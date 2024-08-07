Московские прогулки, ч.28 (павильоны ВДНХ)

Продолжаем прогулки по ВДНХ.

Первая часть была вот тут: Московские прогулки, ч.21

Арка главного входа ВДНХ Арка Главного входа ВДНХ — парадный вход на Выставку достижений народного хозяйства, расположенный со стороны проспекта Мира и станции метро «ВДНХ». Арка построена в 1951–1954 годах в ходе послевоенной реконструкции выставки.

Она представляет собой триумфальную арку, которая, помимо украшения главного входа на выставку, также символизирует победу Советского Союза в Великой Отечественной войне. Автором проекта стал архитектор Иннокентий Мельчаков. Арка оформлена в стиле сталинского ампира. В 2017–2018 годах была произведена реставрация арки. Арка Главного входа является одним из наиболее узнаваемых сооружений ВДНХ. К 75-летию выставки она стала её символом, будучи изображена на её официальном логотипе.

Продолжим прогулки по павильонам ВДНХ Павильон №1 Центральный Павильон № 1 («Центральный») построен в 1954 году по проекту архитекторов Ю. В. Щуко и Е. А. Столярова. Существующее сегодня здание заменило собой Главный павильон ВСХВ-39. В 1939 году Главный павильон должен был стать символом самой справедливой конституции для самой прекрасной и богатой страны. В 2000 году в павильоне был создан Дом народов России. А в 2014 году проходила «Главная выставка страны». Реставрация павильона началась в 2014 году и продолжалась девять лет. Зданию вернули исторический облик 1954 года. Вход свободный, требуется регистрация просп. Мира, 119, стр. 1, Москва

Цветочное оформление перед павильоном «Цветоводство» Красиво, согласны? Правда это 1954 г.

«Золотой Колос» Фонтан возвели в 1954 году в рекреационной зоне ВДНХ, в центре 3-го Каменского пруда. На железобетонный постамент, отделанный полированным гранитом, была установлена архитектурно-скульптурная композиция — колос и рога изобилия. Высота сооружения составила 16 м, а одновременно из него било 66 струй, 30 из которых достигали высоты 25 м! Уже с середины 1980-х фонтан постепенно стал терять мощность струй и первоначальный блеск. И только в 2018 году был полностью восстановлен исторический облик и усовершенствовано техническое состояние фонтана.

Павильон №5 «Физика» Павильон построен в 1954 году, архитекторы — А.Я. Айварс, В.И. Закис, К.Я. Плуксне.

До 1964 года это был павильон — «Латвийская ССР», затем — «Физика».

В 2022 году в павильоне №5 «Физика» открылся Музей городского хозяйства Москвы. Интерактивная экспозиция в простой и увлекательной форме рассказывает, как создается и поддерживается комфортная среда для проживания в мегаполисе.

Павильон №6. Выставочно-торговый центр Республики Абхазия Павильон построен в 1954 году; архитекторы — А. Я. Кумпис, Ю. А. Лукошайтис, К. К. Шельгис.

Во время послевоенной реконструкции Выставки было решено построить отдельные павильоны для всех трёх прибалтийских республик, в том числе и для Литовской ССР, тогда как до войны существовал один посвящённый им павильон. Павильон №6 был оформлен в стиле сталинского ампира, в декоре прослеживаются народные литовские мотивы.

До 1964 года — «Литовская ССР». С 1964 года павильон назывался «Академия наук СССР — Химия».

В данное время на реставрации. После завершения реставрационных работ здесь откроется торгово-выставочный центр Республики Абхазия.

Павильон № 8 «Юные натуралисты» Павильон «Юные натуралисты» является примером того, какой легкости и разнообразия форм удавалось добиться создателям выставки даже в рамках обязательного для того времени набора неоклассических архитектурных элементов. Павильон построен к открытию выставки 1954 г. по проекту молодых на тот момент архитекторов Н. П. Гришина, Г. С. Витухина, А. С. Гольдина, Л. К. Игнатовой, В. Г. Макаревича, А. Т. Полянского (архитектурная мастерская Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии).

Перед павильоном высится двойная аркада, функция которой исключительно декоративная. За аркадой на фасаде основного здания павильона расположены барельефы с изображениями юных животноводов и растениеводов. Отдельные барельефы сохранились и в интерьере залов. Центральный круглый зал павильона увенчан стеклянным куполом со шпилем. Два боковых крыла также полностью застеклены.

