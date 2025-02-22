Московские прогулки, ч. 47

Дом П. А. Смирнова. На углу Пятницкой улицы и Овчинниковской набережной находится особняк, как будто застывший во времени. Построил этот дом в середине XIX века купец Морковкин. О нём практически ничего не известно, кроме того, что он происходил из крестьян графа Шереметева. Главная история дома связана с винно-водочным королем Российской Империи Петром Арсеньевичем Смирновым.

Сбоку дома до сих пор красуется надпись «Поставщик двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Петр Арсеньевич Смирнов». Пётр Арсеньевич Смирнов приехал в Москву в 1860 году, когда получил вольную, и сразу же открыл небольшую винную лавку на девять служащих. Его мечта была наладить выпуск качественной водки вместо того, что в то время пили в кабаках и трактирах. В 1863 году он строит у Чугунного моста на Овчинниковской набережной небольшой водочный завод, который сразу же начал выпускать товар хорошего качества и быстро нашел широкое распространение. Пётр Арсеньевич Смирнов купил этот трехэтажный дом у купца Морковкина в 1867 году. Смирнову достался добротный дом c большим двором, несколькими пристройками и глубоким подвалом, где можно было держать бочки с вином. Особняк на Пятницкой был приобретен специально, чтобы сам Пётр Арсеньевич мог контролировать качество производства напитков, так как очень дорожил своей репутацией. Через девять лет он перестраивает здание по проекту архитектора Н. А. Гейнца. Вход был украшен чугунным крыльцом-навесом с двуглавыми орлами, точно такими же, как на этикетках «Смирновской» водки. В советские годы этот навес был снесён, а вход заложен. И только в конце 1990-х годов восстановлен вновь. В 1873 году потомственный почетный гражданин Петр Смирнов решает принять участие в международной промышленной выставке в Вене, где имеет невероятный успех и получает диплом и медаль участника выставки. С этого момента началось настоящее признание дела купца Смирнова. Спустя некоторое время, царь Александр III самолично пожелал, чтобы купец Смирнов стал Поставщиком Высочайшего Двора. В 1886 году Смирнов был награждён орденом Станислава III степени и отметил это событие на своем доме: на фасаде со стороны Пятницкой виднеется надпись «Поставщик дв. Его Императорского Величества Петр Арсеньевич Смирнов». Ассортимент товаров и их качество поражали даже самых серьезных иностранных ценителей алкоголя: «Вишнёвая водка», «Нежинская рябина», «Финь-Шампань», не говоря уже о всеми любимом столовом вине № 21. Императрица Мария Федоровна очень любила ликер «Белая слива», который выпускался исключительно Петром Смирновым. В конце XIX века ассортимент смирновского завода состоял из более чем четырёхсот наименований продукции. После революции в 1918 году завод и дом у Чугунного моста стали «народным достоянием» и прекратили свою работу. Сын Петра Смирнова продал права на фирму «П. А. Смирнов» американскому подданному, который стал выпускать водку «Smirnoff», правда, совсем по другой технологии. Дом у Чугунного моста на углу Пятницкой улицы и Овчинниковской набережной до сих пор является настоящим символом водки П. А. Смирнова. Сейчас в особняке находится торговый дом и магазин, где продают напитки по рецептам родоначальника славной купеческой фамилии.

Доходный дом Живаго К роману «Доктор Живаго» Бориса Пастернака здание отношения не имеет, но доктор по фамилии Живаго здесь действительно жил. До 1917 года домом владел врач Александр Живаго, потомок купеческой фамилии. Он был библиофилом и коллекционером. Коллекционер древнеегипетских раритетов, с 1910 по 1917 годы он собрал невероятную коллекцию, которая выставлялась в его доме на Дмитровке и в настоящее время хранится в ГМИИ им. А.С. Пушкина вместе с его библиотекой, насчитывающей более 6 тысяч томов, в том числе роскошных изданий по искусству, ценных научных изданий по египтологии, истории, медицине. После революции Александр Васильевич служил ученым секретарем Музея изящных искусств (ныне ГМИИ им. А.С. Пушкина) в Москве, а с 1923 года он стал лектором – руководителем отдела классического востока. Зная немецкий, французский, греческий и латинский языки, обладая энциклопедическими знаниями и артистическими способностями, Живаго проводил экскурсии по музею, восхищавшие профессионалов – востоковедов. Сам Александр Живаго поступил на работу в музей, где проводил экскурсии и читал лекции по истории Востока до 1940 года. В 1952-м, во время работы над романом, Борис Пастернак узнал от литературоведа Сергея Дурылина о существовании реального доктора Александра Живаго. Архитектурная история дома в том виде, в котором мы знаем его сегодня, началась в 1884 году, когда его перестроил Семен Эйбушиц. Здание приобрело черты неоклассического стиля. Фасады украсили рустом, окна — лепными наличниками. Правда, в то время дом был трехэтажным — четвертый этаж надстроили в советское время, и, к сожалению, утеряло вензель купцов Живаго. Адрес: Улица Большая Дмитровка, дом 12/1, строения 1 и 3

