Ностальгия по советским временам... - 4

Продолжим ностальгировать? Прошу любить и жаловать...

Отпуск неизвестного в Севастополе:



















Традиционный апрельский субботник:

















Производственная гимнастика:









Мы обожали бегать босиком

И ели всё, что в руки попадалось:

Сирень,с пятёркой редкой лепестков

Акации сомнительную сладость.

Горошек, непременно со стручком,

Калачики и яблоки зелёные,

Редиску с нежно - розовым бочком

И вместе с вишней косточки вишнёвые.

В куриный дождик прыгали по лужам.

Зимой сосульками хрустели, как кроты.

Всего хотелось, всё нам было нужно,

Всем, что росло, мы набивали рты.

Нас нянчила земля и берегла.

Она играла с нами, баловАла,

И угощала с раннего утра

До бархатного ночи, покрывала.

Мы косы мыли дождевой водой,

А раны подорожником лечили...

Как хочется вернуться к жизни той,

Туда, где это счастье нам дарили.

Где раскрывала нам ладонь земля,

Наполненную чудными дарами,

И угощала щедро и любя,

Пусть пыльными, но чистыми плодами.

Не чистили, не мыли ничего,

А просто ели и остались живы...

Недавно это было... и давно...

Когда большими все деревья были...

Эмма Куневич

https://stihi.ru/2012/03/19/8320

Помню города такими:































Диктант в третьем классе. 1959 год



























И тааакк.. к доске пойдет









Школьный столярный верстак СССР









Касса школьника СССР

А это помните, для чего?..

Советская электронная таблица умножения











В гараже



Домашние выходные



Найди хоть одного толстого

Путешествия на поезде — одни из любимейших воспоминаний

Советский деревенский интерьер

А это в городе...









Так начиналось утро в деревне

Дорогая покупка.

Досуг во дворе

А это на городской аллее

Ещё...





Дедушке подарили на 23 февраля. Пензенский часовой завод, 17 камней! Работают на сегодняшний день, как и бабушка которая подарила

Детские часики Электроника 5. Сделано в СССР.









Простая советская пища

Помните как в детстве родители жарили семечки на сковороде?

Сopта пива в ССCP:

















И просто разливное из цистерны...











А мне б назад туда в СССР / Анатолий Романов на стихи Светланы Чеколаевой

