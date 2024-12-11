Московские прогулки, ч. 41. Готики в Москве стало больше

В Москве есть много зданий разных стилей и эпох — от деревянных домов 15 века до современных стеклянных. Но больше всего завораживает готический стиль. Вот к примеру 5 образцов столичной готики.

Римско-католический кафедральный собор

Адрес: Малая Грузинская ул., 27/13

Главная готическая жемчужина Москвы.

Построили его в начале 20 века по проекту московского архитектора Фомы Иосифовича Богдановича-Дворжецкого. Эта церковь внешне напоминает собор рождества Девы Марии в Милане. Говорят, что именно его облик лег в основу проекта. В Римско-католическом кафедральном соборе есть все элементы готического стиля: план здания выполнен в форме креста, на крыше установлено множество шпилей, вокруг центральной башни есть полуарки, а на главном фасаде — окно-розетка. Если пройтись вокруг храма, можно увидеть фрески, на которых изображены сцены из библии. Внутри собора просторно и много света. Окна украшают разноцветные витражи. А еще именно здесь установлен один из самых больших органов в России. Концерты в соборе проводят регулярно. Тема достойна отдельного освещения.

Особняк барона А.Л. Кнопа

Адрес: Колпачный пер., д. 5, стр. 2

Здание выполнено в неоготическом стиле и выглядит как настоящий средневековый замок. В этом стиле здесь сделаны сторожка, автономная домовая электростанция и ограда. Особняк построил архитектор Карл Васильевич в 1900 году. Тогда в здании находилась текстильная фабрика барона А.Л. Кнопа. У этого здания длинная история: в нем в разные годы работали государственные ведомства и коммерческие компании. В середине 1990-х годов особняк отреставрировали. Сейчас в нем находятся офисы.

Особняк Святополк-Четвертинского

Адрес: Поварская ул., дом 50/53, стр. 1

Здание напоминает настоящий европейский замок. Его построили в 1887 году по заказу Князя Бориса Владимировича. Особняк был предназначен не для пышных балов, а для обычной жизни, поэтому внутри очень уютно. Сейчас помещение переоборудовали под ресторан. В парадном зале установлены огромные окна с разноцветными витражами. Стены обиты тканью, а лестница и поручни выполнены из натурального дерева. Потолок в особняке выполнен по всем канонам английского готического стиля, а стены украшают картины из гобелена. Т ак что есть возможность в нем побывать.

Дом страхового общества «Россия»

Адрес: пер. Фролов, 1/6

Здание было построено в начале прошлого столетия. Его называют одним из самых красивых в Москве. Фасад дома украшают балконы, аллегорические скульптуры и фризы со сложным орнаментом. Башня на крыше по форме повторяет кремлевскую, но выполнена в готическом стиле. Балконы и арки охраняют птицы и ящеры, похожие на горгулей Нотр Дама.

Особняк Саввы Морозова

Адрес: ул. Спиридоновка, д. 17

Романтический замок в неоготическом стиле. Его построили в 1893 году по заказу мецената Саввы Морозова для его жены Зинаиды Григорьевны Морозовой. Она сама занималась внешним оформлением замка. Над внутренним убранством работал известный художник Михаил Врубель. Особняк стал референсом дома Маргариты из романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Сейчас здесь находится Дом приемов МИД. Ну и, конечно же, Царицино. Обо всех этих строениях (кроме костела) я уже рассказывала.

Ну и пополнение на сегодняшний день. Для публики открылась усадьба Михалково, принадлежавшая кн. Дашковой После реставрации для посещения открылась дворянская усадьба 2-й половины 18 века в стиле псевдоготика, когда-то принадлежавшая княгине Екатерине Дашковой и Никите Панину. Предположительно ее автором является архитектор Баженов. Теперь здесь можно гулять, наслаждаясь красотами зданий и прохладой парка, а также посмотреть небольшую музейную экспозицию. В течение последних десятилетий доступа сюда не было, так как усадьба была собственностью закрытого предприятия.

Усадьба (вид сверху), макет. Увы, дронам тут летать нельзя, поэтому аэрофотосъемку не покажу, а жаль - планировка очень интересная



Хотя авторство Баженова не подтверждено документально, оно правдоподобно -- кто как не автор Царицыно был главным по готике в екатерининские времена, и кому бы заказала свой дворец подруга императрицы?

Сам дворец (центральный дом усадьбы) кстати не сохранился, он стоял по центру и был деревянным. Зато уцелелели флигеля и стены, напоминающие замок.

Небольшой парк только начинают обустраивать, но тут уже достаточно мило и журчит фонтан.

Один из флигелей открыт для посещения. На первом этаже в нем небольшая экспозиция, посвященная истории усадьбы и ее владельцам, на втором и третьем -- выставочный зал фотографии «Синтез».





У выставочного зала потрясающе красивые голубые ониксовые полы.

Организация, которая поселилась здесь, называется Культурный центр «Михалково» (куратор Светлана Садыгова).

В КЦ «Михалково» готовится программа, включающая в себя выставки, проведение экскурсий, лекции, мастер-классы, кинопоказы, а также запланировано проведение литературных и музыкальных вечеров и других культурно-просветительских событий.

А зале третьего этажа еще и расположилась виниловая библиотека «Chill Vinyl», так что здесь планируют винрарные музыкальные мероприятия.

Культурный центр «МИХАЛКОВО»

Михалковская улица 38, Москва

Режим работы: Сб. - Вскр. 11:00–17:00

https://shakko.ru/1990543.html

Предыдущие части:

Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 5

Часть 6 Часть 7 Часть 8 Часть 9 Часть 10

Часть 11 Часть 12 Часть 13 Часть 14 Часть 15

Часть 16 Часть 17 Часть 18 Часть 19 Часть 20

Часть 21 Часть 22 Часть 23 Часть 24 Часть 25

Часть 26 Часть 27 Часть 28 Часть 29 Часть 30

Часть 31 Часть 32 Часть 33 Часть 34 Часть 35

Часть 36 Часть 37 Часть 38 Часть 39 Часть 40