Московские прогулки 51. Театральные площадки

Пожалуй, продолжим.

Театр Маяковского.

Московский академический театр имени Владимира Маяковского (в 1922—1941 годах — Театр Революции, в 1941—1954 годах — Московский театр драмы) — один из самых старых драматических театров Москвы.

Основан в 1922 году, расположен на Большой Никитской улице.

В 1886 году в перестроенном особняке княгини Шаховской на Большой Никитской улице открылся театр «Парадиз», предназначавшийся для труппы оперетты Георга Парадиза и гастрольных выступлений европейских артистов. Новости СМИ2

Большая Никитская улица, 19с1 — театр «Парадиз» (1884-1886, архитекторы Фёдор Кольбе, Константин Терский и Фёдор Шехтель, 1910, Александр Галецкий), Театр имени Маяковского. Фасад в модном в то время псевдорусском стиле создал молодой Фёдор Шехтель, жаль, не все его изыски сохранились до наших дней — в советские годы были утрачены затейливые кружева и башни.



Драматический театр на Малой Бронной Здание Московского драматического театра на Малой Бронной

Место в Пресненском районе, где находится Театр на Малой Бронной, — поистине «талантливое»: раньше здесь находились концертный зал, знаменитый ГОСЕТ и Театр сатиры. Хотя Театр на Малой Бронной постоянно менял режиссёров, он неизменно оставался на высоте.

Прежде здесь был не театр, а резиденция князей Голицыных. Затем этим местом владел купец Митрофан Романов, а в конце XIX века на Малой Бронной появились доходные дома и концертный зал. Здесь же в 1920 году открылся Государственный еврейский театр. В ГОСЕТе ставил спектакли и играл Соломон Михоэлс, а над декорациями работал Давид Штеренберг и Марк Шагал. Это было одно из самых ярких явлений мирового театрального искусства XX века. ГОСЕТ разогнали на волне борьбы с космополитизмом после того, как 1948 году был убит Михоэлс. В 1950 г. здание занял Театр сатиры, а потом — Московский драматический театр. В 1968 году его переименовали в Московский драматический театр на Малой Бронной.

Хотя центром притяжения московской публики этот театр стал в 1962 г., его история началась несколько раньше. В 1945 году был создан очередной столичный театр, в котором играли выпускники театрального училища им. Щепкина. Сначала он находился на Спартаковской улице. Театр во главе с режиссёром Сергеем Майоровым назвали Московским драматическим.

Вскоре места на Спартаковской театру стало не хватать, и столичные власти предоставили артистам новое помещение по адресу Малая Бронная, дом 4.

Через год главный режиссёр снова сменился — теперь театр возглавил Александр Дунаев, перед этим много лет проработавший в Московском драматическом театре имени Н. В. Гоголя. В 1967 году в театр на должность штатного режиссёра из Московского театра им. Ленинского комсомола перешел Анатолий Эфрос. С ним вместе в театр пришли двенадцать актеров. Эфрос поставил настоящие шедевры мировой драматургии — «Три сестры», «Отелло», «Месяц в деревне», «Женитьба» и «Дон Жуан». Многие работы режиссера признаны за рубежом. В 70-80 годах XX века Московский драматический Театр на Малой Бронной пользовался огромной популярностью. Труппа много выступала за границей и даже завоевала несколько наград на международных фестивалях. В этот период спектакли ставили не только Эфрос и Дунаев—в качестве режиссеров выступали иногда и актеры театра: Михаил Козаков, Геннадий Сайфулин, Лев Дуров. В 1984 году произошли серьезные изменения: Анатолия Эфроса пригласили на должность главного режиссера в Театр на Таганке, а Александр Дунаев перешел в театр «Эрмитаж».

Долгое время директором Московского драматического театра на Малой Бронной являлся Илья Аронович Коган. Человеком он был, несомненно, требовательным — старался всегда быть в курсе всех начинаний и постоянно контролировал творческий процесс. Говорят, Коган «съел» немало режиссёров и даже не подавился. Правда, таким же образом «съели» и его, когда Илье Ароновичу было уже за девяносто.

В 2003 году главным режиссером стал Лев Дуров — он был одним из артистов, пришедших в театр вместе с Эфросом. Новая страница в истории театра началась, когда в 2007 году главным режиссером стал Сергей Голомазов. Его постановки сразу же пришлись зрителю по душе — первый спектакль по пьесе Мольера «Плутни Скапена» оценили и критики, и публика. За три сезона театр подготовил девять премьер, и посещаемость выросла в два раза. В театр пришли молодые популярные актёры, звёзды ситкомов и телесериалов.

В 2019 году главным режиссёром Театра на Малой Бронной назначен известный режиссёр Константин Богомолов. И этим все сказано. Как говорится: «Продолжение следует…», если последует.

Театр на Таганке Московский театр на Таганке — драматический театр на улице Земляной Вал в Москве. Здание, где сейчас находится Театр на Таганке, было построено в 1912 году архитектором Густавом Гельрихом на месте бывших мучных лавок купца Кочергина по заказу купчихи Дарьи Платовой для одного из самых больших синематографов Москвы, с рестораном и оркестром, – электро-театра «Вулкан». Кинозал пришелся как раз на незастроенный внутренний двор. Театральная история в этом здании началась в 1917 году. Названия менялись один за другим: театр Рогожско-Симоновского района под руководством Льва Прозоровского, Опытно-героический театр, основанный актёром и художником Камерного театра Борисом Фердинандовым и поэтом-имажинистом и драматургом Вадимом Шершеневичем, с 1922 года - Студия Малого театра, которой было поручено обслуживать рабочие районы вокруг Таганской площади (спектакли часто переносились с основной сцены или, напротив, выпускались в этом филиале, а потом переносились на основную сцену), она же Театр имени Александра Сафонова. Периодически на этой сцене играли свои спектакли студийцы Евгения Вахтангова.

