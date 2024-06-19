Московские прогулки, ч.24

На сегодняшний день объект культурного наследия является бизнес-центром и принадлежит частному владельцу, а помещения сдаются в аренду. Собственник пообещал, что здание будет доступно для москвичей и, кажется, держит слово.

Трёхпрудный пер., 9, стр. 1, Москва

Доходный дом П.В. Лоськова Особняк П.В. Лоськова, был построен по проекту архитектора А.У.Зеленко в 1906 году. В советское время дом перестраивался. Не сохранилась часть декоративного убранства, исчезли прекрасные оконные рамы, выполненные в стиле модерн, появились дополнительные пристройки, в определенной степени исказившие первоначальный замысел архитектора. Недавно здание было отремонтировано. В 2012 – 2013 годах всего за 353 дня была проведена реставрация дома, в ходе которой зданию был возвращен первоначальный вид. На период реставрации посольство Сирии не покидало здания.

Понятное дело, что входа нет.

Мансуровский пер., 4, стр. 1, Москва

Особняк И.А. Миндовского Особняк назван в честь потомственного купца, одного из владельцев «Товарищества на паях Волжской мануфактуры бумажных и льняных изделий» – Ивана Александровича Миндовского. Именно он приобрёл готовый элегантный особняк спустя 5 лет после его постройки. Строительством занималось Московское торгово-строительное общество под руководством предпринимателя Якова Рекка. По его предложению архитектор Кекушев стал лидером архитектурного офиса. Однако купец Миндовский недолго был владельцем особняка на Поварской улице – в 1912 году он скончался и оставил дом в наследство своим четырём детям. А через 5 лет, после революции, дом национализировали. Годы Великой отечественной войны также прошли не бесследно. В то время особняк Миндовского лишился одного из своих главных украшений, а именно статуи Авроры. Древнеримская богиня вернулась на своё место только после последней комплексной реставрации. Теперь её видит любой прохожий. Сегодня особняк Ивана Миндовского – это не просто одно из ряда цепляющих взгляд зданий Москвы. Внутри – посольство Новой Зеландии. Уже целых полвека особняк – место работы послов и консулов такой далёкой страны в Тихом океане. Примечательно, что с 1924 году в здании действовало посольство Швеции в СССР. Поварская ул., 44/2с1, Москва

Александринский дворец в Нескучном саду Главный дом усадьбы в Нескучном во времена владения Николая I получил название Александринский дворец. Но сначала дворец носил имя Демидовский. Он был построен для известного русского промышленника Прокопия Акинфиевича Демидова. Это был весьма эксцентричный представитель известной фамилии горнозаводчиков, щедрый благотворитель и страстный садовод и ботаник .Александринский дворец в Нескучном Саду в Москве – это усадьба, которая признана лучшим воплощением николаевской архитектуры в столице. Главный дом и его флигели, гауптвахта, садовые беседки, службы и конюшни составляют единый комплекс. Ее облик сформировался в 1830-х годах. Зал Александринского дворца, 1896 год

В период французского нашествия 1812 года в покинутой владельцами усадьбе обосновался посол в ставке Кутузова, наполеоновский генерал де Лористон. Это спасло дворец от разграбления французскими солдатами. Не пострадал он в отличие от множества подмосковных имений и при отступлении армии Наполеона во время страшных московских пожаров. Александринский дворец, 1880-1892 год

В 1826 году эта камер-фрейлина дала грандиозный бал в честь коронации Николая I. Считают, что именно в тот визит обширная усадьба приглянулась его супруге — императрице Александре Федоровне. Монарх выкупил весь ансамбль и преподнес его к серебряной свадьбе. Овальный зал Александринского дворца, 1970-1978 год

С того момента в честь Александры дворец стал именоваться Александринским.



После революции, уже в 1920-х, здание на несколько лет превратилось в Музей мебельного мастерства. Здесь была выставлена мебель в стиле павловского ампира из красного дерева и карельской березы, а также мебель императоров. В декоре сохранялось немало элементов 1830-х годов, но многое в это время было безвозвратно утеряно. А в 1934 году по указанию Сталина сюда переезжает из Ленинграда Президиум Академии наук СССР, ныне РАН. Новые владельцы сохранили архитектурный вид и планировку, а также уникальное оформление интерьеров. Но в бывших императорских комнатах расположились рабочие кабинеты, а в жилых комнатах цесаревичей на третьем этаже — технические службы. В Александринском дворце сегодня обосновалась Академия наук РФ, и попасть туда может не каждый. Дворец, к сожалению, доступен для обзора только снаружи, хотя во внутреннем убранстве сохранились элементы из прошлой жизни дворца.

