Московские прогулки, ч. 40 (павильоны ВДНХ)

Начну с интересной истории. Это произошло на территории «Городской фермы», о которой я рассказывала в прошлый раз. Рассказ и фото Евгения Чеснокова.
В эпоху информационных технологий для продвижения проектов необходимы инфоповоды, привлекающие внимание публики. В июле 2016 года «Городская ферма» пригласила в гости интернет-героя козла Тимура.
Рогатую звезду встречали папарацци, а телеканалы брали интервью у пресс-секретаря козла Тимура и по совместительству директора сафари-парка Дмитрия Мезенцева. Лайфньюс предсказуемо интересовался брачной жизнью Тимура, а дотошный Дождь сомневался, тот самый ли это Тимур или всё-таки его двойник? Во время прогулки козла сопровождал эскорт из двух осликов, это Бусинка и Глаша — потомки ослицы Люси, много лет назад снявшейся в кинокомедии «Кавказская пленница».Тимур совершил променад по живописным аллеям на берегу пруда и стал делать вид, что утомлён вниманием светской хроники. Однако, едва козла пустили в огород, он продемонстрировал неожиданную прыть и оказался в центре грядки с земляникой. Дмитрию Мезенцеву стоило немалого труда оторвать селебрити от лакомства и Тимур проследовал в специально отведённые козлиные апартаменты.А мы идем дальше.
Арка Северного входа на ВДНХСамая первая входная арка была построена в 1937 году по проекту архитектора Вячеслава Олтаржевского, но уже спустя год она была разобрана по причине недостаточно торжественного архитектурного облика.
В 1939 году на постаменте перед аркой была установлена скульптура Веры Мухиной «Рабочий и колхозница», впоследствии перенесённая.При послевоенной реконструкции выставки был построен новый главный вход, расположенный со стороны проспекта Мира и станции метро «ВДНХ». Северный вход в результате стал второстепенным (и именно по этой причине стал называться «Северным»).В 1970-е годы границы ВДНХ были расширены, перед Северным ходом был построен павильон № 75, в результате чего арка лишилась своей изначальной функции и перестала быть входом, оставшись только памятником довоенной выставки.В 2017 годах арка Северного входа была отреставрирована.В 1962 году возле нынешнего павильона «Космонавтика и авиация» стояли настоящие самолёты.
Желающие могли даже попасть внутрь этих больших железных птиц.
У киоска «Цветы» на ВСХВК сожалению, сейчас цветочные киоски не такие изысканные, как раньше. 1930 год
Мичуринский сад.Мичуринский сад, расположенный за павильоном №26, создавался как часть тематического раздела «Растениеводство», которому была отведена почти вся территория вдоль южной границы ВСХВ. Согласно плану, в будущем сад предполагалось сделать частью парковой зоны соседнего ЦПКиО имени Ф.Э. Дзержинского (Останкинского парка), так как первоначальный срок работы Выставки определялся в пределах ста дней.Вокруг Мичуринского сада, как вокруг большой площади, был выстроен целый комплекс павильонов сельскохозяйственных культур. До наших дней сохранились здания, которые в прошлом представляли гостям Выставки экспозиции, посвященные хлопку, сахарной свекле и лубяным культурам (№25, 26, 30, 31). Самое прямое отношение к саду имел павильон садоводства, в экспозиции которого особое место отводилось деятельности выдающегося русского селекционера И.В. Мичурина. Весной 2014 года забор, ограждавший плодовые деревья, был снят, и гости ВДНХ могли свободно прогуливаться по уникальному садовому комплексу.Недалеко от Мичуринского сада сделали уникальный ландшафтный аттракцион «Лента Мебиуса» на ВДНХЭто непрерывный пешеходный маршрут, который проходит по конструкции в виде знака бесконечности и составляет единый комплекс с Садом пяти чувств.Длина тропы составляет 340 м. Высота впечатляющего сооружения доходит до 9,5 м, а прогулочная дорожка «Ленты Мебиуса» поднята на 8,4 м.Снаружи и внутри «восьмерки» высажен Сад пяти чувств. Согласно идее Мишеля Пена — французского архитектора, растения в каждой из зон сада подобраны так, чтобы «пробуждать» преимущественно одно из пяти чувств (зрение, слух, обоняние, осязание и вкус).
