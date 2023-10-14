Московские прогулки, ч.4

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Ансамбль Рогожско-Ямской слободы. Фото Краснова Марина.

Творческая мастерская С. Т. Коненкова Здание построено в 1939–1941 гг. по проекту архитектора А. Г. Мордвинова. С. Т. Коненков жил и работал здесь с 1947 по 1971 год. В 1974 году к 100-летнему юбилею мастера в его квартире-мастерской был открыт музей. Постоянная экспозиция музея является на сегодняшний день самым крупным и значительным собранием работ мастера, наиболее полно представляющим все этапы творческой биографии классика русской скульпторы. Большую ценность представляет обширная библиотека, фонд фотографий, включающих изображение произведений Коненкова, записные книжки, рукописи статей и книг. Музей сотрудничает с выставочными залами и галереями страны. В его залах проходят выставки работ не только Коненкова, но и его учеников, произведений молодых скульпторов и художников.

Особняк Маргариты Морозовой Двухэтажный дом в стиле ампир возведен в 1879 году для чаеторговца К. С. Попова и спустя 5 лет перестроен для фабриканта Михаила Морозова. Новый хозяин оставил прежний интерьер. Парадная была выполнена в египетском стиле, а залы – в китайском и античном. Морозов поддерживал талантливых художников и коллекционировал их картины. После его ухода из жизни дом перешел супруге Маргарите Кирилловне, которая устраивала здесь приемы для близких людей. Маргарита Морозова была одной из центральных фигур Серебряного века. С её образа списана героиня поэмы «Первое свидание» Андрея Белого. Композитор Николай Метнер посвятил ей романс, а Константин Маковский и Валентин Серов написали портреты. Семейную коллекцию картин она подарила Третьяковской галерее.

Дом Харитоненко Великолепный усадебный ансамбль в барочном стиле построен в 1891-1893 гг по заказу фабриканта Харитоненко. На территории владений Харитоненко располагались складские и конторские помещения. Усадьба была возведена в глубине участка. Таким образом, двухэтажное здание со строгим и симметричным фасадом и богатым декором не нарушало линию набережной. Флигели, расположенные по бокам, выполнены в едином стиле с главным домом и составляют эффектную композицию. Парадный вход украшен тосканскими колоннами. Сегодня в доме Харитоненко расположена резиденция посла Великобритании, поэтому полюбоваться удивительными интерьерами работы Шехтеля нельзя – здание закрыто для посещений.

Скоропечатня А. А. Левенсона Скоропечатня возникла в 1881 году в Рахмановском переулке как небольшая типография. В конце XIX века это было уже довольно крупное полиграфическое производство. Для расширения дела в 1899 году был куплен участок в Трехпрудном переулке и заказан проект Федору Шехтелю. Сотрудничество с ним началось еще в те времена, когда он работал театральным художником и иллюстратором книг. Производственный корпус представляет собой четырехэтажное здание с огромными окнами. Каждый этаж — это отдельный цех: сверху расположен типографический и литографский, внизу — мастерские типографской отделки (золотильная, мастерская тиснения, гравировальная и так далее). Имелись также цеха хромолитографии, переплетный, нумерационный. Перед фабричным корпусом в едином с ним стиле устроены каменные кладовые для бумаги, красок и других материалов.

Доходный дом П.В. Лоськова Доходный дом Лоськова, разбогатевшего крестьянина. Довольно редкий для Москвы представитель Северного модерна, который так ярко проявил себя в Петербурге, Стокгольме и Хельсинках. Первый этаж облицован грубым камнем, основная часть фасадов имеет шероховатую текстуру. Стилизованная башенка – отсылка к средневековым замкам. Объект культурного наследия регионального значения. С 1916 по 1926г. здесь жил генерал А.А. Брусилов (Брусиловский прорыв – невероятно масштабное и удачно наступление Первой мировой войны). Во время боев в октябре 1917г. в дом попал снаряд, и генерал получил тяжелое осколочное ранение. В 2012/2013гг. была проведена реставрация дома, в ходе которой зданию был возвращён первоначальный вид. В настоящее время здесь расположено посольство Сирии.

Особняк Шехтеля в Ермолаевском переулке Усадьба в псевдоготическом стиле построена архитектором Шехтелем для своей семьи на гонорар, полученный от возведения особняка Морозова на Спиридоновке. Владелец прожил здесь около 14 лет. Его гостями были Исаак Левитан, Савва Морозов, Михаил Врубель, Антон Чехов. Ограда дома в нижней части облицована керамической плиткой. Ее верхние кованые элементы образуют сложный растительный орнамент. В интерьере использованы витражи, камины, ажурная резьба по дереву. В 1910 году семья переехала в дом на Большой Садовой, а усадьбу заняла почетная гражданка Е. Я. Дунаева. После Октябрьской революции в доме располагались большевистские организации. В наши дни зданием распоряжается МИД России.

Музей-усадьба Люблино Классический дворец усадьбы был построен в 1801–1806 годы Р. Р. Казаковым и И.В. Еготовым. Росписи на античные сюжеты выполнены итальянским художником Доменико Скотти. Рядом с дворцом находится театр, дом управляющего, театральная школа, оранжерея Дурасова, парк и пруд.

Легенда гласит, что форма постройки в виде креста была использована неслучайно — Николай Дурасов, якобы увековечил таким образом одну из своих наград - крест Ордена Святой Анны 1-й степени. Колоннады дворца имеют форму кольца, окружающего здание, как знак постоянства, любви и верности. Интерьеры дворца предназначались не для проживания, а для развлечений. Здание несет в себе идею храма искусства, посвященного Аполлону – установленная на бельведере статуя божества когда-то царила над окрестностями. Античные сюжеты преобладают и во внутреннем оформлении дворца, который расписывал известный декоратор Доменико Скотти.

