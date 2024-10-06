Московские прогулки, ч.34

Георгий Данелия - о Москве прежней и Москве настоящей В одном из интервью у известного режиссера фильма "Я шагаю по Москве" спросили, как по его мнению поменялась столица с 90-х годов. Вот что он ответил:

Когда я снимал в 1993 году фильм "Настя", в Москве вообще был такой развал, что я не мог близко ни к одному дому подойти, поэтому все сцены сняты как можно дальше от стен.

Сегодня, когда я езжу по Москве, я думаю: "Господи! Почему я сейчас не снимаю кино об этом городе!" Настолько столица стала красивой! Раньше я очень любил утреннюю Москву: мягкое освещение не высвечивало все трещины, грязь и облупленные фасады. А сейчас я смотрю на отреставрированные дома и поражаюсь красоте, которую не замечал раньше.

Итак, продолжим наши прогулки.

Доходный дом Я.М. Филатова Доходный дом Я. М. Филатова — памятник архитектуры, расположенный в Москве.

На участке расположены два дома, возведённые в разное время:

Левая часть, представляющая собой четырёхэтажное здание, перестроена и надстроена по проекту архитектора Э.-Р. Нирнзее в 1904 году. Архитектурное сооружение, расположенное справа, выстроено в 1907‑1909 годах архитекторами В. А. Дубовским и Н. А. Архиповым. Его еще называют Дом с рюмкой. Я как-то отдельно о нем рассказывала.

До Октябрьской революции владельцем обоих зданий был купец Я. М. Филатов. В СССР в здании размещались коммунальные квартиры.

До настоящего времени доходный дом практически полностью сохранил свой первоначальный облик, он по-прежнему остаётся жилым. Рюмка породила много легенд. Самый распространенный - о беспробудном пьянстве владельца дома.

Якобы владелец настолько любил выпить, да погулять, что еще чуть-чуть и разорился бы. Однако взял в себя в руки и построил доходный дом с рюмкой как символ отказа от алкоголя. Более оправданная версия, что рюмка всего лишь часть архитектурного замысла.

Газета «Московский еженедельник» в свое время так писала о доме Филатова:

«Каждый новый год приносит Москве несколько десятков новых, чудовищно нелепых зданий, которые врезаются в городские улицы с какой-то особенной, только одной Москве свойственной, удалью». Здание является одним из выявленных объектов культурного наследия.

1-й Обыденский пер., 14, Москва

Главный дом усадьбы Е.И. Козицкой В XIX веке здесь располагался Литературный салон, который посещали Пушкин, Жуковский и многие другие поэты. В 1898 году купец-миллионер Григорий Елисеев выкупил дом у прежних владельцев и в 1901 году открыл в нём роскошнейший магазин, названный «Дом Елисеева». В этом же здании находится Музей-гуманитарный центр «Преодоление» имени Николая Островского. Тверская ул., 14, Москва

Дом В.В. Грушецкого Вот так выглядел до вмешательства.

Этот дом пережил войну 1812 года, здесь неоднократно бывал писатель Л. Н. Толстой. Этот дом выведен в романах "Война и мир" и "Анна Каренина".

Дом Волконского — историческое здание XVIII–XIX веков в Москве, которое считается прототипом дома старого князя Болконского из романа Л. Н. Толстого «Война и мир».

До 2009 года здание числилось выявленным объектом культурного наследия, но затем было лишено этого статуса.

В 2013 году дом был перестроен с увеличением высотности и кардинальным изменением облика. И теперь выглядит вот так. улица Воздвиженка, 9, Москва

Доходный дом и аптека В.К. Феррейна О том, что в Москве есть Царь-пушка и Царь-колокол, знают все. Но есть там еще, оказывается, и «Царь-аптека» - когда-то так называли роскошную аптеку, открывшуюся в Москве на Никольской улице на рубеже XIX-XX веков. Современное здание возведено в 1894—1899 годах архитектором Адольфом Эрихсоном по заказу владельца фармацевтического предприятия Владимира Феррейна. В то время аптека Феррейна была самой крупной в Европе. Её большие залы были украшены золочеными вазами, дубовыми резными шкафами, канделябрами и статуями. Для украшения интерьера мебель заказали мастерам знаменитой в то время фирмы Луи Мажорель из Нанси в 1912 году. А с этажа на этаж вели мраморные лестницы с коваными перилами. Чучела медведей встречали всех входящих в главный зал. Обратная же сторона здания выглядит совсем иначе – как средневековый замок с готической башенкой. Раньше на этой башенке были установлены городские часы, которые уже давно безвозвратно исчезли.

