Московские прогулки, ч. 69. Легенды и мифы Москвы

Чем больше и древнее город, тем сильнее со временем он обрастает легендами и мифами. Москва в этом плане не стала исключением. В столице есть множество мест, с которыми связаны различные легенды. Я познакомлю с самыми популярными из них.

Кремль Иван Грозный считается владельцем уникальной библиотеки, состоящей из 800 ценных и редких книг древнегреческих и древнеримских авторов.

Согласно легенде, библиотека исчезла в Смутные времена, пережив несколько пожаров, случившихся в Москве.Предполагают, что раритетные книги могут находиться в Коломенском, или в доме Пашкова или в кремлевских тайниках.Миф о подземных ходах Кремля: Легенда гласит, что под Кремлем протянуты таинственные подземные ходы, соединяющие его с различными частями города. Некоторые говорят, что в этих ходах хранятся древние секреты и артефакты.

Легенды дома Пашкова. Дом Пашкова был построен в 1784-1786 годах по заказу капитан-поручика лейб-гвардии Семеновского полка Петра Егоровича Пашкова, сына денщика Петра I (Петра Егоровича Пашкова). Отец Петра Егоровича был личным денщиком Петра I, а при При Анне Иоанновне Егор Иванович Пашков был уже астраханским губернатором. Он оставил сыну большое состояние и связи.

Петр Пашков был записан в гвардию и при Елизавете Петровне нёс военную службу. В отставке он занялся винным делом, что помогло существенно приумножить состояние.

Первая легенда дома связана с его строительством.

По этой легенде в 1784 году на стройку в Царицыно приехал Пашков и предложил Баженову построить на Ваганьковском холме дом в стиле кремлевского дворца. Баженов согласился, но тайно. А уже в следующем году Екатерина запретила строить дом.

Под страхом смерти архитектор возвел красивейший дом прямо напротив Кремля. По той же легенде дом отвернут от Кремля из-за обиды на императрицу.Так Пашков дом стал первым светским зданием в Москве, из окон которого можно было смотреть на башни и постройки Кремля сверху вниз.Многие исследователи считают, что Дом Пашкова построен на месте входа в Подземные ходы. Где-то здесь же находились пыточные камеры времен Ивана Грозного, подвалы Опричного двора, проходили подземные ходы в Замоскворечье, к Храму Христа Спасителя и в Кремль. И именно здесь находится знаменитая библиотека Ивана Грозного.Во дворе Пашкова дома находится круглый «колодец» 15-метровой глубины, найденный археологами под слоем насыпного грунта. Дно колодца заполнено водой. По легендам, именно это место и было входом в Подземную Москву.Давняя городская легенда уверяет, что именно на крыше Дома Пашкова пирует нечисть в Вальпургиеву ночь. Эту легенда использовал Булгаков и устроил сцену с Воландом и Азазелло на крыше Пашкова дома у его бельведера.

Российская государственная библиотека Основана в 1862 году.

Главное здание библиотеки на Воздвиженке — комплекс в стиле сталинского ампира. Его строительство велось с 1928 по 1958 год. Здание насчитывает 19 этажей (включая книгохранилище) и является знаковым образцом советской монументальной архитектуры. Вмещает свыше 45 миллионов книг, документов и других единиц хранения. Чтобы лишь бегло просмотреть каждый экземпляр в этой колоссальной коллекции, потребовалось бы около 80 лет непрерывной работы — без сна и отдыха!

Общая длина книжных полок превышает 275 километров и распределена по 19 ярусам основного хранилища.

Согласно слухам, призрак Николая Рубакина – известного книговеда и писателя, можно встретить в Российской государственной библиотеке, которой он перед своей кончиной завещал все свои книги. Если представить, что толщина каждой из этих 80 тысяч книг составляет два сантиметра, и поставить их друг за другом, выйдет 1600 метров — длина десяти поездов московского метро. Если перевернуть эти 1600 метров вертикально, высота «книжной башни» окажется примерно на 100 метров больше двух самых высоких зданий мира вместе взятых.

В 1948 году книги доставили в библиотеку. Вместе с ними из Швейцарии пришла урна с прахом Николая Рубакина. Обрабатывать огромную коллекцию было долго, и всё это время Рубакин не покидал места, где хранилась коллекция.

В конце концов его прах был захоронен на Новодевичьем кладбище, но душа страстного собирателя книг не успокоилась.

Но вот что добавляет мистики: по легенде, в глубинах книгохранилища, на загадочном 18-м ярусе, бродит призрак библиофила Николая Рубакина.

Сотрудники РГБ уверяют, что ночью, когда хранилище с книгами закрывается и опечатывается, а библиотекари остаются, чтобы проверить фонд, на этажах с собранием Рубакина появляется дымка и не покидает ощущение, что кто-то за тобой присматривает.

Сотрудники до сих пор шепчут о том, как на 18 ярусе свет зажигается сам по себе, а потерянные тома волшебным образом возвращаются на место. Если книга вдруг пропала — надо тихо попросить помощи у Рубакина, говорят, он всегда поможет ее найти!

Интересно, что его дух якобы и сейчас помогает быстро найти необходимую книгу в огромных стенах этой библиотеки. Если библиотекарь ставит книгу не на то место или неправильно заполняет карточку, привидение может привлечь внимание к недобросовестной работе, скинув с полки книгу.



Ещё привидение следит за читателями: чтобы не трогали книг грязными руками, не шумели и не грубили библиотекарям. Если призрак замечает такого недобросовестного читателя, он может захлопнуть его книгу с помощью сквозняка, сдуть со стола листы или долго-долго водить читателя лабиринтами библиотеки.

Призрак "кровавой барыни" на Ивановской горке Иоанно-Предтеченский женский монастырь находится в самом сердце Москвы – на Китай-Городе. С древности его «узницами» становились известные женщины. В том числе, и Дарья Салтыкова – самая жестокая помещица России.

Первое упоминание о монастыре в документах относится к 1604 году. По одной из версий, его построила Елена Глинская, мать Ивана Грозного. Говорят, что будущий царь родился как раз в день освящения монастыря, поэтому и был назван Иоанном.

В строгую монастырскую обитель часто насильно помещали женщин, чем-то не угодивших царской власти. Так, здесь жила вторая жена Ивана Грозного, Пелагея Михайловна, жена Василия Шуйского, Мария Петровна. И даже незаконная дочь Елизаветы Петровны и Алексея Разумовского – Августа Дараган!

