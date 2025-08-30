Московские прогулки, ч. 65

«Ивановская горка» Если вы хотите увидеть старую Москву, то вам обязательно нужно прогуляться по территории Ивановской горки! Правда, задержаться здесь ненадолго не получится… Район Ивановской горки находится в пределах Китай-города. Он небольшой, но включает в себя ряд интересных и старых улиц Москвы: Маросейку, Покровку, Солянку, несколько переулков, парочку площадей да бульваров.

Они соединены переулками, где исторически движение транспорта неактивно. Потому можно сказать, что это тихий и уютный центр: и Кремль недалеко, и шуму поменьше. Ивановская горка расположена на одном из семи холмов Москвы. А Ивановской горка называется по Ивановскому монастырю, который занимает здесь одно из значимых положений. Большой перепад высот уникальных холмистых участков с зелеными насаждениями создаёт неповторимый ландшафт, постоянно используемый многими художниками и кинооператорами в своих произведениях.

Особняк Цветкова Интерьеры были проработаны Виктором Васнецовым. Художник оформил комнаты резными деревянными скамьями и сундуками, а потолок — массивными люстрами, точно копирующими церковные паникадила времён Ивана IV. Получившееся здание напоминает сундучок, богато украшенный деталями древнерусского зодчества XVII века, с 12 залами в одном стиле и развешанными по стенам картинами. Сам хозяин встречал посетителей в бархатном костюме и золотой тюбетейке, за что его сравнивали с Борисом Годуновым. Экспозиция содержала более 1 000 картин. Все их Цветков передал в дар городу.

Иван Цветков оставался директором галереи до своей смерти в 1917 году. Национализированная галерея работала до 1925 года.

Затем она стала частью Третьяковки. А в 1942 году бывший особняк Цветкова предоставили для размещения французской военной миссии в СССР. Тогда на фасаде появилась табличка с именами погибших французских летчиков-патриотов, ведь 5 апреля 1943 года в бой вступила эскадрилья «Нормандия».

В наши дни в здании находится резиденция посла Федеративной Республики Бразилия.

Пречистенская наб., 29, Москва

Маленький желтый домик Прогуливаясь по Трубной улице, сложно не заметить желтое здание. Оно смотрится каким-то волшебным объектом, занесенным сюда то ли из другого времени, то ли из другой страны.Доходному дому на Трубной улице присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения. Мосгорнаследие подписало соответствующий приказ. Это двухэтажное здание — типичный образец маломасштабной московской застройки второй половины XIX века. Здание было возведено в 1879 году по проекту архитектора Ивана Григорьевича Гусева как доходный дом. Первый этаж был выполнен из камня, а мезонин — из дерева. В 1860-м дом становится доходным. В нем появились второй деревянный этаж и галерея. В это время его хозяином был удельный крестьянин А.И. Иванов. В таком виде дом сохранился сегодня. Окна первого этажа декорированы простыми наличниками. Над окнами второго этажа размещены треугольные фронтоны. Здание стоит на белокаменном цоколе. Возможно, ранее под цокольным этажом находился подвал, который засыпали.

В конце XIX — начале XX века помещение приобрело скандальную известность: в нём находилось заведение, принадлежавшее Сергею Николаевичу Павловскому, которое функционировало как публичный дом.

Это наложило отпечаток на репутацию строения. Фасад здания выделяется ярко-жёлтым цветом и нестандартным оформлением. Здание украшено зеленью и декорировано керамической плиткой. Атмосфера этого места словно переносит прохожих в солнечную Испанию. После присвоения статуса объекта культурного наследия регионального значения особняк находится под охраной государства. Это значит, что запрещается нарушать его исторический облик, а любые ремонтные или реставрационные работы могут проводиться только после согласования с городским Департаментом культурного наследия и под его контролем. Современный внешний декор, включающий элементы из битой посуды и цветной плитки, появился благодаря ресторану испанской кухни, ранее работавшему в этом доме. В настоящее время в здании размещается ресторан грузинской кухни, являющийся частью популярной московской сети. ул. Трубная, 20

