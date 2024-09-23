Московские прогулки, ч. 32 (павильоны ВДНХ)

Вот тут у нас первая и вторая части:

Часть 21

Часть 28 (Павильоны ВДНХ)

Посмотрим сейчас знаменитые фонтаны.

Позолоченная скульптурная композиция, спроектированная архитектором К. Т. Топуридзе и инженером В. И. Клявиным, украсила ВДНХ в 1954 году. Сначала один из символов выставки планировали назвать «Главным фонтаном» или «Золотым снопом». Новости СМИ2

Закрепившееся имя (автор неизвестен) отражает концепцию памятника. Пышный сноп окружают девушки, символизирующие республики СССР. На тот момент их было 16, до 1956 года существовала Карело-Финская ССР (красавица с елочкой). Для памятника позировали настоящие представительницы всех республик. Композиция особенно эффектно выглядит в огнях ночной подсветки, меняющейся каждые 3-4 минуты. Закат на ВДНХ. И знаменитый фонтан Дружба народов Ночью с подсветкой Следующий Каменный цветок. Один из знаковых фонтанов ВДНХ – проект архитектора К. Т. Топуридзе, воплощенный скульптором П. И. Добрыниным в 1954 году. Название и оформление памятника навеяны одноименным сказом Павла Бажова (сборник «Малахитовая шкатулка»). Красота «Каменного цветка», особенно в сиянии ночной подсветки, заставляет поверить, что именно о таком подарке мечтала Хозяйка Медной горы. Центральную часть композиции занимает 8-метровый, облицованный цветной смальтой бутон с фонтанирующими лепестками. Его окружают символы изобилия – 16 постаментов (по количеству республик в СССР) с щедрыми дарами природы. В прямоугольной 100-метровой чаше «плещутся» бронзовые гуси и чугунные рыбы (маленькие фонтанчики). Фонтан "Каменный цветок" на ВДНХ. Фото Евгении Сапегиной

Павильон Космос за которым стоит третий фонтан Золотой Колос «Золотой колос» на ВДНХ. История третьего знакового фонтана ВДНХ началась в 1931 году. Первым создателем «Колоса» был главный архитектор выставочного комплекса В. К. Олтаржевский. Фонтан, символизирующий жизнь, изобилие и процветание, сделали из недолговечных медных листов. К 1949 году он пришел в негодность и был демонтирован. В 1954-м в центре пруда № 3 появился 16-метровый «Золотой колос» (авторы К. Т. Топуридзе и П. И. Добрынин) из железобетонных элементов с покрытием из золотой и красной смальты. В 2014 году некоторые части конструкции обновили. Заодно дополнили композицию тремя маленькими плавающими фонтанами. Один из самых необычных фонтанов выставочно-паркового комплекса расположен на верхнем пруду ВДНХ за павильонами и центральной аллеей. Это 16-метровый колос, у подножия которого размещены три рога изобилия. Первый «колос» был создан еще в 1930-е годы, когда Всесоюзная сельскохозяйственная выставка была лишь в проекте. Но конструкцию собрали из медных листов, которые быстро пришли в негодность. Нынешний монумент был установлен в 1954 году. К концу советской власти фонтан сильно обветшал, но в 2018 году он открылся после масштабной реставрации. Так моют фонтан «Колос» на ВДНХ

14 фонтанов Центральной аллеи 1954 год, архитектор Георгий Щуко, объект культурного наследия федерального значения. 14 фонтанов расположены в два ряда сразу за аркой Главного входа на протяжении 165 м. Каждый находится в отдельной чаше из красного полированного гранита в форме правильного восьмигранника и имеет 12 вертикальных и 12 радиальных струй, расходящихся веером. В 2018 году фонтаны открылись после реставрации.

Макет ракеты «Восток» и павильон «Космос» Уникальный архитектурный облик самого технологичного павильона ВДНХ и название неоднократно менялись. Сначала, в 1939 году он выглядел как огромный эллинг. В 1954-м надстроили стеклянный купол, 1967-й ознаменовался окончательным переименованием в «Космос». В это же время перед зданием установили 38-метровую копию ракеты, которая вывела на орбиту космический корабль Юрия Гагарина. Сейчас в павильоне № 32-34 открыт центр «Космонавтика и авиация». В экспозиции 120 моделей летательных аппаратов, космической техники. Игровые симуляторы дают возможность каждому посетителю почувствовать себя покорителем космического пространства. Про павильон я ставила отдельную тему. В 2013 году на площади Промышленности возле макета ракеты «Восток» появилась фонтанная композиция под названием «Ракета». Она состоит из пяти отдельных элементов, которые вечером подсвечиваются девятью цветными подводными прожекторами, создавая красочный фейерверк из разноцветных струй высотой в четыре метра. Данный проект был разработан командой ВДНХ.

