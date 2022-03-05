Территория Героев...

8 долгих лет... Дети, родившиеся в первый день войны, уже пошли во второй класс! Это же невозможно себе представить, что в 21 веке в центре "благословенной Европы" может такое твориться... Но как показывают события последних дней, европейцев это всё не только не трогало, а именно всё устраивало, не зря же они взбеленились именно сейчас... Но мы не об этом!

Новороссия – именно так мы стали называть это место 8 лет назад, но постепенно это красивое название заменилось на абревиатуру ЛДНР. Уже 8 лет на этой территории происходит массовый героизм тех, кто там проживает, и тех, кто не выдерживает вопиющей несправедливости и едет в надежде оказать хоть какую-то помощь прямо там, на месте событий. Об этих героях мы много писали, ссылки на материалы можно увидеть в самом конце материала.

События последней недели, к сожалению, вновь создали условия для проявления массового героизма. Думаю, мы ещё про многих из них узнаем и постараемся познакомить с такими материалами всех друзей сайта. А сейчас поговорим о тех, о ком уже стало известно.

Российские солдаты и офицеры продолжают проявлять мужество, отвагу и героизм в ходе специальной военной операции. В Минобороны России обещали регулярно доводить информацию о подвигах и героизме российских военнослужащих.

Сегодня в распоряжении "Комсомольской правды" оказались 7 наградных листов.

СБИЛ ПЯТЬ "БАЙРАКТАРОВ"

Командир зенитного ракетного дивизиона капитан Алексей Панкратов.

"С первого дня проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик капитан Алексей Панкратов выполнял задачи по прикрытию отдельной мотострелковой бригады от авиации противника. 28 февраля 2022 года в планах Вооруженных сил Украины значилось нанесение авиаудара по району сосредоточения бригады. Для ограждения от средств противовоздушной обороны в район расположения российских войск выдвинулась диверсионно-разведывательная группа противника, направленная для уничтожения боевых машин зенитного ракетного дивизиона. Заметив наступление диверсантов, Алексей Панкратов дал команду дивизиону занять оборону и вступил в бой с врагом. В ходе обороны зенитных ракетных комплексов Алексей Панкратов увидел в небе приближающиеся самолеты.



Командир зенитного ракетного дивизиона капитан Алексей Панкратов

В результате грамотных действий метким огнем Алексея Панкратова были сбиты один Су-25 и три ударных беспилотника "Байрактар" украинских вооруженных сил, что позволило не допустить атаки с воздуха по позициям российских мотострелков.

На следующий день силами вверенного Алексею Панкратову дивизиона под его непосредственным руководством было уничтожено еще два вражеских "Байрактара".

ОТБИЛ ПЕРЕПРАВУ У ТАНКОВОГО БАТАЛЬОНА

Крымчанин старший сержант Юрий Нимченко.

"Старший сержант Юрий Нимченко 8 лет находится на должности командира танка. С первого дня проведения специальной военной операции выполняет задачи по защите Донецкой и Луганской Народных Республик. В ходе боевой задачи по захвату стратегически важного объекта – переправы через реку экипаж его танка преодолевая упорное сопротивление противника, вышел на рубеж определенный командованием для удержания района дамбы Северо-Крымского канала.

Вечером 24 февраля подразделения украинских Вооруженных сил предприняли первую попытку отбить переправу. В ходе атаки украинских военных экипаж Юрия Нимченко, проявив личное мужество, отвагу и героизм, в первые минуты боя уничтожил три вражеских танка, сорвав наступление противника.



Юрий Нимченко

На следующее утро украинские войска вновь предприняли попытку захватить мост. В этот раз российским танкистам противостоял танковый батальон при поддержке пехоты. Несмотря на превосходящие силы противника, Юрий Нимченко подпустил вражеские танки на расстояние прямой видимости и первым вступил в бой. В течение 40 минут метким огнем было уничтожено шесть танков и три БТР, а также нанесен значительный ущерб живой силе противника, в результате чего очередная атака противника была сорвана. Героические и решительные действия старшего сержанта Юрия Нимченко в сочетании с высоким профессионализмом позволили выполнить поставленную задачу и обеспечить занятие российскими войсками позиций без потерь".

