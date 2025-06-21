Московские прогулки, ч. 60. Ворота Белого города

Несмотря на то, что «величества ради и красоты» новый пояс укрепления Москвы был назван Царьградом, народ всегда называл его Белым.

В разных источниках датами окончания строительства стены Белого Города называются и 1588, и 1589, и 1591 годы. Однако в июле 1591 года к Москве подошло войско крымского хана Казы-Гирея.

Подошло и быстро отступило к Котлам и Воробьевым горам: на приступ Москвы хан больше не решился! А позже именно эта третья внешняя оборонительная стена сыграла важнейшую роль в 1612 году в битве за Москву с поляками.

Стены Белого Города, помимо того, что обладали отличными фортификационными свойствами, были еще и художественно выразительны. Современники называли стену «красивой» и «изумительной». Слава о Белом городе, о величественности его стен и башен и их обороноспособности распространялась далеко за пределы «Московии». Благодаря им Москва, уже давно привлекавшая внимание путешественников и подчас вызывавшая их удивление, стала для них своеобразным чудом света. Отмечая, что она выделяется среди всех других русских городов, они очень часто восхищались ею так, как не восхищались никаким другим европейским городом.

«Имать же Российское царство многи грады каменныя и твердыя, паче же всех Москва, град царствующий величеством зело превеликий, и крепок, тремя стенами каменными огражден, ему же величеством и крепостию едва во всей Европии подобен град обретается», — говорится в итальянском описании всего света, переведенном в конце XVII в. на русский язык. Словом, перед взором дозорного простиралась сложная и на первый взгляд беспорядочная сеть улиц, которую мы называем теперь радиально-кольцевой системой планировки города. Посещавшие Москву в конце XVI в. иностранцы признавали ее одним из самых больших по размерам городов Европы, правда, со значительно меньшей плотностью населения. Они писали, что «город очень велик и многолюден, и его почти нельзя сравнить ни с каким немецким городом»; что Москва «обширнее Праги», «больше Флоренции»; что «город в целом больше, чем Лондон с предместьями». А по количеству населения Москва превосходила в 4 раза второй по размерам из тогдашних русских городов – Великий Новгород, и в 6 с лишним раз – Псков или Казань. Такой была столица России к концу XVI века.

Крепостная стена Белого Города сильно пострадала в Смутное время (1598-1613), а после окончания Северной войны (1700-1721) и вовсе потеряла свое фортификационное значение: с ворот Белого Города сняли охрану и перестали запирать ворота на ключ по ночам.

По указу Екатерины Великой крепостные стены Белого Города были разобраны «за излишностию, ветхостию и неудобностию».

Памятник просуществовал 200 лет, о чем свидетельствуют гравированные аксонометрические планы и фасадные изображения Москвы 17-18 веков. На старом архивном плане 1638 года границы Белого города выделены жёлтым цветом.

Москва строилась, стройматериалов не хватало, и москвичи стали разбирать стены для строительства собственного жилья. Известны и значительные здания, построенные из камня стены Белого Города, к примеру: Дом генерал-губернатора на Тверской, Воспитательный дом.

В 1720 году, во времена массового сноса Белгородской стены, Тверские ворота снесли и на их месте возвели Триумфальную арку для торжественного въезда Петра I, заключавшего в тот момент Ништадтский мир. В 1721 году Петр I специально прибыл в Москву, чтобы вместе с многочисленной свитой совершить торжественный въезд по Тверской улице через триумфальные врата. «Триумфальная арка, воздвигнутая в честь Императора Петра I и иллюминованная в Москве», 1720-е годы

Стену Белого Города разрушили в этом районе в 1770 году, кузнецов и лавочников переместили в другие места, а через пять лет здесь разбили Тверской бульвар, который стал первым публичным прогулочным местом Москвы.

Считается, что последними были снесены Арбатские Ворота – в июле 1792 года. Однако еще в 1805 году существовал фрагмент Белгородской стены на берегу Неглинки с проломом для русла реки.

С конца 18 века на месте стены Белого Города постепенно возникает Бульварное Кольцо, которое окончательно сформировалось в первой половине 19 века. Бульварное Кольцо, сформированное по контуру крепостной стены Белого Города, так же, как и стена, имеет форму подковы, упирающейся в набережные Москвы-реки.

