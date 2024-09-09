Московские прогулки, ч.31

Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 5

Часть 6 Часть 7 Часть 8 Часть 9 Часть 10

Часть 11 Часть 12 Часть 13 Часть 14 Часть 15

Часть 16 Часть 17 Часть 18 Часть 19 Часть 20

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Часть 26 Часть 27 Часть 28 Часть 29 Часть 30

Усадьба Хомяковых Дом был построен в 1822—1824 гг.

реконструировавший Театральную площадь и прилегающие к ней участки.



Вероятным архитектором называют О. И. Бове,Первоначально был построен как доходный дом с лавками рядом с деревянным главным домом, позднее использовался и для жилья владельцев усадьбы.

В доме жили поэт и философ А. С. Хомяков с женой Е. М. Хомяковой (Языковой), у них в гостях бывали Н. В. Гоголь, Н. М. Языков.

В 1826 году в доме состоялся торжественный обед по случаю основания журнала «Московский вестник», на обеде были А. С. Пушкин, Е. А. Баратынский, Д. В. Веневитинов, А. Мицкевич и другие. Здание построено в стиле классицизма. Южный протяжённый фасад, по Копьёвскому переулку, состоял из трёх трёхэтажных объёмов, соединённых двухэтажными (позднее двухэтажные части надстроены). Крайние объёмы выделены восьмиколонными тосканскими портиками. На фасаде, выходящем на Петровку, аналогичные колонны размещены по центру, между двумя ризалитами.

В ходе недавней реконструкции Большого театра дому Хомякова решили вернуть прежний облик. Фасады дома воссоздали по чертежам XIX в. Здесь разместились репетиционные залы Большого театра.

ул. Петровка, 3, Москва

Дом В.И. Штейнгейля – Лопатиных Особняк барона Штейнгейля (позже — Лопатиных) — памятник архитектуры федерального значения.

Дом был построен в 1816 году на основе каменного фундамента здания, сгоревшего во время пожара 1812 года. Первым хозяином дома был Владимир Иванович Штейнгейль (1783–1862) — барон, полковник, участник Отечественной войны 1812 года.

В 1872–1917 годах дом принадлежал семье Льва Михайловича Лопатина — известного философа, психолога, профессора Московского университета, председателя Московского психологического общества. В настоящее время дом отреставрирован, в нём размещается отделение архитектуры Российской академии художеств.

Гагаринский пер., 15/7, Москва

Дом Благородного собрания Особняк построили в первой половине 18 века для князя Василия Михайловича Долгорукого-Крымского. Проектом занимался выдающийся русский архитектор того времени Матвей Федорович Казаков.

В 1784 году здание было приобретено у наследников князя московским дворянским собранием для проведения балов и торжественных приёмов. После революции Благородное собрание ликвидировали. Совет народных комиссаров передал дом профсоюзам. С тех пор он получил соответствующее название — Дом Союзов.

После распада Советского Союза здание стало закрытым акционерным обществом. Оно начало сдавать залы в аренду. В нём часто проходили презентации различной тематической направленности, форумы, съезды. Дом Союзов является объектом культурного наследия федерального значения. ул. Большая Дмитровка, 1/30, Москва

Особняк С. У. Соловьёва Построен в 1901–1902 годах и выдержан в манере франко-бельгийского ар-нуво. С 1922 по 2008 год особняк принадлежал посольству Грузии в России, с начала 2010-х передан Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии. Особняк Соловьёва часто называют одним из вероятных прототипов дома Маргариты из романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Входа нет

Малый Ржевский пер., 6, Москва

Доходный дом О.П. Кучумовой Доходный дом, принадлежавший А.Н. Кучумову, построен в 1894 году.