История павильона "Животноводство" на ВДНХ.1959-1967 ВДНХ павильон " Животноводство"Павильон «Животноводство» на ВДНХСправа от "Космонавтики и авиации" на ВДНХ находится павильон №55. Внутри посетителям предлагают множество интерактивных развлечений: иллюзии, страшные, загадочные лабиринты, квесты и др. Снаружи здание смотрится так, будто построили его недавно. Однако в реальности некоторые его части помнят ещё повторное открытие выставки в 1954-м. Ну а если копнуть глубже, то павильон как таковой стоял здесь аж с 1939 года, когда на ВСХВ (старое название ВДНХ) впервые стали пускать посетителей.Назывался этот павильон "Животноводство". В те времена никакой космической тематики на площади Механизации не было и близко. А с этого здания начиналась довольно большая часть разных построек, посвящённых одной из главных отраслей сельского хозяйства СССР в тот период. Первоначальный вариант здания возвели ещё в 1937 году, однако он, как и почти все остальные, совсем не понравился проверяющей комиссии. В итоге павильон переделывали по проекту архитектора А.О. Колесниченко. На момент открытия выставки в 1939-м, это была одна из самых крупных её построек. Общая площадь составляла 4600 квадратных метров.
Облик павильона сохранялся до начала 1950-х. Тогда на выставке проходила масштабная реконструкция. "Животноводство" решили оставить там, где оно стояло, но придать новый более торжественный внешний вид. Руководил работами архитектор Пётр Ревякин. Он решил не сносить старый деревянный корпус, а пристроить к нему каменную фасадную часть. Украсили её очень ярко. Во-первых, здесь расположили массивные колонны. Во-вторых, сделали просто невероятное количество лепного декора. Тут были и головы рогатого скота, и гирлянды из кормовых трав и овощей, и скульптуры животноводов над центральным входом. Чтобы немного разбавить всё это (перечисленные украшения были белыми), фасадную стену за колоннами покрасили в оранжевый цвет. Получился интересный контраст. Благодаря ему павильон визуально не смотрелся чрезмерно вычурным.С 1956 года предназначение павильона изменилось. Видимо, животноводство утратило своё приоритетное значение. Внешний облик переделывать почти не стали, но присвоили новое название - "Станкостроение". То есть в залах теперь демонстрировали станки для разных сфер советской промышленности. Однако уже в 1959-м экспозиция снова поменялась. На этот раз от совсем не уместного животного декора решили избавиться. Пропали все рельефные украшения и скульптуры. Также появилась новая табличка с названием. Она загоралась яркими огнями вечером. Внутри посетителям рассказывали про электрификацию в СССР и обо всём, что было связано с электротехникой и выработкой энергии. Однако внешний вид павильона всё равно не выглядел органично для новой экспозиции. Поэтому решили строить другое здание. От старого великолепия остались только боковые стены.После распада СССР в этом павильоне, как и во многих других, разместились торговые точки с разными товарами. Когда в 2014 году ВДНХ начали восстанавливать, то помещения стали сдавать под разные мероприятия: выставки, корпоративы и др. А потом здесь ещё начали работать интерактивные развлечения: музеи, квесты, лабиринты и даже аттракционы.Вид сверху: зеленый лабиринт в ландшафтном парке ВДНХПо-настоящему заблудиться здесь вряд ли получится, а вот насладиться зеленью, отдохнуть и сделать красивые кадры – легко. Этот садовый аттракцион появился в северной части ВДНХ в 2019 году. Он состоит из 16 секций с растениями разных цветов, фактур и форм: в качестве изгородей здесь высадили яблони, туи и ели, а для «сердцевинок» выбрали сирень, липу, березу, клен, орешник и другие растения с зонтичной формой кроны.
Дворец Якубова. Про него ставила я отдельно материал.Если коротко, то дворец Якубова — бывший особняк бизнесмена Якова Якубова.
Построен в 2004–2006 годах на берегу одного из прудов ВДНХ, между павильонами «Рыболовство» и «Кролиководство». Раньше на этом месте располагались кафе и лодочная станция.
Участок под особняком находился в федеральной собственности. Арендатор, ВДНХ, в 2004 году передал этот участок в субаренду российской дочерней кипрской компании. Она и построила там копию французского шато. С 2012 года Яков Якубов пытался зарегистрировать землю и таким образом легализовать объект. По поводу чего было несколько рассмотрений в арбитражных судах. Но в ноябре 2014 года в суде удалось вернуть участок в собственность ВДНХ.
