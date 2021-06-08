Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

14 008 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Семен Демин
    Автор говорит, что Китая в списке нет, а сам называет среди перечисленных КНР. Это что? КНР это не Китай что ли?Трамповский "Сове...
  • Анфиса Иванова
    Совет мира для решения проблем Газы, но в Уставе Совета о Газе не слова...  А Совбез ООН читал устав этого Совета пер...Трамповский "Сове...
  • Светлана Митленко
    Благодарю!Москва в те време...

Ностальгия по советским временам... - 4

Часть 1   Часть 2     Часть 3
Продолжим ностальгировать? Прошу любить и жаловать...

______



Отпуск неизвестного в Севастополе:









Традиционный апрельский субботник:








Производственная гимнастика:




Мы обожали бегать босиком
И ели всё, что в руки попадалось:
Сирень,с пятёркой редкой лепестков
Акации сомнительную сладость.

Горошек, непременно со стручком,
Калачики и яблоки зелёные,
Редиску с нежно - розовым бочком
И вместе с вишней косточки вишнёвые.

В куриный дождик прыгали по лужам.
Зимой сосульками хрустели, как кроты.
Всего хотелось, всё нам было нужно,
Всем, что росло, мы набивали рты.

Нас нянчила земля и берегла.
Она играла с нами, баловАла,
И угощала с раннего утра
До бархатного ночи, покрывала.

Мы косы мыли дождевой водой,
А раны подорожником лечили...
Как хочется вернуться к жизни той,
Туда, где это счастье нам дарили.

Где раскрывала нам ладонь земля,
Наполненную чудными дарами,
И угощала щедро и любя,
Пусть пыльными, но чистыми плодами.

Не чистили, не мыли ничего,
А просто ели и остались живы...
Недавно это было... и давно...
Когда большими все деревья были...

Эмма Куневич
https://stihi.ru/2012/03/19/8320

Помню города такими:















Диктант в третьем классе. 1959 год













И тааакк.. к доске пойдет




Школьный столярный верстак СССР




Касса школьника СССР

А это помните, для чего?..

Советская электронная таблица умножения





В гараже


Домашние выходные


Найди хоть одного толстого

Путешествия на поезде — одни из любимейших воспоминаний

Советский деревенский интерьер

А это в городе...




Так начиналось утро в деревне

Дорогая покупка.

.

Досуг во дворе

 А это на городской аллее

Ещё...


Дедушке подарили на 23 февраля. Пензенский часовой завод, 17 камней! Работают на сегодняшний день, как и бабушка которая подарила

Детские часики Электроника 5. Сделано в СССР.




Простая советская пища

Помните как в детстве родители жарили семечки на сковороде?

Сopта пива в ССCP:








И просто разливное из цистерны...





А мне б назад туда в СССР / Анатолий Романов на стихи Светланы Чеколаевой

______

Пока остановимся....

наверх