Московские прогулки ч.33. Зеленая подкова

Старинные московские бульвары

Плывут, как боги, мудростью дыша,

И суета становится убогой,

И в прошлое проторенной дорогой

С волнением мы входим не спеша.

Виктор Анталов.

Москва жестка, жестока, равнодушна – в этом городе есть все. Она стремительная и переменчивая. Иногда московское безразличие смотрит на меня своими пустыми глазами отовсюду, и ничего с этим нельзя поделать. Новости СМИ2

А порой Москва держит меня на себе, как мощная вода, поддерживает собой и без утайки отдает мне свою глубинную силу. Москва словно наводит взгляд на резкость, и в этой беспощадной резкости взгляда и жизнь предстает другой. Я только прислушиваюсь к Москве, и она сама мне дает свою науку, неласковую, но честную.

В этом огромном мегаполисе есть места, специально созданные для гуляний. Они раскрывают мне свои объятья, я чувствую их так, словно это объятья человеческие. Одно из таких мест - это цепь из 10 бульваров, ее называют Бульварное кольцо. Правда, это, скорее, подкова, опоясывающая центральные районы и прижимающаяся двумя концами к берегу Москвы-реки.





Потому что в старину на месте бульваров проходила стена одной из московских крепостей – Белого города. Это было третье оборонительное сооружение после Кремля и Китая.





По Бульварному кольцу проходил земляной вал и поверху – белокаменная стена. Отсюда и название Белый город. За ней – центр, Кремль, а со стороны подхода возможного неприятеля был вырыт ров. В старину за Москвой-рекой жителей было немного и Заречные районы решили не защищать, поэтому и получилось не полноценное кольцо, а подкова.

В царствие Екатерины Великой эту изрядно обветшавшую фортификацию решили разобрать. На месте отрезков стен разбили бульвары, а там, где были Городские ворота, в крепостных башнях, устроили площади.

Память об укреплениях живет не только в названиях, но и в рисунке улиц. К площади Никитских Ворот сходятся три улицы: Большая и Малая Никитские и Спиридоновка, потому что до XVIII века здесь был единственный въезд в центральные районы через Никитские Ворота. Они даже закрывались на ночь, а следующий въезд был дальше через Арбатские Ворота. И там тоже к площади стекаются три улицы: Арбат, Молчановка и Поварская.



Москва – это всегда винегрет стилей эпох. Площадь Никитских Ворот украшена разновременными зданиями. Из-за дома выглядывает колокольня церкви Феодора Студита.



Храм построен в 1626 году и освящен именем Александра Суворова. Дело в том, что будущий великий военачальник жил неподалеку и в детстве пел на клиросе этого Храма, истово верующий был человек. «Первый день поститься, второй день молиться, на третий – Измаил взять» - это из его приказа по армии.



А дальше виден купол церкви «Большое Вознесение», она построена в 30-е годы XIX века.





А так как недалеко был дом Гончаровых, то именно в этом Храме и венчались Александр Пушкин и Наталья Гончарова. Купол Храма перекликается с куполом фонтана-ротонды «Натали и Александр».





На другой стороне бывший дом Огаревых, построенный в XIX веке.



В XX веке здесь был кинотеатр повторного фильма, куда с удовольствием ходили смотреть старое хорошее кино.



А сейчас в здании театр под управлением Марка Розовского с простым названием «У Никитских Ворот».



В советские годы на фасаде был закреплен барельеф, посвященный событиям 1917 года, здесь были уличные бои.

А напротив в 1977 году был построен корпус для ТАСС (Телеграфного Агентства Советского Союза). Москвичи-острословы называют его «домом для двухэтажных людей».



Огромные квадратные наличники объединяют два ряда окон, и здание кажется четырехэтажным, хотя на самом деле здесь 9 этажей.



А это один из первых памятников, поставленных молодой советской властью: Тимирязев работы Меркурова.



Почему так повезло профессору московского университета? Его изображение оказалось в революционной Москве рядом с монументами, посвященными Карлу Марксу, Марату, Кампанелле. Возможно потому, что биолог активно участвовал в общественной жизни и много писал на темы, интересующие не только ученых, но и широкую публику. А может быть потому, что Тимирязев всегда защищал студентов, участвующих в митингах, демонстрациях, защищал от отчисления, конечно же. И возможно среди авторов плана монументальной агитации, предусматривающего установку ста революционных памятников в Москве, был один из бывших учеников Тимирязева. Те же самые острословы говорят, что ученый стоит в позе «футболиста в стенке».



