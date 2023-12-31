Московские прогулки, ч.8

Секретные джунгли среди города За воротами Китай-города спряталось волшебное место!

Здесь можно ощутить себя в джунглях среди города. Нужно просто пройти в арку и позвонить в парикмахерскую «Оранжевый Рай», после этого ворота откроются. Солянка, 1/2с2

Старейшая Кремлевская автозаправка Эту АЗС построили в начале 1930-х гг. Она должна была стать частью комплекса зданий, которые обслуживали бы Дворец Советов. Однако Дворец Советов так и не был построен, а бензоколонка осталась лишь напоминанием об этой затее.

Сейчас АЗС обслуживает только машины из кремлевского гаража.

Интересный ракурс. Монумент покорителям космоса и «Рабочий и колхозница» на ВДНХ.

Дом Василия Робертовича Вильямса В двухэтажном особняке проживали две семьи – Шредера и Вильямса. В 1876 году второй этаж дома заняла семья Рихарда Шредера. Глава семейства ухаживал за растениями в Петровской академии. Спустя почти два десятка лет первый этаж поместья занял профессор-почвовед В. Р. Вильямс с семьей. Арендаторы второго этажа менялись часто, а вот Вильямсы остались жить надолго. В настоящее время в особняке живет внучка в пятом поколении Василия Вильямса. Чертеж предполагал строительство викторианского особняка, где могли бы проживать две семьи. В доме 4 спальни, кухня с гостиной, рабочий кабинет, прихожая и просторная летняя терраса. В благоустроенном палисаднике растут древесные культуры, посаженные самим Вильямсом. В настоящее время дом находится в плохом состоянии. В нем проживают люди, и они делают все возможное для сохранности его исторического облика. Отделку и интерьеры стараются не трогать, чтобы сохранить память о предках в первоначальном виде.

Тимирязевская ул., 53, Москва Храм Троицы Живоначальной в Останкино

Хлебный переулок в Москве. Почему так называется? Хлебным переулок называется потому что в 15-16 вв. здесь проживали повара, скатерники и прочий люд, обслуживающий Царский двор в Кремле. Отсюда и название переулков — Скатерный, Хлебный, Ножовый и прочие …

Цветочный сад на Воздвиженке Цветочный сад на Воздвиженке

Павелецкая площадь Осенью 2021г. здесь открылся ландшафтный парк с искусственными холмами, пешеходными дорожками и смотровыми площадками. В пяти подземных этажах размещается торгово-развлекательный центр «Павелецкая Плаза» и паркинг. Парк небольшой, но очень аккуратный, чистый, ухоженный. Есть детская площадка, разнообразные качели. Открытый амфитеатр, где можно посидеть и отдохнуть

Цветочный дворик Цветочный дворик на улице Покровка, 27.

Особняк табачного короля Николая Зимина Уникальность этого особняка в том, что он сохранил архитектурный декор фасадов и элементы внутреннего убранства с конца 19 в. Его владельцем был купец Николай Зимин, который построил целое состояние на торговле табаком. Сейчас особняк занимает Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры. В нем проводят экскурсии только на Дни культурного наследия. Дегтярный пер., 8, стр. 3

Готика в бывшей коммуналке Москвы Этот доходный дом - редкий пример жилого дома в стиле западноевропейской готики. До наших дней сохранился декор главного фасада и интерьеры парадной. Дом был построен в 1903 г. и предназначался для сдачи недорогих квартир. Квартиры в этом доме были простыми и типовыми, без удобств. И такой пышный декор должен был компенсировать сие. Селивёрстов переулок, 10с2

Сказочный особняк Лопатиной Построили особняк в 1876 г. в русском стиле, который стал популярным во второй половине 19 в. Интерьеры особняка были выполнены в псевдорусском стиле, но, к сожалению, были утрачены в советское время. После революции особняк Лопатиной был разделён перегородками на комнаты и превратился в общежитие для большевиков-ветеранов. В 1963 г. особняк передали дипломатическому корпусу Бразилии, занимающему дом и поныне. Большая Никитская ул., 54, стр. 1

Крутицкий теремок Крутицкий теремок является частью Крутицкого подворья, он был построен в 17 в. В теремке размещались митрополичьи палаты. По преданию в летние месяцы из окон этого здания митрополиты приветствовали и благословляли народ, раздавали милостыню нищим и любовались видами Москвы.

Крутицкая ул., 17, стр. 4

Коломенское

Не только в Питере есть замиечательные дворики. Такие есть и в Москве. Уютный дворик на Кисловке Интересный и открытый двор для всех. Вход легко узнать по лиричной бронзовой таксе на калитке. Эстетичное граффити, ретро-автомобиль, присыпанный листвой, деревья, подстриженные под пальмы - какое-то особенное пространство, «тайная комната» в центре Москвы. В середине XIX века Средний и Нижний переулки были собственностью меценатов Якунчиковых. На музыкальные вечера в доме №7/10 собиралась вся богема Москвы, выступали с концертами Николай и Антон Рубинштейны, Александр Скрябин и Петр Чайковский. Сам Василий Иванович Якунчиков играл на скрипке, а его жена, Зинаида Николаевна Мамонтова-Якунчикова, была профессиональной пианисткой. Место: Средний Кисловский переулок 5/6

Интересное фото вечерней Москвы

Немного цифр. Сколько памятников в Москве? В Москве насчитывается более 1 тысячи памятников (скульптур) и 1,7 тысяч мемориальных досок. Памяти Великой Отечественной войны посвящено свыше 430 монументов, Ленину В.И. - порядка 200, Пушкину А.С. - 14, Петру I - 8.

При этом ежегодно в разных районах Москвы открывается по 6-10 новых памятников и 20 мемориальных досок.

Атмосферная площадка фестиваля «Московские сезоны» Парк Горького, Пyшкинская набережная.

А вот так выглядели на ВДНХ некоторые места после открытия выставки-форума "Россия 2023", где представлены все достижения страны за последние годы. Несколько фотографий Сегодня все.