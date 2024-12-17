Московские прогулки, ч. 42

О Москве устами великих… «Москва! Чье сердце не трепещет при твоем имени!"

М. Е. Салтыков-Щедрин «Глядя на спокойное созвездие, я долго слушал приглушенные гулы Москвы, и любовь к ней сжала мое сердце».

К. Г. Паустовский «Москва, как много в этом звуке

Для сердца русского слилось,

Как много в нем отозвалось! Новости СМИ2

А. С. Пушкин«Что нового покажет мне Москва?Вчера был бал, а завтра будет два».А. С. Грибоедов«Лучше Москвы нет ничего на свете!»А. П. Чехов«Я хотел бы жить и умереть в Париже,Если б не было такой земли — Москва».В. В. Маяковский.В одном из интервью у известного режиссера фильма "Я шагаю по Москве" спросили, как по его мнению поменялась столица с 90-х годов. Вот что он ответил:Когда я снимал в 1993 году фильм "Настя", в Москве вообще был такой развал, что я не мог близко ни к одному дому подойти, поэтому все сцены сняты как можно дальше от стен. Сегодня, когда я езжу по Москве, я думаю: "Господи! Почему я сейчас не снимаю кино об этом городе!"Настолько столица стала красивой! Раньше я очень любил утреннюю Москву: мягкое освещение не высвечивало все трещины, грязь и облупленные фасады. А сейчас я смотрю на отреставрированные дома и поражаюсь красоте, которую не замечал раньше.

Усадьба Морозова на Пречистенке Первоначально участок принадлежал лейтенанту флота Фёдору Лукичу Талызину, а главный дом был построен до 1770-х годов. В начале XIX века усадьбу приобрёл генерал-майор Алексей Алексеевич Тучков, который значительно перестроил здание. Морозовская галерея на Пречистенке1924-1934

В 1871 году архитектор Пётр Сантинович Кампиони обновил фасад в стиле псевдобарокко, добавив лепные детали и полуколонны. Морозовская галерея на Пречистенке. Внутреннее убранство1924-1934

С 1889 года владельцами стали текстильщики Морозовы. Последним хозяином перед революцией стал меценат Иван Абрамович Морозов, который основал картинную галерею. В 1905 году архитектор Лев Кекушев провёл переустройство, создав специальную "несгораемую" комнату для коллекции. Детали декора здания в настоящее время

После реконструкции в 1929 году в здании появился новый выставочный зал, а с 1948 года здесь разместился президиум Академии художеств СССР, затем Российская академия художеств и НИИ теории и истории изобразительных искусств. Парадная лестница. Музей на Пречистенке, которая уже носила имя анархиста графа П.А. Кропоткина, несколько раз был на грани закрытия, но благодаря вмешательству ряда влиятельных людей (в том числе Г.В. Чичерина и А.С. Бубнова) просуществовал до начала Великой Отечественной войны. Кстати, когда в 30-х годах советское правительство распродавало (а проще - разбазаривало) за границу музейные шедевры, этот музей пострадал меньше всех, лишившись всего четырех картин. Правда, картины русских художников из музея изъяли и часть отдали Третьяковской галерее, частично «разбросали» по провинциальным музеям. Концертный зал особняка Деталь внутреннего убранства. В настоящее время в особняке располагаются Президиум Академии художеств и НИИ теории и истории изобразительных искусств.

Интересные факты.

На 3 января 1917 года страховая стоимость коллекции И.А. Морозова составляла 560 тысяч рублей.

По оценкам аукционного дома Сотбис стоимость коллекции И.А. Морозова на 2012 год составляла 5 миллиардов долларов США. ул. Пречистенка, 21, Москва

Ну раз находимся на Пречистенке то посетим еще и пожарная часть Усадебный дом был построен в 1760-х годах и неоднократно перестраивался в конце XVIII — начале XIX века. В 1835 году здание было приобретено городской казной для размещения Пречистенской пожарной части и депо, где также находились полицейская часть, лазарет для лошадей и главный цейхгауз. В начале 1840-х годов к дому была добавлена пристройка, а в 1843 году построена деревянная пожарная каланча, которая была демонтирована в 1930 году. В 1908 году на Пречистенке появился первый пожарный автомобиль с раздвижной лестницей, способной подниматься на третий этаж. В 1913 году здесь прошла первая выставка пожарного инвентаря, позже ставшая основой Московского пожарного музея. С 27 января 1964 года этот архитектурный комплекс имеет статус объекта культурного наследия. В настоящее время в здании располагается Главное управление МЧС России по Москве. Памятник всем московским огнеборцам, погибшим при исполнении служебного долга. 22 сентября 2016 года при исполнении служебных обязанностей во время тушения сложного пожара на Амурской улице погибли восемь пожарных. Столько же фигур скульптор Евгений Тетерин изобразил в этой композиции.

