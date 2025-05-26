Московские прогулки 57. Вокзалы

Как три вокзала появились на одной площади? Первым построили Ленинградский вокзал в 1851 году. За время своего существования он сменил несколько названий. Был Петербургским, Николаевским и Октябрьским.

Первое здание Ярославского вокзала построили в 1862 году. Тогда железной дорога вела в Сергиев Посад.

С развитием железнодорожных путей рос и менялся и вокзал.

Казанский вокзал появился в том же 1862 году. В первые пару лет это было совсем скромное деревянное здание, которое спустя 2 года, в 1864 году заменили на каменное.

Так в Москве и появилась известная сегодня всем площадь «Трех вокзалов».

Долгое время площадь называлась Каланчевской, так как на ней стояла пожарная каланча, и располагался деревянный императорский дворец, а рядом Николай I повелел построить первый в столице железнодорожный вокзал. На площади «Трех вокзалов» начинаются самые протяженные железнодорожные маршруты России. Сегодня идея объединить все вокзалы, каждый из которых ежедневно обслуживает сотни пассажиров, в одном месте, кажется несколько странной, но в середине 19 века эта мысль казалась очень удачной.

Когда думали, как прокладывать первую в Москве коножелезную дорогу, то решение было одноголосным: от центра к трем вокзалам. По этому пути пустили и первый троллейбус. На Каланчевой площади построили трамвайное кольцо, а рядом, на Краснопрудной улице, возвели электрическую подстанцию. В тридцатые годы XX столетия возле трех вокзалов появилась первая линия Московского метрополитена, и площадь с 1933 года стали называть Комсомольской, в честь трудящейся молодежи.

Интересно, что все три вокзала на Площади трех вокзалов соединяются друг с другом подземными переходами, с каждого вокзала можно пройти на станцию метро «Комсомольская». Такое взаиморасположение вокзалов очень выгодно для транзитных пассажиров, которых в Москве ожидает пересадка.

Легенды Комсомольской площади

Среди людей, изучающих аномальные зоны, Комсомольская площадь известна как место с особой энергетикой. Эта теория подтверждается не только высоким числом криминальной публики, которая собирается на вокзалах. В истории площади тоже хватает зловещих случаев, которые за столетия успели обрасти легендами.

Предания гласят, что в XIV веке здесь высился мужской монастырь. В одну ненастную ночь, когда хлестал страшный ливень, одинокий путник попросил в монастыре приюта, но испуганные монахи отказали ему в крове. Странник в гневе проклял монастырь, и вскоре здание разрушилось. Место стали обзывать проклятым и обходили его десятой дорогой (скептики утверждают, что жители избегали этой местности из-за ее болотистости).

Триста лет на этих местах не строили ничего, хотя пытались по-соседству разрабатывать песчаные карьеры, но рабочие покрылись непонятными язвами, и разработки пришлось прекратить. Царь Алексей Михайлович построил тут путевой дворец, но останавливался в нем всего один раз, а в XIX веке здание сгорело. Пожар также уничтожил в 1812 году стоявший здесь Артиллерийский двор, на котором по непонятной причине взорвались снаряды. Все эти несчастные случаи народ приписал действию проклятия.

Итальянский антрепренер посмеялся над суеверными москвичами и с широким размахом возвел на проклятом месте театр, который сгорал дотла целых три раза. В наше время в районе трех вокзалов периодически происходят хрональные аномалии, время то замедляется, то происходит скачок на несколько часов, без вести исчезают люди.

Парапсихологи все эти чудеса объясняют тем, что здесь в одну точку сходится много железнодорожных дорог, трамвайных путей и линий метро – это и порождает энергетические аномалии. Так это или нет, пока доподлинно неизвестно. Но верно, что Комсомольская площадь – крупнейший транспортный узел столицы. Кроме того, это место славится зданиями самых разных стилей, каждое из которых – архитектурный памятник. Площадь трех вокзалов в советское время

Ленинградский вокзал Ленинградский вокзал — старейший в Москве, построен в 1849 году по проекту Константина Тона.

