Ностальгия по советским временам... - 1

Люблю рассматривать фотографии из советских времён с вещами, обстановкой, убранством домов внутри и снаружи, игрушками и пр... В основном в интернете чаще всего встречаю повторяющиеся подборки фотографий, но частенько попадаются порознь те, которые стала собирать, и вот их скопилось уже достаточно, чтобы сделать подборку.

Когда надумала, обнаружила, что в одну подборку не уложусь. Так что будет с продолжением. Прошу любить и жаловать...









































Кто помнит «пластинки на костях» или «пластинки на ребрах»

Лампа - Светильник

КВН-49 — чёрно-белый телевизор, выпускавшийся в СССР в различных модификациях с 1949 до 1962 года.

На радость соседям ))

Неубиваемый



Приставка "Нота"

Пылесос «Сатурн» выпускался на Вильнюсском заводе и действительно напоминал планету Сатурн с её кольцом и спутниками. В моде было все космическое. 1965 год

"Ракета"

Элeктpocaмoвap и cифoн для гaзиpoвки

Самый маленький телевизор в СССР

Мечта советского меломана. Консольная магниторадиола «Романтика-105» С 1972 г. выпускалась в СССР на Харьковском ПСЗ им. Шевченко





Кассетный магнитофон-приставка "Маяк-233-стерео" выпускался с начала 1987 года Киевским заводом "Маяк" Были и такие со светомузыкой





Покупка телевизора - это просто праздник

За советский цветной телевизор советский человек должен был выложить зарплату почти за 4-6 месяцев. Например телевизор «Электроника» стоил 755 рублей

А кто помнит этот транспорт?



















0,5 - а не 0,48 или 0,45

Пирожное за 22 копейки

Монпансье - любимые леденцы детства!

Бaнкa c лeдeнцaми - oдно из caмых пoпуляpных cлaдocтeй в Сoвeтcкoм Сoюзe





Конфетки, припыленные порошком какао, нежно тающим во рту, и внутри кофейно-шоколадная карамелька с помадкой

Детское питание





В поезде раньше такой к чаю давали

Признавайтесь - в детстве выковыривали жир?

Классический обед в советской столовой

Любимые десерты детства



Caмый вкycный, мoлoчный кoктeйль из детства за 11 копеек







Всё, что могло сломаться у этой мясорубки - это стол, к которому она крепилась.

Такие сандали были у тебя, у меня, у твоей мамы и даже у твоей бабушкиДухи «Бахчисарайский фонтан». Парфюмерная фабрика Северное Сияние. г. Ленинград.Духи "Голубые цветы"Советские духи «Высокий замок». Фабрика «Красная Гвоздика» 1983г.Одеколон Vinogas ВИНОГРАД пр-во 06.84 год. ф-ка Dzintars. Выпускался с 1952 г.Советский одеколон Олимпийский мишка на пенькеМикробы после него не выживалиДрагоценности из СССР

Пока остановимся....