Московские прогулки, ч. 39. Некоторые детали

Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 5

Часть 6 Часть 7 Часть 8 Часть 9 Часть 10

Часть 11 Часть 12 Часть 13 Часть 14 Часть 15

Часть 16 Часть 17 Часть 18 Часть 19 Часть 20

Часть 21 Часть 22 Часть 23 Часть 24 Часть 25

Часть 26 Часть 27 Часть 28 Часть 29 Часть 30

Часть 31 Часть 32 Часть 33 Часть 34 Часть 35

Часть 36 Часть 37 Часть 38

Красавицы с московских фасадов.

Красавицы с московских фасадов.

Фонтан «Вдохновение» К празднованию 150-летия Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке был открыт необычный фонтан "Вдохновение" или фонтан искусств. На дерево опираются 3 большие картины. Скульптор Рукавишников зашифровал в каждой знаменитое полотно.

Так, среди них угадываются работы Васнецова, Куинджи и Машкова. По мнению Рукавишникова предназначением фонтана является не загадка, а возможность отдохнуть от шума города и насладится символичным фонтаном "Вдохновение". Лаврушинский переулок, д. 10

Почему в московских домах 16 века не было стекол? В Москве до 16-го века в домах не существовало стекол. И такая ситуация происходила не только с бедными крестьянами. Стекла на тот момент были роскошью, которую не могли позволить даже самые богатые москвичи.

Вместо них использовали слюдяные пластины или рыбьи пузыри.

Усачевские бани Оценим вход в один из разрядов Усачёвских бань в Москве.

Казанский вокзал

Бывший ресторан Казанского вокзала, а теперь зал ожидания «Комфорт»‎. Потолки здесь можно рассматривать бесконечно! Барельефы, зеркала и фрески притягивают взгляд, завораживают и не отпускают.

Красивая винтовая лестница Находится она в доходном доме Василия Лебедева. Само здание построили в 1904 году.

Ащеулов переулок, 9.

Готика в бывшей коммуналке Москвы Этот доходный дом - редкий пример жилого дома в стиле западноевропейской готики. До наших дней сохранился декор главного фасада и интерьеры парадной. Дом был построен в 1903 г. и предназначался для сдачи недорогих квартир. Квартиры в этом доме были простыми и типовыми, без удобств. И такой пышный декор должен был компенсировать сие. Селивёрстов переулок, 10с2

Если внимательно посмотреть на детали домов, то… Вы заметите на фасаде одного из зданий на Ильинке, где сейчас располагаются структуры администрации президента РФ, сохранился образец старинной рекламы XIX века. Здесь можно увидеть табличку со следующим текстом: «Украшенiя фасада исп. мастерской М.Д. Кутырина».

КРАСНАЯ МОСКВА

В старину прилагательное «красный» имело значение «красивый». А вот наша Москва КРАСНАЯ во всех смыслах этого слова Давайте взглянем на красивейшую московскую архитектуру всех оттенков багрянца.

Вы можете:

Прогуляться по историческому зданию фабрики «Красный октябрь», проникнув в самые недоступные места. А затем попробовать себя в роли шоколатье на интереснейшем мастер-классе, самостоятельно изготовив шоколадные конфеты и вафлю ручной работы

Посетить легендарный Петровский Путевой дворец, где перед коронацией в Москве останавливались российские монархи. Вы увидите великолепную лестницу работы Матвея Казакова и огромный купол с росписями в технике «гризайль» Заглянуть внутрь красно-коричневого особняка Леман, где сейчас находится Дом архитектора. В здании сохранились предметы антикварной мебели и элементы дореволюционной отделки. Вы также изучите часть дома, пристроенную в советский период Отправиться на экскурсию в Огородную слободу и увидеть сказочные палаты Волковых-Юсуповых Посетить мавзолей и Кремлевский некрополь

Ресторан, в котором раньше обедала царская семья, а сегодня любой желающий В Москве чудом сохранился Царский павильон, где сейчас работает ресторан «Паризьен». Со времён, когда в этих стенах обедали императоры, сохранились резные деревянные потолки с кружевной лепниной, деревянные окна с колодами и дубовый паркет. Фасад же в русском стиле, с пёстрыми наличниками, дошёл к нам, таким, каким его проектировали.

Как вам царские интерьеры?

Ленинградский просп., 31, стр. 9

Красивые подъезды Москвы Красивые подъезды Москвы на фото Андрея Кузнецова Другие фото

Граффити у дома Тарковского в Москве (1-й Щипковский пер. 19). Здесь изображена знаменитая сцена из фильма «Ностальгия», где герой Олега Янковского идёт со свечой в руке. Художник Zoom сделал свечу настоящей, и люди периодически её зажигают в память о великом актёре.

Парадная доходного дома П.И. Заварского в Москве. Парадная доходного дома П.И. Заварского в Москве.

Роскошная парадная в свободном доступе Вот еще одна парадная, к тому же ее можно свободно посмотреть. Доходный дом Грачевых поражает винтовой лестницей, детализированной лепниной и зеркалом в ее обрамлении. Сейчас здание используется под офисы и шоурумы, так что любой желающий может туда попасть. пер. Малый Кисловский 9с3

Четыре жемчужины находятся в доме актёра. Когда смотришь на эти фото, кажется, что эти лестницы из разных домов. Но они все принадлежат Дому Актеров. На верхние этажи можно подняться по мраморным лестницам с перилами художественного чугунного литья, которые сохранились до наших дней.

Старейшее граффити 19 века Это рисунок нашли на стене ночлежного дома на Хитровской площади.

По мнению специалистов время его создания 1860-е годы. Чтобы его сохранить реставраторы закрыли граффити стеклом. Многие говорят, что он похож на профиль Пушкина. А Вы как считаете?

На этом наш обзор сегодня заканчивается.