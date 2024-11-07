Московские прогулки, ч. 37

Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 5

Часть 6 Часть 7 Часть 8 Часть 9 Часть 10

Часть 11 Часть 12 Часть 13 Часть 14 Часть 15

Часть 16 Часть 17 Часть 18 Часть 19 Часть 20

Часть 21 Часть 22 Часть 23 Часть 24 Часть 25

Часть 26 Часть 27 Часть 28 Часть 29 Часть 30

Часть 31 Часть 32 Часть 33 Часть 34 Часть 35

Часть 36

5 зданий в Москве, которые пережили пожар 1812 года Усадьба Варвары Разумовской.

Когда в 1812 году французские войска вошли в Москву, Маршал Мортье выбрал дворец своей резиденцией. Из окон была видна церковь Успения — Мортье назвал ее «русским Нотр-Дамом».Лубянский пр.,15, стр 2Особняк Ростопчина. Во время оккупации в усадьбе разместился генерал французской армии Делаборд.

Это, по слухам, и спасло ее от пожара. Именно сюда привезли тяжело раненного Багратиона. ул. Большая Лубянка, 14, стр. 3 Петровский путевой дворец. Именно сюда на три дня сбежал Наполеон из Кремля, спасаясь от ужасного пожара. Ленинградский просп., вл40с6 Городская усадьба Соллогуба.В судьбоносный 1812 год в усадьбе размещались высшие армейские чины французской армии, что стало ее спасением. Поварская ул., 52/55с1 Усадьба Сытина выглядела как типичная усадьба начала 19 века, которая чудом избежала печальной участи. Сытинский пер., 5/10с5

Как Москва из «деревянной» стала «каменной» Причиной перестройки послужил пожар 1812 г., где погибло 2/3 зданий. В 1817 г. Александр I утвердил Генеральный план города. Отныне строить деревянные дома в центре Москвы запрещалось. Хотя бы первый этаж должен быть каменными. Уже к 1842 г. почти 60 % зданий были возведены из камня. Многие из этих построек сегодня украшают московские улицы

Усадьба Михалково В 1780-1784 г. шло строительство каменной усадьбы под управлением П.Я.Плюскова. За основу композиции был принят парадный двор, обнесенный оградой с включенными в нее флигелями, к которым примыкал липовый парк с двумя прудами. Продольная ось подъездной аллеи завершалась полуциркульным парадным двором, в глухую ограду которого были встроены дом с боковыми флигелями и три пары въездных башен. За домом начинался сохранившийся в основе регулярный парк с каскадом маленьких прудов и беседкой-пристанью на берегу. Во время Великой Отечественной войны почти весь дубовый парк и аллеи были вырублены на дрова. В 1950-х гг. была проведена реставрация усадьбы, облагорожены парки, посажены аллеи. Во время реставрации 1994 г. были восстановлены утраченные элементы ансамбля, возрожден регулярный парк с каскадом прудов. Экскурсия от 600р Москва, Северный административный округ, Головинский район

Городская усадьба П.Д. Еропкина Это здание, изначально двухэтажное, было выстроено в 1764-72 годах архитектором М.Ф.Казаковым. Помещения этого дома отличались необыкновенной роскошью. Еропкины славились гостеприимством: всякий гость был радушно принят и накормлен. В этом особняке происходили блестящие балы, где нередко бывал в детстве А.С. Пушкин. В 1807-1808-х годах архитектор Д. И. Жилярди здание перестроил и расширил. Во время Великой Отечественной войны дом чудом уцелел - сброшенная во двор бомба оказалась начинена песком. После войны в сквере напротив был установлен памятник «Воину-ополченцу», посвященный тем, кто ушел отсюда на фронт. В 1930 году здесь был основан Московский институт новых языков. На протяжении многих лет название этого учебного заведения неоднократно менялось, и ныне здание носит имя Московского государственного лингвистического университета. Дом Еропкина интерьер

ул. Остоженка, 38, стр. 1, Москва

Городская усадьба Долгоруковых - Бобринских Усадебный комплекс был построен в конце XVIII века князем Андреем Николаевичем Долгоруковым на основе палат. В 1895 г. дом был капитально отремонтирован, появились многие пристройки.

В 1913 г. два верхних этажа были сданы частной гимназии А.А. Адольфа. В 1918-м усадьба была национализирована, а флигели превратили в коммунальные квартиры.

В здании располагались различные советские конторы. Помещения приспосабливались под текущие нужды и многократно перепланировались. В 1930-е правую часть дома надстроили третьим этажом.

В 2007 г. в доме случился пожар, после которого усадьба пришла в полный упадок. В 2013–2016 гг. специалисты отреставрировали фасады главного дома, вернули им исторический вид. В конце 2016 г. начался новый этап работ. После проведения реставрационных работ там планируется разместить музейно-выставочный комплекс, библиотеку и ресторан. Временно недоступно

Малая Никитская ул., 12, стр. 1, Москва

Усадьба Демидовых Старинная московская городская усадьба конца XVIII — начала XIX века, первоначально (в 1772—1814 годах) принадлежавшая роду Демидовых. Находилась в доме № 3 по Большому Толмачёвскому переулку, где в настоящее время располагается Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского. Объект культурного наследия России федерального значения. Фото 1900 года, ограда Фото усальбы 1910г.

