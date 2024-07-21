Московские прогулки, ч.27

Продолжаем наши прогулки.

Клубный дом "Lumin House" Довольно скромные (по сегодняшним меркам) 30 метров, спрятанные в Деловом дворе (арх. И.С.Кузнецов, 1911г.) на Славянской площади. Здание не довлеет, минималистически современное. Без излишеств. Необычная геометрия: ступенчатая структура фасадов увеличивает площадь светопропускающих поверхностей, прозрачное и матовое стекла чередуют друг друга.



Дом получил премию Мэра Москвы за «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта временного и постоянного проживания», 2021г.

Славянская площадь, 2/5с1, Москва

Антикварный центр на Садовом «Антикварный центр на Садовом» — это одна из крупнейших художественных площадок Москвы, где содружество лучших галерей представляет удивительное многообразие арт рынка. Здесь можно встретить как и проверенную временем классику, так и современное искусство. От иконописи и старинных книг, исторического оружия и японского фарфора до современной живописи, скульптуры и ювелирного искусства. «Антикварный центр на Садовом» это и культурно – выставочное пространство, с прекрасно оборудованными экспозиционными залами, где проходят выставки, аукционы, семинары и презентации ведущих экспертов в области искусства. Известные художники проводят здесь свои мастер — классы. Это так же место встреч и обсуждений, где за круглым столом собираются коллекционеры, деятели культуры, ценители прекрасного и любители искусства. Антикварный магазин Садовая-Кудринская ул., 25, Москва

Дом фарфора (Торговый дом Кузнецова) В 1813 году здесь разместился «Английский клуб», затем до 1825 года здесь был женский благородный пансион. Торговый дом Кузнецова. Фото 1909. Ежегодник Общества Архитекторов-Художников.

В 1893 году В.И. Фирсанова-Гонецкая (будущая владелица "Сандуновских бань" и "Петровского пассажа") продает дом М.С. Кузнецову.

В 1907 году залы «Дома фарфора» стали выставкой картин К.Е. Маковского и художественного объединения "Голубая роза". В 1913 г. здание надстроили третьим этажом по проекту архитектора Ф. А. Ганешина. После революции сюда въезжают Всероссийский синдикат силикатной промышленности и "Объединенный клуб III Интернационала". В 1930-е годы дом вырос еще на один этаж. После войны здание опять отдают магазину посуды, и сегодня на первом этаже, как и при М.С.Кузнецове, торгуют фарфором и фаянсом. В 2016-м сотрудники мастерской «Наследие» безвозмездно отреставрировали поверждённый маскарон и воссоздали утраченный. Специалистам из мастерской «Наследие» пришлось восстанавливать почти 80 процентов лепного лика бога Меркурия - верхнюю губу, скулы, нос, лоб с локоном волос, козырек, глаза. Кстати, маскарон сделан из фибро-бетона и весит 50 кг. В 2018 году Департамент культурного наследия Москвы одобрил проект реставрации здания. Мясницкая ул., 8/2, Москва

Бизнес центр "Dominion Tower" Это уникальное офисное здание было построено женщиной архитектором с мировой известностью Захой Хадид и является современным архитектурным памятником Фасад здания «уложен» неровными слоями. Один этаж выступает вперед, в то время как следующий – смещен ближе к центру. Именно эта структура создает иллюзию бесконечного движения, перетекания одного уровня в другой. Белые стены со стеклянной отделкой издалека привлекают взгляд загадочным внутренним «свечением». В зависимости от времени суток и угла зрения цвет панелей фасада меняется. Внутреннее пространство же здания, его устремленные вверх многочисленные диагональные белые лестницы, вызывают ассоциации с непрерывным водным потоком, когда русло ручья или реки образуют причудливые, но геометрически выверенные развороты и зигзаги. Чёрные указатели на полу ведут от входа к лифтам и лестницам. Входа нет