А сам театр основан в 1946 году как Московский театр драмы и комедии. Преобразован в Театр на Таганке в 1964 году Юрием Любимовым. С 2015 года директором театра является Ирина Апексимова. На 2023 год в репертуаре осталось два спектакля прошлых лет («Добрый человек из Сезуана» и «Мастер и Маргарита»), остальные работы — современных приглашённых режиссёров.

В 1946 году был образован Московский театр драмы и комедии, который разместился в здании бывшего кинотеатра «Вулкан».

После того, как в январе 1964 года Александр Плотников перешёл на должность главного режиссёра Всесоюзного радио Гостелерадио СССР, в театр был приглашен Юрий Любимов в качестве главногшо режиссёра. Вместе с ним пришли и его ученики. По воспоминаниям Любимова: «Состояние театра было ужасное. Публика на спектакли совсем не ходила. Я тогда поставил условие: закрываю старый репертуар и открываю новый. И, главное, я прихожу со своими ребятами».

Вскоре за театром закрепилось народное название «Таганка» из-за его местоположения.

Под руководством Николая Дупака и Юрия Любимова театр приобрёл репутацию самого авангардного театра страны. Как ранний «Современник», он обходился без занавеса и почти не использовал декорации, заменяя их новаторскими и оригинальными сценическими конструкциями. В спектаклях активно применялись пантомима, теневой театр, по-брехтовски использовалась музыка.

В 1970-х билет в Театр на Таганке стал знаком престижа для определённой публики, наравне с фирменной одеждой, автомобилями и кооперативной квартирой. В 1976 году на Международном театральном фестивале «БИТЕФ» в Югославии спектакль «Гамлет» был удостоен гран-при, а в 1980-м Юрий Любимов получил первую премию на II Международном театральном фестивале «Варшавские театральные встречи». В этом же году для театра было построено новое здание с современным техническим оснащением и проведены реставрационные работы в старом помещении.

А потом театр настигла стадия многочисленных конфликтов. Но это долгая история. Можно лишь назвать руководителей театра. Любимов, Эфрос, Губенко, опять Любимов, Валерий Золотухин, Флейшер. Спектакли то снимали, то возобновляли. Произошел и раскол в самом театре. В 1993-м большая часть артистов под руководством Губенко образовала «Содружество актёров Таганки» и заняла новое здание театра, которое достроили в 1980-х годах.

И наконец в 2015 году директором театра стала Ирина Апексимова. Здание, которое имеет статус объекта исторического и культурного наследия, начали готовить к заявленному ремонту. С XIX века фундамент здания и несущие конструкции разрушились, перекрытия могли не выдержать нагрузки, а во время сильного дождя вода проникала в гримёрные.

Театр на Таганке и Содружество актёров Таганки

В 2021 году после 30 лет раскола Театр на Таганке и «Содружество актёров Таганки», возглавляемые Ириной Апексимовой, вновь объединились в Театр на Таганке

Московский драматический театр «АпАРТе» Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы – Московский драматический театр «АпАРТе» основан в 1998 году. Художественный руководитель театра — Андрей Геннадьевич Любимов, директор театра — Иван Афанасьевич Сигорских.

Название театра образовано от французского и итальянского сценического термина (a part, a parte), означающего монологи или реплики, направленные в публику. Этот приём широко применялся ещё в античной драме для объяснения мыслей, чувств и намерений действующих лиц.

В 1987 году режиссер Андрей Любимов создал театр-студию «Группа Граждан». В начале 90-х «Группа Граждан» преобразована в Московский центр сценического искусства «АпАРТе», Андрей Любимов ставил спектакли совместно с Берлинским Orphtheater (Theater im Schokohof[нем.]) и Парижским ARIATEATRO, а также Московским театром «ОКОЛО дома Станиславского».

С 1998 года МДТ «АпАРТе» работает в статусе государственного учреждения культуры. В 2015 году открыта новая сцена театра на улице Александра Солженицына с залом на 110 зрительских мест, оборудованном местами для малоподвижных граждан.

Российский государственный театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина

Театр имеет большую и примечательную историю, связанную с именем своего основателя – Аркадия Райкина и продолженную его преемником Константином Райкиным. День рождения театра отмечается 24 октября, в День рождения Аркадия Райкина.

История театра началась в 1939 году. С тех пор в большом отрезке времени оказались заключены творческие судьбы двух разных коллективов: Театра миниатюр и сменившего его театра «Сатирикон». На первый взгляд в разных названиях театра отражается произошедшая в нем перемена, но здесь заложена глубокая преемственность.

Ленинградский театр миниатюр, получивший всесоюзную известность как театр Аркадия Райкина, имел свой оригинальный, остросовременный репертуар, постоянный актерский состав и бесспорного лидера. Уникальная личность Аркадия Исааковича Райкина и яркость небольшой «передвижной» труппы Театра миниатюр определили их неповторимое место в мировой театральной культуре.

«Сатириконом» коллектив стал называться с 1987 года – рубежного в жизни театра. Этому предшествовал переход в 1981 году Константина Аркадьевича Райкина, успешного артиста московского «Современника», в Театр миниатюр под руководством отца. Вскоре Театр миниатюр переехал из Ленинграда в Москву, в его труппу влилась большая группа молодежи. Рядом с Аркадием Райкиным «взрастал» еще один лидер – Константин Райкин.

