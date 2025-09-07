Московские прогулки, ч. 66. Некоторые детали

Старая вывеска

В Москве можно найти старую вывеску, на которой написано «Императорский яхт-клуб». Эта вывеска расположена по адресу Берсеневская набережная, 1. Возник этот яхт-клуб, от которого осталась вывеска, в 1867 году. Но само здание построили в 1892 году. Здесь были правление, ресторан и библиотека.

Во времена СССР в здании была база для людей, которые занимаются гребным спортом.

Детали интерьера кинотеатра «Победа» на Абельмановской улице в Москве. Он построен в 1957 г. по проекту архитектора Ивана Жолтовского (по этому типовому проекту были построены еще два кинотеатра в городе). В 2000 г. в здании производился ремонт, во время которого и были выполнены современная настенная живопись и реставрация люстр, которые принимали участие в съемках бала в фильме «Война и Мир» С.Бондарчука (1967). С 2014 г. в здании находится Московский детский театр марионеток, спектакли которого проходят в одном из залов.

Было и сейчас Каждый день мимо этого места проходят не менее 25 500 человек (данные по входу «Арбатской» синей ветки), но немногие догадываются, что тут было раньше. Лестницы в Доме Актёра Дом №35 по Старому Арбату, известный как Дом актера имени А. А. Яблочкиной, по праву можно считать «визитной карточкой» Арбата. Здание, благодаря массивным башням, напоминает замок. Одна из угловых башен украшена скульптурами рыцарей, в латах, шлеме, с мечом в руках. А спускаться и подниматься по волшебным лестницам этого неоготического здания — одно удовольствие! Да и просто знать, что где-то есть такие лестницы. ул. Арбат, 35

Странное соседство На территории московского завода холодильного машиностроения «Искра» есть памятники Ленину и Шреку, которые мирно уживаются в пространстве постсоветских смыслов.

Улитки

Московские районы — это просто какой-то пир в области современного искусства и дизайна. Можно годами гулять и собирать пасхалки. Павелецкая.

В Москве столько необычных мест,есть даже памятник Ерунде.

Местные жители даже обжились приметами «на удачу». Нужно загадать желание, бросить монетку в одно из углублений памятника, три раза обойти вокруг против часовой стрелки ─ если желание ерундовое, то сбудется.

2-й Новоподмосковный пер. 3 ( м. Войковская)

Дом страхового общества «Россия» часто называют самым красивым в Москве! В более ранних обзорах я о нем рассказывала. Он занимает целый квартал (Сретенский бульвар, 6), и мы прогуляемся вокруг него. Дом был построен Николаем Проскурниным в 1899–1902 годах для компании-лидера страховых услуг в России. Угол здания украшает готическая остроконечная башенка с часами и стрельчатыми арочками. Она цитирует Спасскую башню Кремля. На фасаде помещено множество разных скульптур, а в картушах и на ажурной чугунной ограде сохранился вензель страхового общества «Россия» (СОР). В доме 3 двора-колодца, в два можно спокойно зайти. В комплексе домов было 148 квартир площадью от 200 до 400 метров, начинка – по последнему слову техники. В каждой квартире были роскошные камины. Некоторые сохранились до сих пор (на фото). Интересная деталь: в доме не было и нет сегодня квартиры №13. До сих пор над входом в подъезд №2 сохранился указатель квартир, в котором после квартиры №12 идет квартира №12а. Розовые стекла в окнах

В доме номер 11 на Тверском бульваре когда-то жила великая театральная актриса Мария Ермолова. В особняке ее вы можете увидеть розовые стекла в окнах на втором этаже. Почему они такого цвета? Дело в том, что здесь находилась спальня актрисы, и последние свои годы Ермолова провела именно тут, пытаясь справиться со своей болезнью. Однако была одна проблема — сюда практически не попадал солнечный свет. Чтобы как-то добавить красок в свою жизнь, актриса решила установить в спальне розовые стекла. Они сохранились и по сей день.

Московские контрасты Монгольский Ленин в Музеоне В парке Музеон собрана самая большая коллекция бюстов Ленина – только на одной Аллее вождей около десяти скульптур лидера большевиков.

При жизни у Владимира Ильича не было времени позировать художникам, поэтому большинство работ появилось уже после его смерти – их создавали в основном те, кто был знаком с вождем лично. Но чем дальше, тем менее реалистичными становились статуи. Так, в тридцатые-пятидесятые годы авторы пытались изобразить Ленина, ни много ни мало, лидером мировой революции. А после пятидесятых вообще стали наделять чертами разных народов СССР. Единственное, что оставалось неизменным: лысина, усы и пиджак. На территории Музеона есть монгольский Ленин – с широкими скулами и узким разрезом глаз. Правда, автор работы и место её создания до сих пор неизвестны.