Достаточно интересный момент. Именно здесь Остап Бендер и Киса Воробьянинов разыскивали "драгоценные стулья".

Входа нет

Ленинский просп., 14, Москва

Особняк Листа Особняк в Глазовском переулке был построен в 1898-1899 годах по проекту известного архитектора Льва Николаевича Кекушева и считается первым московским произведением, выполненном в стиле модерн. С послевоенного времени до конца 1990-х годов здание занимало посольство Аргентины. В 1992 году особняк Листа был принят под государственную охрану как памятник архитектуры местного значения. В 1995 году он получил статус объекта культурного наследия федерального значения, а здание служб — объекта культурного наследия регионального значения. В 2003 году дом передали представительству правительства Калужской области при правительстве Российской Федерации, которое занимает его до настоящего времени и является собственником здания. Так что для посещений он не доступен

Глазовский пер., 8, стр. 1, Москва

Особняк Дерожинской Особняк Александры Ивановны Дерожинской — жилой дом в Кропоткинском переулке Москвы. Построен в 1901—1904 годах по проекту архитектора Фёдора Шехтеля для Александры Дерожинской, владелицы текстильного предприятия «Товарищество мануфактур Ивана Бутикова». Признан одним из самых выразительных образцов московского модерна. Восстановленное панно В.Э.Борисова - Мусатова "Времена года" на стенах холла. С 1959 года здание занимает посольство Австралии. С 1995-го имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. В период с 2009 по 2013 год особняк был отремонтирован, проект восстановления получил гран-при конкурса «Московская реставрация».

Входа нет

Кропоткинский пер., 13, стр. 1, Москва

Аптека Феррейна Год постройки - 1894—1899 года

В конце улицы Никольской в Китай-городе стоит одно из самых красивых зданий – дом двадцать один. Это здание самой знаменитой аптеки Москвы – аптеки Феррейна. Дом построил в 1893 году архитектор А.Э. Эрихсон. В то время аптека Феррейна была самой крупной в Европе. Её большие залы были украшены золочеными вазами, дубовыми резными шкафами, канделябрами и статуями. Для украшения интерьера мебель заказали мастерам знаменитой в то время фирмы Луи Мажорель из Нанси в 1912 году. А с этажа на этаж вели мраморные лестницы с коваными перилами. Чучела медведей встречали всех входящих в главный зал. Фасад здания был недавно отреставрирован.

Усадьба Усачевых-Найденовых Эта Усадьба - одна из жемчужин Москвы, чудом сохранившая почти все, что принято относить к барской жизни: уютный и красивый особняк, хозяйственные постройки, обширный садово-парковый комплекс. В настоящее время посетителей около входа в усадьбу встречают две таблички: первая сообщает о том, что здесь располагается Московский научно-практический центр спортивной медицины, а вторая, самая главная, рассказывает о том, что перед нами памятник архитектуры, городская усадьба Усачевых-Найденовых, построенная по проекту архитектора Доменико Жилярди в 1829-1836 годах.

Входа, увы, нет, но можно прогуляться по живописному парку.

ул. Земляной Вал, 53, стр. 1, Москва

Усадьба Дениса Давыдова На Пречистенке напротив здания Пожарного депо, в окружении роскошных особняков располагается знаменитая усадьба Дениса Давыдова. Здание относится ко второй половине XVIII века, тогда усадьба занимала весь квартал между Барыковским и Сеченовским переулками. Особняк хранит память о многих интересных личностях, в свое время проживавших в этом доме.

Во время московских пожаров в 1812 году дом сильно пострадал, но вскоре был восстановлен, его надстроили мезонином с широким арочным окном, появились коринфские колонны, фланкирующие главный вход. Впоследствии здание неоднократно достраивалось. Денис Васильевич Давыдов, герой Отечественной войны 1812 года и родоначальник партизанского движения, благодаря которому дом и получил своё название, владел усадьбой в 1835-1837 годы. В это время в гостях здесь бывали такие поэты, как Е.А. Баратынский, Н.М. Языков, И.И. Дмитриев. Что касается интерьера особняка, то Давыдов поместил здесь множество военных атрибутов и картин авторства таких полководцев, как А. Суворов, М. Кутузов, П. Багратион и др. Последующими владельцами дома были врач И.И. Дуброво, затем городская гимназия Софьи Арсеньевой, а в советские годы здесь размещался районный комитет Коммунистической партии. Сегодня здание ещё раз отреставрировано, здесь висит мемориальная доска в честь Д.В. Давыдова. Но здание находится в частных руках, потому и входа нет. Сеченовский пер., 8, стр. 4, Москва

Особняк Высоцких Особняк в переулке Огородная слобода был построен по проекту знаменитого архитектора Романа Ивановича Клейна для семьи чаеторговцев Высоцких в 1900–1901 гг. и стилизован под французского шато. Заказчиком был известный фабрикант Давид Высоцкий, глава чаеторговой фирмы «В. Высоцкий и Ко».

