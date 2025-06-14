Московские прогулки, ч. 59. Продолжение по Китай-городу

Продолжим тему, начатую тут: Московские прогулки, ч. 58. Белый, Земляной и Китай городА

Китай-город (1538 – 1934 гг.) С сооружением стен начался новый этап в жизни московского посада. За это время улицы крепости видели всякое: польско-литовских интервентов и наполеоновских захватчиков, соляной и стрелецкий бунты.

Но было и много гораздо более радостных моментов. Строились храмы и монастыри, открывались учебные заведения. Основные улицы этого района — Варварка, Никольская и Ильинка. Первая начинается от Васильевского Спуска, а вторая и третья — от Красной площади. Китай-город долго оставался купеческим районом, где шла оптовая торговля. К 19 в. появились биржи, банки, коммерческие конторы. В советские годы их здания заняли государственные и партийные учреждения.

Одним из самых посещаемых мест Китай‑города являются Палаты бояр Романовых. Музей был открыт ещё при Александре II. Экспозиция даёт представление о малоизвестных подробностях патриархального быта московских бояр. Исторически точно воссозданы жилые и хозяйственные интерьеры XVI-XVII веков. В них можно увидеть подлинные вещи, мебель, посуду. А также прапор с вышитой фигурой грифона. Он находится на родовом гербе Романовых. Рядом же находится еще одно старинное здание Старый Английский двор. Палаты Старого Английского двора — одно из древнейших зданий столицы. Этот памятник гражданской архитектуры был возведен в начале XVI века и его история тесно связана с историей Зарядья, с зарождением и становлением русско-английских отношений, расцвет которых приходится на время правления царя Ивана IV и королевы Елизаветы I.

На Никольской в 1563 году начал работу Печатный двор – первая русская типография, а в 1685 году на этой же улице открылась знаменитая Славяно-греко-латинская академия. Дом № 15 на месте здания Печатного двора.

Но приоритетным направлением в жизни Китай-города оставалась торговля. В XVI – XVII вв. между Ильинкой и Варваркой основали Гостиный двор, где сбывали товары купцы из других городов и земель – гости.

Самое большое историческое здание Китай‑города — Гостиный Двор, который был главным местом торговли в Москве в XIX веке. Во время реконструкции 1990‑х годов в его подвалах был найден самый большой в истории Москвы клад: 120 000 монет в 12 серебряных сосудах. В начале XIX века его здание было перестроено и обрело современный вид. Современное здание Гостиного двора. Вид с Варварки.

XIX век ознаменовался расцветом коммерции и предпринимательства. На Ильинке было возведено здание купеческой биржи, а в бывшем посольском дворе обосновалось московское купеческое общество. Знаменитый Морозов открыл торговый дом на Варварке. На Красной площади появились великолепные Верхние торговые ряды. Часть Китай-города с Ильинкой и Никольской имела неофициальное название «московский сити». Это был деловой центр первопрестольной. Купеческая биржа на Ильинке, сегодня - Торгово-промышленная палата Российской Федерации.

Но тут грянула революция. Для новой власти любое предпринимательство было идеологически враждебным. В помещения бывших банков и страховых обществ въехали партийные и государственные организации.

Символическим финалом этого исторического этапа стал снос Китай-городской стены. Это деяние было одобрено не всеми. Понятно, что стена утратили свою оборонительную функцию. Но можно было сохранить её как памятник истории и архитектуры.

Но, увы, этого не произошло. Сохранились лишь небольшие фрагменты стены в двух местах: в Китайгородском проезде и на пересечении Театрального и Третьяковского проездов. Вот тоже интересный факт, как пытались на свой лад обустроить Красную площадь после революции. Скульптура "Интернационал" на Лобном месте С 1930 по 1932 год на Красной площади на Лобном месте стояла вот такая скульптура под названием "Интернационал". Её то выставляли на праздники, то убирали снова. В итоге в начале 1933 года всё же решили демонтировать насовсем.