Особняк П.А. Бачуриной – И.Е. Смирнова

Фото 1950-х годов Особняк построен в конце XIX — начале XX века.

Здание кажется монолитным, но на самом деле оно состоит из двух разновременных частей. Изначально это был особняк П.А. Бачуриной, позднее перешедший к И.Е. Смирновой. Левая часть особняка построена в 1890 г. по проекту архитектора С.В. Шервуда — сына знаменитого создателя здания Исторического музея. В отличие от отца, он прославился своими церковными постройками в Москве и Московской губернии. Светских зданий в его практике было только два: особняк М.И. Рекк на Пятницкой улице (известный как «дом со львами») и дом Бачуриной на Новокузнецкой улице. Правую часть здания возвел архитектор С.Ф. Воскресенский в 1913 г., ранее творивший в стиле модерн, но ко времени работы на Новокузнецкой улице перешедшему к неоклассицизму. С.Ф. Воскресенский придал зданию ступенчатость, отдельные его части несколько сдвинуты в глубину участка, а другие, напротив, выдвинуты на улицу. Благодаря этому средняя часть особняка поставлена с небольшим отступом от красной линии, а между нею и выступающими частями разбит палисадник с оградой. Вход в дом осуществляется через крыльцо в правой части особняка. Фасады украшены растительным декором с лентами. В советскую эпоху здесь располагался дом политпросвещения райкома КПСС, на смену которому в 1990-х гг. пришло акционерное общество «Логоваз», устроившее в особняке свой дом приемов. «Слава» в СМИ к этому месту пришла летом 1994 г., когда у ворот дома произошло покушение на бизнесмена Бориса Березовского: был взорван его автомобиль. Позднее сменилось еще несколько владельцев, в последнее время в здании располагаются ресторан и клуб.

Уютный дворик на Садовой-Черногрязской улице в Москве Во дворе оживленной Садовой-Черногрязской улицы есть небольшой островок спокойствия, где можно не только отдохнуть от городского шума, но и увидеть необычные скульптуры. Вход "охраняют" добрые, милые "львы".

На лавочке всегда "сидит" мужчина, с которым можно не только сфотографироваться, но и поговорить! Он отличный слушатель! Молча слушает и не задаёт лишних вопросов. В центре фонтана под зонтом будто парит над землёй изящная босоногая девушка, а неподалеку "живет" своей обычной жизнью пес. Вход во дворик свободный.

Адрес: ул. Садовая-Черногрязская, 13/3

Особняк Л.Я. Гельтищевой Красивый особняк Лидии Яковлевны Гельтищевой недалеко от метро "Новокузнецкая"

Лидия Яковлевна - последняя владелица особняка, а история начинается еще в середине XIX века. Здесь был другого вида особняк, в котором проживал мещанин Яков Тихонов со своей женой Анной Парамоновной и детьми.

При доме Яков Тихонов организует небольшой завод по производству лака.

Позже, в 1858г, Тихонов становится купцом второй гильдии. В 1878 г Тихонов умирает, а завод и лавка при заводе переходят к его вдове. Дочь Анны и Якова - Лидия Яковлевна - выходит замуж за Ивана Гельтищева, который становится управляющим в лавке.

В 1888г вдова Тихонова регистрирует Торговый дом "Анна Тихонова и Ко" В начале 20 века торговый дом "Анна Тихонова и Ко" переходит по наследству к Лидии и Ивану. Лидия Яковлевна заказывает перестройку дома архитектору Флегонту Воскресенскому. В 1904 г он перестраивает особняк в стиле модерн. Прежний особняк 1834 года постройки был сохранён, но перестроен, к нему сделаны пристройки и сейчас мы можем насладиться прекрасным образцом модерна После революции особняк был национализирован, и семья Гельтищевых была вынуждена покинуть его. В конце 1990-х годов здание подверглось реставрации и в настоящее время функционирует как бизнес-центр, в котором предлагаются офисные помещения в аренду.

