Московские прогулки, ч.49

Сегодня начну, пожалуй, вот с этого.

А вы знали, что Москву несколько раз хотели переименовать? Впервые такая идея возникла в 1927 году. Чиновники предлагали назвать город в честь отца революции и дать Москве новое имя - «Ильич». Но Сталин, мнение которого уже тогда ценилось высоко, был категорически против.

В итоге от идеи отказались. Вторая попытка переименования относится к 1938 году. Народный комиссар НКВД Николай Ежов предлагал назвать столицу «Сталинодар». Но Сталин вновь отверг предложение. По данным некоторых историков предложения о переименовании города также появлялись после окончания Великой Отечественной войны и в год смерти Сталина. Но в итоге столица своё имя так и не поменяла.

Мало того. Храм Василия Блаженного несколько раз едва не разрушили. Во время Отечественной войны 1812 года здесь разместились французские конюшни, а после храм и вовсе собирались взорвать. Уже в советское время сподвижник Сталина Лазарь Каганович предлагал разобрать собор, чтобы на Красной площади стало больше места для парадов и демонстраций. Он даже создал макет площади, и здание храма с нее легко снималось. Но Сталин, увидев архитектурный образец, сказал: «Лазарь, поставь на место!».

История Моховой улицы. Улица известна с 15 века. В те времена здесь, на месте Дома Пашкова, стоял особняк невестки Дмитрия Донского княгини Софьи Витовтовны. Остальное пространство было плотно застроено деревянными избами, церквями и лавками.

В 1565 году царь Иван Грозный приказал организовать "Опричный двор". Он располагался между современными улицами Воздвиженка и Большая Никитская. Раньше на этом месте был двор князя Черкасского. Но он сгорел. Вид на территорию бывшего Опричного двора (на среднем плане левее) с высотного здания книгохранилища Библиотеки имени Ленина. 1946 год. Автор Наум Грановский

Строения "Опричного двора" были деревянными. Однако их окружала крепкая каменная стена с массивными воротами. Сверху землю обсыпали белым песком, который привезли с Воробьевых гор. Кстати, именно по нему удалось установить точное местоположение "Опричного двора" в 1934 году во время строительства метро. Территория Московского государственного университета на Моховой улице

На протяжение 16-17 веков земли на Моховой принадлежали разным знаменитым семьям. Например, Шуйским, Стрешневым, Нарышкиным, Морозовым и др. Но, конечно, одним их самых известных обитателей Моховой был П.Е. Пашков. Он в 1782 году купил здание, которое стояло на месте современного Дома Пашкова. В конце 18 века на Моховой построили здание, которое в следующем столетии перейдёт во владение Московского университета. Кстати, пожар 1812 не сильно отразился на облике улицы. Хотя здание будущего учебного заведения "зацепил". Дом потом восстанавливали по проекту архитектора Жилярди. Дом Пашкова и Храм Христа Спасителя (очень интересны ракурс)

Расположилась конструкция на месте бывшей Моховой площади. Вообще относительно происхождения названия есть две гипотезы. Согласно первой, на месте улицы раньше была низменная долина по течению реки Неглинной. Поэтому здесь располагалось поросшее мхом болото, и было очень грязно.

Согласно второй версии, никакого болота никогда не существовало. Улица стала называться Моховой только с 18 века. Как раз по имени площади. Её так прозвали из-за того, что там приезжие крестьяне торговали мхом. Его использовали, чтобы конопатить деревянные стены домов. Эта точка зрения в литературе считается более правильной. Моховая улица сегодня (да-да, впереди Гос Дума)

Ее длина всего-то 600 метров. И наверно это самая "отметрованная" улица, поскольку имеет 6 выходов метро: Охотный Ряд, Театральная, Площадь Революции, Библиотека имени Ленина, Арбатская, Александровский сад, Боровицкая.