«Москвариум» — Сухой фонтан На площади перед центром океанографии и морской биологии «Москвариум» в 2018 году появился сухой фонтан, созданный архитектором Мишелем Пеной. Неподалеку от него находится амфитеатр, где посетители могут расслабиться и насладиться видами ландшафтного парка. Еще один сухой фонтан, разработанный тем же автором, можно увидеть у павильона № 31 «Геология», он был установлен в 2019 году.

Фонтан со скульптурой «Мальчик, вытаскивающий рыбу» за павильоном №64 «Оптика» 1954 год, скульптор Борис Сон.

У этого небольшого бассейна-фонтана со скульптурой мальчика целых три названия: «Рыбак», «Мальчик с рыбой» и «Мальчик, вытаскивающий рыбу». Скульптура — полный аналог оригинала 1949 года, установленного в парке Победы в Санкт-Петербурге. Композиция была студенческой конкурсной работой Бориса Сона при поступлении в институт живописи, скульптуры и архитектуры. Скульптура на ВДНХ стала фонтаном только в конце 1970-х годов, когда к ней была подведена вода.

Павильон №15. Поволжье

Павильону № 15 «Радиоэлектроника и связь» вернули его первоначальный облик.

Надо сказать, что «внешность» пятнадцатого павильона ВДНХ кардинально изменялась несколько раз, как и название. Первая версия была построена в 1939 году: архитектор Сергей Знаменский спроектировал здание в виде моста через Волгу, а сам павильон назывался «Поволжье». В годы войны эта постройка сильно пострадала, и в 1949-м было решено возвести новое здание. Архитекторы Евгений Яковлев и Иосиф Шошенский построили его в 1952 году в стилистике сталинского ампира, со скульптурами и портиками, а отделочные работы продолжались еще два года.

Тему Поволжья они раскрыли с помощью фонтанов и бассейнов: так из-под витражей с изображениями Сталинградской и Куйбышевской гидроэлектростанций на стенах боковых крыльев павильона стекала вода. Фасад был украшен барельефами с изображением сражений за Царицын (в Гражданскую войну) и Сталинград (в Великую Отечественную) и сценами мирного труда народа-победителя. Главный вход венчала скульптурная композиция «Рабочий и колхозница» с гербом РСФСР. В здании было восемь экспозиционных залов, посвященных приволжским областям, лестница и подсобные помещения.

Через несколько лет, когда вышел декрет «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве» и началась борьба с «украшательством» в архитектуре, здание опять реконструировали: частично демонтировали декор, изменили конструкцию крыши, фасады закрыли алюминиевыми пластинами и стеклом. Удачной дизайнерской находкой стала шпренгельная мачта высотой 57 метров, к которой была прикреплена телеантенна. Павильон получил название «Радиоэлектроника и связь». Вот так выглядел

В 2014 году начались работы по возвращению павильону исторического облика 1950-х годов. Для этого первым делом демонтировали «накладные» алюминиевые фасады. В 2019-м начались реставрационные работы, включающие устранение различных дефектов, возвращение декора, укрепление конструкций и другие необходимые работы.

Положительное заключение по проекту реставрации и приспособления под современное использование объекта культурного наследия федерального значения «Павильон «Радиоэлектроника и связь» (бывший «Поволжье») выдала Главгосэкспертиза России.

«В ходе работ по реставрации проведены пробные работы по раскрытию живописи на плафонах в залах Саратовской и Куйбышевской области. По результатам исследования живописи разработана документация о корректировке методики реставрации авторской монументальной живописи плафонов в залах «Саратовской области», «Куйбышевской области», «Чувашской (Чкаловской (Оренбургской) области» и «Ульяновской области», – говорит главный эксперт проекта Службы ГЭП по объектам культурного наследия и инженерно-технической инфраструктуры Главгосэкспертизы России Кирилл Кунаков.



