Московские прогулки, ч. 43 (павильоны ВДНХ)

Вначале я покажу не совсем и ВДНХ, а метро с таким же названием, которое расположено рядом с выставкой, да и построено было именно для транспортного удобства.

Изначально пилоны станции «ВСХВ» (сейчас – «ВДНХ») должны были быть украшены флорентийскими мозаиками, однако 4 ноября 1955 года ЦК КПСС и Совета Министров СССР выпустили постановление «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». Новости СМИ2 Сегодня Департамент культурного наследия города Москвы включил станцую метро ВДНХ и ее вестибюль в перечень выявленных объектов культурного наследия Москвы

Далее покажу ретро фотографию из, не такого уж и далёкого, прошлого. Автобусная станция ВДНХ, Москва, 1984 год.

Павильон №19. «АТОМ» Павильон № 19 Главный демонстрационно-испытательный вычислительный центр. В 1966 году из алюминиевых трёхслойных панелей типа «ПТАР» был построен одноэтажный павильон «Механизация и электрификация сельского хозяйства» по проекту архитектора М.И. Виноградского. При внутренней отделке здания широко использовались алюминиевые профили. Снесен в мае 2016 года. С того времени на его месте велось строительство павильона атомной энергии.

Выставочный центр «Павильон № 19 Атомная энергия» – это место, которое обязательно стоит посетить, если вы интересуетесь атомной энергетикой. Здесь можно узнать об истории развития этой отрасли, увидеть макеты атомных реакторов и узнать о том, как они работают. Экспозиция выставочного пространства построена на концепции «Восхождение из прошлого в будущее через настоящее». Поэтому сначала гостям предлагается спуститься вниз, чтобы ознакомиться с зонами «Советский атомный проект» и «Время первых». Первый рассказывает об истории становления советской ядерной физики и создания атомного оружия, второй — о мечтах человечества об использовании атома в мирных целях. Еще одна интересная зона — «Атомариум». Здесь располагается лаборатория — в ней можно поработать на настоящем атомном силовом микроскопе и другом высокотехнологичном оборудовании.

Павильон с надприсью "Счастье не за горами"

Наверняка многие из вас даже не обращали внимания на маленькое здание, которое стоит около реки Каменки на территории ВДНХ. Формально это угол Паркового проезда и Кумысной дороги. Сейчас помещение занимает кафе. С противоположной стороны дороги у них есть большая веранда прямо на воде. С неё можно полюбоваться красивыми видами окрестностей. В том числе и фонтаном "Колос". Однако на самом деле здание намного старше, чем вам может показаться. Оно существовало здесь аж с 1939 года. То есть ещё с первого открытия выставки, когда она именовалась ВСХВ. Здание в 2023 году.

Здание имело статус павильона, который назывался "Гидроэлектростанция". Это было показательное сооружение мощностью 12 киловатт. Задача стояла такая: дать посетителям выставки представление о том, как работают эти механизмы и показать достижения в области электрификации сельского хозяйства. В этом как раз должны были помогать малые реки. Например, та же небольшая Каменка на территории ВДНХ. Строили павильон по проекту молодого инженера В.С. Ивановой. Здесь не имелось каких-то архитектурных изысков. Однако присутствовали любопытные элементы декора. Павильон "Гидроэлектростанция" и лестница, которая вела к реке Каменке, 1939. С сайта www.pastvu.com.

Павильон имел красивые большие окна, которые чем-то напоминали украшения времён классицизма. Интересным был и дизайн дверей. В угловой части павильона расположили колонны. Всё это, вместе с белым цветом фасада, придавало не сильно-то большому сооружению невероятную лёгкость. Название павильона выложили объёмными буквами (как полное, так и сокращённое). Слева от здания находилась лестница. По ней люди могли спуститься к реке.

Маленькая ГЭС

По своей конструкции это была настоящая гидроэлектростанция, просто миниатюрная. Здесь имелась плотина, генератор и другие технически необходимые "штуки" для работы такого сооружения. Внутри посетители могли ознакомиться с тем, как шла электрификация сельского хозяйства в СССР. На центральном стенде располагалась цитата И.В. Сталина об успехах первой пятилетки, а также карта малых электростанций и всякие диаграммы, которые показывали развитие отрасли. На правом стенде находилась информация о преимуществах гидроэлектростанции над водяной мельницей. На левом- также разная техническая и статистическая информация. Были и другие стенды с похожим наполнением. Так это всё выглядело с высоты во время строительства выставки, 1939. Здесь хорошо видно и плотину, и гидроэлектростанцию.