Но памятник на самом деле очень хорош – в нем есть кубические мотивы, такие модные в начале XX века, и какие прекрасные стилизованные микроскопы по сторонам.



На пьедестале – кривая фотосинтеза растений и выразительная надпись: «борцу и мыслителю».



От Никитских Ворот начинается Тверской бульвар, он был обустроен первым в Москве в 1796 году и немедленно стал модным местом гуляний. Сюда приезжали встречаться с друзьями, обмениваться новостями, демонстрировать наряды. Дамский журнал так писал в 1826 году: «Обширная галерея наполнялась дамами, приезжавшими туда с работы. Искательные мужчины занимали их живыми шутливыми разговорами, смех почти не прерывался. Бульвар был местом приятнейшего соединения каждый вечер».



Пушкин любил этот бульвар, часто приезжал сюда специально или проходил насквозь, направляясь, например, к поэту Вяземскому, который жил рядом. Среди знакомых поэта был один дворянин, свет постоянно подшучивал над его немощными лошадьми. То ли хозяин экономил на выезде, то ли просто не обращал внимания на такие мелочи. И вот однажды Пушкин шел по бульвару, когда его окликнул этот знакомый из кареты: «Александр, садись, подвезу». Поэт отреагировал немедленно: «Извини, тороплюсь».









Фонтаны, старинные галереи не сохранились, каждая эпоха обустраивает бульвары по-своему. Зато стоит вот это самое старое дерево на Тверском бульваре – это 200-летний дуб, современник Пушкина.

В XIX веке на Тверском бульваре стоял дом московского обер-полицмейстера – это глава полицейской власти города. Одним из обер-полицмейстеров был генерал Козлов, а его возлюбленная, купеческая вдова Маркова имела дом - напротив, через бульвар. Они жили открыто, поговаривали, что и дети Марковой от Козлова, поэтому в то время бытовала шутка, что все москвичи гуляют вдоль бульвара и только обер-полицмейстер имеет счастье гулять поперек. Дом полицмейстера стоял на месте этого современного театрального здания.



Кстати, с будущей женой Пушкин познакомился тоже в этом доме, на балу танцмейстера Йогеля.



Эту громаду построили в 1973 году, как новое здание МХАТа, но дом получился больше похожим на тюремный замок, чем на театр.



Нависают стены без окон, огромные светильники, а насколько мрачен свет этого нарочито грубо сколотого камня, и москвичи немедленно отреагировали на стройку. Если напротив расположен театр Пушкина,



то этот назвали «театром Дантеса».





Было время, когда городские власти договаривались с командованием воинских частей, расквартированных в Москве, и полковые оркестры развлекали горожан исполнением различных мелодий. На Тверском бульваре, а это всегда был главный бульвар, играли ежедневно, на остальных – раз в неделю. Теперь на бульварах иногда проходят фестивали, но в основном, развлечения тихие, например, фотовыставки.



Бульвары всегда подчинялись суточному ритму города, первыми на них появлялись сторожа с метлами, и тучи пыли прогоняли ночевавших на скамейках бездомных. Потом пробегали стайки учеников в гимназии, школы, позже появлялись бонны и няни с детьми. Ну, а вечером по бульварам фланировала публика. Горожане попроще, не знакомые с французским, говорили «гульвары» - от слова «гулять». «Что, барин, опять на гульвар поедете?»



Сегодня популярность Высоцкого представить сложно. Было время, когда его называли наравне с Гагариным – самым известным человеком страны. Кстати, Юрий Гагарин еще в 1965 году, когда прогремели первые песни Высоцкого, попросил о встречи и приехал из Звездного городка послушать Владимира. Когда актеры Театра на Таганке были на гастролях в разных уголках страны, буквально из каждого окна неслись песни Высоцкого. Но должен был распасться Советский Союз, чтобы в Москве поставили памятник Высоцкому. Бронзовый памятник стоит на Страстном бульваре.



Работа скульптора Распопова так же стоит во внутреннем дворике Театра на Таганке с 1988 года.



Скульптор изобразил его в роли Гамлета в знаменитом свитере грубой вязки. Любопытно, что в 1990 году Франко Дзеффирелли примерно так же одел своего Гамлета - Мэла Гибсона. Сбоку в землю вогнан двуручный меч или это может быть крест?



«Гул затих. Я вышел на подмостки.

Прислонясь к дверному косяку,

Я ловлю в далеком отголоске

Что случится на моем веку».

Но там актер среди своих, возможно, вымотанный спектаклем, а здесь – на публике, поэтому жест нарочито экспрессивен. Ну, так Высоцкий и рвал безжалостно свою душу на каждом выступлении.