Недавно дом "восстановлен", но очень-очень приблизительно, и теперь числится под №10. После революции аптека была переименована в Аптеку №1 и работала с 1917 до 2000 годов. В конце концов, ее все же закрыли, чтобы открыть в этом роскошном здании дорогой бутик. Но, возможно, историческая справедливость все же будет когда-нибудь восстановлена.

Никольская ул., 19-21с2, Москва

Особняк Дерожинской Особняк Дерожинской в Москве был построен Фёдором Шехтелем в 1901–1902 годах для Александры Дерожинской, дочери суконного фабриканта И.П. Бутикова. В доме Дерожинской впервые появились многие технологические новинки: паровое отопление, вытяжная вентиляция, канализация, водопровод, электричество и телефон. Такой дом стоит показать отдельно, как творчество Шехтеля. Тем более я нашла материал от человека, который сумел в этот дом попасть на экскурсию. Выложу обязательно. Уж больно интересно.

После революции в доме Дерожинской располагался Наркомпрос. Потом здесь было общежитие делегатов Коминтерна, а затем — различные посольства. В 1959 году особняк перешёл посольству Австралии.

В 2009–2013 годах здание отреставрировали.

Входа нет

Кропоткинский пер., 13, стр. 1,

Дом-хамелеон в Москве

Особняк Коробковой на Пятницкой улице был построен в 1904 г. для богатой купчихи Арапины Коробковой. Она была поклонницей искусства и изысканных предметов, и поэтому желала, чтобы ее особняк выделялся среди других зданий Москвы.

Здание сменило много владельцев, и к 2013 году, несмотря на бережное использование, сильно обветшало и его закрыли на реставрацию. Во время работ выяснилось, что изначально дом был окрашен в лилово-чернильный оттенок, который при солнечном свете становился сиреневым. Реставраторы вернули зданию этот цвет, и теперь в народе дом называют «хамелеоном». Здание было воссоздано с учетом изменений в планировке, отделке и состоянии конструкций. Особое внимание было уделено эркеру второго этажа, скульптурному и лепному декору фасада, а также настенной и потолочной лепнине в интерьерах. Парадный холл был восстановлен в первоначальном виде, включая мраморную лестницу, позолоту на ограждении и лепной потолок. В результате проведённой реставрации в 2015 году особняк был признан лауреатом конкурса Правительства Москвы на лучший проект в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия «Московская реставрация — 2015». Богато украшенные интерьеры.

С 1960-х в усадьбе располагалось посольство Танзании. Ему пришлось съехать для проведения реставрации. Сегодня в здании находится посольство Республики Гана.

Особняк Коробковой можно найти по адресу Пятницкая улица, 33-35 строение 1. Он расположен в десяти минутах ходьбы от станции метро «Третьяковская».Чтобы попасть внутрь и узнать больше о его истории, можно зарегистрироваться на бесплатные экскурсии, которые проводятся в рамках Дней исторического и культурного наследия. В остальное время особняк закрыт для посетителей.

Усадьба А.Н. Соймонова Фото 1920

В первой половине XIX века усадьбой владел помещик Александр Николаевич Соймонов, племянник статс-секретаря императрицы Екатерины II Петра Александровича Соймонова. В усадьбе в это время часто бывал и жил известный литератор, поэт и библиофил Сергей Александрович Соболевский, внебрачный сын А. Н. Соймонова. Фото 1980

В 1850-х годах усадьба перешла к новой хозяйке — жене гвардии ротмистра В. Д. Ладыженской. При ней были несколько переделаны фасады усадьбы, в частности тосканский портик главного дома был заменён на дорический. В 1870-х годах, при новом владельце — губернском секретаре А. В. Каншине, парадные интерьеры главного дома были частично перепланированы и переделаны по проекту архитектора Августа Вебера. В советские годы усадьба была отдана под административные цели, здесь на протяжении многих десятилетий размещался Свердловский райком КПСС. В конце 1980-х годов в усадьбе работал Центральный совет Всесоюзного добровольного общества борьбы за трезвость. Затем здание несколько раз меняло владельцев, а в 2001 году перешло в аренду на 25 лет ЗАО «Олимпийская система», входящей в группу компаний АФК «Система». В 2009 году бывшую усадьбу Соймонова отреставрировали. Немного фото внутреннего убранства. Входа нет

ул. Малая Дмитровка, 18, стр. 1, Москва

Доходный дом К.С.Клингсланда Доходный дом московского купца Казимира Клингсланда был построен в 1902 году по проекту архитектора Гавриила Иванова. Здание покрыто лепным растительным узором и украшено масками, над окнами третьего этажа — скульптуры изогнувшейся рыси. Над подъездом — скульптура богини Ники с крыльями. До наших дней в четырехэтажном здании с проездной аркой в центре сохранился декор. Его еще называют Дом с рысью. С 1910 по 1917 год дом принадлежал страховому обществу «Россия», а квартиры сдавались внаем. После революции в здании организовали жилтоварищество. В 1930-х годах в квартире № 11 жил советский драматург Василий Шкваркин — автор таких популярных комедий и водевилей, как «Вредный элемент», «Чужой ребенок», «Простая девушка». Та самая рысь. За более чем столетнюю историю облик здания не изменился.