Фотография 1912 года

Главное здание с рядом различных исторически сложившихся сооружений представляет собой тип московской городской усадьбы и является памятником гражданского зодчества конца XVIII и середины XIX столетий. До начала XX века усадьба занимала гораздо большую площадь, чем в настоящее время. Парк усадьбы простирался за восточный корпус почти до Ордынки, а за главным корпусом — до Пыжёвского переулка. На месте фруктовых деревьев, столетних лип, дубов и пруда, располагавшихся на территории усадьбы, в настоящее время возводятся многоэтажные здания Большой Толмачёвский пер., 3, Москва

Дом Скакового общества Рядом с Московским ипподромом, на Скаковой аллее находится изящное здание в неоклассическом стиле – бывший дом Московского Скакового общества, построенный в 1903-1905 годах. Дом-скакового-общества1903-1905гг.

Здание, сохранившее до наших дней свой первоначальный облик, стоит с некоторым отступом от красной линии Скаковой аллеи, оно трехэтажное, с двумя ризалитами на главном фасаде. Фасад украшен лепными фризами с изображениями на античные темы (в основном – скачущих всадников). Боковой фасад оформлен полуротондой с балконом наверху, откуда раньше можно было наблюдать за скачками на ипподроме. На первом этаже здания располагались хозяйственные помещения и комнаты членов Скакового общества, на втором служебные помещения – канцелярия и зал для записи скаковых лошадей, на третьем этаже – парадные залы – зал для общих собраний и приемов («Императорский зал»), столовая, гостиная, библиотека, буфет, бильярдная. Входа нет Скаковая аллея, 7, Москва

Печатный двор Ивана Федорова Первая в России типография, объект культурного наследия федерального значения. Основана при Иване Грозном в 1553 году.

Причиной строительства послужило большое количество ошибок в рукописных книгах для богослужения по вине неграмотных переписчиков. Подобные погрешности вели к разночтениям в текстах, ереси и возможному расколу. Царь совместно с митрополитом Макарием решили исправить огрехи с помощью книгопечатания. Первой книгой, в послесловии которой были выходные данные типографии, является «Апостол». Она была издана в 1564-м Иваном Фёдоровым и Петром Мстиславцем. По состоянию на 2018 год найдено семь таких «дофёдоровских» книг. Правильная палата (1559) является одним из древнейших гражданских строений в Москве, подвальный этаж здания датируется археологами концом XV века. В этом же здании располагалась Книгохранительная палата (1679, архитекторы Т.Шарутин и Неверов, по другой версии - Степан Дмитриев и Иван Артемьев). В 1872–1875 годах Теремок был отреставрирован архитектором Николаем Артлебеном, который перестроил верх в русском стиле XVII века, заново построил шатровое крыльцо и декорировал фасад, выходящий к Китайгородской стене. Интерьеры Теремка расписывали палехские мастера. С 1931-го в строениях типографии находится Историко-архивный институт (РГГУ). Больше не работает Подземный этаж - самая древняя часть здания В советское время в подземелье оборудовали институтский спортивный зал. Сегодня сюда можно попасть с экскурсией

Садовая-Спасская ул., 4, стр. 8, Москва

Городская усадьба Н.Н. Медынцева Строительство усадьбы велось по проекту Флегонта Флегонтовича Воскресенского. Закончено было в 1907-м году. Сначала дом Медынцева был выкрашен в бирюзовый цвет, а затем его перекрасили в бледно-желтый. Перед фасадом здания установлена легкая решетчатая ограда с рисунком в стиле модерн. Большая часть территории участка огорожена глухой каменной оградой середины XX века. В 1919 году в особняке Медынцева недолго работал «IV Пролетарский музей», в котором выставлялось собрание самого Медынцева. Затем здесь размещались миссия Нансена, или «Международный комитет помощи голодающим России», потом французское посольство, Институт мозга, квартира председателя Совета Министров СССР Г.М.Маленкова. В конце 1950-х и до начала 1970-х годов особняк Медынцева занимала резиденция посла Кубы, потом – посольство Гвинеи.

Померанцев пер., 6, стр. 1, Москва

Дом Разумовского - Шереметева Исследователи не имеют единого мнения ни о точной дате постройки, ни об имени архитектора.Угловой дом усадьбы строился в 1790-е годы по заказу графа А. К. Разумовского. В 1799 году он продал почти законченный дом своему шурину графу Н. П. Шереметеву, который и завершил строительство. Архитектор здания точно не известен, предполагается принадлежность к школе М. Ф. Казакова. В 1801 году именно в этом доме Шереметев отпраздновал свадьбу с бывшей крепостной актрисой П. И. Ковалёвой-Жемчуговой. Фото 1910 год 1970-1974 годы. В 1918 году, после Октябрьской революции, С. Д. Шереметев передал дом новым властям. Ему и его семье было разрешено проживать в нём, в доме были организованы коммунальные квартиры. Коммунальные квартиры сохранялись в доме до 1980 года. В середине 1990-х дом был отреставрирован по заказу Вольного экономического общества. В 1999 году на основании постановления правительства Москвы «О передаче Управлению внебюджетного планирования развития города здания по ул. Воздвиженке, 8/1, строение 1» оба здания перешли в собственность Департамента инвестиционных программ строительства, который принял решение объединить их в один комплекс и разместить в нем свою администрацию.

Входа нет

ул. Воздвиженка, 8/1с1, Москва