Спускаться по Петровскому бульвару к Трубной площади ночью 100 лет назад было небезопасно.



Конечно, если вы не атлет Гиляровский с обязательным для самообороны кастетом в кармане. Рядом Грачевка – знаменитое место притонов и улица «Красных фонарей».



А в саму трубу, кирпичный коллектор, где протекает река Неглинка, часто спускали жертв ночных грабежей.



Прямых нападений Гиляровский не боялся, он с детства занимался борьбой, а во время войны служил пластуном – так в царской армии называли разведчиков.

Эти места он знал преотлично, так как писал судебную хронику и, когда приходил сюда, в местных заведениях, чтобы не опоили, заказывал только «казенку» - бутылку водки, опечатанную сургучом, и крутые яйца. Даже если бы в подобных заведениях достали шприц, прокол на скорлупе всегда виден, так что отравить такой ужин было невозможно.

Любопытно, что на Трубной раньше соседствовали притоны, где для безопасности можно было брать только крутые яйца, и вполне приличные заведения.

Ресторан «Эрмитаж» появился здесь благодаря пристрастию французского кулинара Оливье и русского купца Пегова к нюхательному табаку. А лучший табак, по их мнению, делал будочник на «Трубе». Будочник – это постовой полицейский, дежуривший в будке, вот у него они и познакомились. Затем объединившись, повар и предприниматель, решили открыть новый ресторан «Эрмитаж». Для этого Пегов приобрел участок на углу Петровского бульвара и Трубной, и было построено вот это здание.





На Трубной столпотворение стилей. Рядом со зданиями XIX века высится новенькая стеклянная громада с претенциозным названием «Легенда Цветного бульвара».



Подобное смешение стало отличительной чертой Москвы, и это касается не только архитектуры. Ведь первоначально салат повара Оливье был красиво разложен слоями, но публика, к ужасу ресторатора, сначала весело перемешивала блюдо, и только потом начинала есть. И получился чисто московский салат «Оливье».



«Шел трамвай десятый номер

По бульварному кольцу.

В нем сидело и стояло

Сто пятнадцать человек.

Пионеру Валентину

Ехать очень хорошо» - писал Михалков. Валентин ехал как раз сюда на Чистопрудный бульвар, на каток.



Когда-то в Москве по всем бульварам по кольцу ходили трамваи, а сейчас рельсы остались только здесь. Зато ходит не только городской маршрут, но и экскурсионный под ЛИТЕРой А - «Аннушка», как любовно называют его москвичи.



А вообще москвичи очень любят Чистопрудный бульвар потому, что здесь есть дополнительное украшение – пруд.















Когда-то здесь были лебеди, летом лодки, зимой организовывали каток.





Ну и кинематографисты часто приезжают сюда, и Чистопрудный снялся уже в десятках фильмах. Наши бульвары популярны настолько, что даже петербургский поэт Александр Городницкий написал о них несколько песен. «Все, что будет со мной, знаю я наперед, не ищу я себе провожатых. А по Чистым Прудам лебедь белый плывет, отвлекая вагоновожатых».



Казахстан – самая крупная республика Советского Союза, ныне – независимое государство. Наши страны связывает общая история, теснейшие торговые и культурные связи. Самый известный поэт Казахстана – Абай Кунанбаев. Он родоначальник письменной казахской литературы XIX века. Его называют «степным Пушкиным». Кстати, Абай перевел письмо Татьяны из «Евгения Онегина», написал к стихам музыку, и они стали популярнейшей, практически, народной казахской песней. 2006 год был объявлен годом Абая Кунанбаева в России. И в Москве на Чистопрудном бульваре был поставлен памятник казахскому просветителю.



Место на бульваре выбрали из-за близости посольства Казахстана. Памятник – дар республики Казахстан, общая стоимость сооружения 160 миллионов тенге, это около 35 миллионов рублей. Авторы памятника Айнековы. Они изобразили Абая в национальной одежде в спокойной позе мыслителя – Восток не любит суету и мельтешение.



Рядом с писателем две половецкие бабы. Мы традиционно говорим «бабы», хотя название этих идолов по-тюркски «бал-бал», что означает «пращуры», и фигуры бывают и мужские и женские.



Вот стихи Кунанбаева о надвигающейся зиме в переводе Всеволода Рождественского:

«В белой шубе, плечист, весь от снега седой,

Слеп и нем, с серебристой большой бородой,

Враг всему, что живет, с омраченным челом,

Он, скрипучий, шагает зимой снеговой.