Жилой дом Г.А. Палибина Жилой дом был построен в 1818 году по заказу коллежского советника, служившего в Московской межевой канцелярии.В 1857 году здание обустроили застеклёнными верандам с западной и восточной сторон, которые образовали коридоры вокруг дома. Фото 1913 года

После революции и вплоть до начала 1980-х годов в доме располагались коммунальные квартиры.

В 1983 году здание было передано Министерству мясной и молочной промышленности СССР.

Во время обследования, проводимого институтом «Спецпроектреставрация», в четырёх парадных комнатах была обнаружена уникальная отделка стен и потолка, сохранившаяся в идеальном состоянии, включая живопись на двойном слое бумаги.

Фото 1980-х годов

С начала 1980-х годов дом находился под управлением Государственного научно-исследовательского института реставрации (ГосНИИР) и использовался как культурный центр, выставочная площадка и место для размещения мастерских. Реставрация 2017-2023 гг.

К реставрации памятник архитектуры подготовили волонтеры. Они расчистили древесину от загрязнений и старой краски, выполнили грунтовку. Специалисты-реставраторы вернули фасадам дома жемчужно-серый оттенок, восстановили лепной и деревянный декор. Внутри здания провели реставрацию щитового паркета и изразцовых печей, сохранили фрагменты редкой интерьерной росписи по бумаге. После завершения работ здесь разместились выставочный зал и творческие мастерские Фонда Святого Архангела Михаила

Экскурсия 1700р

Погодинская изба Фото 1909 года.

Ну раз зашел разговор об избах, сохранившщихся в Москве, то добавлю сразу и погодинскую избу до кучи.

Мало кто знает о существовании этой постройки и о том, что это одно из старейших сохранившихся деревянных зданий Москвы. Погодинской избе более 150 лет. Изба была построена в 1856 году архитектором Николаем Васильевичем Никитиным и подарена Михаилу Петровичу Погодину (профессору Московского университета, историку, публицисту) крупным российским предпринимателем Василием Александровичем Кокоревым как дань интересу знаменитого историка к народному зодчеству и искусству. Она была одним из двух флигелей основного дома усадьбы. Задумана как программное произведение "русского стиля" и выстроено в формах народного деревянного зодчества. Представляет собой высокий сруб со светёлкой второго этажа, украшен узорной пропильной резьбой (ставни, "полотенца", "подзоры" и другие детали), выполненной, предположительно, по рисункам князя Г.Г. Гагарина.

Изба служила "древлехранилищем", где Погодин хранил исторические реликвии. Здесь собирались славянофилы - Самарин, Хомяков, Чижов. Это был видный литературный салон Москвы: тут постоянно бывали писатели и актеры - Н.В.Гоголь (бывал и работал - писал 1 том "Мёртвых душ", редактировал "Тараса Бульбу", а также праздновал именины), А.Н.Островский, Ф.И.Тютчев, П.Я.Чаадаев, М.Н.Загоскин, А.Ф.Писемский, Е.А.Баратынский, М.С.Щепкин, П.А.Вяземский, К.С.Аксаков, С.Т.Аксаков.



В 1941 году во время Великой Отечественной войны в главный дом усадьбы попала бомба, он был разрушен, а изба была сильно повреждена. Лишь в 1972 году здание избы было отреставрировано Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры, после чего в избе располагалось районное отделение ВООПИиК города Москвы и проводились лекции. До разгула реформ и приватизации в этот дом заходили москвичи, чтобы послушать интересную лекцию или звуки старинного рояля. Потом изба стояла несколько лет на замке, постепенно разрушаясь. Ныне она приняла достаточно приличный вид, но потеряла своё культурное назначение - как и большинство исторических зданий Москвы, изба отдана под офисы. Входа нет

Погодинская ул., 12А, Москва

Ну и третий (а бог любит троицу) деревянный дом Василия Робертовича Вильямса Это двухэтажный особняк, построенный во второй половине XIX века на английский манер. Проект здания был привезен из Великобритании лично К.А. Тимирязевым и уже на месте доработан архитектором И. С. Китнером. Именно поэтому дом кажется необычным и лишь отдаленно напоминает традиционную русскую избу. Дом Шредера-Вильямса, расположенный по адресу ул. Тимирязевская, 53

