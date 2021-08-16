Ностальгия по советским временам... - 7______

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Продолжим ностальгировать? Прошу любить и жаловать...

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Какие в детстве были зимы!

Метель, морозец, снег стеной!

Лишь мартом, еле укротимы,

Смиряли зимы норов свой.

Метели!.. сколько в них размаха...

А снег был вкусным! Как на грех!

Взял, зачерпнул и – в рот без страха.

Он был без «химии», тот снег.

На нас родители шумели

За эти шалости порой,

Боясь, чтоб мы не заболели,

В сугроб ныряя с головой.

Сугробы! Это же, как в сказке:

Хрустящий, как перина, снег!

Бывало, разогнав салазки,

Влетишь в такой под общий смех.

В нём побарахтаешься малость –

И вновь на горку заскочил,

Не замечая ни усталость,

Ни то, что ноги промочил…. Ещё любил, в метель гуляя,

Упасть спиной на чистый снег

И, мягкость ложа ощущая,

Смотреть на свет куда-то вверх.

Ну, а вокруг был белый город.

Он здесь стоит давным-давно.

Пусть был я мал, а он немолод,

Но с ним мы были заодно.

Он понимал меня без слова,

Храня тогдашний свой уклад.

И пусть зима была сурова,

Но он, как я, зиме был рад.

Под солнцем в нём светился ярко

Забытый ныне чистый снег,

И снегири в аллеях парка

Делили красоту на всех.

А вдоль ограды в парке старом

Лыжня бежала, как всегда…. Другая жизнь в большом и малом:

Шестидесятые года!

Вода чиста и воздух нежен

И снег заразу не впитал….

Воспоминания так свежи!

Блажен, кто это испытал! Теперь и зимы в новом стиле,

И нет на лыжах детворы.

И во дворах автомобили –

Совсем не те уже дворы!

Теперь в снежки тут не играют,

С дорог снег сбрасывают прочь,

И ребятня уже не знает

Вкус снега, выпавшего в ночь.

…. В метель, по трассе проезжая,

Свернул просёлочной – и в снег!

Упал на спину, наст сминая,

Смотрел на свет куда-то вверх.

Какие в детстве зимы были!

Был воздух вкусен, снег другой….

Нам повезло, мы в этом жили.

А что оставим за собой?

Александр Абрамов

https://www.liveinternet.ru/users/zoya_11/post404545490/











В СССР каждую осень вся страна — от академиков до студентов — отправлялась на картошку, помогать собирать урожай





















У бабyшки были тaкие накидyшки на подушки, и утром надо было, во-первых, подушку «посадить», а во-вторых, накрыть красиво





Кто ещё помнит этих оленей на стенке?



Детский уголок









У кого была такая тетрадь?



Всеми любимая «Докторская» колбаса.

«Докторская» колбаса называется так по приказу Сталина от 1936 года. Состав был специально разработан врачами для лечения больных, «подорвавших свое здоровье в результате гражданской войны и царского деспотизма».

На 1 кг колбасы приходилось: 250 гр. говядины высшего сорта, 700 гр. полужирной свинины, 30 гр. куриных яиц, 20 мл коровьего молока.

Все было натуральным и таким вкусным!











Пюре с котлетoй, в шкoльной cтоловой - этот вкyc не забыть!

Школьный завтpaк 15 коп. Пюpe, cocиска или котлета. Кoмпот + печенька. На неделю - 6 завтpаков сдавали 90 коп. Супчик - 8 копеек, а xлeб - бecплатно.

Типичный советско-российский кот

Супы в пакетиках:

























Наливали квас в пивные кружки. Цену на него, я думаю вы тоже помните — 6 копеек за большую кружку, 3 копейки за маленькую





Бидончик, с которым ходили за квасом или молоком

Просто - авоська...













Фотоальбомы советских лет:



















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Пока остановимся....