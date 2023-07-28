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Московские прогулки

Бутафорский город на Мосфильме.Московские прогулкиВ 2003 г. для съёмок фильма Карена Шахназарова "Всадник по имени смерть" построили бутафорский город.Московские прогулкиДома создали в полный рост из гипсокартона, снаружи обмазали гипсом и задекорировали, вставили окна.Московские прогулкиВ этом городе есть все: магазины, церкви, трактиры, банки, парикмахерские, жилые дома.Московские прогулкиПосле съемок обычно декорации разбирают и утилизируют. Однако, этот город решили оставить для последующих съёмок исторических фильмов.Московские прогулкиИнтересные факты:

На дверях нет ручек - для каждого фильма они изготавливаются индивидуально.
Улицы удивительного города вымощены настоящим камнем.
Фонари, хоть и выглядят фанерными, но к ним подведено электричество.Московские прогулки

"Дом с башней" на Смоленской площади.Московские прогулки1939-1951 гг.Московские прогулкиАвтор проекта: Иван ЖолтовскийМосковские прогулки.Этот уникальный дом, расположенный на Смоленской площади, узнаваем благодаря симпатичной башне с левой стороны.Московские прогулкиАрхитектура здания необычна. С одной стороны, она не выглядит настолько вычурно, как многие другие сталинские сооружения. С другой - здесь присутствуют украшения, но они не очень бросаются в глаза.Московские прогулкиЛегенда гласит, что башня появилась, потому что дом располагался на правительственной трассе. И.В. Сталин приказал сделать шпили. Их начали устанавливать на всех зданиях, которые он проезжал по дороге на работу.Московские прогулкиВо дворе можно увидеть разные узоры, которыми отделаны плиты. Смотрится очень интересно.

«Гастроном №15» - самый большой продовольственный магазин в Советском Союзе.Московские прогулки1953 г. В одной из высоток на Кудринской площади находился гастроном, в который часто приходили, как в музей: полюбоваться роскошными интерьерами и, главное, гастрономическим изобилием.Московские прогулкиДо начала 80-х г. проблем с продовольствием не было  и на прилавках  можно было найти окорока, швейцарские сыры, черную и красную икру, любые конфеты, шоколадные наборы, фигурный мармелад и разнообразные торты.Московские прогулкиЕго интерьеры были украшены цветными стеклянными витражами, на потолке висели люстры из хрусталя, стены отделаны разноцветным камнем, мраморные колонны стояли по всей площади магазина! Московские прогулкиМосковские прогулкиМосковские прогулкиМосковские прогулкиМосковские прогулкиВсе это богатство сохранилось до наших дней, и красивые интерьеры бывшего магазина можно увидеть, заглянув в находящийся здесь ресторан Balzi Rossi.

Посольство Аргентины в Москве.Московские прогулкиА вы знали что…Московские прогулкиМосковские прогулкиПервые дипломатические отношения России с Аргентиной установились в 1855 и с тех пор страны поддерживают свое сотрудничество.Московские прогулкиТогда же появились первые  переселенцы из Российской империи в Аргентине.Московские прогулкиМосковские прогулкиМосковские прогулкиМосковские прогулкиМосковские прогулки«Для аргентинцев Россия – это, прежде всего, её культура. В Аргентине рукоплескали Шаляпину, великим русским танцорам балета – Плесецкой, Павловой, Нуриеву, Барышникову, нашим музыкантам, композиторам. Связи в гуманитарно-культурном сотрудничестве развиваются активными темпами и сейчас».
Федор Даровских (советник-посланник РФ в Аргентине).

Прогулка по Старой Басманной и Гороховскому переулку.Московские прогулкиМосковские прогулкиМосковские прогулкиМосковские прогулкиМосковские прогулкиМосковские прогулкиМосковские прогулкиМосковские прогулкиМосковские прогулкиФото Ольга Гильдеева.

Дом Перовских.Московские прогулки1910–1912 гг. Архитекторы: Владимир Щуко и Владимир Гельфрейх. 
В XIX веке особняк стал собственностью рода Перовских. Здесь прошли детство и юность известного русского писателя Алексея Константиновича Толстого.
В этом доме Толстой написал многие свои произведения, включая "Князь Серебряный", что делает его местом паломничества для любителей русской литературы.
В доме Перовских проводились литературные вечера и музыкальные салоны, посещаемые лучшими умами своего времени.Московские прогулкиСегодня Дом Перовских является музеем и по-прежнему сохраняет атмосферу утонченности и интеллектуальности, царившую здесь в XIX веке.

