Московские прогулки, ч. 36. Английский клуб на Тверской

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Английский клуб на Тверской улице Москвы располагается в здании причудливой судьбы – сначала старинная усадьба, потом долгое время элитный Английский клуб, недолго – госпиталь, затем Музей революции, а ныне – Музей современной истории России.

В своем обзоре я хочу показать, что осталось в этом здании именно от времен Английского клуба.

Сначала отмечу, что это единственный на всей Тверской улице классический фасад, не искаженный поздними перестройками Здание бывшего Английского клуба. Вид на центральную часть и правое крыло

Эта часть города застраивалась издавна, но первый каменный дом здесь возвёл в 1780 году генерал-поручик А.М.Херасков – ныне эта постройка составляет центральную часть здания Английского клуба на Тверской улице Сам Херасков был масоном и в его доме проходили тайные собрания первого в Москве масонского кружка. До сих пор во внешнем и внутреннем декоре дома сохранились символы масонской традиции, поэтому здание Английского клуба является непременным объектом экскурсий, посвященных следам масонов в Москве. В начале ХIХ века усадьбу на Тверской покупает граф Лев Кириллович Разумовский и перестраивает главное здание: в 1811 году появляется левое крыло, а в 1817 году – правое. Левое крыло бывшего Английского клуба (усадьбы Разумовского)

При наполеоновском нашествии дом уцелел от пожара, но интерьеры были безнадежно испорчены: французские солдаты устроили в доме скотобойню. Уличный фасад левого крыла бывшего Английского клуба (усадьбы Разумовского)

Именно при Разумовском усадьба обзавелась каменной оградой по линии улицы с двумя симметричными воротами и двумя калитками. Пилоны всех ворот увенчаны фигурами львов, которые обессмертил Пушкин в «Евгении Онегине», описывая въезд Татьяны в Москву:

«…Балконы, львы на ворота́х,

И стаи галок на крестах.»

После смерти Разумовского дом перешёл к князю Н.Вяземскому, который и продал его Английскому клубу в 1831 году. Вообще же история Английских клубов в России началась с последней трети ХVIII века, когда сначала в Санкт-Петербурге, а потом в Москве появились джентльменские клубы. Они становились центрами общественной и политической жизни, во многом определявшими общественное мнение. Особенное значение Английский клуб имел в Москве. Это было элитное аристократическое собрание, членство в котором означало высокий статус и положение в свете. Приём новых членов был ограничен и осуществлялся только по рекомендациям, причем даже титулованные дворяне могли годами стоять в очереди и не успеть до конца жизни попасть в члены клуба. Роль Английского клуба в общественной жизни столицы ярче всего, на мой взгляд, характеризует частое упоминание клуба в литературе того времени. Мы встретим это название в художественных произведениях, в дневниках и письмах А.С.Пушкина, А.С.Грибоедова, Л.Н.Толстого, Н.В.Гоголя, В.А.Гиляровского, В.А.Жуковского, Аксаковых, М.Н.Загоскина и многих, многих других. Классические фразы из «Горе от ума» «…Сок умной молодежи» и «Шумим, братец, шумим!» — это всё об Английском клубе. В первом томе «Войны и мира» описывается торжественный обед в Аглицком клубе в честь князя Багратиона, только происходил он не на Тверской, а по одному из прежних адресов клуба. Ведь прежде чем Английский клуб расположился в бывшей усадьбе графа Разумовского, он неоднократно менял своё местоположение.

