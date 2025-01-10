Московские прогулки ч.44. Некоторые мелочи

«Любовь Столица, Любовь Столица,

О ком я думал, о ком гадал.

Она как демон, она как львица,

Но лик невинен и зорко ал.»

Сергей Есенин

В этом материале мы просто остановим свой взгляд на некотоых "мелочах", которые...

Начнем вот с чего. Все знают, что Москва стоит на семи холмах, но мало кто знает, где именно эти холмы находятся.

⠀ 🔸Боровицкий холм, на котором возвышается Кремль, безоговорочно считается первым из семи

⠀ 🔸Тверской, вершина которого находится у памятника А. С. Пушкину

⠀ 🔸Сретенский в районе улицы Сретенки (Ивановская горка его часть)

⠀ 🔸Таганский (Швивая горка), верхней точкой которого считается Таганская площадь

⠀ 🔸 Воробьевы горы (ну это понятно)

⠀ 🔸 Трехгорный холм на Пресне (Трехгорка)

⠀ 🔸Лефортовский холм (Введенские горы)

Теперь знаете.

На здании в Большом Путинковском переулке можно найти барельеф, на котором изображён рабочий с тачкой. Также здесь есть очень интересная подпись: «Вся наша надежда покоится на тех людях, которые сами себя кормят». Эта табличка была часть плана Ленина для монументальной пропаганды 1920-х годов. Текст же взял из статьи Д.И. Писарева «Посмотрим!»

Когда-то была идея создать на Ленинградском вокзале (в первом зале) музей. Для этого хотели восстановить царские покои. Идею эту в итоге оставили, зал же отреставрировали и вернули ему его дореволюционный вид. Во время восстановления этого облика нашли фрагмент исторической кладки на колонне. Этот фрагмент убрали под стекло и установили на нем информационную табличку, указав на ней годы строительства вокзала.

Самые большие часы в Москве Их можно увидеть на фасаде главного здания МГУ. Диаметр циферблата составляет 9 метров. Минутные стрелки на этих часах в два раза длиннее стрелок на часах Спасской башни. Вес всего механизма — около 3 тонн. Часы, кстати, не просто показывают время: в циферблату добавлены самые крупные в мире барометр и термометр Первые годы своей службы часы МГУ были механическими. Запустить механизм размером с шестиэтажный дом можно было только с помощью огромного маятника, и для этого существовала целая команда сотрудников. Чтобы сократить эти затраты и усилия, со временем механизм заменили на электрический двигатель.

У выхода из Петровского пассажа со стороны улицы Петровки можно встретить вот такого вот Геракла. На самом деле, находится он там еще с 1920 года. В 1918 году в пассаже появилась постоянная промышленно-показательная выставка Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ), которая в итоге проработала 10 лет. А скульптуру для оформления пассажа в 1920 году сделал скульптор Матвей Манизер. Только вот выставки сейчас давно уже нет, а ее рельеф-эмблема «Опираясь на народное хозяйство, коммунизм пускает колесо новой жизни в ход» осталась.

Дуб-старожил на Тверском бульваре Его можно увидеть напротив дома №14. В народе дуб зовут «пушкинским»: по легенде, поэт любил под ним сидеть.

Неподалёку, на месте здания под номером 22, когда-то стояла усадьба Кологривовых, где в декабре 1828 года на балу танцмейстера Йогеля поэт впервые встретил Наталью Гончарову.

Высота дерева 19 метров, а обхват – 3,52 метра.

Подборка красивых дверей, на фоне которых можно сделать эстетичные фотографии Дурасовский пер., 7с1; ул. Пречистенка, 3с1; ул. Петровка, 23/10с7; Вознесенский пер., 8/5с3; ул. Чаплыгина, 20с1; ул. Жуковского, 9; Щетининский пер., 10с1; Лихов пер., 8; ул. Арбат, 40

Старейшие солнечные часы в Москве. Они находятся в Новодевичьем монастыре на фасаде Лопухинских палат. Они были построены в конце XVII века. Лопухинскими их стали называть позже, в XVIII веке, когда в них поселилась Евдокия Лопухина, первая жена Петра I. На фасаде расположены одни из самых старых солнечных часов в Москве. Пару лет назад здание отреставрировали, а вместе с ним и настенные часы.

Существует легенда, что эти часы замедляют течение времени. Для этого нужно посмотреть на них в солнечную погоду в 12.00.

Подборка московских лесниц-«улиток»

Особняк Дерожинской (посольство Австралии)

Кропоткинский переулок, 13

Театр Российской Армии (в здании две подобных лестницы)

Винтовая лестница в одном из подъездов комплекса оходных домов «Соляной двор»

Солянка, 1/2

Лестница в жилом доме

Ащеулов переулок, 9

Знаменитая «Гусямба» бывшем доходном доме Плещеевых

Гусятников переулок, 3

Доходный дом Фирсановой

Неглинка, 14

Треугольная лестница-улитка в одном из корпусов бывшей фабрики Красный Октябрь

подъезд дома 6, строение 3 (вход под аркой) по Берсеневской набережной

Отель Советский

Ленинградский проспект, 32/2.