В 1950-е гг. перед павильоном располагался экспонатный участок площадью 2 га с образцами цветов, декоративных и лекарственных растений, рекомендованных для высадки в школьных дворах. Был даже небольшой уголок типового школьного парка. В последующие годы на этом месте был создан уютный сквер с цветниками. В его правой части расположена скульптурная группа «Счастливая семья», созданная в 1959 г.

В 1960 г. перед павильоном были установлены бюсты пионеров, получивших звание Героя Советского Союза. Сейчас их можно увидеть на площадке слева от павильона. Их видно на фото.

После перепрофилирования большей части павильонов ВДНХ в 1960-е гг. павильон «Юные натуралисты» сохранил свое название и тематику.

В 2018 г. сквер перед павильоном был полностью реконструирован в рамках новой концепции ландшафтного дизайна. Справа от павильона прошла новая линия подвесной канатной дороги. Планы по организации пассажирской канатной дороги на периферии выставки упоминались в проектах развития ВДНХ еще с конца 1950-х гг., однако реализованы они были только в наше время.

Неожиданная находка была сделана в ходе реставрации павильона № 8 «Юные натуралисты». Когда специалисты приступили к работам, на здании отсутствовала вывеска, украшавшая главный вход в 1950-е годы. Ее считали утраченной. В итоге выяснилось, что историческая вывеска «Юные натуралисты» была закрыта более поздней — «Юные натуралисты и техники» образца 1959 года, а поверх всей этой конструкции в 1990-е установили панель.

Павильон №10. Стандарты Строительство павильона было окончено в декабре 1951 г., а в следующем декабре завершилось и внутреннее оформление, архитекторы Ф.П. Наумов, А.И. Захаров, В.П. Туканов при участии Е.В. Васильева.

Это был павильон Молдавской ССР. Главный фасад павильона, обращенный на площадь Дружбы Народов, украшен десятью барельефами основных отраслей сельского хозяйства и гербом республики, в котором присутствуют традиционные для Молдавской ССР виноград, кукуруза и пшеница, солнечные лучи и подсолнух.

До 1963 года — «Молдавская ССР», затем — «Стандарты» (после перехода ВДНХ на отраслевой принцип).

Москвариум Центр океанографии и морской биологии, один из крупнейших океанариумов Европы, находится на территории ВДНХ. Крупнейший столичный центр океанографии и морской биологии — «Москвариум» — был открыт в 2015 году. На данный момент комплекс состоит их трех основных зон. Экспозиция включает в себя 80 аквариумов, в которых воссозданы водные экосистемы из самых разных уголков планеты. Посетители могут увидеть более 12000 морских и речных обитателей, среди которых акулы, байкальские нерпы, скаты, белуги, осетры, каймановые крокодилы, водные черепахи, осьминог, крабы, экзотические рыбы, мурены и другие. Пространство Аквариума делится на тематические зоны. Здесь можно провести целый день: юные и взрослые посетители познают удивительную фауну Мирового океана и прикоснутся к удаленным акваториям Планеты.

Мало кто знает, что… На ВДНХ, за прудами, на месте теперешнего павильона "Главтабак" в 1939 году был построен красивейший павильон в форме айсберга "Главхладпром". Существует байка, что крышу павильона должен был венчать пингвин. Проект должен был утвердить нарком земледелия. Увидев проект, он первым делом спросил, где он обитает. Узнав, что у берегов Южной Америки, распорядился немедленно убрать с глаз долой это "несоветское" животное. В итоге, этой чести удостоился белый медведь. К сожалению, к 1954 году павильон был разобран.

Павильон № 61 «Центросоюз» Павильон был построен в 1952—1953 годах в стиле ар-деко по проекту архитекторов Рудольфа Кликса и Бориса Виленского. Фасад здания белоснежного цвета. Композиционная основа его архитектурного облика — башня с кокошниками, завершённая шпилем. По бокам от башни расположены стоящие на крышах скульптуры рабочего с разводным ключом и колхозницы со снопом (скульптор — В. П. Циммерман).

Первая экспозиция «Центросоюз», помещённая в павильоне в 1954 году, была посвящена Центросоюзу и работе потребительской кооперации в СССР.

С 1959 по 1963 год павильон носил название «Атомная энергия в мирных целях», в 1963—1964 — «Механизация сельского хозяйства СССР», с 1964 до упразднения выставки — «Лёгкая промышленность». Сегодня по бокам павильона добавили 2 шара-фонтана. Пока не видела, как они работают

Вход свободен Рядом очень интересная береза

Когда-то на ВДНХ стоял огомный памятник Сталину. В народе его прозвали матрёшкой. Знаете почему? На месте ракеты, установленной у павильона «Космос», до 1951 года стояла 25-метровая скульптура Сталина.

