под его руководством в начале 1800-х годов русло Булака было выпрямлено от устья озера Кабан до Кремля. В то время Булак очень судоходным был — ходили баржи с грузами.

Жарков умер больше 200 лет назад, но память о себе оставил. Жаль, что дом его не уберегли.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Сейчас даже представить трудно, что небольшая улица Правосудия, соединяющая проспект Ибрагимова и улицу Декабристов, когда-то была тупиковой, с каменной монастырской оградой, а путь по ней был огорожен арочными воротами, за которыми начинались хозяйственные постройки Кизического монастыря. Полноценной улицей она по сути не была и шла по границе большого соснового бора (остатки которого сейчас образуют парк у ДК химиков). Даже названия у нее не было. В советские годы она получила имя — Инженерная. В 2001 году ее переименовали в Правосудия, после того, как в здании бывшей школы №69 поселился арбитражный суд Поволжского округа.Старый снимок сделан в 1920-е годы. Кизический Введенский монастырь к тому времени был превращен в общежитие. В 1931 году его большей частью разрушили, а то, что осталось, отдали под райвоенкомат. Теперь это все история. Скоро он будет закрыт и почти полностью разрушен. От него остались только братский корпус и Владимирский надвратный храм (они как раз на фото).

Если бы мы могли попасть в то время, то позади нас находилась бы Большая Кизическая улица (нынешняя Декабристов). Если пройти вперед сквозь ворота, то по грунтовой дороге мы бы вышли к селу, называемому Новой Кизической стройкой (это нынешний 56-й квартал: улицы Бондаренко, Черноморская, Короленко и другие).

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть меньше 100 лет.

Угол Баумана и Кави Наджми. Большинство тех, чья молодость выпала на 1970-е, помнят этот дом как кафе «Ёлочка». Здесь в основном проводили время студенты педагогического института и Казанского университета. «Ёлочку» открыли в 1969 году, к тому времени зданию исполнилось около 110 лет.

Его построил в 1860 году наш известный архитектор Павел Евграфович Аникин для купца Александра Никифоровича Свешникова. Аникину тогда было 32 года. В 35 лет он займет должность казанского городского архитектора.

Свешников — известная в Казани фигура, владел в Адмиралтейской слободе чугунолитейным и механическим заводом. В первые советские годы завод национализировали и назвали «Серп и Молот». В наше время уникальное предприятие, производившее в том числе канатные дороги, было разорено.

Старое фото сделано в 1924 году, во времена НЭПа. Обращает на себя внимание стела с рекламой на русском и татарском (еще на арабице): Малое электролото.

В 2000-е годы дом Свешникова был надстроен, что хорошо заметно.

Уже 80 лет прошло, как с Кооперативной площади (она же Рыбнорядская, она же Куйбышева, она же Тукая) убрали трамвайное кольцо, а это место до сих пор называют Кольцом. Хотя сейчас, наверное, больше из-за торгового центра. Перед вами остановочный павильон на Кольце. Трамвай шел по улице Баумана, разворачивался по кольцу и продолжал движение по улице Свердлова (нынешняя Петербургская). В 1930 году, к 25-летию гибели Николая Эрнестовича Баумана, улицу Большую Проломную переименовали в Баумана. Тогда же посредине трамвайного кольца поставили памятник Бауману и разбили сквер. Всего через несколько лет, в 1937 году, убрали и статую, и сквер, а трамвайное кольцо демонтировали в 1940-м. На заднем плане виден дом Общества заботы о бедных и больных детях. До революции в нем располагались «Новые номера» Колесникова. От дома остался только фасад.

Один из самых красивых проектов архитектора Олешкевича — дом семьи Чукашевых на Большой Лядской улице (она же улица Горького).

Константину Саввиновичу Олешкевичу было 34–35 лет, когда он занимался этим проектом. Строительство закончили в 1908 году. Через десять лет хозяева — супруги Чукашевы, Софья Александровна и купец первой гильдии Александр Никитич, дома лишились. Семья бежала в Томск, где Чукашев и скончался.

Старых фотографий очень мало. Верхний снимок сделан в советские времена. Хотя с тех пор мало что изменилось, только деревья выросли да аптеку, что была на первом этаже, закрыли. Раньше хотя бы можно было посмотреть старинные интерьеры аптеки Шварца.