Басманная больница Пожар 1812 года унёс практически всю Басманную слободу. Один только дом уцелел, за что его прозвали несгораемым. История этого здания берет своё начало ещё в 1755 году, когда граф Н.А. Головин приобрёл несколько участков на Новой Басманной. Он построил там деревянные хоромы, но позже его внук заменил хоромы дворцом с двумя каменными флигелями. А в 1876 году здесь открылась Басманная больница для чернорабочих. Здание немного перестроили. Эта лечебница на 660 коек была одной из самых крупных в Москве. Фото 1913 года. Через время ее заменила 6-ая городская больница. В 1995 году в 19 отделениях — 885 коек. А потом случился в Москве Собянин. В 2014 году в рамках оптимизации городского здравоохранения сокращён коечный фонд и медицинский персонал (причем по Москве закрыто много больниц). 19 января 2015 года решением Департамента здравоохранения города Москвы ликвидирована как нерентабельное учреждение.

Главный дом и уличные флигели опустели, но охраняются, тепловой контур закрыт, ворота заперты. Владение осталось на балансе Департамента здравоохранения, однако характер дальнейшего использования памятника неясен Фото от 2022 года.

Усадьба Шибаева История усадьбы Сергея Мартыновича Шибаева на Новой Басманной улице начинается с 70-х годов XVIII века. Первоначально здесь находился трёхэтажный дом с пилястровым портиком и сводчатыми помещениями на первом этаже, который, предположительно, был построен князем Иваном Алексеевичем Белосельским. Фасад здания был оформлен в строгом классицистическом стиле. В конце XVIII — начале XIX веков усадьба перешла во владение Марфы Яковлевны Кротковой, вдовы коллежского асессора, известной своей благотворительной деятельностью - она жертвовала значительные суммы на храмы и монастыри. Усадьба сохраняла классический облик до 1870-х годов, когда дом был приобретён богородским купцом первой гильдии Сидором Шибаевым. Шибаев был влиятельным фабрикантом и одним из первых нефтепромышленников России. Он начал свой путь в бизнесе с Морозовыми, основав в 1844 году отбельную фабрику в Богородске. В 1870-х годах он занялся нефтяным бизнесом, купив несколько месторождений в Баку и основав нефтяное товарищество «С.М. Шибаев и К». После смерти Шибаева в 1883 году его жена унаследовала дело мужа и продолжала успешно управлять предприятием, расширив деятельность и получив признание на всероссийских выставках. Дом на Новой Басманной в период владения Шибаевыми претерпел значительные изменения благодаря проекту архитектора Александра Степановича Каминского. Фасад здания получил новое оформление в псевдорусском стиле: окна второго этажа украсили наличники с изысканным завершением, вместо пилястр появились сдвоенные полуколонки, углы здания также были оформлены полуколонками. Главный фасад венчал аттик сложной формы и две стилизованные башенки по углам дома. Все декоративные элементы фасада были выполнены из терракоты и раскрашены в разные цвета, что придало дому нарядный и яркий облик, выделявший его среди прочих зданий на улице. После смерти вдовы Шибаева в конце XIX века дом был куплен государством и стал частью Басманной больницы. В советские годы здание использовалось для административных целей. Дом в начале XX века

Дом в 2010 году Центральная часть фасада, 2015 год Реставрационные работы начались в 2012 году и были направлены на восстановление облика усадьбы конца XIX века. Во время реставрации были проведены работы по расчистке, укреплению и вычинке кирпичной кладки, а также восстановлению утраченных элементов фасада. Особое внимание уделили воссозданию полихромной отделки карнизов, полуколонн, наличников окон и филёнок в простенках между окнами. Чугунные решётки, балкончики и козырёк крыльца также были восстановлены по историческим образцам.Сегодня усадьба Шибаева продолжает выполнять административные функции, сохраняя своё историческое значение и архитектурную ценность. Реставрация позволила вернуть зданию его былое великолепие, и оно вновь стало украшением Новой Басманной улицы.

Адрес: Новая Басманная ул., дом 23А

Городская усадьба М.С. Грачёва Городская усадьба М.С. Грачёва является памятником архитектуры начала XIX века.

