Московские прогулки, ч. 55

Ну что, продолжим наши прогулки по замечательным архитектурным "остаткам" нашей столицы. Почему "остаткам", да потому что в разное время были снесены целые кварталы. Впрочем и сейчас продолжают уничтожать архитектурные ценности ради чьей-то наживы.

Дом Пороховщикова Дом Пороховщикова — особняк 1871–1872 годов.

Он был построен по проекту архитектора А. Гуля для предпринимателя и мецената А. А. Пороховщикова, владельца гостиницы «Славянский базар» и одноимённого ресторана. Деревянное здание с резными наличниками было отмечено на Всемирной выставке в Вене (1873).

Сначала здесь сдавались помещения, работало агентство швейных машин.

В 1880 году открыли женскую Воскресную школу, библиотеку и педагогический музей.

С конца XIX века дом стал жилым особняком.

В советское время здесь размещались различные учреждения.

К 1990-м здание обветшало. К концу XX века оно пришло в аварийное состояние, но в 1995 году было передано в аренду правнуку владельца, актеру Пороховщикову. Реставрация завершилась в 2004 году.

В 2012 году здесь произошла трагедия — Ирина Пороховщикова покончила жизнь самоубийством. Староконюшенный пер., 36, стр. 1, Москва

Доходный дом Пигита Доходный дом Пигита, построенный в 1903–1904 годах, выполнен в стиле модерн с элементами венского сецессиона и ар-нуво. До революции дом был жилым, его арендаторами были состоятельные москвичи.

В 1918 году здание стало коммуной, а в 1921 году здесь жил Михаил Булгаков, писавший свои произведения. С 2004 года в доме находится музей Булгакова, а в 2007 году открыт Театр имени М.А. Булгакова. Сейчас Дом Пигита — объект культурного наследия и культурно-просветительский центр.

Большая Садовая ул., 10, Москва

Дом Юшкова Построен в конце XVIII века для генерала Ивана Юшкова, но завершён после его смерти. Автором проекта был Василий Баженов. Фото 1896 год

Сын владельца, Пётр Юшков, устраивал здесь балы и масонские собрания, но позже разорился и начал сдавать здание.

1838 году в нём разместилось Московское художественное общество. В 1843 году здание приобретает Московское художественное общество, где на базе рисовального «художественного класса» создается училище живописи, ваяния и зодчества. Ставшее одним из ведущих учебных заведений Российской империи, училище прославилось своими выпускниками: Шишкиным, Серовым, Нестеровым, Шехтелем, Левитаном, братьями Коровиными.

В 1894 году этаж надворного флигеля заняла семья преподавателя фигурного класса Леонида Осиповича Пастернака, отца поэта. Когда в 1902 году флигель училища сломали, Пастернаки переехали на четвертый этаж главного здания. Казенную квартиру переоборудовали из трех классных комнат и аудитории.

В 1920 г. путём объединения Первых и Вторых Государственных свободных художественных мастерских (созданных ранее на основе Строгановского художественно-промышленного училища и Московского училища живописи, ваяния и зодчества) были образованы Всесоюзные Художественные Технические мастерские(ВХУТЕМАС).

После 1918 года здесь работали ВХУТЕМАС, Вхутеин, затем Московский механический институт (МИФИ). В 1989 году здание передали Российской академии живописи, ваяния и зодчества. Училище живописи 1900 – 1915 pastvu Главный элемент архитектуры — угловая полуротонда с колоннадой. Во второй половине 1990-х годов в доме Юшкова была проведена реставрация.

Мемориальная доска

Портрет Саврасова А.К. на фоне картины «Грачи прилетели» с надписью:

Выдающийся русский художник Алексей Кондратьевич Саврасов преподавал в Училище живописи, ваяния и зодчества с 1857 года по 1882 год

Фасады украшены штукатуркой, цоколь облицован камнем, а внутри есть круглые залы и эллиптический вестибюль с лестницей.

Мясницкая ул., 21, стр. 1, Москва

Доходный дом П.И. Заварского Доходный дом Павла Заварского, построенный в 1913 году в Потаповском переулке, был спроектирован в неоготическом стиле. Доходный дом Заварской. 1913 год.

Архитектура напоминает средневековый замок с башнями, балконами и декоративными элементами.

Вход выполнен в виде арки с подъёмными воротами, а фронтон украшен окнами, стилизованными под бойницы. Интерьер украшен росписями в русских традициях с цветочными и животными мотивами.

После революции дом стал коммунальным жильём, а часть помещений использовалась клубом Наркомсвязи.

