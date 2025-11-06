Московские прогулки, ч. 71. Собор Василия Блаженного

Как Собор Василия Блаженного получил свое название? По легенде, во времена Ивана Грозного в Москве жил известный всему городу юродивый — Василий Блаженный. Один из немногих, он не боялся говорить царю правду.

По одной из версий, Василий пожертвовал на строительство храма собранную им милостыню. По другой — он жил под лестницей строящегося собора; по третьей — храм построили на том самом месте, где находилась могила юродивого, умершего до начала строительства.

Одним словом, название есть, а докопаться до истины уже очень сложно.

А еще говорят, что когда в 1812 году в Москву вошли французы, Наполеон был так восхищен красотой храма, что хотел перевезти его во Францию целиком. Сейчас это храм-музей, тут проводят богослужения. Собор строился 6 лет с 1555 по 1561 год. Его изначальный образ был изменен пристройками, но задумка храма Василия Блаженного кажется необычной даже по нынешним временам. Он выглядит как свод из восьми церквей, который окружает самую высокую — девятую. Подобного храма до сих пор не существует в России. У каждого храма есть свой вход и освещение, тем не менее собор является единым зданием.

Его настоящее имя — Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву. «Василий Блаженный» — это народное прозвище, привязанное лишь к одному из приделов, но со временем прилипшее ко всему комплексу.

Почему на рву? А потому, что около Кремля раньше был Алевизов ров, на котором и построили собор.

Толщина стен основания храма Василия Блаженного достигает трех метров. Именно такая толщина позволяет надежно держать целых девять зданий. Если посмотреть на основание церкви, видно, что 8 маленьких храмов образуют собой восьмиконечную звезду — символ Богородицы.

На колокольне Храма Василия Блаженного остался только один оригинальный колокол Колокольня собора работает и сегодня, но из всего многообразия колоколов с момента постройки в XVI веке до нас дошел лишь один. В 1929 году советская власть взялась переплавлять бронзовые колокола, и, как говорит звонарь Игорь Коновалов, только чудо сохранило один: «Он и сейчас обертон в обертон доносит звуки XVI века». Игорь Васильевич сказал, что когда в красные годы с церквей срывали купола, скидывали их на землю, а потом привозили обломки на завод, то они так и лежали никому не нужной кучей, потому что для переплавки совершенно не годились... Вот такое бессмысленно варварское уничтожение уникального труда русских мастеров... Собор Василия Блаженного — символ победы и архитектурного новаторства XVI века Архитектура без аналогов.

Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву, более известный как собор Василия Блаженного, был построен в 1555—1561 годах по велению Ивана IV в память о взятии Казани. Это не просто храм, а ансамбль из центрального храма и восьми приделов, стоящих на одном основании. Такое решение было беспрецедентным для русской архитектуры XVI века.

Это девять церквей на одном фундаменте с разноцветными луковичными куполами и центральной позолоченной башней, высотой 65 м. В XVI веке здесь хранилась царская казна. Когда однажды попытались ограбить собор, ценности перевезли в Кремль, а тёмные подклети стали сдавать богатым москвичам «под хранение». Выходит, это первый прообраз банковской ячейки в Москве!

В XVII веке добавили колокольню и яркую раскраску, сменили форму куполов.

Собор был местом царских торжеств, не раз горел и восстанавливался.

С 1918 года — охраняемый памятник, с 1923 — музей, с 1990 — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

С 1991 года — собственность Русской православной церкви и филиал Исторического музея.

Яркий «пряничный» вид — это лишь иллюзия. Собор вовсе не сложен из разноцветного кирпича. Его фасады оштукатурили и расписали узорами. Спецэффект, который мы сегодня принимаем за норму.

Кто строил собор.

Авторами проекта считаются русские мастера Барма и Постник. Есть версия, что это один человек с двойным именем, но в исторических источниках чаще фигурируют как два зодчих. Существует легенда, будто Иван Грозный ослепил мастеров, чтобы они не смогли повторить своё творение, но документальных подтверждений этой истории нет. Внутреннее убранство.