Сейчас вход в здание бывшего Английского клуба на Тверской осуществляется через главное крыльцо центральной части строения. Мы попадаем вот в такое фойе Этот вестибюль сохранил колоннаду, декор потолка и лестницу на второй этаж. Все балки потолка украшены одинаковыми изображениями жезлов, обвитых плющом, и трёх медальонов. На центральном медальоне изображена голова горгоны Медузы Этот же мотив повторяется на решетке лестницы Сейчас при подъеме по парадной лестнице нас встречает мозаичное панно на революционную тему, а во времена Английского клуба здесь висел портрет действующего государя-императора. Но мы смотрим на лепнину потолка, которая соответствует интересующему нас периоду На период Английского клуба восстановлен и вход на второй этаж (рольставни в расчет не берем) Посмотрите на кариатид с лицами идеальных пропорций За этим входом начинаются залы музея, где располагается постоянная экспозиция. В самых первых залах ничего не напоминает об Английском клубе. А вот во втором или третьем зале можно увидеть колонны и пилястры из искусственного мрамора классического коринфского ордера На потолке соответствующая стилистике лепнина Стены зала в нижней своей части почти полностью закрыты экспозицией и, похоже, здесь ничего не осталось от прежних интерьеров Единственный зал, интерьер которого сохранился со времен Английского клуба, – это Газетная комната Дело в том, что кроме политических дискуссий, Английский клуб славился своей кухней, карточными играми и библиотекой. Так вот, библиотека клуба считалась лучшей в России и располагала богатейшим собранием русских периодических изданий начиная с 1813 года. Во времена отсутствия телевидения и интернета сюда приходили, чтоб узнать новости, – клуб выписывал множество российских и зарубежных газет и журналов. А читать их можно было как раз в комнате, называемой газетной В газетной и библиотеке нельзя было громко разговаривать, уносить издания без соответствующего оформления и даже переносить их в другие залы – за это полагались штрафы. Такие правила устанавливал устав клуба. Ведь Английский клуб был одной из первых российских общественных организаций: все должности в клубе были выборные, а деятельность осуществлялась согласно уставу. В газетной комнате нет музейных витрин с экспонатами, но в разных частях комнаты воссозданы фрагменты интерьеров клубных залов. Вот, например, фрагмент библиотеки В нём мне больше всего понравилась лампа зелёного абажура, бронзовая, с патиной. Хотя и кожаные переплеты с золотыми надписями за стеклами шкафа тоже внушают уважение Вот фрагмент фруктовой комнаты, т.е. помещения, где подавали легкие закуски, салаты, фрукты – по нынешним понятиям это было бы кафе или бар Здесь заслуживает внимания тончайшей работы экран. Выполнен он из дерева, применена резьба и роспись Такой же раритет – вот этот сервант для чайной посуды Посмотрите, какими изящными бронзовыми накладками и эмалевыми медальонами он украшен Кстати, о еде. В Английском клубе вообще много времени и внимания уделяли поварскому искусству. Не случайно А.С.Пушкин, описывая визит Онегина в Английский клуб, иронично замечает «…О кашах пренья слышит он». Кухня и повара клуба считались лучшими в России, а члены клуба отправляли на обучение в Английский клуб своих поваров. Роскошные обеды клуба славились по всей Москве В газетной комнате сохранилось зеркало, вроде бы подлинно венецианское Кстати, женщины в Английский клуб не допускались, даже в качестве прислуги, не говоря уже о гостях. За всю историю существования Английского клуба дамы могли посетить его лишь трижды, во время коронационных торжеств российских монархов. Но и тогда дамы удостаивались только завтрака и осмотра некоторых залов. Ныне все посетители могут любоваться роскошными интерьерами Колонны и пилястры по моде тех лет выполнены из искусственного мрамора. Потолок и стены расписаны в технике гризайль – то есть рисунок, за счёт тоновых вариаций одного цвета имитирующий объём А вот точь-в-точь такой же декор стены, но уже частично выполненный в объеме В некоторых арках расположены объёмные барельефы, изображающие сцены из греческой мифологии На потолке в трех круглых плафонах росписи Изображены в плафонах музы – покровительницы искусств и наук, ведь назначение комнаты — просвещение Кстати, слово «музей» произошло от греческого названия храма муз На стенах светильники с зеркальной подложкой, чтобы за счет отражения получалось больше света