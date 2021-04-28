Мы из Советског...
Мы из Советского Союза

Ностальгия по советским временам... - 1

Люблю рассматривать фотографии из советских времён с вещами, обстановкой, убранством домов внутри и снаружи, игрушками и пр... В основном в интернете чаще всего встречаю повторяющиеся подборки фотографий, но частенько попадаются порознь те, которые стала собирать, и вот их скопилось уже достаточно, чтобы сделать подборку.

Когда надумала, обнаружила, что в одну подборку не уложусь. Так что будет с продолжением. Прошу любить и жаловать...





















Кто помнит «пластинки на костях» или «пластинки на ребрах»
Лампа - Светильник
КВН-49 — чёрно-белый телевизор, выпускавшийся в СССР в различных модификациях с 1949 до 1962 года.
На радость соседям ))
Неубиваемый

Приставка "Нота"
Пылесос «Сатурн» выпускался на Вильнюсском заводе и действительно напоминал планету Сатурн с её кольцом и спутниками. В моде было все космическое. 1965 год
"Ракета"

Элeктpocaмoвap и cифoн для гaзиpoвки
Самый маленький телевизор в СССР
Мечта советского меломана. Консольная магниторадиола «Романтика-105» С 1972 г. выпускалась в СССР на Харьковском ПСЗ им. Шевченко


Кассетный магнитофон-приставка "Маяк-233-стерео" выпускался с начала 1987 года Киевским заводом "Маяк"Были и такие со светомузыкой


Покупка телевизора - это просто праздник
За советский цветной телевизор советский человек должен был выложить зарплату почти за 4-6 месяцев. Например телевизор «Электроника» стоил 755 рублей
А кто помнит этот транспорт?









0,5 - а не 0,48 или 0,45
Пирожное за 22 копейки
Монпансье - любимые леденцы детства!
Бaнкa c лeдeнцaми - oдно из caмых пoпуляpных cлaдocтeй в Сoвeтcкoм Сoюзe


Конфетки, припыленные порошком какао, нежно тающим во рту, и внутри кофейно-шоколадная карамелька с помадкой
Детское питание


В поезде раньше такой к чаю давали
Признавайтесь - в детстве выковыривали жир?
Классический обед в советской столовой
Любимые десерты детства

Caмый вкycный, мoлoчный кoктeйль из детства за 11 копеек



Всё, что могло сломаться у этой мясорубки - это стол, к которому она крепилась.


Такие сандали были у тебя, у меня, у твоей мамы и даже у твоей бабушки


Духи «Бахчисарайский фонтан». Парфюмерная фабрика Северное Сияние. г. Ленинград.
Духи "Голубые цветы"


Советские духи «Высокий замок». Фабрика «Красная Гвоздика» 1983г.


Одеколон Vinogas ВИНОГРАД пр-во 06.84 год. ф-ка Dzintars. Выпускался с 1952 г.
Советский одеколон Олимпийский мишка на пеньке










Микробы после него не выживали


Драгоценности из СССР

Пока остановимся....