На месте проездных башен крепостной стены, после их разрушения сформировались площади, в названиях которых сохранились упоминания о том, что здесь некогда были ворота: Чертольские (по указу набожного царя Алексея Михайловича переименованные в Пречистенские), Смоленские (Арбатские), Никитские, Тверские, Петровские, Сретенские, Фроловские (Мясницкие), Покровские, Яузские.

Схема Белого города

Башни Белого города

Белый город насчитывал 27 башен высотой от 13 до 27 м. Из них 17 башен было глухих и 10 проездных. Из проездных башен самой низкой была башня Покровских ворот 14 м, а самой высокой – башня Яузских ворот 19,4 м. Башни имели несколько боевых ярусов и деревянные шатровые покрытия.

Часть башен Белого города имела названия: Трёхсвятские (Всесвятские) ворота, Алексеевская (Семиверхая) башня, Чертольские (Пречистенские) ворота, глухая башня "против Сивцева вражка", Смоленские (Арбатские) ворота, Никитские ворота, Тверские ворота, Дмитровская глухая башня (Дмитровская башня являлась «глухой», то есть не предполагала проход через нее на улицу, однако горожане, не желая идти обходными путями, сделали в стене рядом с башней лаз. Известно, что этот лаз использовался пешеходами более полувека), Петровские ворота, глухая башня, "что на Трубе", Сретенские ворота, Фроловские (Мясницкие) ворота, Покровские ворота, Яузские ворота, глухая, круглая башня, "что на Васильевском лужку".

Наугольная башня (в центре) на рисунке из альбома Мейерберга

Одной из самых примечательных была глухая угловая Семиверхая башня с семью шатрами. Она стояла на месте храма Христа Спасителя и защищала Крымский брод от татарской конницы. Именно этот колосс "о шести гранях", высота которого превышала 27 м, отвратил в 1591 г. Казы-Гирея от штурма города. Алексеевская башня в представлении Аполлинария Васнецова

Около половины воротных башен имело коленчатые проезды. Сейчас на карте можно увидеть две площади: Арбатскую и Арбатские Ворота. Яндекс.Карты.

Один из них изображён на плане Арбатских ворот середины XVIII в.: внутренняя арка проезда расположена на тыльной стороне башни, обращённой к городу, а наружная – на боковой. Это давало возможность держать въездную арку под обстрелом как с примыкающей к башне стены, так и с соседней башни. Чтобы получить достаточное место для арки на боковой стороне башни, стену сдвинули внутрь. Товарищество А.И.Абрикосова С-вей в Москве в начале 1910-х г.г. выпустило серию открыток для детей с репродукциями картин художника А.С.Янова на тему Древняя Москва. На одной из них - Арбатские ворота. Это оборотная сторона открытки с Арбатскими воротами.

Белый город XVII в. в реставрации А.М. Васнецова

Будучи в 1918-1928 гг. председателем Комиссии по изучению старой Москвы при Московском археологическом обществе, Аполлинарий Васнецов занимался раскопками ворот и башен Белого города. Так что серия акварелей-реставраций Белого города XVII в. – сочетание фантазии художника с глубоким знанием истории, археологии, архитектуры и быта того времени. У Мясницких ворот Белого города в XVII в. Лубяной торг на Трубе в XVII в. Семиверхая угловая башня Белого города в XVII в.

Остатки стены Белого города на Хохловской площади. Белый город — одна из крупнейших каменных крепостей, построенных в России в конце XVI века. Он окружал Москву по траектории современного Бульварного кольца и защищал столицу от внешних угроз. Стена была возведена в 1586–1593 годах под руководством выдающегося зодчего Фёдора Коня, который также известен строительством Смоленского Кремля.

Стена Белого города состояла из 28 башен, из которых 11 были проездными, и охватывала территорию около 512 гектаров. Её общая длина составляла около 9,5 километров, а ширина фундамента достигала 4,5 метров. Для строительства использовались белый камень, привезённый из села Мячково, и кирпич, изготовленный на специальных «дворах»-заводах близ Москвы.