Но самой знаменитой узницей монастыря стала помещица Дарья Салтыкова, осужденная за зверства над своими крепостными. По разным оценкам, она замучила от 70 до 100 человек, в основном, молодых девушек.

«Салтычиха» истязала своих жертв, придумывала их суровые наказания и просто убивала из-за ревности. Из-за несчастной любви она даже чуть не расправилась с дворянином Николаем Тютчевым – предком известного поэта.

В конце концов, жалоб на помещицу стало так много, что было начато расследование. Салтыкову осудили и приговорили к пожизненному заключению. Ее посадили в подземную тюрьму в Ивановском женском монастыре, а позже перевели в каменную пристройку.

В общей сложности, «кровавая барыня» провела в заключении 33 года, до самой смерти. Зеваки смотрели на нее через специальное окошечко, а Салтыкова плевалась и ругалась. Есть легенда, что призрак Салтычихи и сейчас можно встретить на Ивановской горке. Страшная старуха в лохмотьях осыпает прохожих бранью и проклятиями (используя старинные выражения). Некоторые любители мистики считают, что призрак может привести к спрятанным сокровищам, если последовать за ним. Другие уверены, что с Салтычихой лучше вообще не встречаться.

Дом Игумнова Одна из легенд гласит, что Николай Игумнов – известный русский промышленник, жил вместе со своей любовницей на Большой Якиманке. Однажды женщина была уличена им в измене, убита и замурована в стене. Жильцы особняка утверждали позже, что не раз наблюдали появление призрака некой дамы в белых одеждах.

С этим же домом связывают еще одну мистическую историю. Якобы Игумнов в одной из комнат выстелил полы золотыми монетами, чтобы удивить своих гостей, однако после этого его выслали из Москвы. Причиной послужило то, что на каждой из монет был изображен царь и посетителям волей-неволей приходилось наступать на его профиль.

Церковь Всех Святых на Кулишках Одной из самых древних в Москве считается церковь Всех Святых, расположенная на Славянской площади. Ранее на территории между Москвой-рекой и Яузой, на месте строительства храма на Кулишах, был расположен луг. Кулиги – так в Древней Руси назывались земли, расположенные возле рек на окраинах.

Принято считать, что расхожая фраза «у черта на куличках» пришла именно отсюда. Согласно старой легенде, в этом месте видели черта Игнашку, всячески мешающего церковной службе. Очевидцы утверждали, что в храме постоянно что-то стучало и светилось, а иконы сами выпадали прямо из иконостаса.

Большой театр Мистическая и интересная история связана и с Большим театром. Якобы во время одного из пожаров в театре некий санкт-петербургский крестьянин Марин Василий спас человека, который не успевал выбраться из огня, за что был награжден Николаем I медалью «За спасение погибавших».

Говорят, что после смерти крестьянина его призрак стал появляться на многих опасных пожарах для помощи людям.

Легенда о часах на Красных воротах В доме № 2 по ул.Спартаковской висели часы. Их заказал барин с Разгуляя у Якова Брюса.

Когда Брюс их сделал, заказчик сразу умер, а его семья не стала платить за работу. Брюс рассердился и сказал: «Пусть будут прокляты эти часы и только плохое показывают».

Говорят, что перед войнами камень, из которого выточили часовую доску, становился кроваво-красным.

Некоторые люди находили клады по брюсовскому указателю, но сокровища счастья никому не принесли: все кладоискатели вскоре умирали. А люди, которые исследовали часы, по неофициальным данным, начали страдать психическими заболеваниями и совершали самоубийства.

Мясницкая улица Всем известная сегодня улица Мясницкая в свое время 5 раз меняла название. Начиная с XVI века, она была Первомайской, Евпловской, Фроловской и даже улицей Кирова. Свое нынешнее наименование улица получила благодаря Мясницкой слободе, на территории которой было расположено много мясных лавок.

Именно с этой улицей связывают легенду о жадине Кусовникове.

После смерти Кусовникова его призрак стал часто появляться на Мясницкой улице и приносить финансовые проблемы всем, кто с ним встретится.

Существует легенда про призрак старика, который ходит ночами по Мясницкой улице, трясёт растрёпанными волосами и приговаривает: «Денежки, мои денежки!».

Согласно легенде, старик — генерал-майор Кусовников, который жил на Мясницкой улице в доме № 17 со своей женой. Супруги были очень богаты, но скупы, вели странный уединённый образ жизни, и однажды, уезжая, решили спрятать сундучок с деньгами в дымоходе.

Дворник, ничего не зная, затопил печь, и сбережения Кусовниковых сгорели. Эта новость вызвала у жены мгновенную смерть, а у генерал-майора — помешательство.

Помимо этого есть еще загадочный флигель на Мясницкой улице Двухэтажный флигель в Кривоколенном переулке входит в усадебный комплекс памятника культурного наследия. Он принадлежал различным известным владельцам, включая Гаврилу Вишневского, близкого к двору Елизаветы Петровны.

Флигель окутан множеством легенд и мифов.

Одна из них утверждает, что в здании проводились таинственные медицинские эксперименты, когда здесь располагался Химико-бактериологический институт.

Также ходят слухи о призраках, якобы обитающих в флигеле, что связано с его долгой историей и изменениями владельцев.

Некоторые исследователи связывают флигель с тайными встречами и интригами, происходившими при дворе, когда усадьба принадлежала высокопоставленным особам, включая Гаврилу Вишневского.

Призраки с Кузнецкого моста. Кузнецкий мост всегда был оживленной улицей с огромным количеством магазинов, ресторанов и других развлекательных заведений.

В позапрошлом веке Кузнецкий мост был шикарным местом в Москве, которое привлекало любительниц изящных туалетов, посещавших дорогие дамские магазины, и богатых банкиров, расположивших свои офисы на «самой блестящей улице». Считалось так, видимо, из-за первой появившейся здесь в городе световой рекламы.

Но был Кузнецкий и местом нешуточных страстей, где собирались любители азарта, пытавшие свое счастье в многочисленных игорных домах и салонах. Разумеется, многие из них проигрывались в хлам, теряли состояния, и выходили из заведения на улицу в невеселых думах. Тут-то и появлялся Серый экипаж с укутанным в черный плащ извозчиком, предлагавшим отвезти несчастного игромана домой будто бы всего за 10 копеек. Хотя проезд тогда стоил 30. Только говорят, кто предложение это принимал, того уж более живым не видели. На Кузнецком уж сто лет как нет никаких казино, но будто бы и сейчас этот странный призрак нет-нет да появляется в поисках поздних зазевавшихся пассажиров. Садиться в этот экипаж ловца азартных душ по-прежнему не рекомендуется.