В обзоре о театрах я не хочу касаться выступлений в последних годах Канстантина. Очень некрасивые истории на мой взгляд. Старое здание «Сатирикона» (бывший кинотеатр «Таджикистан»), построенное в 1967 году, нуждалось в реконструкции. В 2014-м году было объявлено о планах реконструкции старой части здания, перестройке центрального фасада и расширении зрительного зала. Вопрос привлечения бюджетных средств в проект реконструкции вызвал конфликт между Константином Райкиным и Министерством культуры. Согласно предшествовавшим договорённостям, инвесторы должны были финансировать строительство здания, а государство — аренду концертных и репетиционных площадок на это время. В октябре 2016 года художественный руководитель Константин Райкин заявил, что выделенных государством средств не хватает на аренду и театр находится на грани закрытия. Ну как бы там ни было и как бы ни обещали открыть Сатирикон в 2019, но вот какое состояние заброшенного каркаса здания в июле 2024 года. И пока Райкин снимают здание уММЦ «ПЛАНЕТА КВН» на Шереметьевской улице, 2 (это совсем рядом), кстати, это тоже отжатый, но уже семьей Маслюкова, бывший кинотеатр "Гаванна"

Театр русской драмы

Московский театр русской драмы под руководством Михаила Щепенко — московский драматический театр, существующий с 1987 года. Расположен по адресу: Земляной вал, дом 64.

25 декабря 1987 года в особняк на Земляном валу первый раз пришли зрители на спектакль «Всегда театр!» в постановке М. Г. Щепенко. Они стали свидетелями рождения Московского Театра Русской Драмы «Камерная сцена» п/р М. Щепенко. Словосочетание «Камерная сцена» исчезло из названия театра в 2012 году за неимением никакой сцены, кроме камерной со зрительным залом на 130 мест.

Московский театр О. Табакова (Табакерка)

Начиналось все отсюда, с помещения на ул. Чаплыгина. В 2007 году по инициативе Олега Табакова возле сцены на Чистых прудах установили скульптурную композицию из бронзовых фигур «Драматурги» в честь драматургов Александра Володина, Александра Вампилова и Виктора Розова.

Московский театр под руководством Олега Табакова — театральный комплекс, основанный народным артистом России Олегом Табаковым. Театр включает в себя две сцены на Малой Сухаревской площади и улице Чаплыгина, художественно-производственный комбинат и театральную школу. Официально театр открылся в 1987 году.

От идеи до полной практической реализации проекта прошло двадцать лет упорного труда многих десятков и сотен людей. Свой 31-й сезон Театр под руководством Олега Табакова открыл в новом здании по адресу Малая Сухаревская площадь, 5. Вся история «Табакерки» связана с именем замечательного актера, режиссера, организатора театрального дела – Олега Павловича Табакова. 12 марта 2018 года великого мастера не стало.

C 23 апреля 2018 года художественным руководителем «Табакерки» стал Владимир Машков, который предложил переименовать театр: теперь он называется «Театр Олега Табакова».

Театр Геликон-Опера

10 апреля 1990 года Дмитрий Александрович Бертман создал Московский музыкальный театра "Геликон-опера". Вместе с ним у истоков создания театра стоял дирижер, народный артист России Кирилл Клементьевич Тихонов , который работал главным дирижером и музыкальным руководителем театра, посвятив ему всю свою жизнь.

Труппа «Геликона», состоявшая поначалу из семи энтузиастов, сегодня превышает 500 человек.

За сезон «Геликон» показывает московской публике более 200 спектаклей. В репертуаре театра сегодня свыше 75 уникальных постановок.

С 2007 года здание на Большой Никитской, 19/16 находилось на реконструкции. Уникальный проект реставрации с приспособлением для нужд театра разработан группой архитекторов Моспроекта-4 под руководством Андрея Бокова, президента Союза архитекторов России. В соответствии с проектом в распоряжении «Геликона» появились два новых зала на 200 и 500 мест. Пока шли работы, творческий коллектив располагался на Новом Арбате, 11.

2 ноября Московский музыкальный театр «Геликон-опера» торжественно открыл 26-й сезон в своем родном доме на Большой Никитской улице.

О театре можно писать очень много. 28 июня 2024 года в репертуар «Геликона» ворвалась опера Дж. Пуччини «Мадам Баттерфляй»! Событие это стало особенным – впервые со дня премьеры «Мадам Баттерфляй» в Ла Скала в 1904 году на сцене театра была представлена самая первая редакция оперы Пуччини.

24 октября 2024 года в «Геликоне» состоялась премьера музыкально-драматического спектакля «Тайны дома со львами», которая стала кульминацией праздничных мероприятий к 100-летию Музея современной истории России.

Репертуар постоянно обновляется и в основном исполнением классических опер.

Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича­-Данченко

Музыкальный театр – один из первых режиссерских оперных театров в мире.

Московский академический Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича­-Данченко находится в историческом здании на Большой Дмитровке. После масштабной реконструкции 2003–2006 гг. театр стал один из самых современных театральных комплексов Европы, оставив присущие ему уют и гостеприимство.

Московский академический Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко — один из ведущих музыкальных театров России. Его девяностолетняя история — вереница блестящих оперных и балетных постановок, многие из которых — золотой фонд русского театрального искусства. Имена оперных и балетных солистов театра прошлых лет и тех, кто выходит на его сцену сегодня — широко известны не только в России, но и далеко за ее пределами. Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко объединил оперные театры двух легендарных реформаторов сценического искусства Константина Сергеевича Станиславского и Владимира Ивановича Немировича-Данченко. Великих режиссеров не устраивала опера, представляемая как «концерт в костюмах». Они стремились, чтобы оперные спектакли были столь же живыми и содержательными, как спектакли драматические. В 1939 году в состав театра Немировича-Данченко вошла балетная труппа Викторины Кригер. О творческих устремлениях труппы говорит тот факт, что свое первое название труппа получила в честь Художественного театра и называлась «Московский Художественный балет».

В 2006 году завершилась грандиозная реконструкция исторического здания театра на Большой Дмитровке. Теперь Музыкальный театр им. К.С.Станиславского и В.И. Немировича-Данченко — не только один из самых красивых в Москве, но и один из самых технически оснащенных.