Однако стена Белого города прожила недолгую жизнь. Уже к концу XVIII века она начала утрачивать свою оборонительную функцию и стала постепенно разрушаться. В 1774 году было принято решение о её разборке, а кирпичи использовались для строительства общественных зданий, например, Воспитательного дома и дома генерал-губернатора на Тверской улице. Впоследствии большая часть стены была разобрана, а на её месте были разбиты бульвары. В 2007 году на Хохловской площади, при строительстве подземного паркинга, археологи обнаружили значительный участок фундамента стены Белого города. Это открытие стало важной вехой в истории археологических исследований Москвы. Под руководством археолога А. Г. Векслера был вскрыт участок стены длиной 64 метра, состоящий из белокаменных блоков, сохранившихся на высоту от 60 см до полутора метров.

Особый интерес вызвали найденные в забутовке стены фрагменты резного каменного декора, предположительно происходящие из великокняжеского дворца в Кремле. Эти артефакты свидетельствуют о вторичном использовании строительных материалов при возведении стены.

После завершения археологических работ возник вопрос о дальнейшей судьбе обнаруженных остатков. В 2016 году по результатам голосования на портале «Активный гражданин» было решено музеефицировать фрагменты стены и создать на Хохловской площади общественное пространство. В 2017 году по проекту бюро «Стрелка» на месте бывшего строительного котлована был создан музей-амфитеатр под открытым небом, включающий отреставрированный участок стены. Реставрация была непростым процессом: древние белокаменные блоки были очищены и установлены на своём историческом месте. Ввиду значительных утрат старинной кладки (до 30%) было принято решение дополнить её новыми белокаменными блоками, которые для сохранения визуальной гармонии искусственно состаривали. Важным этапом стало укрепление конструкций памятника и пропитка блоков специальными составами, предотвращающими порчу от атмосферных воздействий и осадков. Амфитеатр с фрагментом стены.

Пройдемся по воротам Белого города.

Начнем с Трехсвятских ворот Трехсвятские ворота и участок стены Белого города Москвы. Фрагмент гравюры П. Пикара. 1708 г.

Судя по изображению Трехсвятских ворот на гравюре Петра Пикара, углы воротных башен как бы усиливались скреплявшими их широкими лопатками. Лопатки имелись и в средних частях башен. Вверху, в центре и, вероятно, внизу они соединялись сплошными перемычками. По ширине перемычки соответствовали лопаткам и были выложены с ними в одной плоскости. В связи с этим фасады башен представляли собой как бы каркасные рамы с заполнением. Легкость и изящность башен подчеркивались узкими тягами. Упоминание Описи 1667 г. о среднем поясе на башнях, стоявших между Петровскими, Тверскими и Никитскими воротами, дает возможность предполагать, что тяги имели форму валика. Он проходил по перемычкам фасадов башен, членя их по горизонтали.

Какую-то обработку по краям имели, видимо, и арочные проемы воротных башен. На упомянутом плане русского дворянина пролеты арок Тверских и Дмитровских ворот показаны с архитектурными украшениями.

Чертольские ворота

Находились напротив вестибюля станции Кропоткинская. Название имели по ручью Черторыю, который и теперь скрывается в коллекторе под нижним проездом Гоголевского бульвара. А сам перепад бульвара — склон его высокого берега. В марте 1611-го здесь разыгралась лихая драма. На следующий день после начала восстания москвичи попытались взять Кремль в осаду и начали строить баррикады в начале Волхонки, против Боровицких ворот. Интервенты, наблюдая со стен их маневры, заметили, что русские не заперли створы Чертольских ворот у себя за спиною. Поляки вышли на еще крепкий лед Москвы-реки через Тайницкие ворота, стремительно обошли бастион Семиверхой башни, ворвались на Волхонку с запада, «побили всех насмерть» и полностью выжгли деревянные кварталы Занеглименья.