Император Николай I выбрал для него Каланчёвское поле, и 3 августа 1851 года отсюда отправился первый поезд в Санкт-Петербург. Здание выполнено в классическом стиле с русско-византийскими элементами. Центральная часть завершалась башней с часами, внутри находились залы ожидания и императорские покои.

Реконструкции 1934 и 1970-х годов изменили облик вокзала, добавив новые помещения и гостиницу. В 2013 году у входа установили памятник архитектору. Это был первый вокзал в Москве, и с открытием движения поездов по Петербургско-Московской железной дороге 1 ноября 1851 года он стал важным транспортным узлом.

Комсомольская площадь, 3, Москва

Ленинградский вокзал в Москве закрыт на ремонт с 11.08.2024 Это старейший вокзал Москвы, он признан памятником архитектуры и включен в список федеральных объектов культурного наследия народов России. Стилистически Ленинградский вокзал является близнецом Московского вокзала в Санкт-Петербурге, их возводили одновременно по проекту архитектора Константина Тона.

Прошло уже больше полутора веков.

До нынешней перестройки-«достройки» Ленинградского вокзала 11 лет назад (2013 г.) была проведена «комплексная реконструкция», восстановлены исторический цвет и элементы декора фасада.

Представляли ли путешественники XIX века, что при ремонте этого вокзала будут не только подправлять фундамент, штукатурить-белить стены, но и проводить «интеграцию вокзала в единую транспортную сеть» Москвы? Кратко о планах и обещаниях по нынешнему ремонту.

Будут заменены все инженерные системы. Благодаря этому температура воздуха, уровень освещения и воздухообмен будут комфортными в любое время года.

Появятся новые лифты, выделенные оборудованные рабочие пространства, то есть всё, что должно быть в современных зданиях.

Первый этаж будет ориентирован на быстрый проход к платформам. На втором и третьем (третий этаж ранее был недоступен для пассадиров) разместятся залы ожидания и современные фуд-корты. На цокольном этаже будут организованы различные торговые площади. Возобновят работу все существовавшие ранее сервисы: детская игровая площадка, комната матери и ребёнка, специализированный зал ожидания для маломобильных пассажиров, медпункт и т. д.

Особый акцент будет сделан на доступности. Предусмотрено безбарьерное пространство для комфортного передвижения между этажами и функциональными зонами. Будет установлен дополнительный лифт, который соединит все четыре этажа – от цокольного до третьего.

В три раза увеличатся площади для пассажиров, в два раза увеличится количество посадочных мест.

Будет обеспечен дополнительный вход в Московский метрополитен – на станции «Комсомольская» Кольцевой и Сокольнической линий: можно будет спуститься в подземку, не выходя на улицу. Также в планах благоустройство привокзальной площади и открытие нового входа с улицы через подземный переход, который долгое время был закрыт, а также дополнительные выходы к станции метро.

Внутри на стенах главного зала вокзала запланированы две масштабные мозаики: ленинградские белые ночи и московские рассветы.

Обещают, что основные работы по ремонту Ленинградского вокзала Москвы будут завершены до конца текущего года.

Ярославский вокзал Строительство железной дороги в сторону Ярославля началось в 60-х годах XIX века, и в 1862 году был открыт вокзал на Каланчёвской площади.

Первоначально он представлял собой небольшое здание с башенкой в форме «П», позже были добавлены боковые корпуса. Ярославский вокзал. Москва 1902 г.

В начале XX века, с ростом потока пассажиров, архитектор Фёдор Шехтель реконструировал вокзал в древнерусском стиле.

В советский период здание было снова обновлено, сохранив элементы первоначального проекта и работы Шехтеля. Москва. Ярославский вокзал, 1970-ые годы

Ярославский вокзал был открыт в 1862 году по проекту архитектора Романа Кузьмина для обслуживания железной дороги Москва — Сергиево. В 1870 году после продления линии до Ярославля вокзал был переименован в Ярославский.