Жилое здание было возведено в соответствии с проектом архитектора Ф. Ф. Воскресенского, работавшего в стиле московского модерна. Фасад здания выдержан в "псевдорусском" стиле. Здание является ценным градообразующим объектом и включено в столичный реестр культурного наследия. Здание так же является ценным градоформирующим объектом. Жилой дом

ул. Рождественка, 20/8с16, Москва

Городская усадьба Н.Н. Медынцева Особняк был построен в 1907 году в стиле модерн. Предназначался он для размещения коллекций. Так ка Николай Николаевич Медынцев был страстным коллекционером искусства и собрал обширную коллекцию произведений декоративно-прикладного искусства. Композиция фасада особняка ассиметричена, как это и было свойственно постройкам в стиле модерн. Для облицовки была использована плитка бирюзового цвета, с жёлтыми и коричневыми акцентами. Заметным украшением стали яркие панно из майоликовой плитки. Они изображают розы и осенние листья. Пространство под карнизом выделено фризом из тёмно-бирюзовой майолики, на остальной плоскости фасада встречаются акцентные вставки плиток. Декор особняка хорошо сохранился, и дошёл до настоящего времени практически без потерь. Померанцев пер., 6, стр. 1, Москва

Приют для вдов и сирот русских художников им. П.М. Третьякова Здание Приюта для вдов и сирот русских художников имени П. М. Третьякова или «Вдовий дом», как его порой называли, было построено в 1910-1912 годах по проекту архитектора Н. С. Курдюкова, при участии инженера Н. Егорова, в неорусском стиле, на участке и на средства, завещанных П. М. Третьяковым. Правом на бесплатное проживание в приюте пользовались вдовы и незамужние дочери русских живописцев, скульпторов и архитекторов до смерти или выхода замуж, а сыновья – до совершеннолетия. Преимущественное право на приём в приют было у вдов, малолетних детей и незамужних дочерей русских художников, произведения которых находились в городской художественной галерее имени П. и С. М. Третьяковых. За удовлетворением первой категории лиц претендовать на предоставление помещений в приюте могли вдовы и сирот художников, произведения которых имелись в других собраниях России, государственных или общественных. Хотя прошло немало времени, строение очень хорошо сохранилось и продолжает эксплуатироваться.

Лаврушинский пер., 3/8с2, Москва

Особняк А.И. Бородина Двухэтажный ампирный особняк выстроил в 1908 году архитектор Сергей Константинович Родионов, украшенный дорическими полуколоннами, что превратили трехчастное центральное окно словно в некий классический портик на уровне второго этажа, античным панно и интересной лепниной. В советские годы особняк национализировали и приписали к дипломатическому корпусу. До сравнительно недавнего времени в нем располагалось посольство Венесуэлы. Большой Каретный пер., 13, стр. 1, Москва

Усадьба Л.К. Нарышкина - Н.Ф. фон Мекк С конца XVII века это владение принадлежало дяде Петра I Льву Кирилловичу Нарышкину. После Нарышкиных некоторое время усадьбой владел Г. Ф. Вишневский, а в 1749 году новым хозяином становится П. Я. Голицын.

В последующие годы владение неоднократно переходило из рук в руки, а главный дом, в соответствии с менявшейся архитектурной модой и пожеланиями новых хозяев, много раз перестраивался. В 1825 году усадьбу приобрела тайная советница Н. М. Арсеньева. Ее «эпоха» - одна из самых интересных в жизни старинного особняка. В те годы здесь располагался один из культурных салонов Москвы. В гостях у Арсеньевой бывали А. С. Пушкин, П. Я. Чаадаев, М. И. Глинка, известный библиофил А. А. Соболевский, писатель Н. Ф. Павлов, историк и журналист Н. И. Надеждин и многие другие. В 1843 году у Арсеньевых останавливался гастролирующий в Москве Ференц Лист.