В особняке в 1920-х – 1930-х гг. размещалось Общество старых большевиков, а после ликв идации Общества — городской Дом пионеров. Здесь неоднократно бывала Н.К. Крупская. Тогда же к дому была сделана пристройка со стороны двора, выполненная довольно деликатно по отношению к творению Клейна, но все же исказившая пропорции особняка. Богатые интерьеры были почти полностью утрачены в результате переделок и ремонтов. Сейчас здесь располагается Дворец творчества детей и молодежи.

пер. Огородная Слобода, 6, Москва

Дом Московского Политехнического общества Закладка дома состоялась в 1905 году, а уже осенью 1906 года он начал функционировать. Построенный на деньги пайщиков и жертвователей, строительство обошлось всего в 450000 рублей. В 1907 году состоялось первое собрание членов Политехнического общества в собственном доме. В 1918 году именно в этом доме состоялся первый съезд Российского Коммунистического Союза Молодежи. В дальнейшем В.И. Ленин произносил здесь свои речи, о чём свидетельствует мемориальная доска у входа. В настоящее время дом служит тем людям, для которых он предназначался – инженерам – в нем располагается Институт машиноведения им. А.А. Благонравова. Здание бывшего Дома съездов Наркомпроса ждет реставрация. Задание на разработку проекта работ по сохранению объекта культурного наследия выдал Департамент культурного наследия Москвы в конце 2018 года. Но пока к реконструкции не приступили.

Малый Харитоньевский пер., 4, Москва

Городская усадьба московского генерал-губернатора З.Г. Чернышёва Этот роскошный дом выстроил знаменитый московский зодчий Матвей Казаков для московского генерал-губернатора Захара Чернышева в 1782 году. После смерти графа Чернышева дом выкупила казна, и он стал резиденцией московских градоначальников. В 1917 году в дом въехало рабоче-крестьянское городское правительство - он становится Московским советом рабочих и солдатских депутатов, или попросту Моссоветом. В середине 1940-х здание Моссовета не только надстроили двумя этажами, но и подарили четырехэтажному сооружению новый фасад темно-красного цвета. В 1990 году Моссовет переименовали в мэрию. Летом 2014 года завершилась реставрация. Реставраторам удалось восстановить кирпичную кладку, большую парадную дверь и ажурную металлическую ограду здания. Входа нет Тверская ул., 13, Москва

Жилой дом А.П. Ермолова Здание было построено в конце XVIII века. Во время Отечественной войны 1812 года дом сильно пострадал от пожара. На его месте было сооружено двухэтажное здание. В 1873 году особняк был перестроен архитектором А. С. Каминским. В 1910 года был переделан фасад, получивший новый декор. Дом стал одним из самых роскошных в городе. Внутри особняка разместили зал для репетиций, на стенах которого висели зеркала. После 1917 года здесь жила и работала танцовщица Айседора Дункан, которая устроила в доме хореографическую школу-студию. Здесь же вскоре после свадьбы поселился и её муж Сергей Есенин, который проживал в доме до 1924 года. В 1999 году дом реставрировали. В XXI веке в доме находится Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России.

ул. Пречистенка, 20, Москва

Летний домик графа Орлова Одна из немногочисленных построек XVIII века, сохранившихся до наших дней. Он расположен на высоком холме рядом с Елизаветинским прудом. В 1804-1806 годах в имении графа Федора Алексеевича Орлова был воздвигнут двухэтажный Летний (Чайный) домик с 4 коринфскими колоннами. Из домика открывается живописный вид на Москву-реку и Фрунзенскую набережную. А умиротворенность раскинувшегося вокруг Нескучного сада поражает воображение. Летний домик вплоть до 1917 года использовался для чаепития на свежем воздухе членов императорской фамилии. В послереволюционное время Домик использовался по-разному, дольше всего в нем размещался дом творчества Союза писателей СССР. Был на реставрации Входа нет