Масштабная роспись интерьеров началась в 1670-х годах. До этого интерьеры оставались без фресок. Сейчас в соборе сохранились редкие образцы живописи XVI века, включая фрески и иконы. В XVII веке появилось темперное письмо, а в XVIII–XIX веках — масляная живопись. Каждая церковь оформлена отдельно, создавая эффект «внутреннего города». Особенно ценны деревянные резные иконостасы, выполненные мастерами в стиле московской школы. Название и культ Василия.

Собор получил народное имя по имени юродивого Василия Блаженного, похороненного у его стен. При жизни Василий считался святым чудотворцем, а после канонизации его почитание стало особенно сильным в Москве. В XVIII веке на месте его захоронения была возведена отдельная церковь, включённая в состав ансамбля. На фото - святыни Храма, связанные с именем Святого Василия Блаженного, который подвергал себя лишениям и в любую погоду скитался по Москве босой и без одежды.

Церковь Василия Блаженного была пристроена к Собору над могилой святого Василия Блаженного спустя 30 лет после его смерти. Сегодня это единственная церковь Храма, у которой трехцветная глава.Только один предел собора — во имя Василия Блаженного — был отапливаемым. Именно там зимой шли службы, а огромный «лабиринт» вокруг большую часть года оставался ледяным и пустым.

При царе Фёдоре Ивановиче в 1588 году была установлена серебряная рака с позолотой над могилой Василия Блаженного, захороненного у стен собора в 1557 году. Рака пустая, мощи лежат ровно под ней.⠀

В 1589 году в золотошвейной мастерской царицы Ирины Фёдоровны изготовили покров на раку святого. Мы видим одно из первых изображений святого, показанного совершенно нагим. По кайме вышита надпись:

«Повелением благоверного государя и великого князя Федора Иоанновича всея Руси и его благочестивой княгини Ирины сделан сей покров на Блаженного Василия Христа юродивого в тесьме. Лето государства его 7097»

На покров были пришиты 5311 зёрен мелкого речного жемчуга, а также драгоценные камни. В 1922 году покров был возвращен в музей, однако уже без камней.⠀Думаю говорить не надо кто постарался.

Икона «Святой Василий Блаженный и мученица Ирина» относится к 17 веку и находится в подклете собора. После революции во время изъятия ценностей из церквей оклад также был изъят, однако в 1927 году его вернули в музей целым и невредимым.⠀

Если приглядеться, то внизу под изображением Богоматери, вы также увидите Василия Блаженного. Это фасадная икона «Богоматерь Знамение со святыми на полях». Она находится сейчас в подклете и относится к 18 веку. Сходная с ней более ранняя икона написана прямо на наружной стене собора и датируется 17 веком. ⠀

Фасадная икона 18 века «Покров с предстоящими Василием и Иоанном Блаженными» находится в центральной, Покровской церкви храма. Современный список с иконы находится на своем историческом месте на колокольне. На иконе Покрова святой изображен дважды: вместе с Иоанном на переднем плане и в сюжете чуда спасения купцов на Каспийском море. Чудо на море также можно увидеть в медальоне на раке Василия Блаженного (фото выше) и в самой церкви Василия Блаженного (про это ниже).⠀

Икона «Василий Блаженный» в местном ряду церкви Входа Господня в Иерусалим.⠀

В церкви Василия Блаженного находится сразу несколько изображений Святого. На фото два из них.

Икона 17 века «Святой Василий Блаженный на фоне Московского Кремля и Красной площади». Она находится в составе заворотного иконостаса церкви. ⠀

На северной стене мы снова видим знакомый сюжет «Чудо Василия Блаженного о спасении купцов в Каспийском море».

Как объяснить уникальную акустику Собора Василия Блаженного? Все дело не только в форме самого строения, но и в специальных керамических сосудах, напоминающих горшки. Они вмонтированы в стены собора для создания хорошего звучания внутри здания. А называются они "голосники". В храмовом зодчестве их использовали довольно часто. Служили голосники сразу двум целям. Во-первых, эти сосуды уменьшали нагрузку на опоры церкви, в отличие от сводов, целиком сделанных из камня или кирпича.

Во-вторых, голосники улучшали акустические показатели помещения, особенно во время хорового пения. Поэтому их иногда также называли резонаторами.

