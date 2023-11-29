Московские прогулки, ч.6

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А давайте вспомним самые старые палаты Москвы. Хоть я о них и рассказывала отдельно.

Старинные Московские палаты 16-17 веков.

Представляете, раньше каменная Москва выглядела примерно так…

Палаты Аверкия Кириллова.

Берсеневская набережная, д. 20.

Палаты Титова (Стрелецкие палаты)

Лаврушинский переулок, д. 17, с.1.

Палаты Романовых.

Именно здесь родился Михаил Романов - будущий родоначальник династии Романовых.

Варварка, д. 8-10

Палаты Юсуповых.

Большой Харитоньевский, 21.

Нарышкинские палаты.

Петровка, д. 28.

Палаты дьяка Емельяна Украинцева

Размер поражает даже сегодня — длина фасада по Хохловскому переулку 50 метров, а толщина стен — 1,5 метра.

Хохловский пер., 7-9с2

Палаты Ивана Мазепы

Колпачный переулок, д. 10.

Палаты Сверчковых

Сверчков пер., д.8, с.3.

Палаты Английского двора

Редкий сохранившийся объект гражданской архитектуры начала 16 века.

Варварка, 4а

Городская усадьба Е.И. Васильчиковой - С.А. Оболенского - Н.Ф. фон Мекк. Е. И. Васильчикова, покупает эти владения в 1822 году и строит два особняка – в классическом и в русском стиле. У неё в конце 1830-х годов усадьбу покупает семья Зубовых-Оболенских. Именно при них особняк приобретает свой современный вид: в 1860-х годах они производят капитальную перестройку здания, соединяя два дома в один. В 1865 году усадьбу покупает купец А. В. Алексеев. В 1884 году после смерти владельца вдова делит владение на две части и один дом продает старшему сыну Н. Ф. фон Мекк. В конце XIX века фон Мекки продают особняк, потом хозяева опять меняются, пока в 1899 году дом не приобретает Любовь Ивановна Зимина, при которой в особняке бывали певец Ф. И. Шаляпин, А. К. Глазунов, С. И. Танеев, С. В. Рахманинов. Сдавая первый этаж из 12 комнат графине, сама хозяйка проживала на втором этаже в 23 комнатах вплоть до национализации в 1918 году. С 1956 года особняк стал Центральным шахматным клубом СССР (сейчас Центральный дом шахматистов России). Перед московской Олимпиадой здание отремонтировали, но перед этим были сделаны фотографии интерьеров с точными замерами. В 2015-2016 годах была проведена реставрация здания, в результате которой восстановлены исторические интерьеры парадных помещений с воссозданием элементов декора и первоначального колористического решения по фотографиям. Первое, что поражает в убранстве дома – это богатая лепнина. Она повсюду: встречает нас в вестибюле первого этажа и сопровождает во всех других отреставрированных помещениях. Буквально перехватывает дух от аванзала, который декорирован лепниной потолка и карнизов, а также живописным панно с павлином.

Поселок среди высоток… Поселок «Сокол» был образован в 1923 г. Улицы поселка были названы в честь русских художников: Левитана, Сурикова, Шишуина: отсюда и прозвище поселка «Поселок художников». Уникальность поселка в том, что он находится в центре города, в 10-15 минутах ходьбы от метро «Сокол». Жили тут, в основном, деятели искусства, интеллигенция. Что касается цен, то в данный момент стоимость домов в поселке стартует от 150 млн. руб.

Особняк Коробкова, Москва Особняк Трифона Ивановича Коробкова (городская усадьба Ольги Петровны Коробковой) — памятник архитектуры в Замоскворечье, расположен по адресу Пятницкая улица, д. 33-35, стр. 1. Образец классического модерна, относится к ранним работам архитектора Льва Кекушева. Построен на каркасе двухэтажного дома 1866 года, перестраивался в 1871-1875, 1894, 1899, 1912-1912 годах. Здание асимметричной планировки декорировано в эклектичном стиле, окрашено в лилово-сиреневый цвет и меняет оттенок в зависимости от погоды.

С 1960-х до 2013 года в особняке располагалось посольство Танзании. В 2013-2015 была проведена реставрация, на начало 2018 года новый владелец не определён.

Прекрасные особняки в Москве

Многие ворчат, что красивые особняки заняты посольствами, но есть не менее красивые особняки, в которые можно легко зайти. Сегодня делюсь с вами таким списком: Особняк Грачевых в Малом Кисловском переулке, 9. В наши дни он занят офисами, есть здесь и магазин керамики, внутрь здания можно зайти. На 2м этаже сохранилась чугунная лестница, лепное зеркало и дракончики.

Дом потомственного почётного гражданина Сергея Елагина. В будние дни можно зайти внутрь и посмотреть уникальную печь и парадный вестибюль. Адрес: Страстной бульвар, д.11.

Особняк Толстого-Борисовских центр Гайдаровец. Подробнее тут. Адрес: улица Земляной Вал, 27, стр.3.

Дом спрятан во дворе дома 27, вход через калитку в арке (там звоночек). В Дом культуры вход свободный.

Особняк Лорис-Меликова, Милютинский, 19. На первом этаже особняка располагается кафе. На втором – шоу-рум, куда ведет чугунная лестница.

Усадьба Охотникова, улица Пречистенка, д. 32. Лестницу можно увидеть, просто заглянув в здание (левое крыло). В двусветном зале проводят «Поливановские вечера на Пречистенке».

Особняк Леман, Гранатный пер., д. 7. В Доме архитектора часто проходят форумы, фестивали и выставки. Например, с 4 по 6 июля в здании прошел международный форум индустрии архитектурного стекла.