Специалисты восстанавливали живописные полотна, скрытые более 60 лет, сверяясь по архивным фотоматериалам. В своей сложной и деликатной работе они использовали оригинальные материалы. Сегодня практически все живописные полотна знаменитого павильона ВДНХ можно увидеть в их первозданном виде.



Павильон №12. Образовательно-выставочное пространство СИБУРа — Дом полимеров Он находится рядом с павильоном "Казахстан". Павильон построен в 1987 году, архитектор — В. С. Кубасов. Этот павильон в стиле советского модернизма построен на месте утраченного павильона «Грузинская ССР». Массивное здание облицовано светлым и темным мрамором.

До 1992 года это был павильон «Советские профсоюзы».

«Дом полимеров» — новое образовательно-выставочное пространство ведущей нефтегазохимической компании СИБУР в Москве, на территории ВДНХ, в павильоне №12. Тематическое пространство создано в рамках партнерства с Правительством Москвы в сфере научно-технического развития, образовательно-просветительской и исследовательской деятельности. «Дом Полимеров» познакомит широкую аудиторию с нефтегазохимией и современными синтетическими материалами, а также станет пространством для знакомства с новыми технологиями, реализации инициатив устойчивого развития и экологической культуры, многообразия и инклюзии, проектов в области развития туристского потенциала регионов России.

Государственный центральный музей кино Основан в марте 1989 года на базе реорганизованного Музейного отдела Всесоюзного Бюро пропаганды киноискусства. С момента открытия и до ноября 2005 года Музей кино располагался в Киноцентре на Красной Пресне, где были созданы фондовые коллекции, отражающие кинокультуру России на протяжении всей истории её развития, проводились регулярные показы шедевров мирового кино, лекции киноведов, философов, критиков, режиссёров, фестивали российского и зарубежного кино, семинары по теоретическим проблемам кинематографа. С конца 2005 года музей не имел собственного помещения, фонды Музея кино располагались на территории киностудии «Мосфильм», а кинопоказы и другие музейные мероприятия проходили на различных площадках Москвы С 2017 года располагается в павильоне № 36 на ВДНХ.

Вход 300р

Павильон № 13 Павильон № 13 на ВДНХ — один из немногих павильонов, сохранившихся от довоенной выставки. Был построен в 1939 году по проекту архитекторов К. С. Алабяна и С. А. Сафаряна. В основу архитектурного облика здания положены армянские этнические мотивы. Реконструирован в 1962 году по проекту С.А. Сафаряна.

До 1963 года — «Армянская ССР». В 1964 году, при переходе выставки на отраслевой принцип показа, павильон получил название «Пищевая промышленность», а в 1967 году — «Здравоохранение».

Весной 2019 года в бывший павильон «Здравоохранение» переехал Музей Рерихов — филиал Государственного музея искусства народов Востока. Он открылся в конце апреля. В павильоне была завершена работа по воссозданию объекта культурного наследия: проведена комплексная реставрация фасадов, стен, потолков, лепнины в главном зале, трехчастного портала, исторических светильников, по сохранившимся фрагментам и фотографиям воссозданы декоративные элементы. В Музее Рерихов можно увидеть более 400 произведений, представляющих весь спектр художественного творчества Николая и Святослава Рерихов. Также там разместилось открытое фондохранилище. И теперь это Музей Востока .В павильоне №13 на ВДНХ на выставке «Россия. Ближе к Востоку» продемонстрированы более ста произведений современного искусства последней четверти XX и XXI вв. из коллекций московского Музея Востока и его Северокавказского филиала (г. Майкоп, Республика Адыгея).

География выставки охватывает территорию страны от Северного Кавказа до Чукотки, от Каспия до берегов Тихого океана. Выставка объединяет два понятия Востока: географический (Дальний Восток России) и ментальный (Северный Кавказ, народы которого представляют традиционно восточную культуру). Вход бесплатный

Павильон №35. Главтабак В запрудной зоне расположен «Главтабак», один из самых оригинальных и малоизвестных павильонов ВДНХ. Необычная форма и расцветка павильона объясняются тем, что здесь размещался образцово-показательный магазин Главного управления табачной промышленности.