Сейчас в особняке уже никто не живёт, и, возможно, его получится использовать как музей.
А пока входа нет.
Плачущая беседка на ВДНХТак называли ажурную 25-метровую ротонду у павильона №66 «Советская культура».
Почему же такое название? Когда дует ветер, люди слышали странные звуки, которые получались после дуновения между колонн и отверстий ажурной крыши. Кому-то это напоминало звучание музыкальных инструментов, а кому-то — плач.
Теперь эту территорию отдали под павильон Узбекистан на ВДНХ
Павильон Центральных областей на ВДНХСтроительство многочисленных павильонов на ВДНХ растянулось почти на 20 лет, с 1935 по 1954 годы. Однако, в шестидесятых годах облик Всесоюзной выставки начал меняться.
В период с 1965 по 1967 годы на ВДНХ было снесено более 20 зданий. Среди таких утрат – Павильон Центральных областей. Главной его приметой стала вытянутая башенка, своим видом напоминающая кремлевскую.
Зачем понадобилось сносить Павильон Центральных областей, не совсем ясно: здание не было ветхим, а других сооружений на его месте впоследствии так и не появилось.
Как тракторист перестал обнимать колхозницу?
До 1954 года скульптура «Рабочий и колхозница» на арке Главного входа ВДНХ отличалась от той, которую мы видим сегодня.Первые труженики полей стояли на высоком постаменте, а тракторист слегка приобнимал колхозницу. Да и одежда на них была ближе к рабочей.Почему композицию изменили, так и остаётся загадкой. Возможно, скульпторы решили убрать излишнюю интимность композиции. А, может, удержать сноп одной рукой было весьма тяжелым занятием, поэтому тракторист решил помочь колхознице.
Павильон «Дом книги» на ВДНХ.Это павильон № 516. Почему на ВДНХ такая странная нумерация я тан и не понялаПавильон «Книги» на ВДНХ после реконструкции — это многофункциональное культурное пространство с читальными залами, книжным магазином, кафе и площадкой для проведения лекций, встреч и дискуссий. Объект представляет собой двухэтажное кирпичное здание, выстроенное в форме древнегреческого храма — так называемого простиля. Его объем и пропорции строго соответствуют классическим традициям архаического дорического стиля древнегреческой архитектуры. Интерьеры сохранили пространственно-планировочную структуру капитальных стен и перекрытий — двухсветный зал, обращенный на главный фасад, и двухэтажная часть здания со стороны двора, на которую попадают по трехмаршевой лестнице. Существующее архитектурно-художественное оформление интерьеров первой половины 1950-х годов — лепные потолки, карнизы, розетки, капители — не претерпело значительных изменений.Павильон, в архитектурном облике которого сочетаются советское наследие, строгость античных форм и функциональность общественного пространства, изначально позиционировался как храм знания.За всю историю существования он ни разу не менял своего предназначения и после открытия вновь стал местом интеллектуального досуга, но уже нового, современного формата — пространством не только для чтения.
Павильон №1 ЦентральныйПавильон №1 «Центральный» является памятником истории и культуры государственного значения.Главный «Центральный» павильон на ВДНХ пережил уже третье рождение. Первое здание построили в 1939 году на месте площади и части фонтана «Каменный цветок». Новый Главный павильон появился в 1954 уже на новом месте. Именно это строение высотой 97 метров (со шпилем и золотой звездой) стало тогда визитной карточкой ВДНХ.В 1950 году началось строительство нового павильона в рамках генерального плана реконструкции ВСХВ, которое включало создание республиканских и областных павильонов. За четыре года был построен 97-метровый павильон с шпилем, его площадь составила 3500 квадратных метров.По четырем сторонам света здание украсили скульптуры рабочих и колхозниц. На фасаде павильона — гербы пятнадцати советских республик. На момент строительства республик было 16. Но затем Карело-Финскую ССР расформировали, а ее герб на фасаде закрыли металлическим листом. Внутри Главного павильона устроили 9 залов. Они знакомили посетителей ВДНХ с успехами в индустриализации, сельском хозяйстве, науке и культуре. Стены из искусственного мрамора украшали барельефы, панно и фрески с историческими сценами, скульптуры счастливых советских людей и знамена советских республик. Над украшением интерьеров трудились А.М. Герасимов, А.А. Дейнека, П.П. Соколов-Скаля, М.Г. Манизер, Е.В. Вучетич и другие.