Здание Государственного архива на Б. Пироговской, 17. Здесь также часто бывают бесплатные выставки (вход по паспорту). Сейчас открылась выставка «Екатеринина держава», будет работать до 22 июля. Выходные дни понедельник и вторник.

Усадьба А.И. Лобковой, Козицкий пер.,5. С 1960 года усадьбу занимает Институт Искусствознания Академии Наук, который периодически организует бесплатные выставки (в будни с 10:00 до 18:00). В июле-августе прошла выставка «Книга художника».

Особняк Носова, Электрозаводская, 12, с. 1. Сегодня в здании располагается филиал РГБМ для молодежи (рабочие часы 11:00-19:00, кроме выходных). В особняк можно попасть на выставки, концерты, лекции, но лучше всего с экскурсией.

Усадьба Грачева-Гардеева, Москва Маленький и скромненький купеческий особняк Грачева-Гардеева в Малом Кисловском переулке таит в себе много интересностей. В нем нужно точно покрутиться по сторонам, чтобы всё рассмотреть в деталях. Поднимайтесь по лестнице, но не убегайте наверх. Здесь притаилось витиеватое зеркало с сатирами и нимфами, и окружающий его пышный букет лепнины.

На двух этажах можно отыскать яркие оранжевые витражи. По старинному паркету идём дальше по коридору. А там — винтовая чугунная лестница и дубовые двери, сохранившиеся в оригинале. Сейчас усадьбу занимают магазины и конторы, и двери её открыты для всех.

Адрес: Малый Кисловский переулок, д.9 с.1

Дом Ушкова в Москве

⠀После развода Алексей Ушков из Казани (в которой он оставил особняк бывшей жене) переехал в Москву в дом на Пречистенку, 20.

В 1873 году владельцем дома по этому адресу был фабрикант Владимир Коншин, партнер братьев Третьяковых, женатый на их сестре Елизавете. Вторая сестра, Софья, вышла замуж за архитектора Александра Каминского, поэтому неудивительно, что именно он перестраивал и заново оформлял дом для Коншина.

⠀В 1910 году после развода Ушков переехал в Москву и сразу же занялся перестройкой дома. Самое странное, что и Зинаида Ушкова переехала в Москву в дом 18, став с бывшим мужем соседями. Считается, что проект переделки дома 20 выполнял казанский архитектор Карл Мюфке, но сведений об этом не сохранилось. Авторство Мюфке подтверждается косвенно сравнением деталей и стиля фасадов двух домов. Мы видим похожих грифонов и орлов. В Казани на экскурсии, а также в статьях говорят, что московский дом - копия Казанского. Не копия, на мой взгляд, но схожесть оформления есть.

⠀ От интерьеров дома сохранилась мавританская комната с камином, на котором стилизованными под арабскую вязь буквами написано «Ушков». До наших дней также дошла мраморная парадная лестница.

Спустя некоторое время после переезда в Москву Ушков женился на балерине Большого театра Александре Балашовой.

Для неё в доме был спроектирован репетиционный зал с зеркальными стенами. Он также сохранился.

После революции Ушков с Балашовой уехали в Париж. Супруги поселились в бывшем доме танцовщицы Айседоры Дункан, которая в это время оказалась в России. Удивительно, что пригласившие артистку советские власти предоставили ей для проживания бывший дом Ушкова на Пречистенке, так как в нём был репетиционный зал. В шутку, танцовщица и балерина называли эту перемену «кадрилью».

Сегодня в бывшем ушковском доме находится главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел.

Фото Елена Крижевская

Ну и последняя точка на сегодня. Особняк Аделии и Федора Прове на Новой Басманной улице, Москва Перед вами интерьеры особняка Аделии и Федора Прове на Новой Басманной улице. Основатель династии Прове Карл приехал в Россию в 1830-е годы. Его сын Иван в 1850е годы поступил на службу к Л. Кнопу. Иван Карлович был коллекционером живописи и стал одним из первых жертвователем на строительство Музея изящных искусств на Волхонке. На его средства был создан Библиотечный зал музея. ⠀У Прове было 5 детей, к 1880-1890-м годам у них уже были собственные семьи. Иван Карлович хотел, чтобы семья жила по близости, поэтому стал покупать участки в районе Басманных улиц. В 1895 году за 60 000 рублей он приобрел владение на Новой Басманной, 22 для строительства трехэтажного дома для семей близнецов Федора и Адели. В доме два отдельных парадных входа, которые различаются оформлением и вензелями в картушах над входами: «ФП», Федор Прове, и «АК», Адели Калиш (по мужу). Проект дома в стиле неоренессанс выполнен архитектором Карлом Трейманом. Дом поставлен в глубине участка, от улицы его отделяет изысканная кованая решетка, сохранившаяся до сих пор. Второй этаж дома планировался под семью Федора Прове, третий – для семьи Адели Калиш с одинаковой планировкой двух этажей.

⠀После смерти Ивана Карловича в 1901 году, дом перешел в собственность Аделии и Федора. В 1909 году Аделия Калиш выплатила брату 100 тыс. рублей и получила дом в единоличное использование. Второй этаж она сдавала в аренду.

После революции дом национализировали и отдали под лечебные учреждения. Сейчас здание занимают два хора: Русский хор имени Свешникова и Московский академический камерный хор (Минин хор). В особняк можно попасть на концерт. ⠀Один из сыновей Аделии Калиш Герман в 1920 году женился на Елене, дочери архитектора Бориса Шнауберта, поселился в бывшем доходном доме архитектора в Хохловском пер., 3 (этот дом есть в моей Непарадной Москве). Праправнучка архитектора Шнауберта и Аделии Прове, Мария Калиш живет в Москве, водит экскурсии в свой отчий дом и рассказывает о сложной судьбе своих родственников.

Вот такая у нас в этот раз получилась экскурсия.