Доходный дом Филатовой

Арбат, 35

Здание Президиума РАН на Воробьёвых горах и винтовая лестница на 22 этажа

Ленинский проспект, 32А

Роскошная парадная в свободном доступе Доходный дом Грачевых поражает винтовой лестницей, детализированной лепниной и зеркалом в ее обрамлении. Сейчас здание используется под офисы и шоурумы, так что любой желающий может туда попасть. пер. Малый Кисловский 9с3

В Москве можно встретить такую деталь старой жизни столицы – сейчас ей примерно 140 лет. Вряд ли вы сможете прочитать, что на ней написано, но, на самом деле, здесь изначально было название немецкой фирмы – производителя метлахской плитки «Вилеруа и Бохъ» (в наши дни это Villeroy & Boch) и название торгового представителя («Коссъ и Дюрръ») этой фирмы в Санкт-Петербурге. Увидеть эту деталь вы сможете на полу, когда будете заходить в храм Введения во храм Пресвятой Богородицы у Салтыкова моста. Само здание, выполненное в стиле ампир, было построено в 1829. Интересно, что в советское время в этом храме располагался женский вытрезвитель.

Египетские мотивы в столице Кузьминские львы изображены лежащими в спокойной и одновременно величественной позе, их грива напоминает полосатый платок фараонов — клафт. Похожие скульптуры когда-то были вывезены из Египта и попали в крупнейшие европейские собрания.

Путешествуя за границей, их видели, копировали и изучали художники, скульпторы и архитекторы, работавшие в России. Так египетские львы «переселились» и в нашу страну. Похожие скульптурные изображения украшают Архангельское под Москвой и московскую усадьбу Усачевых-Найденовых. К той же серии, что и кузьминские львы, принадлежат скульптуры, подаренные князем Голицыным Пермской краевой больнице и украшающие ее по сей день.

Ключ удачи в Москве. Утверждают, что он исполняет самое заветное желание. Надо только его повернуть! Автор ключа - Константин Сиренко, мастер ковки из Мышкина Ярославской обл.

Ключ был установлен на новом доме по случаю дня новосела.

Филипповский пер. 8

Золотой дракон на шпиле Казанского вокзала. Китай тут не причем. Существует легенда о Казани, которая говорит о том, что до строительства города там жил крылатый змей Зилант. Он наводил ужас на местных, пока не был сражен богатырем.

С XVI века он является одним из символов Казани, а в начале XX века, благодаря архитектору А. В. Щусеву, стал возвышаться над Казанским вокзалом в Москве.

Этот дом на Тверском бульваре и его входная дверь.

Красивые двери нашего города, как отдельный вид искусства. А воообще все переулочки очень живописные! Барыковский пер., 6;

Староконюшенный пер., 18;

Барыковский пер., 7;

Барыковский пер., 7;

Денежный пер., 13;

Мансуровский пер., 4;

Гоголевский б-р, 31с1 (вход через ворота со львами);

Денежный пер., 16;

Староконюшенный пер., 37 Хлебный переулок, 19 На фасаде можно заметить римских легионеров в разных ракурсах. Неоготический особняк Заварских в Потапокском пер.12 Дом 1911 года в готическом стиле в Нащокинском переулке. Узнать в этих дверях с единорогом проездную арку из «Покровских ворот» почти нереально. Но именно отсюда выезжал «неутомимый Савранский». В 2005 году дом сильно изменился, прибавились фантастические животные и красивый горчичный цвет. Нащокинский переулок, 8 Маскароны на ул.Пятнтцкого 40

Покровка и начинается улица с дома номер 1, где расчистили аутентичную надпись «Булочная и Кондитерская». Старосадский переулок, заглянем во двор дома номер 4. Там одни из последних московских галдареек. Тоже Покровка. И двор дома номер 45, где время буквально остановилось. Или снимают кино.

Детали дома на Кузнецком мосту. Детали дома на Кузнецком мосту.

Не знаю как вам, а я кажется нашла гения маркетинга. Звание за лучшее название на местности уходит магазину «Святая». Потрясающее дополнение к Тверской прокуратуре.

Петровка, 19 с.1

Фасад на Поварской Почти музейный экспонат. Троллейбус Шкода 1973 года возвышается над «Депо на лесной».

Маршрут Симферополь-Ялта. Большой Головин переулок. Здесь сохранился последний публичный дом 19 века. В народе его прозвали «Дом с беременными кариатидами» Дом на Пречистенке, 13 выглядит очень современно. Хотя построили его почти 110 лет назад. Домовладелец Яков фон Рекк выкупил обширный участок и застроил его доходными домами. Входные двери весьма впечатляют.

А этот объект находится в 5 минутах от моего дома. Напротив него находится гостиница "Космос". Типовое здание 1954 расхотело быть типовым и обрело вот такой облик.

С недавних пор здесь располагается гостинца «Золотой колос». Ее владелец решил пригласить современных урбан-художников и немного поиграть с нашим воображением.

Как вам итог?

Со стеной все в порядке, но люди все равно подходят ближе удостовериться. После реставрации дом со зверями на Чистопрудном бульваре начинает новую жизнь. В цокольных помещениях открываются небольшие художественные мастерские и галереи Торговый дом Матвея Кузнецова с самым доступным фарфором Он же

И, пожалуй, на сегодня всё.

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Часть 16 Часть 17 Часть 18 Часть 19 Часть 20

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Часть 26 Часть 27 Часть 28 Часть 29 Часть 30

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