ул. Пречистенка, 22/2, Москва

А если пройти чуть дальше по улице, то можно заглянуть в старый московский дворик Такие дворы в Москве – большая редкость. Это внутренний двор усадьбы 19 века, которую с 1882 года арендовала частная гимназия Поливанова. Здесь учились дети университетской профессуры и богатейших купцов. Из школы вышли многие известные впоследствии литераторы: Валерий Брюсов, Андрей Белый, Максимилиан Волошин, Сергей Соловьёв, Вадим Шершеневич, Сергей Шервинский. Сейчас в бывшей поливановской гимназии открыты музыкальная и художественная школы. ул. Пречистенка, дом 32/1, стр. 1

Доходный дом на Большой Никитской улице История современного владения связана с именем Элькинда, сына петербургского купца 1 гильдии. Разделив территорию на 4 равных участка, в каждом из них он выстроил 4-х этажные однотипные доходные дома. Часть окон этого роскошного дома выходит на один из старейших храмов в столице – Церковь Феодора Студита. Симпатичные башни и крыша дома выделяют его из остальных домов. Над угловым входом в магазин, а также на 3 и 4 этажах главного фасада расположены балконы с коваными ограждениями. Другая часть окон выходит на Храм Вознесения Господня в Сторожах («Большое Вознесение», арх. И. Е. Стасов, Ф. М. Шестаков, О. И. Бове), заложенный в 1798 году по завещанию князя Г. А. Потёмкина-Таврического на территории его бывшей усадьбы. В 1831 году здесь состоялось бракосочетание А. Пушкина с Н. Гончаровой.

Фонтан-ротонда "Наталья и Александр" или "Пушкин и Натали" "Наталья и Александр" - это действующий фонтан-ротонда в Москве, расположенный на площади Никитские Ворота. Иногда ротонду с фонтаном называют "Пушкин и Натали". Фонтан был возведён в 1999 году, открытие произошло 6 июня 1999 года - к 200-летию со дня рождения Пушкина Александра Сергеевича.

Большая Никитская ул., дом 31

Дом на Плющихе, где жил Лев Толстой

Жилой дом середины XVIII века по улице Плющихе включили в перечень объектов культурного наследия. Здание имеет особую историческую ценность как первый московский адрес Льва Толстого. Именно сюда из Ясной Поляны в 1837 году переехала жить семья будущего писателя. Свои впечатления и воспоминания о жизни в этом доме он описал в повестях «Детство» и «Отрочество». Ещё одно важное мемориальное значение здания связано со священномучеником Василием, протоиереем Московским. С 1913 до 1925 года в здании размещалась частная женская гимназия Н.В. Мартыновой, в которой преподавал священник Василий Смирнов, причисленный православной церковью к лику святых в 2000 году. В настоящее время в здании располагается подразделение столичной Госавтоинспекции. Жилое здание сохранило свой первоначальный объём и структуру. Историческая декоративная отделка фасадов, относящаяся ко второй половине XIX века, сейчас скрыта под современной обшивкой. По словам Алексея Емельянова, степень сохранности элементов этой отделки ещё потребует специальных исследований.

А вот более современный, относительно, дом. Помпезный и торжественный дом на Моховой улице в Москве был возведён по проекту архитектора Ивана Жолтовского в 1934 году. Тогда шла конкуренция между двумя направлениями архитектурной мысли — классикой и авангардом. Жолтовский говорил: «Я выступаю с классикой на Моховой, и если я провалюсь, то провалю принципы классики». Здание удалось на славу, его даже называли «гвоздём в гроб конструктивизма». Фото из коллекции Музея современной истории России. Здание строилось по заказу Моссовета как жилой дом. Шестой и седьмой этажи со стороны главного фасада занимали двухэтажные квартиры, во двор выходили комнаты-мастерские высотой в два этажа, застеклённые большими окнами-витражами. Со временем здание было передано посольству США. В 1953 году здание передали «Интуристу», а на крыше появились большие буквы лозунга «Коммунизм победит!», который убрали в 1990 году. По этому фото можете представить его местоположение. В 2007 году проводилась реконструкция здания, после которой нетронутой осталась только часть фасада. У дома снесли все внутренние перекрытия, надстроили верхний этаж, исказив оригинальный проект Жолтовского. Во дворе на месте пристройки 1960-х годов была сооружена новая секция, соединённая с историческим зданием. В доме Жолтовского разместился головной офис компании АФК «Система»