Бутырская тюрьма Московские прогулки1784 г. Автор проекта: Матвей Федорович Казаков.
Бутырская тюрьма, больше известная как Бутырка, является одним из архитектурных и исторических памятников Москвы.
Бутырка была основана в 1784 г. при царствовании императрицы Екатерины II. Здесь содержали под стражей многих знаменитых людей, включая Емельяна Пугачева, который был приговорен к смерти и содержался в подвальном каземате дозорной башни, которая сохранилась до настоящего времени (знаменитая Пугачевская башня).
В 1908 году великий фокусник Гарри Гудини давал представление в Бутырке, выбравшись всего за 28 минут из транспортного «ящика», в котором арестантов этапировали из Первопрестольной в Сибирский край.
Среди знаменитых сидельцев Бутырки были Жанна Агузарова, певица и участница ансамбля «Браво», Владимир Маяковский, революционный поэт, и многие другие.Московские прогулкиМосковские прогулкиНа территории тюрьмы функционирует,синагога и покровский храм.

ВДНХ как зеркало советской истории.Московские прогулкиВыставка достижений народного хозяйства — крупнейший российский выставочный комплекс, общая площадь - 240 га, что на на 30 га больше, чем княжество Монако.Московские прогулки49 объектов ВДНХ признаны памятниками культурного наследия.
Впервые ВДНХ открылась как Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (ВСХВ).Московские прогулкиВыставка стала очень популярной среди колхозников. Участие в ВСХВ считали результатом достижений в работе. Победители получали почетные грамоты, медали, а хозяйства, занявшие на конкурсах первые места, получали в награду 10 тысяч рублей и легковую машину.Московские прогулкиПосле ВОВ открылось множество павильонов, которые отражали жизнь всех краев и республик СССР. Только  посевы, занимавшие около 20 гектаров, представляли сельское хозяйство всего Советского Союза.Московские прогулкиЭмблемой ВСХВ стала скульптурная группа, изображающая тракториста и колхозницу, высоко поднявшим над головами золотистый сноп пшеницы.

«Пушкинский музей» - идеальное место для вдохновения!Московские прогулки1898 г.Московские прогулкиГлавная ценность здания Пушкинского музея состоит в том, что оно стало последним в столице, созданным в типичном неогреческом стиле.Московские прогулкиСооружение выполнено в виде античного храма, установленного на высоком подиуме и обрамлённого по всему фасаду ионической колоннадой, и явственно напоминает афинский Акрополь.Московские прогулкиМосковские прогулкиМосковские прогулкиМосковские прогулкиСегодня экспозиция музея  состоит из более чем 670 тысяч предметов и включает в себя коллекцию слепков с античных статуй, художественные произведения, археологические находки, а также собрание предметов из Древнего Египта и Древнего Рима.

Дом-музей К. Станиславского «перенесет» в ампирную Москву 19 в.Московские прогулки17 в.Московские прогулкиСвой нынешний внешний облик в стиле ампир особняк приобрел после после пожара 1812 г. К особняку достроили  колонны из искусственного мрамора, карнизы, появилась лепнина на капителях и роспись потолков.Московские прогулкиВ 1921 г. в особняк переехал Константин Станиславский. Тот самый Станиславский, который создал знаменитую актёрскую систему, имеющую огромную популярность в России и мире.Московские прогулкиК. Станиславский разделил помещения на две части: жилые комнаты и оперную студию, где проходили репетиции спектаклей.Московские прогулкиЗдесь же актёры репетировали спектакли и прятались за шкафами, как за кулисами.Московские прогулкиМосковские прогулкиСейчас дом занимает музей Константина Станиславского, так что прочувствовать эту атмосферу может каждый.

Самый старый дом на Тверском бульваре - Дом-музей Марии ЕрмоловойМосковские прогулкиМосковские прогулкиЗдание построено в конце 1773 году, хозяин не известен. По словам жителей и семьи Ермоловых, здесь проходили масонские собранияМосковские прогулкиЗдание появилось раньше, чем сам бульвар, его построили в 1773 году.Московские прогулкиВ XIX веке хозяева особняка часто менялись, и они часто перестраивали дом. После 1873 года не перестраивался. В 1889 году владение купил Н. П. Шубинский, московский адвокат. Его жена Мария Николаевна Ермолова, актриса Малого театра, проживала здесь с 1889 года до 1928 год.Московские прогулкиС 15 мая 1970 года работает Музей-квартира М. Н. Ермоловой. В нём собраны вещи самой актрисы. В 1986 году создан Дом-музей М. Н. ЕрмоловойМосковские прогулкиМосковские прогулки

Усадьба Морозовых в Подсосенском переулкеМосковские прогулкиЯ об усадьбе подробно писала, поэтому просто интерьеры дома.Московские прогулкиМосковские прогулкиМосковские прогулкиМосковские прогулкиМосковские прогулкиМосковские прогулкиИ на этом сегодня завершаем нашу прогулку по Москве.

фото сегоднягорода Советского СоюзаСветлана Митленко

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