Второе Московское городское казенное училище. В здании, оформляющем угол квартала на пересечении ул. Большая Якиманка и 2-го Хвостова пер. (ранее – Малого Петровского), располагается Детская музыкальная школа имени Р.М.Глиэра. На рубеже XVIII−XIX вв. рассматриваемый участок был выделен под постройку Казенной народной частной школы. Возведенное каменное здание, обгоревшее в пожаре 1812 г., неоднократно перестраивалось: в 1815 г. для Частного народного училища, в 1832 г. для Училища всенародного казенного Петропавловского, в 1835 г. для Училища уездного всенародного, в 1842−1846 гг. для Училища 2-го уездного. Здание училища имело два этажа – нижний каменный, верхний деревянный. Позднее над ними появился центральный мезонин, который можно увидеть на фотографии 1882 г. С 1937 г. по настоящее время в здании располагается Детская музыкальная школа имени Р.М.Глиэра, созданная в 1933 г. согласно постановлению Президиума Райсовета от 20 сентября 1933 г. На протяжении многих лет школа сосуществовала в одном здании с дирижерско-хоровым отделением музыкально-педагогического училища им. Октябрьской революции. Многие педагоги совмещали преподавание в школе и в училище. Во время Великой Отечественной войны школа некоторое время была закрыта, но уже в 1944 г. приняла первых учеников, вернувшихся из эвакуации. В связи с неоднократно проводившимися ремонтными работами, первоначальная планировка строения изменена: большие классные комнаты разделены на более мелкие помещения. В настоящее время пространство северного крыла на третьем этаже занимает актовый зал, в подвале под двором находятся хозяйственные помещения. Оформление уличных фасадов здания в стиле эклектики до настоящего времени дошло практически без утрат. Здание Детской музыкальной школы имени Р.М.Глиэра – яркий пример учебного казенного здания начала ХХ в. – в настоящее время сохраняет первоначальную учебную функцию.

Адрес: Якиманка Б. ул., дом 29

Дом В.П. Филимонова Дом В.П. Филимонова, построенный в 1914 году по проекту архитектора Василия Кузнецова, был владельцем присяжным поверенным В.П. Филимоновым.

Здание заменило старые постройки на участке и стало двухэтажным особняком с полуподвалом.

Для обеспечения проезда во двор была сооружена арка с южной стороны, над которой сохранились инициалы Филимонова.

Особняк утратил многие декоративные элементы, но зато сохранился башнеобразный выступ третьего этажа, завершенный треугольным щипцом. Монограмму владельца на фасаде поддерживают два рельефных льва. Проездная арка ведёт в сад позади дома.Особняк В.П. Филимонова является объектом культурного наследия регионального значения. В литературной московской истории особняк считается одним из претендентов на звание "дома Маргариты" - героини романа М.А.Булгакова "Мастер и Маргарита". Особняк окружают: справа дом №12 - жилой флигель с каретным сараем усадьбы Обресковых, построенный во 2-й половине XVIII века и слева дом №16, который сейчас занимает посольство Камбоджи. Это бывшая городская усадьба А.И. Фонвизина - В.А. Еремееева, перестроенная в 1890 году архитектором В.Ф. Жигардловичем. Особняк известен не только архитектурными достоинствами, но и историческими воспоминаниями. В конце XVIII столетия владение, находившееся на месте современного дома 14, вместе с соседним домом №16, принадлежало роду Фонвизиных. Здесь прошли детские годы декабриста М.А. Фонвизина.

Дом № 16, стр. 1 - городская усадьба А. И. Фонвизина - В. А. Еремеева (перестроена в 1890 году архитектором В.Ф. Жигардловичем)



Дом № 16, стр. 2 - доходный дом (1890, архитектор В. Ф. Жигардлович)



Староконюшенный пер., 14 и 16, Москва

Центральный Московский ипподром Фото 1901-1903гг

Центральный Московский ипподром начал свою историю 1 августа 1834 года с первых рысистых бегов на Ходынском поле. В 1889–1894 годах для ипподрома было построено главное здание по проекту архитекторов И.Т. Барютина и С.Ф. Кулагина. В 1918 году ипподром временно закрыли, и его территория использовалась для военно-учебных целей и митингов. Регулярные скачки возобновились в 1920-х. Фото 1930-е. Фото Грановского. После пожара 1949 года сооружения ипподрома были восстановлены под руководством архитектора Ивана Жолтовского. В июне 2023 года в рамках подготовки к масштабной реконструкции Центральный Московский ипподром приостановил свою деятельность по испытаниям лошадей.