Поляки крепко сидели в Кремле и Китай-городе, но делали регулярные вылазки. Их поддерживали иногда пробивавшиеся с внешней стороны польские отряды, доставлявшие осажденным обозы с продовольствием. Особенно отличилась в боях именно западная часть крепости, а на холме против Чертольских ворот, у церкви Ильи Обыденного, стоял небольшой деревянный острог, из которого в августе 1612-го руководил штурмом князь Пожарский. В 1658 году Алексей Михайлович распорядился переименовать Чертольские ворота в Пречистенские (он через них в Новодевичий на богомолье ездит, а тут, понимаешь, такое — поляки не стеснялись и прямо называли ворота Чертовыми)

Смоленские ворота или Площадь Арбатские ворота выделена из Арбатской площади в 1993 г. и фактически является перекрёстком между Новым Арбатом, Воздвиженкой, Никитским и Гоголевским бульварами. Топоним введён в качестве напоминания о стоявших здесь Арбатских воротах Белого города, разобранных в 1792 г. Сами стены разобрали ещё раньше.

Карта площади Арбатские ворота

Название своё ворота получили по проходившей через них улице Арбат. В XVI в., когда улица называлась Смоленской, и ворота тоже были Смоленскими.

Сохранился план Арбатских ворот середины XVIII в., на котором видно, что проезд через них был коленчатым. Въезд в ворота располагался на боковой стороне башни, выступающей перед стеной. Выезд – на стороне, обращённой внутрь крепости. Это обеспечивало хорошую защищённость ворот при нападении, но было весьма неудобным в повседневной жизни. Арбатские ворота. Реконструкция. XVII век

Единственным сооружением на площади является памятный Часовенный столб, установленный в 1997 г. Правда, напоминает он не об Арбатских воротах, а о церкви Бориса и Глеба, стоявшей на Арбатской площади до 1930 г., и адрес его: Арбатская пл., перед д. 14. Сигизмундов план. 1610 год. Красным контуром выделена воротная башня с Арбатскими воротами Церковь Тихона Амафунтского у Арбатских ворот. На картине изображены церковь и как раз Арбатские ворота на дальнем плане.

Арбатская башня также была свидетельницей многих сражений Смутного времени. «На Арбатских воротах заперлось 80 москалей, покинутых остальными. На них мы потратили много времени с немалым уроном для себя, но усилия были напрасны», - пишет польский автор о событиях 1611-го. А в 1618 году, через шесть лет после освобождения Москвы воинством Минина и Пожарского, армия польского королевича Владислава попыталась взять реванш, приступив к Арбатскими и Тверским воротам. Москвичи под прикрытием артиллерии совершили успешную контратаку в сторону Арбата и разбили превышающие силы противника — этой победой для столицы кончается Смутное время. Георг Лермонт (предок М.Ю.Лермонтова) писал в челобитной: «И как был польскими, литовскими и немецкими людьми приступ к острошку и к Арбатским воротам, а мы холопи твои тебе государю служили, бились явственно, и многие наши братья на том приступе побиты».

Никитские ворота – площадь в Пресненском районе Центрального административного округа Москвы. Находится между Большой Никитской и Малой Никитской улицами, Никитским и Тверским бульварами.

Карта площади Никитские ворота

В названии площади, известном с XVIII в., сохраняется память о воротах Белого города, стоявших на пересечении крепостной стены и Большой Никитской улицы.

Ворота Белого города были устроены совсем не так, как, например, кремлевские. Прямой проезд был только у смотрящих на мост Всехсвятских ворот, все прочие изгибались под прямым углом — как в Смоленске. То есть, приближаясь к заставе, путешественник видел не обращенную к нему арку, а глухую стену башни в перспективе улицы, сама же арка смотрела вбок (чтоб не позволить таранам или артиллерии долбить в дверь напрямую, одновременно прикрывая ее боковым огнем). Над воротами с обеих сторон располагались иконы.

На этом фрагмент плана Москвы 1638 г. изображена часть Белого города между Никитскими, Тверскими и Петровскими воротами.