Второй местный призрак принадлежит юной девушке по прозвищу Жу-жу, любовнице Саввы Морозова. Она прогуливалась по магазинам, когда услышала как мальчик-газетчик выкрикивает свежие новости: "Савва Морозов умер!". В испуге она выбежала к нему и тут же попала под лошадь. Чуть позже этот мальчик был найден задушенным женским чулком. А дух прекрасной француженки периодически встречался в окрестностях. Ее призрак после этого стал регулярно появляться у дома № 4, чтобы задушить чулком журнальных и книжных торговцев.

Легенда о "Бабьем городке". В XVIII веке историк Татищев посвятил Бабьему городку целую легенду. В 1382 году, когда Тохтамыш напал на Москву, из деревень бежали сотни баб. Однако, воевода не пустил их в Кремль и от безысходности пришлось им выстроить укрепления прямо на берегу реки. Обманом заманив в свой «городок» несколько десятков врагов, бабы их перебили, а потом два дня обороняли стены трофейным оружием. Закончилось дело тем, что воевода ночью вывез всех женщин и они помогали оборонять город.

Легенда красивая, но больше похода на сказку потому как достоверных источников, подтверждающих правду, нет.

Есть версия, говорящая о том, что берег Москвы-реки укрепляли при помощи свай, которые вбивались подвесными молотами – бабами. Предположение довольно любопытное, но не объясняет почему в других местах – где не было подобных набережных, существуют свои Бабьи городки.

Есть и еще одна версия, связывающая это название с диалектным словом баба – «речная старица». В Замоскворечье раньше была длинная полоса озер (там, где прорыли водоотводный канал), но есть и здесь сомнения. Не известно, доходила ли эта цепь озер до Бабьего городка?

Достоверного и однозначного мнения так и нет, но легенда Татищева уж очень красивая.

Дом на набережной Дом, построенный для представителей русской элиты в период с 1927 по 1931 гг. на Болотном острове, получил название «дома на набережной» после того, как писатель Юрий Трифонов опубликовал одноименную повесть.

Говорят, что подъезд №11 в доме считался нежилым, и именно из него в годы репрессий спецслужбы производили слежку за людьми и прослушивали их квартиры. Бытует поверье, что на лестницах, в коридорах и квартирах до сих пор можно увидеть призраки бывших жильцов.

Легенды о призраках в доме возникли еще в начале 1930-х. Появились они из-за того, что для фундамента здания использовали могильные плиты с кладбища церкви Николая Чудотворца на Берсеневке. А выстроили дом, по слухам, на месте, где находились пыточные палаты опричника Малюты Скуратова.

Большая часть легенд о Доме на набережной связана с массовыми репрессиями конца 1930-х. В 1937–1938 годах было арестовано более 700 жителей дома. А некоторые из них, например руководитель ТАСС Яков Долецкий, еще до задержания покончили с собой. Появились слухи о призраках репрессированных. Якобы в некоторых квартирах по ночам можно услышать музыку 1930-х, женский плач и крики. А во дворе иногда видят черного пса — собаку революционера Карла Радека. Когда его арестовали, она несколько дней бегала вокруг здания, пока ее не застрелили. По легенде, призрак собаки ходит по двору и ждет хозяина.

Самое известное привидение Дома на набережной — дочь командарма. По слухам, после ареста отца и матери она отказывалась выходить из квартиры. Сотрудники НКВД отключили свет, воду и газ, заблокировали выходы. Через десять дней девушка умерла. Ее призрак якобы можно увидеть на четвертом этаже и рядом с Театром эстрады, который располагается в Доме на набережной. Чтобы не злить привидение, после «встречи» рекомендуют дать милостыню нищему.

Тайны дома на Смоленской площади Строительство «дома на Смоленской» началось еще в 1939 году, но из-за войны временно приостановилось. В народе же дом называют «домом НКВД».

Здание окутано множеством историй и легенд: ходили слухи, что из дома есть вход не только на Филевскую линию, но и лифт в Метро-2!

Но больше всего дом цеплял своей асимметрией: с краю внезапно появилась башенка. Существует легенда, что она не входила в смету, и архитектор построил ее на свои деньги, а с другого края дом украсил балкон. Кстати, сегодня его включили в объекты культурного насления.

Улица Большая Ордынка Существует интересная легенда, согласно которой на Большой Ордынке, у дома №53, люди видят призрачную стаю кошек, сулящих неудачу. Якобы они стали появляться здесь после того, как были выпущены на волю недовольными соседями женщины, построившей для кошек на своем участке специальные домики.

С тех пор кошачья компания скитается по улицам в постоянном поиске своего жилища.

Крымский мост С Крымским мостом через Москву-реку связано несколько легенд.

Одна из них гласит, что мост мистическим образом привлекает к себе людей, желающих совершить суицид: спасатели много раз снимали таких с его опор. Кстати. Место, где построен Крымский мост, пользовалось дурной славой в царское время. В этом районе были скотобойни, откуда в Москву-реку сбрасывали туши животных.

Второй миф говорит о том, что одна из заклепок моста могла быть сделана из чистого золота.

Храм Иоанна Воина на Якиманке. Существует легенда, что будучи проездом в Москве вскоре после Полтавской баталии Пётр Великий обратил внимание, что храм заливает (очередное московское наводнение), а миряне и клир выносят иконы и церковную утварь в безопасное место. Государь немедленно принял участие в спасательных работах, а потом устроил разнос московскому начальству за то, что храм освящённый в память такого почитаемого святого, пребывает в столь запущенном состоянии. Немедленно повелел построить новый храм на более возвышенном месте, а проект поручил одному из виднейших придворных архитекторов - Ивану Зарудному. Надо сказать, что в Советское время этот храм никогда не закрывался. В нём были собраны многие реликвии, имевшие не только каноническую, но и историческую ценность. Например, трон Московских Патриархов. Во время Великого Московского пожара 1812 года рядом с Храмом остановился огонь и он уцелел. Хотя, конечно, ничего сверхъестественного в этом не было. Ведь всё Замоскворечье находится в низине, где влажность повышена, стало быть и возможности для распространения пламени меньше.

Мрачная тайна Пречистенки Сколько же все-таки мистики в истории Москвы! Когда-то район вокруг улицы Пречистенки назывался Чертольем. Здесь протекал бурный ручей Черторый, и эти места с «дьявольскими» названиями были окутаны мрачными легендами. Одна из них дошла и до нас.