Беговая ул., 22, Москва

Особняк Сытина в Сытинском переулке.

Дом Андрея Петровича Сытина — деревянное здание в центре Москвы (Сытинский пер., дом 5/10, стр. 5). Уникальный образец застройки города до пожара 1812 года. На момент постройки и до 1828 года владельцем дома был Андрей Сытин – сын капрала лейб-гвардии Измайловского полка П.Н. Сытина. Деревянный дом в Сытинском переулке. 1900 – 1910

Главный дом городской усадьбы бригадира Измайловского полка Андрея Петровича Сытина построен в 1804 году на белокаменном фундаменте XVII века в стиле зрелого московского классицизма (традиции конца XVIII в.).

В пожаре Москвы 1812 г. дом не пострадал, полностью сохранив свою первоначальную объемно-пространственную композицию и отделку в классическом стиле. Главный дом усадьбы Сытина – одноэтажный дом площадью 70 кв.м.



1910-1917 Деревянный дом в Сытинском переулке

Фасад дома украшен портиком, завершенным фронтоном с полуциркульным окном с четырьмя коринфскими колоннами, колонны и лепнина деревянные.











Вытянутые прямоугольные окна фасада обрамлены наличниками и лепными орнаментами в стиле ампир, появившимися после 1812 года.

Средние окна боковых частей фасада украшены сложными наличниками с небольшими карнизами и декором в виде ромбов.





В 1832 году владельцем усадьбы стал коллежский асессор Николай Хозиков. К главному дому со стороны двора были пристроены 2 деревянных крыльца на каменном фундаменте.

Современный вид со двора





До революции здесь работала фабрика духовых музыкальных инструментов Емельяна Мещаникова. После 1917 года усадьба была приспособлена под коммунальное жилье. Главный фасад на 1968 г. обшит гладким тесом, верхняя часть колонн портика зашита, все декоративное оформление фасадов утрачено. Фронтон на главном фасаде по-прежнему отсутствует.

В 1980-х коммуналки расселили, и здание отреставрировали. Дом отдали в аренду коммерческим компаниям. За это время часть декора была утрачена, и здание потеряло парадный вид. Дом реставрировался в 1970-е годы, там находились конторы и коммуналки. Городская усадьба А.П. Сытина 1970 – 1975

В 1990-е годы – пустовал: были утрачены многие элементы декора, колонны «потеряли» капители, потемнела обшивка, а где-то была и просто сорвана. Москвичи опасались, что в доме может произойти пожар.

Этот дом – редкий образец деревянной застройки, чудом уцелевший в пожаре 1812 года, переживший заброшенность и упадок 1990-х и, наконец, профессионально и максимально деликатно отреставрированный новыми пользователями, получившими его в 2015 году по программе льготной аренды «рубль за метр». И сами видите, как его реконструировали.

Адрес: Сытинский пер., дом 5/10

Особняк Правдиной. Этот особняк "притаился" за огромной Самотёчной эстакадой. Дом располагается на Садовой-Сухаревской улице (№5). Размеры постройки весьма скромные. В глаза она не бросается. В том числе и потому, что рядом полно других, более крупных зданий. Одним из владельцев был архитектор Аполлос Правдин, который и проектировал здание для своей семьи. Таким образом, В.В. Правдина являлась его супругой. Поскольку зодчество было, скорее, увлечением (Аполлос Васильевич, в первую очередь занимался предпринимательством), то требовалось обезопасить от последствий возможного банкротства своё имущество. Поэтому он, как и многие коммерсанты того времени, записал часть имущества на свою жену. Вот и причина, почему в путеводителях дом указывают, как "Особняк Правдиной".

После 1918 года в особняке разместилось "Кредитное общество со страховой кассой". Что внутри находилось потом, неизвестно.

Так дом выглядел примерно в 1990-м году. Здесь ещё нет мансардного окна:



В конце 2000-х годов особняк всё-таки решили отреставрировать. К сожалению, к этому процессу подошли не очень тщательно. Во-первых, не стали декорировать эркер. Получилась просто голая стена, которая похожа на самострой. Во-вторых, на крыше появилось большое мансардное окно. Изначально его не было. Это также внесло некоторый диссонанс в облик фасада. С восстановлением эркера реставраторы решили не заморачиваться, пошли по самому простому пути.