На нижнем этаже находился машинный зал. Технические особенности описывать не буду - они мало кому интересны. Да и сложны для понимания. Однако посетители могли наглядно посмотреть, как работала электростанция. Интересно, что функционировать сооружение могло без постоянного наблюдения за ним обслуживающего персонала. Также в этом помещении находились и другие экспонаты. Например, макеты некоторых гидроэлектростанций; схемы плотин; приборы и механизмы, необходимые для работы таких сооружений. Кроме того, люди могли посмотреть на фотографии передовых советских электростанций. В общем, смысл этого павильона был в том, чтобы показать, как при наличии малых рек колхозы могли получать необходимую им энергию. Подписи к фотографиям здесь итак исчерпывающие. Похоже, что это та самая инженер Иванова, которая спроектировала гидроэлектростанцию. Из книги "Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. Павильон "Гидроэлектростанция". Путеводитель", 1939.

В таком виде павильон простоял до реконструкции выставки начала 1950-х. В 1954 году здание гидроэлектростанции немного перестроили. Павильон стал более вычурным: с арочными дверями и окнами, а также многочисленными колоннами и лепными украшениями. То есть больше отвечал архитектурному облику будущей ВДНХ. В качестве нового развлечения здесь потом стали давать напрокат удочки. Судя по воспоминаниям людей, аренда стоила 30 копеек в час. С помощью этого оборудования ловили рыбу в реке Каменке. Обновлённый павильон в 1954-1955 годах. С сайта www.pastvu.com.

Ресторанное нашествие

Примерно в 1960-х годах павильон переименовали в "Прудовое хозяйство". Как гидроэлектростанция сооружение тогда уже не функционировало. Зато внутри находились большие аквариумы с карпами, осетрами и другими рыбами. Уже после распада СССР здание начало потихоньку приходить в упадок. В месте на берегу Каменки, куда вела некогда красивая лестница, сделали что-то вроде свалки. Поэтому никто туда уже не спускался. Павильон в 1967-1970 годах.

В 2000-х годах в бывшем павильоне стало работать кафе "Лагуна". Затем тут разместили другое заведение - "Счастье не за горами". Но в конце 2010-х здание закрыли на реконструкцию. Потом в его стенах открылся новый общепит. Как уже говорилось, у них ещё есть веранда напротив, чтобы любоваться красивыми видами вокруг. Отзывы о ресторане смешанные. Но негативных много: не нравится качество приготовленных блюд и обслуживание. Цены при этом выше средних. Ну а о гидротехническом сооружении в наше время уже ничего не напоминает. Но, к счастью, хотя бы внешний вид бывшего павильона привели в порядок. Кафе "Лагуна" в здании бывшего павильона, 2014.

В 1939 г., к первому открытию выставки, примерно на месте храма Василия Великого (о нем ниже) стоял павильон "Технические и лекарственные растения" (фото ниже), только в отличии от храма, павильон главным своим фасадом был обращен к Мичуринскому саду. Храм святителя Василия Великого.

Удалось разыскать фотографию этого павильона "Технические и лекарственные растения" 1940 г., а также доказать точное место его расположения.

Фото из книги "Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. Путеводитель" 1940 г.



Рядом стоит памятник И.В.Мичурину

ВСХВ. У памятника И. В. Мичурину. Фото 1939 г.

Сейчас на этом же месте стоит уже второй памятник Мичурину, установленный взамен первого в послевоенные годы.

Памятник Мичурину И.В., установленный в 1950-е годы.

Сам павильон имел форму буквы "Г" и состоял из двух зданий - большого и малого, соединенное между собой галереей. Рисунки, с изображением этого павильона можно увидеть и в двух довоенных путеводителях, первый из них - общий путеводитель по ВСХВ, второй - отдельная брошюра, посвященная только этому павильону, оба 1939 года издания.

Рисунок павильона из общего путеводителя по ВСХВ. 1939 г.

В них сообщалось, что в павильоне "Технические и лекарственные растения" было 4 зала, в которых "широко представлены достижения колхозов, совхозов и научно-исследовательских учреждений по табаку, махорке, каучуконосам, лекарственным растениям, эфироносам и хмелю". ВСХВ. Рисунок из брошюры, посвященный этому павильону. 1939 г.

ВСХВ. Пав. "Технические и лекарственные растения". Зал эфироносных культур" Фото 1939 г.