Интересно, что изначально, когда готовили статую, был создан небольшой макет для утверждения. Уничтожить форму рука ни у кого не поднялась, поэтому маленькую скульптуру заложили во внутрь большой.

Такая вот была матрёшка!

Заброшенный ресторан «Золотой колос» на ВДНХ Ресторан «Золотой колос» был построен в 1954 году по проекту архитектора Анатолия Ефимова на берегу 3-го Каменского пруда. В советское время ресторан считался одним из самых престижных заведений наряду с «Прагой» и «Москвой». Здесь могли одновременно разместиться до тысячи посетителей. Чтобы заказать столик на вечер, записывались за полгода. С середины 1960-х годов «Золотой колос» ежегодно становился одной из площадок всесоюзных смотров-конкурсов на лучшее заведение общественного питания. С конца 1960-х здесь проводили фестиваль «Русская зима». В 1990 году ресторан был закрыт на капитальный ремонт.

В настоящее время ресторан находится на реставрации.

Входа нет

проспект Мира, 119с284, Москва

Павильон № 30 Музей Биотех Экспозиция музея рассказывает о том, что такое жизнь с научной точки зрения и как используют заложенные природой механизмы для решения глобальных проблем. Биотехнологии кардинально влияют на медицину, энергетику, сельское хозяйство и устройство городов. В музее можно узнать, как создаются вакцины и что можно получить из биореактора, а также почему до наших дней не дошли бы многие произведения искусства, не занимайся человек биотехнологиями. Билет: от 150р

Павильон №14. Выставочно-торговый центр Азербайджанской Республики Павильон «Азербайджан» — построенный в 1939 году и реконструированный в 1967 году. Изначально носил название «Азербайджанская ССР», после 1964 года — «Вычислительная техника». Его историческое здание является типичным образцом сталинской эклектики. В 1990-е годы экспозиция была упразднена, и павильон использовался в целях торговли. Также до 2013 года в нём размещался небольшой музей восковых фигур. В 2014 году была проведена реставрация павильона, в ходе которой был демонтирован фасад 1967 года, и павильону возвращён его первоначальный вид. В 2016 году павильону была возвращена первоначальная тематика, и он был официально передан Азербайджану. Планируется создание в павильоне азербайджанского торгово-выставочного центра. Экскурсия от 500р

Павильон №11. Выставочно-торговый центр Республики Казахстан Был построен в 1949–1954 годах для экспозиции Казахской ССР. С 1964 года был реконструирован для отраслевой выставки «Металлургия». После недавней реконструкции стал национальным павильоном Казахстана. В 2011 году было принято решение о передаче павильона в аренду Казахстану для будущего размещения там национальной экспозиции. В 2017 году Главгосэкспертиза России одобрила проект реконструкции и реставрации павильона, предусматривающий восстановление первоначального объёма и планировки здания, в том числе воссоздание стеклянного купола над главным выставочным залом. Вход свободный

Павильон №18. Выставочно-торговый центр Республики Беларусь В 1954 году по проекту Г.А. Захаров, З.С. Чернышева.

Выразительную архитектурную композицию здания, построенного в 1954 году, венчает скульптура «Родина» — фигура колхозницы, облицованная золотой смальтой.

До 1964 года — «Белорусская ССР», в 1964–2008 годах — «Электротехника». В павильоне располагается торгово-выставочный центр Республики Беларусь, в котором представлены товары белорусских производителей. Работает интернет-магазин с доставкой, а также кафе белорусской кухни «Бульбяная».

Павильон №68. Выставочно-торговый центр Республики Армения Павильон № 68 «Армения» на ВДНХ был построен в 1952–1954 годах по проекту архитекторов Р. Р. Кликса и В. М. Таушканова. Изначально он носил название «Сибирь». Первая экспозиция была посвящена достижениям сельского хозяйства и промышленности регионов Сибири. В 1959 году тематика павильона изменилась, и он получил название «Сельское хозяйство РСФСР». В 1964 году он стал называться «Топливная промышленность», с 1967 года — «Угольная промышленность». В 1977 году в павильоне открылась экспозиция Эстонской ССР. С 2003 года в павильоне действует выставочно-коммерческий центр Республики Армения и ресторан армянской кухни «Арарат». Билеты от 200р