В 1902–1904 годах Фёдор Шехтель спроектировал новое здание вокзала, значительно увеличив его размер. Здание было выполнено в неорусском стиле с элементами северного модерна.

В 1922–1955 годах вокзал назывался «Северный», а затем вернул прежнее название.

В 1995 году вокзал снова был реконструирован для улучшения обслуживания пассажиров.

В 2005 году проведена реставрация по проекту архитектурного бюро Тимура Башкаева.

Комсомольская площадь, 5, Москва Ярославский вокзал Здание станции выполненное в неорусском стиле и необычно как снаружи, так и внутри, больше похожее на замок. Федор Шехтель сумел воспользоваться принципом древнерусского зодчества и объединил в одно целое несколько различных по форме и размеру построек. Над входом в нише фронтона изображены гербы городов Ярославля — медведь с секирой, Архангельска — поражающий дьявола Михаил Архангел и Москвы — Георгий Победоносец. Светлый фасад и приглушенные тона керамического панно с изображением растительного орнамента напоминают нам о холодном севере.

От вокзала первый электропоезд отправился в Мытищи в 1929 году.

В 1995 году планировку вокзала сильно изменили, что позволило увеличить пропускную способность объекта в два раза. Кроме того, были отреставрированы колонный и гербовый залы. В 2005 году архитектурное бюро Тимура Башкаева осуществило проект очередной масштабной реконструкции Ярославского вокзала. Ярославский вокзал. Архитекторы : Р. И. Кузьмин, Ф. О. Шехтель 1862 год; 1902-1904гг Ярославский вокзал - один из девяти вокзалов Москвы, здание построено в стиле модерн. Украшение вокзала - башня-шпиль, увенчанная двуглавым орлом, смотрящим в две стороны света. Ежедневно вокзал обслуживает около 300 поездов и более 100 тысяч пассажиров. Ярославский вокзал Шехтель украсил декоративными майоликовыми панно: на зелёном фризе «плавают» рыбки Врубеля из Абрамцево Панно в холле были написаны художником Константином Коровиным (оригиналы находятся в Третьяковской галерее). Внутри здания сохранились массивные кекушевские колонны, стоявшие некогда на перроне отправления поездов Интересный факт про Ярославский вокзал – именно отсюда начинается Транссибирская магистраль, которая является самой протяжённой железнодорожной магистралью в мире и имеет длину 9,3 тыс км. Одних только тоннелей и мостов по всей длине магистрали около 100 км. "Ярославский вокзал - это врата в Азию. Каждый раз, когда я здесь, я чувствую волнение от предстоящего путешествия" - путешественник Антон Кротов.

Казанский вокзал Казанский вокзал был построен в 1862–1864 годах для Рязанской железной дороги, а с 1894 года стал обслуживать и Казанскую железную дорогу. Изначально вокзал назывался Рязанским.

Современное здание Казанского вокзала было построено в 1913–1940 годах по проекту архитектора Алексея Щусева в стиле модерн.

В 1950-х годах был достроен зал пригородного сообщения, соединённый с метро «Комсомольская».

В 1987–1997 годах здание прошло реконструкцию, включая обновление внешнего вида, расширение помещений и установку новых технических систем.

История Казанского вокзала.

17 июля 1859 года было утверждено Общество для строительства Саратовской железной дороги императором Александром II. Однако, вскоре Общество решило ограничиться постройкой дороги только до Рязани.

Движение по участку от Москвы до Коломны открылось 20 июля 1862 года, до Рязани поезда пошли в 1865 году. Казанский вокзал строился на Каланчёвской площади одновременно с Ярославским вокзалом. Автором его проекта был архитектор М.Левестам, проектировавший и Ярославский вокзал. Дорабатывал проект Казанского вокзала архитектор Р.И. Кузьмин. Главное здание вокзала было «берегового» типа – размещалось не в конце путей, а сбоку, параллельно им. Вокзал имел общую кровлю с дебаркадером над путями и платформами. В центре здания находилась башня с часами и шатровой крышей.

