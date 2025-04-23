Московские прогулки, ч. 53. Башни Кремля

Ставила когда-то подобную тему, но думаю повторить в другом исполнении

Исторически сложилось так, что Москва развивалась и расширялась кругами. Бульварное, Садовое, МКАД – традиционно именно с этими кольцами ассоциируется столичная топография. А ведь есть еще одно кольцо, о котором как-то забывают, – Кремлевское.

Не многие знают, что это вполне устоявшееся название территории вокруг Кремля, которая с каждым годом притягивает все больше туристов и жителей Москвы. Кремлевское кольцо – название кольцевого маршрута, который пролегает вокруг Московского Кремля по линии, во многом совпадающей с историческими границами Китай-города. Он не пересекает Москву-реку, проходя по ее левому берегу.

Если быть точным, то кольцо включает в себя следующие улицы: Боровицкую площадь, Моховую улицу, Охотный Ряд, Театральный проезд, Лубянскую, Новую и Старую площади, Китайгородский проезд, Москворецкую и Кремлевскую набережные.

«Первопрестольная»: почему так называли Москву? Причиной такому названию был перенос столицы в Петербург.

Москва сохранила статус «первопрестольной» столицы и была местом коронации императоров. Данный титул применяется для подчёркивания исторического старшинства Москвы как города, в котором впервые появился престол русского царя.

5 интересных фактов о Кремле Толщина стен московского Кремля местами достигает 6,5 метров, а высота — 19 метров. В своё время он был совершенно неприступен.

Под кремлевскими стенами есть многочисленные подземные ходы и убежища.

Московский Кремль — самая крупная во всей Европе крепость. Ни в одном европейском городе нет ничего, сравнимого с ним по масштабам.

Расположенные на Спасской башне московского кремля куранты всегда показывают идеально точное время, потому что они напрямую подключены к контрольным часам астрономического института.

В середине XX в. в Кремле жили горожане, но в 1955 г. был принят запрещающий это закон, и последние жильцы были оттуда выселены в 1962 г.

Как раньше называлась главная площадь страны? Площадь возле Кремля появилась в конце 15 века. Царь Иван – III издал приказ убрать деревянные постройки возле Кремля, так как они постоянно горели.

Это место стало местом ведения мелкой торговли. Впоследствии здесь появились торговые ряды, и площадь до конца 16 века имела название «Торг».

До начала 19 века имела прозвище «Пожар», так как регулярно горела. Название «Красная» ей было присвоено весной 1661 г. по указу царя Алексея Михайловича.

Одни считают, что «Красная» от слова «красивая». Другие, что постройки, находящиеся на ее территории красного цвета. После революции, стали связывать ее название с победой «Красных», и тогда она стала символом революции.

Какого размера Красная площадь? Именно отсюда начинается знакомство со столицей России. Длина Красной площади — 330 метров, ширина — 75 метров. В общей сложности она занимает 24 750 квадратных метров!

А ведь когда-то на месте Красной площади был лес, потом пашня. С 15 века, как считают историки, у крепостных стен появилась торговая площадь. Сначала ее так и называли, Красной она стала только в конце 17 века.

Башни Кремля Вот тут видны как они расположены. Начнем со Спаской башни. Она под номером 31 Чтобы было лучше видны цифры, вот увеличенный фрагмент

Спасская башня (№ 31)

Спасская башня — выдающийся памятник архитектуры и истории конца XV века, объект государственного и международного значения. Первоначально башня называлась Фроловской, так как дорога через её ворота вела к существовавшей в то время церкви Фрола и Лавра. Сама Спасская башня (а ранее Фроловская, Флоровская, Фрололаврская, Иерусалимские ворота) была возведена ещё в 1491 году итальянским архитектором Пьетро Солари.

Современное название было связано с иконой Спаса Нерукотворного, помещённой над воротами со стороны Красной площади.

Башня имеет четырёхгранную форму и вплотную примыкающую к ней мощную отводную стрельницу, служившую для защиты проездных ворот. Ворота всегда были главным парадным въездом в Кремль. Они служили для выездов царя, торжественных выходов патриарха, встреч иностранных послов.

В 1624–1625 годах русский архитектор Бажен Огурцов и английский мастер Христофор Галовей возвели над башней многоярусный верх, заканчивающийся каменным шатром. Это было первое шатровое завершение кремлёвских башен. Когда впервые пробили часы на Спасской башне?

9 декабря 1706 г. в 9 часов утра на Спасской башне Московского Кремля впервые пробили часы.

В 18 веке циферблат весил почти 400 кг и был разделен не на 12, а на 17 частей — именно столько, по мнению наших предков, длился самый долгий световой день в году.

22 мая 1769 года по заказу Екатерины II русский мастер Семён Можжухин отлил колокол для часов самой парадной башни московского Кремля — Спасской.

С тех пор часы на Спасской башне отсчитывают ход истории России. Для простых жителей долгие века они были главным ориентиром во времени. В то время мало кто мог себе позволить личные часы, поэтому звон часового колокола извещал людей о начале и окончании рабочего дня, о полудне и времени идти в храм на обедню.

Вес главного часового колокола Спасской башни — 2200 килограмм. В разное время на звоннице размещались от 13 до 35 колоколов, поющих на разные лады. Их и по сей день несколько раз в сутки слышат жители и гости нашей столицы.