Говорят, что в древности здесь находилось языческое капище Перуна, где приносили кровавые жертвы.

В 1547 в Чертолье переехал Алексеевский женский монастырь. Мрачная атмосфера этих мест постепенно сменилась религиозной. А в 1658 и Чертолье переименовали в Пречистенку — по иконе Пречистой Божией Матери Смоленской. Ручей спрятали под землю.

Все было хорошо до того момента, когда царь Николай I решил построить на месте Алексеевского монастыря Храм Христа Спасителя в честь победы над Наполеоном.

Монастырь приказали перевезти в Красное Село, но главная игуменья монастыря отказалась уезжать и даже приковала себя к древнему дубу, росшему посреди монастырского двора. Игуменья воскликнула: «Не быть здесь храму, а быть здесь луже!» Слова оказались пророческими. Храм строили целых 44 года и никак не могли закончить: то подземные воды затапливали стройку, то трескался фундамент, то случались пожары, то архитектора обвиняли в растрате.

В 1883 Храм Христа Спасителя был освящен, но простоял он лишь на 4 года дольше, чем строился: уже в 1931 его взорвали, чтобы построить на его месте гигантский Дворец Советов. Но и этим планам помешала война. И что же произошло в итоге..? В 60-х годах здесь появился открытый бассейн «Москва» вот вам и «лужа»! Он просуществовал до 1994, а к 1999 году московское правительство воссоздало Храм Христа Спасителя по старым эскизам

Страшные легенды Останкинских прудов Говорят, что место это стоит на костях и в древние времена там располагалось языческое кладбище!

Также ходят легенды, что на Останкинских прудах сводили счеты с жизнью девушки из-за несчастной любви или из-за нежелания выходить замуж… Ночью там можно встретить призрак девушки, которая зовёт за собой. А если за ней пойти, то она заманит в воду и утопит.

Жуть…

Зловещая легенда об Останкинской горбунье По преданию, она была колдуньей, жившей в районе Останкино. Существует несколько версий ее истории, но все они сходятся в том, что она была женщиной, обладавшей магическими способностями и, возможно, даже связанной с темными силами.

Согласно одной из версий, горбунья была обвинена в колдовстве и жестоко наказана. Ее заживо похоронили в лесу, который позже стал частью Останкинского парка.

Другая версия утверждает, что она была убита местными жителями, которые боялись ее силы. В любом случае, ее дух остался бродить по окрестностям, и с тех пор она стала символом несчастий и бед.

В Москве очень много мест, с которыми связаны наводящие ужас легенды и слухи. Но особенно суеверно и трепетно любители мистических историй относятся к столичным паркам. Ведь, если верить народным преданиям, чуть ли не в каждом парке или просто живописном уголке столицы есть аномальная зона, в которой творятся невероятные вещи. А в некоторых – даже несколько таких зон.

Чистые – бывшие Поганые?

Скажем честно: Чистые пруды и сегодня окружены множеством легенд и домыслов. Люди, проходящие мимо удивительных памятников архитектуры, то и дело подмечают, что в этом районе царит нехорошая энергетика. Впрочем, этим может похвастаться добрая половина центральной Москвы. Но вернемся к истории.

Чистые пруды когда-то имели другое название. В старину их называли Поганым болотом или Поганой лужей. Связано это было, предположительно, с тем, что в водоем сбрасывали отходы из расположенных неподалеку мясных лавок. По другой гипотезе, водоем стал именоваться «поганым» после того, как в него бросили тело местного боярина Степана Кучко, убитого по приказу Юрия Долгорукого.

Собственно, в том, что Степан Кучко действительно существовал, сомнений не возникает — предположительно этот самый суздальский боярин в XII веке владел селами и деревнями по реке Москве. А вот вопрос о том, как и где его убили, остается открытым: уж слишком много раз пересказывали эту историю, так что концы ее уже и не найдешь. Чистые пруды в 1920-е годы. /Фото С. С. Ильина

А еще в стародавние времена поговаривали, что в прудах живет чудовище, которое способно утащить в пучину ребенка или животное. Возможно, из-за этой дурной славы к прудам было негативное отношение и в них продолжали сбрасывать мусор вплоть до петровских времен. И хотя в итоге, по приказу князя Меншикова, пруды очистили и облагородили, но еще много десятилетий они были источником всевозможных дурных слухов.

В наши дни вблизи водоема находится самый мистический перекресток столицы. На пересечении Покровки и Чистопрудного бульвара люди то и дело падают замертво — по нескольку человек в год. И даже местные жители говорят, что у этого места нездоровая энергетика: при плохом самочувствии или депрессивных мыслях лучше обходить его стороной. Козни на Козьих болотах

Другие знаменитые московские пруды — Патриаршие — раньше именовались Козьим Болотом. Еще в XVI веке эта топкая пустынная местность считалась «загородьем». Но согласно свидетельствам иностранцев, посещавших Москву, захолустье, позже увековеченное Булгаковым, облюбовали дикие козы. В книге Игоря Кузнецова «Предания русского народа» также упомянуты нынешние пруды: «Дикие козы и лоси водились по всему Царству Русскому: и много же было коз на болотах Козьих низменных. Никто их тут не распугивал как начиналася матушка каменна Москва». Со временем коз приручили и на месте болотца образовалась Патриаршая слобода — «ручной козий двор: с него собиралась шерсть ко двору царскому; той же шерстью владел и патриарх Московский». Вот только есть у старого названия и другое толкование. В тех же «Преданиях» можно найти информацию о том, что «в топях козьих много тогда легло народа неосторожного. — Всегда была топка Козиха». И действительно, болота называли козьими еще и из-за козней, которые строили злые духи-призраки — жертвы язычников, затягивая в пучину случайных прохожих. Легенда уходит корнями в далекое прошлое, когда в Москве еще царили языческие верования. На этом месте находились святилища, где местные племена поклонялись своим богам и приносили жертвы. С приходом христианства, языческие обычаи стали подвержены гонениям, и многие святилища были разрушены.

С тех пор в окрестностях Патриарших прудов начали происходить странные события. Местные жители сообщали о таинственных звуках, доносящихся из глубины прудов, о шорохах и шепотах, которые можно было услышать в темное время суток.

Некоторые утверждали, что видели тени, скользящие по поверхности воды, а другие рассказывали о том, как их охватывало чувство тревоги и страха, когда они проходили мимо прудов.

