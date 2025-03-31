Московские прогулки, ч. 50 (павильоны ВДНХ)

Сначала хочу поставить несколько старых фото Катание на собачьих упряжках на празднике «Проводы русской зимы», 1969 год Катание на оленях, 1986 год.

И, кстати, в 2019 году повторили катание на собаках. Монумент Сталину на ВСХВ (ВДНХ), 1939 год Раньше на ВДНХ был очень необычный павильон «Верблюдоводство». Новости СМИ2

И вот еще из забытых фотографий. Раньше по территории ВСХВ ходили троллейбусы ВСХВ. Троллейбус на Южной кольцевой аллее. Фото 1954 г.

А сейчас маршрутки. Электробус на ВДНХ выглядит как обычная маршрутка.

ВДНХ, Павильон №59. Изначально павильон был построен из камня, бетона и зеркального стекла. Его украшением стали огромная рубиновая звезда на ризалите и идущие по фасаду барельефы с фигурами овощеводов, доярок, садоводов и трактористов. К открытию выставки в 1954 г. павильон был реконструирован самим Чечулиным: с боковых крыльев исчезли доярки и пастухи, которых заменила более строгая рустовка, а на парадном входе появилась лепнина победной тематики. Была достроена 52-метровая башня, увенчанная новой звездой. Павильон сделался легче и при этом сохранил облик Кремлевской башни и стал третьим по высоте после Главного павильона и павильона «Механизации и электрофикации сельского хозяйства». В интерьерах использованы традиционные колоны с капителями и роспись плафонов «под летнее небо».

В 1959 г. на ВДНХ СССР павильон получил название «Московская область», а после перехода выставки на отраслевой принцип в 1963 г. — «Зерно».

Павильон № 5 Музей городского хозяйства Москвы Павильон №5 был построен в 1952–1954 годах как павильон Латвийской ССР по проекту архитекторов А. Я. Айварса, В. К. Закиса и К. Я. Плуксне.

Изначально экспозиция была посвящена культуре, сельскому хозяйству и промышленности Латвийской ССР, включая модели электропоездов, автомобилей РАФ и продукцию мебельных и текстильных предприятий.

В 1964 году павильон был переименован в «Физика», и его экспозиция начала освещать достижения в области физики, включая твёрдые тела, полупроводники и магниты.

До реставрации павильон занимала общественная организация «Лига здоровья нации». После реставрации в 2022 году в его стенах открылся Музей городского хозяйства Москвы, рассказывающий о работе коммунальных служб и системе жизнеобеспечения города.

Вход свободный

Павильон №20. Химическая промышленность.

На месте современной скучной стекляшки - павильон №20"Химическая промышленность" в 1939 г. стоял скромный , но очень приятный павильон "Северный Кавказ и Крым". Архитектор: А. М. Покорный. Скульпторы: В. И. Ингал, В. Я. Боголюбов.

ВСХВ. Павильон "Северный Кавказ и Крым". Фото 1939 г.

В центре находился то ли фонтан в виде вазы с фруктами, то ли ваза была просто скульптурой с дарами юга. Но вот почему-то на фото 1941 г. этой вазы уже не видно. Других сведений о павильоне нет.

Павильон "Северный Кавказ и Крым". Фото 1941 г.

Внутреннее убранство павильона со скульптурой Серго Орджоникидзе.

ВСХВ. Павильон «Северный Кавказ и Крым". Фото 1939 г.

В послевоенный годы на этом месте планировалось разместить павильон "Хлопок", но планы изменились и тут появился павильон Совхозы".

ВСХВ. Павильлг "Хлопок". фото 1954 г.

Вид на Главную аллею от павильона "Космос", справа павильон "Совхозы".

ВСХВ. Площадь механизации. Фото 1954 - 1956 гг.

К открытию выставки 1954 г. было принято решение провести реконструкцию здания. К павильону с просторным внутренним двориком был пристроен богато декорированный фасад с двухъярусной колоннадой и разорванным фронтоном. Внутренний двор был выложен мрамором, а в центре находился фонтан. Cтены дворика членились пилястрами, ниши по бокам завершались рельефными раковинами. Реконструирован в 1950–1954 гг. Архитекторы: А. Ф. Жуков и А. А. Гравес. Скульптор — П. И. Добрынин.

Павильон «Совхозы». Фото 1954 - 1955 гг. ВСХВ. Фонтан павильона "Совхозы". Фото 1955 г.

Вводный зал освещался фонарем, экспозиция представляла лучшие специализированные совхозы в области молочного животноводства, овцеводства, свиноводства и хлопководства. ВСХВ. Вводный зал павильона Совхозов. Фото 1955 г.

Вид на павильон "Совхозы" с участка масличных культур, где росли гигантские-подсолнухи. Павильон «Совхозы». Фото 1954 г. Уголок ВСХВ у павильона Совхозы. Фото 1954 г.

Павильон неоднократно переименовывался. В 1956 – 1958 гг. это уже "Бумажная и деревообрабатывающая промышленность СССР" и "Высшая школа", затем в 1959 – 1966 гг. здесь разместился павильон "Транспорт СССР".