Но тогда механизмы были несовершенны, часы нередко простаивали годами, ожидая починки. Один из самых долговечных механизмов сумел собрать монах-серб Лазарь. Примерно через 150 лет английский архитектор Христофор Галлоуэй надстроил башню многоярусной верхушкой. (Вот такие тогда были гастарбайтеры на Руси.)

Когда в 1937 г. встал вопрос об их очередном ремонте, советская власть не поскупилась и выделила на отделку часов 26 кг золота. Позолотой покрыли цифры, знаки и стрелки, изготовленные из меди, а также ободки циферблатов.

В 1938 г. куранты «лишились голоса»: в ходе тщательной проверки выяснилось, что музыкальный механизм сильно изношен и искажает звучание. Поэтому было принято решение остановить программный барабан, отвечающий за музыку.

Спустя 58 лет вынужденное молчание было нарушено.

Как выглядели кремлевские часы раньше? До Петра I циферблат не имел движущихся стрелок, чисел было 17, а не 12. Чаще всего использовали кириллицу, но порой применяли и глаголицу. На курантах Спасской башни (правда, тогда она называлась Фроловской) использовались обе системы записей: арабские цифры, кириллические буквы. Между ними точками отмечены «получасия». Иностранцы считали странный циферблат отражением русской души.

В верхней части циферблата неподвижная стрелка, символизирующая луч солнца. Поворачивался циферблат, выкрашенный в нежно-голубой цвет и украшенный изображениями Луны, Солнца и звезд. Буквы были аршинного размера, часы видно было издалека. Такие циферблаты были два: один со стороны Кремля, другой – со стороны Китай-города.

Почему кремлёвские куранты молчали 58 лет Какие только мелодии они не исполняли: от шутливой немецкой песенки «Ach, du lieber Augustin» до официального гимна Российской империи «Боже, царя храни».

Когда в 1937 г. встал вопрос об их очередном ремонте, советская власть не поскупилась и выделила на отделку часов 26 кг золота. Позолотой покрыли цифры, знаки и стрелки, изготовленные из меди, а также ободки циферблатов.

Однако в 1938 году куранты «лишились голоса»: в ходе тщательной проверки выяснилось, что музыкальный механизм сильно изношен и искажает звучание.

Было принято решение остановить программный барабан, отвечающий за музыку. Куранты замолчали и стали просто традиционным перезвоном отбивать часы и четверти. Вынужденное молчание было нарушено только в 1996 году, во время второй инаугурации первого президента РФ Бориса Ельцина. Новый музыкальный механизм курантов заиграл «Патриотическую песню» Глинки, которая в то время была гимном России.

Хранитель кремлёвских курантов Фото: Александр Абаза, 1990 г. На фото - один из хранителей кремлёвских курантов в процессе работы.

Циферблаты курантов Спасской башни находятся на высоте примерно 40 метров. За ними внутри - большое часовое помещение. Его насквозь пронизывают веревки и тросы, соединяя все четыре циферблата, благодаря чему стрелки передвигаются синхронно.

На следующем уровне расположено небольшое (4 на 4 метра) помещение, где в постоянном движении находятся шестеренки, рычаги и прочие составляющие. Это — самое сердце кремлевских курантов.

Спасская башня регулярно обрабатывается специальными веществами от вредителей. Кроме того, в ней постоянно поддерживается определенный температурный режим. Постоянно ухаживают за Кремлевскими курантами всего два человека (их имена держатся в строгом секрете).

С 1999 года в курантах звучат две мелодии: гимн России и хор «Славься» из оперы Глинки «Иван Сусанин».

Легенды Москвы: Наполеон и Спасские ворота Самые главные из Кремлевских ворот раньше считались святыми. Через них нельзя было проезжать верхом, а проходившие через ворота мужчины должны были снимать головные уборы.

Одна из легенд гласит: когда Наполеон проезжал через эти ворота, то, конечно, же не снял свою треуголку. Но в этот момент поднялся сильный ветер и сорвал ее. Звезда Спасской башни 1972 год.

Ее установили в ноябре 1937 года. Специальная система подшипников обеспечивает плавное вращение звезды, даже в сильный ветер. В этом случае звезда работает, как флюгер.

Спасская башня имеет 10 этажей. Высота башни до звезды — 67,3 м, со звездой — 71 м.

Царская башня - самая молодая и маленькая башня Кремля (№ 30) В 1680 г. в Москве построили Царскую башню, которая сейчас считается самой молодой и самой маленькой (16,7 метра) в ансамбле Кремля. Легенда гласит, что раньше на месте этой башни стояла наблюдательная вышка, с которой Иван Грозный наблюдал за всем происходящим на Красной площади.

Набатная или Пизанская башня. (№ 29)



Башню называют Пизанской. Набатную башню на Красной площади построили еще в 1490-х. У неё было две цели – защита Китай-города и сообщения о пожарах в городе. Своё название башня получила благодаря размещённому в ней Спасскому набатному колоколу, который оповещал людей о пожарах.

В 1771 году в период Чумного бунта повстанцы призвали жителей города в Кремль звоном Спасского набата. После чего Екатерина II велела снять язык колокола, и в течение последующих 30 лет колокол провисел «онемевшим».

А в 1803-м колокол и вовсе убрали и отправили на хранение в Арсенал. Сегодня набат входит в коллекцию Оружейной палаты.