Построенный в 1954 году по проекту архитектора Вячеслава Кондратьева. До 1959 года носил название «Главтабак». Объект культурного наследия России федерального значения. Первый павильон с таким названием был построен на довоенной выставке в 1939 году, но впоследствии разобран. На новом месте павильон был построен тем же архитектором в облике, близком к первоначальному. Изначально в павильоне размещалась экспозиция, посвящённая табачной промышленности СССР, а также созданный по заказу Министерства пищевой промышленности образцово-показательный магазин табачных изделий. В 1990-е годы экспозиция и магазин были упразднены, и там разместилось представительство губернатора Саратовской области. В начале 2010-х тут обосновалось небольшое кафе, которое было закрыто с началом реставрационных работ.

Временно не работает.

Павильон №60. Потребительская кооперация Фото 1953-54 гг.

В 1950-е годы павильон строился для представления Курской, Тамбовской, Пензенской, Воронежской и Орловской областей.

После образования ВДНХ в 1959 году в павильон заняла экспозиция организации «Центросоюз» (Центральный союз обществ потребительской кооперации). В 1987 году, уже в период перестройки, павильон получил название «Потребительская кооперация СССР». Переименование было вызвано тем, что в феврале 1987 года появилось постановление Совета министров «О создании кооперативов по производству товаров народного потребления», с которого в стране началась официальная предпринимательская деятельность.

Павильон отличается архитектурным изяществом и точным соответствием окружающему ландшафту. В композиционном облике можно увидеть черты неоклассицизма и сталинского ампира, гармонично дополняющие друг друга. Самые красивые элементы задания – полукруглая вогнутая колоннада и остекленная башенная надстройка, декорированная золотистым венком и небольшим шпилем. Павильон украшал лепной узор в русском стиле.

Интерьер залов, в отличие от многих других павильонов ВДНХ, изначально был достаточно скромным, без характерных для сталинского интерьера монументальных мозаичных панно, гигантских скульптур и барельефов. Главным украшением центрального зала стал великолепный световой купол, украшенный изображениями звезд, венков, гирлянд, пшеничных снопов, знамен и других элементов, характерных для стиля ампир.

В течение пяти лет в павильоне демонстрировались экспозиции, посвященные черноземным областям. В дальнейшем в него переместили коллекцию «Центросоюз», хранившуюся в соседнем здании. В 80-е годы павильон получил название «Потребительская кооперация».

В залах хранились макеты сельских торговых предприятий, документы, фотографии, проекты и другие материалы, которые давали представление о темпах развития потребительской кооперации (закупки сырья, рост товарооборота, формирование материально-технической базы и т. д.). Отдельная часть экспозиции посвящалась повышению культурно-образовательного уровня работников торговли и улучшению качества обслуживания покупателей.

После глобальной реконструкции на ВДНХ павильон был отреставрирован снаружи и внутри. Тематика потребительской кооперации по причине неактуальности снялась с повестки дня. Все материалы были отправлены в архив, а залы павильона отданы в аренду.

В настоящее время здесь работает двухъярусное кафе Monplaisir с большим танцполом для проведения праздников. Тут же расположен концертный зал, оснащенный высококлассной звуковой аппаратурой и светотехникой.

Павильон № 62. Международный центр балета В 1954 году на липовой аллее воздвигли небольшой павильон, получивший название «Строительные материалы». Он стал частью большого тематического раздела «Постройки колхозного села». На экспозиции были представлены достижения советской строительной индустрии: новые материалы, изделия и технологии, а также то, как они могут быть эффективно применены в сельской местности.

В 1956 году на территории ВДНХ проходила Всесоюзная промышленная выставка, и к ней изменили тему павильона — он стал называться «Атомная энергия в мирных целях».

В 1967 году после реконструкции территории ВДНХ павильон № 62 получил название «Охрана природы» и стал площадкой для освещения деятельности Всероссийского общества охраны природы.

Позже в павильоне базировался клуб любителей авторской песни «Республика песни». В 2017 году после реставрации в павильоне открылся Международный Центр Балета.

Павильон №31 «Геология». Биологический музей им. К.А. Тимирязева Первый павильон на этом месте был построен в 1937 году по проекту архитектора Кирилла Афанасьева. Ныне существующий был построен в 1953–1954 годах по проекту архитектора Леонида Павлова в стиле сталинского ампира. Первоначально носил название «Лён, конопля и другие лубяные культуры».