Патриаршие пруды (теперь пруд здесь только один) в древние времена носили другое имя – Козьи болота. Легенда гласит, что данное название связано вовсе не с тем, что у болот пасли коз, а с проказами призраков жертв языческих жрецов, которые устраивали тут козни. Отсюда и приставка «козьи». Впоследствии болота были осушены и на их месте появились пруды. Поговаривают, что птицы боятся тут ночевать.

По слухам, раньше в прудах постоянно тонули люди по совершенно необъяснимым причинам. А утки и другие птицы, которые иногда прилетают на пруд, якобы никогда на нем не ночуют, а в темное время суток улетают в расположенный неподалеку столичный зоопарк. Лысая Гора Лысая Гора — это вовсе не выдумка, а вполне реальное место на территории современного Битцевского парка. Говорят, именно ее описывал Михаил Булгаков в качестве места, где Маргарита проходила посвящение. Если верить городской легенде, несмотря на достаточно близкое ко входу расположение, капище подпускает к себе далеко не всех: дескать, незнающие люди просто так натыкались на него, в то время как те, кто намеренно шли к древним идолам, могли блуждать часами, да так и не достигали своей цели. А вот слухи про энергетику Лысой горы разнятся: некоторые утверждают, что от капища веет спокойствием, другие же чувствуют себя неуютно и мечтают поскорее убраться восвояси. В наши же дни это странное место не оставляет равнодушными современных поклонников язычества и сатанистов. Последние даже как-то пытались поджечь капище. Деревянные идолы навевают мрачные мысли и невероятные домыслы.

Битцевский лесопарк – второй по величине парк Москвы после Лосиного острова. Здесь есть таинственное место под названием Лисья гора. Это луг и возвышенность, со всех сторон окруженные лесом. Тут растут редкие растения, отсюда открываются прекрасные виды. А еще Лисью гору называют Лысой. Отсюда и начинаются загадки.

Понятие Лысая гора относится к географии и фольклору. Так называли особые места, связанные со сверхъестественным. Здесь ведьмы устраивали шабаши, а язычники – ритуалы. Место идеальное: рядом лес, река и поляна – все, что нужно для постройки храма или капища. Наши предки до принятия христианства и в первое время после этого проводили здесь ритуалы и обряды. На Лысой горе в Битцевском парке находится капище – место, на котором установлены идолы языческих богов. Здесь поклонялись божествам, делали подношения и совершали религиозные обряды. Капище состит из пяти жертвенников, четырех ворот по числу частей света, а также деревянных статуй-идолов и статуй-стражей. На жертвенных камнях и некоторых частях деревянных скульптур, особенно на мечах, можно увидеть руны. Раньше существовало поверье, что идолы не всех подпускали к себе. Если человек нечист душой или по иным причинам не полюбился им, то он не найдет капище, как бы ни искал. Нынешнее капище построили не в древности, а в 2000 году. Оно расположилось в 100 метрах от предполагаемого места настоящего капища. Говорят, строителем был лесник, соблюдавший старинные обряды. Он перевел древние писания и старался восстановить языческий комплекс. Но так ли это, никто не знает. Упоминаний капища и так немного, а после 2007 года о нем вообще молчат.

Согласно слухам, найти это место в лесопарке непросто. Мол, если человек о нем не знает, то сам невольно натыкается на него, а если приехал сюда целенаправленно посмотреть на капище, с первого раза ни за что не удастся на него выйти. Раньше тут было капище с жертвенником.

Считается, что Лысая Гора наделена необычной энергетикой. Все, кто подходил к идолам и жертвенникам, утверждают, что возле них чувствуешь себя очень неуютно. А вот три родника, которые есть на Лысой Горе, по мнению некоторых местных жителей, источают целебную воду. Овраг, ускоряющий время

С парком «Коломенское» тоже связаны интересные легенды. Расположенный здесь Голосов овраг вызывает особенно много слухов. Его название связывают с языческим славянским божеством Велесом (Волосом). В народе рассказывают древнюю историю о двух мужиках, которые якобы зашли в покрытый туманом овраг и не могли выбраться, пока им не указали путь некие волосатые люди. Выйдя наружу, путники обнаружили, что за то время, пока они шли через овраг, прошло уже много лет. Когда они вернулись в свою деревню, оказалось, что их жены постарели, а дети уже выросли. По слухам, перемещения людей во времени здесь происходят и в наши дни.

Это только одна легенда. Есть еще слухи про «волшебные» камни, которые исполняют желания, и про то, что овраг помогает обогатиться, если бросить в него монету.

Там хе находятся два валуна — Девичий камень и Гусь-камень. По легенде, Девичий камень излечивает женщин от всех болезней, а Гусь-камень дает мужчинам удачу в битвах. А еще в Голосовом овраге течет ручей, который не замерзает зимой. Считается, что он образовался, когда по этому месту проскакал Георгий Победоносец после победы над змеем. Там, где остались следы его коня, и образовался целебный ручей.

Большая часть легенд о Голосовом овраге связана с исчезновениями людей и их путешествиями во времени. Считается, что те, кто оказывался в этом месте в туманную погоду, пропадали — либо навсегда, либо объявлялись через много лет. А для тех, кто нашелся, время будто останавливалось: они и не знали, сколько лет провели в овраге.

По легенде, в 1621 году в этом загадочном месте появился отряд вооруженных татар. Когда их допросили, оказалось, это воины хана Девлет-Гирея, который совершил поход на Москву в 1571-м. Его армию тогда разгромили, а часть воинов решила спрятаться в Голосовом овраге — там как раз был густой туман. Татарам показалось, что они пробыли в укрытии всего несколько минут, но прошло 50 лет.

Другой известный случай произошел в XIX веке — эту легенду описывали в московских газетах. Двое крестьян ночью возвращались в свою деревню и решили сократить путь через Голосов овраг. Там они задержались из-за тумана — будто бы на несколько минут. Однако, когда путники вернулись домой, оказалось, что их не было больше 20 лет. Этим случаем, как писали в газетах, заинтересовались ученые. Один из них решил спуститься в овраг и тоже исчез.

Считается, что в Голосовом овраге до сих пор пропадают люди, поэтому туда лучше не ходить в туманную погоду. А еще, по слухам, там можно встретить лешего Страшилка о Кузьминском парке

Этот очень популярный московский лесопарк тоже не обошли народные легенды. Местные жители говорят, что, несмотря на общую положительную ауру парка, есть в нем одно нехорошее место – вернее, дерево.