А таким он был.

Левая часть дома более-менее сохранилась нормально. Вернее, не изуродована капитальным ремонтом.



Изменилась расстекловка большого окна. Но это по сравнению с 1990-м годом. Может быть в оригинале она такая и была.



Ну а эта тугая дверь нам известна по эпизоду фильма "Место встречи изменить нельзя". Именно здесь Глеб Егорыч сунул в карман Кирпичу украденный им ранее в трамвае кошелёк. Похоже, что во время съёмок фильма в здании реально находилось отделение милиции. Обстановочку внутри только немножко "состарили".



Олимпийский проспект сформировали из Самотёчного проезда и Орловского переулка. Для расширения улицы снесли два первых дома по Садовой-Сухаревской. именно поэтому она начинается с дома номер 5. Понятное дело, что сделали его к московской Олимпиаде 1980-го года. По нему возили спортсменов и болельщиков к спорткомплексу Олимпийский.



Наш дом тоже немножко поучаствовал в Олимпиаде, предоставив свой оголившийся после сноса соседей боковой фасад под картинку.



В последнее время здание занимала служба собственной безопасности МВД. Но кому дом принадлежит сейчас, точно неизвестно.

Ну и последний объект на сегодня дом архитектора Соловьева. Дом архитектора — это один из способов провозглашения его творческого кредо, творческого лица. В этом отношении особняк Сергея Устиновича Соловьева 1901–1902 гг. постройки уникален. Архитектор и владелец никогда не был приверженцем модерна как стиля и никогда больше не строил особняков. Он строил общественные здания и институты в формах ордерной архитектуры или неорусского стиля. Среди самых известных его построек — кустарный музей в Леонтьевском переулке, главный корпус Московского педагогического государственного университета на Малой Пироговской, Комплекс зданий Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова. Дом оформляет угол Малого Ржевского и Хлебного переулков. Его композиция и декор явно заимствованы из творчества мастеров бельгийского Art Nouveau. Асимметричная композиция завершается викторианским щипцом на крыше. Карнизы крыши вынесены далеко вперед над стенами и поддерживают фигурные кованые кронштейны. На круглых майоликовых тондо под карнизом римскими цифрами в цветах указана дата строительства особняка. Фасады и детали наполнены разными символами и аллегориями. У входа оскалился лев работы знаменитого скульптора Николая Андреева — царь зверей, традиционный символ силы и мужского начала, непрерывной борьбы, солнечного света, царского сана и победы. Рядом с входным порталом расположена щель почтового ящика в виде летучей мыши. Издавна летучая мышь — символ таинственности. В данном случае она призвана сохранять тайну переписки хозяина. У оснований тонких колонн, оформляющих углы центрального ризалита фасада с М. Ржевского пер., притаились совы. Совы или филины — одни из самых популярных образов у художников и поэтов-символистов, символ мудрости и вечной жизни. На фасаде по Хлебному переулку над большим окном в мастерской расположены четыре майоликовых полукруга — музы четырёх искусств: ваяния, живописи, архитектуры и музыки. Над ними — Афина Паллада, которая в эпоху модерна сменила Аполлона в деле покровительства искусству. Выше Афины — майоликовое панно «Сумерки», выполненное в Абрамцевской мастерской по эскизам знаменитой художницы Марии Якунчиковой. Все окна имеют разную форму. Громадное трёхчастное окно гостиной на втором этаже по М. Ржевскому переулку украшено по бокам волютами, а снизу — керамическим «ковром» из зеленых изразцов, сделанным, скорее всего, по эскизу М. Врубеля. На том же фасаде арочное окно лестницы охраняет, как в средневековом замке, химера. В 1922-м дом национализировали и передали Экономическому представительству Грузии в РСФСР, которое позднее заменило постоянное посольство. В середине века к зданию добавили пристройку в стиле кубического модернизма, исказившую изначальный художественный облик.

После обострения политических отношений между Грузией и Россией в 2008 году посольство было выведено из здания, несколько лет дом пустовал. По состоянию на 2018-й бывший особняк Соловьёва занимает Секция интересов Грузии при посольстве Швейцарии.