Шарикоподшипниковская ул., 5, Москва

Дом-коммуна на Гоголевском Экспериментальный жилой комплекс появился в 1929–1930 гг. Под руководством Гинзбурга проектом занималась группа молодых сотрудников Стройкома — Михаил Барщий, Владимир Владимиров, Игнатий Милинис, Александр Пастернак, Любовь Славина и Сергей Орловский. Именно они и стали первыми жильцами. Дом-коммуна состоял из двух жилых корпусов — семейного и холостяцкого, также есть пристройка прачечной и столовой. Здесь рациональное проектирование было представлено во всей красе, но с полным учетом потребностей людей. Передовой железобетонный каркас, камышит, оптимальное объединение пространств, отдельные квартиры-ячейки, компактные душевые кабинки, на крыше — террасы. Необычная планировка квартир как в прошлом, так и сейчас привлекает жильцов из творческого сообщества. Конечно, многие квартиры уже сильно изменены, но в некоторых сохранились деревянные раздвижные перегородки, огромные окна и модернистские лестницы. Адрес: Гоголевский бул., 8

Дом Центросоюза Здание построено по проекту архитектора Ле Корбюзье в 1928-1936 годах. В проекте здания архитектор воплотил 5 основных принципов современной архитектуры того времени. Строительство шло медленно, а Ле Корбюзье не мог оставаться жить в СССР все эти годы, чтобы следить за строительным процессом. В результате здание закончено с отступлением от авторского замысла. Первый этаж с системой колонн оказался застроенным. Также не была доделана в соответствии с проектом система кондиционирования здания. Центросоюза – это административное строение для размещения в нем 2500 служащих. Сотрудники должны попадать на свои рабочие места по спиралеобразным пандусам. По пандусам можно было перевозить тележки с документами, либо на ходу читать отчеты. Сегодня в здании Центросоюза располагается Росстат, внутрь водят экскурсии во время дней наследия (апрель и май), но бывают экскурсии и в другие дни.

Мясницкая ул., 39, стр. 1, Москва

Особняк К.А. Гутхейля Особняк в Пречистенском переулке построен в 1903 году знаменитым архитектором Вильямом Валькотом. Этот особняк уникален. В отделке преобладают мотивы рококо, придающие этой небольшой постройке камерность и удивительное изящество. Здание симметрично, в отличие от других построек стиля модерн. Центральный ризалит посередине - это главный вход в особняк. С середины арки портала входной двери на прохожих смотрит изящная девушка-лорелея. С 1958 г. в здании размещается посольство Марокко. В 2011 году здание особняка было отреставрировано. Реставрационные работы проводились по проекту Е.Г. Кокорева. Реставраторы вернули былой вид фасадам и фасадной скульптуре.

Особняк является объектом культурного наследия народов России федерального значения.

Входа нет

Пречистенский пер., 8, стр. 1, Москва

Городская усадьба Мясоедовых Главный дом с хозяйственными постройками возводили во второй половине XVIII века на месте каменных боярских палат. Своё название усадьба получила в честь тайного советника Николая Мясоедова, который владел ею в 1790-е годы. В 1829-м городская усадьба была передана дирекции императорских театров, с 1830 года в ней также разместилась Московская театральная школа. Театральная школа занимала территорию усадьбы до 1863-го, после чего переехала в Неглинный проезд. Городская усадьба Мясоедовых чудом сохранилась в почти неизменном виде с конца XVIII века, и ее живописный фасад считается бесценным памятником архитектуры того периода. С 1948-го по настоящее время в главном доме находится Государственная театральная библиотека, позднее переименованная в Российскую государственную библиотеку искусств. Экскурсия от 450руб. Большая Дмитровка, 8, Москва

Особняк Г.П. Юргенсона Здание возведено в 1912 году по проекту русского и советского архитектора и мастера неоклассицизма и модерна Владимира Дмитриевича Глазова. До строительства особняка на этом месте стоял дом собирателя фольклора, исследователя духовной культуры славянских народов, историка и литературоведа А. Н. Афанасьева. Первым владельцем архитектурного сооружения был Григорий Петрович Юргенсон — сын известного музыкального издателя П. И. Юргенсона. Несмотря на распространённые сведения, у Григория Юргенсона П. И. Чайковский не гостил ни разу, так как здание возведено лишь через 19 лет после смерти композитора. В советское время здание занимало представительство Совета Министров Якутской АССР. В настоящее время — лечебно-диагностический центр Генерального штаба Вооружённых сил РФ.