Экспозиция "Транпорт СССР". Фото 1961 г.

А в 1966 г. он был снесен и на его месте появился вот такойпавильон №20- "Химическая промышленность".

Павильон "Химическая промышленность". Фото 1970 - 1974 гг.

Это строение сейчас включено в состав музейного комплекса "Буран".

Фото 2006г.

Павильон 20 находится на Площади промышленности ВДНХ, слева от Главной аллеи.

Расстояние от главного входа на ВДНХ до павильона составляет примерно 1200 метров.

Футуристичный стеклянный параллелепипед площадью 6 188 м2. Проект разработали архитекторы Б. Виленский, А. Вершинин и конструкторы И. Левитес, Н. Булкин, М. Ляховский и З. Назаров. Новый павильон предназначался для экспозиции «Химическая промышленность». Она занимала здание вплоть до 1990-х годов. Но это не мешало проводить там временные выставки и мероприятия. До 2015 года в павильоне проводились масштабные выставки сельскохозяйственного и садово-дачного направления, а до этого - международная книжная ярмарка. Сегодня он поставлен на реконструкцию.

В выставочном павильоне № 20 "Химическая промышленность" на ВДНХ после его реконструкции планируется создать театр. Площадь павильона при этом увеличится до 50 тыс. кв.метров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.

Справа за павильоном находится океанариум, а с левой стороны установлен корабль "Буран". Его немного видно на этом фото.

Макет корабля "Буран"

Первоначально макет "Бурана" был установлен в парке им. Горького, а в 2014 г. перемещен на ВДНХ. Музейный комплекс "Буран", посвященного орбитальному кораблю-ракетоплану и его полету в космос в 1988 году. В музее (он виден за "Бураном") можно посмотреть фильм о легендарном ракетоплане, увидеть чертежи и настоящие детали «Бурана», а также пройти аттракцион по управлению его посадкой на космодроме Байконур в режиме реального времени.



Макет орбитального корабля-ракетоплана "Буран БТС-001".

Рядом находится детская площадка между павильоном №20 и музейным комплексом "Буран" появилась здесь уже после ремонтных работ на ВДНХ и выполнена в космической тематике.



Павильон №21. Выставка «В далекой-далекой Галактике» Выставочный павильон №21 был построен к открытию ВСХВ в 1954 году по проекту архитектора А. К. Ростковского. В 1967 году павильон был перестроен по проекту, который разработали архитекторы Е. Анцута и В. Кузнецов. Какие были наименования и для чего предназначался павильон: в 1954–1958 годах — «Картофель и овощи», в 1959–1963 годах — «Сахарная и кондитерская промышленность». С 1964 года — «Газовая промышленность». Ну а теперь там находится тематическая выставка. Выставка располагается на двух этажах и поделена на 16 тематических зон, каждая из которых воссоздает определенную сцену из киносаги. Посетители встретят Принцессу Лею, Дарта Вейдера, Люка Скайуокера, Мандалорца и, конечно же, Магистра Йоду, а также многих других героев знаменитой киновселенной. Можно даже посидеть за штурвалом сверхскоростного звездолета и пожать руку штурмовику!

Посещение платное. Разобраться во всем и погрузиться в удивительный мир «Звездных войн» можно с экскурсоводом или при помощи бесплатного аудиогида.



Павильон №22.

Сегодня там расположились выставки «Найти Бэнкси», «Терракотовая армия». А вот раньше это место занимали «Плодоовощеводство» и стоял один из красивейших павильонов "Виноградарство и виноделие", на плане ВСХВ 1940 г. - это павильон № 53. В нем велась работа по созданию разнообразных огородных культур. ВСХВ. Павильон Виноградарство и виноделие. Фото 1939 г. Если смотреть по современной карте его местоположение, то вот оно, За Москвариумом.

Архитекторы павильона В.ЛебедеваиВ.Фирман. Авторы экспозицииП.ЖуковиГ.Александров. Павильон "Виноградарство и виноделие" знакомил посетителей выставки с достижениями виноградно-винодельческих совхозов и колхозов. ВСХВ. Вход в павильон "Виноградарство и виноделие". Фото 1939 г.

Рядом был открытый участок, но котором росли 300 лучших кустов винограда из разных уголков страны. На фото ниже виден этот павильон сверху, а перед нм открытый участок с кустами винограда. Вдали, вверху кадра, за забором виднеется киоск треста "Мосминвод", его мы еще увидим ближе. А вдоль Садового проезда тогда рядом с павильоном располагалось кафе - круглое здание внизу кадра.

Теплицы ВСХВ. Фото 1939 г.

Вот на месте теплиц впоследствии построили Москвариум. Это видно при наложении плана выставки 1954 г. и современной карты.

А вот так в 1954 г. выглядело место за павильоном "Виноградарство и виноделие". Слева - Зеленый театр, справа - строение №137, о нем ниже. Между ними безымянная дорожка. ВСХВ. Участок Виноградарства с теплицей. Фото 1954 г.