Первая экспозиция павильона была посвящена развитию и достижениям сельского хозяйства в сфере выращивания льна и сопутствующих культур.

В 1956 году акцент в тематике экспозиции был смещён, и она получила название «Лубяная и шерстяная промышленность», а спустя два года — «Льняная и шерстяная промышленность». В 1959 году тематика была полностью изменена, и в павильоне разместилась экспозиция «Геология». На демонстрационной площадке у павильона теперь находились модели горно-добывающего оборудования. В 1990-е годы экспозиция была упразднена, а павильон был занят магазинами. С 2013 года он находится на реконструкции. В мае 2022 года в отреставрированном павильоне открылась выставка «12 признаков живого».

Билет: 340р.

Павильон № 70 Монреальский Был спроектирован как выставочный павильон СССР для международной выставки «Экспо-67» в канадском Монреале.

Создавали здание архитекторы Моспроекта-2 Михаил Посохин, Ашот Мндоянц, Борис Тхор. В работе принимали участие также инженер А. Кондратьев и главный художник Рудольф Кликс. Три этажа павильона вмещали 10 тысяч экспонатов. Нижний этаж был посвящён океану, средний — земле, а верхний отдали теме космоса.

После окончания «Экспо-67» было решено павильон СССР восстановить в Москве на территории ВДНХ у северного входа. Каркас смонтировали к 1973 году, остекление только к 1975-му.

В начале 1990-х павильон переименовали в «Москву». Внутренние пространства отдали под торговлю десяткам мелких фирм и магазинов. Павильон № 70 — выявленный памятник культурного наследия. К Международной выставке-форуму "Россия" его расцветили вот так.

Павильон № 71. Дворец госуслуг (МФЦ) на ВДНХ

Роскошный дворец у фонтана «Дружба народов» – один из самых красивых и узнаваемых объектов выставки. Построенный в начале 50-х годов прошлого века специально для экспозиции «РСФСР», 71-й павильон ВДНХ быстро стал одной из главных точек притяжения в столице. Строение спроектировано архитекторами Р. А. Бегунцем и С. И. Никулиным и выполнено в ставшем классическим для тех времен стиле сталинский ампир.

Главным элементом, притягивающим к себе внимание, стал величественный фасад павильона. Белоснежный портик строения покоится на шести коринфских колоннах, а на его вершине установлена скульптура герба СССР, с обеих сторон дополненная изображениями рога изобилия. По бокам от колоннады находятся ротонды, увенчанные тематическими скульптурами. Лоджия портика – полукруглая, на внутренней ее стенке, над входом в здание, сделана фреска, отображающая радости социализма.

Не менее щедро в первые годы своего существования был украшен павильон № 71 изнутри. Все шесть залов (именно столько экспозиций изначально планировалось разместить под крышей строения) могли похвастаться фигурной лепниной, красочными фресками и панно, разнообразными скульптурами и прочим декором. По периметру центрального зала павильона установлены полуколонны, в капителях которых размещались стенды. Центральный стенд, в котором находилось панно, посвященное рабоче-крестьянскому союзу, помимо самого монументального изображения мог похвастаться российским гербом, украшенным полудрагоценными камнями.

В 1963 году было принято решение о радикальной смене экспозиции павильона. Здесь разместилась выставка «Атомная энергия», и в соответствии с новой концепцией убранство интерьеров значительно упростили. А в 90-х годах павильон № 71 превратился в торговый центр. Объект культурного наследия России федерального значения медленно, но верно терял свою первозданную красоту.

Ситуация изменилась в благоприятную сторону в 2014 году, когда во время масштабных работ по реставрации исторически значимых объектов ВДНХ были предприняты меры по восстановлению фасада строения и проведены противоаварийные работы. А в 2018 году павильон № 71 отремонтировали капитально. Сегодня здесь располагается Дворец госуслуг (МФЦ) на ВДНХ, а также находится Музейно-выставочный комплекс истории государственной службы.