Театр Золотое кольцо

В 2005 году на севере Москвы для посетителей открылся Национальный театр народной музыки и песни «Золотое кольцо». Это поражающее своей красотой здание, окруженное ухоженным сквером с фонтаном, напоминает живописный дворец

Раньше в этом здании располагался кинотеатр «Эстафета» 1965 года постройки. Основатели «Золотого кольца» Надежда Кадышева и Александр Костюк проделали большую работу, чтобы превратить старое помещение в полноценный театр. Сейчас здание театра напоминает настоящий дворец, созданный современными дизайнерами. «Золотое кольцо» - театр, сочетающий в себе народное музыкальное наследие и современные аранжировки. Цель Александра Костюка и его коллег – показать связь времен и актуальность народной музыки. Все выступления артистов включают вокальные и хореографические костюмированные номера. Народная музыка, душевные тексты, ярчайшие народные костюмы и потрясающие хореографические номера стали визитной карточкой театра, по которой его узнают далеко за пределами России.

Московский еврейский театр «Шалом»

Театр на Варшавском шоссе.

Шалом — еврейский театр, основанный в Москве в 1988 году на базе Московского еврейского драматического ансамбля. Работа театра посвящена еврейской культуре и традициям, однако репертуар предназначен для представителей различных национальностей.

В 1919 году в Петрограде открылся Еврейский камерный театр — небольшая студия, которой руководил Алексей Грановский. Через год театр переехал в Москву и стал называться Московским государственным еврейским камерным театром (ГОСЕКТ). В 1925-м название учреждения изменили, убрав слово «камерный». ГОСЕТ возглавил известный советский актёр и режиссёр Соломон Михоэлс. Спектакли шли на идише, это были произведения классических и современных, в основном — еврейских, авторов.

После 1945-го многие еврейские театры СССР оказались в кризисе: их часто закрывали, а в освободившихся зданиях располагались другие учреждения. В январе 1949 года был убит народный артист СССР Соломон Михоэлс, а в декабре арестовали нового руководителя московского ГОСЕТа Вениамина Зускина. Таким образом, в столице был ликвидирован постоянный еврейский театр. Некоторые авторы называют эти события «разгромом еврейской культуры» в СССР. В 1962 году после многократных попыток воссоздать театр артисты получили разрешение на проведение концертной деятельности. Ансамблю передали здание на Варшавском шоссе, ранее занимаемое кинотеатром "Луч". Вход в Московский еврейский театр «Шалом» в июле 2014 года

Летом 1986 года МЕДА был преобразован в Московский еврейский драматический театр-студию. Впервые после 1949-го организации выделили собственное постоянное помещение. В 1988 году пост художественного руководителя занял Александр Левенбук. В этом же году студия получила название Московского еврейского театра «Шалом» и из его состава вышел инструментальный ансамбль. Со временем русский язык стал основным языком постановок.

Театр «Шалом» регулярно гастролирует по России и миру, а также участвует в различных конкурсах и фестивалях. В июне 2024 года Департамент культуры города Москвы передал театру «Шалом» сцену бывшего Центра имени Всеволода Мейерхольда на Новослободской улице



Современный театр антрепризы

Современный Театр Антрепризы под руководством продюсера Альберта Могинова, существует более семи лет. До 2010 года театр носил название «Продюсерский центр Оазис». В архиве театра насчитывается более двадцати спектаклей, выпущенных при участии известнейших и любимых зрителями артистов. Свой творческий путь «Современный Театр Антрепризы» начал с выпуска спектакля «Маленькие комедии», который идет в театре до сих пор, и одинаково любим как артистами, так и зрителями. Расположен на улице Новая Басманная ул., 18, стр. 1

Театр «ГИТИС»

Театр «ГИТИС» — учебная площадка крупнейшего театрального вуза Европы: Российской академии театрального искусства — Государственного института театрального искусства (РАТИ-ГИТИС) в Москве. Новая сцена учебного театра ГИТИС (что на фото) на улице Академика Пилюгина начала работу в 2013 году.

Театр «Практика»

Театр «Практика» открылся 7 октября 2005 года. Сейчас «Практика» — это открытое театральное пространство и официальная резиденция Мастерской Дмитрия Брусникина, Мастерской Олега Кудряшова, Мастерской Виктора Рыжакова и Театра Вкуса Юрия Макеева. Театр «Практика» — современный театр, который со зрителями на одном языке. «Практика» — высказывание о сегодняшнем дне. Это театр синтеза искусств, который открывает новые имена и большие таланты. Это экспериментальный центр новой драмы.

Театр «Центр драматургии и режиссуры»

Этот центр был основан в 1998 году Алексеем Казанцевым и Михаилом Рощиным. Цель создателей ЦДР — помочь молодым режиссерам и драматургам реализовать свои замыслы в поиске новых театральных идей.

Спектакли Центра драматургии и режиссуры неоднократно удостаивались высших наград и премий на различных российских и международных театральных фестивалях.

С 8 сентября 2016 года театр возглавил Владимир Николаевич Панков — основатель и идейный вдохновитель SounDrama Studio. Появление Владимира Панкова в качестве художественного руководителя театра является символичным как для ЦДР, так и для коллектива SounDrama Studio: здесь был поставлен первый спектакль начинающего режиссера и заложены основы будущей студии. Именно поэтому теперь в планах не столько реформация театра, сколько его возрождение в том виде, в каком его когда-то задумал Алексей Казанцев. Находится он на Соколе.

Театр-студия «Постскриптум»

Московский театр-студия, существует с 1974 года. При театре действует студия актёрского мастерства.

До 2004 года существовал под именем театра «На пятом этаже». В 2004 году театр переехал из ДК Метростроя в ДК им. А. В. Луначарского. Руководство ДК и фабрики (которой принадлежит ДК) выделило помещения для костюмов и реквизита. Началась модернизация освещения. Под новым названием «Постскриптум» театр шагнул к новым решениям. В данный момент располагается по адресу Тверская 12с8. Основу репертуара театра составляют спектакли для взрослых и детей по пьесам советских и современных авторов.