Частности Храма Василия Блаженного

Девять храмов в одном

Официальное название храма — Собор Покрова Пресвятой Богородицы. Он был построен по приказу Ивана Грозного в память о взятии Казани и победе над Казанским ханством, которые случились именно в день Покрова Пресвятой Богородицы. По сути, собор — это 9 церквей на едином подклете, причем 5 из них были освящены во имя святых и православных праздников, на дни которых состоялись важнейшие события Казанского похода.

Чертежи Леонардо да Винчи

Об авторстве собора до сих пор ведутся споры, но самое удивительное — это чертежи Леонардо да Винчи для восьмиугольных церквей, которые очень напоминают план нашего московского собора. Так что, возможно, в основе проекта Храма Василия Блаженного лежат идеи великого Леонардо, конечно, переработанные с учётом русских традиций.

Следы боёв 1917 года

Мало известный факт, но во время Революции уличные бои проходили прямо в сердце Москвы, и собор подвергся обстрелу со стороны красных, которые пытались выбить из Кремля монархистов. Один из снарядов попал в купол. Сейчас об этом напоминает только одна из стен, которую реставраторы специально не заделывали.

Юродивый Василий Блаженный

В 1557 году у стен еще строившегося храма был похоронен юродивый, известный московский чудотворец Василий Блаженный. Казнивший приближенных за малейшие оплошности, Иван Грозный позволял Василию Блаженному неслыханные дерзости. Однажды царь пригласил юродивого во дворец и велел подать ему чарку вина. Несколько раз Василий опрокидывал в окно наполненную чарку, а на гнев Ивана IV юродивый ответил, что тушит пожар в Новгороде. Вскоре в Москву действительно прибыли вести о пожаре. Говорят, Василий Блаженный все собранные подаяния на будущий храм просто бросал на площадь. И никто, даже воры, не трогали этих монет. По преданию, имя блаженного все это время защищает храм.

Спасение от разрушения

Храм за свою историю не раз был в шаге от гибели, но всегда спасался чудом. В 1812 году не смог разрушить собор Наполеон: французы заминировали его, но взорвать не успели, только разграбили. Пытались снести храм и при Сталине, так как он мешал праздничным парадам. По слухам, архитектор Петр Барановский заперся в соборе в знак протеста и вставал на колени перед членами Политбюро, умоляя спасти храм. В итоге, во время обсуждения реконструкции центра Москвы Сталин якобы сказал «Лазарь, поставь на место!», когда Каганович убрал собор с макета.

Библиотека Ивана Грозного

Есть легенда о том, что в мрачных подвалах Покровского собора находится знаменитая библиотека Ивана Грозного. Проблема только в том, что подвалов здесь нет и быть не может: храм возводился на искусственном насыпном холме, единственно возможным был неглубокий ленточный фундамент. Он едва ли достигает 2 метров при 61-метровой высоте здания, так что библиотеку здесь прятать негде.

Царская сокровищница в подвале Собора

Библиотеку здесь, может, и не найти, зато точно известно, что раньше в подклете были глубокие ниши-тайники, которые использовались как хранилища. Их закрывали дверями, от которых сохранились лишь петли. До 1595 года в подклете Покровского собора даже прятали царскую казну. Зажиточные горожане тоже приносили сюда свое имущество, попадая внутрь по внутристенной белокаменной лестнице, о которой знали только посвященные. Позднее этот узкий ход был заложен, но при реставрации 1930-х годах его открыли.

Собор центрический и состоит из 11 церквей - !

9 церквей размещены на одном основании-подклёте, вокруг одной центральной.

(1) Центральный или основной храм - Покрова Божьей Матери (Покровский) – шатровый с маленькой главкой.

Вокруг него расположено 8 церквей (больших ~20-30м и маленьких ~15м), которые сориентированы по сторонам света и 2 придела.

Север (2): церковь Андриана и Наталии (бывшая Киприана и Иустины, выходит на Красную площадь)

Юг (3): церковь Николы Великорецкого (выходит на Москва-реку)

Запад (4): церковь Входа Господня в Иерусалим (выходит на Кремль)

Восток (5): церковь Святой Троицы (выходит на Средние Торговые ряды)

ЮЗ (6) - церковь Варлаама Хутынского

ЮВ (7) – церковь Александра Свирского

СВ (9) – церковь Иоанна Милостивого (бывшая Церковь Трёх Патриархов Константинопольских, Иоанна, Павла и Александра)

СЗ (9) - церковь Григория Армянского

Над месте захоронения Василия Блаженного (угол между церковью Святой Троицы и церковью Трёх Патриархов Константинопольских) в 1588 году был пристроен придел Василия Блаженного (10-я церковь).