В 1990-е годы здание использовалось как торговая точка. Внутри устроили второй этаж, картины и панно демонтировали, а роскошные люстры заменили на люминесцентные лампы. 1 августа 2014 года в анфиладе залов Главного павильона вновь открылась выставка. С нее и началось возрождение ВДНХ.Центральный павильон отреставрировали, в том числе восстановили герб Карело-Финской ССР на фасаде.
Временно не работает
Павильон №67 Павильон №67 был построен в 1954 г. как павильон существующей тогда Карело-Финской ССР по проекту архитекторов Ф. Рехмукова и А. Резниченко.
В 1930-е гг. на месте теперешнего павильона 67 планировали построить павильон «Северное земледелие» по проекту Селезнева (1937 год). Затем то ли кому-то в руководстве выставки, то ли даже выше пришла в голову светлая мысль, что в эпоху трансполярных перелётов, «Челюскина» и станции «Северный полюс-1» на советском Севере есть кое-что поинтереснее соловецкой капусты, клюквы и ягеля. Павильон стал называться «Советская Арктика» с соответствующей корректировкой экспозиции. Затем проект был доработан в мастерской Выставочного комитета, а в 1939 г. возводится новый павильон по проекту Б.С. Василенко и Г.И. Глушенко. Но уже в 1940 г. павильон реконструировали и отдали под экспозицию новой, только что образованной союзной республики — Карело-Финской ССР.Павильон украсила резьба по дереву скульптора Л. Кардашева. Здесь же стояла трехметровая скульптура С.Т. Коненкова «Рунопевец».
В павильоне демонстрировались овощи, зерновые, мелкая сельскохозяйственная техника, изделия из карельской березы, чучела зверей, обитающих на территории республики.
Карты-панно пропагандировали лыжный спорт и острую в то время тему защиты границ СССР.
На крыше стоял самолёт Чкалова, слетавший через Северный полюс в Америку. На входе светился маршрут дрейфа станции «Северный полюс», посередине зала в снегах стояла палатка станции с точной копией интерьера палатки папанинцев. Снега имитировали белые живые цветы.
Вход в зал был оформлен как выход на нос ледокола. На стене карта из плиток и лампочек изображала Северный морской путь. Другие стены украшали живописные полотна на тему покорения Севера и Арктики. В зале стояли макеты метеостанции, кораблей, самолётов. В трюме одного из судов перевозились полезные ископаемые, которые добывали в Арктике. В общем, это был самый популярный среди советских мальчишек павильон ВСХВ, как тогда называлась ВДНХ. Павильон даже побывал на Всемирной выставке в США.Когда в 1940 году из Карельской автономной республики и полученных после Финской войны территорий создали Карело-Финскую союзную республику, ей понадобилось предоставить павильон. «Советская Арктика» и географически, и по типу экспозиции подходила лучше всего. Карело-Финская ССР просуществовала всего 124 месяца, а её экспозиция всего год – в 1941 году павильон сгорел.
Для строительства нового здания объявляли всесоюзный конкурс. Его выиграл петрозаводский архитектор Фарид Рехмуков. Он, не мудрствуя лукаво, взял за основу конструкцию северной избы, увеличил её в 4 раза, до 17 метров в высоту, и украсил портиком с шестью колоннами. Входная группа была оформлена орнаментом из изображений зайцев, белок и еловых ветвей, а фронтон украшал герб республики. В 1954 г. выстраивается новый павильон по проекту Ф. Рехмукова и А. Резниченко.
С 1954 по 1956 г. Карело-Финская СССР представляла свои достижения в новом, специально отстроенном павильоне, но с утратой статуса союзной республики Карелия утратила и право выставляться в отдельном павильоне.В архитектурном плане новое здание получилось не менее интересным. Колонны и резной деревянный фронтон портика напоминают о природе и самобытности северного края, а также о его природных богатствах. Колонны облицованы темно-красным гранитом, залежами которого славилась Карелия. После разжалования Карелии обратно в автономные республики павильон был переименован в «Науку». Как раз в нём был впервые выставлен макет первого искусственного спутника земли. Под крышей творения Рехмукова размещались павильоны «Культура и быт», «Целлюлозно-бумажная промышленность» и «Советская печать».