Большой Козихинский пер., 10, Москва

Доходный дом В.И. Фирсановой Здание возведено в 1894–1895 годах по проекту архитектора Б. В. Фрейденберга. Иногда архитектурное сооружение называли «Сандуновским пассажем». До Октябрьской революции верхний этаж постройки и боковые корпуса занимали жилые квартиры, отличающиеся довольно богатым убранством. В этой же части здания располагалась квартира владелицы доходного дома — В. И. Фирсановой. Столовая квартиры Фирсановой

Доходный дом, выстроенный на месте снесенных строений перед новыми Сандуновскими банями – также поразил воображение москвичей и гостей столицы и с первых дней стал достопримечательностью города. Жить в этом многоквартирном доме было модно и престижно, да и потянуть расходы на аренду в нем могли только очень богатые люди. Из самых известных - Чехов и Станиславский. Для самой владелицы Веры Ивановны Фирсановой все закончилось в 1917 году после революции. К тому времени она развелась со своим вторым мужем, заплатив ему, кстати, тоже миллион в качестве отступных. «Лишенку» выселили в комнатку в коммуналке в доме на Арбате – бывшем ее владении. Десять лет она прожила там без права на жилье, на свободное перемещение и получение паспорта, пока ее друзья Федор Шаляпин и Сергей Рахманинов правдами и неправдами вывезли ее по поддельным документам на гастроли в Париж, где она и осталась. Там и нашла упокоение в 1934 году, не дожив до своего 73-летия пары месяцев. Доходный дом Фирсановой сегодня – это Сандуновский пассаж с ресторанами, магазинами и различными организациями. Дом отнесен к категории памятников культурного наследия федерального значения.

Вплоть до середины 2000-х годов в здании располагался нотный магазин русского музыкального издателя П. И. Юргенсона. В настоящее время помещения занимают различные организации. Доходный дом В. И. Фирсановой как неотъемлемая часть ансамбля Сандуновских бань является одним из объектов культурного наследия федерального значения.

В настоящее время помещения занимают различные организации.

Неглинная ул., 14/1А, Москва

Посольское подворье Ильинка, 8 — дом Московского Купеческого общества («Посольское подворье») (1889—1890, архитектор Б.Фрейденберг)

В 1890 году на правом участке был построен дом, отвечающий новым требованиям времени. Здание взял в аренду Волжско-Камский коммерческий банк, который просуществовал здесь до 1917 года. Кроме представительства банка, помещения снимали Товарищество Воскресенской мануфактуры и Товарищество Мануфактур Н. Дербенова и сыновей. В годы советской власти здания Ильинки были заняты под учреждения и позднее вошли в общий комплекс ЦК КПСС. Сейчас этот комплекс принадлежит администрации Президента РФ.

Входа нет

ул. Ильинка, 8, стр. 2, Москва

Дом страхового общества «Россия» Строительство эклектичного особняка, в архитектуре которого преобладали черты модерна, завершилось в 1902 году. Монументальное здание, состоящее из двух корпусов, занимало целый квартал и на первый взгляд напоминало не элитное жилье для московской знати, а средневековую крепость.

После Октябрьской революции коммерческие помещения особняка заняли госучреждения, а почти все квартиры превратились в коммуналки. При Советской власти с 1920 по 1925 годы в первом корпусе размещался Наркомпрос, кабинет А. В. Луначарского был на втором этаже. Наркомпрос имел литературный отдел — ЛИТО. Это была эфемерная организация, просуществовавшая немногим более двух месяцев. Писатель Михаил Афанасьевич Булгаков, приехавший в Москву в 1921 году, почти сразу нашел там работу — он стал секретарем ЛИТО.

В 1960-х годах в мансарде дома находились мастерские художников Юло Соостера и Ильи Кабакова. Эти мастерские были одним из центров московского андеграунда, получившим наименование «группы Сретенского бульвара». Сохранившийся камин в одной из квартир стр. 2, (съёмка 2013 г.)

