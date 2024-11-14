Московские прогулки, ч. 38

Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 5

Часть 6 Часть 7 Часть 8 Часть 9 Часть 10

Часть 11 Часть 12 Часть 13 Часть 14 Часть 15

Часть 16 Часть 17 Часть 18 Часть 19 Часть 20

Часть 21 Часть 22 Часть 23 Часть 24 Часть 25

Часть 26 Часть 27 Часть 28 Часть 29 Часть 30

Часть 31 Часть 32 Часть 33 Часть 34 Часть 35

Часть 36 Часть 37

Особняк Гавриила Тарасова Заказчик постройки — Гавриил Асланович Тарасов.

Строительство дома растянулось на 3 года и было завершено в 1912 году.В 1911 году, когда работы ещё не были завершены, Г. А. Тарасов скончался. Власти города предъявили сыновьям покойного огромный счёт по налогу на наследство, мотивировав его как богатством внутренней отделки, так и множеством рецензий на постройку Жолтовского в профессиональной прессе.

После Октябрьской революции здание было национализировано. До 1937 года его занимал Верховный Суд СССР. В 1937 году в дом Тарасова въехало посольство Германии, в послевоенные годы его занимало посольство Польши. С 1979 года в доме располагается Институт Африки Российской Академии наук. Экскурсия 2000р

ул. Спиридоновка, 30/1, Москва

Главный дом усадьбы Баташева-Шепелева-Голицыной В 1798 году Иван Родионович Баташев, русский промышленник и благотворитель, купил участок на Таганском холме и решил построить здесь дом. Автор проекта не известен. Руководство работами осуществлялось крепостным архитектором М. П. Кисельниковым, им же были выполнены и скульптурные украшения. Строительство велось на участке площадью в три гектара («шесть переулков»), представлявшем собой одно из крупнейших домовладений в тогдашней Москве. В 1878 году здесь была открыта городская Яузская больница. После революции 1917 года больница получила название «имени Всемедикосантруда», затем более упрощённое «больница имени Медсантруд». В настоящее время в зданиях усадьбы расположена Городская клиническая больница им. И. В. Давыдовского.

Доходный дом И.П. Исакова В 1904 году Лев Кекушев выполнил проект огромного по тем временам доходного дома и в том же году Московское торгово-строительное акционерное общество приступило к возведению здания. Строительные работы продолжались около двух лет и к моменту завершения отделки — в 1906 году — постройку приобрёл в собственность петербургский предприниматель И. П. Исаков. После октябрьской революции здание национализировали. В 1920-х годах года в бывшем доходом доме организовали жилищное товарищество. К середине 1920-х годов в доме проживало 365 человек. В одной из комнат в предвоенные годы жил писатель Эдуард Асадов. Среди живших в доме в советские годы был геолог Н. Н. Тихонович. В настоящее время жилой дом относится к числу элитных объектов недвижимости с весьма дорогими квартирами. Здание имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. ул. Пречистенка, 28, Москва

Особняк Т.И. Коробкова Современный облик особняка Коробкова сложился в результате многочисленных перестроек с использованием конструкции небольшого двухэтажного здания 1866 года. Новый особняк был создан по заказу почётного гражданина Трифона Ивановича Коробкова и его супруги Ольги Петровны. В качестве архитектора был приглашён Лев Кекушев, в 1894 году он предложил свой вариант перестройки. На первом этапе к существующему дому были добавлены флигель с башенкой и новым парадным входом, а также ограда с выразительным рисунком решётки. К 1896 году работы были завершены, обновлённый особняк получил многочисленные похвалы в прессе и был признан одним из лучших творений архитектора. Обычно особняк закрыт для посещения, экскурсии проводятся дважды в год в рамках тематических фестивалей. Временно не работает Пятницкая ул., 33-35с1, Москва

Особняк И. А. Миндовского Современный особняк Миндовского расположен на земле, которая в начале XIX века принадлежала усадьбе действительного статского советника Данилы Волчкова. Примерно в 1903 году усадебные земли выкупило Московское торгово-строительное акционерное общество под управлением Якова Рекка. Участок был разделен на два владения и отдан под новую застройку, все старые строения снесли. В 1903—1904 годах был построен особняк. Готовый особняк из-за оригинального декора и больших размеров получился очень дорогим. В течение почти пяти лет после окончания строительства здание не могли продать, только в 1909 году его приобрёл московский купец Иван Миндовский. Особняк Миндовского признан одним из лучших произведений архитектора Льва Кекушева и отражает его зрелый авторский стиль.