«мы только смотрели, не имея возможности помочь, враги взяли их почти голыми руками». Или вот: «Мы пошли по башням до Никитских ворот и отняли их… отряды москалей становились все многочисленнее и нам пришлось сбежать с Никитских ворот… навел Господь Бог ужас на москалей и мы снова побежали к Никитским воротам… перед заходом солнца они подступили в громадном количестве и нам снова пришлось отступать» — это всего лишь один день, 14 августа 1611 года. Сигизмундов план Москвы, фрагмент Смутное время вошло в Белый город именно Никитскими воротами. Здесь торжественно встречали Марину Мнишек, прибывшую в Москву, чтобы стать русской царицей. А весной 1611-го будущий Тверской бульвар стал границей сфер влияния — поляки держали пройденный нами участок Стены до Никитских ворот, Тверские и далее были за ополченцами. Тверские ворота охранял отряд в 2000 человек и полякам не удалось его переспорить, а Никитские неоднократно переходили из рук в руки. В одной польской рукописи поминается о трех сотнях немецких наемников, блокированных в этой башне — когда кончились снаряды, они отбивались от русских выломанными из стен кирпичами:«мы только смотрели, не имея возможности помочь, враги взяли их почти голыми руками».Или вот:«Мы пошли по башням до Никитских ворот и отняли их… отряды москалей становились все многочисленнее и нам пришлось сбежать с Никитских ворот… навел Господь Бог ужас на москалей и мы снова побежали к Никитским воротам… перед заходом солнца они подступили в громадном количестве и нам снова пришлось отступать»— это всего лишь один день, 14 августа 1611 года.Сигизмундов план Москвы, фрагмент

Тверские ворота

Тверские ворота были главной башней в кольце Белого города, как Спасская в Кремле. С них Годунов начал эту великую стройку, они стали ее географической вершиной. Если внимательно приглядеться, то и сейчас хорошо видно, что по Пушкинской площади проходит линия водораздела — к Никитской и Дмитровке спускаются довольно резкие склоны. С внешней стороны перед башней была мощеная булыжником площадка. Судя по изображениям на древних планах, башня выделялась и внешне — на ее шатре показан огромный двуглавый орел, каковых нет на других белогородских воротах. Возможно, она была украшена так же богато, как известные по старым рисункам главные ворота смоленской крепости — Фроловские. «Башня Фроловских ворот Смоленской крепости. Прорись с иконы Авраамия и Меркурия Смоленских начала XVIII в.».

Она считалась главной, и была как бы парадным въездом в столицу, и была более украшенной, чем остальные. Считается, что именно с нее и началось строительство стены. Хотя с другой стороны, наверняка при таких масштабах (было было задействовано около 7 тыс. человек ) строительство велось одновременно на нескольких участках. Тверская башня стояла на пересечении нынешней Тверской улицы и Бульварного кольца , т.е. на Пушкинской площади.

Самый колоритный из известных нам эпизодов биографии Тверских ворот наблюдался в 1644 году. Как известно, царь Михаил Федорович имел планы выдать свою дочь за настоящего датского принца Вальдемара, не поставив жениха в известность о необходимости перемены вероисповедания. Когда суженый прибыл в Москву, он неожиданно оказался в положении узника веры — посадили под домашний арест и с утра до ночи конопатили голову богословскими беседами. Через полгода высокородный узник не выдержал и решился на побег — с отрядом своих ближних людей ночью рванул из города, но был остановлен стрельцами, караулившими Тверские ворота. При задержании успел собственноручно заколоть одного из них — шпагой, настоящий датский принц, вот прям тут, у памятника Пушкину. Ну что поделать, дорогой гость вздорит, пришлось простить. Вернули в Кремль, просили больше так не делать, но переспорить Вальдемара царь так и не успел, помер — пришлось непокорного датчанина отпускать восвояси.

Думается, что башня стояла на восточном краю площади, ближе к Кремлю, так как известно, что Федор Конь вел каменную стену за рвом, который был перед земляной насыпью. Некоторые современные реконструкции располагают башню ближе к церкви Рождества Богородицы в Путниках (та, что стоит рядом с Театром ленинского комсомола), как это сделано на рисунке В.А.Рябова.

Про внешний вид башни известно ещё, что была она в три уровня, соединенных каменной лестницей, а с боков были казематы для хранения боеприпасов. Эта башня известна тем, что в ней в царствование Михаила Федоровича провел в заточении полгода датский принц Вальдемар. Во второй половине XVII века на месте снесенных укреплений был построен Страстной женский монастырь (где кинотеатр «Россия»), который простоял до 30-х годов XX века.

Страстной монастырь

А напротив стоял памятник Пушкину (фото сделано с колокольни монастыря). Потом памятник переместили на противоположную сторону площади. На фото, где ссудная касса долгое время находился первый в России Макдональд.