Эпоха сноса в Китай-городе В XX веке Китай-город столкнулся с серьезными утратами: в районе было разрушено множество старинных монастырей и ворот. Исчез один из древнейших монастырей Москвы — Николо-Греческий, а вместе с ним исчезли Пантелеймоновская часовня, Ильинские, Варварские и Владимирские ворота. Не стало также церкви Николая Чудотворца «Большой крест», церкви Николы Мокрого и храма Владимирской Божией матери.

Зарядье было снесено ради возведения восьмой сталинской высотки — здания для Наркомата тяжёлой промышленности. Его высота вместе со шпилем должна была составить целых 275 метров. Однако строительство остановилось после смерти Сталина: уже готовый стилобат был законсервирован, а в 1964 — 1967 годах на этом месте возведена гостиница «Россия». В итоге и ее тоже снесли. Кстати. Кабак под названием «что под Пушкой» был одним из самых первых известных кабаков Москвы. Он располагался напротив Кремля прямо за Красной площадью. При Алексее Михайловиче на КП для защиты города стояли пушки, которые и стали так называемой тематикой для питейного дома. Интересно, что позже в этот кабак захаживала жена брата знаменитого архитектора Василия Баженова. В 1770 году ее задержала здесь полиция. Приличным женщинам в кабаки ходить было нельзя.

Про здание ГУМа говорить не буду, поскольку тем о нем ставилось немало. Он еще имеет одно наименование: Верхние торговыке ряды. А вот рядом с ним находятся Средние и Нижние торговые ряды. Вид со стороны Храма Василия Блаженного.

Территория, на которой сейчас расположены Средние торговые ряды, начала осваиваться с XIV в., когда на месте основных улиц, отходящих от белокаменного Кремля и Красной площади, был устроен обширный торг. Постепенно лавки, продающие похожие товары, стали размещаться компактно, формируя торговые ряды. Торг неоднократно горел и вновь отстраивался. В конце XVI в. был издан царский указ о строительстве каменных лавок. Тогда же сложились три квартала торговых рядов: Верхние, Средние и Нижние.

После пожара 1812 г. Верхние и Средние торговые ряды перестраивал архитектор О. Бове. Работа была завершена в 1816 г. В конце XIX в. здания обветшали, а архитектурный облик Красной площади изменился после строительства здания Исторического музея. Встал вопрос о новой перестройке. Строительство было поручено Р. Клейну. К 1893 г. строительство было завершено. После 1917 г. в зданиях Средних торговых рядов разместился Второй дом Реввоенсовета. До 2000 г. комплекс находился на балансе Минобороны. Начиная с 1930-х гг. разрабатывались крупномасштабные архитектурные проекты, предусматривающие снос всех торговых рядов. Нижние ряды были снесены в 1960-е гг. Средние торговые ряды сейчас перестраиваются, снесены все четыре внутренних корпуса и частично перепланирован центральный. В 2000 г. ФГУП «Федеральный комплекс «Кремлевский», подчинённое Управделами президента, выступило главным заказчиком реконструкции Средних торговых рядов. На их основе предполагалось выстроить очередной гостиничный комплекс. Сроки сдачи объекта неоднократно отодвигались. В июне 2012 г. президент РФ предложил передать Средние торговые ряды музею «Московский Кремль». Вид на Средние торговые ряды с Красной площади.

Китайгородский монетный двор. В 1695 году, у Воскресенских ворот и Казанского собора по указу Петра I началось строительство Китайгородского монетного двора. Он был построен в 1697 году и изначально на нем печатали только проволочные серебряные копейки. Фасад Монетного двора 1697 г. Фото 2018.

В 1730 году было принято решение расширить производство на Китайгородском ("Красном") монетном дворе. Расширять производство решили выпуском серебряных и золотых монет, а также медные денежки и полушки. Для такого расширения пришлось произвести ремонт существующих помещений и построить новые для размещения в них станков, кузниц, а также соорудить на Неглинной новые мельницы. Проездные ворота Монетного двора 1697 г. Фото 2018.