Над могилой Иоанна Блаженного в 1672 году возведён придел Рождества Богородицы.

Церковь св. Иоанна Блаженного – 11-я. О ней мало говорят и мало знают, т.к. она находится на реставрации.

Все церкви соединены друг с другом системой переходов.

У собора церквей 11 и куполов – 11, но!

Кроме глав на храмах есть ещё купол над колокольней.

Купол над двумя церквями-приделами (св. Василия Блаженного и св. Иоанна Блаженного) – один общий.

В плане храм образует восьмиконечную звезду.

Восьмиконечная звезда образована совмещением ромба и квадрата. По углам ромба расположены большие церкви, по углам квадрата – малые.

Восьмиконечная звезда или «русская звезда, звезда Богородицы, Вифлеемская звезда» – это символ Богородицы, заступницы за весь род человеческий и покровительницы Московского царства (и России). Восьмиконечная звезда – это путеводная звезда, ведущая человека к Небесному Иерусалиму, священному граду, мировому центру, несущему спасение православному миру. Восьмиконечная звезда - символ соединения мужского и женского начал, созидающих жизнь.

Также, есть мнение, что храм похож на цветок с 8-ю лепестками.

Собор связан с именами не одного, а двух московских блаженных.

Василий Блаженный (Нагой), который исполнял свой подвиг юродства, ходя в любое время года без одежды.

Иоанн Блаженный (Большой колпак), напротив, носил тяжелые вериги и железную шапку-колпак.

Василий Блаженный был захоронен у стены церкви Святой Троицы в 1557. Через 30 лет в 1588 году он был канонизирован и над его могилой возвели маленькую церковь, в которой сейчас находится рака Василия Блаженного. Мощей в раке нет, она пустая, но рака располагается прямо над тем местом, где когда-то был погребен московский святой. Первая подлинная рака была утеряна в Смутное время, вторая – поздняя, серебряная, кованая, выполнена в 19 веке. Сень (кованый балдахин) над ракой символизирует, что над этим местом простёрлась тень Божьей благодати. В церкви каждое воскресенье и по праздникам проходят службы.

Иоанн Блаженный скончался через два года после Василия Блаженного, завещав упокоить его в Покровском соборе в 1589 году. Над его захоронением в 1672 году была также воздвигнута маленькая церковь-придел в его честь. Сейчас этот храм находится на реставрации, доступ в него закрыт. После окончания реставрации здесь будут находиться мощи св. Иоанна Блаженного.

Два храма – св. Василия Блаженного и Иоанна Блаженного – относятся к «комплексу нижних церквей собора», а вместе с подклётом из белых «дышащих» известковых кирпичей и окнами-«продухами», которые поддерживают здесь уникальный микроклимат – нижний первый ярус (тёплый).





Собор Василия Блаженного построен по формуле «божественной гармонии», в его идеальных пропорциях скрыта гармония «золотого сечения». Соотношения высоты и основных частей этого храма образуют ряд золотого сечения (ряд Фибоначчи, когда меньшая часть относится к большей, как большая ко всему целому. 62% и 38%, или величина – 1,6180339887).



Рисунки куполов – уникальны. Ни один купол не повторяет другой. Форма глав – луковичная.

Формы декоративных элементов куполов 4-х малых церквей и 1-й большой (церкви Входа в Иерусалим) содержат знаменитые пять Платоновых тел (правильных многогранников: тетраэдр, куб, октоэдр, икосаэдр, додекаэдр).

Иностранцы сравнивали их с «чешуей кедровой шишки, ананасом и артишоком».



Ослеплённый архитектор

По легенде, Иван IV велел ослепить архитекторов собора Василия Блаженного, чтобы никогда они больше не создали ничего подобного. Но известно, что якобы ослепленный Постник потом участвовал в строительстве Казанского Кремля. Поэтому на самом деле это всего лишь легенда, дополняющая образ грозного царя.

Почему купола собора Василия Блаженного разноцветные?

Существует легенда, что в строении собора Василия Блаженного «зашифрован» образ исторической мечети Кул-Шариф, уничтоженной русскими войсками при взятии Казани в 1552 году.