Башню называют Пизанской, потому что в 1970-х она стала крениться. Подкачал фундамент, не выдержал и треснул. Грунт, конечно, укрепили, но башне это не особо помогло – она все равно осталась отклоненной от вертикали на 1 метр. Строение не выровняли, оно до сих пор отклоняется от нормы на метр!

Константино-Елиниская башня (№ 28)

Сначала башню называли Тимофеевской, но вскоре она получила новое имя по церкви Константина и Елены, которая до советского времени стояла в Тайницком саду в Кремле. На башне сохранились следы засыпанной арки и пазы крепления подъемного моста, который перекидывали через ров с водой. Он защищал восточную стену Кремля от возможного нападения. Но в конце XVII столетия Константино-Еленинская башня утратила оборонное значение и превратилась в пыточную. Тогда же засыпали ров. Храм размещался в Тайницком саду, и по легенде, был связан с башней подземным ходом. О подземельях, камерах пыток и тайных застенках Константино-Еленинской башни в Москве существует множество городских легенд. Тут размещался Разбойный приказ. В застенках башни томились уголовники и сановные государственные преступники. Здесь во время Стрелецкого бунта 1682 года палачи пытали оклеветанного Ивана Нарышкина, брата царицы Натальи. Башня веками была окутана мрачной славой, горожане ее сторонились. Чаще всего пытали на дыбе — П-образном сооружении из бревен. У оголенного по пояс обвиняемого связывали руки за спиной. Пытаемого подвешивали на поперечном бревне так, что руки выворачивались из суставов. При этом палач бил жертву кнутом. Если обвиняемый не признавал вины, пытку повторяли. Трупы по утрам выбрасывали на мостовую, чтобы родственники могли их похоронить. Известно, что в Константино-Еленинской башне закончили свои дни несколько участников восстания Ивана Болотникова.

Москворецкая (угловая №27). Беклемишевская башня - одна из частей кремлевского треугольника Ее называли самой изящной из всех – архитектор Марко Руффо сделал форму высокой и узкой, окна – небольшими и редкими. Наплавной мост через Москву-реку при Иване III, А. М. Васнецов. 1921 год

Возводить ее было решено еще при Иване III – башня нужна была как часть оборонительного комплекса, однако скоро у нее появилась и другая функция. В XV там устроили темницу для венецианского посла, направлявшегося без разрешения через Москву к хану Золотой Орды. Беклемишевская башня в 1896 году. Фотохром Петра Павлова

Потом там оказался сам боярин Беклемишев, по чьему имени башню и назвали: его двор примыкал к ней. Он был человеком несдержанным на язык, за что Василий III его и заточил. За долгие годы существования постройка не раз была подвержена атакам: реставрацию приходилось проводить после войны с Наполеоном в 1812-м году, а потом после обстрела Кремля во время революции. Вид на Кремлёвскую набережную из бойницы Москворецкой башни (ранее – Беклемишевская). Фото: Иван Фёдорович Барщевский, 1894 год

Бойницу заложили кирпичом во время реставрационных работ в Кремле в 1934-1936 годах. Вероятно, это было сделано для усиления стен этой кремлёвской башни.

Вдалеке просматривается стрельница Тайницкой башни, которая была демонтирована в 1930-е годы. Интересно, что начиная с 1862 года и вплоть до конца 1917-го из неё производили холостой выстрел из пушки, отмечая наступления полудня.

Следующие башни по Кремлевской набережной. Больше всего башен скопилось на южной стороне кремлевской стены, которая идет вдоль главной водной артерии столицы – Москва-реки. Здесь находятся две Безымянные башни. В отличие, например, от Сенатской, им так и не было придумано собственных названий.

В XVIII веке Московский Кремль, по мнению Екатерины II, утратил имперское величие, а его постройки нуждались в срочной перестройке. Первым под царскую программу попал старый Кремлевский дворец. По проекту архитектора В.И. Баженова, предполагалось разобрать ряд исторических построек Московского Кремля, оставив только основания некоторых зданий. Реконструкция коснулась и Первой Безымянной башни, которую вместе с прилегающей стеной разобрали в 1771 году. Торжественная закладка нового Большого Кремлёвского дворца состоялась в июне 1773 года. Однако уже к 1776 году строительство было остановлено по приказу самой же императрицы. В течение 1776—1783 годов разрушенные исторические объекты Московского Кремля были восстановлены в прежнем виде под руководством архитектора К.И. Бланка.

Петровская башня или 3-я Безымянная (№ 26) Название башни происходит от церкви Святого Митрополита Петра на подворье Угрешского монастыря, монастырь находился рядом с башней (от этого называлась также и Угрешской). В 1676-1686 годах надстроена отличающимися от других башен низким шатровым завершением.

Непроста судьба была у этой башни. Она чуть было не пала жертвой глобальной перестройки Кремля при Екатерине II. Проект Баженова нового императорского кремлевского дворца предполагал снос некоторых строений Кремля, в том числе и этой башни, поэтому была снесена в 1771 году.

Снесли до фундамента. Подумали. Восстановили. 1812 год. Французы отступают из горящей Москвы. Оставляя Кремль, закладывают мины под стены и башни. Во время войны с французами ее разрушили полностью, позже в 1818 году ее восстанавливали по историческим чертежам известные архитекторы того времени. Тогда чудом уцелели Спасская, Никольская башни и Покровский собор на Красной площади.

На этом ее злоключения, кажется, закончились.

Крепкое основание, белой каймой – цоколь, столбовые простенки арочных сводов смотровой верхней башенки и традиционный флюгер.