ул. Крымский Вал, 9, стр. 8, Москва (Парк Горького)

Российская ссудная казна В самом центре Москвы, в Настасьинском переулке, стоит дом с затейливым орнаментом на фасаде, широкими витражными окнами и шатровым крыльцом. Это здание Московской Ссудной казны. Московская Ссудная казна была учреждена в 1772 году и располагалась первоначально на улице Солянке, а в конце XIX века переехала ближе к Московской конторе Государственного банка на Неглинный проезд (ныне — улица Неглинная). Строительство собственного здания для московского кредитного учреждения в Настасьинском переулке началось в 1913 году и было приурочено к 300-летию царствования дома Романовых. Император Николай II лично одобрил проект, а его автором стал архитектор Владимир Покровский — один из самых известных русских зодчих, мастер неорусского стиля, создавший дом-терем для Нижегородского отделения Государственного банка. Бесплатно

Настасьинский пер., 3, Москва

Дом Нирнзее Построен в 1912—1913 годах по проекту архитектора Эрнста-Рихарда Нирнзее. В 1915 году на крыше Дома Нирнзее был оборудован кинопавильон для зимних съёмок товарищества «Киночайка». Дом имеет богатую кинематографическую историю, которая началась ещё в дореволюционные годы. С 1914 по 1918 год в квартире № 514 находилась редакция журнала «Сине-фоно». С 1918-го в нём жил кинооператор Пётр Васильевич Ермолов. Размещавшаяся здесь кинофирма «Товарищество В. Венгеров и В. Гардин» нередко использовала интерьеры дома в качестве декораций, а на крыше здания соорудила специальный зимний павильон. Режиссёр Владимир Гардин снял в нём фильм «Мысль» с Григорием Хмарой в главной роли. В том же помещении были созданы короткометражки по сценариям Аркадия Аверченко «Без пуговиц» и «Торговый дом по эксплуатации апельсиновых корок», в одной из которых снялся сам сатирик. Нередко киносцены снимались и на лестницах доходного дома.в доме располагаются учебный театр ГИТИС, художественно-производственная студия, московское концертное объединение «Садко», редакция журнала «Вопросы литературы», фонд «Литературная критика» и другие организации

Большой Гнездниковский пер., 10, Москва

Сокольническая пожарная каланча Здание-достопримечательность в Москве. Одна из немногих сохранившихся в городе дореволюционных пожарных каланчей. Строительство башни началось в 1881 году, а завершилось в 1884 году. В то время в штат входило: 30 лошадей, 2 бочки для воды. В 1910 году у Сокольнической пожарной каланчи появилась машина на пару. В 1999 году каланчу перестроили. Здесь располагается управление главной пожарной службы Восточного административного округа и Пожарная часть № 12

Русаковская ул., 26, корп. 1, Москва

Дом В.В. Грушецкого Дом 9 по Воздвиженке - адрес не только литературный, но и исторический. Дом не только нашел отражение в романах "Анна Каренина" и "Война и мир", но был тесно связан с семьей самого графа Л. Н. Толстого. В народе этот дом называли домом старика Болконского.

Строителем этого дома был полковник В. В. Грушецкий, купивший владение в 1774 году.

Дом на Воздвиженке унаследовала дочь Грушецкого. В 1816 году Муравьевы продали дом и переехали на Старую Басманную улицу.

В 1830-е годы усадьба перешла к богатейшим рязанским дворянам Рюминым. Дом Рюминых был хорошо известен Толстому, здесь на балу он увидел княжну Прасковью Сергеевну Щербатову, будущую графиню Уварову, ставшую прототипом Кити Щербацкой из «Анны Карениной».

Архитектурный облик дома изменился на рубеже XIX – XX веков. Фасад по Воздвиженке с гербовым щитом над балконом выполнен архитектором Константином Терским в 1897 году, а корпус по Крестовоздвиженскому переулку с угловым купольным объемом пристроил архитектор Петр Заруцкий в 1907 году. Позднее герб сбили с фасада.

После революции здание использовалось под различные конторы и организации.

Теперь оно выглядит так. До 2009 года здание числилось выявленным объектом культурного наследия, но затем было лишено этого статуса. В 2013 году здание стало центром внимания москвичей. Властными структурами было решено его надстроить, а на самом деле, на этом месте построено новое, четырёхэтажное здание. Все помещения сдаются в аренду и приносят приличный доход собственнику, а собственником является частное лицо.