Реставрация особняка завершилась в ноябре 2019 года. В 2019 году Особняк Миндовского признан памятником архитектуры. Входа нет Главная лестница Поварская ул., 44/2с1, Москва

Особняк Я.М. Шлоссберга В 1910-1911 гг. на углу Поварской и Скарятинского переулка гражданский инженер А.Н. Зелигсон выстроил особняк для главы конторы по продаже мануфактурного товара, купца первой гильдии Якова Шлосберга. Особняк выполнен в необычной для Москвы ренессансной стилистике. Центром внутренней композиции особняка Шлосберга выступает высокий двухуровневый холл, оформленный панелями из дерева, с деревянной лестницей и галереей на втором этаже, огражденной балюстрадой. Практически весь первый этаж здания отведен под парадную часть, включающую в себя анфиладу комнат, среди которых выделяется выдержанная в стиле ампир большая гостиная. В конце 20-х гг. прошлого века особняк на Поварской был передан Британской дипмиссии. С 1956 г. и по настоящее время в доме располагается резиденция посла ФРГ в России. Само собой, что входа нет

Поварская ул., 46, стр. 1, Москва

Особняк Святополк-Четвертинского Фото 1902 г.

Особняк был построен в 1887 году по заказу князя Бориса Владимировича Святополк-Четвертинского. Проект был заказан архитектору Петру Самойловичу Бойцову. Парадная гостинная князя Б.А.Святополк-Четвертинского. Хоры, 1897 год В конце 1890-х годов наследники князя Святополк-Четвертинского продали дом на Поварской графине Александре Андреевне Олсуфьевой. Семья Олсуфьевых жила в своем особняке на Поварской до 1917 года. В 1917 году особняк был национализирован. В начале 1930х годов он был отдан Союзу писателей – и здесь разместился Центральный дом литераторов, более известный как ЦДЛ. Это было легендарное место – здесь в разные годы бывали все известные советские и русские писатели. Позже в парадных залах особняка открылся знаменитый ресторан ЦДЛ. Ресторан находится здесь до сих пор, и, хотя он и сохраняет свое старое название «Ресторан ЦДЛ», теперь попасть сюда может любой желающий. Вход свободный

Поварская ул., 50/53с1, Москва

Особняк М. К. Морозовой В начале XIX века владелицей этого земельного участка была А.П. Глазова. В 1879 году вместо старого здания было возведено новое по проекту архитектора Александра Ивановича Резанова, по заказу К. С. Попова. В 1894 году здание перестроили по проекту архитектора Виктора Александровича Мазырина по заказу Михаила Абрамовича Морозова. Когда Морозов умер, его дом достался его жене Маргарите Кирилловне. В начале XX века хозяевами стали Ушковы. Затем особняк национализировали, и здесь стал работать клуб Октябрьской революции. В 1920-х годах здесь находится райком партии, позднее филиал Дома пионеров Киевского района. С 1993 по 2015 годы здание арендовал банк «Российский кредит».

В январе 2019 года завершилась реставрация фасадов особняка Маргариты Морозовой, которая проходила в 2017-18 годах. Залы после реставрации

Входа нет

Смоленский бул., 26/9с1, Москва

Главный дом городской усадьбы И.И. Воронцова Бывший главный дом городской усадьбы графа И. И. Воронцова и его потомков. Усадьба в основном сформировалась в середине XVIII века, в 1770-х годах главный дом приобрёл классический облик. По сторонам парадного двора стояли флигели, обращённые торцевыми фасадами к Рождественке. Главные украшения здания — керамические панно, изготовленные в керамических мастерских Строгановки. После Октябрьской революции комплекс на Рождественке занимали Вторые свободные художественные мастерские, созданные на базе Строгановского училища. С 1935 по 1978 год часть дома занимало Министерство высшего образования СССР. В 1975-м на территории университета установили памятник студентам и преподавателям, погибшим во время Великой Отечественной войны. Сейчас здесь находится архитектурный институт. ул. Рождественка, 11, стр. 2, Москва

И на сегодня закончилась наша прогулка