"ДЖАВЕЛИНАМ" НАШИ ТАНКИСТЫ НЕ ПО ЗУБАМ

Командир танковой роты отдельной бригады береговой обороны старший лейтенант Антон Старостин.

"Старший лейтенант Антон Старостин участвует в специальной военной операции с ее первого дня. В ходе захвата переправы экипаж танка под его командованием в числе первых ворвался на мост, чем обеспечил прорыв основных сил для захвата и удержания района дамбы Северо-Крымского канала. Утром 25 февраля танковый батальон противника предпринял попытку отбить переправу. Экипаж Антона Старостина, заняв тактически выгодную позицию, решительно вступил в бой со значительно превосходящими силами врага. Прицельным огнём были уничтожены восемь БТР и десятки солдат противника, что нанесло ему существенный урон и не позволило с ходу прорваться к переправе.



Командир танковой роты отдельной бригады береговой обороны старший лейтенант Антон Старостин

В ходе боя танк под командованием российского офицера был атакован расчетом американского переносного противотанкового ракетного комплекса "Джавелин", в результате чего Антон Старостин получил контузию, но из боя не вышел. Убедившись в исправности техники, экипаж уничтожил еще два украинских танка.

Мужественные и героические действия старшего лейтенанта Антона Старостина в сочетании с его высокой подготовленностью не позволили допустить прорыва противника, обеспечив выполнение задачи по удержанию моста".

СБИЛ ТРИ ВРАЖЕСКИХ СУ-27

Штурман истребительного авиационного полка майор Виктор Дудин.

"Майор Виктор Дудин с первого дня специальной военной операции выполняет задачи по денацификации и демилитаризации Украины. Первый свой вылет он совершил утром 24 февраля. В ходе боевого патрулирования по прикрытию наступающей группировки войск он обнаружил истребитель Су-27 украинских Вооруженных сил. Умело выполнив воздушный манёвр, Виктор Дудин с первого захода в дуэльном бою уничтожил вражеский самолет, предотвратив нанесение удара по нашим войскам.

Спустя два дня российскому авиатору была поставлена задача поразить мобильные зенитные ракетные комплексы "Бук-М1" Вооруженных сил Украины. Сложность выполнения задачи заключалась в наличии в районе патрулирования действующей системы противовоздушной обороны противника. Умело применяя полученный боевой опыт, Виктор Дудин смело и решительно пошел на сближение с районом действия украинских ЗРК. На предельно малой высоте 400 м, обозначив себя в радиолокационном поле противника, самолет российских военно-воздушных сил вышел в район поражения цели. После включения украинской установки "Бук-М1" Виктор Дудин мгновенно поразил ее ракетой, одновременно уходя из зоны поражения других ЗРК.



Штурман истребительного авиационного полка майор Виктор Дудин

28 февраля майор Дудин в составе пары истребителей вылетел на перехват двух украинских самолетов Су-27, которые приближались для нанесения авиационного удара. На высоте 10 тысяч метров, искусно выполнив маневр и заняв выгодное положение, Виктор Дудин, продемонстрировав высочайшее мастерство, первой ракетой поразил противника. Затем пара российских истребителей, обнаружив второй уходящий самолет, поразила его перекрестным огнем.

1 марта при осуществлении боевого патрулирования по контролю воздушного пространства после обнаружения украинского истребителя Су-27, используя эффект внезапности, он первым пуском ракеты уничтожил воздушную цель""

ВЕЛ БОЙ ДО ПОСЛЕДНЕГО ПАТРОНА

Старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов.

"Нурмагомед Гаджимагомедов за время прохождения военной службы зарекомендовал себя отлично подготовленным офицером. В 2018 году, менее чем через год после выпуска из Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, был направлен в Сирийскую Арабскую Республику, где достойно выполнял свой воинский долг. В 2020 году повторно в течение шести месяцев находился в командировке в САР.



Старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов

24 февраля в колонне батальонной тактической группы офицер выдвинулся для занятия плацдарма, обеспечивающего развертывание сил на южном направлении. При следовании колонны военнослужащие столкнулись с превосходящими силами противника, который, используя жителей населенных пунктов в качестве живого щита, открыл огонь на поражение. Боевая машина, в которой следовал старший лейтенант Гаджимагомедов, была подбита. Нурмагомед мгновенно покинул горящую машину, открыв огонь по нападавшим, что отвлекло их внимание и обеспечило возможность руководимым им военнослужащим рассредоточиться и занять круговую оборону. Во время ожесточенного боя находился на самом опасном участке, уверенно управляя огнём подразделения. Получив тяжелые ранения, продолжал вести огонь по превосходящим силам противника до последнего патрона. Попал в окружение, но при этом, не теряя самообладания, проявил мужество и отвагу и подорвал себя и окруживших его украинских боевиков последней гранатой. Ранения от разрыва гранаты были смертельными. Потомственный офицер, уроженец Дагестана Нурмагомед предпочёл погибнуть и забрать как можно больше жизней врагов, но не сдаться неонацистам.

Старший лейтенант Гаджимагомедов повторил подвиг летчика Романа Филипова, который героически погиб в Сирии в 2018 году".

3 марта 2022 года указом президента России Владимира Путина за "мужество и героизм" офицер удостоен звания Героя Российской Федерации.

РАЗГРОМИЛ НАЦИСТОВ В ЛОГОВЕ

Полковник Алексей Бернгард.

"Алексей Барнгард после окончания Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского прошел путь от командира десантно-штурмовой роты до заместителя командира бригады морской пехоты. Выполнял задачи в Сирийской Арабской Республике, награжден государственными наградами.

С первых минут начала специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик вместе с подчиненными вел наступательные бои в направлении Мариуполя. Грамотные и решительные действия полковника Бернгарда в сочетании с высоким профессионализмом и умелым руководством подчиненным личным составом позволили за короткий срок вклиниться в оборону противника и выполнить поставленную задачу с минимальными потерями.



Полковник Алексей Бернгард

2 марта наши подразделения решительным броском прорвали глубокоэшелонированную оборону противника, создававшуюся в течение восьми лет. Умелое руководство действиями подчиненных позволило развить наступление и способствовало паническому бегству подразделений противника.

ЛИЧНО УНИЧТОЖИЛ ДВА ТАНКА

Капитан Алексей Левкин.

"Командир танковой роты капитан Алексей Левкин во главе подчиненного подразделения получил приказ выдвинуться на определенный командованием рубеж для выполнения боевой задачи. Во время выдвижения на рубеж рота подверглась нападению превосходящих сил противника из заранее оборудованной засады. Капитан Левкин, проявляя мужество и отвагу, мгновенно сориентировался в критической ситуации и решительно вступил в бой с противником. Алексей лично уничтожил два танка и три БМП противника. В течение продолжительного боя боекомплект танковой роты был практически весь израсходован. Капитан принял решение на организованный отход подразделения для пополнения боекомплекта. Проявляя личное мужество и отвагу, офицер остался прикрывать отход подразделения. Обеспечив отход живых и вынос раненных подчинённых военнослужащих, капитан Левкин выдвинулся на возвышенность для корректировки артиллерийского огня и передачи разведывательных данных на командный пункт. Благодаря самоотверженности офицера силами танковой роты уничтожено восемь танков и три БМП".

О подвиге сержанта Нимченко на одном из брифингов рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он подтвердил, что кроме уничтоженной техники сержант ликвидировал в бою а более 90 националистов. А танковый экипаж под командованием командира танковой роты старшего лейтенанта Старостина, не только отбился от нескольких танков, но и уничтожил более 100 националистов с "Джавелинами", не допустив их прорыва к переправе.

Конашенков также подтвердил, что среди участников специальной военной операции есть потери: 498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга, 1597 человек получили ранения. Их семьям погибших оказывается вся возможная помощь.

Генерал-майор отметил, что ни военнослужащие срочной службы, ни курсанты учебных заведений Минобороны России в специальной операции не участвуют.



Капитан Алексей Левкин

И отметил, что распространяемая многими западными и отдельными российским СМИ информация о якобы "неисчислимых" потерях российской группировки, - целенаправленная дезинформация.

- Российские военнослужащие, российская армия с честью выполняет задачу. Она устраняет реальную угрозу России, исходившую до недавнего времени с территории Украины. С территории, на которой вопреки воле украинского народа в ближайшее время должны были появиться натовские базы, ядерное оружие, средства его доставки. Родина будет защищена, - подчеркнул официальный представитель военного ведомства России.