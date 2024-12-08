Московские прогулки, ч. 40 (павильоны ВДНХ)

Начну с интересной истории. Это произошло на территории «Городской фермы», о которой я рассказывала в прошлый раз. Рассказ и фото Евгения Чеснокова.

В эпоху информационных технологий для продвижения проектов необходимы инфоповоды, привлекающие внимание публики. В июле 2016 года «Городская ферма» пригласила в гости интернет-героя козла Тимура. Новости СМИ2

Рогатую звезду встречали папарацци, а телеканалы брали интервью у пресс-секретаря козла Тимура и по совместительству директора сафари-парка Дмитрия Мезенцева. Лайфньюс предсказуемо интересовался брачной жизнью Тимура, а дотошный Дождь сомневался, тот самый ли это Тимур или всё-таки его двойник? Во время прогулки козла сопровождал эскорт из двух осликов, это Бусинка и Глаша — потомки ослицы Люси, много лет назад снявшейся в кинокомедии «Кавказская пленница».Тимур совершил променад по живописным аллеям на берегу пруда и стал делать вид, что утомлён вниманием светской хроники. Однако, едва козла пустили в огород, он продемонстрировал неожиданную прыть и оказался в центре грядки с земляникой. Дмитрию Мезенцеву стоило немалого труда оторвать селебрити от лакомства и Тимур проследовал в специально отведённые козлиные апартаменты. А мы идем дальше.

Арка Северного входа на ВДНХ Самая первая входная арка была построена в 1937 году по проекту архитектора Вячеслава Олтаржевского, но уже спустя год она была разобрана по причине недостаточно торжественного архитектурного облика.

В 1939 году на постаменте перед аркой была установлена скульптура Веры Мухиной «Рабочий и колхозница», впоследствии перенесённая. При послевоенной реконструкции выставки был построен новый главный вход, расположенный со стороны проспекта Мира и станции метро «ВДНХ». Северный вход в результате стал второстепенным (и именно по этой причине стал называться «Северным»). В 1970-е годы границы ВДНХ были расширены, перед Северным ходом был построен павильон № 75, в результате чего арка лишилась своей изначальной функции и перестала быть входом, оставшись только памятником довоенной выставки. В 2017 годах арка Северного входа была отреставрирована. В 1962 году возле нынешнего павильона «Космонавтика и авиация» стояли настоящие самолёты.

Желающие могли даже попасть внутрь этих больших железных птиц.

У киоска «Цветы» на ВСХВ К сожалению, сейчас цветочные киоски не такие изысканные, как раньше. 1930 год

Мичуринский сад. Мичуринский сад, расположенный за павильоном №26, создавался как часть тематического раздела «Растениеводство», которому была отведена почти вся территория вдоль южной границы ВСХВ. Согласно плану, в будущем сад предполагалось сделать частью парковой зоны соседнего ЦПКиО имени Ф.Э. Дзержинского (Останкинского парка), так как первоначальный срок работы Выставки определялся в пределах ста дней. Вокруг Мичуринского сада, как вокруг большой площади, был выстроен целый комплекс павильонов сельскохозяйственных культур. До наших дней сохранились здания, которые в прошлом представляли гостям Выставки экспозиции, посвященные хлопку, сахарной свекле и лубяным культурам (№25, 26, 30, 31). Самое прямое отношение к саду имел павильон садоводства, в экспозиции которого особое место отводилось деятельности выдающегося русского селекционера И.В. Мичурина. Весной 2014 года забор, ограждавший плодовые деревья, был снят, и гости ВДНХ могли свободно прогуливаться по уникальному садовому комплексу. Недалеко от Мичуринского сада сделали уникальный ландшафтный аттракцион «Лента Мебиуса» на ВДНХ Это непрерывный пешеходный маршрут, который проходит по конструкции в виде знака бесконечности и составляет единый комплекс с Садом пяти чувств. Длина тропы составляет 340 м. Высота впечатляющего сооружения доходит до 9,5 м, а прогулочная дорожка «Ленты Мебиуса» поднята на 8,4 м. Снаружи и внутри «восьмерки» высажен Сад пяти чувств. Согласно идее Мишеля Пена — французского архитектора, растения в каждой из зон сада подобраны так, чтобы «пробуждать» преимущественно одно из пяти чувств (зрение, слух, обоняние, осязание и вкус).