На открытом участке при павильоне выращивали свыше 100 сортов технических и лекарственных культур, среди них такие как махорка, различные сорта табака, мята, хмель, роза, лаванда, герань, ромашка, кориандр, базилик и др. Участок экспонатных культр у пав. "Технические культуры". Фото 1939 г.

Ко второму открытию выставки, в 1954 г., павильон "Технические и лекарственные растения" был реконструирован по проекту архитектора А.О. Колесниченко в стиле сталинского ампира и стал именоваться "Масличные и технические культуры".

Главный фасад павильона был надстроен и получил полностью новый облик со сдвоенными колоннами между котороми шел резной растительный декор.

ВСХВ. Павильон Масличные и Технические культуры. Фото 1954 г.

Крышу вводного зала и галерей украшала балюстрада.

Павильон "Масла и технические культуры". Фото 1956 - 1957 гг.

От вводного зала налево и направо тянулись галереи, заканчивавшиеся полуротондами со световым фонарем наверху. Изначально они были украшены барельефами с различными растениями, впоследствии все барельефы с них исчезли.

Павильон "Масла и технические культуры". Фото 1956 г.

Вид на часть пав. "Масличные и технические культуры" (он внизу кадра). Фото 1954 г.

Заглянем внутрь и посмотрим его интерьеры.

Павильон "Масла и технические культуры". Вводный зал. Фото 1954 г. отсюда

Павильон "Масла и технические культуры". Зал эфиро-масличных культур. Фото 1954 г. Павильон "Масла и технические культуры". Зал лекарственных растений. Фото 1954 г.



Павильон неоднократно менял свое название: с 1956 по 1957 "Масла и технические культуры"; с 1958 по 1964 "Масложировая и пищевкусовая промышленность"; с 1965 по 1977 назывался "Труд и отдых". В середине 1960-х годов в связи с изменением экспозиции и в целом политики выставки было принять решение вновь реконструировать этот павильон, его центральную часть прикрыли модернистским фасадом. Как пишут в интернете фальш-фасад был закончен в середине 1969 года. Павильон "Труд и отдых". Фото 1976 г.

Изменились и внутренние интерьеры павильона.

Павильон ВЦСПС "Труд и отдых". Зал "отдых". Фото 1967 г.

На фото ниже вдали виднеется первое здание павильона "Пчеловодство" 1939 г. постройки, а справа виден павильон "Труд и отдых". Фото сделано с такого ракурса, что кажется крылья этого павильона с полуротондами снесены, однако это не так. Вид на Мичуринские поля и павильоны "Пчеловодство" и "Труд и отдых". Фото 1971 г.

Судя по датам следующих фотографий, боковые крылья здания сохранялись в прежнем виде. Наверное, вместе с модернистским фасадом это смотрелось ужасно, жаль, что не сохранилось таких фото.

ВДНХ. Павильон "Труд и отдых". Фото 1976 г.

ВДНХ. Цветник у павильона "Труд и отдых". Фото 1976 г.

В последние годы своего существования павильон плохо посещался, в результате в конце 1970-х годов его снесли. Какое-то время это место пустовало, а в 1984 году тут заложили сиреневый сад в память о замечательном селекционере Леониде Колесникове. Сирень селекции Колесникова растёт Тайницком саду Московского Кремля, в парке Букингемского дворца в Лондоне и во многих других ботанических садах мира.

В 1999 году к шестидесятилетнему юбилею выставки руководством ВВЦ было принято решение построить в честь этого юбилея часовню. К 2001 году по проекту архитектора Огородовой Е Ю. на углу Медовой дороги и Транспортного проезда возвели часовню св. Василия Великого (сейчас стр. 500). Она была построена на пожертвования посетителей и сотрудников ВВЦ.. Храм-часовня св. Василия Великого.

К десятилетию существования часовни к ней пристроили алтарную часть. Храм-часовня носит имя святого Василия Великого, жившего в IV веке н. э. Имя Великий он стал носить еще при жизни, так как был "ученым в двенадцати науках". Патриарх Алексий II при освящении часовни пояснил, что ВДНХ всегда славила все новое, передовое, как в науке, так и в народном хозяйстве, поэтому святой Василий Великий будет помогать коллективу выставки в продолжении этого пути. Теперь здесь регулярно проводят службы...

Храм-часовня св. Василия Великого.