Крутая лестница

Дом 9 по Ащеулову переулку построен в 1904 году по проекту архитектора Иллиодора Васильевича Михайловского, несмотря на год постройки, проект был основан на здании XVIII века. Заказчиком выступил Василий Васильевич Лебедев. Но нас интерисует не сам дом. Трехподъездный дом занят в основном бизнесом - здесь клуб, зубная клиника и бьюти бар. Два боковых подъезда доступны для входа, нужно только подождать пока кто-нибудь выйдет из подъезда на улицу и за стальными дверями вы увидите московское чудо. Такие лестницы интересны и с краеведческой, и с эстетической, и с профессиональной точек зрения. Парадные с необычными лестницами вообще редкость в нашем городе и встречаются в основном в доходных домах. К сожалению, большинство из них сейчас заняты элитным жильем и закрыты на вход.

Что за конструкция На Басманной улице возле дома 33 можно увидеть торчащую из асфальта конструкцию, которая напоминает кусок трубы. На самом деле, это вещь никак не связана с трубами. Это колёсоотбойник – их использовали для того, чтобы проезжающие во дворы кареты не повреждали углы домов.

То, что осталось на Басманной, – это колёсоотбойник, который вообще когда-то был дулом пушки. После Русско-турецкой войны 1877-1878 года осталось множество турецких мортир. Какая-то их часть была отправлена на переплавку на Урал, а какая-то стала использоваться как колёсоотбойники. Всего таких отбойников в Москве осталось 3. Вот еще один.

Панно Одним из главных украшений метро «Боровицкой» можно считать панно в торце станции, которое выполнено супругами-художниками И.В. Николаевым и М.М. Дедовой – Дзедушинской.

Небо создано из золотых «кирпичей». На панно из керамических терракотовых панелей можно увидеть дерево, которое вырастает прямо из Кремля. Крона его повторяет контур карты СССР; на ветках — 15 человек в национальных одеждах, под ними ленты с названием республик.

В Москве появился Квартал поэтов Здесь была стихийная парковка. Но теперь совместными усилиями группа современных поэтов добилась создания арт-пространства в честь поэтов, сделавших русскую культуру явлением. "Квартал поэтов" появился в Тверском районе - на пересечении переулков Чернышевского и Достоевского c улицами Селезневская и Новосущевская. Прогуливаясь по этой улице, вас будут сопровождать громкие цитаты Высоцкого, Блока, Ахматовой. Это арт-пространство выполнено в стиле конструктивизма. Силуэты классиков выглядывают из-за угла и приводят нас в изящный «Есенин-центр». Такую красоту здесь сделали около года назад. Внутри здания разместилась одна из экспозиций о главном «московском хулигане».

Первая часть квартала поэтов находится в скверике у Селезневских бань на Новослободской- «ржавый» памятник Неизвестному поэту с дырявым зонтиком на фоне стены с цитатами поэтов. Чтобы попасть во вторую часть, арт-пространства у Есенин-центра, нужно держаться направления, указанного «ржавыми» человечками. Рядом с ансамблем городской усадьбы К.А.Мейера 1905 г. Установленая «стена» поэтов — «книжные» развороты с высеченными в кортеновской стали осовремененными фигурами известных русских литераторов. Неоднозначно, но занимательно. Общежитие для британских гувернанток

Вот сама не знала о таком.

На Патриарших прудах можно обнаружить следы британского королевства. На здании по адресу Спиридоньевский, дом 9, видны отпечатки дореволюционных времён. На фасаде есть гербы стран Великобритании. К примеру, первый — это Англия, предпоследний — это Ирландия. Само здание изначально строилось как общежитие для британских гувернанток, находившихся на службе у престижных московских семей. Оно было построено по проекту архитектора Вильяма Францевича Валькотта. Говорят, что этот специалист был выбран неслучайно, так как был сыном англичанина и русской, появившимся на свет в Одессе.

Дом закончили в 1904 году. Финансовым аспектом строительства занималась британка Джейн Мак-Гилл. Интересно, что иностранка носила вполне обычное русское имя — Евгения Ивановна. Она владела цементным заводом на Каланчевке, а заодно являлась известной в Москве благотворительницей и меценаткой. .Спиридоньевский переулок, 9, 1904 год

После Октябрьской революции 1917 года в здании также было общежитие, но уже для преподавателей Московского университета. После этого оно превратилось у гостиницу для партийной элиты «Октябрь» (красные стены здания были как нельзя кстати). Позже дом был надстроен двумя этажами, парадный вход переделан, что существенно исказило первоначальный замысел архитектора.