Построенный в 1815 году для корнета А.В. Толстого, дом первоначально был одноэтажным и скромным по облику. В 1880-х годах усадьбу приобрёл Михаил Грачёв. В 1884 году здание было реконструировано, приобретя черты московского ампира с богатым декором и штукатуркой, отражавшими высокий статус владельца.

После революции 1917 года здание использовалось для размещения государственных учреждений и служб Министерства иностранных дел. В 2013–2014 годах усадьба прошла реставрацию, восстановившую её исторический облик.

Денежный пер., 11, стр. 1, Москва

Усадьба Павловых Усадьба Павловых была построена в 1905 году по проекту архитектора С. С. Кучинского для фабрикантов Петра и Николая Павловых. Особняк, выполненный в стиле модерн, является двухэтажным зданием с куполом и облицован двухцветной керамической плиткой. Это сооружение входило в комплекс усадьбы, включавший также конюшни, каретный сарай, кузницу и сторожку. После национализации в 1917 году усадьба использовалась под административные нужды, а с 1963 года в ней разместился Информационный центр ООН в Москве. Усадьба имеет статус объекта культурного наследия. Глазовский пер., 4, Москва

Особняк В.Я. Лепёшкиной Особняк был построен в 1888–1890 годах по проекту архитектора Бориса Фрейденберга для Варвары Яковлевны Лепёшкиной. После её смерти в 1901 году усадьба перешла к её сыну, который в 1910 году продал её Андрею Понизовкину. В советский период особняк сначала стал частью Коммунистической академии, затем Института государства и права Академии наук. В 1930 году здание было надстроено до четырёх этажей, но сохранило оригинальные декоративные элементы. В 2014 году усадьба была признана объектом культурного наследия России регионального значения, и на 2018 год в здании продолжал располагаться Институт государства и права.

ул. Знаменка, 10, Москва

Особняк фон Рекк Особняк фон Рекк был построен в 1897 году по проекту архитектора Сергея Шервуда, после чего здание выкупил купец Яков Рекк.

В дальнейшем особняк несколько раз сменил владельцев, среди которых были Пётр Стахеев и Николай Суханов. После революции здание было национализировано и использовалось различными муниципальными организациями, включая Замоскворецкий райком партии. В 1918 году в здании прошло собрание партийных ячеек, на котором присутствовал Владимир Ленин. С 1990-х годов особняк передали Фонду поддержки зимних видов спорта, а с 2012 года здание было передано Российскому энергетическому агентству. В 2012–2017 годах прошёл капитальный ремонт, в ходе которого были восстановлены фасады и интерьеры.

Масштабная реставрация усадьбы фон Рекк, проводившаяся с 2016 по 2017 год, стала настоящим вызовом для специалистов. Основной целью было не только воссоздание исторического облика здания, но и восстановление редких элементов интерьера и декора, которые уцелели со времени строительства. Особняк сохранил свой уникальный стиль, но многие декоративные элементы пришлось воссоздавать практически с нуля. Одним из ключевых моментов реставрации стало восстановление декора фасада, особенно фигур львов, украшавших главный вход. Скульптуры, являющиеся визитной карточкой дома, были очищены от загрязнений и восстановлены до первоначального состояния. Особое внимание уделялось деталям колонн и карнизов, которые были разрушены временем и многочисленными переделками. Специалисты использовали архивные чертежи и исторические фотографии для воссоздания всех архитектурных элементов в их оригинальном виде.

В 2017 году дом фон Рекк стал лауреатом конкурса Правительства Москвы «Московская реставрация».

Сегодня особняк используется Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН), а его исторические интерьеры открыты для проведения культурных мероприятий.

Пятницкая ул., 64, стр. 1, Москва

Доходный дом А.П. Снегирёвой Доходный дом А. П. Снегирёвой был построен в 1912 году архитектором Владимиром Глазовым. После революции здание было национализировано, но Снегирёв продолжал жить в нем до конца 1920-х годов. В советское время здесь были коммунальные квартиры, а в 1948 году здание было реконструировано. В 1951 году оно стало собственностью КГБ, а позже в нем разместился офис Службы внешней разведки РФ. Колпачный пер., 11, стр. 1, Москва

Главный дом усадьбы А. К. Коптева В 1802 году владение принадлежало княгине Александре Долгоруковой, а сам дом был уничтожен в 1812 году во время пожара.