Для этих работ был нанят архитектор П. И. Гейден. С ним был заключен контракт на 1732-1733 года. Но к началу 1734 года строительство было далеко от завершения. Директор Монетной конторы граф Головкин доносил в Сенат, что проект Гейдена предусматривал снос обветшалых строений, реконструкцию годных и строительство новых. Территория двора существенно расширялась к северу и востоку. Монетный двор при строительстве Исторического музея.

Помимо этих работ, на Неглиненском пруду была построена новая плотина, а Воскресенский мост был отремонтирован. Но строительство не было завершено и в 1734 году, а на месте разобранной стены не были готовы новые корпуса Московского монетного двора. Здание Монетного двора, выходящее фасадом в Воскресенский пер. Фото 2018.

После пожара в 1737 году, когда некоторые постройки Московского монетного двора пострадали, Монетная контора просила Сенат запретить строительство у Воскресенского моста деревянных лавок и харчевен и отдать эти места под нужды монетного двора. В 1740 году составили опись построенного монетного двора.

Первая улица Москвы, упомянутая в исторических хрониках, называлась Великой.

Это название встречается в летописи 1468 года. На тот момент она была самой широкой улицей города. Великая улица находилась на территории современного Зарядья. Археологи полагают, что она соединяла Кремль с берегами Москвы-реки и являлась частью Владимирской дороги, известной также как Великая Владимирская дорога. Историки предполагают, что по этой улице осуществлялась торговля с ближайшими городами.

Поначалу в древней Москве улиц не было вообще: люди селились по берегам вокруг Москвы-реки и образовывали небольшие городища. Для перемещений между ними прокладывали дороги, вытаптывали тропинки и просеки.

Сегодняшний центр города — территория Кремля — знаковое место для древних людей, именно оттуда начиналась история Москвы. Постепенно город расширялся — сначала до размеров Китай-города в XVI веке, позже — присоединяя все больше территорий вокруг себя.

Дороги и тропинки, которые связывали поселения, постепенно становились улицами. К концу XIV века появились улицы вокруг Кремля, обустраивались и застраивались проселочные дороги. Со временем у них появлялись названия, которые люди давали, ориентируясь на рельеф и характерные природные особенности местности. Считается, что первая московская улица, которая попала в хроники, называлась Великой. О ней сохранилось упоминание в летописи 1468 года. На тот момент это была самая широкая улица Москвы. Позже город рос и название стало менее актуальным, а потом и забылось.

Великая располагалась на территории современного Зарядья. Улица, по мнению археологов, вела от Кремля к берегам Москвы-реки и была частью Владимирской дороги (ее также называли Великой Владимирской дорогой). По этой улице, как предполагают историки, шли торговать в ближайшие города.

Великая улица стала одной из первых, где было устроено деревянное покрытие, и просуществовала до XV века, когда была ликвидирована в ходе перестройки центра Москвы. На её месте до середины XX века находился Мокринский переулок, получивший свое название в честь церкви Николы Мокрого. Церковь Николы Мокрого в Зарядье. Хотевский план Москвы 1852 года. Первоначальный облик церкви Николы Мокрого на Великой улице. Реконструкция В.А. Рябова (1957 г.р.). Экспонат Музея истории города Москвы. Зарядье. Москворецкая набережная. Церковь Николы Мокрого находится в правой части кадра за Китайгородской стеной. скрытой пристроенными складскими помещениями. 1887 год. Зарядье. Москворецкая набережная. Церковь Николы Мокрого находится в правой части кадра. 1887 год.

Часть дороги в черте Большого посада, или Китай-города, стала Великой улицей - название, говорящее само за себя. В Китайгородской стене Великая образовала еще одни ворота, Космодемьянские, выводившие к устью Яузы и к новым, дальним пристаням. Словом, Великая улица была не менее важна, чем Варварка, Ильинка и Никольская. Зарядье. Московское наводнение 1908 года. Вид из Кремля на Замоскворечье. 1896 год. №29 - Николо-Еленинская башня; №8 - Николо-Еленинская церковь; №39 - Церковь-Николы Мокрого в Зарядье Церковь Николы Мокрого в Зарядье. Мокринский переулок. 1882 год. Фотография из альбома Николая Найдёнова. Ч. 1. № 32. Китайгородская стена вдоль Москворецкой набережной до реставрации. 1924 год.