Вяз находится недалеко от оранжереи; многие прохожие даже не догадываются о том, что ему приписывают негативные свойства.

Одна из самых известных легенд парка рассказывает о вязе, растущем возле Померанцевой оранжереи у Верхнего пруда. За последние полвека на нём свел счеты с жизнью не один десяток человек. Последний инцидент, попавший в СМИ, случился в августе 2016 года. Объясняют такую череду одной легендой. Жила в 50-х годах прошлого века в районе Кузьминок колдунья. И была она влюблена в одного парня. Как ни старалась, не могла она расположить его к себе. Ведь был тот влюблен в другую, и было это взаимно. Влюбленные проводили время у Верхнего пруда под тем самым вязом. Отвергнутая колдунья не смогла смириться и в ярости прокляла пару, а заодно и дерево. С тех пор вяз притягивает к себе всех, кто хочет расстаться с жизнью из-за неразделенной любви.

Другая, еще более мрачная легенда связывает с этим местом Чернобога из славянской мифологии. Он считался олицетворением всех бед и несчастий. Славяне боялись его и поклонялись, приносили жертвы, дабы его умиротворить. Отсюда вытекает легенда о кузнецах. По ней название «Кузьминки» произошло от слова «кузнец». Здесь жили кузнецы, которые помимо своего ремесла совершали ужасный языческий обряд. Зимой они вывозили стариков на холм. Там их убивали, а тела сбрасывались затем в овраг. Такие жертвы приносились Чернобогу. Считается, что его капище находилось на холме, прямо на месте «дачи Ленина», сгоревшей в 1999 году. А до этого, века назад, холм занимала статуя из чёрного дерева, обнесенная частоколом, ради которой и совершались кровавые жертвоприношения. Тайны Кунцевского городища В городских легендах Москвы есть немало информации, о так называемых «проклятых местах», которые с древних времен пользовались дурной славой. Одним из таких мест по праву можно назвать Кунцевское городище, которое находится на территории района Кунцево и парка Кунцево-Фили.

Кунцевское городище – небольшая возвышенность между двумя оврагами, расположенная между Москва-рекой и домом № 16 к.3 по Рублёвскому шоссе. Первые упоминания о городище сохранились в летописях 1649 года. Уже тогда это место считали проклятым, т.к. здесь находили «чертовы пальцы» (окаменевшие моллюски белемниты), а также загадочные украшения и предметы.

Удивляться нечему – на территории городища между VI—V вв. до нашей эры и VII—VIII вв. нашей эры действительно существовали древние языческие поселения, относящиеся к дьяковской культуре. В XVIII веке на месте городища обнаружили идола – каменную бабу. Ее установили в парке местной усадьбы в дупле старого вяза. Так «баба» простояла до начала XX века, а потом бесследно исчезла вскоре после начала Октябрьской революции.

В копилке мрачных историй Кунцевского городища хранится и легенда о церкви Покрова Богородицы, которая стояла здесь, а потом в один день провалилась под землю. Если найти это место и приложить ухо к земле, то можно услышать далекий колокольный звон…

Любители мистики утверждают, что во время прогулки по Кунцевскому городищу будут врать компасы и механические часы, а на человека быстро навалится усталость. Утверждают, что особой силой обладают старинные дубы, некоторым из которых уже 300 лет! Считается, что в древности местная дубовая роща считалась священной, и здесь совершались обряды и жертвоприношения. Верить или нет – каждый решает сам. Но место, безусловно, историческое и очень интересное. Царицынские карлики

У такого известного парка, как «Царицыно», ну просто не могло не быть своих легенд. Например, говорят, что при возведении дворцового комплекса строители регулярно видели возле мостов, перекинутых через водоем, странных карликов, покрытых волосами. Согласно легендам, дошедшим до наших дней, в то время в районе строительства постоянно происходили странные вещи: у людей случались неприятности, на них находил необъяснимый страх и даже была похищена некая местная девушка. Покрытые волосами карлики долгие годы пугали посетителей парка.

Считается, что впоследствии карлики покинули «Царицыно», и их больше никто не видел. Однако современные любители страшных историй утверждают, что парк до сих пор полон подобных загадок и в нем то и дело происходят необъяснимые явления. Аномальные зоны в «Кусково»

Считается, что усадьба «Кусково» буквально напичкана «местами силы». В таких зонах, дескать, идет очень сильный поток положительной энергии, которая «заряжает» человека. Среди подобных мест называют парк перед дворцом, островок в центре дворцового пруда и некую поляну. В таких местах, по утверждению тех, кто верит в мистику, очень хорошо проводить медитации и релаксировать. Этот остров суеверные граждане считают «местом силы».

Вместе с тем в парке есть и «отрицательно заряженные» места, и если человек в них попадает, то они лишают его сил и энергии. Но поскольку это все только слухи, точной карты «плохих» и «хороших» мест вам никто не даст.

Но и колдунья присутствует, конечно.

Безглазая Колдунья в Усадьбе Кусково: По легенде, в Усадьбе Кусково в Москве обитает безглазая колдунья. Говорят, что она является духом бывшей владелицы усадьбы, которая совершила страшные магические ритуалы и теперь бродит по земле в поисках мщения. Парк «Лосиный остров» Название этого парка — очень древнее, впервые его упоминания обнаруживаются в документах за XV век, но до середины XX века в полной версии оно звучало как «Погонный Лосиный Остров».

Можно задать закономерный вопрос: почему равнинная местность в целом называется островом, если воды там толком нет? Но дело в том, что под этим словом в раннюю пору подразумевали рощу среди возделанной земли, а погонным он был, поскольку там занимались псовой охотой.

Сам царь Иван Грозный регулярно бывал там, чтобы поохотиться на медведей. Но в целом даже в те века понимали, что уникальный лес следует сохранять – поддерживали заповедный режим. Зеркальная поляна в Лосинке

В парке «Лосиный остров» тоже есть место, которое считают аномальным. Оно находится в километре от Бумажной просеки (старое название – Бумажный просек) и на карте его можно изобразить в виде треугольника. Эта зона представляет собой что-то вроде поляны, которая выглядит как зеркальное отражение близлежащей местности. Те, кто там бывал, уверяют: если что-то происходит на одной стороне «Лосиноостровского треугольника», на другой повторяется в точности то же самое. На поляне в Лосинке, по слухам, происходят невероятные чудеса, и животные обходят это место стороной.

