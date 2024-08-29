Московские прогулки, ч.30. Роскошные залы, по которым никогда не ходили цари

Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 5

Часть 6 Часть 7 Часть 8 Часть 9 Часть 10

Часть 11 Часть 12 Часть 13 Часть 14 Часть 15

Часть 16 Часть 17 Часть 18 Часть 19 Часть 20

Часть 21 Часть 22 Часть 23 Часть 24 Часть 25

Часть 26 Часть 27 Часть 28 Часть 29 Ансамбль усадьбы Царицыно, Большой дворец Построенный Матвеем Казаковым в 1786–1796 годах на месте разобранных зданий Василия Баженова, дворец стал главной постройкой для несостоявшейся подмосковной резиденции Екатерины II.

Выполненный в характерном для Царицына стиле псевдоготики, Большой Царицынский дворец несёт в себе явные черты классицизма и является ярким памятником архитектуры XVIII века.

За всю свою историю постройке не нашлось достойного применения, уже в начале XIX века она стала превращаться в живописную руину. В 2005–2007 годах руинированное здание, от которого оставались лишь внешние стены, было восстановлено в процессе реставрации и реконструкции дворцово-паркового ансамбля. В настоящее время дворец используется для размещения экспозиций музея-заповедника «Царицыно», для проведения художественных выставок и концертов. Билет: 400р

Что внутри дворца в Царицыне: роскошные залы, по которым никогда не ходили цари. Большой Царицынский дворец — случай уникальный, ведь его роскошные парадные залы — это не реставрация и не попытка восстановить историю по архивных эскизам. Это фантазия современных художников: во дворце никогда не было исторических интерьеров, ведь его не успели достроить. Строительство дворца было заморожено после смерти Екатерины ll, и лишь в 2005 г. приступили к реконструкции дворца. Внутри создали два парадных зала, Таврический и Екатерининский, — это стилизация в духе сохранившихся императорских резиденций. Таврический зал украсили мраморными колоннами, хрустальными люстрами и живописной росписью в технике гризайль — это имитация лепнины. Екатерининский зал отделали сусальным золотом. Здесь, как и в Таврическом зале, деревянный паркет, хрустальные люстры и дубовые двери с латунными ручками, а на потолке — настоящая лепнина. Главный парадный зал Большого дворца царицынского ансамбля нередко называют Золотым. И это оправданно: зал с колоннами из оникса, роскошными каскадными люстрами, наборным паркетом из ценных пород дерева и множеством позолоченных элементов действительно ослепляет. И он же покоряет своей «золотой» акустикой: за счет высоких потолков звук не встречает преград, а панорамные окна позволяют любоваться видами прямо во время концертов, которые тут часто звучат.

Дольская ул., 1, стр. 6

Ну и бегло пройдемся по другим строениям Царицино. Галерея-ограда с воротами, декоративное сооружение, отделяющее центральную дворцовую часть усадьбы от садово-парковой; часть Архитектурного ансамбля Царицына. Построена архитектором В. И. Баженовым в 1784–1785. Расположена между Кухонным корпусом и Большим дворцом архитектора М. Ф. Казакова, возникшим на месте первоначальных главных дворцов императрицы Екатерины II и Императорской фамилии.

В период строительства М. Ф. Казаковым Большого дворца в 1786–1796 южный конец Галереи был разобран и заново подведён к его северо-восточной башне. Излом, различимый сейчас в месте примыкания Галереи к Большому дворцу, свидетельствует о том, что прежде она была длиннее и подходила к зданию меньшего размера и более удалённому, чем нынешнее.

В 1986–1987 Галерея с аркой была одной из первых среди царицынских памятников отреставрирована фирмой РКZ. В 2005–2007 при проведении археологических работ и реконструкции Архитектурного ансамбля Царицына были обнаружены фундаменты дома управителя. На их месте возведён стеклянный Входной павильон, ведущий в подземный вестибюль музейно-выставочного комплекса Большого дворца и Кухонного корпуса.

Хлебный дом

Это самое крупное сооружение царицынского ансамбля (помимо Большого дворца)— кухня императрицы Екатерины.

Баженов строит кухонный корпус в виде исполинского куба с закругленными углами. В постройке он отказывается от местных стройматериалов в пользу более влагоустойчивого белого камня из Хорошевских каменоломен. Фасады Баженов украшает эмблемой в виде каравая и солонки. Над ними – вензель из букв «Х» и «С» («хлеб» и «соль»).

Достроить Кухонный корпус Баженов не успевает — Екатерина подвергает критике его работу и отстраняет от Царицынского проекта.