Городская усадьба Г. П. Юргенсона является одним из объектов культурного наследия регионального значения.

Входа нет

Колпачный пер., 9, стр. 1, Москва

Голицынская больница Больница, которая была открыта в Москве в 1802 году как «больница для бедных». В настоящее время — Голицынский корпус Первой городской клинической больницы. Голицынская больница строилась в 1796—1801 гг. по проекту архитектора Матвея Фёдоровича Казакова на средства, которые были завещаны князем Дмитрием Михайловичем Голицыным «на устройство в столичном городе Москве учреждения Богу угодного и людям полезного». При разработке проекта Казаковым был использован принцип городской усадьбы. В 1802 году в больнице было 50 коек, в 1805 году — 100 коек. Дополнительно в 1803 году при больнице была открыта богадельня для неизлечимых больных на 30 мест.

Ленинский просп., 8, корп. 12, Москва

Богадельня московского дворянства им. С.Д. Нечаева Здание богадельни строилось в 1901-1905 гг. по проекту Романа Ивановича Клейна в «русском стиле», с элементами модерна. Открытие богадельни состоялось 15 мая 1906 года. Во время Первой мировой войны в здании богадельни располагался лазарет для воинов, потерявших зрение. Дворянская богадельня просуществовала до 1919 года. В 1980 году в здании располагалось Министерство просвещения СССР. В настоящее время - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

С 2004 года здание богадельни имени С.Д. Нечаева признано объектом культурного наследия регионального значения.

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ул. Шаболовка, 33, Москва

Дом Наркомата земледелия СССР Народный комиссариат земледелия СССР был учреждён в 1929 году, однако строительство административного здания для Наркомзема началось годом ранее — в 1928. Первоначально: конкурсный проект Всероссийского Коопстрахсоюза в Москве. 1928. Александр Гринберг при участии А. В. Щусева. Проектированием здания на пересечении Садовой-Спасской улицы и Орликова переулка занимались архитектор Алексей Щусев и коллектив его мастерской: Дмитрий Булгаков, Исидор Француз, Георгий Яковлев и Александр Гринберг. Строительные работы завершились в 1933 году. Впоследствии Народный комиссариат земледелия сменило Министерство сельского хозяйства СССР. В 1987 году решением Исполнительного комитета Моссовета здание было принято под государственную охрану как памятник архитектуры советского времени. После распада Советского Союза в здании разместилось Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Входа нет

Орликов пер., 1/11-13с8, Москва

Особняк И.Л. Динга Построено в 1903 году как здание конторы макаронной фабрики «Товарищество Динга» по проекту архитектора Александра Калмыкова, который также проектировал производственные корпуса. Использовалось одновременно и как административный корпус, и как жилой дом для семьи владельца фабрики Иоганна Динга. В 1914 году предприятие вместе с особняком было продано промышленнику Николаю Ивановичу Бландову. После 1918 года национализировано новой властью, и в 1923 году преобразовано в Мельнично-макаронную фабрику № 1 МСХ Моссельпрома. С 1995 по 1996 год под руководством архитектора В. К. Варфоломеева осуществлена реконструкция: были отремонтированы фасады, восстановлена лепнина, частично воссозданы интерьеры. По состоянию на 2023 год фабрика продолжает функционировать по историческому назначению, однако примерно половину корпусов занимает бизнес-центр, а особняк Динга используется как жилой дом.

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3-я Рыбинская ул., 22, стр. 4, Москва

Императорский воспитательный дом Заложен в 1764 году по инициативе просветителя И. И. Бецкого как благотворительное закрытое учебно-воспитательное учреждение для сирот, подкидышей и беспризорников. Крупнейшее здание Москвы дореволюционного периода (длина фасада по набережной 379 м). Из трёх корпусов-каре в XVIII веке были выстроены только два (арх. Карл Бланк); восточный корпус завершен в XX веке (арх. И. И. Ловейко). В XIX веке расширением Воспитательного дома заведовали архитекторы И. Д. Жилярди и Доменико Жилярди, А. Г. Григорьев, М. Д. Быковский. До 2015 года в зданиях Воспитательного дома базировались Военная академия РВСН и Российская академия медицинских наук.