В 1847 году Арсеньевы продали свою усадьбу, и она, вновь сменив нескольких хозяев, через два десятилетия была приобретена баронессой Н. Ф. фон Мекк. Надежда Филаретовна осталась к тому времени вдовой «железнодорожного магната», который заработал свое состояние на строительстве железнодорожной ветки от Москвы до подмосковной Коломны. Госпожа фон Мекк, благодаря своему огромному состоянию, стала покровительницей российского музыкального искусства. Она помогала композиторам Николаю Рубинштейну и Клоду Дебюсси, который давал частные уроки ее дочерям. Особое внимание Надежда Филаретовна уделяла Петру Ильичу Чайковскому, который часто останавливался в этом доме и благодаря финансовой поддержке мог полностью сконцентрироваться на своем творчестве. Композитор и баронесса были очень дружны, о чем свидетельствует их сохранившаяся 13-летняя переписка. Благодаря таким гостям, усадьбу еще назвали «домом трех композиторов».

Мясницкая ул., 44, стр. 2, Москва

Дом И.П. Херодинова Этот дом был возведен в 1874 году, он известен во многом благодаря тому, что именно в нем появился на свет, ставший в год окончания Великой Отечественной войны Патриархом Алексием Первым Сергей Симанский (его имя стало тринадцатым по счету в истории патриархов РПЦ). Об этом свидетельствует памятная табличка, украшающая фасад.

Автором проекта здания стал художник-архитектор Иван Павлович Херодинов. В самом начале прошлого столетия в доме жил и работал художник Юон, а позднее в здании поселился Б. Земенков — писатель, художник, изучавший памятные места столицы.

Жилой дом

Мясницкая ул., 46, стр. 1, Москва

Дом Миансаровой Шедевр модерна.

Доходный дом М. Н. Миансаровой — Гутмана — здание бывшего доходного дома, возведённое в стиле неорусского модерна в 1908–1911 годах Сергеем Родионовым по заказу дочери предпринимателя Ивана Степановича Ананова — Елены (Глены) Миансаровой. Первый этаж новопостроенного комплекса заняли магазины и трактир, верхние — комфортабельные квартиры под съём и гостиница «Рига». После Октябрьской революции в здании разместили коммунальные квартиры, позднее переоборудованные в отдельное жильё. В 2003 году бывший доходный дом числится в собственности у телекоммуникационной компании МТС, офис которой занял помещения комплекса. В 2021 году дом был включён в Единый государственный реестр объектов культурного наследия в качестве памятника архитектуры регионального значения.

Панкратьевский пер., 12/12, Москва

Дом ямщика В. И. Ширяева Дом ямщика Василия Ширяева — это деревянный жилой дом середины 19 века.

Здание было построено в 1852 году для сдачи недорогих квартир потомственным ямщиком Василием Ивановичем Ширяевым.

К началу 20 века дом выкуп ила Никольско-Рогожская община и пристроила по соседству церковь Николая Чудотворца. При советской власти здесь был рабочий клуб, а потом здание вновь стало жилым. Сейчас дом взят под охрану государства, его запрещено сносить и изменять исторический облик.

Вековая ул., 20/13, Москва

Особняк Я.М. Шлоссберга Здание было построено в 1910–1911 годах по проекту архитектора польского происхождения Адольфа Зелигсона для купца первой гильдии, главы конторы по продаже мануфактурного товара Якова Максимовича Шлосберга. Двухэтажный эклектичный особняк оформлен с использованием элементов архитектуры ренессанса и модерна. Его внешний вид уникален, и в Москве больше нет ничего подобного ему. В 2004 году особняк Я. М. Шлосберга, его хозяйственные постройки и ограда были приняты под государственную охрану как объект культурного наследия регионального значения. С 1956 года и по наши дни в здании располагается резиденция посла ФРГ в России.