В 1890 – 1894 году Общество Московско-Рязанской железной дороги продлевает её до Казани, а не до Саратова, как было решено раньше. Вокзал получает название Казанского. В 1911 году был объявлен конкурс на постройку нового вокзала, на котором были представлены три проекта – архитекторов А.В. Щусева и Ф. О. Шехтеля и художника Е. Н. Фелейзена. Почтовая открытка «Казанский вокзал». Москва, начало XX века

Поразительно, но Щусев и Шехтель решили основную идею Казанского вокзала совершенно одинаково – как композицию из многих строений разного объёма и этажности, построенных в стиле русской национальной архитектуры, с высокой башней в центре. Вокзал являлся грандиозным сооружением, выходившим тремя фасадами на Каланчёвскую площадь, Рязанский проезд и Новорязанскую улицу. Строительство его пришлось на сложные для России годы войн и революций. Временами работы останавливались из-за отсутствия рабочих рук. Щусев лично руководил строительством, его мастерская располагалась в недостроенном здании вокзала.

Главной доминантой вокзала является башня высотой 73 метра, аналогичная башне Сююмбике Казанского Кремля. Башня увенчана фигуркой змея Зиланта – древнего символа Казани. Слева от главной башни находится невысокая башня с часами, на циферблате которых изображены знаки Зодиака. За часовой башней, параллельно Рязанскому проезду находились тёплый перрон - сейчас зал ожидания, и ресторан - ныне зал повышенной комфортности. Интерьер ресторана был оформлен в стиле дворцов русского барокко XVIII века - в нём Щусев использовал монументальную живопись, выполненную по эскизам художника Е.Лансере. Росписи ресторана Казанского вокзала. Евгений Лансере, 1933–1934

Основные работы по строительству вокзала завершились в 1926 году, однако, достройки продолжались до 1950-х годов, а комплекс Царской башни был закончен к концу 1980-х годов. В 2016 году прошла реставрация здания вокзала в отношении фасадов и интерьеров периода 1940-х годов. Помимо основных работ проведена реставрация настенных фонарей, светильников и флагштоков из бронзы. Реставрации подлежали также исторические дубовые двери. В главной башне заменены металлические решетки ограждения балконов и ярусов. Работы по реставрации интерьеров Казанского вокзала затронули часть залов правого крыла исторической части здания. Были проведены работы над живописными плафонами и панно зала бывшего ресторана (сейчас - зал ожидания повышенной комфортности), зала ожидания восьмигранной формы №5. Сегодня Казанский вокзал является одним из наиболее крупных по пассажиропотоку в стране. Здание современно, в нем комфортно находиться. При этом оно обладает уникальным историческим обликом и культурной ценностью, а также входит в список объектов культурного наследия России федерального значения. Алексею Щусеву и другим архитекторам, инженерам и художникам удалось реализовать столь долгий и затратный проект несмотря на войны и революции, создав один из важных архитектурных символов железнодорожной Москвы.

18 февраля 1918 года в Москве состоялось открытие Брянского вокзала, который с 1934 года стал известен как Киевский Первое здание вокзала было построено из дерева в 1899 году, но в 1912 году было принято решение о строительстве нового, более величественного здания.

Киевский вокзал изначально называвшийся Брянским, был построен в 1899 году. Первое здание представляло собой деревянное одноэтажное сооружение длиной около 100 метров.

В 1912 году, к столетию Бородинской битвы, было принято решение возвести новый вокзал. Проект поручили архитектору Ивану Рербергу, и за четыре года он создал здание в стиле неоклассицизм, которое стало одним из самых красивых в городе.

На башне вокзала установлены уникальные механические часы, одни из немногих сохранившихся в Москве наряду с кремлёвскими курантами.

Дебаркадер вокзала был спроектирован Владимиром Шуховым, его конструкции выполнены из стекла и металла, а арочные перекрытия были одними из первых сварных в городе. В 1999 году Киевский вокзал стал первым в Москве, где установили турникеты для контроля на вход и выход.