Сегодня в здании находится гостиница «Марко Поло». Интересно, что номер люкс в ней носит имя Джейн Мак-Гилл.

Уголок старой Англии в Москве.

Вознесенский переулок и церковь Святого Андрея. В Вознесенском переулке на фоне невысоких зданий ярко смотрится выполненная из красного кирпича стройная башня с вытянутыми готическими окнами и остроконечными завершениями на углах. Здесь можно беспрепятственно окунуться в атмосферу Англии, которая царит в этих стенах уже много лет. Здание представляет собой однонефную псевдоготическую базилику с башней из красного кирпича, увенчанной четырьмя маленькими остроконечными башенками. В башне не было колоколов, поэтому она использовалась как приходская библиотека, архив, а также хранилище ценностей, для чего в ней располагались сейфы. Вход в церковь украшают две терракотовые фигурки ангелов, держащих в руках чертополох – её один шотландский символ. Сегодня здесь каждое воскресенье проводятся богослужения на английском языке, также организуются органные концерты. Вознесенский пер., д. 8/5, стр. 3

Лизин пруд

Помните пруд, в котором утопилась героиня Н.М. Карамзина в произведении «Бедная Лиза»? Такой пруд в Москве действительно был и назывался он, как ни странно, Лизин пруд. Он находился возле современной станции метро «Автозаводская». Однако в 1930-х годах его засыпали, потому что водоем стал очень грязным. Туда начали сбрасывать все отходы и нечистоты из поселков, которые находились поблизости.

Заброшенная колокольня

В Москве по адресу Долгоруковская улица, 25 можно найти заброшенную колокольню. Колокольня находится у бывшего храма Николая Чудотворца, построенного в 1672-1712 гг. на средства прихожан и пожертвования благодаря усилиям священника К. Федотова. Фото 1882 г.

Старую колокольню вместе с трапезной пристроили к храму в середине XVIII века. Однако в 1904 году по проекту архитекторов С.Ф. Воскресенского и Н.С. Курдюкова здесь возвели уже новую трапезную и также новую высокую колокольню. В 1936 году Никольский храм был закрыт и приспособлен для конторских нужд Треста строительства набережных, в том же году Моссовет распорядился устроить в храме «Центральный антирелигиозный музей».С 1946 года в здании храма находилась киностудия «Союзмультфильм» и к древнейшей части храма пристроили пятиэтажный административный корпус киностудии «Союзмультфильм», а трапезная и колокольня так и остались стоять. Осенью 2017 года «Союзмультфильм» переехал в новые, современные, комфортабельные помещения на улице Академика Королева, а трапезная и колокольня вернулась в лоно церкви. Некоторые детали особняка фон Рекк Особняк был построен в 1897 году по проекту архитектора Сергея Шервуда. Я о нем уже ставила краткий обзор

Птица, которая исполняет желания Любая мечта сбудется, если вам удастся проникнуть в закрытый для массового посещения «Тайницкий сад» Московского Кремля. Нужно разыскать фонтан с композицией «Счастья вольная птица».

Она представляет собой миниатюрную фигурку павлина со сложенным хвостом. Говорят, что для исполнения желаний необходимо подобраться к экзотической птахе как можно ближе, положить монетку под ракушку, на которую скульптор водрузил павлина, и потереть ветку у его ног. Но попасть туда почти не реально, так что любуемся виртуально.

Уютные московские дворики.

В Москве, как и в Питере есть весьма уютные дворики. Тут можно спрятаться от суеты, сделать красивые фотографии и провести время с близкими. Вот один из них на Гоголевском бульваре, д. 31, стр.1

Большой розарий в Сокольниках Большой розарий в парке «Сокольники» был создан к VI Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который проходил в Москве в 1957 году. Автор розария - Анна Шукшина. Я как-то ставила о гнем подробный материал. После фестиваля розарий продолжил работу. Главное сокровище этого места— это, конечно, розы. Здесь представлены цветы всех садовых групп, насчитывается около 100 сортов. Розарий изначально был продуман как сад непрерывного цветения. Розы начинают цвести где-то в середине июня, и основная волна приходится на июль. Потом идет небольшой спад, и в августе начинается новая волна, которая продолжается до конца сентября. И гулять по розарию можно очень и очень долго.

И на сегодня закругляюсь.