Сегодня здесь находятся госкомитет по туризму и отделение Союза архитекторов.

На дальнем плане слева видна женская богадельня Крупенниковых. Ее снесли в 2005 году. На этом месте теперь консульство Турции.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 60 лет.

Улица Бутлерова за последние 20 лет сильно изменилась. Снесены почти все деревянные дома по нечетной стороне. На четной остался один деревянный домик — Бутлерова, 20 (он по центру старого снимка). Его нынешние владельцы рады бы его снести, да не могут — у дома охранный статус. Улица после массового сноса 2000-х годов до сих пор необжитая, незастроенная и неуютная.

На старом снимке по центру дороги идет колонна демонстрантов с оркестром. Это ноябрьские праздники — годовщина Октябрьской революции 1917 года. Скорее всего, в колонне сотрудники университета. Они спускались на Кольцо, оттуда по Бутлерова к парку Горького, а там стартовала общая колонна участников демонстрации, она шла через площадь Свободы, мимо памятника Ленину, где с трибуны их приветствовали местные советские и партийные начальники.

Перекресток улиц Муштари и Щапова. Было — стало. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть меньше 40 лет.

Верхняя фотография сделана в советские времена, когда улица носила имя Кирова. В 2005 году ей вернули прежнее название Московская. Так улица называлась по церкви Московских Чудотворцев, остатки которой стоят на противоположной стороне дороги.

Про этот дом мало что известно. Говорят, что его построил в 1888 году крестьянин Великоустюжского уезда Вологодской губернии Дмитрий Николаевич Манаков по проекту архитектора Глушкина. Николай Манаков — крестьянин Великоустюжского уезда. У него было три сына — Дмитрий, Христофор и Константин. Дмитрий записался из крестьян в купцы по 2-й гильдии. От него остались дома в Архангельске и Казани, пароход «Олечка» и капиталы. Он умер в 1898 году.



Дом очень красивый и неплохо сохранившийся. Чего не скажешь о примыкающих к нему домах слева и справа — они были снесены.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Новое здание Александринского детского приюта на Ново-Горшечной улице (ныне Бутлерова). Иногда по ошибке его называют Александрийским. Приют был назван в честь императрицы Александры Федоровны (супруги Николая Первого). В Казани с середины XIX века действовали два детских приюта. Второй назывался Николаевским, в честь императора Николая Павловича.

Приют был открыт в 1844 году и неоднократно переезжал и строился заново. Спроектировал это здание взамен обветшавшего Лев Казимирович Хрщонович в 1899 году. В том же году Хрщонович спроектировал другое здание — училище для слепых на Арском поле; оно было снесено в 2005 году. Деньги на это строительство дала Ольга Сергеевна Александрова-Гейнс, вдова казанского губернатора Александра Константиновича Гейнса.

Александринский приют, равно как и Николаевский, числился по Вѣдомству Учрежденій Императрицы Маріи θедоровны.

Приют был закрыт в 1917-м. В советские годы здесь был Дом ученых; ныне институт археологии имени Альфреда Халикова.

Старинная фотография ценна тем, что на ней Северо-западная башня Кремля. С 2000-х годов на ее месте построили импровизированные руины — смотровую площадку. Северо-западную башню снесли за ветхостью на рубеже 1920-х и 1930-х годов. Она выглядела так же, как и стоящая за ней Безымянная и Юго-западная башни.

Столпотворение на Казанке — это праздник Крещения. Справа виден еще деревянный подкосно-ригельный мост. Его возвели в 1896 году, он продержался с переделками до 1950-х, когда был поставлен железобетонный мост. Его, в свою очередь, снесли в 2012 году, когда начали строить развязку к Универсиаде.

Сравните, какое высокое основание было у Тайницкой башни и какое оно сейчас. Из-за резкого подъема уровня воды в Волге в 1950-е пришлось строить дамбу и поднимать уровень дороги.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 110 лет.

Соболевское подворье в 1926 году и в 2020-м. Современный адрес: Коротченко / Яхина, 26/6.

Сто лет назад улицы здесь назывались Мокрыми, и доходный дом Соболева стоял на углу Мокрой и Поперечно-Мокрой. Здание представляет собой букву Т, и «ножка» этой буквы выходит на современную улицу Султан-Галеева (бывшая Вторая Мокрая). Центр Мокрой слободы — трущобный район; его постоянно подтапливало (отсюда и название).