После разорительных событий конца ХХ века павильон «Карелия» пустовал.Сейчас он отреставрирован и работает как выставочный зал без постоянной экспозиции.
Павильон №28 Пчеловодство
Построен в 1954 году по проекту архитектора Освальда Стапрана. Сейчас это павильон "Пчеловодство", но построен он был для павильона "Мосхлебторга"Фото 1954 г
Павильон был построен в стиле позднего арт-деко. Отличительная черта облика главного фасада павильона — широкие окна, плотно покрывающие стену. На фронтоне среди горы фруктов, овощей, цветов и листьев вмонтирован медальон с изображением хлебозавода-автомата, внедрённого инженером Георгием Марсаковым.
Внутри павильона располагалась Белостоцкая экспозиция, посвящённая хлебной промышленности Советского Союза. Она знакомила посетителей выставки с достижениями в данной отрасли, а также с процессом производства хлеба и хлебобулочных изделий.
Здесь же был магазин и кафе. В магазине "Главхлеб" и в кафе с открытой верандой торговали свежей выпечкой – горячими бубликами, калачами, пончиками, пирожками и холодным молоком.Интересно, что согласно плановому заданию 1949 года в павильоне "Главхлеб" должен был размещаться не только магазин по продаже хлебобулочных изделий, но и цех по производству пончиков и бубликов. Возможно, к открытию выставки в 1954 г. для этого цеха было построено отдельное здание за павильоном "Главхлеб", которое сохранилось до наших дней - это строение №234.Впоследствии оно использовалось как здание светокопии, а затем как служебное помещение. О. Зиновьева пишет о нем в своей книге следующее - "Здание светокопии, в формах "постконструктивизма" периода второй половины 1930-х гг., декоративные деревянные кронштейны в сочетании с вальмовой крышей в южном объеме сооружения".
А наш павильон до 1959 года — назывался «Главхлеб», в 1959–1961 годах — «Хлебопекарная промышленность», и только с начала 70-х — «Пчеловодство».Как видим на фото ниже, открытую веранду павильона вскоре застеклили, а кафе убрали.
Павильон Главхлеб. Фото 1956 - 1957 гг.
В 1959–1961 годах павильон был известен как "Хлебопекарная промышленность", затем передан под проведение различных тематических выставок, теперь он стал именоваться "Павильон № 5 тематических выставок". В 1970-е годы павильон получил название "Пчеловодство", и в его стенах разместилась экспозиция соответствующей тематики К этому времени павильон потерял нарядный гребешок и два медальона из трех, которые стояли на углах здания.
У павильона "Пчеловодство". Фото 1980 - 1981 гг.
В 1990-е годы она была упразднена. В 2010-е годы павильон был отреставрирован, и 19 октября 2017 года, после окончания реставрации, здесь открылся музей «Пчеловодство». В нём действуют постоянная научно-историческая экспозиция, торгово-выставочный зал, а также интерактивно-игровой и мультимедийный залы, ориентированные преимущественно на детскую аудиторию. Уникальный экспонат музея — стеклянный улей с живыми пчёлами, внутри которого специально поддерживается автономная экосистема.
С начала открытия павильона "Пчеловодство" в нем регулярно проходили ярмарки меда.У павильна "Пчеловодство" растет хитро закрученная рябина. Не знаю то ли сорт такой, толи результат труда садоводов ВДНХ.
Рядом с павильоном "Пчеловодство" раньше был большой цветник, но со временем это место стало выглядеть так.
Недавно на этой поляне появился новый пешеходный аттракцион, так называемая. "Лента Мебиуса" или Сад пять чувств. Я о нем уже рассказала выше.
Ну и последний павильон на сегодня
Павильон №29 "Цветоводство и озеленение"
ВСХВ. Павильон "Цветоводство". Фото 1954 г.
Павильон стоит в глубине от Мичуринского сада. А в послевоенные годы на его месте стоял один из самых красивых павильонов выставки - павильон "Цветоводство", увы сегодня его нет.
Павильон на фото выше тоже был не первым, построенным на этом месте. Первый павильон начали тут возводить еще в далеком 1937 году. Первоначально его планировалось назвать "Субтропики", но на плане ВСХВ 1939 г. он именуется уже как пав. №86 - "Оранжерея субтропических культур". В результате в разных источниках используются оба названия.
