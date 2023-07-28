Московские прогулки

Бутафорский город на Мосфильме. В 2003 г. для съёмок фильма Карена Шахназарова "Всадник по имени смерть" построили бутафорский город. Дома создали в полный рост из гипсокартона, снаружи обмазали гипсом и задекорировали, вставили окна. В этом городе есть все: магазины, церкви, трактиры, банки, парикмахерские, жилые дома. После съемок обычно декорации разбирают и утилизируют. Однако, этот город решили оставить для последующих съёмок исторических фильмов. Интересные факты:

На дверях нет ручек - для каждого фильма они изготавливаются индивидуально.

Улицы удивительного города вымощены настоящим камнем.

Фонари, хоть и выглядят фанерными, но к ним подведено электричество.

"Дом с башней" на Смоленской площади. 1939-1951 гг. Автор проекта: Иван Жолтовский .Этот уникальный дом, расположенный на Смоленской площади, узнаваем благодаря симпатичной башне с левой стороны. Архитектура здания необычна. С одной стороны, она не выглядит настолько вычурно, как многие другие сталинские сооружения. С другой - здесь присутствуют украшения, но они не очень бросаются в глаза. Легенда гласит, что башня появилась, потому что дом располагался на правительственной трассе. И.В. Сталин приказал сделать шпили. Их начали устанавливать на всех зданиях, которые он проезжал по дороге на работу. Во дворе можно увидеть разные узоры, которыми отделаны плиты. Смотрится очень интересно.

«Гастроном №15» - самый большой продовольственный магазин в Советском Союзе. 1953 г. В одной из высоток на Кудринской площади находился гастроном, в который часто приходили, как в музей: полюбоваться роскошными интерьерами и, главное, гастрономическим изобилием. До начала 80-х г. проблем с продовольствием не было и на прилавках можно было найти окорока, швейцарские сыры, черную и красную икру, любые конфеты, шоколадные наборы, фигурный мармелад и разнообразные торты. Его интерьеры были украшены цветными стеклянными витражами, на потолке висели люстры из хрусталя, стены отделаны разноцветным камнем, мраморные колонны стояли по всей площади магазина! Все это богатство сохранилось до наших дней, и красивые интерьеры бывшего магазина можно увидеть, заглянув в находящийся здесь ресторан Balzi Rossi.

Посольство Аргентины в Москве. А вы знали что… Первые дипломатические отношения России с Аргентиной установились в 1855 и с тех пор страны поддерживают свое сотрудничество. Тогда же появились первые переселенцы из Российской империи в Аргентине. «Для аргентинцев Россия – это, прежде всего, её культура. В Аргентине рукоплескали Шаляпину, великим русским танцорам балета – Плесецкой, Павловой, Нуриеву, Барышникову, нашим музыкантам, композиторам. Связи в гуманитарно-культурном сотрудничестве развиваются активными темпами и сейчас».

Федор Даровских (советник-посланник РФ в Аргентине).

Прогулка по Старой Басманной и Гороховскому переулку. Фото Ольга Гильдеева.

Дом Перовских. 1910–1912 гг. Архитекторы: Владимир Щуко и Владимир Гельфрейх.

В XIX веке особняк стал собственностью рода Перовских. Здесь прошли детство и юность известного русского писателя Алексея Константиновича Толстого.

В этом доме Толстой написал многие свои произведения, включая "Князь Серебряный", что делает его местом паломничества для любителей русской литературы.

В доме Перовских проводились литературные вечера и музыкальные салоны, посещаемые лучшими умами своего времени. Сегодня Дом Перовских является музеем и по-прежнему сохраняет атмосферу утонченности и интеллектуальности, царившую здесь в XIX веке.

Бутырская тюрьма 1784 г. Автор проекта: Матвей Федорович Казаков.

Бутырская тюрьма, больше известная как Бутырка, является одним из архитектурных и исторических памятников Москвы.