История павильона "Животноводство" на ВДНХ. 1959-1967 ВДНХ павильон " Животноводство" Павильон «Животноводство» на ВДНХ Справа от "Космонавтики и авиации" на ВДНХ находится павильон №55. Внутри посетителям предлагают множество интерактивных развлечений: иллюзии, страшные, загадочные лабиринты, квесты и др. Снаружи здание смотрится так, будто построили его недавно. Однако в реальности некоторые его части помнят ещё повторное открытие выставки в 1954-м. Ну а если копнуть глубже, то павильон как таковой стоял здесь аж с 1939 года, когда на ВСХВ (старое название ВДНХ) впервые стали пускать посетителей. Назывался этот павильон "Животноводство". В те времена никакой космической тематики на площади Механизации не было и близко. А с этого здания начиналась довольно большая часть разных построек, посвящённых одной из главных отраслей сельского хозяйства СССР в тот период. Первоначальный вариант здания возвели ещё в 1937 году, однако он, как и почти все остальные, совсем не понравился проверяющей комиссии. В итоге павильон переделывали по проекту архитектора А.О. Колесниченко. На момент открытия выставки в 1939-м, это была одна из самых крупных её построек. Общая площадь составляла 4600 квадратных метров.

Облик павильона сохранялся до начала 1950-х. Тогда на выставке проходила масштабная реконструкция. "Животноводство" решили оставить там, где оно стояло, но придать новый более торжественный внешний вид. Руководил работами архитектор Пётр Ревякин. Он решил не сносить старый деревянный корпус, а пристроить к нему каменную фасадную часть. Украсили её очень ярко. Во-первых, здесь расположили массивные колонны. Во-вторых, сделали просто невероятное количество лепного декора. Тут были и головы рогатого скота, и гирлянды из кормовых трав и овощей, и скульптуры животноводов над центральным входом. Чтобы немного разбавить всё это (перечисленные украшения были белыми), фасадную стену за колоннами покрасили в оранжевый цвет. Получился интересный контраст. Благодаря ему павильон визуально не смотрелся чрезмерно вычурным. С 1956 года предназначение павильона изменилось. Видимо, животноводство утратило своё приоритетное значение. Внешний облик переделывать почти не стали, но присвоили новое название - "Станкостроение". То есть в залах теперь демонстрировали станки для разных сфер советской промышленности. Однако уже в 1959-м экспозиция снова поменялась. На этот раз от совсем не уместного животного декора решили избавиться. Пропали все рельефные украшения и скульптуры. Также появилась новая табличка с названием. Она загоралась яркими огнями вечером. Внутри посетителям рассказывали про электрификацию в СССР и обо всём, что было связано с электротехникой и выработкой энергии. Однако внешний вид павильона всё равно не выглядел органично для новой экспозиции. Поэтому решили строить другое здание. От старого великолепия остались только боковые стены. После распада СССР в этом павильоне, как и во многих других, разместились торговые точки с разными товарами. Когда в 2014 году ВДНХ начали восстанавливать, то помещения стали сдавать под разные мероприятия: выставки, корпоративы и др. А потом здесь ещё начали работать интерактивные развлечения: музеи, квесты, лабиринты и даже аттракционы. Вид сверху: зеленый лабиринт в ландшафтном парке ВДНХ По-настоящему заблудиться здесь вряд ли получится, а вот насладиться зеленью, отдохнуть и сделать красивые кадры – легко. Этот садовый аттракцион появился в северной части ВДНХ в 2019 году. Он состоит из 16 секций с растениями разных цветов, фактур и форм: в качестве изгородей здесь высадили яблони, туи и ели, а для «сердцевинок» выбрали сирень, липу, березу, клен, орешник и другие растения с зонтичной формой кроны.

Дворец Якубова. Про него ставила я отдельно материал. Если коротко, то дворец Якубова — бывший особняк бизнесмена Якова Якубова.

Построен в 2004–2006 годах на берегу одного из прудов ВДНХ, между павильонами «Рыболовство» и «Кролиководство». Раньше на этом месте располагались кафе и лодочная станция.

Участок под особняком находился в федеральной собственности. Арендатор, ВДНХ, в 2004 году передал этот участок в субаренду российской дочерней кипрской компании. Она и построила там копию французского шато. С 2012 года Яков Якубов пытался зарегистрировать землю и таким образом легализовать объект. По поводу чего было несколько рассмотрений в арбитражных судах. Но в ноябре 2014 года в суде удалось вернуть участок в собственность ВДНХ.