По проекту архитектора Ивана Рерберга с участием Вячеслава Олтаржевского и Владимира Шухова новый вокзал был построен за 4 года. Это здание в стиле неоклассицизма стало самым большим в Европе. На зданиях столицы можно найти всего двое механических часов, которые нужно заводить вручную. Одни из них украшают Спасскую башню Кремля, другие расположены на башне Киевского вокзала. На фотографиях — та самая вокзальная башня изнутри.

История Курского вокзала Изначально он назывался Нижегородским и находился за пределами города, у Покровской, ныне Абельмановской, заставы. Правление железной дороги добивалось переноса вокзала ближе к центру и не видело смысла в постройке нового здания на старом месте.

Первое деревянное здание Курского вокзала (хотя тогда это была скорее станция) появилось еще в 1866 году. На тот момент в Москве уже было два вокзала – роскошный Николаевский и очень скромный Нижегородский, который был построен за чертой города в 7-м квартале Рогожской части у Покровской заставы.

В конце концов Нижегородский вокзал был объединен с уже строившимся на Садовом кольце Курским вокзалом. Новый Курский вокзал открылся для пассажиров в 1896 году. Он представлял собой симметричное здание с белыми колоннами, двумя портиками и двумя башнями с куполами. Курский вокзал, фото 1910 г.

После выхода романа Льва Толстого «Анна Каренина» Нижегородский вокзал буквально «проснулся популярным». В 1877 году романтично настроенные москвички массово уезжали отсюда в сторону станции «Обираловка», где по замыслу писателя попрощалась с жизнью главная героиня.

Со временем Нижегородский вокзал перестал справляться с интенсивным пассажиропотоком. Было принято решение перенести его в правое крыло нового просторного здания Курского вокзала, которое построили в 1896 году. До 1935 года этот железнодорожный комплекс назывался Курско-Нижегородским. Фото-момент из жизни города: площадь Курского вокзала, 1937 год

Первая реконструкция Курского вокзала закончилась в 1938 году, а в 1972 году он был снова переделан и приобрел тот вид, который имеет сейчас. Старый Курский вокзал при этом не снесли, и он вошел в состав нового здания, сохранив архитектурный декор в центральной части. В 1972 году Курский вокзал полностью реконструировали. Здесь появились стеклянные фасады и бетонный навес. А историческое здание не снесли. Его спрятали внутрь новодела! Полюбоваться интерьерами прошлого можно с некоторых платформ или в залах ожиданиях.

Тогда, в далёком уже 1972 году, вокзал получил «вторую молодость». 29 марта 1972 года газета «Гудок» разместила восторженный репортаж об открытии нового здания: «В корзинах московских цветочниц появились подснежники. … Букетик таких неприхотливых цветов можно купить возле каждого вокзала. Но ни один из них не выглядит сейчас так по-весеннему свежо, как Курский. Ему уже семьдесят пять лет, но он помолодел, преобразился. Куда девались старомодные башенки, приземистый фасад? Их нет и в помине. На площади легко и свободно поднялось огромное стеклянное здание. Открытые солнцу зеркальные витражи, складчатая крыша, напоминающая растянутую во всю ширь русскую гармонику, придают обновлённому вокзалу оригинальный облик».

И далее: «…главный пассажирский зал настолько велик, что в нём можно было бы разместить два футбольных поля. Двадцать две высокие пирамидальные колонны, облицованные белоснежным уральским мрамором, несут на своих плечах складчатое перекрытие. Собранное из шестидесяти шести огромных пустотелых железобетонных конструкций, перекрытие весит три тысячи триста тонн. Но потолок не давит. Лёгкость ему придают прозрачные стеклянные «пакеты» общей площадью в одну тысячу квадратных метров. Через них в зал свободно льётся дневной свет. И его здесь целое море. Архитектура зала отличается простотой и выразительностью. Ей чуждо «украшательство». Однако спустя всего двадцать пять лет это мнение изменилось на противоположное: «…безусловно, вокзал стал намного вместительней, современней, удобней, но как сейчас признают все, со старым прекрасным зданием нужно и можно было обойтись бережней», – говорилось в 1997 году в книге по истории Московской железной дороги.