После отъезда Ильи Кабакова на работу за границу в 1989 году в его мастерской разместился Институт проблем современного искусства. В 2018 году мастерская Ильи Кабакова стала частью Третьяковской Галереи.

Сегодня здание на Сретенском бульваре признано объектом культурного наследия.

Сретенский бул., 6/1с1, Москва

Доходный дом Ф.А. Александрова Здание построено в 1902 году по проекту архитектора Анатолия Остроградского для доктора медицины, гинеколога Фёдора Александровича Александрова (1854–1926). В оригинальном проекте здание отличалось выразительным оформлением в стиле модерн, однако большая часть декоративных элементов была утрачена при перестройке в середине XX века. Первая реконструкция доходного владения Александрова пришлась на 1960-е годы. Именно тогда были утеряны множественные элементы декорирования. В частности, в уже упоминавшемся арочном проезде устроили главный вход, а два прежних подъездных входа заложили. Над аркой же демонтировали и балкон. В 2000-х годах надстроили четвёртый этаж, во время работ была воссоздана часть изначального декора по сохранившимся чертежам архитектора.

В 2007 году зданию присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения.

Мерзляковский пер., 20, стр. 1, Москва

Дом купца Петра Сысоева Этот двухэтажный особняк с украшенным лепниной фасадом и внутренним двориком был построен для Н. Ф. Золотарёвой, жены купца Золотарёва. В 1896 году его купил разбогатевший крестьянин Пётр Сысоев из деревни Сафроново Подольского уезда.

Пётр Сысоев был искусным лепщиком. Его привлекли к лепным работам в интерьерах знаменитой Филлиповской булочной и гостиницы «Метрополь». Благодаря этому он прославился и смог купить себе этот маленький изящный двухэтажный особнячок, во дворе которого им была устроена лепная мастерская. С помощью архитектора Зубова мастер немного перестроил дом и украсил фасад кариатидами и другими элементами лепного декора. 27 марта 2012 года Правительство Москвы включило «Дом с кариатидами» Петра Сысоева в числе пятнадцати других памятников в реестр объектов культурного наследия. «Дом с кариатидами» стал первым зданием, переданным в аренду и отреставрированным по городской программе «1 рубль за 1 метр» сроком на 49 лет. Инвестором стала Жанна Шорина. В рамках программы инвестор должен самостоятельно отреставрировать арендуемое здание, после чего цена аренды становится символической — тот самый 1 рубль за 1 метр. До завершения реставрации арендатор платила московским властям 1 миллион рублей за 145 квадратных метров, но сейчас это уже в прошлом. Благодаря команде реставраторов, состоящей из 13 человек, особняк удалось восстановить до практически первозданного вида. Разрушенные детали восстанавливали по архивным фото и чертежам. Снаружи дом уже не выглядит так, как будто он вот-вот развалится. Светло-зеленый фасад привлекает внимание и создает впечатление свежести.

Входа нет

Печатников пер., 7, Москва

Дом купца Кулешова Двухэтажный каменный особняк светло-зеленого цвета с подвалом был построен в 1823 году и полностью соответствовал «образцовым проектам», которые разрабатывались ведущими зодчими Москвы того времени.

До начала XX века усадьба сохраняла свой патриархальный вид. С 1966 года здание перешло в ведение Управления по обслуживанию дипломатического корпуса. Благодаря усилиям реставраторов дом снаружи и внутри обрел черты классического купеческого особняка начала XIX века.

Сегодня особняк на Большой Ордынке представляет собой ценный элемент исторической и городской среды столицы и является примером купеческой усадьбы, характерной для Замоскворечья первой трети XIX века. Главный дом дошел до нас без изменений, частично были утрачены хозяйственные постройки, находившиеся на заднем дворе.

До 2007 года в здании располагалось посольство Руандийской республикки. Сейчас здесь находится Посольство Аргентины."

Конечно, входа нет

ул. Большая Ордынка, 72, Москва

Ну и последнее здание на сегодня - Гараж Госплана Выполнено по проекту архитектора Константина Мельникова в соавторстве с Владимиром Курочкиным. Предназначалось для автомобилей сотрудников Госплана СССР.

Является памятником архитектуры советского авангарда. С 1955 года и до конца 1990-х годов гараж занимал 8-й таксомоторный парк Москвы. Затем помещения сдавались в аренду. В 1990 году гараж Госплана получил статус объекта культурного наследия Москвы регионального значения. Авиамоторная ул., 63, стр. 1, Москва

Ну и закончу просто красивым снимком Москва. Воробьевы горы