Павильон №27 «Физкультура и спорт» павильон — один из немногих, сохранившихся от довоенной ВДНХ. Был построен в 1939—1940 годах по проекту архитекторов М. 3. Краевского и Фани Белостоцкой на присоединённой к выставке территории, до этого относившейся к парку «Останкино». Как на момент постройки, так и в наше время павильон расположен на заметном удалении от всех остальных.

Фото до рекострукции.

Павильон №27 «Физкультура и спорт» находится в управлении ГБУ «МосСпортОбъект» — учреждения, подведомственного Департаменту спорта города Москвы. В павильоне расположился Зал славы московского спорта. Здесь проходят мероприятия по популяризации спорта среди москвичей и гостей столицы, награждения заслуженных деятелей спортивной отрасли, тематические лекции и иные торжественные, образовательные и спортивные мероприятия. Павильон построен в 1940 году. Архитекторы — М.З. Краевский, Ф.Я. Белостоцкая.

В 1940 годах павильон работал под названием «Международная организация помощи борцам революции». В 1941 году здесь работала экспозиция «Литовская ССР, Латвийская ССР и Эстонская ССР», которую в 50-е годы сменила выставка спортивных достижений колхозов, совхозов и выдающихся спортсменов страны Советов. Открытие павильона после капитального ремонта и реконструкции состоялось летом 2023 года. На фасадах заменили поврежденные мраморные плиты. Отремонтировали белую пятиконечную башенку на крыше. Удалось воссоздать и остекленные двери входной группы. Они были сделаны из натурального дуба, активно применявшегося в 40-е годы при строительстве. В настоящее время павильон закрыт для свободного посещения.

Несколько лет назад Зеленый театр был приведен в порядок и на его сцене вновь зазвучала музыка. Теперь он выглядит вот так.



Строение 545 - Зеленый театр.

Впервые Зеленый театр открылся на этом месте в далеком 1939 г. при первом открытии выставки. Первоначально он был полностью деревянным. Из дерева была сделана не только его внешняя обшивка, но и основные несущие конструкции, в том числе и каркас. Он представлял собой интересный пример садово-парковой архитектуры, сочетающий в себе как приемы уходящего в прошлое авангарда, так и приемы, отсылающие к эпохе барокко и классицизма. В его плане и в месторасположении угадывалась явная отсылка к образу древнегреческого театра. Зеленый» театр. Фото 1940 г.

Тогда сцена театра представляла собой два двухэтажных корпуса, объединенных меж собой полуциркульной декоративной аркадой и расположенной по центру (в глубине) входной группой, игравшей роль кулис, из которых выходили артисты. Зеленый театр. Одна из башен у сцены. Фото 1940 г.

Изначально он строился как временное сооружение, поэтому не удивительно, что со временем он обветшал, поэтому одновременно с началом реконструкции ВСХВ было принято решение реконструировать и Зеленый театр.

Ко второму открытию выставки, в 1954 г., вновь открылся Зеленый театр. Его реконструкция была проведена по проекту архитектора Б.В.Ефимович,и при участии его команды, в которую входили архитектор И.В.Иванова, инженеры А.М. Рудский, В.И. Кузнецов и др. Зеленый театр ВСХВ. Фото 1954 г.

В послевоенной редакции театр приобрел свой неповторимый облик. Пластике его фасадов была придана монументальность, характерная для неоклассицизма тех лет. Плоскости фасадов театра были оформлены в стилистике романского стиля, также были надстроены две башенки, благодаря которым фасад стал выражением причудливого сочетания ренессансных мотивов и традиционных для классической романской архитектуры мансардных крыш. Сцену украсила монументальная колоннада коринфского ордера с аркадой, навевая образы римских театров и монументальных ансамблей эпохи классицизма.

При реконструкции увеличились размеры театра, здесь появились репетиционные залы и артистические уборные. Увеличена была и сцена, на которой теперь могли выступить 350 человек одновременно.

За долгие годы своего существавания каких только артистов не увидел этот театр. Тут выступали: Государственный симфонический оркестр СССР, Дважды Краснознаменный ансамбль имени Александрова, оркестр народных инструментов имени Андреева, хор имени Пятницкого, Ансамбль ЦДДЖ под руководством И.О. Дунаевского, Ансамбль народного танца Игоря Моисеева, Московский театр оперетты, артисты оперы и балета Большого театра СССР, джаз-бенд Леонида Утесова и мн. др. Частыми гостями на его сцене были и артисты зарубежной эстрады. На сцене Зеленого театра. Фото 1957 г.

Многие москвичи и гости столицы до сих пор с теплотой вспоминают об этих концертах.

