Ностальгия по советским временам... - 7______

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Продолжим ностальгировать? Прошу любить и жаловать...
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КАКИЕ В ДЕТСТВЕ ЗИМЫ БЫЛИ!
Какие в детстве были зимы!
Метель, морозец, снег стеной!
Лишь мартом, еле укротимы,
Смиряли зимы норов свой.
Метели!.. сколько в них размаха...
А снег был вкусным! Как на грех!
Взял, зачерпнул и – в рот без страха.
Он был без «химии», тот снег.
На нас родители шумели
За эти шалости порой,
Боясь, чтоб мы не заболели,
В сугроб ныряя с головой.
Сугробы! Это же, как в сказке:
Хрустящий, как перина, снег!
Бывало, разогнав салазки,
Влетишь в такой под общий смех.
В нём побарахтаешься малость –
И вновь на горку заскочил,
Не замечая ни усталость,
Ни то, что ноги промочил…. Ещё любил, в метель гуляя,
Упасть спиной на чистый снег
И, мягкость ложа ощущая,
Смотреть на свет куда-то вверх.
Ну, а вокруг был белый город.
Он здесь стоит давным-давно.
Пусть был я мал, а он немолод,
Но с ним мы были заодно.
Он понимал меня без слова,
Храня тогдашний свой уклад.
И пусть зима была сурова,
Но он, как я, зиме был рад.
Под солнцем в нём светился ярко
Забытый ныне чистый снег,
И снегири в аллеях парка
Делили красоту на всех.
А вдоль ограды в парке старом
Лыжня бежала, как всегда….Другая жизнь в большом и малом:
Шестидесятые года!
Вода чиста и воздух нежен
И снег заразу не впитал….
Воспоминания так свежи!
Блажен, кто это испытал!Теперь и зимы в новом стиле,
И нет на лыжах детворы.
И во дворах автомобили –
Совсем не те уже дворы!
Теперь в снежки тут не играют,
С дорог снег сбрасывают прочь,
И ребятня уже не знает
Вкус снега, выпавшего в ночь.
…. В метель, по трассе проезжая,
Свернул просёлочной – и в снег!
Упал на спину, наст сминая,
Смотрел на свет куда-то вверх.
Какие в детстве зимы были!
Был воздух вкусен, снег другой….
Нам повезло, мы в этом жили.
А что оставим за собой?
Александр Абрамов
https://www.liveinternet.ru/users/zoya_11/post404545490/
В СССР каждую осень вся страна — от академиков до студентов — отправлялась на картошку, помогать собирать урожай
У бабyшки были тaкие накидyшки на подушки, и утром надо было, во-первых, подушку «посадить», а во-вторых, накрыть красиво
Кто ещё помнит этих оленей на стенке?
Детский уголок
У кого была такая тетрадь?
«Докторская» колбаса называется так по приказу Сталина от 1936 года. Состав был специально разработан врачами для лечения больных, «подорвавших свое здоровье в результате гражданской войны и царского деспотизма».
На 1 кг колбасы приходилось: 250 гр. говядины высшего сорта, 700 гр. полужирной свинины, 30 гр. куриных яиц, 20 мл коровьего молока.
Все было натуральным и таким вкусным!
Пюре с котлетoй, в шкoльной cтоловой - этот вкyc не забыть!
Школьный завтpaк 15 коп. Пюpe, cocиска или котлета. Кoмпот + печенька. На неделю - 6 завтpаков сдавали 90 коп. Супчик - 8 копеек, а xлeб - бecплатно.
Типичный советско-российский кот
Супы в пакетиках:
Наливали квас в пивные кружки. Цену на него, я думаю вы тоже помните — 6 копеек за большую кружку, 3 копейки за маленькую
Бидончик, с которым ходили за квасом или молоком
Просто - авоська...
Фотоальбомы советских лет:
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Пока остановимся....