В газетной комнате великолепная люстра. Со слов экскурсовода, она подлинная, только переоборудована под электричество После газетной экскурсантов обычно ведут в следующую комнату. Будучи в Английском клубе дважды и с разными экскурсоводами, я слышала два её названия: говорильня и инфернальная. Говорильня – потому что в ней могли без помех беседовать на разные темы, а инфернальная, то есть адская, — потому что в ней играли в карты и проигрывались по-крупному. Как бы то ни было, сейчас в этой комнате от интерьеров практически ничего не осталось. Здесь интересны колонны, украшенные резьбой… …и подлинные светильники. Большая люстра, помимо тончайше выполненного замысловатого узора, интересна фигурой крылатого ангела в центре и многочисленными фигурками не то воинов, не то охотников, расположенных по окружности. Обратите внимание как тщательно выполнены не только луки в руках воинов, но и тетива на них (!) В инфернальной есть ещё светильник поменьше В этом зале в витринах и без выставлены различные экспонаты музея. Например, каминные часы, Париж, XIX век Ещё здесь воссоздан интерьер кабинета старейшины Английского клуба (конец XIX – начало XX века) Следующий зал, в котором воссозданы элементы декора XIX века, — это зал с камином. Вот общий вид потолка На потолке росписи в стиле гризайль обрамляют центральный плафон. Эти росписи содержат изображения как чисто декоративных элементов – венков, щитов, рога изобилия и т.п. – так и мифологических сцен Но основное внимание приковывает к себе, конечно, живописный плафон в центре потолка Зал имеет не строго прямоугольную форму, с одного конца он завершается полуротондой. Свод этого алькова расписан изображениями гирлянд, листьев аканта, рогов изобилия, а полукруглая форма подчеркнута сильно выступающим карнизом с богатым лепным декором Именно здесь, между колоннами, находится камин, по которому этот зал называют иногда каминным Мраморный камин по торцу каминной полки украшен медальонами с римскими профилями Вертикальные стенки камина также украшены резными мраморными барельефами В каминном зале только экспозиция живописи, никаких витрин или отдельно стоящих экспонатов нет, только полотна на стенах – соответственно, и зал смотрится более цельно и значимо, как самостоятельная экспозиционная единица. Также в этом зале обязательно надо обратить внимание на люстры Они опять-таки подлинные, переоборудованные под электричество. Насколько позволяет камера, пытаюсь показать эту тонкую работу. Здесь самые разнообразные фигуры и образы: девы, ангелы с крыльями, факелы с венками После каминного зала следует целый ряд комнат, в которых сохранились лишь отдельные элементы декора, относящегося к интересующему нас периоду. Вот, например, зал с очень интересным потолком: в прямоугольник потолка вписан шестиугольник, а в него – круг, являющийся основанием купола Углы и не занятая куполом часть потолка украшены лепниной с изображениями грифонов, крылатых дев, венков и масок В другом зале по периметру потолка идет очень своеобразная лепнина, даже с неким подобием кронштейнов, украшенных изображениями фигур, — не припомню, чтобы где-то довелось ещё такую видеть В следующем зале, кроме лепнины по периметру потолка, над дверями восстановлены барельефы на исторические или мифологические темы Есть ещё один крупный зал с восстановленными потолочными росписями на бочкообразном своде Экскурсоводы про него ничего не рассказывают. На вопрос, всегда ли здесь были росписи гризайль или это упрощенное восстановление, мне ничего внятного не ответили В завершение напомню, что сейчас в этом здании располагается Музей современной истории России. Хотя темой этого рассказа был только Английский клуб, экспозиция музея тоже заслуживает внимания. Она охватывает период примерно с начала ХХ века и до наших дней, здесь уже представлены нулевые годы нынешнего века. Памятные вам предметы, лица, события вы увидите в новом свете, совсем с иного ракурса. Так что каков бы не был ваш возраст, вы сможете ощутить себя частицей истории и современником исторических событий. Потолок в переходах Английского клуба

Бывший Английский клуб, ныне Музей современной истории России, расположен по адресу ул.Тверская дом 21. Ближе всего добираться от станций метро Тверская и Пушкинская. На этих станциях выходить при движении из центра в начало состава, далее идти на ту сторону Тверской, где Макдональдс

https://trymoscow.ru/anglijskij-klub-na-tverskoy/