Кстати, достаточно часто тут проходили и бесплатные концерты и др. массовые мероприятия.

Однако, с наступлением перестройки и этот театр пришел в упадок. В результате он к началу XXI века приобрел вот такой вид. Дух времени Сергея Борисова: "Зеленый театр" / ВВЦ. Зеленый театр. Фото 2000 г.

В середине 2010 г. театр постепенно стали приводить в порядок, по крайней мере его внешний вид, хотя сам он еще частично был огорожен забором. Ниже приведено несколько снимков Зеленого театра, сделанных в эти годы. отсюда



Сейчас театр вновь открыли, правда перекрасили. Теперь на этой сцене вновь выступают артисты, здесь звучит музыка.



На другой стороне Театрального проезда, напротив Зеленого театра, расположено строение №311 - сейчас это ресторан "Оттепель". У этого здания интересная и запутанная судьба. Сведения об истории здания, истории его экспозиций и года его постройки в разных источниках очень противоречивы.

Например, в Википедии год постройки здания указан 1939, однако, там сообщается,, что этот павильон (сейчас стр.311) "изначально строившийся для экспозиции "Шелководства", но это не верно, павильон "Шелководство" на выставке 1939 г. располагался совсем в другом месте. Есть и путеводитель 1939 г., где подробно написано о том павильоне.

Теперь давайте выясним, когда же был построен павильон, который сейчас обозначен, как строение №311. На плане выставки 1940 г. этого павильона еще не существует, он появляется только на плане 1941 г. под №148. Исходя из вышесказанного, наиболее вероятным представляется, что павильон стал изначально строиться для Молдавской ССР после того, как в 1940 году состоялось присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР и последовавшее за ним образование Молдавской ССР. Павильон Молдавская ССР. ВСХВ. Фото 1941 г.

Это здание было построено с большими окнами в боковых объемах в стиле сталинского неоклассицизма, а его центральный объём повышен до уровня двух этажей. Главный фасад в центре украшен пилястрами, имитирующими портик.Над входной дверью был установлен герб Молдавской ССР. Павильон Молдавской ССР. Фото 1941 г.

Кто был архитектором этого проекта здания в 1940 - 1941 гг. неизвестно, в той же Википедии пишут - "Он был построен в 1939 году по проекту архитекторов О. Н. Русакова и Л. П. Гулецкой" - это неверно, эти архитекторы реконструировали этот павильон ко второму открытию выставки в 1954 г. для открытия в нем экспозиЦии "Шелководство", а для павильона "Молдавская ССР" к 1954 г. был выстроен новый павильон №10, Павильон "Молдавская ССР". Фото 1956 г. Павильон Молдавской ССР. Фото 1961 г.

Но к сожалению, после перехода выставки в 1963 г. на отраслевой принцип показа, этот павильон был переименован в "Стандарты", а в 1967 году он был расширен и получил новый фасад. ВДНХ. Павильон "Стандарты СССР". Фото 1975 г.

А вот, что о реконструкции этого павильона (стр.311) написано на сайте городских краеведов. Там сообщается - "В соавторстве с архитектором О. Русаковым Гулецкая разработала для второй очереди ВСХВ проект павильона "Шелководство", там же представлен и один из вариантов реконструкции павильона. Вот он.

Но в итоге был выбран другой вариант реконструкции и вот так стал выглядеть в результате этот павильон в 1954 г. Павильон Шелководство. ВСХВ. Фото 1954 г.

И это еще не все, вот тут указано, что это здание по документам числится как постройка 1954 года, поэтому до сих пор открытым остается вопрос - сохранили ли при реконструкции 1954 г. здание 1939 г. постройки или все же возвели новое, подобное старому. Примеров таких новоделов в современной Москве, да и в России, великое множество, теперь этим никого не удивишь. ВСХВ. Павильон "Шелководство".

Как видим декор и внешний вид павильона несколько изменен. Теперь, как пишет в своей книге О.Зиновьева, "в нишах можно увидеть лепные венки из тутовника, к которому был более привычен шелковичный червь, и дуба, к которому пытались его приучить в нашей средней полосе. В центральной нише художники разместили пучок веток с куколками шелкопряда". Далее она сообщает, что оформление павильона "было сделано художниками Е. Е. Лансере и К. И. Белогуровой". Однако, она не уточняет, что речь идет о Лансере-младшем, Лансере-старший к тому времени уже умер.