Ансамбль зданий, входивших в комплекс воспитательного дома, является памятником архитектуры XVIII—XX веков.

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ул. Солянка, 12-14с21, Москва

Главный дом городской усадьбы А.Е. Замятина Главный дом усадьбы датируется второй половиной XVIII века. В 1917 году здание занял Революционный трибунал, затем здесь разместилась Военная прокуратура, а после Великой Отечественной войны — отдел внешних сношений Министерства обороны СССР. В 1987 году дом перешёл в ведение только что созданного Советского фонда культуры. В феврале 1994 года здание сильно пострадало. Востановительные работы проводились с 1994г по 1996г. С 2011 по 2014 год в рамках федеральной целевой программы «Культура России» прошла очередная реставрация здания, в ходе которой были устранены перестройки внутренней планировки, произведенные во время, когда здание принадлежало Минобороны. Отреставрированный особняк был торжественно открыт 1 октября 2014 года. В бывшей усадьбе располагается Российский фонд культуры, правопреемник советского фонда.

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Гоголевский бул., 6, стр. 1, Москва

Усадьба Э.А. фон Беренса Дом построен в 1861 году техником архитектуры Михаилом Александровичем Фидлером, в неогреческом стиле. Усадьба была уникальна тем, что вместо традиционной композиции из главного дома и флигелей, состояла из двух разнесенных симметричных строений. Фото 1980 года

В 1905 году, после того как Э. Беренс сдал дом внаём под училище, усадьбу перестроили по проекту Н. Н. Благовещенского. Фото 1980 года

После революции дом национализирован и отдан под коммунальные квартиры, от этого периода остались новые перегородки и дополнительные дверные проемы.

В 1920-е годы в одной из коммунальных квартир проживал Григорий Рошаль. В сентябре 2015 года состоялся аукцион «Рубль за метр» и у здания появился арендатор. В 2016 году в доме начата реставрация. В начале 2017 года ремонтно-реставрационные работы завершены. Фасаду вернулся первоначальный бордовый цвет.

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Гусятников пер., 7, Москва

Дача И.А. Лямина Дом был построенный в 1856 году. 1 мая 1918 года здесь открыта первая советская опытно-показательная лесная школа по инициативе руководителя Отдела охраны здоровья детей при Наркомпросе В. М. Бонч-Бруевич. Рассчитана на 75 детей.

В 1921—1922 годах в школе жило сто детей от восьми до тринадцати лет, разделённые на несколько групп по возрасту. Лесная школа переформирована в детский санаторий, который действовал до 1965 года. Затем территорию занимали ясли завода «Красный богатырь». В 1972 году земля перешла к Центральной библиотеке им. Н. А. Некрасова для размещения отдела литературы на языках народов СССР. Проведена реставрация.

В 1990-е годы здесь помещена негосударственная школа «Мыслитель». В 2001 году здание отремонтировано. В 2005 года школа занимает весь участок. В главном здании находится мемориальная комната первых владельцев — Ляминых.

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6-й Лучевой просек, 21, стр. 11, Москва (Сокольники)

Средние торговые ряды Здание было построено в 1890-1893 годах по проекту архитектора Романа Клейна. Трёхэтажный комплекс занимает целый квартал Китай-города. Внешне Средние торговые ряды схожи с Верхними (ГУМом), но отличаются несколько более простым декоративным оформлением. После Октябрьской революции здания Средних торговых рядов были национализированы, и в них разместился Второй дом Реввоенсовета. До 2000 года комплекс находился на балансе Министерства обороны, в нём размещались Главные и Центральные управления МО СССР. В 2009 году комплекс зданий передан ФСО. В настоящее время Средние торговые ряды перестраиваются, снесены все четыре внутренних корпуса и в ряде случаев произведена перепланировка.

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