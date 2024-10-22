Московские прогулки, ч. 35 ( павильоны ВДНХ)

Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 5

Часть 6 Часть 7 Часть 8 Часть 9 Часть 10

Часть 11 Часть 12 Часть 13 Часть 14 Часть 15

Часть 16 Часть 17 Часть 18 Часть 19 Часть 20

Часть 21 Часть 22 Часть 23 Часть 24 Часть 25

Часть 26 Часть 27 Часть 28 Часть 29 Часть 30

Часть 31 Часть 32 Часть 33 Часть 34

Идем дальше

Павильон №84. Новости СМИ2 В качестве экспозиции здесь были сконцентрированы лучшие достижения советских колхозов и совхозов в области просвещения.

В Доме культуры работала библиотека, фонд которой включал более 3000 изданий, функционировали две учебные лаборатории — животноводческая и растениеводческая, а также различные кружки и студии, действовал радиоузел. В зрительном зале Дома культуры, рассчитанном на 360 мест, проводились лекции, выступления творческой интеллигенции и самодеятельных коллективов, встречи с передовиками сельского хозяйства, демонстрировались научно-популярные фильмы. Во время новогодних праздников в павильоне устраивались грандиозные массовые гуляния и ёлки для детей. Сегодня «Дом культуры» остаётся одним из главных досуговых центров ВДНХ.

Павильон №74. Круговая панорама

Уникальный советский кинотеатр был закрыт на реконструкцию несколько лет назад, и вот теперь снова открывается для широкой публики Кинотеатр «Круговая кинопанорама» был открыт на ВДНХ в апреле 1959 года. Для того времени это был революционный проект. Все здание изнутри занимал круглый кинозал, оборудованный расположенными по кругу проекторами, образующими полную панораму экранами и системой объемного звука с девятью каналами. Здесь показывали документальные и научно-популярные фильмы продолжительностью 20 минут.

Автором проекта стал архитектор Стригалев при участии инженера Муратова. Система кругового кино была создана в Научно-исследовательском кинофотоинституте под руководством Евсея Голдовского. В 1991 году кинотеатр был закрыт и возобновил работу лишь в 2014 году, но несколько лет назад снова был закрыт — на этот раз на масштабную реконструкцию. В реконструированном кинотеатре установлена уникальная аппаратура, в том числе поворотная платформа-трансформер и цилиндрический экран высотой 10 метров. Картины транслируют на экран с проекцией 360 градусов — так создается эффект полного погружения.

Для „Круговой кинопанорамы“ на ВДНХ была разработана уникальная технология. Это первый в мире кинотеатр подобного типа, где можно воспроизводить как современные фильмы, так и старые картины, которые проецируют на экраны 11 отреставрированных аппаратов. Гости выставки вновь могут присоединиться к кинопутешествиям по территории нашей страны По понедельникам, средам, пятницам и субботам с 12:00 до 20:00 в кинотеатре показывают цифровой фильм 2023 года, посвященный уникальной природе и заповедным уголкам России. Движение платформы в сочетании с физическими эффектами и световым шоу создает ощущение реального скоростного перемещения и присутствия. Во вторник, четверг и воскресенье в 14:00, 17:00 и 19:00 показывают старые фильмы «Возьмите нас с собой, туристы!» (1966), «В дорогу, в дорогу» (1969) и «Волга — русская река» (1984). Продолжительность всех сеансов составляет 50 минут. Зал рассчитан на 80 человек.