2-я Безымянная башня (№ 25) 2-я Безымянная башня ничем не примечательна в истории крепости. В начале XVIII в. у нее были проездные ворота, которые позднее заложили. Ее, как и остальные башни, что по набережной, тоже разбирали для строительства Большого Кремлевского дворца. Было это во 2-й пол. XVIII в. Потом все же восстановили и после этого больше не трогали.

Вторая Безымянная башня является одной из самых низких кремлёвских башен — её высота составляет всего 30,2 метра. Если посмотреть на архитектурный облик «сестер», Вторая гораздо менее объемна, чем Первая Безымянная башня, хотя биографии этих башен весьма схожи: пожары, разрушения, реконструкция.

Исторически, в нижней части Второй Безымянной башни размещалась кузница. Стоит отметить интересную архитектурную деталь, окно на втором этаже этой башни выполнено в форме колена, аналогичное прорублено только в Благовещенской башне. А сквозь свод второго этажа была пущена железная труба от кузницы, своеобразная вытяжка. Как и Первая, она неоднократно горела, а ее сегодняшний облик сформировался в XIV веке, после масштабной реконструкции построек Московского Кремля. В результате проведённой архитектором П.А. Герасимовым реставрации был переложен белокаменный цоколь башни и полностью отремонтированы архитектурные детали двух этажей. А в 1895 году архитектор В.П. Загорский вновь провёл ремонт карнизов Второй Безымянной башни.

Первая Безымянная башня Кремля (№ 24) Фото 1925 года.

Другое название этой башни, расположенной в южной части кремлёвской стены. Первая Безымянная башня (официальное название), известна историкам как Пороховая. Она использовалась в старину для хранения в ней пороха. Точная дата постройки этой глухой башни неизвестна, в письменных источника сохранилась подробная информация только о проездных и угловых башнях Кремля. Но исследователи предполагают, что Первую Безымянную башню возвели в 1480-х годах. Про название Первой и Второй Безымянных башен есть предположение, что оно обусловлено их расположением: башни находились на краю древнего посада и выполняли строго оборонительную функцию из-за чего над их названием никто не размышлял.

Поскольку в этой башне хранили порох - естественно, от него она и пострадала в скором времени, во время пожара, от взрыва содрогнулся весь город: тогда башня оказалась уничтожена.

Первая Безымянная башня Кремля не раз горела, разрушалась и отстраивалась заново. Изначально эта башня имела самые простые архитектурные формы, продиктованные практичностью сооружения, и выполняла исключительно оборонительные функции. Верхняя часть стрельницы была укреплена мерлонами – архитектурными зубцами конфигурации «ласточкин хвост», которые сегодня являются визитной карточкой Московского Кремля.

В период правления царя Ивана IV Грозного в Москве случился сильный пожар. Огонь, возникший в одной из арбатских церквей, быстро перекинулся на деревянные постройки и дошел до стен Кремля. В древних летописях имеется запись:

«И бысть буря велика и потече огонь».

В огне пожара оказались пороховые склады Первой Безымянной башни — она взорвалась, засыпав берега Москва-реки кирпичом:

«У реки у Москвы стрельницы загорешася зелие пушечное, и от того розорва стрельницу и размета кирпичье по брегу реки Москвы и в реку».

Первая Безымянная башня почти постоянно находилась в состоянии строительства, датой ее постройки считают конец XV века. В 1770 году башню разобрали ради грандиозного строительства, но потом вернули на прежнее место – хотя историки полагают, что ее расположение немного сместилось. Однако, 1-ой Безымянной вновь не повезло из-за фрвнцузов. Взрыв уничтожил ее. Она превратилась в руины уже в третий раз.

Второй раз взрыв в жизни башни произошел, когда французы отступали из Москвы, но уже в ходе реставрации Кремля под руководством О.И.Бове башню отстроили заново: архитектор потратил на эту простую архитектурную конструкцию 19 лет своей жизни. Говорят, что на картине В.В.Верещагина «Наполеон из Кремля смотрит на пожар Москвы», французский император наблюдает за разрушенным городом с Первой Безымянной башни: ее силуэт угадывается на заднем плане. Революционные бои 1917 года только слегка потрепали, а Великая Отечественная война не коснулась 1-й Безымянной. И теперь мы видим ее в том виде, как задумывал архитектор О.Бове в середине XIX века, плюс результат нескольких реставраций. Венчает Первую Безымянную башню простой пирамидальный шатер: шатер надстроили чуть позже, в ходе очередных восстановительных работ. Решающую роль в жизни Первой Безымянной сыграл О.И.Бове.

Высота башни - 34,15 метров.

Тайницкая башня. (№ 23) Тайницкая башня была наиболее важной в системе обороны речной стороны Кремля. Она была заложена с колодцем-тайником внутри и скрытым выходом к Москве-реке, имела отводную стрельницу, соединявшуюся с ней каменным мостом, и проездные ворота. В стрельницу попадали посредством подъемного моста.

В XVII веке за башней закрепилась противопожарная функция. До 1674 года на башне были часы с боем. В 1670-1680-х годах над массивным четвериком башни возвели шатровый верх. В 1770-1771 годах в связи с планами строительства Кремлевского дворца Тайницкая башня была разобрана, а в 1783 году восстановлена уже без отводной стрельницы. В 1812 году она пострадала от взрывов и в 1816-1818 годах вновь была восстановлена. В 1862 году восстановили стрельницу в формах, стилизованных под XVII век.

