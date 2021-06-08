Ностальгия по советским временам... - 4

Часть 1 Часть 2 Часть 3
Продолжим ностальгировать? Прошу любить и жаловать...
Отпуск неизвестного в Севастополе:
Традиционный апрельский субботник:
Производственная гимнастика:
Мы обожали бегать босиком
И ели всё, что в руки попадалось:
Сирень,с пятёркой редкой лепестков
Акации сомнительную сладость.
Горошек, непременно со стручком,
Калачики и яблоки зелёные,
Редиску с нежно - розовым бочком
И вместе с вишней косточки вишнёвые.
В куриный дождик прыгали по лужам.
Зимой сосульками хрустели, как кроты.
Всего хотелось, всё нам было нужно,
Всем, что росло, мы набивали рты.
Нас нянчила земля и берегла.
Она играла с нами, баловАла,
И угощала с раннего утра
До бархатного ночи, покрывала.
Мы косы мыли дождевой водой,
А раны подорожником лечили...
Как хочется вернуться к жизни той,
Туда, где это счастье нам дарили.
Где раскрывала нам ладонь земля,
Наполненную чудными дарами,
И угощала щедро и любя,
Пусть пыльными, но чистыми плодами.
Не чистили, не мыли ничего,
А просто ели и остались живы...
Недавно это было... и давно...
Когда большими все деревья были...
Эмма Куневич
Помню города такими:
Диктант в третьем классе. 1959 год
И тааакк.. к доске пойдет
Школьный столярный верстак СССР
Касса школьника СССР
А это помните, для чего?..
Советская электронная таблица умножения
В гараже
Домашние выходные
Найди хоть одного толстого
Путешествия на поезде — одни из любимейших воспоминаний
Советский деревенский интерьер
А это в городе...
Так начиналось утро в деревне
Дорогая покупка.
Досуг во дворе
А это на городской аллее
Ещё...
Дедушке подарили на 23 февраля. Пензенский часовой завод, 17 камней! Работают на сегодняшний день, как и бабушка которая подарила
Детские часики Электроника 5. Сделано в СССР.
Простая советская пища
Помните как в детстве родители жарили семечки на сковороде?
Сopта пива в ССCP:
И просто разливное из цистерны...
А мне б назад туда в СССР / Анатолий Романов на стихи Светланы Чеколаевой