Павильон № 34 Центр Космонавтики и авиации Он вроде уже был, но повторюсь. Павильон № 34 «Космос» на ВДНХ был построен в 1939 году по проекту архитекторов И. Г. Таранова, В. С. Андреева, Н. А. Быковой. Изначально павильон представлял собой открытый параболический ангар для размещения сельскохозяйственных машин. В 1954 году павильон был реконструирован, к нему пристроили двухэтажный купольный зал. В 1956 году павильон был переименован в «Машиностроение». С 1967 года в павильоне разместилась экспозиция, посвящённая освоению космоса. В ней демонстрировались стенды на тему развития ракетной техники, модели искусственных спутников Земли, луноходов, системы жизнеобеспечения космонавтов, подлинный спускаемый аппарат космического корабля «Восток». В 1991 году экспозиция была разобрана, и павильон использовался как место торговли. Это было печальное зрелище. В 2016 году началась реставрация павильона. 12 апреля 2018 года в павильоне открылся выставочный центр «Космонавтика и авиация». Вход от 300р

Павильон №57. Россия, моя история В 1967 году. Архитекторы И. Виноградский, В. Зальцман, В. Докторович.

В 60-е годы назывался «Промышленность товаров народного потребления», до 1992 года — «Павильон межотраслевых тематических выставок №1».

Исторический парк «Россия — моя история» размещен в павильоне №57 на площади Промышленности. Специально для открытия нового музея павильон в 2015 году был реконструирован. В рамках проекта архитекторы и строители полностью заменили фасадное остекление здания, обновили инженерные системы, провели реновацию помещений павильона с их приспособлением для современного музейного использования. В результате реконструкции площадь павильона увеличилась на 6200 кв. м и составляет 27 786 кв. м.

Исторический парк рассчитан на одновременное пребывание до 5 тысяч человек.

С 4 ноября 2023 по 8 июля 2024 в павильоне открыта экспозиция «Просвещение/Десятилетие науки и технологий» в рамках Выставки-форума «Россия». В этот период основные экспозиции исторического парка «Россия – моя история»: «Рюриковичи», «Романовы» и «ХХ век» не работают. Гости могут посетить выставку «Петр Первый. Рождение империи».

Павильоны № 53-54. Гараж На первой части выставки павильона Гараж можно посмотреть легендарные автомобили, произведенные в царские времена (правления Николая II), СССР и современные. Вторая часть выставки посвящена органам государственной охраны России. Здесь представлены макеты оружия, документы, одежда охраны , спец. техника и т.д. Схема павильона Гараж

Стоимость билетов не маленькая, поэтому (на наш субъективный взгляд) посетитель должен быть действительно заинтересован изучением автомобилей и истории Кремля.





Павильон №461. Умный город

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Часть павильона с экспонатами Умного города

Еще один современный павильон на ВДНХ, посвященный новым достижениям и мобильным разработкам в г. Москвы. Проект при поддержке правительства Москвы, а поэтому посещение павильона и экскурсия длительностью 1 час – бесплатно!

Перед началом экскурсии вас попросят пройти небольшую регистрацию на планшете, где вы получите электронную карту, которая понадобится для манипуляции с некоторыми экспонатами выставки.

Естественно все экспонаты мультимедийные, есть несколько 3D симуляторов: например, можно прокатиться в кабине машиниста метро, посмотреть, как работают видеокамеры и найти любой дом через видео наблюдение в реальном времени. Порисовать в 3D формате, узнать о достижениях медицины и т.д.

Павильон находится в правой части ВДНХ (от павильона Славянской письменности надо идти вправо по широкой проезжей части до круга).

Павильон № 65. Карелия Павильон построен в 1954 году, архитекторы — Ф.И. Рехмуков, А.Я. Резниченко.

До 1957 года — «Карело-Финская ССР».

В 1957 году — «Академия наук СССР».

В 1958 году — «Наука».

В 1959–1963 годах — «Культура и быт народов РСФСР».

В 1964–1966 годах — «Целлюлозно-бумажная и лесохимическая промышленность».

Далее — «Советская печать».

Павильон закрыт на реставрацию.

Павильон № 38. Рыбоводство. Таким он был построен. Павильон «Рыболовство» был построен в 1937-1939 годах по проекту архитекторов И.Француза и И.Рыбченко. В его облике и деталях оформления фасада можно заметить некоторое сходство с архитектурным решением Северного речного вокзала. Павильон не раз менял название: 1939–1940 — «Главрыба» («Рыбная промышленность»), 1940–1955 — «Рыбное хозяйство», 1956–1958 — «Рыбная промышленность», 1959 — «Рыбная промышленность», «Рыбоводство (и прудовое хозяйство)», 1960–1980-е — «Рыбное хозяйство № 1».