Московский драматический театр Джигарханяна

Театр под руководством Армена Джигарханяна на проспекте Ломоносовский — драматический театр города Москвы, созданный 12 марта 1996 года Постановлением Правительства Москвы , Занимает площадь бывшего кинотеатра "Прогресс"

В сентябре 2021 года театр получил новое название – «Прогресс Сцена Армена Джигарханяна» и логотип.

28 декабря 2021 года приказом Департамента культуры города Москвы театр «Прогресс сцена Армена Джигарханяна» присоединён к Московскому академическому театру сатиры, как одна из его сценических площадок. Новое наименование — Прогресс сцена А. Джигарханяна Театра сатиры

Московский театр «Мастерская П. Н. Фоменко»

Театр был основан в июле 1993 года указом мэра города Москвы. Выпускники Мастерской Фоменко 1993 года составили основу молодого театра. На сегодняшний день в труппе театра три поколения «фоменок».

В 1997 году постановлением правительства Москвы «Мастерской П. Фоменко» было передано помещение бывшего кинотеатра «Киев» на Кутузовском проспекте. Это были два маленьких зала, которые вмещали не более 100 зрителей. Запись на некоторые спектакли шла на полгода вперёд, потому что всех вместить не могли. В 2005 году при поддержке правительства Москвы и банка ВТБ началось строительство нового здания театра. К январю 2008 года театр перебрался в новое помещение на набережной Тараса Шевченко

Московский театр музыки и драмы Стаса Намина

Московский театр музыки и драмы Стаса Намина был создан в августе 1999 года как совершенно новый театральный коллектив, в котором органически сочетается музыкальное и драматическое искусство.

Главным профессиональным принципом труппы является владение актером тремя профессиями: вокалом, танцем и актерским мастерством — то, что на Западе носит название triple track. Такой актерский универсализм позволяет задействовать всю труппу в спектаклях любых направлений — как музыкальных, так и драматических. Располагается в парке Горького

Московский Губернский театр

Московский Губернский театр начал свое существование в 2013 году. Он был создан путем слияния двух областных театров: Московского областного драматического театра им. А.Н. Островского и Московского областного государственного Камерного театра.

Доступность театра выражается и в том, что на его спектакли могут прийти все, в том числе люди с ограниченными возможностями. В театре имеется пандус и лифт для инвалидов. Московский Губернский театр первым в России стал показывать спектакли в сопровождении тифлокомментария — специального пояснительного текста для людей, имеющих ограниченные возможности по зрению. Чтобы это стало возможным, в театре было установлено специальное оборудование, а актрисы Ирина Безрукова, Анна Цанг и Елена Хабарова прошли обучение профессии тифлокомментатора. Он находится всего в 5 минутах ходьбы от станции метро «Кузьминки».

«Театр мюзикла»

«Московский театр мюзикла» — первый негосударственный театр мюзикла в России. Расположен в Москве на Пушкинской площади в здании бывшего кинотеатра «Россия». Основан в 2012 году бывшим министром культуры РФ Михаилом Швыдким и театральным продюсером Давидом Смелянским. А когда-то эт о был кинотеатр Россия.

В 2012 году бывший министр культуры РФ Михаил Швыдкой и театральный продюсер Давид Смелянский основали первый в России негосударственный Театр мюзикла. Первым директором нового театра был назначен основатель Летней школы имени Станиславского в Кембридже (США) Александр Попов, Швыдкой стал художественным руководителем, а Смелянский — генеральным продюсером.

Короче прихватизировали, да еще и в реконструкцию влили 100 миллионов рублей...

Драматический театр СОбытие «СОбытие» — один из драматических театров города Москвы. Название отражает взаимодействие актёров и зрителей, обмен энергией и маленькую жизнь, которую они вместе проживают во время спектаклей.

История учреждения началась в 2010 году. Именно тогда выпускники театральной мастерской Бориса Григорьева и Юрия Кара решили объединиться и создать собственный театр. Оборудовали сцену, подготовили всё необходимое. До 2015 года «Событие» располагалось в здании академии.

Шестой сезон открыли в новом помещении на Новослободской. Переезд был вызван необходимостью — труппа почти оказалась на улице. Благодаря сотрудничеству с Экспериментальным театром драматургии национальностей Тенчоя и собственному энтузиазму «СОбытие» удалось спасти.

Свой текущий дом по адресу 4-й Сыромятнический переулок, 3/5, стр. 4 труппа занимает с сентября 2019 года.

Музыкальный театр «Айвенго» в Измайлово

Музыкальный театр «Айвенго» в Измайлово — одна из площадок театральной компании «Айвенго» в Москве. А проще - бывший "Кино-концертный зал Измайлово"

Театральная компания "Айвенго" образована в 2015 году посредством разделения известной цирковой и театральной компании "Аквамарин" на два самостоятельных направления - цирковое и театральное. Действующие проекты, созданные командой театральной компании «Айвенго»: - "Баллада о маленьком сердце" - новый грандиозный мюзикл, практически не имеющий сегодня аналогов среди российских постановок по своему масштабу, сложности и уникальности, идущий в музыкальном театре Айвенго в Измайлово и "Остров Сокровищ" - мюзикл, идущий в ежедневном режиме в музыкальном театре «Айвенго» в Кунцево. Это первый российский мюзикл, перешагнувший планку в 1000 спектаклей

До театра удобно добраться на метро — дорога от станции проходит по живописному зеленому скверу. Театр предлагает своим гостям спектакли и мюзиклы, в создании которых принимают участие талантливые (ну а как по другому сказать, конечно талантливые) сценаристы и актеры.