Новый павильон №22 неоднократно менял свое название, кроме уже перечисленных выше, добавлю, что в 1970-е годы он именовался "Садоводство, виноградоводство и субтропические культуры, к этому времени старый павильон "Садоводство" был снесен, а на схеме 2007 г. это уже павильон "Плодоовощеводство и картофелеводство", при этом его экспозиция менялась лишь частично.

В прежние времена в этом павильоне велась работа по созданию разнообразных огородных культур.

Еще в первом десятилении XXI века в павильоне проводились различные выставки, но постепенно выставочная жизнь в нем прекратилась и его помещения стали сдавать в аренду. Часть из них использовали как сьемочную площадку, тут снимали сериалы - "Пятницкий", "Глухарь", "Карпов".

Павильон построен в 1967 году на месте утраченного павильона «Виноградство», архитекторы — Акопов, Жук при участии Пумпянской; инженер — А. М. Бройда.

До 2011 г. в этом павильоне работал дегустационный зал отечественных вин. Здесь можно было не тольго прогустировать вино, но и прихватить с собой бутылочку с понравившимся напитком.

Сегодня расположены 2 тематические выставки.

1, «Найти Брэнкси». Посетители выставки смогут оценить все разнообразие творчества Бэнкси, от граффити до инсталляций, от скульптур до аниматронных роботов, послушать увлекательный аудиогид о его работах, сделать красочные снимки в уникальных фотозонах

2. «Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая». Посетители познакомятся с археологической сенсацией ХХ века, объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и восьмым чудом света – Терракотовой армией, и погрузятся в загадочную атмосферу Древнего Китая. Павильон 23.

Демонтирован в 2013. На его месте находится Москвариум.

Павильон 24

Бывший павильон "Судостроение. Снесен в 2014 году, поскольку попал под местоположение Москвариума.

Рядом с павильоном Космос (павильон 34) слева есть детская площадка, помеченая как объект 34 А вот павильон№33 расположен справа от павильона Космос. Павильон построен в 1967 году по проекту Проектного института №1 Госстроя СССР.

Павильон строился для проведения машиностроительных выставок, которые регулярно проходили на ВДНХ СССР. В павильоне демонстрировались новейшие достижения советского автопрома и его отраслевая продукция. Сегодня, как я поняла, он просто сдается в аренду

При открытии ВСХВ Запрудная часть выставки у Четвертого Каменского пруда была разделена на две зоны, одна ее часть относилась к птицеводческому городку, а другая к рыболовному хозяйству. Карта

Павильон №37. Птицеводство Павильон "Птицеводство". Фото 1939 г. ВСХВ. Открытые вольеры павильона Птицеводство. Фото 1954 г.

В путеводителе, посвященной этой постройке, пишут - "Павильон "Птицеводство" расположен в одном из наиболее живописных мест выставки на берегу красивого пруда. Восемь изящных зданий павильона - целый городок - раскинулись на площади в 1,5 га. Здесь передовики-стахановцы из лучших птицеводческих хозяйств лично демонстрируют свои методы ухода за птицей".

Показывались здесь и достижения зоологической науки. Особое внимание уделялось инкубации, благодаря которой птицеводство в СССР достигло больших результатов. Рядом с павильоном "Птицеводство" на другой стороне проезда, стояло такое изящное строение, которое в путеводителе числится, как "Помещение для рекордисток". Фото 1939 - 1940 гг.

К открытию выставки в 1954 г. к павильону "Птицеводство" то ли был пристроен парадный вход, то ли построен новый павильон. Фото 1954 г.

Посмотрим, что на этом месте сейчас.

Павильон №37.

В 60-е годы прошлого века оба здания сломали и построили по проекту архитектора В. Магидова новый павильон "Птицеводство". Протяженный одноэтажный кирпичный павильон с большими стеклянными окнами, отделан деревом. Перед ним на столбе установлена скульптура петуха, видимо, в память о павильоне рекордисток.

Длительное время в двухэтажном павильоне находились административно-бытовые помещения. В ходе реконструкции внешний вид здания сохранил, с учетом его архитектурно-стилевых решений и композиционно-силуэтных характеристик. Специалисты подобрали материалы, соответствующие тем, что использовали при строительстве. Но сегодня павильон посвящен достижениям в сфере технологической помощи инвалидам. В павильоне работает центр ассистивных технологий «Феникс». Это первая в стране площадка, которая объединила город, разработчиков и пользователей ассистивных инноваций — людей с ограниченными возможностями слуха, зрения, мобильности и когнитивных навыков. Центр оборудован всем необходимым для проведения мероприятий для бизнеса и города, отраслевых выставок и фестивалей. На площадке действует постоянная трасса для спортивных состязаний и тренировок кибатлетов, выставочный и конференц-залы, мастерские, коворкинг-зоны и офисы.

На сегодня уже достаточно, но все-таки будет еще тема.

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Часть 17 Часть 18 Часть 19 Часть 20 Часть 21 Часть 22 Часть 23 Часть 24

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