Сейчас в особняке уже никто не живёт, и, возможно, его получится использовать как музей.

А пока входа нет.

Плачущая беседка на ВДНХ Так называли ажурную 25-метровую ротонду у павильона №66 «Советская культура».

Почему же такое название? Когда дует ветер, люди слышали странные звуки, которые получались после дуновения между колонн и отверстий ажурной крыши. Кому-то это напоминало звучание музыкальных инструментов, а кому-то — плач.

Теперь эту территорию отдали под павильон Узбекистан на ВДНХ

Павильон Центральных областей на ВДНХ Строительство многочисленных павильонов на ВДНХ растянулось почти на 20 лет, с 1935 по 1954 годы. Однако, в шестидесятых годах облик Всесоюзной выставки начал меняться.

В период с 1965 по 1967 годы на ВДНХ было снесено более 20 зданий. Среди таких утрат – Павильон Центральных областей. Главной его приметой стала вытянутая башенка, своим видом напоминающая кремлевскую.

Зачем понадобилось сносить Павильон Центральных областей, не совсем ясно: здание не было ветхим, а других сооружений на его месте впоследствии так и не появилось.

Как тракторист перестал обнимать колхозницу?

До 1954 года скульптура «Рабочий и колхозница» на арке Главного входа ВДНХ отличалась от той, которую мы видим сегодня. Первые труженики полей стояли на высоком постаменте, а тракторист слегка приобнимал колхозницу. Да и одежда на них была ближе к рабочей. Почему композицию изменили, так и остаётся загадкой. Возможно, скульпторы решили убрать излишнюю интимность композиции. А, может, удержать сноп одной рукой было весьма тяжелым занятием, поэтому тракторист решил помочь колхознице.

Павильон «Дом книги» на ВДНХ. Это павильон № 516. Почему на ВДНХ такая странная нумерация я тан и не понялаПавильон «Книги» на ВДНХ после реконструкции — это многофункциональное культурное пространство с читальными залами, книжным магазином, кафе и площадкой для проведения лекций, встреч и дискуссий. Объект представляет собой двухэтажное кирпичное здание, выстроенное в форме древнегреческого храма — так называемого простиля. Его объем и пропорции строго соответствуют классическим традициям архаического дорического стиля древнегреческой архитектуры. Интерьеры сохранили пространственно-планировочную структуру капитальных стен и перекрытий — двухсветный зал, обращенный на главный фасад, и двухэтажная часть здания со стороны двора, на которую попадают по трехмаршевой лестнице. Существующее архитектурно-художественное оформление интерьеров первой половины 1950-х годов — лепные потолки, карнизы, розетки, капители — не претерпело значительных изменений. Павильон, в архитектурном облике которого сочетаются советское наследие, строгость античных форм и функциональность общественного пространства, изначально позиционировался как храм знания. За всю историю существования он ни разу не менял своего предназначения и после открытия вновь стал местом интеллектуального досуга, но уже нового, современного формата — пространством не только для чтения.

Павильон №1 Центральный Павильон №1 «Центральный» является памятником истории и культуры государственного значения. Главный «Центральный» павильон на ВДНХ пережил уже третье рождение. Первое здание построили в 1939 году на месте площади и части фонтана «Каменный цветок». Новый Главный павильон появился в 1954 уже на новом месте. Именно это строение высотой 97 метров (со шпилем и золотой звездой) стало тогда визитной карточкой ВДНХ. В 1950 году началось строительство нового павильона в рамках генерального плана реконструкции ВСХВ, которое включало создание республиканских и областных павильонов. За четыре года был построен 97-метровый павильон с шпилем, его площадь составила 3500 квадратных метров. По четырем сторонам света здание украсили скульптуры рабочих и колхозниц. На фасаде павильона — гербы пятнадцати советских республик. На момент строительства республик было 16. Но затем Карело-Финскую ССР расформировали, а ее герб на фасаде закрыли металлическим листом. Внутри Главного павильона устроили 9 залов. Они знакомили посетителей ВДНХ с успехами в индустриализации, сельском хозяйстве, науке и культуре. Стены из искусственного мрамора украшали барельефы, панно и фрески с историческими сценами, скульптуры счастливых советских людей и знамена советских республик. Над украшением интерьеров трудились А.М. Герасимов, А.А. Дейнека, П.П. Соколов-Скаля, М.Г. Манизер, Е.В. Вучетич и другие.