Московский театр «Буфф»

Московский театр «Буфф» был организован в сентябре 1987 года при Управлении по культуре и спорту Свердловского района г. Москвы, со временем превратившись из молодежного театра-студии в высокопрофессиональный коллектив. За годы деятельности в театре были осуществлены самые разнообразные постановки как по пьесам мирового классического репертуара, так и по пьесам современных авторов. Особой заботой и вниманием в театре «Буфф» всегда пользуются дети. Идут специальные спектакли для детей. Расположен на Лесной улице.

Московский театр Кураж

Интерактивный детский спектакль в трактовке московского театра "Кураж" - это живое и непосредственное общение с детьми, и что самое важное - вовлечение их в представление, а это означает, что во время спектакля ребенок будет действительно играть.

Во главе театра "Кураж" художественный руководитель Михаил Долоко, чьи спектакли создаются на определенных художественных и моральных принципах.

Спектакли создаются при поддержке детских психологов, которые консультируют нас об особенностях детской психики и детском восприятии.

Московский детский театр марионеток

Расположен он на Пролетарке в бывшем кинотеатре "Победа"

История театра марионеток в Москве уходит корнями в начало XX века. Сохранились московские исторические традиции в театре по сей день. Правительство Москвы в 1998 году утвердило статус данного учреждения как Государственное учреждение культуры города Москвы. Репертуар Театра марионеток, прежде всего, адресован детской аудитории, начиная с двух лет — в этом его уникальность. Это единственный театр в Москве, работающий с таким маленьким зрителем. Своеобразие театра состоит в том, что это, наверное, одно из немногих учреждений культуры столицы, которое с полным основанием можно назвать семейным театром.

Московский детский театр теней

Московский детский театр теней является одним из самых популярных и необычных театров для детей в столице. Его уникальность состоит в том, что представления единственного в стране профессионального теневого театра поставлены в техниках как русской, так и китайской игры, с включением в спектакли дополнительных кукол-марионеток и живых актеров. Театр теней на Измайловском бульваре был основан в июне 1944 года энтузиастами Софьей Свободиной — театральным режиссером-постановщиком — и профессиональной художницей Екатериной Зонненштраль. А за 10 лет до этого Екатерина Зонненштраль работала в художественной школе учителем графики и в процессе своей профессиональной деятельности уже начинала создавать основу будущего театра.

Московский детский театр эстрады

Московский детский театр эстрады — это театр, который специализируется на музыкальных спектаклях для детей. Детский театр эстрады, основанный в 1989 году, существует уже почти 30 лет. Здесь, в танцевальных залах и вокальных классах, юные таланты постигают все тайны актерской профессии, а потом выходят на сцену, участвуя в полноценных музыкальных спектаклях, шоу-программах и мюзиклах.

Московский театр кукол Фото 1959 года

Московский театр кукол — первый из ныне действующих государственных театров кукол Москвы и один из старейших в России. Был основан в 1929 году в системе Госиздата режиссёром Виктором Швембергером. Во время Великой Отечественной войны театр выступал с антифашистскими программами в госпиталях, агитпунктах и частях действующей армии. Первая военная концертная программа появилась спустя неделю после начала войны. Ведущий артист театра Сергей Задонин сформировал фронтовую бригаду, которая выехала на фронт в августе 1941 года, но в сентябре актёры попали в окружение и погибли.

Сегодня театр использует различные кукольные техники: от старинных марионеток до каркасных кукол крупных размеров, проводит музыкальные постановки с участием живого оркестра. Также в его репертуар входят «спектакли с закрытыми глазами», события которых разворачиваются в полной темноте, а всё действие основано на звуках, запахах, тактильных ощущениях, что делает представление доступным для незрячих людей. Театр является базовой площадкой Московского международного фестиваля театров кукол.

На 2018 год в театре работают Большая и Малая сцены. Спектакли проходят для зрителей от года до 16 лет. Репертуар состоит из традиционных кукольных спектаклей и оригинальных постановок в современных формах.

Театр «Уголок дедушки Дурова»

Открыл Уголок 8 января 1912 года Владимир Леонидович Дуров — знаменитый цирковой артист, клоун-сатирик, дрессировщик, писатель, ученый-зоопсихолог, первый Заслуженный цирковой артист России. Он разработал свой метод дрессировки — отказался от хлыста и палки при работе с животными.

В 2007 году «Уголок дедушки Дурова» отметил свой 95-й день рождения. Внешне дом практически не изменился с 1894 года, когда он был построен архитектором Августом Вебером. В 2012 году театр отметил 100-летний юбилей, специально к которому был поставлен спектакль «Дорога — длиною в век!». В нем впервые за много лет была воссоздана знаменитая Большая Дуровская железная дорога.

Театр кошек Куклачева

Это единственное место на планете, где животных зовут не просто кошками и собаками, а гордо называют артистами. Открывается волшебный занавес и пушистые артисты с радостью дарят зрителям праздник.

Театр Куклачева в мировом сообществе признан «Феноменальным явлением в области искусства».

Все спектакли Династии Куклачевых неповторимы. В них можно увидеть сплетение сказочной и романтической истории, головокружительные трюки, танцы ловких и грациозных кошек.

В Театре Куклачева, через любовь к животным люди становятся добрее и внимательнее друг к другу!

Театр «Школа драматического искусства»

Этот представляет собой не имеющий аналогов творческий организм, обладающий уникальным практическим и теоретическим опытом, развивающий лучшие традиции русской сцены, идущие от Станиславского, и открывающий новые пути развития театра. Новое здание театра на Сретенке построено по проекту Анатолия Васильева, Игоря Попова (Школа драматического искусства), Бориса Тхора, Сергея Гусарева. Открытие театра состоялось 4 мая в 2001 году. Многофункциональное здание театра можно сравнить с городом или городом-театром. Четыре зрительных зала «Манеж», «Глобус», «Тау-зал», «Грот-зал», а также все основные функциональные блоки связаны друг с другом Атриумом: зрительским фойе, под прозрачным сводом — будто «внутренней улицей».

