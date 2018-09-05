Простые жители нашей страны (СССР)

От автора: Есть у меня небольшое хобби-сканирую старые фотоплёнки.

Как правило, 90% это различные посиделки на фоне ковра или природы, но иногда, бывают исключения.

Недавно из Крыма прислали небольшую подборку негативов из архива неизвестного мне фотографа.

Если вы родились и выросли в Советском Союзе, то у вас наверняка есть такие фотоснимки, которые изначально были цветные, но со временем выцвели и стали условно цветными... Как правило, делались они на отдыхе на югах - на память.

Негативы таких снимков и попали мне в руки, сделаны они в Феодосии в 1980-1981 годах.

Очень интересно рассматривать, как выглядели, как одевались люди почти 40 лет назад.