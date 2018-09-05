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Простые жители нашей страны (СССР)

От автора: Есть у меня небольшое хобби-сканирую старые фотоплёнки.

Как правило, 90% это различные посиделки на фоне ковра или природы, но иногда, бывают исключения.

Недавно из Крыма прислали небольшую подборку негативов из архива неизвестного мне фотографа.

Если вы родились и выросли в Советском Союзе, то у вас наверняка есть такие фотоснимки, которые изначально были цветные, но со временем выцвели и стали условно цветными... Как правило, делались они на отдыхе на югах - на память.

Негативы таких снимков и попали мне в руки, сделаны они в Феодосии в 1980-1981 годах.

Очень интересно рассматривать, как выглядели, как одевались люди почти 40 лет назад.

Простые жители нашей страны (СССР)

Простые жители нашей страны (СССР)

Простые жители нашей страны (СССР)

Простые жители нашей страны (СССР)

Простые жители нашей страны (СССР)

Простые жители нашей страны (СССР)

Простые жители нашей страны (СССР)

Простые жители нашей страны (СССР)

Простые жители нашей страны (СССР)

Простые жители нашей страны (СССР)

Простые жители нашей страны (СССР)

Простые жители нашей страны (СССР)

Простые жители нашей страны (СССР)

Простые жители нашей страны (СССР)

Простые жители нашей страны (СССР)

Простые жители нашей страны (СССР)

Простые жители нашей страны (СССР)

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