В 1849 году архитектор Василий Дрегалов по распоряжению императора Николая I создает проект переделки Хлебного дома под лечебницу для крестьян. Затем она превращается в гостиницу для дачников. А с 1918 года и до конца 1970-х дворец с облупившимися вензелями принимает жильцов коммунальных квартир.

В 2006 году Хлебный дом открылся после длительной реконструкции.

Билет: от 350р

Первый кавалерский корпус

Небольшой одноэтажный павильон работы архитектора Василия Баженова построен в 1784 – 1785 гг.

Предположительно, должен был быть домом для официантов. Имеет внутри 3 комнаты.

В 1870х- 1921 сдавался в аренду как дача.

С 1921 года по 1988 годы здесь располагались: Ленинский Совет рабочих и крестьянских депутатов, детский дом, исполком Ленинского районного совета, детская музыкальная школа.

С 1995 года, после реставрации, в здании размещается администрация Государственного музея-заповедника «Царицыно».

Без музейной экспозиции

Второй кавалерский корпус

Здание имеет необычную форму в виде гармоничного объёма с восемью углами, за что ему было дано второе название — Восьмигранник.

Второй Кавалерский корпус возводился одновременно с Первым Кавалерским корпусом в 1784–1785 годах.

Планировка строения необычна: его центром является круглый зал, к которому примыкают восемь блоков, состоящих из прямоугольной и небольшой треугольной комнаты, сообщающихся между собой и с соседними блоками.

Во второй половине XX века здание сильно разрушилось — остались лишь стены. Памятник архитектуры восстановлен в 1994 году.

Третий Кавалерский корпус

Архитектура павильона проста: это прямоугольное здание, в которое встроена ротонда (круглая постройка), а сверху нее сооружена башня-бельведер. С этой «дозорной» башни открывался прекрасный панорамный вид на окрестности Царицыно.

Корпус представляет собой одноэтажное прямоугольное здание с полуротондой. Сверху его украшает башня-бельведер, оформленная лепниной из белого камня в виде ромбов, кругов и перевернутых сердец. Окна у здания стрельчатой формы с декором.

Внутри сооружения располагаются изолированные друг от друга зал-ротонда и пара комнат.

Входы в помещения также были отдельными. По этой причине павильон имел второе название — дворец с круглой залой.

За свою двухсотлетнюю историю Третий Кавалерский корпус использовался в самых разных целях, в том числе как гостиница и дача. Свой первоначальный вид памятник архитектуры приобрел в 2003 году.

Сегодня в Третьем Кавалерском корпусе размещается экспозиция музея — «Дачное Царицыно».

Билет: 150р

Музей-заповедник Царицыно, Оперный дом

Возведён по проекту и под руководством Василия Баженова в 1776–1778 годах в процессе создания подмосковной резиденции Екатерины II.

На протяжении всей своей истории дворец никак не использовался; к 1980-м годам он представлял собой только наружные стены, которые, тем не менее, хорошо сохранились.

В 1996–2006 годах дворец был главным выставочным и концертным залом музея-заповедника «Царицыно».

Сейчас в Оперном доме выставлены скульптуры из коллекции музея-усадьбы «Останкино». Среди них – несколько подлинных антиков (например, «Козочка», возраст которой более 2000 лет), копии античных скульптур, выполненные в XVIII веке французскими и итальянскими скульпторами, и произведения мастеров XIX века, попавшие в Останкино уже в более позднее время.

Вход от 150р

Музей-заповедник Царицыно, Малый дворец

Возведён по проекту и под руководством Василия Баженова в 1776–1778 годах в процессе создания подмосковной резиденции Екатерины II одновременно с Оперным домом.

В начале XIX века здание использовалось как кофейня для посетителей парка, затем в нём размещалась гауптвахта для сторожей императорского имения. К началу XX века дворец пришёл в полное запустение и представлял собой руину.

Реставрация проводилась в 1989–1996 годах. Теперь в его залах проводятся небольшие музейные выставки.

Вход от 100р

Большой мост через овраг Это выдающийся памятник архитектуры XVIII века, возведённый в 1778–1784 годах по проекту и под руководством Василия Баженова в ходе строительства подмосковной резиденции императрицы Екатерины II.

80-метровый мост является шедевром отечественного мостового строительства. Он не только самый крупный из сохранившихся мостов XVIII века, но и обладает уникальными художественными особенностями.

В конце XIX века мост стал частью Царицынского шоссе, связавшего станцию Царицыно с Каширской дорогой. В годы Великой Отечественной войны по нему нередко проходили колонны средних танков.

К 1980 году мост находился в аварийном состоянии. Реставрационные работы проводились в 1985–1995 годах. Внешний облик моста восстановлен в том виде, в каком существовал в XIX–XX веках.