Театр Аллы Духовой «Todes»

Открытие Театра танца Аллы Духовой «Todes» состоялось 15-го марта 2014 года. Это важнейшее событие ознаменовало начало новой эпохи в танцевальном мире «Todes», эпоху, которая переворачивает представления современного зрителя о том, каким может быть профессиональный балет.

На данный момент в Театре «Todes» можно посмотреть 4 уникальных спектакля, создателем и режиссёром которых является Алла Духова: захватывающая романтическая постановка «Танцуем любовь!», невероятно красивая и поучительная танцевальная сказка «Волшебная планета Todes», спектакль «Attention» — собрание самых ярких и разнообразных номеров «Todes» и новый фееричный спектакль «МЫ» — сокровищница лучших номеров за всю историю существования балета «Todes».

Театр танца «Гжель»

Театр танца «Гжель» был основан известным хореографом, народным артистом России, профессором Владимиром Захаровым в 1988 году к 650-летию существования одного из самых известных и узнаваемых исконно русских промыслов — Гжель. В 1993 году театр стал государственным, а в 1999 году ему был присвоен академический статус.

Театр танца «Гжель» Театр по праву может считаться культурной визитной карточкой Москвы, он стремится рассказать языком танца о народных российских промыслах, передать их дух и красоту. В многообразных композициях, миниатюрах ожили творения мастеров народных художественных промыслов, передавая будущим поколениям знания о таких разновидностях народной росписи как гжель, палех, жостово и павловопосадские узоры. Владимир Захаров в течение всей своей творческой жизни использовал богатый культурный материал различных регионов России. Сегодня собранные им сведения, народные мотивы и образы легли в основу многих танцев и песенно-танцевальных картинок.

Театр танца «Гжель» имеет разнообразный концертный репертуар, что позволяет создавать индивидуальные по своей программе сольные концерты. Программы концертов могут быть составлены к определенному мероприятию, быть обращёнными к одному жанру или смешанными.

Театр Терезы Дуровой

История «Театра Терезы Дуровой» началась в 1991 году, когда Тереза Дурова, правнучка легендарного русского клоуна-дрессировщика Анатолия Дурова, организовала в Москве первый Международный фестиваль клоунады, в котором участвовали более 300 артистов из России, Болгарии, Японии и США. В этом же году на платформе фестиваля вместе с единомышленниками она создала уникальный театр — Театр клоунады.

В 1993 году театр перешел под юрисдикцию Комитета по культуре города Москвы (позже — Департамента) и продолжил выпускать спектакли в жанре театральной клоунады для взрослых и детей. Через четырнадцать лет, сделав полный апгрейд своего детища, Тереза Дурова резко изменила эстетику и вектор художественного поиска вместе с устоявшимся названием. Так на карте Москвы появился «Театр Терезы Дуровой». Сегодня в афише «Театра Терезы Дуровой» около 30 названий спектаклей, адресованных детской, молодежной и взрослой аудитории. В его творческой команде работают лучшие авторы, художники, композиторы и хореографы отечественного театра. Спектакли театра неоднократно отмечались профессиональными и общественными премиями, становились участниками российских и международных фестивалей.

Театральный центр «На Страстном»

Театральный центр «На Страстном» — уникальная некоммерческая площадка Москвы. Ее основателем, вдохновителем и куратором является Союз театральных деятелей России и лично его председатель А.А. Калягин.

Центр «На Страстном» — интерфейс Союза, при постоянной поддержке которого становятся возможны многочисленные — разнообразные по жанру и форме — традиционные и инновационные театральные проекты. За годы работы центр приобрел имидж современного культурного пространства, открытого для самых смелых театральных идей. Неслучайно 80% постоянной аудитории «Страстного», каждый вечер заполняющей зал, молодые люди от 16 до 40 лет.

Смелая, экспрессивная политика Центра собирает на его сцене самых ярких представителей современного искусства из России и Европы. «Театр — это круто!» — таков неформальный девиз «Страстного». Экспериментальные проекты начинающих режиссеров, актеров и драматургов, лекции ведущих мастеров сцены, практические мастер-классы, мощные международные фестивали, концерты и презентации сделали Центр «На Страстном» местом, где формируются новые театральные смыслы, рождаются новые театральные имена.

Многие проекты, начинавшиеся «На Страстном» как эксперимент, сегодня стали неотъемлемой частью культурного досуга молодежи Москвы и России. А известные сегодня актеры, режиссеры театра и кино впервые заявили о себе на сцене Театрального центра.

«Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова»

История создания восходит к 1940 году, когда в Москве при киностудии «Мосфильм» была создана постоянная труппа, художественным руководителем которой стал режиссёр театра и кино, сценарист, педагог Григорий Рошаль.

В 1945 году получил название «Театр-студия киноактёра».

В репертуар театра входили произведения классической русской и зарубежной драматургии. И режиссерами постановок были маститые деятели постановок, даже перечислять не буду.

В 1987 году театр-студия киноактёра был реорганизован в Театрально-киноконцертный комплекс киностудии «Мосфильм»

В 1992 году театр был переименован в «Государственный театр киноактёра»

9 октября 2019 года театр был переименован в «Центр театра и кино на Поварской» (коммерческое обозначение — «Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова») в соответствии с Приказом Департамента культуры города Москвы от 9 октября 2019 года № 756/ОД «Об утверждении Устава Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы „Центр театра и кино на Поварской“».

17 мая 2024 года театр был переименован в «Мастерскую „12“ Никиты Михалкова» в соответствии с Приказом Департамента культуры города Москвы от 17 мая 2024 года № 471/ОД «Об утверждении Устава Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы „Мастерская "12" Никиты Михалкова“».