В 1817 году, после того как усадьбу приобрёл секунд-майор Алексей Кондратьевич Коптев, началось восстановление здания.

В 1842–1843 годах, при князе Голицыне, фасад был перестроен в стиле, близком к неоклассицизму. Последняя значительная реконструкция состоялась в 1899–1900 годах под руководством Надежды Мейендорф, дочери Казакова, по проекту архитектора Акселя Флодина.

Благодаря множественным перестройкам фасад усадьбы сочетает элементы различных архитектурных стилей, включая ампир, неоклассицизм, эклектику и модерн. Остатки интерьера 1990-е годы

С 2011 г. по 2015 г. была проведена комплексная реставрация усадьбы. Заново выполнена чистовая отделка фасадов и интерьеров, включая покраску и альфрейную живопись и бронзовую «выбликовку» лепнины, характерную для конца XIX — начала XX века. Были отремонтированы дверные заполнения и витражи, полностью заменены паркетные полы, восстановлены изразцовые печи. Особое внимание уделили реставрации живописи плафонов и трафаретной отделки стен Большой гостиной. Также были воссозданы утраченные чугунные лестницы: винтовая — в центральной части объёма, и одномаршевая — в западном крыле. Реставраторы вернули уникальные «трафаретные обои» конца XIX — начала XX века, а пол вестибюля, изначально выложенный мозаикой из натуральных цветных сортов мрамора, был восстановлен в полном соответствии с натурными данными и проектом. В результате этих работ здание стало максимально приближено к состоянию начала XX века. Проект реставрации был удостоен премии конкурса «Московская реставрация» в 2015 году. Сегодня главный дом городской усадьбы продолжает использоваться для представительских целей, сохраняя своё историческое значение и архитектурную ценность. Здесь проходят различные культурные и общественные мероприятия.

Большая Никитская ул., 57/46с1, Москва

Дом Е.Д. Свешниковой Дом Е.Д. Свешниковой был построен в 1913 году по проекту архитектора Сергея Воскресенского для купца первой гильдии Ивана Петровича Свешникова, известного коллекционера и мецената. Дом предназначался для его жены Елизаветы Дмитриевны. В советский период в особняке размещались коммунальные квартиры. Дом с тех пор перестраивался. В последние годы проведена реставрация, хорошо отделан фасад и детали. Здание является памятником регионального значения. В настоящее время здание является бизнес-центром класса B и объектом культурного наследия регионального значения. Новокузнецкая ул., 29, стр. 1, Москва

Доходный дом Л.А. Энгельбрехта Доходный дом Л. А. Энгельбрехта был построен в 1910–1913 годах по проекту архитектора Николая Доброхотова с участием Александра Прамнека. Заказчиком и владельцем здания был статский советник Лаврентий Энгельбрехт. Четырехэтажное здание сочетает элементы модерна, неоклассицизма и псевдорусского стиля. Изначально критикуемое за необычный внешний вид, здание со временем стало признанным шедевром. В 1970-х годах оно было реконструировано, а сейчас в нём располагается Общероссийский общественный фонд «Национальный благотворительный фонд».

Новокузнецкая ул., 34, стр. 1, Москва

Доходный дом Н.С. Воробьёва Доходный дом Н. С. Воробьёва был построен в 1905 году по проекту архитектора Леонида Стеженского для купца первой гильдии Николая Воробьёва. Двухэтажное каменное здание с полуподвалом предназначалось как для жилья хозяев, так и для сдачи квартир в аренду. До 1917 года дом принадлежал купчихе Олимпиаде Воробьёвой. После революции здание было национализировано и использовалось как Клуб работников просвещения, а в 1970-х — как Институт повышения квалификации преподавателей. С конца 1990-х годов здесь размещается Университет Российской академии образования. В 2005 г. в здании была проведена комплексная реставрация. Вид до реставрации.

ул. Большая Полянка, 58, Москва

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