Павильон № 2. Робостанция Павильон был построен по проекту архитектора С. Н. Полупанова в 1951—1954 годах под названием «Северный Кавказ». При этом, вопреки названию, в архитектурном облике здания отсутствуют какие-либо кавказские мотивы, и здание было спроектировано в стиле сталинского ампира с подражанием постройкам города-курорта Сочи. Позади него открылось кафе «Нива», выстроенное по типовому проекту архитектора Л. И. Мариновского. Павильон и кафе рассматривались как единое целое. Павильон в плане имеет форму буквы П, и главный фасад дополнен выходящей за пределы основного объёма колоннадой, образующей зал под открытым небом. Первая экспозиция, размещённая в павильоне, была посвящена достижениям народного хозяйства Ростовской, Каменской и Грозненской областей, Краснодарского и Ставропольского краёв, Дагестанской, Кабардинской и Северо-Осетинской АССР.

В 1959 году павильон был переименован в «Академия Наук СССР», и в экспозиции стали демонстрироваться новейшие достижения советской науки. В четырёх залах были представлены разработки в области вычислительной техники, микробиологии, физики, химии и освоения космоса. Раздел о космосе, в котором были представлены советские искусственные спутники Земли, модели космических ракет и другие разработки, сперва занимал один зал, а с 1962 года уже два. В мае 1964 года из павильона убрали все экспозиции, оставив только тематику космоса. Закономерно сменилось название — павильон стал называться «Космос». А в 1967 году он получил современное название «Народное образование». Экспозиция была разделена на три части: «Дошкольное образование», «Общеобразовательная школа» и «Средние специальные и высшие учебные заведения».

В 1977 году в здании павильона № 2 была открыта экспозиция Латвийской ССР, приуроченная к 60-летию Октябрьской революции и проводимой выставке «В стране единой». В 1990-е—2000-е в павильоне № 2 располагались представительства Грузии, Музей СССР, Дом бабочек. После реконструкции 2014 года в нём размещена интерактивная выставка «Робостанция».

На официальном сайте павильона можно купить билеты со скидкой. Конечно, лучше приходить сюда с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Из интересных экспонатов – это робот, собирающий кубик рубик, робот-попрошайка и визажист и др.

Павильон №7. СОЮЗМУЛЬТПАРК (бывший павильон СЕМЕНА ) Проект выполнен в институте Гипроторг. Построен в 1978 году. Архитекторы — З. Арзамасова, Т. Петрова. Инженер Д. Земцев.

C 1978 года — павильон «Семена».

Сегодня в павильоне открыт мультимедийный парк киностудии «Союзмультфильм», посвященный культовым отечественным анимационным лентам.

Павильон №9. Театр сказок Павильон №9 или «Театр сказок» стоит чуть поодаль от блистающего золотом фонтана «Дружба народов». Для ориентира, он находится сразу за павильоном №6 (Выставочно-торговый центр Республики Абхазия). Интересен павильон «Театр сказок» тем, что это не просто некая экспозиция, состоящая из каких-нибудь фигурок сказочных героев или детских книжек. Это место, где, благодаря мультимедийным возможностям, происходит погружение в сказку. Попадая на сказочное представление, ребёнок может сам принимать в нём участие, взаимодействовать со сказочными героями и менять сюжет. Это очень интересный опыт в плане развития мышления и в целом интересное времяпровождение. Целевая аудитория павильона «Театр сказок» – дети от 3-х до 10-ти лет. Хотя, интересно будет не только детям, но и их родителям тоже. Посещение спектаклей платное. Билет стоит от 600 рублей. Но в него зачастую входит не только участие в спектакле, но ещё и есть комбо-варианты, которые включают в себя: посещение робостанции, павильона Союзмультфильм или павильона Оптических иллюзий. Помимо этого, есть возможность проведения в Театре сказок на ВДНХ дня рождения ребёнка. А вообще-то, чтобы наверняка попасть на шоу, лучше приобретать билеты заранее на сайте. Тогда уже точно сможете попасть на спектакль.

Самый большой из торговых павильонов ВСХВ был построен для пищевого продукта, который в СССР ценился выше всего, – мяса. Проектированием павильона занимался профильный институт Министерства мясной и молочной промышленности (архитекторы В. М. Лисицын и С. Г. Чернобай). Павильон № 51 "Есть своё"

До 1959 года носил название «Главмясо». Экспозиция павильона была посвящена развитию и новейшим достижениям мясной промышленности Советского Союза.

В 1990-е годы экспозиция была упразднена, и павильон стал сдаваться в аренду под торговые и офисные помещения. В 2014 году была завершена реконструкция здания.