Раньше железнодорожные пути доходили почти до того самого места, где сейчас находится угол Атриума. Также на фотографии 1937 года видно, как выглядел сам вокзал. Сегодня на месте площади возвышается ТЦ Атриум.

Павелецкий вокзал Павелецкий вокзал в Москве был открыт 1 сентября 1900 года для обслуживания Рязано-Уральской железной дороги, соединявшей 12 губерний. Строительство ветки Павелец — Москва было одобрено в мае 1897 года и завершено на 8,5 месяцев раньше срока.

Изначально вокзал назывался Саратовским, так как управление железной дороги находилось в Саратове. Название Павелецкий он получил позже, в послевоенное время, по имени посёлка Павелец Рязанской области.

В 1980-е годы вокзал прошёл значительную реконструкцию, в ходе которой площадь увеличилась в шесть раз, что позволило обслуживать до 10 тысяч человек одновременно. Изначально Павелецкий вокзал, открытый 1 сентября 1900 года, назывался Саратовским. Павелецкий вокзал сегодня Павелецкий вокзал сегодня Вокзал был построен в 1900 году по проекту архитектора А. Ф. Красовского. И 1 сентября 1900 года вокзал открылся для пассажиров.

С 1941 по 1992 годы Павелецкая площадь называлась Ленинской. Такое название ей дали, потому что именно на Павелецкий вокзал прибыл траурный поезд с телом Ленина. Тело вождя доставили в багажном вагоне №1691. После того, как паровоз У-127 выполнил свой важный долг, он проездил ещё 13 лет. А в 1948 году слева от Павелецкого вокзала построили павильон-музей «Траурный поезд В.И. Ленина», где можно посмотреть на тот самый паровоз.

В начале 1980-х годов вокзал был реконструирован. Капитально обновлённый Павелецкий вокзал открылся 3 ноября 1987 года.

Павелецкая площадь, 1А, стр. 1, Москва

Как вестибюль станции метро стал частью вокзала Возможно, вы когда-нибудь замечали: если зайти в центральный вход Павелецкого вокзала и повернуть направо, то можно увидеть перед собой бывший южный вестибюль станции метро «Павелецкая» радиальная.

Станция была открыта в составе третьей очереди строительства Московского метрополитена 20 ноября 1943 года на действующем перегоне «Площадь Свердлова» — «Завод имени Сталина».

Первые полгода поезда следовали через «Павелецкую» без остановки из-за задержек в поставке эскалаторов. В связи с тем, что завод по производству эскалаторов находился в блокадном Ленинграде, заказ был передан московским предприятиям. В полном объеме станция заработала только летом 1944 года.

Изначально вестибюль представлял собой отдельно стоящий павильон вблизи здания Павелецкого вокзала. Однако в 1982 году, когда шла реконструкция вокзала, он фактически поглотил вестибюль.

Белорусский вокзал Белорусский вокзал был открыт 19 сентября 1870 года как Смоленский вокзал.

В 1871 году, после продления железной дороги до Бреста, вокзал стал Брестским.

В 1912 году, после переименования дороги в Александровскую, вокзал получил новое имя — Александровский.

1922 году, после объединения железных дорог, вокзал стал Белорусско-Балтийским, а в 1936 году получил нынешнее название — Белорусский.

В 1907–1912 годах по проекту И. Струкова была проведена реконструкция здания, увеличив его в три раза и украсив фасад картушами и башенками.

площадь Тверская Застава, 7, Москва

Какое место в Москве называют "Белкой?" "Белкой" в народе называют местность вокруг Белорусского вокзала. Она включает в себя не только здание железнодорожной станции, но и две одноимённые платформы метро. Здесь же площадь Тверская застава с памятником писателю Максиму Горькому. Однако никакого исторического подтекста такое название не имеет, и является жаргонизмом.