В 1990-е годы здание использовалось как торговая точка. Внутри устроили второй этаж, картины и панно демонтировали, а роскошные люстры заменили на люминесцентные лампы. 1 августа 2014 года в анфиладе залов Главного павильона вновь открылась выставка. С нее и началось возрождение ВДНХ. Центральный павильон отреставрировали, в том числе восстановили герб Карело-Финской ССР на фасаде.

Временно не работает

Павильон №67 Павильон №67 был построен в 1954 г. как павильон существующей тогда Карело-Финской ССР по проекту архитекторов Ф. Рехмукова и А. Резниченко.

В 1930-е гг. на месте теперешнего павильона 67 планировали построить павильон «Северное земледелие» по проекту Селезнева (1937 год). Затем то ли кому-то в руководстве выставки, то ли даже выше пришла в голову светлая мысль, что в эпоху трансполярных перелётов, «Челюскина» и станции «Северный полюс-1» на советском Севере есть кое-что поинтереснее соловецкой капусты, клюквы и ягеля. Павильон стал называться «Советская Арктика» с соответствующей корректировкой экспозиции. Затем проект был доработан в мастерской Выставочного комитета, а в 1939 г. возводится новый павильон по проекту Б.С. Василенко и Г.И. Глушенко. Но уже в 1940 г. павильон реконструировали и отдали под экспозицию новой, только что образованной союзной республики — Карело-Финской ССР. Павильон украсила резьба по дереву скульптора Л. Кардашева. Здесь же стояла трехметровая скульптура С.Т. Коненкова «Рунопевец».

В павильоне демонстрировались овощи, зерновые, мелкая сельскохозяйственная техника, изделия из карельской березы, чучела зверей, обитающих на территории республики.

Карты-панно пропагандировали лыжный спорт и острую в то время тему защиты границ СССР.

На крыше стоял самолёт Чкалова, слетавший через Северный полюс в Америку. На входе светился маршрут дрейфа станции «Северный полюс», посередине зала в снегах стояла палатка станции с точной копией интерьера палатки папанинцев. Снега имитировали белые живые цветы.

Вход в зал был оформлен как выход на нос ледокола. На стене карта из плиток и лампочек изображала Северный морской путь. Другие стены украшали живописные полотна на тему покорения Севера и Арктики. В зале стояли макеты метеостанции, кораблей, самолётов. В трюме одного из судов перевозились полезные ископаемые, которые добывали в Арктике. В общем, это был самый популярный среди советских мальчишек павильон ВСХВ, как тогда называлась ВДНХ. Павильон даже побывал на Всемирной выставке в США. Когда в 1940 году из Карельской автономной республики и полученных после Финской войны территорий создали Карело-Финскую союзную республику, ей понадобилось предоставить павильон. «Советская Арктика» и географически, и по типу экспозиции подходила лучше всего. Карело-Финская ССР просуществовала всего 124 месяца, а её экспозиция всего год – в 1941 году павильон сгорел.

Для строительства нового здания объявляли всесоюзный конкурс. Его выиграл петрозаводский архитектор Фарид Рехмуков. Он, не мудрствуя лукаво, взял за основу конструкцию северной избы, увеличил её в 4 раза, до 17 метров в высоту, и украсил портиком с шестью колоннами. Входная группа была оформлена орнаментом из изображений зайцев, белок и еловых ветвей, а фронтон украшал герб республики. В 1954 г. выстраивается новый павильон по проекту Ф. Рехмукова и А. Резниченко.

С 1954 по 1956 г. Карело-Финская СССР представляла свои достижения в новом, специально отстроенном павильоне, но с утратой статуса союзной республики Карелия утратила и право выставляться в отдельном павильоне. В архитектурном плане новое здание получилось не менее интересным. Колонны и резной деревянный фронтон портика напоминают о природе и самобытности северного края, а также о его природных богатствах. Колонны облицованы темно-красным гранитом, залежами которого славилась Карелия. После разжалования Карелии обратно в автономные республики павильон был переименован в «Науку». Как раз в нём был впервые выставлен макет первого искусственного спутника земли. Под крышей творения Рехмукова размещались павильоны «Культура и быт», «Целлюлозно-бумажная промышленность» и «Советская печать».

После разорительных событий конца ХХ века павильон «Карелия» пустовал. Сейчас он отреставрирован и работает как выставочный зал без постоянной экспозиции.