Фигурный мост

Мост возводился в 1776-1778 годах по проекту архитектора Василия Ивановича Баженова.

Удачно вписанный архитектором в береговую линию, он соединяет два высоких земляных холма и оформляет парадный въезд в усадьбу.

Мосту придан вид крепостного сооружения, подчеркнутый стилизованными «кремлевскими» зубцами. Цветовая гамма, обильный и разнообразный декор делают Фигурный мост, как и другие постройки неоготического ансамбля, праздничным и торжественным.

Башня-руина

Башня-руина — самое романтическое сооружение царицынского парка. Представляет собой полуразрушенную средневековую башню с примыкающими к ней участками стен из кирпича и белого камня.

Башня строится по проекту архитектора Ивана Еготова в 1804 году. Её появление исследователи связывают с модой на искусственные руины в конце XVIII — начале XIX века.

К концу XIX века башня-руина постепенно ветшает. Сооружение лишается почти всех лестничных ступеней и нескольких участков стен. В XX веке её используют для тренировок скалолазы.

В 2007 году башня-руина открылась после реставрации.

Ну и, конечно, нельзя обойти вниманием цветомузыкальный фонтан. В течение летнего сезона в музее-заповеднике работает светодинамический музыкальный фонтан — одно из самых популярных мест Москвы.

У посетителей «Царицына» есть прекрасная возможность увидеть фантастическое по красоте зрелище: более 800 струй фонтана под музыку поднимаются на высоту до 15 метров. По вечерам более 3000 подводных светильников подсвечивают струи воды, превращая фонтан в настоящее светомузыкальное представление. Фонтан работает ежедневно с 09:00 до 00:00.

Подсветка фонтана включена ежедневно с 21:00 до 00:00.

Церковь иконы Божьей Матери Живоносный источник.

Первая деревянная церковь появляется на этом месте еще в XVII веке. К началу XVIII века она сильно ветшает. В 1722 владелец здешнего имения Чёрная Грязь – молдавский князь Дмитрий Кантемир – строит на ее месте новый храм с каменной нижней частью и деревянным верхом. Церковь увенчана одноглавым куполом. В 1759 князь Матвей Кантемир-младший просит у московского митрополита разрешения разобрать старую церковь и построить новую – полностью каменную. Новый храм строят из кирпича в стиле елизаветинского барокко. Цоколь и декор — из белого камня. С западной стороны к храму примыкает невысокая двухъярусная колокольня. Освящение происходит 23 июня 1765 года. В 1775 году Екатерина II покупает «Черную Грязь» и переименовывает ее в Царицыно. Под руководством придворного архитектора Василия Баженова здесь начинается строительство императорской резиденции. Баженов включает храм в новый архитектурный ансамбль.

Во время войны 1812 года церковь пострадала.

В конце 1880-х гг. Царицыно превращается в престижный дачный поселок. К тому времени храм и колокольня перестроены по проекту архитектурно-технического бюро «П. Н. Лавин и К°». Расширяется трапезная. Освящен южный придел. Внутри храм украшают росписями и лепным декором. Пол кладут «асфальтовый с насыпкою мрамора».

Колокольня становится четырёхъярусной – на ней теперь шесть колоколов. Самый большой весит 180 пудов.

После Октябрьской революции 1917 года храм по-прежнему действует – несмотря на активную антиклерикальную деятельность «Политическо-спортивного союза молодежи» (организация занимает здание Третьего кавалерского корпуса неподалеку). Даже в 1920–1930-е гг. в церковь еще приходят живущие в посёлке Ленино (Царицыно) представители древних дворянских родов — Оболенские и Шереметевы. В храме не прекращаются службы и таинства.

Однако в 1934 году с колокольни сбрасывают колокола. А в 1938 году храм закрывают. Некоторые иконы уносят прихожане и священнослужители. Некоторые передаются в музеи. Однако большая часть церковной утвари и икон уничтожается.

С 1940-х гг. здание храма используется как трансформаторная подстанция. В 1970-х гг. – как типография. В 1975 году в нём размещается деревообделочный цех научно-реставрационных мастерских объединения «Союзреставрация». Осенью 1990 года храм передан общине верующих – в нем возобновляются богослужения. От дореволюционного убранства в храме сохраняются росписи конца XIX — начала XX вв. и барочная лепнина XVIII — XIX вв.

6 мая 1998 года храм вновь освящён патриархом Алексием II.

Ну и просто некоторые фото Царицино. Осень в Царицино тоже хороша! Б елки и синицы садятся при кормежке на руки. Приучены и ничего не боятся. Огари даже зимой не улетают. Так что гулять по парку и заповеднику хорошо в любое время года.