Павильон "Субтропики" представлял остекленную конструкцию с двумя большими теплицами в центре и со множеством теплиц по бокам.
Строительство павильона "Субтропики". Фото 1937 г.
Перед павильоном построили перголу, которую планировалось украсить различными растениями. В самом павильоне было представлено много экзотических и редких растений.
ВСХВ. В оранжерее пав. Субтропики. Фото 1939 г.
ВСХВ. В оранжерее пав. Субтропики. Фото 1939 г.
А вот так выглядел павильон "Субтропики" с высоты, он в левом нижнем углу кадра. Чуть выше слева - пав. "Садоводство" с пристроенной к нему галереей "Цветоводство", за ним теплицы, правее вдали пав. "Виноградорство и виноделие", а наискосок от пав. "Субтропики" справа - пав. "Технические и лекарственные растения". Между павильонами был разбит прекрасный партер из цветов, декоративных растений и кустарников, сответсвующий тематике каждого отдельного павильона.Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. Фото 1939 г.
Уже в 1940 г. этот павильон сменил экспозицию и стал именоваться "Химизация сельского хозяйства". На плане ВСХВ 1940 г. - это павильон №64.
Павильон "Химизация сельского хозяйства". Фото 1940 г.
Ко второму открытию выставки, к 1954 г., здание павильона было реконструировано по проекту архитекторов В.И. Капырина, В.В. Степанова. Оно получило эффектный фасад, соответствующий новой тематике "Цветоводство и озеленение". Затейливый силуэт был скомпонован из шести остекленных залов, соединенных галереями. Центральная часть павильона напоминала беседку-ротонду, завершенную куполом.
Павильон "Цветоводство". Фото 1954 - 1957 гг.
При реконструкции архитекторы сохранили заднюю часть довоенного павильона, с обратной стороны в ансамбль нового здания была вписана оранжереи субтропических культур с теплицами по бокам. Это хорошо видно на фото ниже.
Павильон "Цветоводство". Фото 1954 - 1956гг.
К открытию нового послевоенного павильона "Цветоводство" вокруг него был разбит декоративный ковровый партер с различными цветами и растениями.
ВДНХ. павильон "Цветоводство и озеленение". Фото 1059 - 1960 гг.
В разные годы цветочная экспозиция и рисунок ковра вокруг павильона немного видоизменялись. На одних фотографиях рядом с входом в павильон стоят цветочные вазы.Цветы у "Цветов". Фото 1955 г.
На других их уже нет.
Павильон "Цветоводство".
Вот выглядел реконструированный послевоенный павильон.
Павильон "Цветоводство". Интерьеры.
Периодически здесь проходили выставки цветов, в которых принимали участие не только профессионалы, но и садоводы -любители.
Павильон "Цветоводство".
В те же послевоенные годы за павильоном "Цветоводство" на небольшом возвышении установили ротонду-бельведер, у которой посетители выставки любили фотографироваться.
ВСХВ. Ротонда-бельведер "альпийской" горки. Фото 1956 г.
Но она была снесена, когда стали строить новый одноименноый павильон в начале 1970-х годов, но сейчас она восстановлена и вновь стоит на своем месте.Ротонда-бельведер за павильоном "Цветоводство". Фото 1955 - 1960 гг
В 1969 году было принято решение построить новый павильон, более подходящий для многочисленных тематических выставок и смотров. Кроме того, ходили слухи, что внешне эффектное здание оказалось не слишком функциональным, в нём не удавалось поддерживать необходимые режимы температуры и влажности из-за чего растения погибали.
К 1971 году на этом месте был позведен новый павильон в стиле советского модернизма, построенный по проекту архитекторов И.М. Виноградского, А.М. Рыдаева, Г.В. Астафьева, В.А. Никитина, Н.В. Богдановой, Л.И. Мариновского.
Здание павильона состоит из трех сблокированных объемов: центральный зал, кубический объем оранжереи и группа административных помещений. Его фасады равноценны, главный вход архитектурно не выявлен. На него указывает только стенка с названием павильона и небольшой бассейн с водой под ней.
Павильон № 29 "Цветоводство и озеленение". Фото 1972 - 1990 гг.
Для его облицовки использовался светло-охристый травертин, а во вставках над окнами — темный красно-коричневый камень, что визуально подчеркивало их цельность с остеклением. Эти же материалы использовались и в отделке интерьера.