Бутырка была основана в 1784 г. при царствовании императрицы Екатерины II. Здесь содержали под стражей многих знаменитых людей, включая Емельяна Пугачева, который был приговорен к смерти и содержался в подвальном каземате дозорной башни, которая сохранилась до настоящего времени (знаменитая Пугачевская башня).

В 1908 году великий фокусник Гарри Гудини давал представление в Бутырке, выбравшись всего за 28 минут из транспортного «ящика», в котором арестантов этапировали из Первопрестольной в Сибирский край.

Среди знаменитых сидельцев Бутырки были Жанна Агузарова, певица и участница ансамбля «Браво», Владимир Маяковский, революционный поэт, и многие другие. На территории тюрьмы функционирует,синагога и покровский храм.

ВДНХ как зеркало советской истории. Выставка достижений народного хозяйства — крупнейший российский выставочный комплекс, общая площадь - 240 га, что на на 30 га больше, чем княжество Монако. 49 объектов ВДНХ признаны памятниками культурного наследия.

Впервые ВДНХ открылась как Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (ВСХВ). Выставка стала очень популярной среди колхозников. Участие в ВСХВ считали результатом достижений в работе. Победители получали почетные грамоты, медали, а хозяйства, занявшие на конкурсах первые места, получали в награду 10 тысяч рублей и легковую машину. После ВОВ открылось множество павильонов, которые отражали жизнь всех краев и республик СССР. Только посевы, занимавшие около 20 гектаров, представляли сельское хозяйство всего Советского Союза. Эмблемой ВСХВ стала скульптурная группа, изображающая тракториста и колхозницу, высоко поднявшим над головами золотистый сноп пшеницы.

«Пушкинский музей» - идеальное место для вдохновения! 1898 г. Главная ценность здания Пушкинского музея состоит в том, что оно стало последним в столице, созданным в типичном неогреческом стиле. Сооружение выполнено в виде античного храма, установленного на высоком подиуме и обрамлённого по всему фасаду ионической колоннадой, и явственно напоминает афинский Акрополь. Сегодня экспозиция музея состоит из более чем 670 тысяч предметов и включает в себя коллекцию слепков с античных статуй, художественные произведения, археологические находки, а также собрание предметов из Древнего Египта и Древнего Рима.

Дом-музей К. Станиславского «перенесет» в ампирную Москву 19 в. 17 в. Свой нынешний внешний облик в стиле ампир особняк приобрел после после пожара 1812 г. К особняку достроили колонны из искусственного мрамора, карнизы, появилась лепнина на капителях и роспись потолков. В 1921 г. в особняк переехал Константин Станиславский. Тот самый Станиславский, который создал знаменитую актёрскую систему, имеющую огромную популярность в России и мире. К. Станиславский разделил помещения на две части: жилые комнаты и оперную студию, где проходили репетиции спектаклей. Здесь же актёры репетировали спектакли и прятались за шкафами, как за кулисами. Сейчас дом занимает музей Константина Станиславского, так что прочувствовать эту атмосферу может каждый.

Самый старый дом на Тверском бульваре - Дом-музей Марии Ермоловой Здание построено в конце 1773 году, хозяин не известен. По словам жителей и семьи Ермоловых, здесь проходили масонские собрания Здание появилось раньше, чем сам бульвар, его построили в 1773 году. В XIX веке хозяева особняка часто менялись, и они часто перестраивали дом. После 1873 года не перестраивался. В 1889 году владение купил Н. П. Шубинский, московский адвокат. Его жена Мария Николаевна Ермолова, актриса Малого театра, проживала здесь с 1889 года до 1928 год. С 15 мая 1970 года работает Музей-квартира М. Н. Ермоловой. В нём собраны вещи самой актрисы. В 1986 году создан Дом-музей М. Н. Ермоловой

Усадьба Морозовых в Подсосенском переулке Я об усадьбе подробно писала, поэтому просто интерьеры дома. И на этом сегодня завершаем нашу прогулку по Москве.