Внук Лансере-младшего, Павел Павлинов так вспоминает об этой работе деда - "В послевоенные годы Евгений Евгеньевич Лансере-младший отошел от архитектуры. Его последний проект — павильон "Шелководство" на ВДНХ. Как главный художник павильона дед выполнил эскизы интерьера, включая скульптурное оформление, фризы, живописные композиции потолка, витражи, настенные панно. К сожалению, все это было утрачено несколько лет назад при реконструкции". Интерьер павильона Шелководство.Фото 1954 г.

В годы перестройки павильон какое-то время пустовал, затем его заняли арендаторы, реконструкция павильона началась в 2014 г,, но к этому времени павильон пришел в полный упадок. Несколько лет назад его отремонтировали, но как уже было упомянуто выше, прежние интерьеры были утрачены. Теперь в нем размещается ресторан "Оттепель".

Строение №311 - ресторан "Оттепель"

Ну и последнее фото от 11 октября. Я там как раз побывала.

Прошла я мимо еще одного строения, о котором еще не ставила описание. Да, откровенно говоря и не знала о нем.

Строение N 524 - кафе-чайная "Лебедь" было построено ко второму открытию выставки в формах, характерных для "неорусского" стиля периода второй половины 1950-х гг. Чайная № 1 "Лебедь". Фото 1954 г.

Для наглядности схема нашего маршрута в этой части.



Кафе-чайная "Лебедь" - это было богато украшено превосходной резьбой по дереву в стиле абрамцевского модерна. Опорами центрального портика служили резные столбы с гранёными кубышками, характерными для русского деревянного зодчества. Кафе-чайная "Лебедь" (Чайная №1). Фото 1954 г.

Его видно на панораме 1954 г. слева. А перед ним проходит безымянная аллея, по которой мы идем.

ВСХВ. Панорама центральной части. Фото 1954 - 1956 гг.

К концу 1960-х годов резной фронтон, украшенный резными лебедями, был почему-то закрыт фальш-панелью, возможно, находился на реставрации.Чайная "Лебедь". Фото 1968 г.

Правда, как писали в статье на сайте "Архнадзора" в ноябре 2011 г., внутренние интерьеры уже были уничтожены, а внешний декор постепенно разрушался.

А вот выдержка из статьи в интернете за 2017 г. :

"Быстрый и беспощадный ремонт ВДНХ сотрет из истории Москвы несколько эпох: На месте кафе "Лебедь" его владелец, ООО "Сулейман", возводит здание, в несколько раз превышающее кафе по размерам. Кроме того, там решили еще разместить бассейн. В итоге здание рухнуло после того, как строители начали укреплять фундамент для бассейна, и на месте прежнего кафе построено пости новое здание."

Сейчас оно выглядит так.



Новодел на месте бывшей чайной "Лебедь".

В итоге, как я поняла, у владельца строение забрали и начали реставрацию. Пока о ней я ничего не нашла, кроме того, что архитектором был Виктор Калинин. Одноэтажное белое строение походило на большую крестьянскую избу — крепкую, приземистую и лаконичную. Крупный деревянный фронтон украшала резьба: пара лебедей, окруженных цветочным орнаментом. Фронтон опирался на две колонны, их декор тоже имитировал затейливую резьбу по дереву. Входная дверь — полукруглая расписная арка — напоминала парадные ворота старинных палат, а вывеска походила на нарядное полотенце-рушник. Интерьер представлял идеализированную русскую чайную — с большим количеством дерева, резьбой, массивными буфетами. Пока идет реставрация (полное восстановление первоначального облика и здание огорожено. Но мне удалось сделать несколько снимков. Напомню, снимки от 11 октября. Вход с задней части здания Я даже и не знаю, как тут будет расположен вход, поскольку елки стоят плотно и перед ними шикарные кусты гортензии, которая еще в цветах. А вот и сами лебеди. В общем, будем ждать окончания реставрации и открытия.

И на этом сегодня все. Осталось совсем мало не посещенных нами мест.

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Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 5

Часть 6 Часть 7 Часть 8 Часть 9 Часть 10

Часть 11 Часть 12 Часть 13 Часть 14 Часть 15

Часть 16 Часть 17 Часть 18 Часть 19 Часть 20

Часть 21 Часть 22 Часть 23 Часть 24 Часть 25

Часть 26 Часть 27 Часть 28 Часть 29 Часть 30

Часть 31 Часть 32 Часть 33 Часть 34 Часть 35

Часть 36 Часть 37 Часть 38 Часть 39 Часть 40

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