Увы, в восьмидесятые годы оба изящных павильона уступили место гигантскому произведению архитекторов Ю.Галустяна и Ю.Ивлева в стиле брутального модернизма под названием Выставочно-аквариальный комплекс «Рыболовство». Постройка эта по-своему интересная, но исторических павильонов очень жаль. Так он выглядел в 2011

Впрочем и таким простоял он недолго. В 2019 года проводится масштабная реконструкция комплекса «Рыболовство». И теперь это «Бизнес.Техноград». Штаб волонтерского сопровождения

Павильоны Птицеводство

Схема 1954 года (фрагмент) Павильон «Птицеводство» (1968, архитектор В.Магидов) построен на месте одноимённого довоенного павильона. Одноэтажное кирпичное здание, состоящее из двух объёмов, вытянулось вдоль берега на сотню метров. Широкие окна создавали хорошую освещённость внутри павильона, где была воссоздана колхозная птицеферма. Фото экскурсии в павильоны 1939г. В павильоне демонстрировались достижения передовиков зоотехнической науки, способствующие росту поголовья птицы и повышению ее продуктивности. В постсоветские годы он пришел в запустение. После реставрации павильон №37 стал Центром ассистивных технологий "Феникс". Это место, где люди с ограниченными возможностями могут получить помощь и поддержку. Здесь проводятся различные мероприятия, такие как соревнования по «Кибатлетике», где участники могут продемонстрировать свои навыки и получить призы.

А на берегу пруда построили десятки летних вольеров для птиц, которые в постсоветский период практически не использовались и пришли в запустение. Фото 1939 года и во что вылилось Фото 2011-14 гг.

Насколько я понимаю сейчас это место занимаетпросто прогулочное пространство В рамках реконструкции и благоустройства территории ВДНХ значительный участок вдоль речки Каменки отведён под семейный образовательный проект «Городская ферма». В ориентированной прежде всего на детей живой экспозиции представлены коровы, козы, ослы, кролики, альпаки, павлины, водоплавающие птицы. Круглогодично здесь проводятся мастер-классы, лекции, тематические презентации растений и животных, а также развлекательные мероприятия. Нужно отметить и работу дизайнеров, создавших на месте заброшенного участка звероводческих вольеров и заросших пустырей живописный ландшафт. На этом месте на схеме 1954 года указана гидротаранная установка – устройство для подачи воды под давлением. «Городская ферма», построенная по проекту архитектурного бюро Wowhaus, состоит из трех главных образовательных блоков: первый посвящен животным — это хлев, птичники и площадки для выпаса (на ферме живут козы, ослы, овцы, коровы, кролики, куры, гуси, утки), второй — круглогодичные мастерские и площадка «Детская стройка», третий — оранжерея, фруктовый сад и огород.

Образовательная программа «Городской фермы» включает и занятия на огороде — в форме мастер-классов и экскурсий с рассказом о растениях, способах выращивания и применяемых технологиях. Основные темы: озеленение жилого пространства и огородничество в городских условиях; основы ботаники и агрономии; основы производства экологически чистых продуктов и здорового питания; современные аграрные технологии и развитие городской экологии.

Кроме того, при ферме предусмотрены ресторан с детской кулинарной школой, киоск и летняя площадка для пикников, домик юннатов с лесной библиотекой, зона детской рыбалки и инклюзивная детская площадка. В основу образа строений фермы лег архетип деревенских домов — здания с двускатными крышами различной площади и конфигурации. Обитатели «Городской фермы» «Городская ферма» отчасти продолжает традиции ВДНХ СССР, когда отдельный выставочный павильон был посвящён деятельности юннатов — юных натуралистов. Начинающие аграрии знакомятся на ферме с азами животноводства, ухода за растениями в саду и огороде. Разница лишь в том, что для советских пионеров занятия в кружках были бесплатными.