Петровские ворота – площадь в Тверском районе Центрального административного округа Москвы. Находится между Страстным бульваром и Петровским бульваром.

Карта площади Петровские ворота

Название начала XIX в. напоминает о воротах Белого города, стоявших на пересечении крепостной стены и Петровки.

Петровские ворота над пологим склоном Неглименского побережья тоже играли заметную роль, особливо в дни Смутного разорения. Представьте себе картину: в течение почти года Москва была полем непрекращающейся брани. Город был не то что полностью выжжен, а многократно вытоптан, перепахан и вывернут наизнанку, над черной равниной виднелись лишь остовы нескольких каменных церквей, вилась лентой закопченная Стена да стояли островами таборы и остроги, разбиваемые русскими и поляками по разные ее стороны. Хорошо известны Климентовский острожек в Замоскворечье и Обыденский на Остоженке, но и здесь, на внешней стороне Страстного бульвара (возможно, в районе сада Эрмитаж), был разбит лагерь четырехсот русских ополченцев под командованием Михаила Самсонова, о котором паны вспоминали: «Против них наши сейчас же сделали вылазку, и счастливую». Поляки же имели острог на Тверской улице (должно быть, недалеко от Елисеевского гастронома), отражавший частые вылазки русских, засевших на Тверских воротах. В 1995 г. у Петровских ворот, в конце Страстного бульвара, появился памятник Владимиру Высоцкому работы Г.Д. Распопова. По-видимому, место было выбрано в ответ на слова Высоцкого: "Не поставят мне памятник в сквере, где-нибудь у Петровских ворот!"

Сретенские ворота. Площадь возникла в XIX в. на месте Сретенских ворот в стене Белого города, через которые когда-то проходила дорога в Ростов Великий, Ярославль, Кострому. Теперь это улица Сретенка. Площадь Сретенские ворота Бывший дом Сретенские ворота, 1 Цветочный магазин у Сретенских ворот

Со Сретенскими воротами связана еще одна невеселая смутная история, произошедшая незадолго до разорения города в боях 1611 года. Когда Москвой управляли интервенты, впущенные в город Семибоярщиной, в хрониках происшествий отличился некий пан Блинский, страдавший тяжким делириумом. Ни с того ни с сего он открыл пальбу по иконе Богородицы «у Сретенских ворот» — то ли над входом в монастырь, то ли над самими воротами. Но, как видим, москвичи всегда с трепетом относились к своим религиозным чувствам и были скоры на строгую, но справедливую расправу во имя высших идеалов: «привели к упомянутым воротам, отрубили на плахе обе руки и прибили их к стене под образом святой Марии, потом провели его через эти же ворота и сожгли в пепел на площади».

Мясницкие ворота площадь – 1990 г. Возвращено историческое название. Правда, единственное здание на площади приписалось бульвару – это метро "Чистые пруды".

Первую половину названия площадь получила по Мясницкой улице. Вторая часть названия хранит память о времени, когда существовал Белый город, и на этом месте стояла крепостная башня с воротами. Как ворота выглядели попытался себе представить Васнецов. На его картине ворота изображены с внутренней стороны Белого города. У Мясницких ворот Белого города в XVII в.

Слева изображена церковь Фрола и Лавра в Мясниках. Перед ней повозка въезжает в проулок, где теперь находится Бобров переулок. А ещё левее, на месте сруба, сейчас стоит дом Юшкова. Справа на месте каменных палат сейчас стоит здание Почтамта. В 1658 году Алексей Михайлович распорядился переименовать Чертольские ворота в Пречистенские, а Мясницкие — во Фроловские. Одновременно было велено Фроловские ворота Кремля называть Спасскими, то есть старое посвящение главных ворот города было перенесено на новый рубеж. А в начале ХХ века, когда было забыто и не прижившееся в народе имя, и сами Фроловские ворота, древний образ вновь вернулся на площадь — в виде угловой башенки доходного дома общества «Россия». Она не только внешне напоминает Спасские ворота, но и оснащена часами с колокольным боем.