Первым жильцом дома был «патриарх русского садоводства», учёный-селекционер Рихард Иванович Шрёдер, который более сорока лет работал при Петровской лесной академии (ныне Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева). Позже на первом этаже деревянного особняка поселилась семья профессора-почвоведа Василия Робертовича Вильямса, который внёс огромный вклад в русскую науку: был ректором Тимирязевской академии, заложил в институте питомник, в котором собрал коллекцию злаковых трав, основал курсы по луговодству и экспериментальную станцию по изучению кормовых растений. В этом доме академик Вильямс прожил большую часть своей жизни

Василий Робертович до последних своих дней занимался наукой, даже несмотря на то, что уже был частично парализован и передвигался на коляске. Сыновья профессора - Василий и Николай тоже стали учеными и преподавали в Тимирязевской академии, занимаясь вопросами органической химии. Сейчас в доме живут потомки Вильямса по женской линии, которые занимаются изучением истории своей семьи и следят за сохранностью дома. Детали и декор дома. Есть в них свой неповторимый дух старины, который в столице уже почти не встретишь

Деревянный домик Вильямсов не зря является достопримечательностью этих шикарных мест. Это единственное сохранившееся жилое задние в районе, которому уже почти 150 лет! Вплоть до 30-х годов XX века профессура, преподаватели и студенты жили рядом с академией. Но позже сотрудникам выделили новые квартиры в других местах, а старые дома снесли. Капитального ремонта никогда не было, но дом для таких лет до сих пор выглядит шикарно! На сегодняшний день в этом доме живёт уже пятое поколение семьи Вильямсов.

Второй этаж здания занимает отдел озеленения и комендатура общежития Тимирязевской академии.

Тимирязевская ул., 53, Москва

Доходный дом Я.М. Толстого Доходный дом с гостиницей был построен Никитой Лазаревым в 1904–1906 годах для Якова Толстого, принадлежавшего к старому дворянскому роду Толстых. Здание стало последней в Москве гостиницей, оформленной в стиле модерн. В 1912–1913 годах зданию добавили еще один этаж. Фасад дома симметричен, центральный ризалит (выступающая часть здания) рифмуется с двумя боковыми, а также сочетается с белыми оконными рамами. На уровне четвертого этажа его украшает женский маскарон и лепнина в виде орнамента из листьев каштана, который тянется над окнами через весь фасад. Шесть из 14 квартир занимала семья хозяина дома. Первый этаж был отведен под магазины. В здании был черный ход, ведущий в сад с фонтаном, где летом плавали золотые рыбки. В доходном доме проживали известные личности, среди которых был Владимир Лосский — оперный певец, солист и режиссер Большого театра.

В советское время все ранее существовавшие надворные постройки были снесены, остальная застройка участка сохранилась неизменной.

Реставрация

В 2022 году в бывшем доходном доме Я.М. Толстого были проведены ремонтно- реставрационные работы. Специалисты расчистили фасады здания от современных отделочных материалов, провели вычинку кирпичной кладки, восстановили поврежденные штукатурные слои. Старые металлические подоконные отливы заменили и установили новые — на выступающих архитектурно-декоративных элементах фасада. Воссоздали балконные ограждения и металлические козырьки, а также металлические оконные решетки на дворовом фасаде. Декоративную отделку фасада и карнизов расчистили от многочисленных покрасок и загрязнений и отреставрировали с восполнением утрат и сколов. Привели в порядок керамическую фасадную плитку. Наружные стены здания заново окрасили в соответствии с колористическим решением. В подъездах отреставрировали сохранившиеся оконные и дверные блоки, а утраченные воссоздали по имеющимся образцам.

Адрес: Улица Арбат, дом 29

Доходный дом И.Ф. Нейштадта Там, где на Пятницкой стоит колокольня храма Усекновения Главы Иоанна Предтечи, налево отходит Черниговский переулок, в глубине которого виднеется прекрасное розовое здание (д.4) - это доходный дом И.Ф. Нейштадта, выполненный в неоклассическом стиле архитектором К.А. Дулиным в 1913 – 1916 годах. Хозяин был известным купцом, потомком переселенцев из Познани. Он занимался пошивом одежды и создал товарищество «Дом И.Ф. Нейштадт и Ко» в посёлке Белоомут Луховицкого района Московской области.

