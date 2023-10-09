Московские прогулки, ч.3

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Вечерние прогулки по Москве. Фото Павел Попов

Музей "Садовое кольцо" Я даже не знала, что есть такой музей. Экспозиция музея располагается в нескольких залах особняка. В первой комнате размещены материалы истории Мещанского района с XII по XIX века. В зале представлены предметы, найденные во время археологических раскопок, включая орудия древних людей, обломки керамики и глиняные игрушки. Второй зал посвящён промышленному развитию в XIX—XX веках. В помещении хранятся документы и материалы, рассказывающие об истории района в XX веке. Остальные залы являются выставочными, экспозиция в них регулярно обновляется. Также в музее можно увидеть электронный макет, на котором изображены графики экономического потенциала Мещанского района и планы по его дальнейшему развитию Музей располагается в особняке второй половины XVIII века, построенном в стиле зрелого московского классицизм на фундаменте каменных палат. В отделке обильно представлены лепные детали тонкой работы: капители, розетки, рельеф под балконом, львиные маски над окнами.

Билет в музей от 150р.

Кроме обезличенного пластика есть еще окна в Москве

Московские окна

«Мы не заметили жука

И рамы зимние закрыли,

А он живой, он жив пока,

Жужжит в окне,

Расправив крылья...

И я зову на помощь маму:

- Там жук живой!

Раскроем раму!»

Агния Барто

Главное здание МГУ: как выглядит внутри самая красивая высотка Москвы? МГУ - самая высокая, технически оснащённая и дорогостоящая высотка из всех.

⠀За отделку интерьеров в стиле Сталинский ампир отвечал архитектор Павел Абросимов. Парадные помещения МГУ отделаны роскошно: полы из наборного камня, дорогое дерево, мрамор и бронза. Лестницы выполнены из камня, колонны из мрамора, напольные светильники из глазурованной керамики, художественный паркет. В фойе - галерея мозаичных портретов авторства Дейнеки. Под шпилем на семи этажах располагается музей Землеведения.

Говорят, музей был любимым местом во всем здании главного его архитектора Льва Руднева. Он называл это место «храм света».

Фото: Елена Крижевская

Необычный дом в центре Москвы Деревянный модерн построен в 1925г., 2 подъезда, 2 этажа, 6 квартир. Основная часть вполне заурядная, а вот пристройка заслуживает внимания. На заборе прикреплены артефакты: зеркало, часы, медальон. Вокруг дерева обвита цепь, видимо, имитируя дуб из-стихотворения Пушкина. На крыше сарая маленький домик. Въезд в гараж тоже колоритный: два топора и самодельные деревянные буквы "Не парковать". Но самое потрясающее во всем этом - калитка! Чего там только нет: часы, крест, ложки-поварешки, подкова, какой-то прибор типа барометра, корпус от скрипки и даже хамса. Место: 1-й Казачий переулок, д. 8, стр. 1

Необычный арт-объект в Академическом районе Москвы. На ВДНХ у Мичуринского сада заработал фонтан, который стоял разрушенным больше 40 лет. Цветочный двор на Покровке, 27 Цветочный двор на Покровке, 27

Ресторан "Турандот" 2008 г.

Здание, в котором находится ресторан, было восстановлено из старинного особняка, принадлежавшего фавориту Екатерины Великой, Римскому-Корсакову. Внутри "Турандот" представляет собой музей, с богатым и роскошным интерьером, в котором собраны произведения искусства и антиквариат. Отделка интерьера заняла более 6 лет. Название "Турандот" происходит от итальянского писателя Карло Гоцци, который написал ряд пьес о азиатской принцессе. Это сочетание Востока и Запада отражено в интерьере ресторана.

Особняк Второва. 1915 г. Авторы проекта: В.М. Маят и В.Д. Адамович.

Особняк построен в стиле ампир для текстильного магната Н. А. Второва. Второв был одним из самых богатых людей России начала XX века, с состоянием более 60 млн золотых рублей. В мае 1918 года Второв был застрелен в своем кабинете. Обстоятельства его смерти остаются неясными, но считается, что это было связано с личной историей, а не с революционными событиями. После революции особняк был национализирован и использовался для различных государственных целей. С 1933 года он стал резиденцией посла США в СССР и получил название "Спасо-Хаус" В 1952 году в особняке было обнаружено подслушивающее устройство, спрятанное в деревянном гербе США, который был подарен посольству советскими пионерами. Какие коварные дети были в Советском Союзе))).

А какая она внутри, высотка на Котельнической набережной? 1948 - 1952 Авторами проекта были архитекторы Чечулин и Ростковский.

Кстати при ее строительстве использовались немецкие пленные В доме 32 этажа и 700 квартир. Строительство дома курировал Берия. Немалую часть квартир в элитном жилище получили работники НКВД. Затем к ним стали подселять военных, а также ученых, деятелей культуры и искусства. Через какое-то время весь цвет московской интеллигенции собрался в этом доме. Среди жильцов высотки были:

актеры (Нонна Мордюкова, Клара Лучко, Фаина Раневская, Александр Ширвиндт);

писатели (Василий Аксенов, Александр Твардовский);

балерина (Галина Уланова сегодня в доме действует музей-квартира Улановой);

дрессировщица (Ирина Бугримова;

певица Людмила Зыкина…

Этот шикарный дом строился для советской элиты. По числу проживающих здесь деятелей советской культуры, науки и искусства, дом занимал первое место среди других высоток. Проектом предусматривался гараж, кинотеатр (Иллюзион), магазины, почта, сберкасса, чтобы жильцы могли всё делать прямо в доме. Кухни в свое время были оборудованы по последнему слову техники. В них было предусмотрено даже два холодильника – один зимний, охлаждающийся воздухом, поступающим сюда с улицы, другой летний, электрический.

Третья Мытищинская улица в Алексеевском районе Северо-Восточного округа Москвы получила своё название в конце XIX века по Мытищинскому водопроводу, доставлявшему питьевую воду в столицу из пригорода с екатерининских времён. Незадолго до того, как все три Мытищинские улицы получили своё название, один из главных русских художников-реалистов Василий Перов, написал свою картину «Чаепитие в Мытищах», которая 150 лет спустя стала одним из базовых сюжетов для мемов в рунете.

Городская усадьба Охотниковых. К концу XVIII в. застройка усадьбы состояла из двухэтажного деревянного жилого дома, размещавшегося на красной линии улицы Пречистенка и одноэтажных деревянных жилых и нежилых строений, располагавшихся по периметру двора.

В 1808 г. усадьбу приобрёл гвардии корнет Павел Яковлевич Охотников. Все постройки, выполненные им в усадьбе к началу Отечественной войны 1812 г. были уничтожены пожаром 1812 г.

Работы по возведению ансамбля усадьбы возобновились в 1817 г. и продолжались вплоть до 1820 г. Согласно некоторым источникам, проект усадьбы разработал архитектор Ф.К. Соколов.

По красной линии улицы Пречистенка был возведён главный усадебный дом, по сторонам от дома устроены арочные проезды в парадный двор, двор замыкали два хозяйственных флигеля, полукруглые конюшня и каретник. Первоначально, как свидетельствуют архивные материалы, все флигели были одноэтажными. В 1841 г. ближайшие к дому жилые флигели получили вторые этажи.