Согласно слухам, это место обходят стороной и птицы, и животные. Также говорят, что у людей здесь мгновенно разряжаются мобильные телефоны, а районная полиция регулярно находит в этих местах тела погибших со следами насильственной смерти. По слухам, тут даже происходит искривление времени и пространства. Городская легенда Лосиного острова

Считается, что в его глубине можно найти аномальную зону — Лосиноостровский треугольник, на котором раньше якобы располагался маленький монастырь, а сейчас наблюдаются загадочные явления — например, одна часть поляны является зеркальным отражением другой, и даже упавший в одном её конце мусор появится и с другой стороны.

Но это, конечно, только байка, не имеющая документальных доказательств. В российской столице немало мест, с которыми связаны леденящие кровь истории. Старинные особняки и парки, пруды, улицы и даже музеи - похоже, если верить народным преданиям, своя аномальная зона, а иногда и не одна, скрывается в каждом уголке Москвы.

Прощай, «Амбрелла»: 21 ноября 2018 года завершился снос здания, которое в течение нескольких десятилетий наводило ужас на жителей столицы. Речь идет о Ховринской заброшенной больнице, или ХЗБ, получившей свое прозвище за форму, похожую на логотип секретной корпорации из игры «Resident Evil». Это одиннадцатиэтажное здание, выполненное в виде трехлучевой звезды с разветвлениями на концах, рассчитывалось на 1300 мест.

Строительство многообещающей больницы началось в 1980 году, и хотя спустя пять лет в корпуса начали ставить сантехнику, завозить мебель и оборудование, в 1992-м стройку окончательно заморозили. Главной причиной остановки строительства называли нехватку финансирования, но была и другая версия, больше похожая на правду: здание уже на первых этапах начало оседать, а подвалы стали затапливаться грунтовыми водами. Все дело в том, что громадную больницу возводили над рекой, заключенной в трубу, а неправильная осушка местности лишь усугубила проблемы, которые показали себя во всей красе спустя 37 лет: в 2017 году корпуса ушли под воду на двенадцать метров. Здание, выполненное в стиле брутализма с огромным количеством железобетона и грубыми формами, привлекало сталкеров, туристов-экстремалов, пейнтболистов и подростков. Сперва его пытались охранять, но в 90-х эту идею оставили, и лишь два десятилетия спустя, в 2011-м, у «Амбреллы» вновь появились стражи, хотя ловить им удавалось далеко не всех.

Тем временем Ховринская заброшенная больница неоднократно становилась местом преступлений, от ограблений до убийств. В 1990-м на территории больницы нашли тело девушки, а в декабре 2015 года охранник обнаружил на одном из этажей повешенного мужчину со следами насильственной смерти. Самое главное — что практически все преступления, совершенные на территории больницы, так и остались нераскрытыми, обрастая многочисленными слухами и легендами.

Помимо этого, больница была излюбленным местом трагедий подростков: некоторые приходили в нее, чтобы свести счеты с жизнью, другие же становились жертвой неосторожности, натыкаясь на арматуру или попадая в провалы в межэтажных перекрытиях, незаметные при отсутствии освещения. Какое-то время на территории больницы действовали сатанисты — в подвалах можно было обнаружить многочисленные останки животных. Тогда же пошел слух, что само здание — зашифрованное число зверя, отсюда и все беды, а в социальных сетях ходили разговоры о том, что бойцы ОМОНа согнали всех служителей дьявола в затопленный туннель под больницей и закрыли его, — впрочем, верили в это единицы. Теперь же все в прошлом. К 2020 году на освобожденной территории планируется построить четыре жилых дома. И хочется верить, что будущие здания, возведенные на гиблом месте, будут куда более удачливыми. Но удастся ли избавиться от отрицательной энергетики, накопившейся за все минувшие годы? Ведь есть в Москве места, дурная слава которых живет уже не одно столетие… Введенское кладбище

Кладбища всегда окутаны легендами. Не стало исключением и то, что лежит на территории бывшей Немецкой слободы. Свое название захоронение получило от Введенской горы. Со времен Петра I на его территории хоронили иноверцев — католиков, лютеран, англиканцев; есть здесь и братские могилы, причем не только русских солдат, отдавших жизни на Бородинском поле, но и их соперников из армии Наполеона. После прихода советской власти на старом кладбище появились могилы ученых и людей творческих профессий. Среди самых известных обитателей — Рина Зеленая, Ольга Лепешинская, Николай Озеров и другие не менее известные личности. Нынче многие захоронения пришли в запустение: надписи на памятниках стерлись, сами надгробия покосились, а кое-где и вовсе завалились. Единственные звуки на Введенском кладбище — шелест листвы да птичьи трели. В такой атмосфере волей-неволей, а поверишь в старинные легенды, связанные с местными обитателями. Одна из них гласит, что под захоронениями проходит сеть старых туннелей или даже подземный город, попасть в который можно через один из склепов — правда, никто не знает, через какой.

Огромной популярностью — если это слово применимо в отношении кладбища — пользуется мавзолей, построенный для семьи Эрлангер. Проект небольшого здания, выполненного в стиле неоклассицизма, был заказан архитектору Федору Шехтелю. Снаружи фасад украшают два ангела, летящих навстречу друг другу, внутри же виднеется мозаичное панно «Христос-Сеятель» (2 × 1,5 м), эскиз которого выполнил живописец Кузьма Петров-Водкин. Сюжет фрески связан с «Притчей о сеятеле»: Иисус изображен идущим по вспаханной земле и бросающим в нее зерна, что является аллюзией на жизнь самих Эрлангеров, ведь это семейство первым повезло в Россию паровую мельницу и открыло Мельничный комбинат в Сокольниках. Считается, что волшебная икона и усыпальница исполняют желания — достаточно написать, что ты хочешь, причем сделать это нужно непосредственно на стене постройки. Работникам кладбища приходится вновь и вновь стирать послания с культового объекта, да, как они сами говорят, все без толку: новые надписи, сделанные фломастерами и маркерами, появляются на мавзолее с поразительной скоростью.

Другая кладбищенская легенда рассказывает о соратнике Петра I, генерале Гордоне из Шотландии, слывшем любителем горячительных напитков. Молва твердила, что даже после своей кончины генерал не оставил былых привычек и то и дело выбирался из могилы, чтобы покуролесить. Но однажды кто-то решил подшутить над призраком Гордона и вырвал страницу с указанием места захоронения из кладбищенской книги. С тех пор шотландец бродит по аллеям в поисках своей могилы, пугая посетителей криками на незнакомом языке. Мистика Ваганьковского кладбища Когда-то это было «чумное место» — кладбище появилось во время эпидемии чумы 1771 года, когда умерших от болезни хоронили за чертой города. Зато в XX веке оно стало престижным и посещаемым туристами.