Сейчас здесь находится экспозиция «Есть своё». Это величественное, и, вместе с тем, гармоничное сооружение, расположено позади легендарного павильона «Космос» (бывш. «Механизации и Электрификации…»), фланкируя собой его купольную часть вместе со столь же монументальным зданием бывшей Чайной со стороны пруда № 2. Строгая архитектура павильона, почти, как и каждый павильон выставки, подчёркивает значение мясоперерабатывающей промышленности как неотъемлемой сферы сельского хозяйства в области переработке пищевых ресурсов и в обеспечении необходимой мясной продукцией граждан Советского Союза. 1954 г. Общий вид. главный фасад. А вот так выглядел первоначально.

До того как был возведен павильон «Мясная промышленность», выставка достижений мясной и молочной промышленности СССР располагалась на территории современного павильона «Космос». Предшественник павильона № 51 назывался «Главмясо».

В ходе послевоенного восстановления Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (в ВДНХ она была переименована в 1959 году) павильон «Главмясо» перенесли на новое место. Его назначение сохранялось вплоть до 1990-х годов, а название поменялось уже в 1956-м.

Каждый, кто хотя бы раз видел этот павильон, не отрывал своего взора на величественный портик главного ризалита, увенчанный монументальной скульптурой «Боец с Быком». Тема древневосточного и античного наследия здесь очевидно проступает сквозь брутальную неоклассически исполненную форму, трактованную, на первый взгляд, в духе соцреализма. Экспозиция павильона размещалась на первом этаже, и была посвящена развитию и новейшим достижениям мясной промышленности Советского Союза, знакомя посетителей с процессом производства мясных продуктов и рассказывая о наиболее крупных предприятиях данной отрасли в стране. На втором этаже павильона действовал дегустационный зал, где посетители выставки могли пробовать продукты, изготовленные мясокомбинатами Москвы и Московской области, а также магазин, где они продавались.

В 1990-е годы экспозиция была упразднена, и павильон стал сдаваться в аренду под торговые и офисные помещения. Скульптура на здании до реставрации. После реставрации

Правда, уже с начала 2000-х они не использовались, что позволило сохранить большую часть художественного убранства. Уцелели картина Б.В. Щербакова с изображением стада на пастбище, мозаичные панно с крупнейшими мясокомбинатами Советского Союза и интерьеры двух дегустационных залов мясной промышленности.

В 2021 году приступили к реставрации здания.

В павильоне № 51 «Мясная промышленность» (бывший «Главмясо») вернули первоначальный вид дверным блокам парадного входа, воссоздав лавровые листья, ленты и вазоны античного рисунка из латуни, а также знаменитой композиции Н.А. Конгисера «Боец с быком». Возвратили на историческое место две воссозданные скульптуры быков. Архивные материалы и фотографии помогли специалистам воссоздавать главные символы павильона - бетонные скульптуры быков. Они украшали центральный вход еще первого, деревянного павильона в 1939 году. К сожалению, время не пощадило скульптуры, они не дожили до нашего времени. Но рестовраторы сумели их воссоздать. Воссоздание бетонных животных – это только часть масштабной реставрации 51 павильона ВДНХ. За строительной пылью – отреставрированные картины из керамики, богатая лепнина, гранитная лестница и огромный стеклянный купол. Реставраторам удалось сохранить первоначальный архитектурный замысел – вестибюль павильона освещается через это стекло. "Вестибюль главного входа находился в достаточно плачевном состоянии, потому что здесь достаточно долгое время не было отопления, и когда это отопление было включено, были разбиты витражные стекла. Был колоссальный перепад температуры и большая влажность. В связи с этим пострадала картина, пострадала лепнина. Картина пострадала так, что красочные слои отходят от холста", – заметил почётный реставратор Москвы Александр Урбанский. Это холст – Бориса Щербакова. На панно изображено упитанное стадо, которое сообщало посетителем, что с мясной промышленностью в Советском Союзе всё в порядке. Эти достижения изначально демонстрировали в здании, построенном в 39-м году на территории современного павильона "Космос". Выглядело оно весьма необычно – частично деревянное, где-то кирпичное, с асимметричным входом и колоннадой. В 54-м году этот павильон разобрали, перенесли на новое место и придумали новый облик – сталинский ампир с элементами барокко и классицизма. В советское время к "Мясной промышленности" выстраивались огромные очереди, приходили любоваться не архитектурой, а автоматами, делавшими котлеты, сардельки и пирожки. Внутренний фонтан с пятью мраморными поросятами. В общем павильон почти готов к открытию.

Конечно же это не все павильоны. Ну может быть сделаю еще одну тему про остальное хозяйство. А оно не маленькое.