В 1930-1933 годах башня реставрировалась, причем была вновь разобрана стрельница, засыпан колодец и снаружи заложены проездные ворота. Фото 1894 года есть выше.

Благовещенская (№ 22)

Благовещенская башня – до сих пор не установлен год, когда осуществлялось строительство. Примерной датой можно назвать 1488 год. Названа она в честь священной иконы «Благовещение». Долгие годы она украшала стены башни и защищала воинов во время сражения.

В XVIII веке (1731 г.) к башне пристроили церковь Благовещения (проектом руководил архитектор Шедель). Со временем в дозорной вышке поместили колокольню с 7-ю колоколами, древние узкие бойницы расширили и превратили в окна, а место флюгера украсили православным крестом. Теперь Благовещенская башня Московского Кремля превратилась в церковный придел, но ненадолго – всего с 1891 по 1892 годы.

До 1831 года рядом с Благовещенской башней стояли Портомойные ворота, через которые жители получали доступ к Портомойному плоту, расположенному на берегу Москвы-реки. А ходили они туда с целью стирки белья – по-старинному портов или портков, отсюда и такое название ворот. Сегодня ворот не существует – с внутренней стороны стены Московского Кремля можно заметить лишь их остатки. Наверху башни была дозорная вышка, но свою основную функцию не исполняла, скорее была декоративной для красоты или ансамбля с другими башнями Кремля, в ней помещалась церковная колокольня. В 1933 году сооружение подверглось реставрации и по решению архитектора Виноградова Н.Д. церковь разобрали, а расширенные бойницы сузили, тем самым вернув башне ее первоначальный военный вид. На месте креста вновь появился флюгер. Общая высота Благовещенской башни составляет 32,45 м, а найти ее можно со стороны Кремлевской набережной.

Водовзводная (№ 21)

Какая башня Кремля изображена в паспорте России? В документе, который мы носим каждый день, изображена одна из самых старейших башен Кремля — Водовзводная башня.

Водовзводная башня на Кремлёвской набережной была построена в 1488 году по проекту итальянского архитектора Антонио Джиларди (Антона Фрязина).

Изначально называвшаяся Свибловой, башня получила своё название от боярского рода Свибло, чьи владения примыкали к ней. В 1633 году в башне установили подъёмную машину Христофора Галовея, которая подавала воду из Москвы-реки в Кремль. Это был первый в Москве напорный водопровод, с помощью которого по системе свинцовых труб вода из башни разводилась по внутренним дворцам и садам.

В 1805 году башню разобрали из-за ветхости и перестроили, но в 1812 году она была разрушена французскими войсками.

В 1819 году башня была восстановлена под руководством Осипа Бове.

В 1937 году её украсили рубиновой звездой.

С 1990 года башня входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Следующий отрезок Кремлевской стены с башнями

Боровицкая башня (№20) Парадоксально, что Боровицкая башня раньше была «задними воротами», а теперь стала главной для проезда в Кремль Президента. А если на здании возле Боровицких ворот висит флаг иностранного государства, значит в Кремле «гостит» президент другой страны. Боровицкую башню (высота без звезды — 50,7 метров) построил в 1490 году архитектор Пьетро Антонио Солари. При этом у башни есть сестра-близнец в Казани — легендарная башня татарской царицы Сююмбике.

В отличие от двух других проездных башен, Боровицкую использовали для хозяйственных нужд — для проезда на Житный и Конюшенный дворы, которые располагались на месте Тайницкого сада. Боровицкой башне дали имя от Боровицкого холма. А его, в свою очередь, назвали по густому бору, или лесу, который покрывал весь холм. Это имя так закрепилось, что осталось, даже несмотря на царский указ XVII века о переименовании в Предтеченскую (вблизи стоял храм в честь Рождества Иоанна Предтечи). Также есть легенда, что Боровицкой башне дали название от строителей белокаменного Кремля при Дмитрии Донском — жителей Боровска. Одно время над Боровицкими воротами находилась икона святого Иоанна Предтечи, но она исчезла в советское время. Сейчас место иконы на башне занимают часы. В 1812 году бежавшие из Москвы французы взорвали Боровицкую башню, но вскоре ее восстановил Осип Бове. Также до 1820-х от башни шел мост через Неглинку. Его разобрали при устройстве Александровского сада. Тогда же и реку убрали в трубу. И.Вейс. Боровицкая башня Московского Кремля

С Боровицкой башней связана и одна из тайн Москвы — мифическая Либерия — находившаяся в Кремле библиотека Ивана Грозного.

Библиотеку упоминают многие летописцы и иностранные путешественники. Вероятно, она хранилась в подклете Благовещенского собора среди других сокровищ, но сейчас драгоценных книг там нет. Возможно, библиотека спрятана в каком-то тайном подземелье (не зря ходят слухи о тайном ходе под Боровицкой башней), но где именно — неизвестно. Тайна Либерии началась в конце XV века. Тогда византийская принцесса София Палеолог в приданое супругу Ивану III привезла много книг древнегреческих и византийских философов и ученых — Цицерона, Аристотеля, Заратустры, египетские папирусы. Иван IV продолжал собирать библиотеку и приказал итальянскому специалисту по тайникам и подземельям Феорованти создать подземные лабиринты в Кремле для хранения Либерии. И тот так хорошо выполнил поручение, что появилась легенда, будто библиотеку Ивана Грозного никто не должен найти в течение 800 лет. Есть также версия, что искать уже нечего: по воспоминаниям одного из запертых во время польской интервенции в Кремле б Яр, книги попросту съели. Тогда в Кремле был голод из-за длительной осады. Съели всех кошек, собак, птиц, а найденные в одном из подвалов пергаменты «усвоили» вместе со свечным салом. Тем не менее компания «Лидер» застраховала знаменитую Либерию на миллиард долларов. Поэтому поиски библиотеки Ивана Грозного продолжаются. И Боровицкую башню называют наиболее вероятным тайником, где она может быть спрятана.