Мясницкие ворота изображены на одной из гравюр П. Пикарта начала 18 века. Изображение условное, но отчетливо видна прямоугольная надстройка над зубцами башни, а в ней — довольно странное круглое окно. Если допустить, что этот круг — упрощенное изображение башенных часов, то сюжет завязывается в совсем замечательный краеведчески-метафизический узел, прям как мы любим.

Покровские ворота Фрагмент стены Белого города за домом Покровка, 18

Память о покровских воротах хранит название Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Многие обращали внимание, что на этой линии есть станция Арбатская, но нет – Покровской. В начале 1930-х гг. предполагалось, что между станциями метро "Площадь Революции" и "Курская" будет станция "Покровские ворота". Её вестибюль должен был находиться на месте дома Покровка, 18 и примыкающей к нему северной части Хохловской площади. Такое расположение вестибюля соответствовало новой красной линии чётной стороны Покровки, позже заданной жилым домом НКВД по адресу Покровка, 20.

В Генеральный план реконструкции Москвы 1935 г. Станция "Покровские ворота" не вошла, но в названии линии, пущенной в 1938 г., осталась. По-видимому, её собирались построить позже, потому что в этом месте сделали прямолинейный участок тоннеля с путями, разнесёнными на ширину платформы.

Крепостные ворота запирались на все засовы не только в войну, но и во время иных социальных потрясений. Например, во время мора 1654-55 года, когда в городе орудовали мародеры, а поголовье стрелецких отрядов сократилось вдесятеро и некому было стоять на страже городских ворот. Тогда был отдан приказ замуровать «от воровских людей» все бойницы нижнего яруса и запереть все ворота кроме Покровских и Чертольских. В другой раз стрельцы заперли ворота сами, без царского указа. В 1682 году, в дни Стрелецкого бунта, стража захватила ворота: «Никаких людей к Москве и с Москвы не пропускают и оттого в царствующем граде чинится великое смятение и людем страхование».

В тот год Петру Первому было всего десять, но когда он подрос, то отыгрался на смутьянах после подавления второго бунта. Здесь, у Покровских ворот, в присутствии царя и его приближенных 10 октября 1698 года был зачитан указ о вине стрельцов, после чего начались казни у всех ворот Белого города. В стены башен вбивали железные крюки, ставили ряды виселиц напротив — казни длились несколько месяцев. Похоронить тела было дозволено лишь в феврале.

Если пройти сто метров в сторону Покровского бульвара, то можно увидеть каменную кладку (о ней я писала выше) — это и есть единственный видимый ныне фрагмент Стены, изученный археологами в 2000-е годы.

Яузские ворота – площадь в Таганском районе Центрального административного округа Москвы. Находится между Устьинским проездом, Яузским бульваром и Яузской улицей. Пролет крепостной стены от Покровских до Яузских ворот — самый длинный, по разным сведениям на нем стояло от 3 до 5 глухих башен. Яузский бульвар довольно резко уходит вниз и, возможно, чтобы подчеркнуть градостроительную роль стоящей под горою башни, ее сделали самой высокой среди надвратных — согласно описям, это 9 саженей, то есть 20 метров. В 1612 году неподалеку отсюда был опрокинут в Яузу полутысячный польский отряд «избраннейших мужей, вооруженных всадников». На следующий день горожане выловили из реки груду оружия и доспехов, а что-то, может, и ныне лежит под мутными водами.

Дополнение Рустама Рахматуллина: башня Яузских ворот явно отпечаталась в планировке нынешней площади. Обратите внимание на несовпадение красных линий Солянки и продолжающей её Яузской улицы — это и есть след того самого кривого воротного проезда, хорошо видного на Сигизмундовом чертеже 1610 года.

Васильевская угловая башня (или глухая, круглая башня, "что на Васильевском лужку").

Первая круглая (вернее, многогранная) башня крепости, тоже 9 саженей ростом. Смоленская крепость в этом смысле разнообразней, там квадратные башни чередовались с круглыми или гранеными.