В 1913 году он приглашает одного из лучших архитекторов московского модерна Дулина, чтобы построить ансамбль доходных домов на Большой Ордынке и в Черниговском переулке. В начале XX века Дулин уже имел опыт проектирования доходных домов (А. Шахова на Большой Молчановке и братьев Н.А. и В.А. Штромов на Малой Полянке). Но его работу в Черниговском переулке можно назвать самой лучшей на то время и одной из лучших вообще. В данном случае интересы мастера и заказчика полностью совпали. Над окнами третьего этажа расположены барельефы с изображениями музыкантов, что связано с увлечением Нейштадта музыкой и его родственной связью с учеником Чайковского. Интерьеры дома сохранились почти в первоначальном виде, включая парадные лестницы с коваными решётками, украшенными арфами. Здание является объектом культурного наследия и сейчас используется Общецерковной аспирантурой и докторантурой имени Кирилла и Мефодия.

улица Большая Ордынка, 9/4с2, Москва

Дом Носенкова Редкую возможность наслаждаться очарованием уютной Москвы таят в себе старинные особняки. Именно они создают ее совершенный архитектурный облик, который не затмит ни одно современное здание. На пересечении Поварской улицы и Борисоглебского переулка располагается здание, тесно связанное с русской культурой и литературой.

По мнению историков, первое упоминание о владении по этому адресу относится к концу XVII века. Особняк, стоявший на этом месте, переходил в собственность от одного купца к другому. В 1807 году сюда переехала семья Пушкиных. Александр Сергеевич провел здесь несколько детских лет. В 1812 году здание было полностью уничтожено пожаром. Позже на этом месте был выстроен двухэтажный дом в классическом стиле по проекту архитектора Александра Степановича Каминского. В 1887 году респектабельный дом приобретает купец и член Московского коммерческого суда Александр Иванович Носенков. Накануне Октябрьской революции здание переходит к новому владельцу - мануфактурщику Василию Балину. В советское время дом был отдан под коммунальное жилье. А в 1920-х здесь располагалась польская дипломатическая миссия. А в 1935 году здание начинает свою новую жизнь, связанную с государством, расположенном в самом сердце Европы. Власти подписали соглашение, согласно которому здание перешло в собственность Венгерского королевства. С этого момента в особняке располагалось венгерское посольство.

Спустя годы посольство переехало на Мосфильмовскую улицу, и в 1999 году особняк распахнул свои двери для поклонников венгерской культуры. Институт Балашши открывает здесь сокровищницу венгерской культуры для свободного посещения. До реставрации Каждую неделю внимание гостей привлекают выставки картин и фотографий. В большом зеркальном зале имени Ференца Листа традиционно проводятся музыкальные и литературные вечера. Необычную и чарующую обстановку особняка создают элементы старинного убранства - двери, роскошные люстры, зеркало в массивной раме.

Особняк Я.А. Полякова Частный дом архитектора Полякова – яркий образец модного в то время стиля «неогрек». Здание, выполненное в неогреческом стиле, имеет два этажа и жилой полуподвал.

Яков Александрович Поляков происходил из богатого купеческого рода, его дядя Николай Яковлевич в середине XIX века приобрел ткацкую фабрику и наладил там производство. Вскоре к делу присоединяется его брат Александр, фабрика перестраивается и реорганизуется, и в 1871 года впервые упоминается в «Атласе промышленных заведений Московской губернии» как предприятие, на котором работало 450 человек. В конце 1880-х годов Поляковы объединили все свои предприятия в Товарищество Знаменской мануфактуры. В начале XX века их капиталы составляли от 3 до 4 миллионов рублей, а ежегодная прибыль — до 200 тысяч. Яков Поляков стал директором одной из фабрик в селе Баньки около современного Красногорска. О Полякове говорили, что «он – положительно местный благодетель». Яков Поляков был родственником Константина Бальмонта, их роднила женитьба на сестрах из купеческой семьи Андреевых, и поэт часто бывал в их доме в Большом Николопесковском переулке. Часто бывал у Якова Полякова и Валерий Брюсов. Брюсов оказал большое влияние на его брата Сергея Полякова. Тот вскоре открыл издательство «Скорпион», где ведущую роль играл В.Я. Брюсов, а затем стал издателем журнала символистов «Весы». В советское время в доме располагался институт имени К. Либкнехта, с 1934 года – посольство Польши. Во времена второй мировой войны здесь была британская военная миссия. В настоящее время здесь находится резиденция посла Мексики.

Большой Николопесковский пер., 9, стр. 1, Москва

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