Боровицкая башня Московского Кремля вошла в историю и печальным событием — 22 января 1969 года около Боровицких ворот Виктор Ильин осуществил неудачное покушение на Л.И. Брежнева. За день до этого младший лейтенант Советской армии Ильин сбежал из воинской части под Ленинградом, прихватив с собой 2 пистолета. В Москве он остановился у своего дяди-милиционера, а утром в день покушения оделся в милицейскую форму и отправился в Кремль. Пройдя внутрь, Ильин встал в милицейское оцепление у Боровицкой башни. В 2 часа дня в ворота въехал правительственный кортеж. Ильин пропустил первую машину и открыл огонь из обоих пистолетов по лобовому стеклу второй. Он полагал, что там ехал Брежнев, но в машине находились космонавты Леонов, Николаев, Терешкова и Береговой. Выстрелами был смертельно ранен шофер, но космонавты не пострадали. Ильина задержали и посадили в психбольницу на 20 лет. При этом официально его из армии не уволили, и после выхода из лечебницы он добился выплаты жалованья по больничному листу за все 20 лет. Боровицкая башня Московского Кремля на схеме



Оружейная башня (№ 19) Башня построена в 1493-1495 годах на северо-западной стороне кремлевской стены, сегодня протянувшейся вдоль Александровского сада. Расположена между Боровицкой и Комендантской башнями. Строительство в 1491 году начал Пьетро Антонио Солари, но в 1493 году архитектор умер и работы остановились. Недостроенное сооружение находилось на берегу реки Неглинки и постепенно это место стало превращаться в заболоченную пойму.

Итальянский архитектор Алевиз Фрязин (Алоизо да Карезано) продолжил работы — под его руководством были проведены гидротехнические работы по осушению и укреплению почвы и завершено строительство.

Изначально башня называлась Конюшенной — по существовавшим на этом месте в XVII–XVIII веках проездным воротам к Конюшенному приказу. Современное название она получила в 1851 году после постройки на месте приказа здания Оружейной палаты. В 1676-1686 годах башня была надстроена шатровым верхом и по сегодняшний день хорошо сохранила свои средневековые формы. Ее архитектурное решение близко к соседней Комендантской башне - массивный, квадратный в плане четверик, завершенный боевой площадкой с парапетом, над ним открытый четверик, увенчанный шатром со смотрительной вышкой. Внутри основного объема башни - два яруса сводчатых помещений, в нижний ведет вход со стороны Кремля.

Высота башни - 38,9 м.

С 1990 года башня является объектом культурного наследия России и охраняется как часть ансамбля Московского Кремля, внесённого в список ЮНЕСКО.

Комендантская (№18)

Комендантская башня была сооружена в конце XV века, в царствование Ивана III. Расположена она немного южнее Троицкой башни, постройкой башни руководил итальянец Алевиз Фрязин – тот самый итальянец, который соорудил знаменитый Алевизов ров. В нем при Иване III содержали львов, а чуть позже – подаренного Персией слона.

Два других названия башни – это Глухая или Колымажная: возле нее был двор, там стояли экипажи, а неподалеку размещались конюшни. Любопытно, что для того, чтобы украсить башню шатровым верхом из кирпича, царь сгонял на строительство мастеров по камню и кирпичу под угрозой смерти. До этого все башни Московского Кремля были с деревянными стрельницами, выполняли оборонительную функцию. Комендантской башню стали называть только в начале XIX века – в Потешном дворце была квартира коменданта Кремля. По архитектуре Комендантская башня напоминает Оружейную: есть у нее и «смотрильная» вышка, и шатер с восемью гранями. Говорят, что ночью именно на Комендантской башне временами можно встретить странную женщину, в руках у нее - пистолет. Дело в том, что именно в Кремле сразу же после покушения на жизнь В.И.Ленина была расстреляна Фани Каплан. Тело ее, облитое бензином, просто сожгли в Александровском саду – и теперь призрак ищет отмщения.

Высота башни - 41,25 метров.

Троицкая башня (№ 17) Построенная в 1495–1499 годах итальянским архитектором Алевизом Фрязином Старым, она входила в систему обороны вместе с Кутафьей башней и Троицким мостом. В Средние века башня использовалась как «царский и патриарший выезд». За годы существования сменила несколько названий: Богоявленская, Ризоположенская, Знаменская и Каретная.

В 1658 году получила своё современное название по находившемуся рядом подворью Троицкого монастыря.

Самая высокая из кремлёвских башен. В 1685 году её нижний массив был надстроен шатровым верхом, добавлен белокаменный декор.

С 1585 по 1812 год на башне находились часы-куранты.

В 1685 году нижняя часть башни была надстроена шатровым верхом и украшена белокаменным декором.

