Советский Instagram: как отдыхали в стране советов

«Поколение Instagram» может и не знать, что формат квадратных фотографий родился отнюдь не вместе с соцсетями. Фотоаппараты, снимающие в форматах 6х6 и 6х7 — «Любитель», «Киев 88», «Салют», «Москва», — были весьма популярны в советские времена, сопровождали своих владельцев в том числе и во время отпуска.

В первый день августа, когда начинается самый горячий сезон отпусков, ТАСС решил представить, как выглядели бы фотоотчеты отдохнувших на советских курортах, знай они слова «хештег», «лайк», «перепост» и имей возможность выкладывать свои фотографии в социальные сети. http://back-in-ussr.com/2016/08/sovetskiy-instagram-kak-otdy...