В 1930-е годы Зарядье стали сносить под строительство гигантского высотного здания Наркомтяжпрома, сопоставимого по размерам с проектируемым в те годы Дворцом Советов Мокринский переулок. Снос Зарядья в 1940-1941 годах. Справа Никольская церковь - вид с востока.

В 1951 году была взорвана часть стены Китай-города вдоль набережной и продолжен снос Зарядья под новое строительство. К 1953 году был возведён каркас нового здания около 20 этажей, но после смерти Сталина, как уже говорилось, работы прекратились и каркас разобрали.

В начале 1960-х годах были разрушены все оставшиеся дома (за исключением церквей, не снесённых прежде) и приступили к строительству гостиницы «Россия», возведённой в 1964-1967 годы. Строительство гостиницы Россия. Фото 1965 года (Фото: Фотохроника ТАСС).

Впоследствии разрушение Зарядья и строительство здания подобного объёма и архитектуры признали градостроительной ошибкой (однако почему-то сегодняшний градоначальник не мешает планам уродования города, носясь с планами уничтожить здание СЭВа, и построить изломанную каракатицу!), и 1 января 2006 года гостиница была закрыта, а 29 марта того же года начались работы по демонтажу этого здания.

Начало строительства здания Исторического музея Из 1874 года переходим в 1875 год, когда на месте снесённого здания бывшего Земского приказа начали строить Исторический музей. 3 сентября состоялась торжественная церемония закладки нового сооружения. Возводили его по проекту Владимира Шервуда. Внешний облик музея выполнили в стиле древнерусского зодчества. По замыслу Шервуда, здание должно было сочетаться с Покровским собором (Василия Блаженного) напротив и сделать огромную Красную площадь более уютной.

Строительство шло трудно: рядом в коллекторе протекала река Неглинная. А значит и почвы были неустойчивыми, с большим количеством грунтовых вод. Приходилось использовать сложные и дорогие по тем временам технологии!

Московская городская дума Справа от Воскресенских ворот сегодня стоит Исторический музей, а слева здание Московской городской думы.

В 1887 году был объявлен конкурс проектов на возведение нового здания Московской городской думы. Всего было представлено 38 проектов. Победил на конкурсе проект Д. Н. Чичагова, который сочетал древнерусский декор с модными неоренессансными решениями интерьера. В новый проект деревянные перекрытия были заменены на бетонные своды по железным балкам.

Здание Московской Городской Думы после артобстрела большевиками в 1917 году

После революции 1917 года Московская городская дума была упразднена, и в здании разместились отделы Моссовета, а в 1930-х в нём открылся Центральный музей В. И. Ленина.

В постсоветский период здание было передано в распоряжение Государственного Исторического музея (ГИМ). В 2012 году в двухэтажном павильоне, специально построенном для этой цели по проекту П. Ю. Андреева во внутреннем дворе между зданием думы и палатами Старого Монетного двора, был открыт Музей Отечественной войны 1812 года (как филиал ГИМ).

Билет: от 150р

площадь Революции, 2/3, Москва

Площадь Революции Одна из главных площадей столицы до 1918г. звалась Воскресенской. Переименовали её в память о событиях Октябрьского восстания. Раньше по территории современной площади протекала река Неглинная, а поблизости стояли мельницы и мучные лавки. Позже здесь появилась Китайгородская стена, от ворот которой перекинули мост, а неподалеку разрослись торговые строения. Сама же площадь сформировалась только в начале девятнадцатого века, после того, как Неглинную убрали в специальную трубу. Третьяковский проезд — маленькая живописная улица, связавшая Никольскую улицу с Театральным проездом

При устройстве проезда в Китайгородской стене, рядом с Птичьей башней, были прорублены Третьяковские ворота. В самом проезде с двух сторон построили дома под магазины с большими окнами-витринами.