Дом построен в конце 1860-х архитектором Павлом Евграфовичем Аникиным по заказу купца 1-й гильдии Ивана Николаевича Соболева, основателя купеческой биржи в Казани.

Часть дома, что на фото, занимала гостиница (номера), рядом стоял корпус — бани (их снесли в 2013-м) и общественный банк в большом крыле — той самой ножке буквы Т. На первом этаже были дешевые столовые. Сани с лошадью стоят у чайной.

Памятнику больше 150 лет. Он выселен, заброшен, горел не раз — самый проблемный старинный дом в Казани сейчас.

Верхняя фотография сделана примерно полвека назад. Тогда улица носила имя Куйбышева. В 1996 году ее объединили с улицей Пушкина. Вдали уже видна гостиница «Татарстан» на Кольце. Ее построили в 1970 году по проекту Мунира Хасьяновича Агишева.

Еще не построен четырехэтажный торговый комплекс Потребкооперации. Его возведут в 1970-е, и на протяжении примерно двух десятков лет здесь был известный магазин «Дары природы», а на втором этаже — ресторан «Огни Казани» (в 1990-е на его месте открыли ночной клуб «Арена»).

Комплекс построили на месте лабазов купца Агафона Васильевича Афанасьева у подножия холма. Здание перекрыло вид на красивейший афанасьевский дом, который сейчас прячется во дворах по улице Университетской (в нем кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии КГМУ).

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Одно из любимых сравнений. Берег Нижнего Кабана. Не буду говорить, что обе фотографии сделаны с одной точки, слишком уж тут все поменялось. Но это одно и то же место и тот же ракурс.

На верхней фотографии видна церковь Четырех Евангелистов. Её снесли в начале 1930-х, а на её месте поставили дом Татваленка. Ещё в 1924 году улицу, на которой стоял храм, переименовали из Евангелистовской в улицу Татарстан.

На фоне колокольни чернеет труба электростанции. Её открыли осенью 1899 года. Как раз перед запуском трамвайного движения в Казани. Стояла электростанция на месте, где сейчас парковка и служебная часть театра Камала.

Со строительством театра в 1980-е годы пологий берег Кабана закрыли в бетон, и эта часть берега теперь смотрится очень высокой.

На первом плане верхнего снимка видна часть судоходного шлюза, что обеспечивал выход судов на Булак — река и озеро были важными транспортными артериями Казани. Шлюз разобрали окончательно в 1950 году.

Улица Островского, 1980-е годы. Конечная остановка. Чуть позади комбината «Здоровье». Люди ждут автобус 26-го маршрута, чтобы на нем уехать на Квартала. Большой желтый «Икарус» шел до Адоратского. Сесть в него было сложно, особенно зимой.

На дальнем плане виден корпус средней школы №11. Ее построили еще в сталинские времена. Какое-то время, когда школы еще делили на мужские и женские, эта школа была женской.

Снесли ее в 2009 году, кажется. Кто ходил в эту школу? А в детский сад напротив? А в отдел ГАИ, тоже напротив?

Ничего не осталось. Даже напоминания. С постройкой «Лучано» улица совершенно изменилась.

Обе фотографии сделаны с одной точки (хотя, наверное, есть небольшая погрешность) с разницей больше 30 лет.

Вокзал на улице Воровского заложили весной 1974-го. Рассчитывали закончить строительство за два года. В 1976-м планировали ввести в строй. Он должен был стать одним из самых вместительных в стране — с тремя залами ожидания (самый большой 750 кв.м, высота потолков 12 м), рестораном, комнатами отдыха, комнатами матери и ребенка. При вокзале должны были появиться большой парк и парковка. Строили на вырост. Одно время планировалось, что главный городской вокзал будет именно здесь.

Однако все пошло не по плану. Строительство обернулось долгостроем, и к 1986 году его и вовсе прекратили. К тому времени здание в общем было возведено, но не закончено.

Проектировали вокзал архитекторы института «Мосгипротранс» — Вадим Михайлович Батырев в соавторстве. Строил трест «Казтрансстрой».

В 2011-м здание разобрали. На месте построили скромную коробку.

Оба фото сделаны почти с одной точки.

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