Посетить усадьбу и увидеть данную красоту своими глазами можно от 50 р

Дом-музей М.Ю. Лермонтова В доме Михаил Юрьевич Лермонтов жил со своей бабушкой Елизаветой Алексеевной Арсеньевой с августа 1829 года по июль 1832 года. На этот срок Е. А. Арсеньева арендовала часть городской усадьбы (деревянный дом с хозяйственными пристройками), принадлежавший купеческой семье Черновых. В Москве это единственный сохранившийся дом, в котором жил поэт. 19 февраля 1981 года в нем был открыт музей. Экспозиция представляет собой воссозданный интерьер московского особняка 1820–1830-х годов, рассказывает о раннем детстве Лермонтова, годах учения в Москве, интересах и увлечениях поэта, людях, его окружавших, жизни в Петербурге и на Кавказе. В музее представлен единственный известный автопортрет Лермонтова; книги с его автографами; фамильные портреты: самого поэта в раннем детстве, матери и бабушки — Марии Михайловны и Елизаветы Алексеевны, акварельный портрет отца, Юрия Петровича; бесценные рисунки и масляные картины Лермонтова с видами Кавказа.

Расположен по адресу ул. Малая Молчановка, 2, Москва

Доходный дом И.П. Исакова Домовладение образовалось в 1825 году, отпочковавшись от усадьбы, принадлежавшей до войны 1812 года семье Соковниных. Поместье включало в себя двухэтажный каменный дом, сад и ряд служебных помещений. Существенные изменения в истории дома произошли в 1903 году, когда Московское Торгово-строительное акционерное общество выкупило владение у ее тогдашнего владельца, мещанина Ф. Стрельцова. Крупная домостроительная фирма, основанная в 1899 году предпринимателем Яковом Рекком, была создана для приобретения, постройки, перестройки и эксплуатации преимущественно в Москве и ее окрестностях. В 1906 году 6-этажный доходный дом был продан петербургскому купцу Ивану Исакову, сменившему Рекка на посту главы Московского торгово-строительного акционерного общества. Здание так и останется в истории столичной архитектуры как «Доходный дом Исакова».

Сегодня – жилой дом. Объект культурного наследия федерального значения.

Находится на ул. Пречистенка, 28, Москва

Волшебный замок или дом архитектора в Москве. Этот замок построил модный архитектор Адольф Эрихсон для Анны-Луизы Леман. Ее муж, Роман Леман, был директором Товарищества мануфактур "Эмиль Циндель" в 1877 году. Сегодня здесь проводят выставки, концерты, презентации — афишу можно посмотреть на сайте Центрального Дома Архитектора, кот орый там и располагается.

Любопытные факты об улицах Москвы. Какие из них самые-самые?

Самая старая улица Москвы - Сретенка. Она существовала ещё тогда, когда Москвы не было, как часть дороги из Киева в земли Владимирского княжества.

Самая короткая и самая узкая улица - тупиковая улица Венецианова. При длине в 48 метров, ее ширина составляет всего … 4 метра.

Самая длинная улица - Профсоюзная, протянувшаяся на 9,3 километра

Самая широкая улица - Ленинградский и Ленинский проспект. На некоторых участках их ширина достигает отметки в 120 метров.

Самая большая площадь - Красная, размер которой составляет порядка 75 тысячи квадратных метров.

Самая маленькая – Лялина площадь, ее размер 55 квадратных метров.

Мистический особняк Святополк - Четвертинского! Дом построен в конце 19 в. для князя Бориса Святополк-Четвертинского. Но князь пожить в своем новом доме не успел - скончался, и наследники продали его графине А. Олсуфьевой. Потомки графини, которые жили в этом доме, приезжали в 60-70-х г. в Москву и сказали, что интерьер не изменился со времен их детства. С 1932 г. тут находился клуб ЦДЛ (центральный дом литераторов) памятный многим по роману "Мастер и Маргарита". Поговаривают, что ночам в знаменитом ЦДЛ происходят жуткие вещи. Оживают звуки и тени, неожиданно зажигается хрустальная люстра, пронзительно скрипит деревянная лестница, сделанная без единого гвоздя. Старинный особняк хранит множество тайн и загадок, а стены ЦДЛ помнят также заседания масонской ложи. Поварская ул., 50/53 стр.1

Усадьба Латышевых — Бахрушиных — Бардыгиных Усадьба в разные периоды с конца XIX по начало XX века принадлежала влиятельным династиям: Латышевым, Бахрушиным, Бардыгиным, Вогау и Маркам. Неоднократно перестраивалась, свой современный облик получила после реконструкции в 1911 году, которую возглавил архитектор Иван Барютин. Главный особняк усадьбы за характерный декор получил неофициальное прозвище «Дом беседующих змей». Особняк Глафиры Бардыгиной — был перестроен Барютиным из двух более старых зданий, благодаря чему получил асимметричную форму из по-разному оформленных половин. Левая часть дома имеет два этажа и покрыта щипцовой кровлей, а у трёхэтажной правой центральный эркер увенчан куполом и ажурным картушем вокруг окна. В целом оформление особняка выдержано в стиле модерн с многочисленными отсылками к барокко и рокайлю. Фасады были облицованы гладкой керамической плиткой, которая создала фон для декоративной лепнины. Там располагается посольство Индии.

Как вам такой магазинг? Кот уже заценил.