В 1880-е там работал магазин готового платья Трусова и Туровцова. Затем на его месте открылся магазин «Феникс», торговавший популярной среди московской аристократии мебелью в стиле модерн.

Также здесь продавали одежду Торгового дома братьев Алексеевых, ароматические средства компаний «Брокар» и «Ралле», часы и ювелирные изделия дома Вильгельма Габю. Третьяковский проезд фото 1909 г.

Как в Москве появилась первая частная улица?

К концу 19 века в Китай-городе находилось множество магазинов, популярные рестораны, торговые дома известных российских товариществ и многое другое. Сюда устремлялось и большое количество экипажей, что приводило к пробкам.

Для того, чтобы решить проблему, основатели Третьяковки выкупили необходимые участки земли на месте будущего проезда и обратились с просьбой на строительство лично к Александру III, который и дал разрешение.

Так в Москве появилась первая улица, построенная на частные деньги и стала она называться в честь своих создателей — Третьяковский проезд.Проезд был создан по инициативе и на средства братьев Третьяковых в 1871 году. Работы осуществлял архитектор Александр Каминский. В этом месте исторически размещались самые дорогие магазины.

Справа стоит единственная уцелевшая башня Китай-города — Птичья. Слева небольшой воссозданный участок стены. Можно заметить также утраченный храм святой Троицы 19 века. Сегодня

Кстати, Третьяковский проезд и Никольская улица не всегда были пешеходными Например, на этом фото 1961 годазапечатлен «автомобильный» период их истории.

Спасский мост Кремля Между Спасской башней и Красной площадью находился мост, перекинутый через ров, который окружал крепостные стены. Этот мост построили в 1516 году, и изначально он был деревянным, но в XVII веке стал каменным. По обеим сторонам моста располагались торговые лавки, где активно велась книжная торговля. Здесь одними из первых начали продавать рукописные, а затем и печатные книги.

После 1812 года, когда шла реконструкция Красной площади, ров с водой решили засыпать. Мост стал ненужным, и его разобрали. Многочисленные продавцы книг были вынуждены переехать на Никольскую улицу.

Ну и осталось еще показать сохранившиеся храмы на территории Китай-города и по паре слов о них. Начнус главной жемчужины Красной площади, с Храма Василия Блаженного. Его знают все. Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву велел возвести в честь покорения Казанского ханства Иван Грозный. Девять отдельных церквей составили его полный архитектурный ансамбль. Каждая из них была посвящена победе или значимому празднику в стране. Но привычное название храм Василия Блаженного пошло от церкви, построенной в честь юродивого прорицателя. По преданию, он собирал деньги на храм и помощь неимущим, лишенный сам крова и одежды.

Знаменский монастырь

Построен на Старом Государевом Дворе бояр Романовых в 17 в. Палаты внутри монастыря стали одним из первых объектов реставрации в России (работы велись в 19 в.). После 1923 года монастырь был закрыт. К началу 1960-х годов здание подворья и конюшни были снесены, а оставшиеся постройки находились в аварийном состоянии. Но в связи со строительством в Зарядье гостиницы «Россия» в 1963—1972 годах были проведены работы по реставрации собора

До нашего времени сохранился только монастырский собор. Здания монастыря находятся по адресу: улица Варварка, д. 8—10. Сегодня это филиал Государственного исторического музея. На сегодня строения Знаменского монастыря входят в комплекс «Парка Зарядье»

Собор Иконы Божией Матери Знамение в Знаменском монастыре

Назван в честь иконы «Знамение», которая принадлежала роду Романовых, и построен на земле, принадлежавшей им. Пятиглавый собор из красного кирпича был центром монастыря, вокруг него когда-то было почти 300 более мелких построек. В революционные годы собор упразднили и обезглавили. Начиная с 1960 г. началась капитальная реставрация. Сегодня собор открыт, здесь проходят богослужения.Церковь Георгия Победоносца на Псковской горе Церковь Георгия Победоносца на Псковской горке построена в 1657–1658 годах на месте сгоревшего храма.