В 1870 году, когда её оборонное значение было утрачено, внутренние помещения приспособили для размещения Архива Министерства императорского двора.

В конце XVII века башня была надстроена высоким шатром, получила архитектурный декор, близкий к декору Спасской башни, и куранты, которые после пожара 1812 года не восстанавливались.

В 1935 году на вершине башни установили рубиновую звезду с размахом лучей в три метра.

В XXI веке Троицкая башня — единственная жилая и отапливаемая башня Кремля, где расположены репетиционная база, студия звукозаписи и офисы Президентского оркестра России. Вид из кабинета Ленина на Троицкую башню Кремля. Всем бы такой вид из окна! 1985 год

Кутафья башня (№ 16) Кутафья башня — единственная сохранившаяся отводная башня Московского Кремля, построенная в 1495-1516 годах итальянским архитектором Алевизом Фрязиным. Она взаимосвязана с Троицкой башней и мостом. Троицкие ворота и Кутафья башня Московского Кремля. Фото 1883 г. Н.А. Найдёнов. Москва. Виды некоторых городских местностей, храмов, примечательных зданий и других сооружений. М., 1884. Изд. Кушнерёва, фототипия Шерер Набгольц и Ко. Кутафья башня Московского кремля. Фото 1901 г.

Название башня получила, как считают, от слова “кут”, что в разных толкованиях означает укрытие, угол, полуостров.

Это единственная сохранившаяся из предмостных башен Кремля, которые служили для защиты мостов, ведущих в крепость. Невысокая, окруженная рвом и рекой, с единственными воротами, которые в минуты опасности наглухо закрывались, башня была грозной преградой для осаждавших крепость.

Башня оборудована бойницами для обстрела на уровне земли и машикулями для вертикального обстрела.

Башня не имела покрытия, состояла из двух боевых ярусов, на верхней площадке были навесные бойницы. В 1685 году башня была украшена ажурным декоративным верхом. Подъемные мосты через ров, которым была окружена башня, вели к боковым башенным воротам. По сей день у боковых ворот можно видеть сохранившиеся щели для цепей подъемных механизмов.

Башня неоднократно перестраивалась, и её современный вид сильно отличается от первоначального. В начале XVI века она была выше двадцати метров без внутреннего свода и сложного декора; ажурный верх добавили только в XVII веке. Внутренняя кладка почти полностью утрачена.

В XVII веке ей добавили ажурный верх, что изменило её первоначальный облик.

Сегодня башня служит основным входом для посетителей Кремля. В 2012 году у её северной стены был построен стеклянный павильон с турникетами и пунктами досмотра.

Манежная ул., 2/10с2, Москва

Ну и последний фрагмент

Средняя Арсенальная (№ 35) У Средней Арсенальной башни целых 3 названия! При этом имя архитектора история не сохранила. А еще когда-то рядом с ней была плотина через реку Неглинную, служившая началом дороги в Великий Новгород.

Среднюю Арсенальную башню (высота — 38,9 метров) построили в 1493-1495 годах на северо-западной стороне кремлевской стены на месте угловой башни времен Дмитрия Донского. Она унаследовала ее имя, и носила его до постройки Арсенала — Граненая. А в 1821 году при устройстве Александровского сада у подножия башни по проекту О.И. Бове построили грот в память Отечественной войны 1812 года. И с легкой руки архитектора П. Покрышкина Средняя Арсенальная башня получила еще одно название — Гротская. У этой башни есть секрет — малоизвестная смотровая площадка. Нужно просто подняться на «крышу» грота (где львы).

Угловая Арсенальная (№ 34) Угловая Арсенальная башня — самая массивная и северная башня, построенная в 1492 году итальянским архитектором Пьетро Антонио Солари.

Изначально она называлась Собакиной, вероятно, из-за соседства с двором бояр Собакиных. Современное название появилось после возведения Арсенала, расположенного рядом.

В XVII веке башню реконструировали, заменив деревянную крышу на восьмигранный шатёр с декоративным завершением. Во время Отечественной войны 1812 года Угловая Арсенальная башня пострадала из-за взрыва Арсенала, организованного отступающими французами.

Восстановление под руководством архитектора Осипа Бове вернуло ей облик конца XVII века. Последняя реставрация в 2015 году укрепила кладку, обновила белокаменный декор и верхние ярусы, сохранив историческую архитектуру.

Никольская башня (№33) Никольская башня - проездная башня восточной линии укреплений Кремля. Имеет четырехгранную форму и вплотную примыкающую к ней отводную стрельницу, проездные ворота которой выходят на Красную площадь. Возведена Пьетро Антонио Солари в 1491 году. Название башни связывают с иконой Николая Чудотворца, помещавшейся на фасаде стрельницы, и с Никольским греческим монастырем, находившимся когда-то на Никольской улице. Как и во всех проездных башнях здесь был подъемный мост через ров, а на воротах - защитные решетки - герсы. Внутри проездные части четверика и стрельницы перекрыты цилиндрическими сводами. Башня и стрельница сообщаются между собой системой лестниц и двухъярусных коридоров. Никольская башня дольше всех сохраняла свои древние архитектурные формы. В XVI - XVII веках ее ворота служили главным образом для подъезда к боярским дворам и монастырским подворьям в Кремле. В 30-х годах XVIII века она приобретает барочный декор, сходный с оформлением Арсенала и Анненгофского дворца в Кремле, составляя с ними единый ансамбль. Никольские ворота (вид из Кремля), 1775 год

Лишь в 1780 году башня впервые была надстроена круглым верхом с довольно низким шатром. Никольская башня и Алевизов ров на начало XIX века

В 1806 году Л. Руска капитально перестраивает башню - возводит над четвериком готический восьмерик с ажурными украшениями и высоким шатром. Изображение Никольской башни, разрушенной от взрыва. 1812—1817 гг.