Согласно этой легенде, 8 глав собора символизируют 8 минаретов разрушенной мечети, а 9-я господствует над ними в ознаменование победы Официальная версия объясняет разноцветные купола собора тем, что он был построен в память о погибших солдатах, и узорчатые купола должны были символизировать «Небесный Иерусалим» или Рай — ту награду, которую заслужили воины, отдав свою жизнь на поле боя.

И ещё одна очень любопытная гипотеза.

При взгляде на собор сверху расположение куполов напоминает гелиоцентрический макет солнечной системы!

Купол церкви Покрова Пресвятой богородицы – Солнце.

Купол храма Василия Блаженного - Земля

Купол церкви Трёх Патриархов - Луна

Купол церкви Николы Великорецкого - Юпитер

Купол церкви Входа господня в Иерусалим - Нептун

Купол церкви Варлаама Хутынского - Меркурий

Купол церкви Александра Свирского - Венера

Купол церкви григоря Армянского - Марс

Купол церкви Святой Троицы - Сатурн

Купол церкви Киприана и Иустины - Уран



Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву На фото ниже - «секретная» церковь Храма Василия Блаженного, про которую мало кто знает, а бывали в которой вообще единицы. Это церковь Иоанна Блаженного, пристроенная к Храму Покрова Пресвятой Богородицы что на Рву (или Храма Василия Блаженного). Это единственная мире церковь, освящённая в честь Иоанна Блаженного. Она закрыта для туристов, однако в неё можно войти, чтобы приложиться к мощам святого. Билет для этого покупать не нужно. В часы работы Храма Василия Блаженного попросите сотрудника храма открыть эту церковь, чтобы вы могли приложиться к мощам. В 1589 году скончался московский юродивый Иоанн. Он завещал похоронить себя у стен Покровского собора. Спустя почти сто лет после смерти Иоанна Блаженного в 1672 году была выстроена церковь над его могилой. Раньше церковь венчала главка, впоследствии утраченная. Сегодня в соборе 11 церквей и 10 главок.

Интересно, что изначально церковь была освящена в честь Рождества Богородицы, а лишь в 1916 году придел был переосвящён во имя Иоанна Блаженного. В 1929 году церковь Иоанна Блаженного была закрыта. Две церкви Иоанна и Василия раньше были соединены общим внутренним переходом, заложенным в 1930е годы.

Почти сто лет церковь Иоанна Блаженного возвращали верующим! К сожалению, были безвозвратно утрачены красивые росписи стен этой церкви, иконостас, часть старинных икон. Однако, благодаря музейным работникам, удалось сохранить ценнейшие царские врата 18 века, большинство икон иконостаса, хоругви. Вернули в церковь и ее главную реликвию - вериги, которые по преданию носил святой Иоанн (их вес более 30 кг, а Иоанн никогда их снимал). Ну и кратко. Собор был возведен в 1555–1561 гг. по велению царя Ивана Грозного в честь покорения Казанского царства.

Центральная церковь освящена во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Четыре церкви — Трех Патриархов Константинопольских, Киприана и Иустины, Александра Свирского и Григория Армянского — освящены во имя святых, в день памяти которых произошли важные события похода. В программе посвящений церквей собора нашли отражение и другие важные события русской духовной жизни второй половины XVI в.: явление в вятских землях нового образа Николая Чудотворца, прославление преподобных Варлаама Хутынского и Александра Свирского. Восточная церковь посвящена основному догмату христианской веры — Святой Троице.

Впоследствии к Покровскому собору были пристроены две нижние церкви: во имя святого Василия Блаженного (1588) и Блаженного Иоанна Московского (1672). Он должен был исчезнуть. В 1930‑е собор мешал парадам, и вопрос о сносе реально поднимался. Архитектор Алексей Щусев спас храм: он предложил повернуть трассу Москворецкого моста, чтобы техника проходила свободно. Так собор уцелел — чудо не меньше, чем его постройка.

Собор Василия Блаженного (Покровский собор) — постоянный сюжет для живописных картин художников России и мира. Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву, в народе называют Собор Василия Блаженного. До XVII века храм носил название - Троицкий, потому что на этом месте был построен первый деревянный храм, посвящённый Святой Троице.