На Ваганьковском кладбище похоронены многие известные люди – политики, ученые, деятели культуры. Здесь работает свое экскурсионное бюро, установлены указатели, выпущены десятки путеводителей и карт для тех, кто хочет посетить могилы своих кумиров. И всё-таки даже у такого популярного места остались свои тайны.

Во-первых, на Ваганьковском не только хоронили, но и убивали! Так, известный драматург Александр Сухово-Кобылин убил здесь свою любовницу, французскую модистку Луизу Симон-Деманш.

А через год после смерти Сергея Есенина на его могиле застрелилась его любовница и постоянный литературный секретарь Галина Бениславская.

В предсмертной записке Галины значилось: «В этой могиле для меня всё самое дорогое…» Говорят, что с тех пор призрак скорбящей девушки иногда можно встретить рядом с могилой поэта. Даже после смерти она охраняет его покой.

Но самый известный призрак кладбища — девушка в белом. Полупрозрачный женский силуэт часто видят бродящим по дорожкам после заката. Девушка плачет и просит прохожих помочь, но больше ничего не говорит. Никто не знает, откуда она взялась.

После наступления сумерек на кладбище можно встретить и старого сторожа с повязкой на глазу, который укажет выход, если заблудились.

А также французского солдата в амуниции 1812 года. Не секрет, что на Ваганьковском кладбище существует братская могила солдат армии Наполеона. Ходят слухи об исчезающих могилах, движущихся скульптурах ангелов, таинственных свечениях и о многом другом.

В целом, даже если вы не поклонник городских легенд, Ваганьковское кладбище – необычное туристическое место, раскрывающее историю нашей страны через судьбы самых разных людей. Призраки на станции «Сокол». Станция метро «Сокол» была открыта 11 сентября 1938 года и является одной из старейших в Москве, проект выполнен архитекторами братьями Яковлевыми. Рядом со станцией в начале XX века находилось Братское кладбище, где с 1915 года хоронили погибших в Первую мировую — более 18 тысяч человек разных национальностей. В 1918–1920 годах здесь происходили массовые расстрелы священников, белых офицеров и юнкеров. Позже территорию зачистили и разместили парк — но энергетический след событий, по мнению парапсихологов, остался.

Станцию называют одной из «нехороших» в московском метро: говорят, что машинисты и сотрудники временами ощущают, будто за ними кто-то наблюдает, а в утренние часы на платформе и путях появляются прозрачные силуэты.

По мнению уфологов и парапсихологов, интенсивные захоронения и трагические события создают на месте энергетическую «составляющую» человеческого сознания. В тоннелях станции такие «информационно-энергетические структуры» могут проявляться в виде теней или движущихся фигур.

Станция была построена открытым способом, то есть при рытье котлованов нарушили захоронения кладбища. Станция метро «Площадь Революции», Москва. С московским метро связано множество легенд. Так, на станции «Площадь Революции» располагаются 76 бронзовых статуй. Считается, что почти все из них приносят удачу тем людям, которые к ним прикоснутся. Самая популярная скульптура — пограничник с собакой. На удачу псу трут нос. Туфлю студентки стоит потрогать, когда собираешься на свидание; маузер чекиста — если хочешь разбогатеть. А вот к фигурке петуха лучше не прикасаться: это принесет несчастье. Существует множество легенд и о призраках метро. Самая известная из них рассказывает о призрачном поезде, который по ночам ездит по Кольцевой линии. Управляет им машинист в форме 1930-х годов. Иногда поезд останавливается на станциях, в вагонах открываются двери. Однако садиться в них нельзя. Считается, что человек, который войдет в призрачный поезд, пропадет навсегда. Валерия Брюсова. Его можно встретить на станции «Проспект Мира» Кольцевой линии. Недалеко от нее располагался дом поэта, где он и умер в 1924 году. Привидение Брюсова, как гласит легенда, просто прогуливается по станции и с пассажирами не общается. Другой известный призрак метрополитена — привидениеВалерия Брюсова.Его можно встретить на станции «Проспект Мира» Кольцевой линии. Недалеко от нее располагалсядом поэта, где он и умер в 1924 году.Привидение Брюсова, как гласит легенда, просто прогуливается по станции и с пассажирами не общается. А вот сотрудников метро пугает призрак путевого обходчика, который трудился на одной из станций более 40 лет. И даже после смерти он продолжает ходить на службу. Увидеть его можно только в туннелях метро. Дом Пороховщиковых

Старинный отреставрированный особняк, построенный в стиле русской избы, в котором еще недавно жили актер Александр Пороховщиков со своей супругой Ириной, стоит в самом сердце столицы в Староконюшенном переулке. Здание можно было назвать семейным поместьем знаменитого артиста: в XIX веке оно принадлежало прадеду Александра Шалвовича, дворянину, предпринимателю, создателю и владельцу ресторана «Славянский базар». Народный артист России взял его в аренду у правительства Москвы и перебрался сюда в 1996 году. Как видно, зря: за домом в Староконюшенном закрепилась дурная слава.

Еще при первых хозяевах в особняке от неизвестной болезни скончалась молодая жена владельца, затем же, если верить слухам, в начале ХХ века в подвалах дома новая власть расстреливала всех неугодных. На пугающую атмосферу, царящую в старом доме, жаловались и нынешние домработницы четы Пороховщиковых, да и супруга актера Ирина с трудом находила себе место в родовом гнезде. Женщины рассказывали, как неоднократно видели в коридорах и комнатах призрак маленькой девочки, парящей над землей. Выяснилось, что и сам Александр Шалвович был в курсе этого духа, но относился к его присутствию совершенно спокойно. А Ирина однажды обмолвилась, что призрак девочки вовсе не такой дружелюбный: в доме умерла ее мать, и теперь дух ребенка намерен мстить всем постояльцам.

Когда в 2012 году актер перенес инсульт и ампутацию в связи с сахарным диабетом, его супруга, узнав, что состояние мужа ухудшилось, повесилась у себя в особняке на шнуре от удлинителя, тем самым добавив дому в Староконюшенном переулке еще большую зловещесть. Или же женщина была права и все это происки призраков, которым все же удалось свести хозяев на тот свет?