В 1812 году французы, отступая из Москвы, взорвали Никольскую башню. Восстановили ее по проекту архитектора О.И. Бове в 1816-1819 годах.

Осушенный Алевизов ров и Никольская башня Картина предположительно принадлежит кисти художника Федора Алексеева

С обеих сторон ров был обнесен стеной с навершиями, как на стенах Кремля. Был прорыт в начале XVI века, тогда же заполнен водой. Кремль становился островом, окруженным со всех сторон двумя реками и рвом.

Зарыли ров в 1814 году после того, как Наполеон был изгнан из Москвы.

По предложению Ф.К. Соколова белокаменный шатер был заменен железным на каркасе, а по углам четверика установлены четыре белокаменных башенки-фиала. Никольская башня, а также часовни Николая Чудотворца (слева) и Александра Невского (справа). 1883 год

Разрушенные Никольские ворота, ноябрь 1917 год.

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему Никольская башня в Москве так названа?

Дело в том, что эта башня получила свое наименование от иконы Николая Чудотворца, которая была установлена над ее воротами. Однако в 1917 году икона сильно пострадала — ее изрешетили пулями, но сам лик чудом уцелел. С тех пор икону стали называть «Никола Раненый».

В 1917 году башня сильно пострадала во время артиллерийского обстрела Кремля, но уже в следующем году она была восстановлена под наблюдением архитектора Н. Марковникова.

До 1935 года Никольскую башню венчал двуглавый орел. Его заменили звездой, каркас которой был изготовлен из нержавеющей стали и облицован позолоченной медью. В 1937 году на башню установили рубиновую звезду.

Сенатская башня (№ 32) Сенатскую башню строили для защиты Кремля со стороны Красной площади. Возможно, поэтому в ней устроили глубокий колодец. О его предназначении слагали легенды, а ученые предположили, что это были 2-3 уровневые подземелья, но деревянные перекрытия прогнили и образовали колодец.

Сенатскую башню (высота — 34,3 метра) построили в 1490-х годах по проекту Пьетро Антонио Солари. Но название она получила лишь спустя почти 300 лет — после строительства в Кремле Сенатского дворца. В 1918 году на Сенатской башне установили барельеф «Павшим в борьбе за мир и братство народов», выполненный С. Коненковым. Но при реставрации Сенатской башни в 1950 году барельеф сняли и перенесли в Музей Революции. На доске... изображена фантастическая фигура с крыльями сказочного лебедя. В правой руке фигуры — темно-красное знамя с советским гербом на древке, спадающее на братские могилы, перевитые траурной лентой, с поломанными винтовками и шашками. В другой руке — зеленая пальмовая ветвь, протянутая к сердцу очень широким и естественным жестом, как бы в знак победы и вечного братства и мира народов. Мини-путеводитель по Кремлевским стенам и башням Говорят что... ...в 1960-х годах при ремонте Мавзолея обнаружили подземный ход, ведущий от Сенатской башни под Китай-городом к Москве-реке. Он был предназначен для эвакуации ценностей и людей из Кремля и позволял использовать телеги и специальные колесные средства. Это породило в народе слух о «Метро Ивана IV».

Ну а следующая - Спаская. Вот мы и завершили круг по стене.

Так почему же Москву называют Белокаменной? А такое название Москва получила не потому, что раньше князья и бояре любили строить здания из белого камня, а из-за белокаменных кремлевских стен, возведенных при Дмитрии Донском в 1330-х годах. Этот материал, в основном известняк и доломит, придавал крепости характерный вид, что и дало городу это прозвище. В летописях название «Москва белокаменная» стало популярным с тех пор, как были построены каменные стены и башни Кремля, заменившие деревянные.

Как Кремль стал красным? Однако при Иване III стены из белого кирпича разобрали и сменили на красные. Несколько столетий Кремль стоял красным.

Впоследствии Кремль побелили, однако со временем побелка стала осыпаться, стены и башни приобрели «обшарпанный» вид. Одна часть Кремля была белой, другая — красной.

В таком состоянии стены крепости просуществовали до конца 40-х прошлого века. Привычный нам красный оттенок Кремль получил лишь в 1947 году, когда Сталин приказал отреставрировать постройку.

Ну и сегодня все.

Предыдущие части:

Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 5 Часть 6 Часть 7 Часть 8

Часть 9 Часть 10 Часть 11 Часть 12 Часть 13 Часть 14 Часть 15 Часть 16

Часть 17 Часть 18 Часть 19 Часть 20 Часть 21 Часть 22 Часть 23 Часть 24

Часть 25 Часть 26 Часть 27 Часть 28 Часть 29 Часть 30 Часть 31 Часть 32

Часть 33 Часть 34 Часть 35 Часть 36 Часть 37 Часть 38 Часть 39 Часть 40

Часть 41 Часть 42 Часть 43 Часть 44 Часть 45 Часть 46 Часть 47 Часть 48

Часть 49 Часть 50 Часть 51 Часть 52