Брови грозно нависли - нахмуренный вид;

Головою тряхнет - скучный снег повалит.

Злится он, словно бешеный старый верблюд,

И тогда шестистворная юрта дрожит».



На Чистопрудном бульваре много красивых зданий, но есть одно неприметное, но очень важное для нашего города. В царствование Павла I было принято решение построить в торцах всех бульваров гостиницы – это же въезд в город. Их сохранилось немного – по одной на Высоко-Петровском и Рождественском и две на Покровских Воротах. Это не перестроенное типовое здание гостиницы конца XVIII века работы архитектора Стасова.



На классическом фронтоне старинной гостиницы необычный знак.





Такие же знаки встречаются на некоторых соседних домах.





Это настенный знак от Осоавиахим с девизом «Крепим оборону СССР». Его вешали на здания, если все жильцы дома, включая детей с определенного возраста, сдали нормативы, имели противогазы и были готовы к отражению химической атаки. Вот такая память о 30-х годах прошлого века.



Это московская традиция – ставить памятники в начале бульвара – так расположен Пушкин, Гоголь, Твардовский, Грибоедов. На 10 бульварах Бульварного Кольца сейчас 13 скульптурных групп. Но самый бронзовый бульвар – Гоголевский, потому что писателя здесь окружают бронзовые животные. Вот это дореволюционные фонари с бронзовыми львами у основания. Их поставили в 1812 году вместе с печальным Гоголем работы Андреева.





Ну, а львы-то не грустные, им же не вопрошать: «Куда ты несешься, Русь?» - лежат себе с довольными мордами.



Многим москвичам грустный Гоголь не нравился, раздражал он и руководителя государства товарища Сталина. «А что, великому сатирику не нравится то, что он видит вокруг себя в социалистическом государстве?» - якобы вопрошал он.



И монумент задвинули во двор дома, где писатель жил, а в конце бульвара поставили Гоголя, как бы сейчас сказали, версии «2 ноль» - жизнеутверждающий и главное с правильной подписью: «Гоголю от советского правительства».





А вот дореволюционных львов не тронули, весь прайд на месте.







А вот следующего писателя окружает целый табун лошадей. В 2007 году посередине Гоголевского бульвара скульптор Рукавишников поставил памятник Шолохову.



Писатель словно греб в лодке, но задумался или засмотрелся на что-то, отпустил весла. За кормой плоскодонки косяк лошадей переплывает реку. Памятник получился очень интересный.





Фигура писателя – это явная находка скульптора – поза живая, лицо выразительное, а какая история за этим ватничком и лодкой, отпущенной по воле волн.



А вот лошади не всегда плывут среди тихих струй Дона, у нас чай не Италия, и фонтаны работают всего 5 месяцев в году. Осенью лошадиные головы торчат из брусчатки, зимой же фонтан заметает, и из-под снега торчат бронзовые уши. Поэтому зимнее название памятника «Дед Мазай и зайцы». А склон, на котором Рукавишников поставил свои скульптуры, остался с тех времен, когда здесь была крепость. На Гоголевском все очень наглядно: поверху проходила стена Белого города, а внизу, где был ров, протекал ручей Чертарый.



В советское время на Гоголевском почти на каждой скамейке играли в шахматы. Почему? Здесь в доме Васильчиковых размещался Центральный Шахматный клуб. Там заседала шахматная федерация, решали организационные вопросы, а на бульваре шел бесконечный самостийный шахматный турнир.





Вот этот дом. Он поменял много хозяев, и последний раз перестраивался в конце XIX века уже для купца Алексеева. Тогда появился этот прекрасный чугунный балкон.



В это время здесь увлеченно играл молодой родственник хозяина, купец Константин Алексеев, взявший со временем псевдоним Станиславский. Играл не в шахматы, конечно, в любительских спектаклях.



Вот у этой красивой арки заканчивается Гоголевский бульвар. Она украшает наземный вестибюль станции метрополитена.

И когда-то на ней было написано «Дворец Советов», но его не построили и название поменяли на «Кропоткинская». На месте котлована Дворца Советов восстановили Храм Христа Спасителя. А улице Кропоткинской вернули старое название – Пречистенка.



Вокруг бульваров еще неоднократно поменяются здания, названия, памятники, мы живем не в нафталине. Но надеюсь, что сами бульвары сохранятся, ведь должно быть место, где можно просто погулять.





Использованы материалы с сайта https://tvkultura.ru/ Автор Михаил Жебрак.

Фото из интернета.