После распада СССР первый этаж стали сдавать в аренду под офисные помещения, другие этажи остались жилыми. 22 апреля 2014 года дом получил статус объекта культурного наследия регионального значения.

Потаповский пер., 12, Москва

Доходный дом Макаева Доходный дом Макаева, построенный в 1903 году архитектором Георгием Макаевым (проектные чертежи подписывал «князь Г. Макаев»), является примером московского модерна. У здания два совершенно не похожих друг на друга фасада. В их украшении не связанный волей и капризами заказчика "князь" проявил изрядную изобретательность. Просто здесь архитектор выступал сам себе заказчиком.

Первоначально здание принадлежало ему, но позже перешло к Надежде Тарховой, а затем к Софье Белоголововой.

После революции его превратили в коммуналки.

Фасад дома получил неофициальные названия «Дом с маками» и «Дом-улитка» благодаря оригинальному декору. Угловая башня с эркером и рельефными стёклами делает здание уникальным. В 1992 году в подвале открылся музей памяти репрессированных учёных, но в 2009 году его закрыли.

Сегодня дом остаётся жилым и имеет статус объекта культурного наследия.

Подсосенский пер., 18/5, Москва

Усадьба Самсонова Усадьба Самсонова возникла в первой половине XVIII века, когда Иван Оголин объединил несколько участков.

В 1820 году её владельцем стал Пётр Самсонов, который в 1836 году построил левый флигель, завершив усадебную композицию.

Правый флигель не сохранился, но ампирные ворота остались. Дом Самсонова – деревянный, но настолько тщательно и качественно оштукатурен, что создается иллюзия каменного строения. Эта городская усадьба, без сомнения, настоящий шедевр деревянного классического зодчества. В Москве осталось не так много подобных зданий. Ампирный фасад украшен коринфским портиком и лепниной.

В интерьере сохранились элементы 1817 года: лестница, печи, часть танцевального зала и сводчатые помещения.

В 1911 году усадьбу купил Николай фон Мекк, который перестроил здания и создал офисы, гаражи и жилые помещения для сотрудников.

Здание реставрировалось в 1963 году и в начале XXI века. В настоящее время находится в частной собственности, здесь работает бизнес-центр.

ул. Пречистенка, 35, стр. 1, Москва

Усадьба Шибаева Усадьба Шибаевых — исторический особняк, построенный в 1770-х годах.

Трехэтажное здание с рустованным первым этажом и пилястровым портиком, возможно, возведено по заказу князя Ивана Белосельского.

В конце XVIII века владельцем стала благотворительница Марфа Кроткова.

В 1870-х годах усадьбу купил нефтепромышленник Сидор Шибаев, поручивший архитектору А. Каминскому перестроить фасад в русском стиле: окна второго этажа оформили наличниками, а пилястры заменили полуколонками.

Углы украсили башенки, а аттик и декоративные элементы покрасили в яркие цвета. После смерти вдовы Шибаева в 1899 году дом стал отделением Басманной больницы.

В советское время использовался как административное здание. Фрагмент потолка до реставрации в 2011 году и после В 2012 году приступили к реставрации.

Реставрация была завершена в 2015 году, и в этом же году проект стал лауреатом конкурса «Московская реставрация».

Сегодня усадьба Шибаева продолжает выполнять административные функции, сохраняя своё историческое значение и архитектурную ценность. Реставрация позволила вернуть зданию его былое великолепие, и оно вновь стало украшением Новой Басманной улицы.

Новая Басманная ул., 23А, стр. 1, Москва

Доходный дом Московской городской управы Этот аккуратный доходный дом был построен в 1912 году по проекту архитектора Ф. Кольбе для врача П. Иванцова. Дом построен в стиле неоклассицизма. К сожалению, дом не принес ему счастья, в 1913 во время осмотра нового здания доктор погиб от кирпича, упавшего со строительных лесов. После этого здание перешло к Московской городской Управе. Здание выполнено в неоклассическом стиле и отличается симметричным фасадом светло-серого цвета.

Архитектурный облик подчёркивают колонны, балконы, каменный декор и металлические элементы.

В настоящее время оно хорошо сохранилось благодаря реставрации, но официального статуса памятника архитектуры не имеет.

Новая Басманная ул., 25/2, Москва

Дом Н.Н. Демидова В конце XVIII века Никита Демидов построил каменный трёхэтажный особняк с флигелями и хозяйственными постройками. Перед нами весьма характерный образец раннего классицизма. Всегда есть большой соблазн приписать его «перу» Матвея Федоровича Казакова, однако имя автора здания по адресу Новая Басманная, 26, корп. 1, утрачено.