В 1818 году её восстановили после наполеоновского нашествия, которое Храм пережил.

Закрытая в 1930-х, церковь использовалась как склад, а после реставрации (1965–1972) стала выставочным залом. В 1991 году её вернули верующим, богослужения возобновились в 1995 году.

Здание четырёхугольной формы с пятью главами стоит на высоком подклете, где раньше хранили вещи прихожан.

Фасады украшены карнизом из кирпича, а интерьеры расписаны в XVII–XVIII веках.

В архитектуре преобладает стиль «русского узорочья» с наличниками и кокошниками. А красные и белые цвета традиционны для московской архитектуры. Храм, в отличие от многих, пережил пожар 1812 г. Позже к нему достроили колокольню, трапезную и каменные галереи. Сегодня это памятник федерального значения.

Церковь Максима Блаженного

Скромная церковь на Варварке названа в честь юродивого Максима Блаженного, которого в 1547 г. канонизировала церковь. Новую церковь возвели на частные средства купцов Максима Шаровникова и Максима Верховитинова в 1698 г.

В 2014 г. восстановили интерьеры, роспись, иконостас и белокаменный цоколь.

Церковь Варвары Великомученицы

Благодаря деревянной церкви Святой Варвары получила название старинная московская улица — Варварка. В 16 в. деревянную постройку сменило каменное здание по проекту итальянского архитектора Алевиза Нового. Сегодня после долгой реставрации вы увидите церковь, восстановленную в точности по проекту итальянца.

Церковь Зачатия Анны, что в Углу

Название церкви связано с ее местоположением — восточная и южная часть Китайгородской стены соединились, в этом углу на территории Зарядья и построили церковь. Первое упоминание о церкви датируется 1493 годом. Располагается на территории парка "Зарядье"

Николо-Греческий монастырь и часовня Николая Чудотворца

Никольский монастырь Китай-города связывают с греками. По одной из версий, именно в нем греки нашли пристанище в Москве. С 1648 г. монастырь перешел к греческой церкви, здесь остались лишь монахи-греки, и молитвы шли на их родном языке. В 20-е гг. прошлого века монастырь закрыли, а главный собор снесли. Здание часовни Николая Чудотворца сохранилось до наших дней и принадлежит одному из архивных институтов столицы. Вы узнаете часовню по яркой зеленой крыше и аркам с лепниной. Здания бывших келий с видом на Никольскую сегодня сдаются в аренду.

Богоявленский монастырь и собор Богоявленского монастыря

Основан в 1296 г., неоднократно перестраивался, до сегодняшних дней сохранилось здание, построенное в конце 17 века. В монастыре были усыпальницы знатных родов. В нем монахи из Греции вели обучение греческому языку и многим наукам. Здание собора сильно пострадало после революции, а в годы войны чудом уцелело, когда немецкий самолет упал совсем близко к нему.

Сегодня деятельность монастыря прекращена, а собор работает как приходская церковь. Прекрасная Афонская часовня Богоявленского монастыря, выстроенная в русском стиле, не сохранилась: ее снесли в 1929 г.

Заиконоспасский монастырь и собор Спаса Нерукотворного Образа

Предположительно, монастырь мог быть частью Никольского из-за его близости. Свое название получил из-за иконного ряда на Никольской улице, где «выменивали» иконы. В Заиконоспасский монастырь переехала греческая школа из Богоявленского монастыря, которая позже стала первым высшим учебным заведением Москвы. За это его величают «колыбелью» учености.

Собор Спаса Нерукотворного Образа в Заиконоспасском монастыре был заложен в 1660 г. на деньги князя Волконского. Монастырь закрыли в 1929 г., разрушив колокольню и убрав крест. В конце прошлого века монастырь вернули церкви, а в 2011 г. восстановили колокольню.