Вроде всё...

Остались некоторые Дома Культур, наиболее значимые:

Дом культуры «Правда» В 1932 году по проекту П. Голосова началась застройка бывшей промышленной окраины города — Ямского Поля. После запуска производства и выхода в 1934 году тиража газеты «Правда», отпечатанного в новой типографии, по распоряжению партийного руководства район был спешно благоустроен. Вместе с работами по возведению огромного комплекса началось строительство социальной и бытовой инфраструктуры для рабочих комбината. Архитекторами Н. Молотовым и Н. Чекмотаевым был создан проект Дома культуры, который состоял из театра на 800 мест, столовой на 3000 обедающих и закрытого рабочего кооператива. В декабре 1937 года состоялось торжественное открытие Дома культуры. В нём работало 20 кружков художественной самодеятельности, функционировали гастроном, столовая и детский сад, спортзал, предусмотренные первоначальным проектом. ул. Правды, 21, стр. 1, Москва

Дом культуры Курчатовского института Построен в 1949 году по инициативе Игоря Васильевича Курчатова как структурное подразделение Института Курчатова. В 1960–1970-х годах Дом культуры был местом общения представителей научного сообщества и творческой интеллигенции. Здесь можно было увидеть работы художников-нонконформистов, услышать стихи А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, И. Бродского, Е. Евтушенко. Боковой фасад

На сцене Дома культуры выступали музыканты с мировым именем: Д. Ойстрах, С. Рихтер, А. Шнитке, М. Ростропович, Г. Вишневская.

В 2016 году уникальной площадке было возвращено историческое назначение «Дом учёных» и присвоено имя легендарного директора Курчатовского института академика Анатолия Петровича Александрова, долгие годы возглавлявшего институт. Задний фасад.

В 2019 году здание было включено в государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации и стало «памятником истории и культуры».

улица Рогова, 1, Москва

Дом культуры имени С. М. Зуева Дом культуры имени Зуева — здание дома культуры в Москве. Один из наиболее ярких и известных в мире памятников конструктивизма.

Построен в 1927–1929 годах по проекту архитектора Ильи Голосова и назван в честь участника революции 1905 года, слесаря трамвайного парка Сергея Зуева.

Открытие состоялось 4 февраля 1930 года.

В советское время в ДК располагалась театральная студия В. В. Книппера, при которой также существовал детский сатирический театр «Ёж».

С 1998 года Дом культуры является основной площадкой театра «Квартет И».

Цена билета зависит от спектакля

Лесная ул., 18, Москва

Дворец на Яузе В 1903 году по проекту архитектора Иллариона Иванова-Шица был возведён Введенский народный дом. Он стал одним из десяти Народных домов Москвы, построенных по решению Правительства Российской империи в окраинных промышленных районах города с целью просвещения населения.

По инициативе мецената и просветителя Алексея Бахрушина в здании организовали самодеятельный рабочий театр. В репертуаре театра были спектакли по произведениям Уильяма Шекспира, Александра Островского, Антона Чехова. В 1947 году здание было перестроено архитектором Борисом Васильевичем Ефимовичем в стиле сталинского ампира.

С 1947 по 1959 год здание занимал Театр имени Моссовета.

В 1980-е годы дворец был переименован в Дом культуры Московского электролампового завода (МЭЛЗ).

После того как МЭЛЗ приватизировали, дворец оказался в частной собственности.

В 2008 году здание перешло к новому владельцу и стало называться Дворцом на Яузе.

Билет: от 800р

площадь Журавлёва, 1, Москва

Клуб завода «Каучук» Построено в 1929 году для работников завода «Каучук» по проекту архитектора Константина Мельникова с участием инженера Г. Г. Карлсена.

Здание клуба является памятником архитектуры советского архитектурного авангарда. Фото 1930-х

При открытии клуб получил название «имени 10-летия Октября» в честь даты закладки здания. С 1981 по 1984 год здесь располагался московский театр «Сфера».

В начале 1950-х годов в результате капитального ремонта были утрачены оригинальные интерьеры.

В 2020 году здание клуба передано в безвозмездное пользование Первому Московскому государственному медицинскому университету имени И. М. Сеченова. Также сейчас здесь находится театр.

Билет: от 1200р

ул. Плющиха, 64/6с1, Москва

Дом культуры строителей Дом культуры строителей на Измайловской площади в Москве был возведён в 1951 году по проекту архитектора Георгия Чалтыкьяна, занимавшего пост главного архитектора Первомайского района.

Первоначально здание служило клубом-кино Министерства нефтяной промышленности, а позднее было переименовано в Дом культуры строителей.

Фасад здания украшен портиком с колоннами и барельефами, изображающими спортсменов, танцовщицу и рабочего.

В 1990-х годах здесь располагались рок-клуб «Не бей копытом», магазин альпинистского снаряжения и несколько кафе.

Сегодня здание вновь функционирует как культурный центр, предлагающий кружки и секции для детей.

Измайловская площадь, 1А, Москва

Клуб фабрики Буревестник Здание клуба «Буревестник» в Москве было построено по проекту архитектора Константина Мельникова в 1928–1930 годах в стиле авангардизм. Оно предназначалось для рабочих обувной фабрики «Буревестник».

Клуб строился на средства профсоюзов промышленных предприятий. Каждый член профсоюза и работники фабрики могли посещать клуб и участвовать в проводимых там мероприятиях.

В 1987 году здание клуба «Буревестник» получило статус памятника регионального значения.

С весны 2007 года в здании располагается штаб Фонда содействия сохранению русского наследия «Русский авангард».

В 2015 году здание перешло в собственность Фонда русского абстрактного искусства и владельцев российского разработчика искусственного интеллекта компании Cognitive Technologies.

Вход ограничен

3-я Рыбинская ул., 17, Москва

Ну вот, вроде все культурные площадки мы и обошли.

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