Необычная ренессансная стилистика, множество парадных комнат, скульптурные львы как реверанс соседнему дому Кекушева: послу ФРГ в России очень повезло. Входа нет

Поварская ул., 46, стр. 1, Москва

Дом Гусятниковых памятник архитектуры (федеральный) — особняк начала XIX века в центре Москвы (Лаврушинский пер., д. 4, стр. 1). В 1630-х годах на месте нынешних построек располагалась слободская усадьба ткача Фёдора Гусятникова, отсюда и название. В начале XIX века усадьба принадлежала статскому советнику Ф. С. Голубцову, который продал её своей жене Савельевой. В 1822 году на территории усадьбы по красной линии Лаврушинского переулка был построен небольшой двухэтажный особняк в ампирном стиле. Средняя часть особняка выделена ризалитом с тосканским портиком на втором этаже, состоящем из четырёх пузатых полуколонн. Толстые ободки на полуколоннах смещены вниз от положенного им канону месту (рядом с эхином. Первоначально дворовый фасад украшали боковые ризалиты. В 1832 году к одному из них была сделана двухэтажная пристройка. После реконструкции начала XXI века в цокольном этаже были пробиты окна, а капители полуколонн искажены.

Во дворе дома — палаты XVII века (д. 4, стр. 4). Дом Гусятниковых и палаты имеют статус объектов культурного наследия федерального значения. Посадские палаты, предположительно, были построены после стрелецких бунтов, в 1680-1690-х гг. В основе постройки — две палаты, разделенные сенями.

Во второй половине XVIII века палаты принадлежали купцам первой гильдии Андроновым занимавшимся виноторговлей.

При них палаты были значительно перестроены и расширены, обретя Г-образную в плане форму. В настоящее время первоначальный декор фасадов палат утрачен и закрыт штукатуркой, подклетный этаж почти скрыт под землёй.

В настоящее время здания занимает Третьяковская галерея.Палаты Фёдора Гусятникова

Лаврушинский пер., 4с4, Москва

Дом Хлудова — Пантелеева Здание было построено в 1843–1845 годах по заказу коллежской асессорши Беляевой. Первый этаж выполнили из кирпича на каменном подвале, второй сделали деревянным, с антресолями. В 1892 году особняк с публичных торгов приобрел Филипп Пантелеев, богатый крестьянин из Владимирской губернии. Через год он начал капитальный ремонт главного дома, для чего обратился к архитектору Константину Дуванову. Здание получило новое оформление, изобилующее лепниной. После революции территорию усадьбы занимали разные учреждения, затем гостиница. В 1950-е годы большую часть дворовых построек снесли, однако дом уцелел. В 2023 году объект стал лауреатом конкурса Правительства Москвы «Московская реставрация».

Сейчас здесь находится гостинница. И пусть гостиница. Главное, что дом цел!

улица Земляной Вал, 56с3, Москва

Особняк И. А. Миндовского Особняк Ивана Миндовского назван в честь потомственного купца, одного из владельцев «Товарищества на паях Волжской мануфактуры бумажных и льняных изделий» — Ивана Александровича Миндовского. Именно он приобрёл готовый элегантный особняк спустя 5 лет после его постройки. Строительством занималось Московское торгово-строительное общество под руководством предпринимателя Якова Рекка. По его предложению архитектор Кекушев стал лидером архитектурного офиса. Однако купец Миндовский недолго был владельцем особняка на Поварской улице — в 1912 году он скончался и оставил дом в наследство своим четырём детям. А через 5 лет, после революции, дом национализировали. Сегодня особняк Ивана Миндовского — это место работы послов и консулов Новой Зеландии. Входа нет

Поварская ул., 44/2с1, Москва

Ну последний на сегодня дом. Ажурный дом: единственный в своём роде Здание из бетонных блоков с резным орнаментом должно было стать типовым, но осталось образцом так и не случившегося будущего. Достраивали здание в 1941 году, и война помешала воплотить все замыслы автора проекта. В 1949 году проект раскритиковали — витиеватые бетонные решётки сочли излишеством и дома стали строить из простых панельных конструкций. Здание особенно красиво выглядит по вечерам, когда включается подсветка. Ленинградский просп., 27.

И на сегодня достаточно, но закончу яркими красками вечереющего города