Частично использованы фото "Городской фермы" Евгения Чеснокова

Павильон Макет Москвы Павильон находится рядом с павильоном Умный город.

Здесь вы можете посмотреть макет Москвы, весь центр города в мельчайших деталях с разного ракурса и в разное время суток.

В 2022 г. экспозиция павильона «Макет Москвы» была обновлена. В неё добавились тактильные макеты московских зданий и сооружений. Интересно то, что их можно потрогать руками. Причём рассчитана выставка не только и не столько на незрячих или слабовидящих людей, но и в принципе на всех желающих.

В списке объектов можно найти: Спасскую башню, Триумфальную арку, Храм Христа Спасителя, гостиницу «Украина», Большой театр, Исторический музей и др. Архитектурный макет Москвы. Макет любопытен своей реалистичностью: в положенное время со Спасской башни бьют куранты, на зданиях с точностью воссозданы барельефы и панно. Все модели зданий размещены на реальной городской подоснове: каждая возвышенность или низина на территории города на 100% отображается на макете. На зданиях можно разглядеть облицовку стен, оконные переплеты, наличники, карнизы. Московские мастера воссоздали даже мозаику и барельефы на фасадах исторических зданий. К примеру, макет Большого театра украшает миниатюрная квадрига, выполненная в точном соответствии с оригиналом. Удивительные результаты достигнуты при воссоздании Москвы-реки. Благодаря специальной технике нанесения клеевого состава на оргстекло достигнут эффект ряби на водной глади. Площадь макета составляет 429 кв. м Макет Москвы создан до садового кольца, всё сделано очень детально: в домах горит свет, на дорогах машины, поезда, только людей не хватает

Раз в час начинается светотехническое шоу на 5 минут: в темноте подсвечиваются разные районы Москвы, в динамиках звучат стихи под классическую музыку

ЗD принтер, создающий домики для макета Москвы

Заготовки собираются вручную

Посещение бесплатное.

Часы работы: с 10.00 до 20.00 ежедневно, кроме понедельника.

Павильон Техноград Павильон Техноград - это образовательный комплекс, который находится в восточной части ВВЦ. От главного входа держитесь правой стороны, не пропустите.

В Технограде более 500 образовательных программ, курсов и мастер-классов. А также более 40 профессий для освоения.

В данном павильоне дети (с 7 лет) могут познакомиться с разнообразными профессиями, поучаствовать в мастер-классах и квестах, провести летние каникулы.

Для взрослых в Технограде есть возможность поменять или повысить свою квалификацию, освоить новую профессию. Также здесь проходят ярмарки вакансий и экскурсии.

Занятия проводятся как очно, так и в онлайн-режиме.

Ниже на картинке приведены направления, с которыми можно ознакомиться.

График работы павильона: Ежедневно, с 09.00 до 21.00.

Стоимость занятий:

Занятия в очном режиме стоят от 500 р.

Прохождение одного курса – от 3000 р.

Онлайн занятия проводятся бесплатно.

Льготы и скидки:

Для школьников, студентов колледжей Москвы, инвалидам I, II, III гр., многодетным - билет можно приобрести с 50% скидкой.

Детям-сиротам, ветеранам боевых действий, пенсионерам, участникам ВОВ – вход на мероприятия бесплатно.

Цены и режим работы проверяйте на официальном сайте павильона.

Билеты можно покупать на сайте, так и в кассах павильона.

В Технограде можно не только освоить новую профессию, но и пройдя обучение, получить диплом государственного образца.

Павильон 75 (не работает) Огромный выставочный павильон на ВДНХ. Здание полностью отреставрировано, но пока закрыт для посещений.

Павильон находится с правой стороны от центрального входа ВДНХ.

В ковидные годы был пределан под госпиталь, сейчас просто закрыт.

К сожалению опять материал зашкаливает, поэтому придется сделать еще видимо тему, но с другой стороны самое интересное я уже показала...