Устьинского проезда в XVI веке не существовало, и трасса стены проходила заметно западнее, то есть угловая башня стояла не у моста, а около нынешней пристани речных трамвайчиков. В 1611 году Васильевская башня была одним из форпостов русского ополчения: отсюда москали атаковали Китайгородскую крепость, принадлежавшую шляхтичам, поляки отвечали жестокими контратаками. По мнению некоторых исследователей, набережная стена меж Васильевской башней и углом Китай-города была глухой — ворота в ней не поминаются ни в описях, ни в польских боевых хрониках. Но на планах XVII века Васильевские ворота есть — где-то они показаны как арка в стене, где-то — как трехшатровая башня с двумя проездами, подобно Всехсвятской. Они должны были связывать город с речной пристанью, издревле располагавшейся на нынешнем месте.

Память Белого города

Теперь вдоль Москворецкой набережной тянется громада Воспитательного дома, своего рода надгробие Белогородской крепости. Указ 1763 года о его создании содержит формулировку: «старую городскую стену употребить в строение». К этому времени стена, последний раз ремонтировавшаяся в 1659-м, страшно обветшала (в 1750 году при обрушении стены у Всехсвятских ворот погибли четверо обывателей), а в наиболее опасных местах уже была разобрана и сложена в штабеля и груды. Ее материала хватило и на Воспитательный дом, и на ремонт Арсенала, и на собственный дом главнокомандующего Москвы (нижние этажи нынешней мэрии на Тверской улице). Кирпич тогда был в большом дефиците, так что аппетит застройщиков смел древнюю крепость под абсолютный ноль, во многих местах были вынуты даже фундаменты. Из башен дольше других (до 1792) продержались Арбатские ворота, часть стены с нижней Неглименской трубою (у Водовзводной башни) еще существовала в 1805-м.

Такова судьба многих внешних стен в городах Европы — они становились не нужны, ветшали, и однажды уступали место вошедшим в моду бульварам. Но почти везде сохранялись какие-либо их фрагменты — как дань романтизму, как память о ратных подвигах, а может, просто по приколу. Со временем они стали важными городскими достопримечательностями: в Кракове сохранен значительный участок стены с тремя башнями и барбаканом, в Праге — Пороховые ворота, несколько старых башен на улицах Амстердама , и так далее, вплоть до Ярославля.

Нам же остается только пытаться представить, как диковинно могли бы смотреться огромные башни Белого города на перекрестках и бульварах нынешней Москвы. На бульварах того же самого, некогда вражеского, а теперь вполне "братского польского" Кракова очертания несохранившихся стен и башен выложены трогательной и познавательной гранитной плиткой — кто знает, может, однажды и Белый город дождется подобной чести. А пока будем надеяться, что боевая слава наших бульваров станет очевидна любому, прочитавшему хотя бы эти строки. Товарищ, прогуливаясь под сенью древ с дамой, собачкой, наследником, собутыльником, москвичом, гостем столицы или в гордом одиночестве, — остановись и поклонись, пусть никто и ничто не будет забыто.

https://moskva-x.ru/belyj-gorod-stena

http://www.russiancity.ru/hbooks/h004d.htm

https://vladimirdar.livejournal.com/601435.html

https://yarodom.livejournal.com/1840240.html

https://www.mmsk.ru/streets/unit/index.html@id=55176.html

https://www.mmsk.ru/streets/unit/index.html@id=54954.html

https://www.mmsk.ru/streets/unit/index.html@id=55146.html

https://www.mmsk.ru/streets/unit/index.html@id=55272.html

https://www.archnadzor.ru/2013/10/10/prizraki-belogo-goroda/

Предыдущие материалы:

Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 5 Часть 6 Часть 7 Часть 8

Часть 9 Часть 10 Часть 11 Часть 12 Часть 13 Часть 14 Часть 15 Часть 16

Часть 17 Часть 18 Часть 19 Часть 20 Часть 21 Часть 22 Часть 23 Часть 24

Часть 25 Часть 26 Часть 27 Часть 28 Часть 29 Часть 30 Часть 31 Часть 32

Часть 33 Часть 34 Часть 35 Часть 36 Часть 37 Часть 38 Часть 39 Часть 40

Часть 41 Часть 42 Часть 43 Часть 44 Часть 45 Часть 46 Часть 47 Часть 48

Часть 49 Часть 50 Часть 51 Часть 52 Часть 53 Часть 54 Часть 55 Часть 56

Часть 57 Часть 58 Часть 59