Павильон №97. Шахматный клуб на ВДНХ

Масштабное обновление ВДНХ, запущенное в 2014 году, затронуло не только памятники культуры и объекты исторического наследия. Постепенно на выставке стали открываться современные площадки, строиться новые объекты и здания. Так, в 2015 году неподалеку от 206-го павильона появилось интересное и, несомненно, достойное внимания сооружение – шахматный клуб на ВДНХ. Не имеющее ничего общего с парадной роскошью советских павильонов, оно гармонично вписалось в ландшафт и быстро стало одной из точек притяжения отдыхающих. Одноэтажное здание клуба, выполненное из экологически чистых материалов, дерева и стекла, сделано в форме овала, завалившегося на бок и одной из своих граней вросшего в землю. Деревянное крыльцо, деревянный пандус, деревянные двери, деревянный каркас и деревянные рамы огромных витражных стекол, занявших всю фронтальную стену, – экоархитектура шахматного клуба позволяет почувствовать себя в максимальной близости к природе в самом центре Москвы. Асимметрия строения и крупная клетка окон не простой авторский каприз. По задумке авторов проекта, ее задача – напомнить посетителям о напряжении, которое испытывает игрок у шахматной доски.

Основное помещение клуба – игровой зал, расположенный непосредственно за витражной стеной. Здесь находится 12 игровых столов со скамьями. Играть можно совершенно бесплатно: денег с посетителей не берут ни за вход, ни за аренду досок. Помимо основного зала, строение имеет дополнительные помещения: санитарный узел, комнату матери и ребенка, кладовые. На площадке перед зданием установлены столы для пинг-понга. Ими также можно свободно пользоваться всем посетителям.

Павильон № 44. Кролиководство на ВДНХ

Павильон «Кролиководство» возведен на берегу Каменского пруда в 1954 году. Его белоснежный корпус окружен зелеными насаждениями, обращен главным фасадом на юго-запад и большую часть времени освещен солнцем. Дворик здания ограничен эолийской колоннадой. У входа расположены две женские скульптуры в обществе кроликов. Стены постройки украшены барельефами с изображением пушистых зверьков. Глухие арочные ниши в форме раковин отсылают к эпохе Возрождения.

Архитектурно объединяя тематику советского сельского хозяйства с ренессансными мотивами, павильон № 44 считается одной из самых изящных построек ВДНХ. Долгое время он был главным центром кролиководческих хозяйств страны. В выставочных вольерах можно было увидеть кроликов самых редких мясных и декоративных пород. В 1973 году к зданию был пристроен корпус «Пушное звероводство».

Во время ежегодных выставочных мероприятий посетители комплекса знакомились с историей развития кролиководства и звероводства, трудом фермеров, перспективами отрасли. Выставочные смотры позволяли приобрести теплые меховые вещи, оценить их роскошь и красоту. Павильон работал до 1999 года, а затем был заброшен. В 2017 году Мосгорнаследие утвердило проект его реставрации, которая была успешно завершена.

В сентябре 2022 года здание закрыто для посещения, однако нет запретов на прогулки и фотосессии в его окрестностях. Рядом с корпусом расположена городская ферма, где обитают кролики, козы, овцы, водоплавающие и домашние птицы.

Павильон №64, "Оптика" Павильон построен в 1937-1939 годах по проекту Е. А. Левинсона. В 1949–1954 годах здание было реконструировано при участии архитектора И. З. Вильнера. далее в 1939–1941 годах — «Ленинград и северо-восток РСФСР», в 1954–1958 годах — «Ленинград и северо-запад РСФСР», в 1959–1966 годах — «Образование в СССР», в 1967–1982 годах — «Экономика сельского хозяйства». С 1982 года — «Оптика». Объект имеет статус культурного наследия федерального значения. Сегодня закрыт на реставрацию.

Центральный павильон «Дружбы народов» — первое, что вы увидите, заходя на территорию парка. Выглядит великолепно и очень заметно. А вот что не видно - то, что под зданием находится действующий бункер, который принадлежит МЧС России. За 6 часов, в случае угрозы, бункер приводится в состояние готовности.

Его вместимость — 300 человек и там есть всё необходимое, чтобы находиться там в течение двух суток: комнаты отдыха, комната для хранения провизии, комната фильтрации воздуха, кабинет для генерального секретаря. Из бункера есть небольшой подземный ход, который заканчивается под скульптурой Ленина, установленной перед павильоном. Поэтому её до сих пор не убрали.

Теплый вечер на ВДНХ Теплый майский вечер на ВДНХ

Кажется опять все не вместила. Придется еще по ВДНХ сделать тему позднее.