Исторически местность называлась Тверской заставой. Она появилась после того, как в 1740-х годах вокруг Москвы прошла линия Камер-Коллежского вала. Сначала это была таможенная граница, а потом просто черта, по которой определяли, какие земли входили в состав первопрестольной. В 1834 году на Тверской заставе закончили строительство Триумфальной арки по проекту архитектора Осипа Бове. Сооружение простояло до 1936 года. Тверская Застава и Триумфальные ворота в 1920-е. На заднем плане - Белорусский вокзал.

У Тверской заставы Триумфальные ворота простояли 102 года. В 1936 г. площадь у Белорусского вокзала было решено перепланировать, и Триумфальную арку разобрали. Фото Белорусского вокзала 1971-1973г.

Более 30 лет скульптурное убранство арки хранилось в Донском монастыре. В 1966 г. был поднят вопрос о восстановлении арки. После обсуждения ряда вариантов решено было установить Триумфальные ворота на Кутузовском проспекте рядом с Поклонной горой. Теперь арка ставилась без кордегардий, не как проезжие ворота, а как монумен. А в 1968 году восстановили, благо все замеры и фотографии сохранились. Но поставили новые ворота уже на Кутузовском проспекте. Слово "Белорусский" появилось только в 1922 году в наименовании вокзала (Белорусско-Балтийский), который построили ещё в 1870-м. До этого он сменил несколько названий: "Смоленский", "Брестский", "Алксандровский". В 1936-м вторую часть в имени железнодорожной станции убрали. Четырьмя годами ранее новое название присвоили и Тверской заставе - площадь Белорусского вокзала. Со временем здесь открылись две станции метро с названием "Белорусская", на Замоскворецкой и Кольцевой линиях. В 1990 году площади вернули историческое наименование.

Рижский вокзал Рижский вокзал – один из самых тихих в Москве, с него отправляются всего два поезда в сутки.

В Москве изначально назывался Виндавским — по имени небольшого латвийского города-порта Виндава, сейчас Вентспилс, который был последним пунктом следования поезда. Фото 1908 г.

Он был построен по проекту петербургского архитектора С. Бржозовского, автора Витебского вокзала в Санкт-Петербурге. Руководил строительством вокзала молодой архитектор Ю. Дитрих.

Появление этой железной дороги связано с ростом внешнеторгового оборота России в конце XIX века. Московско-Виндавская железная дорога строилась в первую очередь для соединения центральной России с незамерзающими портами Балтики.

Его торжественное открытие состоялось 11 сентября 1901 года после торжественного богослужения. Первый поезд отправился отсюда в Виндаву в 18:05. В июне 1901 года сюда пришел первый поезд из Ржева, и затем регулярно три раза в неделю ходил поезд Москва-2 — Ржев. Фасад вокзала был выполнен в «русском» стиле, с использованием множества элементов архитектуры допетровской Руси. Здание состояло из трёх двухэтажных «теремов», соединённых одноэтажными переходами. Со стороны площади в вокзал вели три входа: слева – в зал III класса, в центре – в вестибюль багажного отделения и в двухсветные залы I и II классов, и правый – в парадную комнату. Здание вокзала и пассажирская платформа освещались электричеством, вырабатываемым собственной электростанцией, расположенной в подвале левого крыла здания. Для защиты пассажиров от непогоды над платформой был устроен металлический навес.

ХХ век мало изменил облик вокзала, только навес разобрали. Но своё имя вокзал менял чаще, чем другие вокзалы Москвы. Названный при открытии Виндавским, в 1930-м году он стал Балтийским, через 12 лет – Ржевским, а ещё через 4 года, в 1946 году – Рижским.

В 2007 году в здании провели капитальный ремонт: привели в порядок фасады, укрепили несущие конструкции. Исторические элементы декора были сохранены.