В 1805 году, после кончины Никиты Никитича, дом на Басманной купил Михаил Петрович Голицын, князь, камергер, библиофил, представитель одного из самых именитых российских родов. Не отличившийся особо на служебном поприще, знатный вельможа, выйдя в отставку, проживал в Москве и подмосковной усадьбе Пехра-Яковлевское. После пожара 1812 года дом стал известен как «несгораемый», так как остался одним из немногих уцелевших зданий на Новой Басманной. Михаил Голицын собрал богатейшую коллекцию, которую современники сравнивали с Эрмитажем: «То же разнообразие предметов, тот же вкус ко всему изящному».

Но в итоге он разорился. Голицын успел издать каталог своего собрания на французском языке, а в конце 1820-х годов взял и разорился: картины, книги, дом и усадьба ушли с молотка. В 1834 году усадьбу купил Попечительный совет заведений общественного призрения, разместив в здании Сиротский дом.

В 1876 году особняк переделали в Басманную больницу для рабочих.

Здание выполнено в стиле московского классицизма с коринфскими пилястрами, лепными нишами и рустом на первом этаже.

В архитектурном ансамбле сохраняются боковые флигели и ограда с пилонами ворот.

Басманная больница, впоследствии ставшая 6-й городской больницей, не изменяла своему назначению до 2015 года. Именно тогда как нерентабельное медучреждение она была закрыта, и здание, объект культурного наследия федерального значения, находящееся в ведении департамента здравоохранения, а ныне переданное департаменту городского имущества, опустело. С тех пор миновало почти 10 лет, а дом так и стоит в мрачном запустении и пугает прохожих темными выбитыми окнами. Иногда здесь проходят выставки, например «Будущее воспоминаний», на которой представлены работы современных художников, отражающие различные страницы истории дома Демидова. Не знаю работает ли выставка сегодня. Но оставляет гнетущее впечатление от разрушения и запустения. Новая Басманная ул., 26, корп. 1, Москва

Почему-то на всякие "китайские новые годы", содержание елок до масленицы и побобную хтонь находятся у собянина, а на эту жемчужину - нет!

Дом Перовских Деревянный дом на каменном основании буквально «врос в землю»: ещё сто лет назад в его первый этаж можно было свободно войти с улицы, а сегодня он уже превратился в полуподвал. Сам дом готовится отметить свой 200-летний юбилей, до которого осталось всего несколько лет. Род, давший имя этому дому, известен многими историческими личностями: это и государственные деятели, и дипломаты, и писатели, и даже революционеры…Усадьба в XVIII веке принадлежала Мордвиновым, а в начале XIX — адмиралу Николаю Мордвинову. В 1810–1811 годах здесь жил историк Николай Карамзин.

После пожара 1812 года здание было частично разрушено. Современный вид особняк получил в 1819 году, когда его хозяйкой стала Мария Соболевская, супруга графа Разумовского. Дети Разумовского и Соболевской в разные годы бывали в доме на Новой Басманной. Их пути разошлись, но все они стали известными личностями. Представительница рода Перовских окончила свою жизнь на виселице как государственная преступница: дочь Санкт-Петербургского губернатора Льва Николаевича, Софья Львовна Перовская была повешена 10 апреля 1881 года за участие в убийстве императора Александра II.

После смерти Алексея Разумовского Мария Соболевская вторым браком вышла замуж за генерал-майора Денисьева. В середине 1850-х годов в доме жила Елена Денисьева – последняя любовь поэта Ф.И. Тютчева. В 1857 году здание перешло во владение купеческой династии Алексеевых, к которой среди прочих принадлежал и знаменитый К.С. Станиславский. Последним предреволюционным хозяином дома был Пётр Семёнович Алексеев. После событий 1917 года в доме находились жилые квартиры, первый этаж занимал продуктовый магазин. В советские годы здание использовалось как жилое, а на первом этаже располагался продуктовый магазин.

После реставрации в постсоветский период в особняке разместился офис банка «Огни Москвы». Сегодня усадьба — культурный центр с выставками и лекциями о истории Москвы.