Дом со зверями на Чистых прудах. Дом был построен в 1908 г. для общины храма на средства купцов Оловянишниковых. Часть квартир в доме предназначалась для проживания нуждающихся прихожан, а остальные сдавались внаем. Дом со зверями на Чистых прудах выполнен в стилях модерн и эклектика. На фасаде можно найти львов, грифонов, драконов и даже химер. Дом ни один раз снимали в кино, его можно увидеть в фильмах «Подкидыш» и «Покровские ворота». Я недавно была около него. Это вот такая лестница и вход в офис. Красив дом, но для фотографирования не удобен. Могу сказать, что впечатление производит отменное.

Дом Федорова Удивительно, насколько гармонично и уютно этот домик смотрится в окружении современных многоэтажных построек. Чуть в удалении от Глазовского, Денежного и Сивцева Вражка (переулки близ Арбата) с их старинными усадьбами, иностранными посольствами и областными представительствами, он будто спрятался от глаз туристов. Но тем, кто завернул в его сторону, домик показывается во всей красе. Постройка 1816 года, часть правительственной программы по восстановлению Москвы после пожара Отечественной войны. Руководил программой генерал-губернатор Федор Васильевич Ростопчин – что любопытно, тот самый, которого Наполеон лично обвинил в организации поджога Москвы, дабы авансом отвести подозрение от себя и своих войск, и даже назвал Московским Геростратом. Причастен ли Ростопчин к тому в действительности или нет, некоторые историки спорят до сих пор, но вот постройки руководимой им программы, как мы видим, успешно дожили до сего дня. Ведь, как мы видим, создавать дворцы и уникальные усадьбы в Москве не прекратили вплоть до самой революции. И вот этот дом номер пять по Малому Власьевскому переулку – один из таких, построенных согласно проектам из собранных тогда альбомов с образцами типовых строений.

Забавно, что хоть и деревянная, постройка эта имеет целых двух отцов-архитекторов. Ими стали один из авторов плана Царского Села и ряда мостов в Петербурге, обрусевший шотландец Вильям (Василий Иванович) Гесте и выходец из Швейцарии, более тридцати пяти лет проживший в Петербурге и выстроивший множество зданий в обеих столицах Луиджи (Алоизий Иванович) Руска. Оба эти иностранца ярко и плодовито трудились над восстановлением послепожарной Москвы. В итоге совместного творчества появился вот этот неброский, но притягательный красавец в стиле позднего классицизма. Его деревянный сруб облицевали досками и неожиданно богато украшен лепниной, как предполагается, выполненной известным скульптором того времени Гавриилом Тихоновичем Замараевым. А на замковых камнях над ставнями изображены львиные морды… (но нет, наш любимый Лев Кекушев к тому времени пока еще не родился) И выглядят эти львы, если присмотреться, крайне человекообразно Первым обитателем дома стал некто П.А. Федоров, о котором мне не удалось найти никаких сведений. Простой москвич среднего сословья, но, тем не менее, домик этот до сих пор традиционно называют его именем.

Еще в Советские годы его признали памятником архитектуры и поставили на государственную охрану В восьмидесятые годы в здании работала Центральная экспериментальная студия Союза художников СССР. Чуть позднее в нем проводились курсы при Институте дизайна и графики и размещалась галерея «Г.О.С.Т.» Некая художественная студия располагается в нем и по сей день.

И на сегодня наша прогулка завершщается, но впереди еще много будет чего.

Предыдущие части:

Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 5

Часть 6 Часть 7 Часть 8 Часть 9 Часть 10

Часть 11 Часть 12 Часть 13 Часть 14 Часть 15

Часть 16 Часть 17 Часть 18 Часть 19 Часть 20

Часть 21 Часть 22 Часть 23 Часть 24 Часть 25

Часть 26 Часть 27 Часть 28 Часть 29 Часть 30

Часть 31 Часть 32 Часть 33 Часть 34 Часть 35

Часть 36 Часть 37 Часть 38 Часть 39 Часть 40

Часть 41