Храм Апостола Иоанна Богослова под Вязом

Храм с 15 в. стоял на Новой площади, горел, разорялся врагами, но ни разу не разрушался. Когда-то перед алтарем рос могучий вяз — отсюда и название. В 30-е гг. прошлого века здесь разместился Музей Москвы, но в 1992 г. храм снова вернули церкви.

Церковь Пророка Ильи на Новгородском подворье

Это одна из первых известных на сегодня каменных построек Китай-города, которая дала название улице Ильинке. При реставрации в 2000 г. раскрыли объем нижнего храма церкви, который в наше время находится ниже уровня Ильинки почти на три метра. Неподалеку, сразу за площадью Ильинские ворота, до 1934 г. стояла церковь Николая Чудотворца «Большой Крест». Возведенный в 1688 г. храм пережил революцию и даже был отреставрирован, но община не сошлась во взглядах на религию с официальным духовенством и церковь была полностью разрушена.

Церковь Космы и Дамиана в Старых Панех

Действующий сегодня храм, в который после перестройки вернулся сохраненный прихожанами крест с мощами святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана. В 16–17 вв. рядом с церковью находилось торговое и дипломатическое представительство Польши, поэтому район в народе называли «Паны».

Церковь Николая Чудотворца «Красный звон»

Вид на Никольский храм «у красных колоколов» со стороны Варварки

Церковь построена сразу каменной, что было редким случаем в средневековой Москве. Колокол 1573 г. из трофеев Русско-польской войны пожаловал лично царь. Колокол сохранился до наших дней, а внутреннее убранство не уцелело. После революции службы в церкви прекратили, а вокруг выросли многоэтажки. Службы возобновились в 1996 г.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы на Чижовском подворье

Церковь словно спряталась от посторонних глаз за стенами бывшего Чижовского подворья, которое за счет торговых оптовых лавок разрослось на Никольской в середине 19 в. Маленькая и аккуратная, она пристроена к трехэтажному зданию с жилыми комнатами. В 2000 г. в церкви возобновились богослужения.

Церковь Троицы в Никитниках

Церковь Троицы Живоначальной — эталон стиля «московское узорочье». Название ей и переулку, где она стоит, дала фамилия купца Никитникова, который возвел каменное здание на месте деревянного храма. Сегодня можно видеть фрагменты интерьера, железные двери и решетки с оригинальным орнаментом. С 2010 г. в главном храме идут службы.

Церковь Рождества Иоанна Предтечи у Варварских ворот

Изначально церковь была расположена прямо у Варварских ворот. Интересный факт — в Церкви Рождества Иоанна Предтечи короновали императрицу Елизавету Петровну. В 20-е гг. прошлого века эту церковь, как и многие другие, закрыли, а на ее площадях размещались то конторы, то жилой дом, то детский садик. Полная реставрация завершилась лишь в 2014 г.

Казанский собор

Церковь Казанской иконы Божией Матери в начале улицы Никольской появилась в честь значимого события: ополчение во главе с Димитрием Пожарским освободило от поляков Китай-город. Деревянное здание вскоре сгорело, и в 1632 г. была отстроена каменная церковь. Печально, но в 1936 г. храм полностью снесли. Восстановили в 90-х гг. прошлого века.

Наверняка, я что-то могла и упустить, но постаралась выложить по максимуму.

https://pantv.livejournal.com/2398382.html

https://experience.tripster.ru/sights/stena-kitaj-goroda-kre...

https://a-dedushkin.livejournal.com/491210.html

https://a-dedushkin.livejournal.com/489909.html?rfrom=dedush...

https://tonkosti.ru/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9-%D0%B3%D0...

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Часть 25 Часть 26 Часть 27 Часть 28 Часть 29 Часть 30 Часть 31 Часть 32

Часть 33 Часть 34 Часть 35 Часть 36 Часть 37 Часть 38 Часть 39 Часть 40

Часть 41 Часть 42 Часть 43 Часть 44 Часть 45 Часть 46 Часть 47 Часть 48

Часть 49 Часть 50 Часть 51 Часть 52 Часть 53 Часть 54 Часть 55 Часть 56

Часть 57 Часть 58