Новая Басманная ул., 27, стр. 1, Москва

Доходный дом М.А. Мальцева Доходный дом Михаила Мальцева, построенный в 1905 году по проекту архитектора Николая Жерихова, отражает стиль модерн. Здание было возведено в период экономического роста, связанного с развитием торговли и промышленности. Фасад украшен трёхэтажными эркерами с шатровыми куполами, барельефами с путти и растительными орнаментами. В аттике расположен вензель с буквой «М» и масками. В отделке использованы кирпич, лепнина, кованые элементы и витражи. Интерьеры сохранили росписи, мозаичные полы и оригинальные декоративные элементы. Здание не подвергалось значительным перестройкам, сохраняя свой первоначальный вид. Сегодня оно является объектом культурного наследия регионального значения.

Новая Басманная ул., 28, стр. 1, Москва

Городская усадьба Е.Н. Богданова – Е.В. Белоусовой – В.И. Сучковой XIX век Усадьба имеет долгую историю с XVII века. Изначально территория использовалась для сельского хозяйства, но в 1760-х годах купец Павел Богданов построил двухэтажный дом в стиле классицизма.

После его смерти усадьба перешла к наследницам, а в начале XIX века была значительно перестроена.

В середине XIX века усадьбу приобрёл купец Никита Белоусов, а в конце века — дворянская семья Сучковых, которые продолжили её улучшение.

Главный дом усадьбы выполнен в классическом стиле с колоннами и фронтонами, что придает ему элегантность.

Интерьеры украшены лепниной и антикварной мебелью.

В 1890-1891 гг. существенной переделке подвергся флигель, к которому были сделаны большие пристройки со стороны двора и полностью переделаны фасады по проекту известного московского архитектора И. Машкова. С 1901 года этот дом сдавался г-ну Лопатину, с 1913 г. – гр. Толстой.

До настоящего времени усадьба сохранилась без существенных искажений, переделана лишь ограда. Усадьба признана региональным объектом культурного значения. Сейчас находится на реставрации.

Большой Лёвшинский пер., 15, стр. 1, Москва

Городская усадьба П.Ф. Секретарёва Современный, богато декорированный дом был построен в период с 1850 по 1853 годы архитектором Николаем Ильичем Козловским для статского советника Петра Федоровича Секретарева, являвшегося сыном бывшего камердинера Григория Александровича Потемкина и императрицы Екатерины II.

Городская усадьба П. Ф. Секретарёва, построенная в 1850–1853 годах по проекту Николая Козловского, является объектом культурного наследия регионального значения. Она была возведена по заказу статского советника Петра Фёдоровича Секретарёва на основе территории усадьбы князя Лопухина.

Архитектура здания выполнена в стиле, сочетающем элементы ренессанса с резными белыми каменными колоннами на фасаде. Молва поселила в этот шикарный дом Василия Сталина - сына советского вождя Иосифа Виссарионовича Сталина. Но на самом деле, он со своей семьей в 1940-е годы проживал в другом особнячке (Гоголевский бульвар, д. 7), который, правда, находится в одном дворе с усадьбой Секретарева и спрятан за надежным забором…

Многие годы во второй половине XX века в доме было общежитие текстильной фабрики в Бутиковском переулке. В 1990-е годы было проведено восстановление с использованием оригинальных чертежей.

Сейчас здание используется для размещения офисов крупных компаний.

Гоголевский бул., 5, стр. 1, Москва

Вдовий дом Вдовий дом был построен в XVIII веке на месте усадьбы рода Апраксиных.

Ярко-желтое здание с массивным портиком, отсылающим к временам классицизма – довольно необычный сосед для сталинской высотки и вестибюля станции метро «Баррикадная». Но самое удивительное, что видимый нам классицизм – всего лишь позднейшее украшение еще более древнего дома!

В XVIII веке здесь располагалась летняя усадьба рода Апраксиных, построенная в стиле барокко, с садами, спускавшимися к речке Пресне. Если обойти дом вокруг, то на дворовом фасаде можно увидеть восстановленные реставраторами наличники в рокайльном стиле. Это, пожалуй, одна из немногих летних пригородных усадеб XVIII века, сохранившихся в черте Москвы. В 1770-х годах его приобрёл генерал-прокурор Александр Глебов, который в 1785 году воздвиг новый особняк в стиле барокко.

После его смерти в 1790 году усадьба была продана государству, и здесь разместилась Главная аптека.

В 1805 году открылся Александровский мещанский институт с церковью, освящённой в честь Марии Магдалины. С 1811 года здание стало Вдовьим домом для вдов военных. Во время войны 1812 года здесь находился госпиталь.

После революции Вдовий дом стал частью Института социальной гигиены. Сейчас здесь располагается Российская медицинская академия последипломного образования.

Здание является объектом культурного наследия.

Баррикадная ул., 2/1с1, Москва