Центральный объем здания образован рядом глухих, расположенных параллельно, с небольшим сдвигом, массивных стен. В их торцах находятся узкие щелевидные окна, которые при взгляде с определенных ракурсов становятся невидны, и создается впечатление, будто объект не имеет бокового остекления.
Со стороны важную роль в силуэте павильона играла группа световых фонарей треугольных очертаний на крыше. Однако, их хорошо видно только с высоты.
Павильон №29 - Цветоводство и озеленение.
Вокруг павильона было установлено несколько скульптур. Особо стоит сказать о металлической скульптурной композиции на фасаде. Это скульптурное изображение "Флора", исполненное скульптором Ю.А. Александровым. Вот как вспоминает о его происхождении архитектор Геннадий Астафьев, один из создателей павильона: "В качестве заказчика нашу работу принимала будущая директриса этого павильона Камилла Алексеевна, очень темпераментная дама, у которой бывали замечания по проекту. Но главный архитектор ВДНХ Л.И. Мариновский помог нам протолкнуть наше решение. Однако после сдачи объекта мы уже не имели возможности влиять на его судьбу, хотя и предложили решение по экспозиции. Камилла Алексеевна по-своему разбила пространство павильона перегородками, по-своему его украсила, и первоначальный образ был сильно нарушен. В целом понятно желание сделать пространство более человечным и мягким, не всем нравится архитектура такого рода. Но в то время нам было важно показать, что современная архитектура многолика, не обязательно должна представлять стеклокристаллическую решетку, а может принимать более сложные скульптурные формы. Также нам было важно избежать помпезности, свойственной большим объектам ВДНХ, и подчеркнуть необычность данного сооружения. Юрий Александров увековечил Камиллу Алексеевну в скульптуре — в профиль "Флора" один к одному похожа на нее".
Павильон Цветоводство. Скульптура Флора.
В отличии от прежнего цветочного ковра теперь перед павильоном был газон, а со стороны Мичуринского сада сам павильон выглядел так. Особо убого он смотрится на фоне скульптуры В.И. Ленина, установленной на Транспортном проезде.
Скульптура "Ленин" на экспозиции у павильона "Цветоводство и озеленение". Фото 1974 г. Сегодня этой головы нет.
И если честно, я часто в нем бывала в 90-х, ходила туда за растениями, да и маленькое кафе с окружающими пальмами и высокими узкими окнами весьма умиротворяло, но вот само знание мне очень не нравилось.
Однако, новый цветочный ковер все же был, но располагался с другой стороны павильона. На специальных участках была высажена богатейшая коллекция образцов флоры со всех концов Советского Союза, иллюстрирующая развитие представлений о пейзажном парке. В частности, посетители могли любоваться "сочинской горкой". Этот шедевр садово-паркового искусства 1970-х годов был создан по проекту ландшафтного архитектора С.И. Венчагова.
Ландшафтная композиция "Сочинская горка". Фото 1982 г.
Композиция "Морская жизнь". Фото 1982 г.
Но в 90-х упадочных годах там все запустили. Многое просто поумирало и опустело.
До перестройки тут было достаточно уютно и было на что посмотреть, а в постперестроечные годы павильон превратился в большой базар со множеством отделов по продаже комнатных растений, рассады, удобрений и т.п. А по самому павильону бродили толпы народа.
Павильон "Цветоводство и озеленение". Фото 1982 г.
Первого декабря 2017 года павильон закрылся на капитальный ремонт.
А в мае 2021 года открылся вновь. Сейчас на базе павильона организован эколого-просветительский центр "Цветоводство", предназначенный для проведения лекций, семинаров, выставок, экскурсий и фестивалей по темам, связанным с экологией, цветоводством и озеленением. Посетители могут познакомиться с уникальными объектами флоры и фауны, понаблюдать за жизнью муравьев в формикарии "Дом муравья", узнать побольше о бабочках в арт-павильоне "Метаморфозы природы", а также посетить голографический кинотеатр, кинотеатр-лекторий, кафе-оранжерею, цветочную фотобудку. Но ушла, на мой взгляд, атмосфера красоты растительного мира. Хотя вокруг павильона построили водный бассейн, чтоб по лету сажать болотные растения, однако высаживают только водяные лилии и то перед главным взодом...
И так по павильонам сегодня все. Немного красоты с ВДНХ.
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