В наше время вокзал остаётся таким же тихим и как будто «немосковским». С 2005 года при вокзале открыт музей железнодорожной техники. Одно время ходили упорные слухи, что его хотят снести. Но на сегодняшний день весь ансамбль Рижского вокзала (в него входит примыкающее здание бывшего Музея транспорта) включен в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Этот статус гарантирует ему охрану государства. Теперь не снесут, даже если захотят, кирпичика не вынут без санкции и присмотра Мосгорнаследия.



Ну и последний вокзал в нашем списке - Савеловский.



Инициатором строительства Савёловской линии был Савва Иванович Мамонтов, председатель Правления Общества Московско-Ярославской железной дороги.

В 1897 году общество получило разрешение императора и приступило к изысканиям, а затем и к прокладке новой железной дороги от Москвы до села Савёлово длиной 130 км. В дальнейшем дорогу планировалось продлить до Калязина, Углича и Рыбинска.

Сам вокзал из-за различных проволочек строили долго (1897—1902 годах), поэтому первые годы поезда по Савёловской ветке отправлялись с Ярославского вокзала через соединение, известное как Бескудниковская ветка. Руководил работами и, предположительно, был автором проекта А. С. Сумароков. Место было выбрано за пределами Москвы, у Бутырской заставы, где цена на землю была невысока (однако в 1900 году Московская городская дума, понимая, какие перспективы возникли у данного района, изменила границы Москвы и Московского уезда, включив вокзал в состав города). Туда уже завезли строительные материалы, однако часть дороги предложила купить Виндаво-Рыбинская железная дорога, настаивавшая на расположении вокзала в другом месте.

Сделка так и не состоялась. Летом 1900 года, после того, как Савва Мамонтов был обвинён в растратах и Московско-Ярославско-Архангельская дорога перешла в казну, строительство вокзала было возобновлено. 10 (23) марта 1902 работы завершились, и состоялось торжественное открытие и освящение. В некоторых источниках существует утверждение, что изначально вокзал назывался Бутырским (от Бутырской заставы).

Однако это, скорее всего, растиражированная фактическая ошибка, поскольку на картах 1903 года вокзал фигурирует как "Пассажирское здание Савёловской ж.д.", а на сохранившихся почтовых карточках 1903-1910 годов вокзал подписан как "Савёловский". Версия, что Савёловским вокзал стал с 1912 года не состоятельна.

Здание было одноэтажным, двухэтажным лишь в центре, где размещались служебные квартиры. В отдалении располагались казармы, грузовой двор и 30-метровая водосборная башня, необходимая при паровозной тяге. Эта башня, ровесница вокзала, — единственное его историческое сооружение, дошедшее в целостности до наших дней.

В 1936 образованы две станции: Москва-Пассажирская-Бутырская и Москва-Товарная-Бутырская. В 1957 году объединены в одну станцию Москва-Бутырская.

С вводом действия нового графика движения пригородных поездов 31 мая 1981 года организовано сквозное движение до станций Белорусского направления и обратно (19 электропоездов в сутки, в обе стороны).

Это самый молодой и единственный из 9-ти вокзалов города, обслуживающий только пригородные электропоезда. В 1992 году Савеловский вокзал реконструировали под руководством Я.В. Шамрая. Он стал полностью двухэтажным, и его внутренняя площадь увеличилась в 2,5 раза. Но здание потеряло ряд стилевых особенностей. А несколько лет назад отреставрировали площадь Савеловского вокзала.

В начале 2000 годов Рижский и Савеловский вокзал в Москве планировали закрыть как самые не загруженные. Хотя сделано это не было, несколько поездов дальнего следования перевели на Белорусский и станция теперь обслуживает только пригородные поезда. Ветка является убыточной, поскольку дающие прибыль грузоперевозки полностью с неё сняты.

С 2019 года аэроэкспрессы используются в составе МЦД-1 по маршруту Одинцово — Шереметьево и делают остановку на каждом пункте от Одинцово вплоть до Савёловского вокзала, а также на станции Окружная.

Ну, пожалуй, с вокзалами мы разделались. А вы заметили, что все вокзалы объединяет?

А то, что все они были построены до революции. Причем в то время, когда Москва совсем не являлась столицей.

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